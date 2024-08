Top 11 Excel Alternatieven & Concurrenten 2024 (Functies, Voordelen, Nadelen, Prijzen)

Al meer dan 30 jaar gebruikt bijna iedereen MS Excel spreadsheets, van middelbare scholieren tot wetenschappers bij NASA. 🚀

De manier waarop we werken blijft echter met lichtsnelheid veranderen, en Excel heeft zijn achterstand langzaam ingehaald.

Daarom zijn veel professionals zoals jij op zoek naar Excel-alternatieven die veel meer kunnen.

In dit artikel bekijken we tien geavanceerde alternatieven voor Excel, met hun belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen en prijzen.

Laten we meteen beginnen!

De 11 beste Microsoft Excel alternatieven in 2024

We hebben gezien waarom Excel niet meer zo'n geweldige tool is als vroeger. Hier zijn de beste Excel-alternatieven die je vandaag kunt gebruiken om spreadsheets te maken :

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een van de met de hoogste waardering productiviteit en hulpmiddel voor projectbeheer s gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven. Dit platform voor projectbeheer en productiviteit biedt bijna elke spreadsheetoplossing in het boek. De tool ondersteunt ook krachtige taakbeheer functies om uw spreadsheetgegevens optimaal te benutten.

belangrijkste functies

Laten we eens kijken waarom ClickUp een van de beste gratis alternatieven voor Excel is:

Volg en organiseer uw werk met de Tabel bekijken Hoewel een Excel-spreadsheet een geweldige manier is om ruwe gegevens te beheren, bewerken en organiseren, wat als je hetzelfde zou kunnen doen voor je taken?

Dat kan nu. De tabelweergave van ClickUp rangschikt al uw taken samen met hun details (geadresseerden, status, vervaldatum en meer) in een cool raster.

Rangschik al uw taken in een raster met hun belangrijkste details, zoals status, vervaldatum, verantwoordelijken en meer met de tabelweergave in ClickUp

Met de tabelweergave kunt u in een oogwenk de voortgang van elke projecttaak bepalen.

Hier zijn nog een paar dingen die u met deze weergave kunt doen:

Kopieer en plak je tabel in een ander spreadsheetprogramma zoals een Excel-bestand of Google-sheet

Een kolom vastzetten die je altijd wilt zien terwijl je door je tabel bladert

Autosize je kolommen om te voorkomen dat de tekst wegvalt

Deel je tabellen met iedereen via een persoonlijke link

Maak berekeningen met Formule velden Met ClickUp kunt u eenvoudige en complexe berekeningen maken in numerieke

Aangepaste velden binnen je taak.

Laten we dit uitsplitsen:

Een numeriek aangepast veld kan taakdetails zoals uren, aantallen en budgetten opslaan. U kunt al deze getallen optellen met behulp van Formulevelden.

Bron: Gelijken.appGelijk.app is een opkomende spreadsheet-tool die naadloos integreert met datawarehouses en beschikt over geavanceerde functies voor versiebeheer en samenwerking. Het is de ultieme oplossing voor oprichters en beheerders van startups, waarmee ze gemakkelijk alle analyses kunnen uitvoeren.

belangrijkste functies

Kan worden aangesloten op databases, datawarehouses en andere bedrijfsbeheersoftware

Scripts importeren

Integraties met tools zoals Hubspot, Google Analytics, Salesforce en Quickbooks.

Opgeslagen query's

Voordelen

Gebruiksvriendelijk voor bestaande gebruikers van Excel en Google sheets

Ondersteunt samenwerking in realtime

Stelt minder technische teamgenoten in staat om complexe SQL-query's uit te voeren

Schone gebruikersinterface

Beperkingen

Kleine sjabloonbibliotheek

Inheemse integraties zijn beperkt, maar groeien

Prijzen

De prijzen variëren van gratis tot $18 per maand. Accounts op maat zijn ook beschikbaar voor bedrijven.

3. Google Sheets

via Google vellenGoogle Sheets is een spreadsheetprogramma dat bijna dezelfde mogelijkheden heeft als Excel.

Dit Excel-alternatief werkt online en biedt cloud-opslag, wat betekent dat meerdere teamleden aan hetzelfde kunnen werken Google-blad op hetzelfde moment.

Maar sinds MS Office Suite zijn spreadsheet-app op internet heeft (Excel Online), is Google Sheets nog steeds een waardig Excel-alternatief of heeft MS Excel het voorgoed in de steek gelaten? We zoeken het uit!

Belangrijkste functies

Ondersteunt macro's die terugkerende taken kunnen automatiseren

De functie voor automatisch opslaan bewaart de gegevens van Google-sheets

Opmerkingen kunnen worden gebruikt om snel feedback achter te laten op een Google Sheet

Excel-functie kan worden uitgebreid met add-ons

Voordelen

Gebruiksvriendelijke interface

Ondersteunt samenwerking in realtime

Integreert goed metGoogle-tools (Google Docs, Slides, enz.)

