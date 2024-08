10 beste Excel AI tools om uw werkstroom te optimaliseren

Voel je je wel eens overweldigd door gegevens of zou je willen dat het beheren van terugkerende Excel-taken eenvoudiger was? Nou, je bent niet de enige. AI Excel-tools die beloven dat ze het gezwoeg met spreadsheets kunnen verminderen, zijn op dit moment een rage.

Niemand wil tijd besteden aan het doorspitten van enorme Excel-spreadsheets wanneer ze trends zouden kunnen analyseren of zinvolle inzichten zouden kunnen verzamelen om de business te stimuleren.

In dit artikel duiken we diep in AI Excel-tools die je helpen gegevens te analyseren, trends te voorspellen en de hele spreadsheetworkflow te automatiseren.

Het is tijd om te optimaliseren, vereenvoudigen en genieten van het werken met spreadsheets!

Er zijn een paar belangrijke kenmerken waar je op moet letten als je op zoek bent naar Excel AI-tools behalve dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn:

Automatiemogelijkheden: Zoek naar tools met automatiseringsfuncties omtijd te besparen en handmatige inspanningen te verminderen. Het moet specifieke taken automatiseren en plannen, zoals het genereren van formules, het uitvoeren van updates, het verversen van gegevens en excel-rapporten genereren *Voorspellende analyses: Voorspellende analyses gebruiken historische gegevens om toekomstige trends te voorspellen en geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat de tool bijvoorbeeld verkooptrends, budgettoewijzingen en projecttijdlijnen kan analyseren en voorspellen

Het allerbelangrijkste is dat je de recensies en beoordelingen van klanten doorneemt. Kijk uit naar de favoriete AI Excel-tools van gebruikers die betaalbaar zijn en die spreadsheetbeheer efficiënt en effectief.

1. Excel Formule Bot

via Formule Bot Excel Formule Bot is een AI formule generator met robuuste AI-gebaseerde hulpmiddelen om Excel-formules te genereren, gegevens te analyseren en te chatten met je spreadsheets (zoals ChatGPT).

U kunt ook budgetten beheren, gegevenstrends analyseren of taken automatiseren - alles binnen een gebruiksvriendelijke interface. Om uw ervaring te optimaliseren, biedt de tool realtime hulp, intelligente suggesties en een lerend algoritme dat zich aanpast aan uw unieke stijl.

Excel Formula Bot beste eigenschappen:

Intelligent formules genereren via eenvoudige tekstgebaseerde invoer. Automatische berekeningen uitvoeren met op gebeurtenissen gebaseerde triggers voor specifieke rijen of kolommen

Eenvoudig informatie extraheren, invoer valideren en zoeken naar specifieke patronen binnen een grotere dataset. Dit is waardevol voor het maken van bulkwijzigingen of correcties in uw dataset

Maak aangepastesjablonen maken voor verschillende soorten spreadsheets. Definieer eenvoudig de spreadsheetstructuur, indeling en context om een kant-en-klare downloadbare spreadsheet te krijgen

Upload je gegevens, stel vragen en krijg resultaten. Je ontvangt gegevenstabelgrafieken en aanvullende aanbevolen vragen met betrekking tot je vragen

Excel Formula Bot beperkingen:

De uitvoer, zoals formules en uitleg, is sterk afhankelijk van de informatie die door de eindgebruiker wordt verstrekt

Geen aanpassingsmogelijkheden voor specifieke vereisten

Hoge leercurve voor nieuwe gebruikers

Excel Formule Bot prijzen:

Gratis voor altijd

Pro plan: $9/maand

Excel Formula Bot beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. GPTExcel

via GPTExcel GPTExcel is een handige AI-tool waarmee je eenvoudig formules, SQL-query's, Apps Script en VBA Scripts kunt genereren in Excel en Google Sheets.

Deze tool is krachtig genoeg om formules te genereren en intelligent genoeg om uit te leggen hoe ze werken. GPTExcel is zelfs nog sneller en eenvoudiger geworden met recente updates. Het is geschikt voor iedereen die formules wil schrijven of complexe vergelijkingen wil maken zonder Excel-expertise.

