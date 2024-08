10 beste software voor het bewerken van documenten voor 2024

Hoewel er in de loop der jaren veel nieuwe vormen van communicatie zijn verschenen, blijven documenten een beproefde en echte methode om informatie te delen en teamleden op de hoogte te houden. Er zijn veel document editors op de markt, bijna net zoveel als de doelen die ze dienen.

Zolang klanten Word, PDF en platte tekst gebruiken om informatie over te brengen, zal editing software een zeer verzadigde markt blijven. Het kan ontmoedigend zijn om tussen de producten te zoeken die je nodig hebt. Deze gids is bedoeld om je keuzes te focussen!

Wat is software voor het bewerken van documenten?

Document editors zijn software die digitale documenten maken, wijzigen en opmaken. Ze passen meestal het uiterlijk van het document aan en slaan het op in verschillende bestandsformaten, zoals Microsoft Word en PDF. Ze maken vaak samenwerking mogelijk en bevatten hulpmiddelen om je schrijven te verbeteren, zoals AI-schrijfhulpmiddelen of een spellingscontrole.

Wat moet je zoeken in software voor het bewerken van documenten?

Bij het evalueren van software voor het bewerken van documenten heb je een oplossing nodig die meegroeit met je eisen. Hier zijn enkele dingen waar je op moet letten:

Samenwerkingsfuncties: Samenwerking in realtime zorgt ervoor dat meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een document kunnen werken. Functies zoals commentaar geven, wijzigingen bijhouden en versiegeschiedenis bieden meer voordelen

10 beste software voor het bewerken van documenten in 2024

We hebben deze lijst samengesteld van de beste software voor het bewerken van documenten en tools voor samenwerking bij documenten momenteel op de markt!

Optimaliseer je workflow met software voor het bewerken van documenten die integreert met je projectbeheersysteem

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met Docs, een krachtige tool voor het maken en bewerken van inhoud. Om een effectief projectbeheerpakket te maken, kunt u zijn tools voor documentbeheer om documenten te volgen en te gebruiken lang nadat u ze hebt gepubliceerd en gedeeld.

Een primaire focus van het ClickUp platform is samenwerking. Projecten en hun taken verlopen alleen soepel als mensen effectief kunnen samenwerken. ClickUp Docs houdt deze focus. Met behulp van de functies van het platform voor het bewerken van documenten, vindt u een bekwaam samenwerkingssysteem dat iedereen perfect synchroon houdt.

AI heeft de methoden om content te creëren bijna van de ene op de andere dag veranderd. ClickUp AI voegt deze functie toe aan uw documentbewerkingsproces. Hiermee kunt u duidelijker en beter schrijven communiceren met klanten en team leden.

ClickUp beste eigenschappen

Real-time samenwerkingstools

Geïntegreerdtaak- en projectbeheer* Een grote selectie sjablonen

Wijzigingen bijhouden en versiegeschiedenis

De mogelijkheid om toegang te beperken tot specifieke gebruikers

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies kunnen voor sommige gebruikers een leercurve vormen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Google-documenten

Via Google Documenten Google heeft een revolutie teweeggebracht in het bewerken van documenten met de introductie van Google Docs. Het was het eerste platform waarop meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document konden bewerken. Google Docs maakt deel uit van een grotere cloudgebaseerde suite en voegt zich bij Google Sheets en Google Slides om de typische kantoorsoftwaretoolset compleet te maken.

Het online karakter maakte het een van de eerste platformen om het delen van documenten te vergemakkelijken. Hoewel het minder mogelijkheden biedt dan de meest geavanceerde tekstverwerkers, zijn er veel uitbreidingen om de functionaliteit uit te breiden. Een offline modus is beschikbaar op mobiele apparaten.

Google Docs beste functies

Naadloze samenwerking in realtime

Ingebouwde AI

Nauwe integratie met andere Google-apps

Ondersteuning van add-ons van derden

Google Docs beperkingen

Beperkte geavanceerde opmaakopties

Prestaties kunnen achterblijven bij grote documenten

Prijzen voor Google Documenten

Gratis

Zakelijk Starter: $6/maand per gebruiker

Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

Zakelijk Plus: $ 18/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Google Docs beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40k+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (27k+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk 10 Beste Google Docs Alternatieven & Concurrenten 2024

3. Microsoft Word

Via Microsoft Word De industrieveteraan Microsoft Word is een van de meest succesvolle tekstverwerkingsprogramma's ooit. Het stelt de norm voor geavanceerde functies en documentopmaak.

Microsoft heeft Word opgenomen in zijn 365-reeks naast Microsoft PowerPoint en Excel. Word integreert naadloos met al zijn Office-suite co-producten. Er zijn veel sjablonen, waardoor je snel documenten kunt maken, en de ingebouwde onderzoekstools helpen het schrijfproces soepel te laten verlopen.

