9 Gratis sjablonen voor intakeformulieren voor cliënten in Word & ClickUp

Als bedrijf vertrouw je op documentatie om projecten in gang te zetten, te beslissen over deliverables en nieuwe producten en diensten te bedenken die aansluiten bij de behoeften van je klant. Maar voordat je dat kunt doen, moet je weten waar klanten naar op zoek zijn en waarom ze geïnteresseerd zijn in jouw diensten.

De beste manier om dat te doen is door aangepaste intakeformulieren te maken die alle informatie bevatten die je nodig hebt om je klant blij te maken. Maar dat kan tijdrovend zijn - vooral als je deze intakeformulieren handmatig genereert. ⚠️

Gelukkig is er een betere manier! Intake formulier sjablonen tijd besparen en moeite terwijl je toch diepgaande antwoorden krijgt op alles wat je moet weten over je klant. Ze zijn allemaal aanpasbaar, zodat je velden en vragen kunt toevoegen die relevant zijn voor jouw bedrijf.

Hier laten we je de negen beste sjablonen voor intakeformulieren zien. Van eenvoudige contactformulieren en gemakkelijke onboarding-tools tot geavanceerde klantverwachtingen, er is een sjabloon dat aan je behoeften voldoet.

**Wat is een intakeformulier sjabloon?

Een intakeformulier is een cliëntenbeheer document dat bedrijven gebruiken om belangrijke informatie van klanten te verzamelen. Het wordt meestal gebruikt in de vroege stadia van het het inwerken van klanten proces of tijdens de verkoopperiode wanneer klanten nog aan het kiezen zijn tussen aanbieders.

Op intakeformulieren wordt meestal basiscontactinformatie verzameld, evenals de reden waarom de nieuwe cliënt uw diensten nodig heeft en eventuele speciale verzoeken. Sommige intakeformulieren kunnen betaling verzamelen informatie en de meeste kunnen vragen beantwoorden over de doelen van de klant en eventuele uitdagingen die ze verwachten. ✨

Door de behoeften van uw klant te begrijpen, kunt u een solide communicatieplannen en beheert de behoeften en verwachtingen van de klant. Je maakt efficiënte processen en workflows bouwen die het succes van een project garanderen.

Hoewel intakeformulieren vaak klantgericht zijn, kunnen ze ook worden gebruikt voor het inwerken van nieuwe teamleden en voor interne doeleinden. In deze situaties worden ze voornamelijk gebruikt door HR voor het instellen van salarisprocedures, werktrainingen en andere basistaken bij het inwerken.

Sjablonen voor intakeformulieren zijn ontworpen om dit proces sneller en eenvoudiger te maken. Ze nemen het handmatige werk weg van het maken van formulieren voor elke klant. De beste sjablonen voor intakeformulieren zijn aanpasbaar, zodat je merkkleuren, lettertypen en afbeeldingen kunt toevoegen. Ze bieden ook real-time samenwerking en hebben functies voor taakbeheer.

**Wat maakt een goed intakeformuliersjabloon?

Of je nu graag werkt binnen een projectmanagementtool of een tekstverwerker zoals Google Docs of Microsoft Word gebruiken, zijn er tientallen sjablonen voor intakeformulieren op de markt. Maar ze zijn niet allemaal even effectief. 💪

Hier lees je waar je op moet letten bij het kiezen van een sjabloon voor een intakeformulier:

Gebruiksvriendelijk interface: Niets is erger dan vechten tegen een formulier of tool omdat het een slecht ontwerp heeft. Kies een intakeformulier dat intuïtief en gemakkelijk te navigeren is

Niets is erger dan vechten tegen een formulier of tool omdat het een slecht ontwerp heeft. Kies een intakeformulier dat intuïtief en gemakkelijk te navigeren is Ondersteuning voor het bijhouden van wijzigingen: Met een sjabloon dat wijzigingen bijhoudt, kunt u snel zien wanneer er updates zijn gemaakt