GPTExcel beste functies:

Genereer intuïtieve tabelsjablonen voor spreadsheets binnen klikken

Maak en automatiseer eenvoudig ingewikkelde berekeningen en analyses in Excel, Google Sheets of Airtable

Vereenvoudig uw werk door snel VBA-scripts voor Excel, Apps Scripts voor Google Workspace en Airtable-scripts te maken

Voer vereisten in natuurlijke taal in en laat AI SQL-query's genereren. Bespaart tijd en vermindert de leercurve die komt kijken bij SQL-programmeren

GPTExcel beperkingen:

Kan geen complexe of onduidelijke query's verwerken. Je moet vereenvoudigen of meer details geven voor betere resultaten

Ontbreekt een API en kan daarom niet integreren met tools van derden zoals Zapier, Power BI of Tableau

Geen versiebeheer voor formules, query's en scripts, waardoor het moeilijk is om wijzigingen bij te houden

GPTExcel prijzen:

Gratis

Pro-abonnement: $6,99/maand

GPTExcel beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

3. SheetGod

via SheetGod SheetGod is een AI Excel-tool die je werk efficiënter en minder tijdrovend maakt. Het platform helpt bij het automatiseren en beheren van je dagelijkse Excel-gerelateerde taken met een intuïtief dashboard en een schone en gebruiksvriendelijke interface.

SheetGod biedt ook stap-voor-stap tutorials voor basistaken in Excel en Google Sheets. Als je een bedrijf runt, kan SheetGod ook worden gebruikt voor het verzenden van marketing e-mails, het genereren van PDF's en meer.

SheetGod beste eigenschappen:

Gebruik AI om in eenvoudige taal geschreven formules in te kaderen en te begrijpen. Het geeft je de juiste vergelijking en verwerkt grote datasets gemakkelijk

Automatiseer taken in Google Sheets en Excel. Zo kun je meer tijd besteden aan belangrijke dingen en minder tijd aan vervelende, repetitieve taken

Macro's maken (sets instructies of opdrachten die taken automatiseren) met eenvoudige en begrijpelijke taal zonder een regel code te schrijven

Reguliere expressies (Regex) gebruiken om specifieke informatie uit uw gegevens te zoeken en te extraheren

SheetGod beperkingen:

Heeft enkele compatibiliteitsproblemen met verschillende browsers of apparaten

Bugs beïnvloeden vaak de prestaties en functionaliteit

SheetGod prijzen:

Gratis

Basis: $10/maand

$10/maand Standaard: $25/maand

$25/maand Professioneel: $50/maand

SheetGod beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

via Formules HQ Formulas HQ helpt het volledige potentieel van uw spreadsheetworkflow te bereiken door complexe formules te vereenvoudigen en ze voor iedereen toegankelijk te maken.

Het platform begrijpt het belang van efficiëntie en nauwkeurigheid bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Daarom biedt het een gebruiksvriendelijke aanpak voor het maken, begrijpen en optimaliseren van formules. Van basisrekenen tot geavanceerde functies, Formulas HQ biedt het allemaal.

Formulas HQ beste functies:

Toegang tot formules in de taal die het beste bij u past, omdat meerdere talen worden ondersteund

Krijg realtime hulp en deskundige chatondersteuning zodat u de hulp krijgt die u nodig hebt, precies wanneer u die nodig hebt

Naadloos Python-scripts integreren in uw spreadsheettaken om complexere gegevensuitdagingen aan te pakken

De gemakkelijk te volgen zelfstudies gebruiken om het volgende te genereren en uit te leggencomplexe Excel-formules Formules HQ beperkingen:

Het gratis plan is beperkt tot vijf formuleverzoeken per maand

Heeft geen optie om op elk moment te annuleren

Geen vermelding van expliciete gegevensbescherming

Formules HQ prijzen:

Gratis

PRO: $5.99/maand

Formules HQ beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Blad+

via Formule HQ 👀Note: Sheet+ is nu onderdeel van Formula HQ. Desondanks hebben we de tool toch in onze lijst opgenomen omdat het een geweldige tool was toen het beschikbaar was. Als de functies van Sheet+ u bevallen, kunt u ze nog steeds gebruiken in de Formula HQ toolkit.