Nadelen

Biedt minder datavisualisaties, grafieken en diagrammen dan Excel-bestanden

Het spreadsheetprogramma kan trager worden bij het beheren van veel gegevens

Heeft niet genoeg sneltoetsen zoals Microsoft Excel en Excel Online

Moeilijk om waarschuwingen en herinneringen in te stellen in een Google sheet

Prijzen

In tegenstelling tot de Office Suite, die Microsoft Office Excel online host, zijn de tools van G Suite, waaronder Google Sheets, gratis beschikbaar.

Klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.900+ beoordelingen)

4. Gnumeriek

via Gnumeriek Gnumeric is een open-source spreadsheetprogramma voor elk UNIX-gebaseerd besturingssysteem (zoals Linux).

De tool beschikt over geavanceerde analytische functies en superieure nauwkeurigheid, waardoor het een goede keuze is voor wetenschappers, ingenieurs en studenten.

De interface van Gnumeric ziet er echter uit alsof het in de jaren 2000 is blijven hangen.

Zijn de functies zo verouderd als ze lijken? Laten we eens kijken..

Belangrijkste functies

Biedt alle Excel-werkboekfuncties en 200 andere unieke functies

Uitgebreide willekeurige getallen generatie kan worden gebruikt voor statistiek en cryptografie

Lineaire en niet-lineaire solvers voor geavanceerde wiskundige berekeningen

Voordelen

Zeer nauwkeurige functies maken het geweldig voor gegevensanalyse

Kanbijna elk bestandsformaat importeren, inclusief Microsoft Office Excel-indelingen, Lotus 1-2-3, HTML en meer

Omdat het een open-source tool is, kan Gnumeric aangepast worden aan jouw behoeften

nadelen

Een kale gebruikersinterface is misschien niet aantrekkelijk voor sommige gebruikers

Geen draaitabellen om spreadsheetgegevens samen te vatten

Geen macro's om taken te automatiseren * Geavanceerde functionaliteit is overweldigend voor een nieuwe gebruiker

Prijzen

Omdat het een open-source tool is, is Gnumeric gratis!

Klantwaarderingen

G2 : NA

: NA Capterra: NA

5. Nummers

via Nummers Numbers is het Excel-alternatief van Apple.

Deze spreadsheet-app is super eenvoudig, waardoor hij zeer geschikt is voor beginners en gelegenheidsgebruikers.

Maar betekent dat dat Numbers niet het scherpste spreadsheetgereedschap in de schuur is? Laten we eens kijken..

Belangrijkste functies

Levendige grafieken en diagrammen om informatie te visualiseren

Slimme categorieën kunnen worden gebruikt om gegevens te organiseren en analyseren

Embedden van online video's (Youtube, Vimeo) binnen de spreadsheet

Voordelen

Strakke en gebruiksvriendelijke interface; geweldig voor apparaten met aanraakscherm zoals de iPad

Teamleden kunnen in realtime samenwerken

Compatibel met een Excel-bestand en de bijbehorende functies (VLOOKUP, TRANSPOSE, enz.)

nadelen

Ondersteunt geen geavanceerde formules en vergelijkingen

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor gegevensanalyse in Excel-bestanden

Ervaren Excel-gebruikers hebben misschien tijd nodig om aan de nieuwe functies te wennen

Prijzen

Numbers is een gratis Office- of Excel-alternatief.

Klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

6. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een kruising tussen een projectbeheertool en een spreadsheetapplicatie. Het kan u helpen projecten te beheren en bij te houden vanuit de kenmerkende 'raster'-weergave. Op zoek naar een 'slimmer' Smartsheet-alternatief? Deze lijst met Smartsheet alternatieven heeft je gedekt.

Maar hoe goed is dit Excel-alternatief in vergelijking met het echte werk? Laten we eens kijken:

Belangrijkste functies

Meerdere weergaven zoals rasterweergave, kalenderweergave, Gantt-weergave en meer

Interactief dashboard om de voortgang van het project in real-time te zien

Waarschuwingen en herinneringen instellen voor deadlines

Geautomatiseerde workflows om repetitieve taken te verminderen

Voordelen

Speciale functies voor resourcebeheer

Kant-en-klare projectsjablonen (vergelijkbaar met een Excel-sjabloon)

Een app voor elk mobiel apparaat zoals Android, iOS, tablets, enz.

Nadelen

Beperkte voorwaardelijke opmaak en geavanceerde Excel-formules

Geen volwaardige oplossing voor taakbeheer

Geen ingebouwde functies voor tijdregistratie

Kostbaarder dan andere Excel alternatieven

Prijzen

Betaalde plannen beginnen bij $7 per maand voor een individu en $25 per gebruiker per maand voor bedrijven.

