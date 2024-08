25 Beste productiviteitstools & software-apps in 2024

Moeite om alles gedaan te krijgen? Niet genoeg tijd? Te veel afleiding? Losgekoppelde systemen?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - verstrikt in een web van dingen die gedaan moeten worden met beperkte tijd, gecompliceerde of ongeorganiseerde workflows en daarbovenop nog eens afleidingen.

En hoewel het onmogelijk is om jezelf te klonen en de tijd stil te zetten, kan je je wel wenden tot productiviteitstools om je tijd te hacken en meer gedaan te krijgen in minder tijd! 👩‍💻⚡️

Maar ik snap het. Met de overvloed aan productiviteitstools die beschikbaar zijn, kan het net zo lastig zijn om er een te vinden die bij je past als om productief te blijven! Of je nu je taken wilt bijhouden en je tijd effectief wilt beheren of wilt samenwerken met externe teams, er is zeker een app voor.

Dus om je kostbare minuten te besparen (die heel goed kunnen oplopen), heb ik wat onderzoek gedaan en 25 van de beste productiviteitstools van dit moment op een rijtje gezet, zodat jij dat niet hoeft te doen. Van apps voor taakbeheer tot tijdregistrators en meer, we zijn er zeker van dat je in deze roundup vindt wat je zoekt!

Maar laten we eerst eens kijken wat je moet zoeken in je volgende productiviteitstools. 👀

Productiviteitstools zijn platforms die zijn ontworpen om werknemers en teams te helpen efficiënter en effectiever te werken. Productiviteitstools kunnen gebruikers helpen taken te beheren, georganiseerd te blijven, samenwerken met anderen repetitieve taken automatiseren en workflows stroomlijnen.

Er zijn zoveel productiviteitstools op de markt - sommige zijn gespecialiseerd in het helpen met tijdbeheer, het verminderen van afleiding, het organiseren van taken en projectbeheer, terwijl andere gericht zijn op het verbeteren van samenwerking, het verbinden van teams op afstand en het versnellen van communicatie tussen afdelingen en teams. (En dan zijn er nog een paar die het allemaal doen! 😉 )

Bekijk ze allemaal eens goed om te zien hoe je deze tools kunt gebruiken om je productiviteit te maximaliseren, je gemotiveerd te houden en de kloof te overbruggen van waar je bent naar waar je moet zijn!

1. ClickUp

Beste alles-in-één hulpmiddel voor productiviteit en projectbeheer

Vergaderingen plannen met Calendly Calendly is een productiviteitstool die helpt bij het automatiseren van het plannen van afspraken en vergaderingen met klanten, cliënten en teamleden.

Het integreert met je agenda om je beschikbaarheid te controleren en stelt anderen in staat om afspraken met je in te plannen op basis van de beschikbaarheid die je hebt ingesteld. Dit vermindert de noodzaak voor heen-en-weer e-mails of telefoongesprekken om afspraken te plannen, waardoor er tijd vrijkomt voor andere taken en de productiviteit toeneemt.

Calendly integreert ook met andere productiviteitstools op deze lijst, waaronder ClickUp. ClickUp verbinden met Calendly om te stroomlijnen productiviteitsplanning en het bijhouden en organiseren van vergaderingen en werkschema's binnen ClickUp.

Beste functies

Pas uw beschikbaarheid aan en blokkeer eenvoudig dagen en tijd om dubbel boeken te voorkomen

Met agendaverbindingen kunt u uw agenda's in realtime synchroniseren met meerdere agenda's

Met routeringsformulieren kunnen jij en je vergaderdeelnemers informatie opvragen bij websitebezoekers of genodigden en ze naar de juiste persoon of bron doorsturen

Stuur snel vergaderingspolls, vind de populairste tijden en boek je vergadering op één plek

Huidige beperkingen

Calendly kan niet omgaan met terugkerende evenementen met verschillende planningen voor verschillende weken

Prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Essentials : $8 per seat/maand

: $8 per seat/maand Professioneel : $12 per stoel/maand

: $12 per stoel/maand Teams: $16 per stoel/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (1.581+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (1.581+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (2.617+ beoordelingen)

3. Slack

Beste software voor teamcommunicatie

Taken beheren met HubSpot Hubspot is een alles-in-één platform voor inbound marketing, verkoop en klantenservice dat bedrijven helpt om klanten aan te trekken, te binden en te verblijden.