Sheet+ was een AI-tool ontworpen om het genereren van formules te versnellen voor GSheets- en Excel-gebruikers. Deze tool was in staat om accurate formules te genereren vanuit platte tekst. Het vereenvoudigde het maken en uitleggen van formules met functies zoals Tekst-naar-Formule en vice versa.

Bovendien maakte de WYSIWYG (What You See Is What You Get) interface van Sheet+ de AI Excel tool bij uitstek voor het verbeteren van de spreadsheetvaardigheid en efficiëntie binnen teams.

Sheet+ beste eigenschappen:

Bespaar tijd door AI te gebruiken voor het genereren van complexe formules in Google Sheets en Excel

Gebruik de functie Explainer om formules stap voor stap te ontleden, waardoor het eenvoudiger wordt om fouten te begrijpen en op te lossen

Gegevens organiseren, grafieken maken en complexe berekeningen snel en eenvoudig uitvoeren met AI

Integreer met Excel en Google Sheets om formules te genereren en te gebruiken zonder de apps te verlaten

Sheet+ beperkingen:

Heeft beperkte debug-functionaliteit en ondersteunt alleen de Engelse taal

Beperkt tot Google Sheets en Excel - geen integratie met andere tools

Sheet+ prijzen:

Gratis voor altijd

Pro: $5.99/maand

Sheet+ beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

6. Formulegenerator

via FormuleGenerator FormulaGenerator biedt niet alleen oplossingen, maar helpt u ook om formules beter te begrijpen. Deze AI Excel-tool past zich dynamisch aan uw unieke vereisten aan en voldoet aan al uw formulegerelateerde eisen.

De toewijding aan eenvoud, gerichte expertise, aanpassingsvermogen en waardegerichte assistentie maakt het een unieke en waardevolle tool.

FormulaGenerator beste eigenschappen:

Gebruik eenvoudige tekstgebaseerde invoer om Excel-formules te genereren en spreadsheetproblemen op te lossen

Fouten opsporen terwijl u code schrijft met de ingebouwde Error Spotter tool

Maak gebruik van de functie Explain Formula voor uitgebreide, stapsgewijze uitleg van formules met één klik

Voer formules direct in spreadsheets uit en krijg zelfs antwoorden van de AI-gestuurde Q&A Bot zonder je sheets te hoeven verlaten

Integreer naadloos met GSheets om formules te genereren, over cellen uit te voeren en fouten in realtime op te sporen

FormulaGenerator beperkingen:

Kan geen complexe of dubbelzinnige tekstinstructies verwerken

Stemt de AI-toepassingen niet af op de specifieke behoeften of voorkeuren van gebruikers

Heeft compatibiliteitsproblemen met verschillende browsers of apparaten

Prijzen van FormulaGenerator:

7 dagen gratis proberen

Premium lidmaatschap: $4.9/maand

FormulaGenerator beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. AI Kantoor Bot

via AI Kantoor Bot AI Office Bot is een productiviteitstool die nauwkeurig uitgebreide gegevens verwerkt om uw analytisch vermogen en besluitvormingsprocessen te verbeteren.

Met behulp van AI helpt deze tool bij het genereren en uitleggen van formules voor verschillende apps. Het integreert met meer dan 10 applicaties, waaronder MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets en meer.

