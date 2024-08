Tijd berekenen in Excel (een complete handleiding en handige formules)

Als je op Excel vertrouwt om je projecten te beheren en hulp nodig hebt met tijdberekeningen, dan ben je niet de enige. Het uitzoeken van de verstreken tijd van een project of taak is cruciaal voor teamleiders die moeten weten welk werk prioriteit moet krijgen en hoe ze het op de juiste manier kunnen doen middelen toe te wijzen .

Simpel gezegd zijn tijdwaarden lastig in Excel, vooral bij het berekenen van tijdsverschillen, gewerkte uren of het verschil tussen twee werknemers.

Gelukkig hebben wij al het moeilijke werk voor je gedaan om je te helpen bij het opmaken van cellen en het sneller berekenen van verstreken tijd in Excel. Laten we Excel met vertrouwen gebruiken voor projecttijd bijhouden en ontdek de verschillende manieren om tijd te berekenen.

Soorten tijdberekeningen in Excel

Er is niet één formule of indeling voor het berekenen van tijd in Excel. Het hangt af van je dataset en het doel dat je wilt bereiken. De meeste gebruiken een aangepaste indeling (getal over tekstfunctie) om tijd- en datumwaarden te begrijpen, of de tijdverschilwaarde.

Maar er zijn twee soorten berekeningen om je op weg te helpen:

Tijd optellen : Als u de som van twee tijdwaarden moet verkrijgen om een totaal te krijgen Tel op tot minder dan 24 uur : Als u wilt weten hoeveel uren en minuten het duurt om twee eenvoudige taken uit te voeren Tel op tot meer dan 24 uur : Als u de geschatte of werkelijk verstreken tijd van meerdere langzame, complexe taken moet optellen

: Als u de som van twee tijdwaarden moet verkrijgen om een totaal te krijgen Tijd aftrekken : Als u de totale tijd tussen een begin- en eindtijd moet krijgen Trek tijden af waarvan het verschil minder dan 24 uur is : Als je wilt weten hoeveel uur er is verstreken sinds een teamlid begon met het uitvoeren van een eenvoudige taak Tijden met een verschil van meer dan 24 uur aftrekken: Wanneer je de uren moet weten die verstreken zijn sinds het begin van je project

: Als u de totale tijd tussen een begin- en eindtijd moet krijgen

Tijd berekenen in Excel

Laten we een paar formules voor tijdberekeningen in Excel doornemen, zodat je de exacte uren, minuten en seconden in je aangepaste tijdsindeling kunt berekenen.

Tijdsverschil in Excel

Voordat we je leren hoe je tijd berekent in Excel, moet je eerst begrijpen wat tijdswaarden zijn. Tijdwaarden zijn de decimale getallen waarop Excel een tijdsindeling heeft toegepast om ze op tijden te laten lijken (d.w.z. de uren, minuten en seconden).

Omdat Excel-tijden getallen zijn, kun je ze optellen en aftrekken. En het verschil tussen een begintijd en een eindtijd wordt "tijdsverschil" of "verstreken tijd" genoemd

Dit zijn de stappen om tijden met een verschil van minder dan 24 uur van elkaar af te trekken:

1. Voer de begindatum en -tijd in cel A2 in en druk op Enter. Vergeet niet "AM" of "PM" te schrijven 2. Voer de eindtijd in cel B2 in en druk op Enter 3. Voer de formule =B2-A2 in cel C2 in en druk op Enter.

Een voorbeeld van het aftrekken van tijd op dezelfde dag in Excel

WAARSCHUWING Zoals je in de figuur kunt zien, werkt deze formule niet voor tijden die op verschillende dagen vallen. Dit voorbeeld toont het tijdsverschil tussen twee tijdswaarden binnen een periode van 24 uur.

4. Klik met de rechtermuisknop op C2 en selecteer Cellen opmaken.

De aangepaste waarde kan worden ingesteld in verschillende datumopmaakopties

5. Kies de categorie Aangepast en typ "h:mm"

ZIJDE OPMERKING Misschien wil je het tijdsverschil uitgedrukt in uren of uren, minuten en seconden. Typ in dat geval respectievelijk "h" of "h:mm:ss". Zo vermijd je negatieve tijdwaarden.

6. Klik op OK om het totaal te zien veranderen in een formaat dat alleen het aantal uren en minuten beschrijft in de verstreken tijd tussen A2 en B2.

Voorbeeldnotatie van uren en minuten

bekijk onze gedetailleerde blog voor een lijst van_ *strategieën voor tijdbeheer* die je meteen kunt gebruiken_

Datum en tijd in Excel

In het vorige hoofdstuk heb je geleerd hoe je uren kunt berekenen in Excel. Maar de formule die je geleerd hebt, was alleen van toepassing op tijdsverschillen van minder dan 24 uur.