Klantbeoordelingen

G2 : 4.3/5 (2300+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1500+ beoordelingen)

7. Zoho Sheet

Via Zoho Een deel van de Zoho Office Suite Zoho Sheet is een cloudgebaseerd Excel-alternatief.

Met deze spreadsheet-tool kunnen externe teams projectgegevens organiseren en gedetailleerde rapporten maken vanaf elk apparaat.

Belangrijkste kenmerken

Visueel aantrekkelijke voorwaardelijke opmaak met kleurenschalen en ingebouwde pictogrammen

Controlespoor om te zien wie wijzigingen in de sheet heeft aangebracht

Data cleaner verwijdert duplicaten, voorkomt dat gegevens niet overeenkomen en meer

Voordelen

Grote reeks vooraf gedefinieerde Excel-formules

Mogelijkheid om specifieke cellen in de spreadsheet-app te vergrendelen om onbedoelde bewerkingen te voorkomen

Ondersteunt bijna elk bestandsformaat, waaronder Excel-bestandsformaten, .csv, .ods, .tds, .html en .pdf

nadelen

Geen offline modus

Kan gegevens niet koppelen tussen meer dan één spreadsheet

Integraties beperkt tot andere Zoho apps

Prijzen

Zoho Sheet is gratis.

Klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

8. Apache OpenOffice Calc

Via Apache OpenOffice Rekenmachine Apache OpenOffice Calc is een van de populairste gratis alternatieven voor Excel en wordt wereldwijd op meer dan 100 miljoen computers gebruikt.

Open Office Calc beweert te werken als een sterk hulpmiddel voor gegevensanalyse voor cijferaars.

Maar heeft Open Office Calc wat telt? Laten we dat eens uitzoeken..

Belangrijkste functies

Downloadbare spreadsheet voor offline werk

Het is open-source software die kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsvereisten

Kan gegevens opslaan in het OpenDocument-formaat

Voordelen

Ondersteunt LOOKUP-functie

Converteert een spreadsheet naar een PDF voor eenvoudig delen van bestanden

Uitgebreide functies voor gegevensanalyse voor kleinere gegevenssets

nadelen

Mist cloudfunctionaliteit

Omdat het open-source software is, is het vatbaar voor meer beveiligingsrisico's

Gebruikers zijn afhankelijk van een community forum voor technische ondersteuning

Prijzen

Apache OpenOffice Calc is een van de weinige gratis Excel-alternatieven.

Klantwaarderingen

G2 : 4.2/5 (10+ beoordelingen)

: 4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

9. LibreOffice-calculatie

Via LibreOffice-calculatie Net als Apache OpenOffice is LibreOffice gratis, open-source software.

Het is een van de alternatieven voor Excel met intuïtieve en uitgebreide spreadsheetfuncties.

Maakt dat LibreOffice Calc tot de alleskunner voor spreadsheets? Laten we eens kijken..

Belangrijkste functies

Geavanceerde DataPilot technologie om ruwe gegevens uit databases te halen, kruistabellen te maken en samen te vatten

Mogelijkheid om te werken aan "wat als" gegevensanalyse met behulp van een scenariomanager

Ingebouwde wizards voor geavanceerde functies

Voordelen

Ondersteunt de nieuwste documentformaten zoals docx, xlsx en pptx

Intuïtieve app-gebruikersinterface voor beginners

Ondersteunt meerdere gebruikers voor samenwerking

nadelen

Beperkte ondersteuning voor macro-opnamen

Kan slechts 1.024 kolommen aan (15 kolommen minder dan Excel)

Geen volledig uitgeruste app voor Android- of iOS-apparaten

Prijzen

LibreOffice Calc is een gratis alternatief voor Excel.

Klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.200+ beoordelingen)

10. Hancom Cell

Via Hancom Kantoor Cel Hancom Cell is een onderdeel van de Hancom Office Suite (voorheen bekend als ThinkFree Office). Met de software kun je gegevens organiseren, herindelen en herschikken voor analyse en modellering.

Laten we eens kijken hoe deze spreadsheetapplicatie het doet als een echt gratis Excel-alternatief..

Belangrijkste kenmerken

Hancom Office Mobile functie om je documenten op mobiele apparaten te bewerken en te bekijken

Ondersteunt celopmaak zoals getalnotatie, inspringen, tekstomloop en randen

Beschikbare samenwerkingsfuncties via Hancom Space

Voordelen

De functie Grafiekaanbevelingen biedt visualisatie-ideeën op basis van je gegevens

Excel-compatibele macro's bouwen, uitvoeren en bewerken

Draaitabellen gebruiken om uw gegevens samen te vatten, te analyseren, te verkennen en te presenteren

nadelen

Geen gratis plan

Mogelijk verlies van gegevens tijdens bestandsconversie

Gebrek aan leerprogramma's

Prijzen

Hancom Office Cell is een van de spreadsheetprogramma's aan de dure kant. Betaalde plannen beginnen bij maar liefst $59 per PC voor individuen en studenten!