AI Office Bot beste eigenschappen:

Naadloos te integreren met verschillende platforms zoals Slack, Google Sheets, enCRM-tools om gegevensbeheer, afsprakenplanning en communicatie te vereenvoudigen

Complexe formules genereren en uitleggen in Google Sheets, Excel of Airtable

AI Office Bot koppelen aan Photoshop en Premiere Pro voor soepelere creatieve processen en betere projectresultaten

Samen met je team formules genereren en begrijpen, zodat er geen verwarring ontstaat en er minder fouten worden gemaakt

AI Office Bot beperkingen:

Technische problemen of fouten beïnvloeden de prestaties of betrouwbaarheid

Kan geen dubbelzinnige verzoeken afhandelen waarvoor menselijk oordeel of creativiteit nodig is

Prijzen AI Office Bot:

Gratis

Pro: $2.08/maand

AI Office Bot beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Neurale Formule

via Neurale Formule Neural Formula is een budgetvriendelijke Excel-formulegenerator waarmee u formules kunt maken, automatiseren en vertalen. Het primaire doel is om de efficiëntie van spreadsheets en gegevensanalyse te verbeteren door middel van kunstmatige intelligentie (AI) en mogelijkheden voor machinaal leren.

Neural Formula beste eigenschappen:

Visualiseer en verander gegevens op vele manieren. Grafieken, diagrammen en histogrammen maken om trends in uw gegevens te zien

Vertaal formules in verschillende talen met de ingebouwde Formula Translation-functie

Gebruik de tools van Neural Formula eenvoudig naast uw VBA Macro's en Office Scripts voor een meer gestroomlijnde workflow

Krijg inzicht in hoe elke formule tot stand is gekomen met de Explain-functie die gedetailleerde uitleg geeft bij gegenereerde formules.

Dynamisch gegenereerde formules aanpassen of wijzigen volgens uw behoeften en voorkeuren

Neurale Formule beperkingen:

Beperkt tot Excel en GSheets; ondersteunt geen anderespreadsheetsoftware* Heeft geen desktopapplicatie

Prijzen van neurale formules:

Starter: $10/maand

$10/maand Professioneel: $20/maand

$20/maand Enterprise: $40/maand

Neural Formula beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. PromptLoop

via PromptLoop PromptLoop is een AI-assistent voor je Excel en Google Sheets. Het helpt je gegevens te categoriseren en samen te vatten, of het er gewoon beter uit te laten zien.

Het enige wat je hoeft te doen is een formule invoeren en PromptLoop gebruikt AI om je slimme antwoorden te geven op basis van de informatie die je verstrekt. Maar het gaat niet alleen om eenvoud. Met het platform kun je aangepaste workflows maken, gegevens samenvatten, zoeken op het web en nog veel meer.

PromptLoop beste functies:

Gebruik geavanceerde AI-modellen zoals GPT-3 om gegevens snel te begrijpen, te berekenen en aan te passen en nauwkeurige en realtime resultaten te genereren

Gebruik aangepaste AI-modellen om spreadsheetmodellen te maken die tekst manipuleren, extraheren of samenvatten

Verhoog uw efficiëntie door terugkerende taken te automatiseren met behulp van een eenvoudige formule

Eenvoudig gegevens beheren met de gebruiksvriendelijke add-on voor Google Sheets

PromptLoop beperkingen:

Hogere leercurve (aanpassing vereist technische expertise)

Ontbreekt meertalige ondersteuning

Beperkt tot in-sheet gegevensvisualisatietools Prijzen van PromptLoop:

Gratis

Startprijs: $29/maand

PromptLoop beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Goed zoeken

via Goed zoeken Goodlookup is een betrouwbaar hulpmiddel dat is ontworpen voor je spreadsheetbehoeften. Het beschikt over het natuurlijke vermogen om informatie te begrijpen en te interpreteren, net als GPT-3 (een taalmodel dat bekend staat om zijn intuïtieve aard).

Het heeft de intuïtieve mogelijkheden van GPT-3 met krachtige koppelingsmogelijkheden voor gegevensverbindingen. Als je ooit vlookup of indexmatch hebt gebruikt, beschouw GoodLookup dan als de next-level versie.

Deze tool is getraind om uw gegevens te begrijpen zoals GPT-3 taal begrijpt. Het kan snel patronen en relaties ontdekken. Dus als u gegevens hebt die niet perfect overeenkomen, kan GoodLookup nog steeds de punten nauwkeurig verbinden.