Met een sjabloon dat wijzigingen bijhoudt, kunt u snel zien wanneer er updates zijn gemaakt Waarschuwingen en meldingen: Blijf op de hoogte van wijzigingen met waarschuwingen en meldingen die teamleden laten weten wanneer er een nieuw formulier is ontvangen of wanneer er een is bijgewerkt

Blijf op de hoogte van wijzigingen met waarschuwingen en meldingen die teamleden laten weten wanneer er een nieuw formulier is ontvangen of wanneer er een is bijgewerkt **Sommige intakeformulieren zijn voorzien van triggers die problemen escaleren of automatisch taken toewijzen aan teamleden om mogelijke behoeften van klanten aan te pakken

Aangepaste velden: Verkrijg de essentiële informatie die u nodig hebt - geen algemene antwoorden - met aangepaste velden voor uitdagingen, doelen en contactgegevens van klanten

Verkrijg de essentiële informatie die u nodig hebt - geen algemene antwoorden - met aangepaste velden voor uitdagingen, doelen en contactgegevens van klanten Integratie: Gebruik een formulier dat werkt met de tools die u al gebruikt

9 Intake formulier sjablonen voor gebruik in 2024

Ben je op zoek naar sjablonen voor intakeformulieren die je tijd en moeite besparen wanneer je contact maakt met een nieuwe klant? Hier is onze lijst met de negen beste. Van basisinformatieformulieren tot uitgebreidere documenten waarin de behoeften van de klant worden benadrukt, hier vindt u wat u nodig hebt om uw klanten van dienst te zijn. 🌻

1. ClickUp Formulier Sjabloon

Pas de ClickUp Formulier Sjabloon aan met uw merkkleuren en de velden die u nodig hebt

De ClickUp Formulier Sjabloon is een aanpasbare vragenlijst die een manier biedt om informatie over cliënten te verzamelen en het intakeproces te stroomlijnen. Gebruik het formulier om meer te weten te komen over de behoeften, doelen en uitdagingen van uw cliënt.

Zoals alle ClickUp's formulierweergaven deze is eenvoudig in te vullen door klanten en is ontworpen om acties te triggeren om het project op gang te brengen. Gebruik het formulier om automatisch vervolgtaken toe te wijzen aan het verkoopteam of om meldingen te maken voor leidinggevenden die willen weten wanneer een nieuwe klant is aangenomen.

Omdat het formulier aanpasbaar is, zijn er tientallen use cases. Medische zorgverleners kunnen het gebruiken als sjabloon voor een intakeformulier voor patiënten om verzekeringsgegevens, de antwoorden van een patiënt op een vragenlijst over geestelijke gezondheid of noodzakelijke informatie over persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis te verzamelen. Vastgoedprofessionals kunnen het formulier gebruiken om te weten te komen wat een klant zoekt in een nieuw huis.

Centraliseer en volg vragen met ClickUp's contactformuliersjabloon

U zult niet weten wat klanten denken als u geen processen instelt om regelmatig feedback van hen te krijgen. Gebruik de Sjabloon voor klantcontactformulier van ClickUp om het klanten gemakkelijk te maken contact op te nemen. Pas de sjabloon aan zodat klanten problemen kunnen melden, vragen kunnen stellen of updates kunnen krijgen over relevante producten en diensten. ✍️

Om te beginnen maakt u een formulier met behulp van de sjabloon en voegt u zo nodig aangepaste velden toe. Voeg uw logo en bedrijfskleuren van uw huisstijlgids om het document onderdeel te maken van je samenhangende briefpapier.

Stel wekelijkse taken in om de formulieren te controleren en automatiseer meldingen om teamleden eraan te herinneren problemen op te lossen, met de klant te communiceren en op te volgen. Voeg prioriteitsvlaggen toe om taken te identificeren die onmiddellijke aandacht nodig hebben of waaraan later kan worden gewerkt.