Het biedt een reeks tools die bedrijven helpen om hun marketing-, verkoop- en klantenserviceactiviteiten op één plaats te beheren, waardoor het gemakkelijker wordt om georganiseerd te blijven en de productiviteit te verhogen.

Door al deze tools samen te brengen, helpt Hubspot bedrijven om hun processen te stroomlijnen, tijd te besparen en zich te concentreren op waar ze het beste in zijn - het leveren van een uitzonderlijke klantervaring.

Beste eigenschappen

Tools voor marketingautomatisering helpen teams hun marketinginspanningen te stroomlijnen en te schalen

helpen teams hun marketinginspanningen te stroomlijnen en te schalen Aanpassing en personalisatie bieden teams een flexibele oplossing die ze kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften

bieden teams een flexibele oplossing die ze kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften Rapportage en analyses stellen bedrijven in staat om marketing- en verkoopprestaties te controleren en bij te houden

stellen bedrijven in staat om marketing- en verkoopprestaties te controleren en bij te houden Hubspot integreert met een verscheidenheid aan andere tools en systemen, waaronder ClickUp, Slack en Zapier

Huidige beperkingen

Te veel opties kunnen overweldigend zijn en de productiviteit belemmeren

Prijzen

Marketing Professional begint bij $ 800 per maand Enterprise begint bij $3.600 per maand

Verkoop Professional begint bij $450 per maand Enterprise begint bij $1.200 per maand

Klantenservice Professional begint bij $450 per maand Enterprise begint bij $1.200 per maand



Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (9.191+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (9.191+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (5.360+ beoordelingen)

6. Weefgetouw

Beste schermopnamesoftware

Videoberichten en schermopnamen opnemen Loom is een video communicatie-instrument dat individuen en teams helpt om effectiever te communiceren en hun productiviteit te verhogen.

Met Loom kunnen gebruikers videoberichten opnemen die hun webcambeelden combineren met hun schermopnamen. Dit maakt het makkelijker om ideeën over te brengen, feedback te geven, kennis te delen, visueel te communiceren en lange e-mailketens of persoonlijke vergaderingen te verminderen.

Beste eigenschappen

Videoberichten en schermopnames opnemen en eenvoudig delen met uw teams of iedereen

Live bijschriften bieden bijschriften in real-time, wat handig kan zijn, vooral voor mensen met gehoorproblemen

Optie om opnames bij te snijden en te bewerken voordat je ze deelt met anderen

Met privacycontroles kunnen gebruikers toegangsniveaus instellen om ervoor te zorgen dat privégegevens worden beschermd en beveiligd

Huidige beperkingen

De gratis versie heeft een beperkt aantal video's

Prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Zakelijk : $12,50 per maker/maand

: $12,50 per maker/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (987+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (987+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (338+ beoordelingen)

7. Shift

Het beste voor het organiseren van je webbrowser

beheer e-mail- en agendacounts op één plaats Shift is een app voor e-mailbeheer die is ontworpen om gebruikers te helpen hun productiviteit te verhogen door meerdere e-mailaccounts vanaf één centrale locatie te beheren.

Deze app helpt gebruikers minder tijd te besteden aan het schakelen tussen verschillende e-mailaccounts, het zoeken naar specifieke e-mails en het beheren van rommel in de inbox. Gebruikers hebben op één plek toegang tot al hun e-mailaccounts, kunnen snel naar specifieke e-mails zoeken en hun inbox ordenen met aanpasbare labels, mappen en filters.

