20 gratis spreadsheetsjablonen in Excel & ClickUp

20 gratis spreadsheetsjablonen om te gebruiken in 2024

Of je nu op zoek bent naar tijdmanagement of een budget opstellen, wij hebben de beste spreadsheetsjablonen die er zijn voor jouw specifieke behoeften. Ga aan de slag met deze 20 kant-en-klare spreadsheetsjablonen.

1. ClickUp spreadsheetsjabloon

Houd het eenvoudig met dit spreadsheetsjabloon van ClickUp

Soms zijn de beste dingen in het leven eenvoudig. Dat geldt zeker voor de ClickUp spreadsheet sjabloon dit is een eenvoudige maar effectieve lay-out waarmee u uw B2B-klanten altijd kunt volgen.

Voer eenvoudig basisinformatie in zoals klanttype sector, contactpersoon, website en omzet in elke rij. Gebruik vervolgens de afzonderlijke weergaven (zoals filteren op branche, klant op type en meer) om er gemakkelijk doorheen te sorteren en een overzicht te houden van uw klantenbestand.

Wilt u het beste horen? De ClickUp's spreadsheet software bevat zelfs een klant intakeformulier dat de informatie van een nieuwe klant meteen aan het begin invult in de velden van de spreadsheet. Dat vereenvoudigt gegevensinvoer en kunt u zich richten op wat u het beste kunt: uw producten verkopen en uw bedrijf opbouwen! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Projectmanagement spreadsheet sjabloon

Houd uw projecten eenvoudig bij met deze Project Management Spreadsheet Sjabloon van ClickUp

Elk bedrijf moet een project plannen. Maar niet elk bedrijf beschikt over de juiste processen en hulpmiddelen om dat proces eenvoudig te maken. U hebt een projectbeheer workstream en dit ClickUp Projectmanagement spreadsheet sjabloon kan u daarbij helpen.

Elk project is een rij in de sjabloon en u kunt gemakkelijk de status of markeren als prioriteit . Volg je voortgang door verschillende projectfasen, noteer goedkeuringen en geef de begin- en eindtijden voor elke fase op. Sorteer vervolgens op elk van deze variabelen om altijd bij te houden aan welke projecten het dringendst moet worden gewerkt en waar je misschien rustig adem kunt halen.

Het beste deel: deze sjablonen voor projectbeheer kunnen ook worden geïntegreerd met een aantal van onze favoriete sjablonen voor projectplannen . Bewaar het overzicht in uw spreadsheet voor projectbeheer en voeg vervolgens een projectplan naar elk van hen voor meer details. En voila! Een eenvoudige maar effectieve workflow.

Of zet deze hele tabel om in een gedownload bestand (Excel of CSV) om snel je eigen spreadsheets te maken in andere tools. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Bewerkbaar rekenblad sjabloon

Blijf georganiseerd met deze bewerkbare spreadsheetsjabloon van ClickUp

Klaar voor uw volgende financiële overzicht? Als je bent zoals de meeste managers, waarschijnlijk niet. Maar je kunt in ieder geval de hulpmiddelen gebruiken om dat pijnlijke proces iets minder pijnlijk te maken.

De ClickUp bewerkbare spreadsheetsjabloon komt te hulp. Deze budgetsjabloon is speciaal ontworpen om u te helpen bij het opstellen van financiële overzichten. Het bevat zelfs een controle- en goedkeuringsfunctie om de supervisie bij te houden die een nieuw financieel overzicht moet doorlopen.

En dat is nog maar het begin. Je krijgt ook aangepaste velden voor regelitems zoals bruto-omzet, kosten van verkochte goederen, administratieve kosten en netto-omzet. Je kunt zelfs meer genuanceerde notities opnemen, zoals goedkeuringsstadia tot aan je CFO en CEO, retouren en toeslagen, en nog veel meer. Voeg dit allemaal samen en dit is een echt uitgebreide budgetsjabloon voor bedrijven die het proces van financiële rapportage willen vereenvoudigen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Vastgoed spreadsheet sjabloon

Maak je niche mooier met deze Real Estate Spreadsheet Template van ClickUp

Ervaren makelaars weten dat het bijhouden van de vele eigendommen die je op dat moment verkoopt al snel onmogelijk kan worden. Daarom hebben we de ClickUp Vastgoed spreadsheet sjabloon .

Volg de voortgang van de status van koper of verkoper en alle details die je nodig hebt met deze veelzijdige sjabloon. Bovendien kan deze spreadsheet werken als een budgetsjabloon met specifieke aangepaste velden om vastgoedmarketing bijhouden en sluitingskosten, vergoedingen, vraag- en eindprijs en nog veel meer dat bij de industrie komt kijken.

Aangepaste velden kunnen ook belangrijke geldzaken met uw klanten omvatten, zoals de kosten van de eigendomsverzekering, onroerendgoedbelasting, geschatte aankoopprijzen, reparatiekosten en voorspellingen van de marktstijging. Als je een van de meest aanpasbare gratis sjablonen voor onroerend goed wilt, dan is dit het.

Je hebt geen Excel-sjablonen meer nodig met aanpasbare weergaven waarmee je een overzicht krijgt van alle eigendommen op de markt of kunt filteren op locatie (kaartweergave), verkoopstatus (lijstweergave) en meer. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Projectbegroting met WBS spreadsheet sjabloon

Beheer uw projectbudgetten met gemak met deze sjabloon

Het proces van het beheren van projectbudgetten kan snel ingewikkeld worden. Voor je het weet, loop je achter op schema en budget en probeer je wanhopig de achterstand in te lopen en op tijd te leveren wat je nodig hebt. Er moet een betere manier zijn.