Goodlookup beste functies:

Gebruik het semantische begrip van verbanden tussen onderwerpen om dingen in groepen te ordenen op basis van overeenkomsten

Verkrijg nauwkeurigere en waardevollere resultaten bij gegevensinterpretatie met verbeterde tekstmatching

Profiteer van het beoordelingsmechanisme voor overeenkomsten, dat aangeeft hoe dicht woorden bij elkaar liggen in een vectorruimte. Dit transparante scoresysteem zorgt voor nauwkeurige en verfijnde resultaten.

Goodlookup beperkingen:

Geen gratis versie

Goodlookup is specifiek gemaakt voor Google Sheets en is niet goed bekend met andere spreadsheet-software

Goodlookup prijzen:

Jaarabonnement: $15/per jaar

Goodlookup beoordelingen en recensies:

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Hoewel het geen Excel AI tool is, voegt ClickUp waarde toe door workflows te vereenvoudigen en een soepele ruimte te bieden om formules te genereren.

In tegenstelling tot andere AI-tools voor Excel, gaat ClickUp verder dan het spreadsheet-domein en biedt het krachtige functies voor projectbeheer, het bijhouden van taken en teamcoördinatie. Hoewel het niet binnen Excel werkt, blinkt het uit in het vereenvoudigen van gegevensgerelateerde taken via de gebruiksvriendelijke interface.

ClickUp Klikken AI helpt u geweldige inhoud te maken door aanwijzingen te geven op basis van uw behoeften. Het biedt krachtige functies voor het genereren van formules in Docs, waardoor het een veelzijdige tool is voor documentbeheer en samenwerking.

Polijst uw communicatie en bespaar tijd met ClickUp Brain

En nog veel meer, ClickUp Tabelweergave functie biedt een alternatief voor Excel voor het effectief organiseren en analyseren van gegevens. ClickUp integreert met verschillende productiviteitstools om een naadloze werkstroombeheer op verschillende platforms.

ClickUp beste functies:

Efficiënt taakbeheer: Organiseer taken, stel prioriteiten en volg de voortgang naadloos op met efficiëntetaakbeheer functies

Organiseer taken, stel prioriteiten en volg de voortgang naadloos op met efficiëntetaakbeheer functies Flexibele weergaven : Biedt verschillende weergaven zoals Lijst, Bord, Kalender en Gantt-diagram om taken te visualiseren en beheren op een manier die past bij uw voorkeuren

: Biedt verschillende weergaven zoals Lijst, Bord, Kalender en Gantt-diagram om taken te visualiseren en beheren op een manier die past bij uw voorkeuren Integratiemogelijkheden: Integreert met tal van apps en tools van derden voor een soepele workflow

Integreert met tal van apps en tools van derden voor een soepele workflow Samenwerkingstools: Met functies als opmerkingen, vermeldingen enreal-time samenwerkingbevordert ClickUp effectieve communicatie en teamwerk

Met functies als opmerkingen, vermeldingen enreal-time samenwerkingbevordert ClickUp effectieve communicatie en teamwerk Compatibel met meerdere platforms: Toegankelijk op verschillende apparaten en platforms voor soepel workflowbeheer, altijd en overal

ClickUp beperkingen:

Omdat ClickUp veel functies en gebruiksmogelijkheden heeft, kan het voor sommigen een steile leercurve hebben

Sommige geavanceerde functies zijn alleen toegankelijk met betaalde plannen

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Til uw spreadsheet naar een hoger niveau met deze AI Excel-tools. Ze helpen je verborgen inzichten te ontsluiten, tijd te besparen en betere resultaten te behalen.

ClickUp biedt het potentieel om niet alleen je workflow te veranderen, maar je hele benadering van productiviteit. Bereid u voor op het optimaliseren van uw spreadsheetworkflow met ClickUp - met de kracht van AI. Aanmelden voor ClickUp gratis.