Beste functies

Dankzij het beheer van meerdere accounts kunnen gebruikers e-mail- en agendarekeningen vanaf één plek beheren

Geavanceerde e-mailfuncties zoals snooze, follow-up herinneringen en later verzenden helpen gebruikers hun inbox beter te beheren

Aangepaste sneltoetsen helpen teams processen te versnellen en apps sneller te openen

Dankzij de integratiemogelijkheden kunnen gebruikers Shift verbinden met andere werktools om hun workflow te stroomlijnen

Huidige beperkingen

De app is niet beschikbaar op mobiel

Prijzen

Basis: Gratis

Gratis Geavanceerd : $149 per jaar

: $149 per jaar Teams: $149 per jaar (per gebruiker)

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 3.6 van 5 (62+ beoordelingen)

: 3.6 van 5 (62+ beoordelingen) Capterra: 4.3 van 5 (296+ beoordelingen)

8. Habitica

Beste gewoonte-app

Webservices koppelen en terugkerende taken automatiseren met Zapier Zapier is een online automatiseringstool waarmee gebruikers hun favoriete webservices kunnen koppelen en terugkerende taken kunnen automatiseren, waardoor ze tijd besparen en hun productiviteit verhogen.

Met Zapier kunnen gebruikers duizenden apps met elkaar integreren en "Zaps" maken, wat geautomatiseerde workflows zijn tussen verschillende apps om eenvoudige tot complexe workflows te automatiseren.

Door je tools verbinden met Zapier en het automatiseren van handmatige en repetitieve taken, kunnen Zapier-gebruikers zich richten op werk van hogere waarde, waardoor tijd en energie vrijkomen voor creatiever en strategischer werk en individuen en teams productief blijven.

Beste functies

Met workflowautomatisering kunnen gebruikers routinetaken automatiseren

Creëer workflows met meerdere stappen om complexere taken uit te voeren

Vereenvoudigt gegevensoverdracht tussen verschillende apps

Integreert met 5.000coole apps waaronder ClickUp, Gmail, Slack en meer

Huidige beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijsstructuur van Zapier duur voor hun behoeften

Prijzen

Gratis

Starter : $19,99 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $19,99 per maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $49 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $49 per maand, jaarlijks gefactureerd Team : $399 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $399 per maand, jaarlijks gefactureerd Bedrijf: $799 per maand, jaarlijks gefactureerd

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 uit 5 (1.044+ beoordelingen)

: 4.5 uit 5 (1.044+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (2.481+ beoordelingen)

10. Weekdone

Beste voor OKR-tracering

Houd uw doelen bij en meet de voortgang met Weekdone Weekdone is OKR-software en teambeheer hulpmiddel dat is ontworpen om teams te helpen hun productiviteit te verhogen door hun doelen op elkaar af te stemmen, de voortgang bij te houden en regelmatig feedback te geven.

Teams kunnen taken aanmaken en toewijzen, doelen stellen en hun voortgang in de tijd volgen. De app biedt ook regelmatige check-ins, waarbij teamleden verslag kunnen doen van hun voortgang en updates kunnen delen met hun collega's. Deze regelmatige feedback helpt teams om op de hoogte en op één lijn te blijven en kan leiden tot betere samenwerking, communicatie en productiviteit.

Beste functies

Tools voor het stellen en bijhouden van doelen om de voortgang te meten en verbeterpunten te identificeren

Met aanpasbare sjablonen kunnen teams voortgangsrapporten maken die zijn afgestemd op hun doelen

Samenwerkingstools zoals opmerkingen en teamupdates helpen om iedereen op de hoogte te houden

Analyse van teamprestaties geeft leiders en teams een manier om prestaties te bekijken op een eenvoudig dashboard

Huidige beperkingen

Ondersteunt slechts tot drie personen in het gratis plan

Het instellen van de app en het maken van teams kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Er zijn geen maandelijkse voortgangsrapporten (alleen wekelijkse rapporten)

prijzen ####

De prijs is afhankelijk van het aantal gebruikers

Klantwaarderingen en beoordelingen

G2 : 4.1 van 5 (24+ beoordelingen)

: 4.1 van 5 (24+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (57+ beoordelingen)

11. Pocket

Beste bladwijzerapp

Artikelen, video's en andere webinhoud opslaan om later te lezen of te bekijken met Pocket Pocket is een app voor het opslaan en ontdekken van inhoud waarmee gebruikers artikelen, video's en andere webinhoud kunnen opslaan om later te lezen of te bekijken, zodat ze tijdens het werk minder tussen verschillende apps hoeven te schakelen en minder worden afgeleid.