Maar natuurlijk is die er! Maak kennis met de ClickUp Projectbegroting met WBS Sjabloon , een spreadsheet die speciaal is ontworpen om het bijhouden van al uw zakelijke projecten eenvoudig en ongecompliceerd te maken.

Categoriseer eenvoudig verschillende soorten uitgaven. Markeer deze uitgaven op verschillende prioriteitsniveaus. Arbeidstarieven en -uren, kosten en meer bijhouden. Als extra bonus kun je een WBS-fase om ervoor te zorgen dat de uitgaven overeenkomen met de grotere projectstroom en tijdlijn in dit budgetsjabloon! Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Persoonlijk budget plan spreadsheet sjabloon

via Microsoft Excel

Als je op zoek bent naar een budget spreadsheet sjabloon buiten ClickUp, dan is dit misschien wel de juiste optie voor degenen met Excel-vaardigheden. Van de gratis Excel-sjablonen in deze lijst, is de Microsoft Business Budget Template het beste in het helpen bij het eenvoudig bijhouden van de inkomsten en uitgaven van uw organisatie, allemaal geformatteerd op een manier waarop u gewoon getallen kunt invoeren om te beginnen.

Natuurlijk kun je dit Excel-spreadsheet nog steeds aanpassen als dat nodig is. Alle tekst, afbeeldingen en grafieken zijn volledig ontgrendeld en kunnen worden gewijzigd of van een eigen merk worden voorzien. Dat geldt ook voor de grafieken aan de zijkant van deze Excel-sjabloon die de informatie visueel samenvatten om een snel en effectief overzicht te houden voor iedereen die je budget leest of bekijkt. Deze sjabloon downloaden

10. Excel Project Tracker Sheet Sjabloon

via Vertex42 Ach ja, het goede oude Gantt-diagram. Het is meer dan 100 jaar oud, maar nog steeds populair met een reden.

Deze Excel Gantt Chart Template grafiek brengt alle visuele grafieken en balken naar je scherm en helpt je de verschillende taken te begrijpen die betrokken zijn bij een grotere projectplanning.

Als je ooit hebt geprobeerd om zelf een Gantt-diagram te maken, dan zul je dol zijn op deze gratis Excel-sjabloon. Het geeft je alle voordelen van de tool, zonder de hoofdpijn van het met de hand maken van die ontelbare rijen en kolommen die gebruikelijk zijn in andere spreadsheet sjablonen.

Organiseer verschillende taken in categorieën en zet hun begin- en einddatum op een rijtje in deze Excel-sjabloon. Blokkeer die taken automatisch in het Excel-spreadsheet, met een wekelijkse gecategoriseerde tijdlijn die net gedetailleerd genoeg is om op schema te blijven. Deze sjabloon downloaden

12. Excel CRM-spreadsheetsjabloon door Salesflare

via Tactische middelenmanager Speciaal voor grote teams en projecten, middelentoewijzing wordt een kernonderdeel van het project- en organisatiemanagement. Daarom is dit Excel-sjabloon voor resourceplanning van Tactical Resource Manager zo waardevol.

Georganiseerd per maand aan de ene kant en teamlid of leidinggevende aan de andere kant. Spreadsheetsjablonen zoals deze bieden een gemakkelijke, tweedimensionale manier om in de gaten te houden wie welke middelen krijgt en wanneer.

Net zo belangrijk is dat dit document kan werken als een sjabloon voor voorraadbeheer door je te helpen voorspellen wie middelen nodig heeft voor komende taken. Deze gratis Excel-sjabloon kan netjes worden geïntegreerd in elk type projectplanningssoftware ontworpen om uw organisatorische prioriteiten vooruit te helpen. Deze sjabloon downloaden

14. Microsoft Excel Driemaandelijks Verkooprapport Sjabloon

Excel-sjabloon voor kwartaalrapportage verkoop

Wil je bijhouden hoe je verschillende producten presteren over een periode van meerdere maanden? Dan ben je hier aan het juiste adres. De Microsoft Excel-sjabloon voor Kwartaalrapporten Verkoop doet precies dat, met de nadruk op kwartaalresultaten.

Voer je producten en hun exacte verkopen per kwartaal in de tijdlijnsjabloon in. Kijk vervolgens hoe Excel de jaaromzet optelt en de gegevens omzet in een staafdiagram dat je helpt trends te analyseren en toekomstige beslissingen te nemen.

Nog beter is dat je verkooprapporten kunt maken die uniek zijn voor elk project in Excel-spreadsheetsjablonen zoals deze. En natuurlijk profiteer je van alle gebruikelijke functies van Microsoft, zoals animaties, afbeeldingen en overgangen die het delen van Excel-bestanden en het bekijken van de rapporten die je maakt verbeteren. Deze sjabloon downloaden

15. Excel Issue Tracking Sjabloon by Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Issue-Register-Tracking-Template-Download.webp Excel spreadsheet voor het bijhouden van problemen /img/

Via Template.net

Elk stuk software of ander type product zal bugs en problemen hebben tijdens de ontwikkelings- en updatefasen. Het juiste issue-tracking proces kan je helpen bij het registreren en monitoren van deze problemen om ze te elimineren voordat ze uitgroeien tot serieuze problemen.

Het Template.net Excel Issue Tracking Spreadsheet werkt net als een to-do lijst sjabloon maar met zoveel meer. Registreer elk probleem dat je team of testproces aan het licht brengt en wijs een teamlid, prioriteit en tijdsbestek toe om het op te lossen.

Houd vervolgens het proces bij om het probleem op te lossen. Zo heb je een gemakkelijk overzicht van de dingen die je team nog moet doen om een bug op te lossen voor of na de lancering - allemaal met behulp van deze sjabloon voor een takenlijst. Deze sjabloon downloaden

5 Bonus Excel spreadsheet sjablonen