Als je tijden met een verschil van meer dan 24 uur moet aftrekken, moet je naast tijden ook met datums werken. Doe het als volgt (dialoogvenster Cellen opmaken):

1. Voer de begintijd in in cel A2 en druk op Enter.

2. Voer de eindtijd in cel B2 in en druk op Enter.

3. Klik met de rechtermuisknop op A2 en selecteer Cellen opmaken.

4. Kies de categorie Aangepast en typ "m/d/jjjj h:mm AM/PM"

5. Klik op OK om te zien dat A2 verandert in een notatie die begint met "1/0/1900" en pas de datum aan.

6. Gebruik de Format Painter om de opmaak van A2 te kopiëren naar B2 en pas de datum aan.

7. Voer de formule =(B2-A2)*24 in cel C2 in en druk op Enter om het totaal te zien veranderen in een notatie die het aantal uren beschrijft dat is verstreken tussen A2 en B2.

Voorbeeld van de totale verandering om tijden af te trekken in Excel

WAARSCHUWING U moet de opmaak "Getal" toepassen op C2 om de juiste waarde te krijgen in de bovenstaande formule.

Som tijd in Excel

Stel dat je het tijdsverschil wilt optellen tussen je teamleden die aan meerdere projecttaken werken. Als die duur optellen tot minder dan 24 uur, volg dan deze stappen:

1. Voer één tijdsduur in in cel B2 (met het formaat h:mm) en druk op Enter.

2. Voer de andere tijdsduur in cel B3 in en druk op Enter.

3. Voer de formule =B2+B3 in cel B4 in en druk op Enter.

Voorbeeld van het combineren van tijden die gelijk zijn aan minder dan 24 uur in Excel-formules (kolom B)

PRO TIP Als je liever op een enkele knop klikt in plaats van een formule in te voeren, kun je de cursor in B4 plaatsen en op de Σ (of AutoSum) knop drukken in het tabblad Start. De knop past de formule =SUM(B2:B3) toe op de cel in het bovenstaande voorbeeld.

Als de totale duur van je projecttaken meer dan 24 uur bedraagt, volg dan deze stappen:

1. Voer één duur in in cel B2 (met het formaat h:mm) en druk op Enter. (Waarschuwing: Let op: de maximale duur is 23 uur en 59 minuten) 2. Voer de andere tijdsduur in cel B3 in en druk op Enter.

3. Voer de formule =B2+B3 in cel B4 in en druk op Enter.

4. Klik met de rechtermuisknop op B4 en selecteer Cellen opmaken.

5. Kies de categorie Aangepast en typ "[h]:mm;@"

6. Klik op OK om te zien dat B4 de som van de tijden in B2 en B3 correct weergeeft.

Voorbeeld van het combineren van waarden die gelijk zijn aan meer dan 24 uur (kolom B)

als je meer wilt weten over Excel projectbeheer , onze blog is de perfecte plek om te beginnen!**_

Meer Excel-middelen:

De volledige lijst met formules voor het berekenen van tijd in Excel

Het loont om de formules te kennen als je tijdsverschil berekent in Excel. Om je tijdsverschil en waarde correct in te stellen, hebben we een lijst met formules opgesteld om je berekeningen te vereenvoudigen.

Een eenvoudiger alternatief voor het berekenen van tijd in Excel

Hoewel de formules in dit artikel werken, is er een betere manier dan Excel om tijd te berekenen-ClickUp!

Natuurlijk, spreadsheets zijn geweldig voor het beheren van gegevens, maar hoe zit het met uw dagelijkse taken? En hoe communiceer je met je team om deze tijden op een eenvoudige en duidelijke manier weer te geven?

Rangschik al uw taken in een raster met hun belangrijkste details, zoals status, vervaldatum, verantwoordelijken en meer met de tabelweergave in ClickUp Tabelweergave in ClickUp houdt al uw taken gemakkelijk bij, inclusief geadresseerden, status en deadlines. Bovendien kunt u met de tabelweergave snel de voortgang van elke projecttaak controleren.

Maar dat is nog niet alles: je kunt je tabel kopiëren en plakken in andere software, specifieke kolommen vastzetten, de grootte van je kolommen automatisch aanpassen en zelfs je tabellen delen via een unieke link.

Dankzij deze eenvoudige interface is het een fluitje van een cent om rijen en kolommen te slepen en neer te zetten om je weergave snel te veranderen.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

ClickUp is een alles-in-één beheersoftware voor tijdregistratie en het berekenen van tijdsinschattingen terwijl het ondersteunen van data en tijden velden, zodat je eindelijk kunt breken met Excel voor je projectbeheer.

Gelooft u ons niet? Maak vandaag nog gratis uw eigen tabel in ClickUp! Probeer ClickUp