De app biedt ook een reeks hulpmiddelen voor het organiseren en categoriseren van inhoud, waaronder tags, mappen en zoeken, waardoor gebruikers gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben.

Beste functies

Met de functie Opslaan voor later kunnen gebruikers artikelen, video's en andere inhoud opslaan om later te bekijken

Gemakkelijk uw opgeslagen inhoud categoriseren en labelen om het zoeken te vergemakkelijken

Beschikbaar op verschillende platforms, waaronder iOS, Android en webbrowsers

Gebruikt machine learning algoritmes om inhoud aan te bevelen die interessant zou kunnen zijn voor gebruikers

Huidige beperkingen

Interface en zoekfunctie kunnen worden verbeterd voor een betere bruikbaarheid

Prijzen

Premium maandelijks : $4,99 per maand

: $4,99 per maand Premium jaarlijks: $44,99 per jaar

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (26+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (26+ beoordelingen) Capterra: N.V.T

12. Toggl

Beste tijdregistratiesoftware

Houd de tijd bij en krijg inzicht in werkgewoonten met Toggl Toggl is een tijdregistratietool die teams en individuen helpt hun productiviteit te verhogen door de tijd die ze aan taken besteden bij te houden, projecten te organiseren en waardevolle inzichten te bieden in hun werkgewoonten en prestaties.

Door de tijd nauwkeurig bij te houden en waardevolle inzichten in werkgewoonten te bieden, kan Toggl gebruikers helpen hun productiviteit te verhogen door de tijd die wordt besteed aan handmatige tijdregistratie te verminderen, workflows te optimaliseren en de communicatie en samenwerking te verbeteren.

Bovendien integreert Toggl met vele andere productiviteitstools, waaronder apps voor projectbeheer factureringstools en meer.

Beste functies

Tijd bijhouden die is besteed aan verschillende taken en projecten en de timer aanpassen aan unieke projectbehoeften

Ontvang een reeks rapporten zoals wekelijkse en maandelijkse overzichten om te laten zien hoe de tijd wordt besteed aan taken

Dankzij de integratiemogelijkheden kan Toggl verbinding maken met andere werktools zoals ClickUp, Zapier, Evernote, Slack en meer

Ontvang herinneringen over wanneer de timer te starten of te stoppen

Huidige beperkingen

Afzonderlijke plannen voor tijdregistratie, projectbeheer en werving maken het duur in vergelijking met andere programma'sToggl alternatieven Prijzen

Gratis

Starter : $9 per gebruiker/maand

: $9 per gebruiker/maand Premium : $18 per gebruiker/maand

: $18 per gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6 van 5 (1.514+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (1.514+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (2.137+ beoordelingen)

13. 1wachtwoord

Beste wachtwoordkluis

AI-gegenereerde kopie met Jasper Jasper is een platform dat is ontworpen om bedrijven en teams te voorzien van een AI-gestuurde virtuele assistent die routinetaken kan automatiseren en productiviteit verbeteren .

Het platform maakt gebruik van geavanceerde technologieën voor natuurlijke taalverwerking (NLP) en machinaal leren om verzoeken van gebruikers te begrijpen en erop te reageren, waardoor tijd vrijkomt voor meer strategisch en creatief werk.