In tegenstelling tot veel andere apps voor het bewerken van documenten, kun je met Word PDF-bestanden openen en bewerken.

Microsoft Word beste functies

Geavanceerde opmaakmogelijkheden

Hulpmiddelen voor co-auteurschap in realtime

Naadloze integratie met andere Microsoft apps

Mogelijkheid om PDF-documenten te bewerken

Uitgebreide bibliotheek met sjablonen

Beperkingen van Microsoft Word

Het kan veel bronnen vereisen op oudere computers

Sommige geavanceerde functies zijn in het begin moeilijk te begrijpen

Er kunnen compatibiliteitsproblemen optreden met andere editors

Microsoft Word-prijzen

Zakelijk Basis: $6/maand per gebruiker

Zakelijk Standaard: $12,50/maand per gebruiker

Zakelijk Premium: $22/maand per gebruiker

Microsoft Word beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (13k+ beoordelingen)

4. GatherContent

Via Verzamel inhoud GatherContent is een uitgebreid programma dat zich richt op het maken van inhoud en samenwerking. Het heeft talloze functies waarmee gebruikers in realtime aan dezelfde documenten kunnen werken. Het platform biedt meer dan de meeste document editors en bevat een complete content management oplossing. U kunt eenvoudig stijlgidsen maken en deze in uw documenten insluiten om het bewerken te stroomlijnen en consistentie van de inhoud te garanderen.

GatherContent beste functies

De mogelijkheid om content te organiseren, plannen en produceren in één platform

Projectbeheertools voor het coördineren van contentcreatie

Beschikbaarheid van aanpasbare sjablonen

De mogelijkheid om stijlgidsen direct in de redactieomgeving op te nemen.

Realtime samenwerking in de cloud voor het maken van content

GatherContent beperkingen

Moeilijkheden voor gebruikers die nieuw zijn met contentmanagementsystemen

Mogelijke beperkingen in integratie met andere platforms

Prijzen GatherContent

Begin: $99/maand

Opschalen: $299/maand

Transformeren: $799/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

GatherContent beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (80 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (17 beoordelingen)

5. Notion

Via Notie Notion is een veelzijdige en redelijk uitgebreide tool voor individuen en inhoudsteams. Je kunt er documenten met mediabestanden, tekst en tabellen mee maken en bewerken. Zoals veel platforms heeft Notion onlangs AI-mogelijkheden geïmplementeerd, zodat je je beoogde boodschap effectief kunt overbrengen.

Notion beste eigenschappen

Consolidatie van al je werk en kennis op één plek

Geïntegreerde AI-tools

Veelzijdige mogelijkheden voor projectbeheer

Een grote kennisleverende community

Beperkingen van Notion

Potentieel overweldigende interface

Beperkte offline mogelijkheden

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker

Zakelijk: $15/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact met ons op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (4.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.850+ beoordelingen)

6. Bit.ai

Via Bit.ai De makers van Bit.ai hebben hun platform ontworpen als een end-to-end tool voor kennisbeheer en samenwerking tussen documenten.

De functies zijn erop gericht teamleden te laten samenwerken met andere gebruikers om inhoud te maken en te bewerken. Hoewel het een aantal van de geavanceerde functies van andere document editors mist, kan het de basis goed aan. Je kunt documenten aanpassen met digitale inhoud van verschillende bronnen en bestandsformaten. De intuïtieve interface is gebruiksvriendelijk en flexibel, waardoor het geschikt is voor veel workflows.

Bit.ai beste eigenschappen

Tools om je documenten te verrijken met afbeeldingen, video's, sociale inhoud, cloudbestanden en meer

Mogelijkheid om bij te houden wie een document heeft bewerkt en wanneer

Flexibele werkruimten voor samenwerking

Uitgebreide integraties met andere producten

Bit.ai beperkingen

Beperkte opmaaktools

Afhankelijk van een internetverbinding voor toegang tot documenten

Geen speciale mobiele app

Bit.ai prijzen

Gratis

Pro: $8/maand per gebruiker

Zakelijk: $15/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Bit.ai beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (21 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (8 beoordelingen)

7. Evernote

Via Evernote Evernote is voornamelijk een app voor het maken van notities. Je kunt er documenten mee maken die worden gesynchroniseerd op meerdere apparaten op alle belangrijke besturingssystemen. De documenten kunnen tekst, afbeeldingen, audio of PDF-bestanden zijn.

Evernote combineert notities, taken en planningen tot een eenvoudige maar effectieve taakbeheer oplossing. Een unieke functie is de mogelijkheid om informatie van webpagina's te knippen en te annoteren, waardoor Evernote een essentieel hulpmiddel wordt om informatie snel te organiseren. Het kan ook handgeschreven notities vastleggen en bewerken.