Uw ClickUp contactformulier instellen om taken voor follow-up te maken en toe te wijzen

Soms - vooral in het begin van het verkoopproces - moet u eenvoudige klantgegevens vastleggen. ClickUp's contactformulier-sjabloon doet precies dat: Het verzamelt basiscontactinformatie zodat u contact kunt opnemen en meer te weten kunt komen over wat de potentiële klant zoekt.

De formulierbouwer bevat eenvoudige secties voor de naam van de klant, de gewenste contactmethode, het telefoonnummer en het e-mailadres. Je kunt het formulier aanpassen om extra klantgegevens op te nemen, zoals geboortedatum als je diensten alleen toegankelijk zijn voor personen boven een bepaalde leeftijd of medische voorgeschiedenis als je een medische dienstverlener bent.

Voeg aangepaste tags toe zoals klantrelaties om te identificeren of de nieuwe klant is doorverwezen door een bestaande klant of werknemer voor commissiedoeleinden. Gebruik het formulier om taken in je workflow te triggeren om de klant in te werken of op te volgen om de deal te sluiten.

4. ClickUp sjabloon voor klantensucces

Met deze sjabloon van ClickUp kunt u klantenverloop voorkomen

Klantintakeformulieren zijn niet beperkt tot informatie over nieuwe klanten tijdens het inwerken. Deze formulieren zijn ook handig als je feedback wilt krijgen van bestaande klanten die nieuwe producten of diensten uitproberen. De Sjabloon voor klantensucces van ClickUp laat u weten wat klanten willen en nodig hebben in een visueel aantrekkelijk formaat. ✅

Laat klanten om te beginnen het digitale formulier invullen tijdens het inwerken. U ziet meteen een taakkaart in ClickUp met de relevante informatie uit de formuliervelden. Gebruik de Board-weergave om klanten te filteren op basis van ondersteuningsniveau, betrokkenheid en tevredenheid.

Met sterren en kleurcoderingen kunt u klanten markeren die tevreden zijn en klanten die meer ondersteuning nodig hebben. Voeg prioriteitsvlaggen toe en activeer meldingen wanneer niet aan de behoeften van een klant wordt voldaan.

5. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp's Aanvraagformulier Sjabloon is ontworpen om u te helpen verzoeken van externe contacten bij te houden ClickUp's aanvraagformulier sjabloon maakt een geweldige eerste indruk door klanten en nieuwe gebruikers een ruimte te bieden om nieuwe functies of updates aan te vragen. Voeg vragen en velden toe aan het online intakeformulier om de bedrijfsinformatie van de klant, hun verzoek en hun contactgegevens te verzamelen.

Gebruik de drag-and-drop functie om de velden te verplaatsen om een lay-out te maken die van de ene vraag naar de volgende stroomt. Beslis of je lezers wilt laten kiezen uit meerkeuzeantwoorden of dat je kiest voor korte antwoordvakken zodat ze meer ideeën kunnen aandragen.

6. ClickUp Klant Inwerk Sjabloon

Creëer een naadloze klantinschakelingservaring met de ClickUp Klantinschakelingssjabloon

Wanneer u een nieuwe klant aan het inwerken bent slechte procedures kunnen een afknapper zijn. De klant kan besluiten dat je niet erg professioneel overkomt en overstappen naar een concurrent.

Voorkom dit door gebruik te maken van de Sjabloon voor klantregistratie van ClickUp biedt een gebruiksvriendelijk en intuïtief onboardingproces. U kunt het formulier gebruiken om inzicht te krijgen in de behoeften van de klant en automatisch taken toewijzen om een naadloze inwerkervaring te creëren. 🛠️

Maak eerst aangepaste velden om erachter te komen wat de klant prettig vindt: de communicatiestijl van voorkeur, verwachtingen en obstakels uit het verleden. Wijs vervolgens taken toe aan teamleden om een welkomstgeschenk te sturen, een projectcommunicatieplan en creëer dashboards voor cliëntrapportage .