Beste eigenschappen

Maak pakkende alinea's met de alinea generator

Krijg een waardevol kader voor het creëren van nieuwe ideeën voor marketingteksten met het Probleem-Agiteer-Oplossing (PAS) Framework

Herschrijf inhoud en verbeter de schrijfkwaliteit met de functie Content Improver

Krijg antwoorden op lastige vragen met de Quora Answers functie

Huidige beperkingen

Het prijsmodel kan duur zijn voor sommige gebruikers

Prijzen

Boss Mode : $99 per maand geschat

: $99 per maand geschat Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (761+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (761+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van 5 (1.589+ beoordelingen)

15. Pomofocus

Beste tijdregistratie en pomodoro app

Houd de tijd bij, verminder afleidingen en verhoog uw focus met de PomoFocus-app Pomofocus is een hulpmiddel voor tijdmanagement dat gebaseerd is op de Pomodoro techniek, een populaire methode om de productiviteit te verhogen.

Productiviteitsapps zoals Pomofocus kunnen hun productiviteit verbeteren door werk op te splitsen in beheersbare brokken en regelmatig pauzes te nemen om op te laden en opnieuw te focussen. Deze pomodoro-software helpt om afleiding te verminderen, vaardigheden voor tijdbeheer verbeteren en focus verhogen, wat leidt tot een betere kwaliteit en voltooiing van het werk.

Beste eigenschappen

Biedt een timer om gebruikers te helpen geconcentreerd te blijven gedurende intervallen van 25 minuten met een pauze van 5 minuten ertussen

Optie om focustijd, korte en lange pauzes aan te passen aan elke behoefte

Kan worden geïntegreerd met verschillende werktools, zoals apps voor taakbeheer, agenda's, productiviteitstools en meer voor een naadloze ervaring

Biedt gedetailleerde statistieken over waar tijd aan wordt besteed bij verschillende taken om gebruikers te helpen patronen en verbeterpunten te identificeren

Huidige beperkingen

Geen geavanceerde functies voor taakbeheer

Beperkte mogelijkheden voor het bijhouden van tijd in vergelijking met andere Pomodoro apps met topposities

Prijzen

Pomofocus biedt gratis en betaalde plannen. Neem contact op met Pomofocus voor prijzen

Klantwaarderingen en beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

16. Strides

Beste app om doelen te volgen

Houd doelen bij en vorm betere werkgewoonten met Strides Strides is een app voor gewoontevorming en het bijhouden van doelen, ontworpen om individuen en teams te helpen hun productiviteit te verbeteren en hun doelen te bereiken. De app biedt een eenvoudige en intuïtieve interface voor het instellen en bijhouden van doelen, evenals herinneringen en het bijhouden van de voortgang om gebruikers op koers te houden.

Gebruikers kunnen hun productiviteit verhogen door doelen met betrekking tot hun werk en privéleven in te stellen en bij te houden. De app biedt een duidelijk overzicht van de voortgang, waardoor het gemakkelijk is om te zien wat werkt en wat niet en om aanpassingen te maken als dat nodig is.

Beste functies

Bevat een reeks analyses en rapporten om de voortgang in de loop van de tijd te volgen en vast te stellen welke gewoonten en routines goed werken

Stelt teams in staat om hun doelen en voortgang met elkaar te delen, wat bijdraagt aan een betere verantwoording en motivatie

Biedt een flexibel taakbeheersysteem waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken, organiseren en beherenhun taken en to-do lijsten kunnen maken, organiseren en prioriteren* Integreert met andere werktools voor een efficiëntere en naadloze ervaring

Huidige beperkingen

De indeling van een takenlijst kan te eenvoudig zijn voor andere gebruikers met complexe doelen

Prijzen

Beschikbaar als gratis app

Ondersteund door in-app aankopen variërend van $4,99 tot $79,99 voor een levenslang lidmaatschap

Klantwaarderingen en beoordelingen

Apple Store: 4.8 van 5 (194+ beoordelingen)

17. 15vijf

Beste prestatiebeheersoftware

Blijf op de hoogte van gesprekken over belangrijke onderwerpen, volg de prestaties van uw berichten en merkvermeldingen en monitor activiteiten van concurrenten met Hootsuite Hootsuite is een platform voor het beheer van sociale media dat teams helpt hun aanwezigheid op sociale media te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren.