Klantwaarderingen

G2 : 3.8/5 (10+ beoordelingen)

: 3.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

11. WPS Kantoorwerkbladen

Via WPS Kantoor Spreadsheets Een WPS Office spreadsheet is een krachtig Excel-alternatief dat honderden van de meest gebruikte functies en formules bevat.

Deze spreadsheetapplicatie draait op Microsoft Windows-, Linux-, iOS-, macOS- en Android-platforms.

Maar heeft een WPS-spreadsheet alle Excel-functies die je zoekt? Laten we het uitzoeken.

Belangrijkste functies

Mogelijkheid om complexe problemen op te lossen met "wat als" gegevensanalyse

Ondersteunt geavanceerde draaitabellen

Biedt aanpasbare grafieken, waaronder spreidingsdiagrammen, lijndiagrammen, kolomdiagrammen, taartdiagrammen, staafdiagrammen, enz.

Voordelen

Ondersteunt meer dan 50 sneltoetsen

Maakt het mogelijk om meerdere documenten te bewerken

Ondersteunt track change-commentaar

nadelen

Een WPS Spreadsheet loopt achter bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Geen integratie van automatische spellingcontrole in een WPS-spreadsheet

Prijzen

WPS Office Spreadsheet heeft een gratis versie met beperkte functies. De betaalde plannen beginnen bij $29,99 per gebruiker, per jaar.

Klantwaarderingen

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (650+ beoordelingen)

Waarom heb je een Microsoft Excel-alternatief nodig?

Het lijdt geen twijfel dat Microsoft Excel een iconisch spreadsheetprogramma is. Misschien heb je het wel eens gebruikt om cijfers te berekenen, verkoopgegevens op te slaan of een meesterwerk te maken! 🎨

Maar dat het populair is, betekent niet dat het perfect is. 😬

De problemen van Excel zijn zichtbaarder geworden nu er alternatieven voor in de plaats zijn gekomen. Deze nieuwe spreadsheetprogramma's kunnen de problemen oplossen waarmee je te maken krijgt als je Microsoft Excel gebruikt.

Enkele van deze problemen zijn:

A. Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Het beste wat Excel kan doen op het gebied van maatwerk is het bieden van sjablonen. In de meeste gevallen hebben sjablonen niet alles wat je nodig hebt om gespecialiseerde taken te beheren.

Sjablonen zijn als een pak uit de winkel; als ze goed bij je doel passen, geweldig. De beste Excel-alternatieven zijn als mooie maatpakken; ze passen perfect bij jouw bedrijf. 😎

B. Beperkte rapportagefuncties

Zeker, Excel biedt grafieken , diagrammen en grafieken over je project, maar ze visualiseren alleen gegevens die op je scherm staan.

Bonus: Excel Work Breakdown Structures Er is geen manier om te weten hoe lang het duurt om een taak af te ronden of hoeveel werk een teamlid op zijn bord heeft.

Daarom is het opstellen van een projectmanagementplan in Excel net zo lastig als het in elkaar zetten van IKEA-meubels voor de eerste keer!

C. Het is duur

Wilt u Excel kopen? Dan moet je grof geld neertellen: 139,99 dollar om precies te zijn.

Je kunt de Excel-functies ook krijgen als onderdeel van het Microsoft 365-pakket voor $ 6,99 per maand.

Maar dan moet je het wel kopen naast andere tools zoals MS Word, Powerpoint en Outlook, zelfs als je die niet wilt.

bonus:_ *AI hulpmiddelen voor Excel* _!**_

Het beste Excel alternatief wacht

Excel is als een vinyl platenspeler. Het is excel-lent in wat het doet en heeft veel trouwe fans.

Excel heeft echter te maken met dezelfde problemen als een platenspeler; het is omvangrijk, moeilijk te gebruiken en biedt niet zoveel mogelijkheden als zijn tijdgenoten.

De beste alternatieven voor Excel hebben alle functies die Excel heeft en nog een paar meer. Hoewel elke tool die we hier hebben opgesomd iets te bieden heeft, gaat er niets boven ClickUp!

ClickUp heeft een Tabel bekijken om gegevens te beheren, Formule velden om berekeningen te maken, Dashboards om supergedetailleerde rapporten te maken, en zelfs macro-achtige Automatiseringen om repetitieve taken snel uit te voeren! Flash vandaag nog gratis in ClickUp om een spreadsheet-tool in handen te krijgen die uw bedrijf zal helpen groeien met de snelheid van het licht!