7. ClickUp Inschrijvingsformulier Sjabloon

Verzamel gegevens efficiënt en nauwkeurig met de ClickUp sjabloon voor registratieformulieren

Zorg dat klanten binnen enkele seconden zijn aangemeld en in de wachtrij staan voor onboarding dankzij de ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon . Deze eenvoudige sjabloon verzamelt waardevolle gegevens, zoals contactgegevens, betalingsgegevens en klantbehoeften, sneller dan ooit.

Je hoeft niet meer handmatig contact op te nemen om bijgewerkte gegevens of contactgegevens van potentiële klanten te krijgen. Stuur in plaats daarvan het formulier naar leads en zie hoe de resultaten binnenstromen. Gebruik de vier verschillende weergaveopties ter ondersteuning van klantenbeheer en workflows bouwen rond nieuwe projecten.

Met de optie voor het versleuteld opslaan van gegevens in het nieuwe klantintakeformulier kun je gevoelige gegevens beschermen als je voor een advocatenkantoor, een medisch bureau of een vergelijkbare dienstverlener werkt.

8. ClickUp Klant Succes Samenwerkings Sjabloon

Volg de status van al uw klantprojecten op één plaats met deze ClickUp Client Success Collaboration Template

Maak een recept voor betere klanttevredenheid met ClickUp's sjabloon voor samenwerking voor klantensucces . Van HR onboarding tot verkoop en projectuitvoering, alles is eenvoudiger omdat je gericht bent op klantsucces. 📈

De sjabloon bevat een goedkeuringsformulier voor nieuwe klanten en een goedkeuringspijplijn die de verschillende fasen voor elke klant bijhoudt. Het formulier activeert direct een nieuwe taakkaart voor elke klant en je kunt aangepaste velden toevoegen om de tevredenheid bij te houden.

Plan vergaderingen en follow-ups met klanten zodat ze zich gehoord en gesteund voelen als er een probleem is. Gebruik prioriteitsvlaggen en kleurgecodeerde velden om belangrijke informatie te markeren en taken te escaleren als dat nodig is.

9. Word Service Intake Formulier Sjabloon by Template.net

via Template.net

Op zoek naar een merkbaar intakeformulier sjabloon? Met deze van Template.net kun je informatie over klanten verzamelen, of je nu alleen de basisinformatie nodig hebt of juist diepgaande details. Stuur het formulier digitaal naar klanten of print het uit en neem het mee naar een vergadering als je er samen aan wilt werken. 📚

De bovenkant van het formulier bevat een veld voor je bedrijfslogo en je kunt vragen toevoegen of verwijderen om het formulier aan je behoeften aan te passen. Gebruik tabellen en grafieken om de belangrijkste functies en populaire verzoeken te benadrukken of om inzicht te geven in het aanbod van uw bedrijf.

Nieuwe AI-tools bieden suggesties voor de formulering en doen een snelle spelling- en grammaticacontrole om de nauwkeurigheid te garanderen. Ingebouwd documenteditors adres opmaak, zodat u uw beste beentje voor kunt zetten. Het beste van alles is dat gratis ontwerptools kunt u uw eigen draai geven aan de intakeformulier.

De sjabloon is compatibel met Google Docs, Microsoft Word en Apple Pages. E-ondertekening wordt niet ondersteund, dus je klanten moeten het formulier afdrukken en ondertekenen voordat ze het naar je terugsturen.

Bouw betere klanten werkstromen met ClickUp

Of u nu op zoek bent naar manieren om uw onboardingproces te vereenvoudigen, de gebruikerservaring te verbeteren of toestemmingsformulieren te delen, deze sjablonen voor intakeformulieren klaren de klus. Gebruik ze om informatie te verzamelen, functieaanvragen te verzamelen en klanten met gemak in te schrijven. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het verzamelen van klantgegevens, het automatiseren van workflows en het opbouwen van processen die klanttevredenheid garanderen. Van versleutelde gegevens tot klantvoorkeuren, er is een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in klanten en ze in uw systeem in te voeren met intakeformulieren. 🙌