Het gebruik van deze app kan de productiviteit verbeteren doordat het minder tijd en moeite kost om meerdere sociale media-accounts te beheren. Plan en publiceer berichten van tevoren, monitor vermeldingen en berichten, volg sociale media-analyses en werk samen met teamleden, allemaal vanaf één centrale locatie.

Beste functies

Beheer inkomende berichten van meerdere sociale kanalen

Activiteit monitoren en op de hoogte blijven van markttrends en concurrenten

Promoot organische inhoud en beheer betaalde advertenties

Analyseren en meten van resultaten op alle sociale netwerken

Huidige beperkingen

Duur prijsmodel

Prijzen

Professioneel : $99 per maand

: $99 per maand Team : $249 per maand (drie gebruikers)

: $249 per maand (drie gebruikers) Zakelijk : $739 per maand (vijf gebruikers)

: $739 per maand (vijf gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.1 van 5 (3.786+ beoordelingen)

: 4.1 van 5 (3.786+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (3.371+ beoordelingen)

19. Evernote

Beste app om notities te maken

Organiseer en bewaar notities op een centrale plaats met Evernote Evernote is een programma voor het maken van notities en organisatie-app die teams helpt hun productiviteit te verbeteren door een centrale locatie te bieden voor het opslaan en organiseren van informatie.

Maak notities, inclusief tekst, afbeeldingen, geluidsopnames en meer, en organiseer deze notities in notitieblokken. Het biedt ook een reeks hulpmiddelen voor het zoeken en organiseren van notities, zodat je gemakkelijk de informatie vindt die je nodig hebt wanneer je die nodig hebt.

Beste functies

Synchroniseer en organiseer je notities

Maak to-dos in je notities en zet ze om in taken

Houd je belangrijke papieren bij je door de documentscanner te gebruiken en ze op te slaan in je notities

Artikelen, webpagina's en schermafbeeldingen direct in de app opslaan

Huidige beperkingen

Ondersteunt een beperkt aantal bestandstypen

Mist productiviteitsfuncties in vergelijking met andereEvernote alternatieven Prijzen

Professioneel : $10,99 per maand

: $10,99 per maand Teams: $14,99 per gebruiker/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (1978+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (1978+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (7.735+ beoordelingen)

20. Zoom

Beste software voor webvergaderingen

In realtime samenwerken met teams en klanten met Zoom Zoom is een platform voor videovergaderingen en samenwerking dat teams op afstand helpt hun productiviteit te verhogen door hen eenvoudig audio- en videogesprekken te laten voeren vanaf elke locatie.

Daarnaast biedt deze app verschillende tools voor schermdeling, opname en aantekeningen, waardoor het voor teams makkelijk wordt om documenten, presentaties en ander materiaal te presenteren en samen te werken.

Beste functies

Scherm delen tijdens vergaderingen inschakelen zodat de deelnemers je scherm kunnen zien terwijl je presenteert

Vertaalde bijschriften om taalbarrières te slechten

Verenig uw systemen metZoom-integraties* Stroomlijn en organiseer communicatie met de zijbalktools van Zoom Chat

Huidige beperkingen

Het gratis plan beperkt de tijd per vergadering

Prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $149,90 per gebruiker/jaar

: $149,90 per gebruiker/jaar Zakelijk: $199,90 per gebruiker per jaar

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (52.532+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (52.532+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (13.455+ beoordelingen)

21. Bovenmenselijk

Beste e-mail optimalisatie software

E-mail communicatie stroomlijnen met Superhuman Supermenselijk is een productiviteits- en hulpmiddel voor e-mailbeheer dat teams helpt hun productiviteit te verbeteren door tools te bieden voor het plannen en bijhouden van e-mails.

Het platform biedt een snellere en efficiëntere manier om e-mail te beheren, waardoor het minder tijd en moeite kost om grote hoeveelheden e-mails te sorteren en de informatie te vinden die u nodig hebt.