Evernote beste functies

Synchroniseert automatisch tussen apparaten

Verrijkt notities met tekst, afbeeldingen en andere media

Bevat geïntegreerde functionaliteit voor taakbeheer

Heeft robuuste zoekmogelijkheden

Bewaart en annoteert webpagina's

Evernote beperkingen

Beperkte opmaakmogelijkheden in vergelijking met sommige andere apps

De gratis versie is beperkter dan sommige concurrenten

Sommige gebruikers vinden de interface niet intuïtief

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

Professioneel: $17,99/maand

Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

8. Dropbox-papier

Via Dropbox-papier Dit product is een gratis tool voor het bewerken van documenten voor elke gebruiker met een Dropbox-account. Je kunt rechtstreeks vanuit de Dropbox-app nieuwe documenten maken. Het bedrijf biedt zelfs een inhoudsbibliotheek om je te helpen beginnen.

Paper maakt optimaal gebruik van Dropbox's versiebeheer, waardoor je terug kunt gaan naar eerdere versies van documenten. Dankzij deze integratie synchroniseert het product moeiteloos met elk desktop- of mobiel apparaat. Je kunt zelfs de beveiligingsfuncties van Dropbox gebruiken om documenten te beschermen tegen onbevoegde kijkers.

Dropbox Paper beste functies

Functies voor samenwerking in realtime

Functies voor taakbeheer in de documenteditor

Ondersteuning voor het insluiten van rijke media

Mobiele ondersteuning

Automatisch presentaties maken van documenten

Dropbox Paper-beperkingen

Het heeft beperkte opmaakopties in vergelijking met speciale tekstverwerkers

Het is niet zo rijk aan functies als speciale documentbeheersystemen

Dropbox Paper-prijzen

Gratis

Plus: $9,99/maand

Professional: $16,58/maand

Teams Standard: $ 15/maand per gebruiker

Teams Advanced: $24/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Dropbox Paper beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (200+ beoordelingen)

9. WPS-schrijver

Via WPS Schrijver Deze documenteditor maakt deel uit van het WPS Office-pakket. Het kan Microsoft Word-documenten en andere indelingen openen, maar PDF's verdienen een speciale vermelding. WPS Office heeft een hele applicatie gericht op het bewerken van PDF's, dus het is misschien wel een van de beste tools voor het bewerken van PDF-bestanden op de markt.

Als een volwaardig kantoorpakket heeft WPS Writer veel geavanceerde functies voor documenteren en bewerken die op sommige platforms ontbreken. Dit maakt het een capabel Microsoft Word alternatief .

WPS Writer beste eigenschappen

Onderdeel van een compleet kantoorpakket

Cross-platform beschikbaarheid

Selectie van gratis professionele sjablonen

Tools voor real-time samenwerking

Geïntegreerde tools voor een PDF-editor

WPS Writer beperkingen

De gratis versie is beperkend

Er zijn compatibiliteitsproblemen opgetreden met geavanceerde Microsoft Office-functies

De gebruikersinterface is minder intuïtief dan andere Office-apps

WPS Writer prijzen

Gratis

WPS Pro: $35/jaar

WPS Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

WPS Writer beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.300+ beoordelingen)

10. Atlassian Confluence

Via Atlassian Confluence Confluence is de webgebaseerde wiki van Atlassian. De functies voor het bewerken van documenten stellen bedrijven in staat om één enkele bron van waarheid te creëren binnen hun organisatie.

Met het versiebeheersysteem van Confluence kun je verschillende versies van je documenten terugdraaien. De software kan ook integreren met andere Atlassian-producten en projectbeheertools om de effectiviteit van uw documenten te verhogen.

Atlassian Confluence beste functies

Focus op samenwerking op afstand

Geavanceerdorganisatorische hulpmiddelen om inhoud bij te houden

Integratie met populaire projectbeheertools

Voorzien in een uniforme informatiebron

Beperkingen van Atlassian Confluence

Het kost tijd om de werking onder de knie te krijgen

De interface kan verwarrend zijn

Er is een internetverbinding nodig om documenten te openen

Atlassian Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $5,75/maand per gebruiker

Premium: $11/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Atlassian Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

Ontvang de beste documenteditor

We hebben een lange lijst met documenteditors gezien. Welke voor jou de beste is, hangt af van je behoeften op het gebied van documentbewerking. Hoewel maar weinig editors PDF's kunnen bewerken, zijn sommige zeer geavanceerd tekstverwerkers terwijl anderen zich richten op het maken van notities. Voor een alleskunner en krachtige oplossing voor project- en taakbeheer moet je ClickUp eens proberen. Het heeft alle tools die je nodig hebt voor het bewerken van documenten en nog veel meer.