Daarnaast helpt het gebruikers om op de hoogte te blijven van belangrijke taken en follow-up items, waardoor het risico op gemiste deadlines of vergeten taken afneemt.

Beste functies

Sneltoetsen voor sneller e-mailbeheer

Gesplitste inboxen om je op één e-mailaccount tegelijk te concentreren

Geplande follow-ups houden gebruikers op de hoogte van antwoorden

Huidige beperkingen

Mist algemene zoekfunctionaliteit; gebruikers moeten van e-mailaccount wisselen om berichten te bekijken

Prijzen

Groei : $30-45 per gebruiker/maand

: $30-45 per gebruiker/maand Starter : $30 per gebruiker/maand

: $30 per gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (61+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (61+ beoordelingen) Capterra: 4.9 van 5 (15+ beoordelingen)

22. Todoist

Beste eenvoudige to-do lijst app

Beheer je taken en to-do lijsten met Todoist Todoist is een app voor taakbeheer en takenlijsten die gebruikers helpt hun productiviteit te verbeteren door een gecentraliseerde locatie te bieden voor het ordenen en taken bij te houden en projecten. Het helpt ook de tijd en moeite te verminderen die nodig zijn om meerdere lijsten en taken bij te houden.

Daarnaast maken tools voor samenwerking en delegatie het eenvoudig voor teams om samen te werken, werk te prioriteren en ervoor zorgen dat taken op tijd en volgens hoge normen worden uitgevoerd.

Beste eigenschappen

Met Snel toevoegen kun je taken direct vastleggen en organiseren

Terugkerende deadlines helpen je om belangrijke deadlines te onthouden en betere werkgewoontes op te bouwen

Organiseer je taken en projecten op secties en subtaken

Prioriteitsniveaus toevoegen om aan te geven welke taken belangrijk en/of dringend zijn

Huidige beperkingen

Hoewel de interface eenvoudig en makkelijk te gebruiken is, kan het soms een beetje beperkt aanvoelen

Prijzen

Gratis : Krijg tot vijf actieve projecten

: Krijg tot vijf actieve projecten Pro : $4 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $4 per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $6 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (743+)

: 4.4 van 5 (743+) Capterra: 4.6 van 5 (2.081+ beoordelingen)

23. OpenPhone

Beste software voor zakelijke telefonie

Stroomlijnen van onboarding en trainingsprocessen met UserGuiding UserGuiding is een onboarding- en productadoptieplatform dat teams helpt hun productiviteit te verbeteren door een eenvoudige en efficiënte manier te bieden om gebruikers op te leiden en te trainen, waardoor de tijd en moeite die nodig is om persoonlijke training of schriftelijke documentatie te bieden, wordt verminderd.

Bovendien kunnen UserGuiding's in-app product rondleidingen en interactieve gidsen gebruikers helpen om nieuwe producten en functies snel en effectief te adopteren, waardoor de tijd en moeite die nodig is om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden verminderd worden.

Beste eigenschappen

Gedetailleerde analyses om te helpen bij het creëren van effectieve product walkthroughs

Creëer gepersonaliseerde onboarding-ervaringen met de segmentatiefunctie

Belangrijke gebruikersinzichten vastleggen met Net Promoter Surveys (NPS)

Huidige beperkingen

Steile leercurve voor sommige gebruikers

Prijzen

Basis : $69 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $69 per maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $299 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $299 per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $499+ per maand, jaarlijks gefactureerd

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (112+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (112+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (51+ beoordelingen)

25. Canva

Beste software voor grafisch ontwerp

Maak eenvoudig ontwerpen, marketingmateriaal en meer met Canva Canva is een grafisch ontwerpprogramma dat teams helpt hun productiviteit te verbeteren door een gebruiksvriendelijk platform te bieden voor het maken van een verscheidenheid aan visuele inhoud, waaronder presentaties, berichten op sociale media, flyers en meer, waardoor er minder gespecialiseerde ontwerpvaardigheden nodig zijn of meerdere ontwerptools moeten worden gebruikt.

De app biedt ook sjablonen en ontwerpelementen die kunnen helpen om ervoor te zorgen dat ontwerpen visueel consistent zijn en in lijn met de merkrichtlijnen, waardoor de kans op fouten en dubbel werk afneemt.

Beste functies

PDF's eenvoudig bewerken en converteren naar online ontwerpen

Dankzij de sleep-en neerzet-editor kunnen alle gebruikers gemakkelijk ontwerpen maken en bewerken

Kies uit een bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en andere middelen

Download ontwerpen en deel ze met iedereen via een link

Huidige beperkingen

Geavanceerde functies en middelen zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

Prijzen

Gratis

Pro : $12,99 per maand voor één persoon

: $12,99 per maand voor één persoon Teams: $14,99 per maand voor de eerste vijf personen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (3.844+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (3.844+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (10.973+ beoordelingen)

Het is goed om precies te weten op welke elementen je moet letten om er zeker van te zijn dat je een match vindt voor de lange termijn. ☝️

Hier zijn een paar basiscriteria die je in gedachten moet houden als je deze tools bekijkt:

✅ Functioneel en gebruiksvriendelijk

Is het gemakkelijk te gebruiken en kun je uitzoeken hoe je het moet gebruiken zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt?

Als een tool meer van je tijd, energie en zelfs geld kost dan de waarde die het je oplevert, dan is het een no-go.

De tools die je kiest moeten intuïtief zijn en gemakkelijk te gebruiken. Het belangrijkste is dat ze functioneel zijn. Deze tools moeten waarde toevoegen aan je leven door je te helpen de gaten op te vullen, workflows met elkaar te verbinden en je dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.

✅ Flexibel en schaalbaar

Iedereen heeft zijn eigen unieke workflow en leervoorkeuren. De productiviteitstools die u kiest, moeten flexibel genoeg zijn om aan uw wensen te voldoen werkstijlen en moet je in staat stellen om op je best te werken.

Bovendien moet een goede match compatibel zijn met je huidige behoeften en flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan je veranderende behoeften naarmate je verder komt in je functie.

✅ Veilig, betrouwbaar en toegankelijk

Kunt u uw werk gemakkelijk en op elk moment opslaan, bewerken en openen? En zijn ze veilig - zijn uw bestanden, gesprekken en persoonlijke gegevens beschermd?

Als het je doel is om je productiviteit te verhogen, dan moeten je tools betrouwbaar en toegankelijk zijn, en nog belangrijker, ze moeten veilig zijn en je privacy beschermen.

✅ Verbetert de samenwerking

Of je nu alleen werkt of met externe teams en klanten, productiviteitsapps waarmee je gemakkelijk kunt communiceren en samenwerken zijn belangrijk samenwerken in realtime zijn de sleutel tot het verbeteren van uw werkefficiëntie.

Kies tools met ingebouwde communicatie- en samenwerkingsfuncties om minder tijd te verspillen aan heen-en-weer-gesprekken en om de feedbacklus te versnellen, problemen sneller op te lossen en meteen opheldering te krijgen.

Optimaliseer uw workflow met productiviteitsapps

Of u nu op kantoor werkt of thuis, de juiste tools en productiviteitstips kunnen je helpen georganiseerd en gemotiveerd te blijven en meer gedaan te krijgen.

En gelukkig zijn er genoeg opties die je kunnen helpen te vinden wat je nodig hebt. Het komt erop neer dat je de tijd neemt om te onderzoeken en te evalueren welke tools het beste passen bij jouw specifieke behoeften, workflow, leerstijlen en doelen.

Sommige productiviteitstools kunnen u helpen om gefocust te blijven, andere kunnen u op koers houden met uw doelen en weer andere kunnen uw workflow stroomlijnen-met ClickUp kan het allemaal. 😉

Met honderden aanpasbare functies en krachtige integraties stelt ClickUp u in staat om op uw manier te werken en uw workflow te beheersen.

Het is tijd om de productiviteitsgoeroe in u te ontsluiten. Breng al uw projecten en werk naar één plek met ClickUp. 👌