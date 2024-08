10 beste productontwerptools en -software in 2024

Productontwerpers en hun teams zijn verantwoordelijk voor alles van prototyping tot ontwerp, maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Als productleider moet je ook teams beheren samenwerking en bekijk analyses van gebruikersgedrag om te zien wat wel (en niet) werkt gedurende de levenscyclus van het product.

Het is veel om in één keer te beheren, nietwaar?

Het goede nieuws is dat je dit circus niet alleen hoeft te leiden. Software voor productontwerp geeft je team een digitale werkruimte om alles te beheren, van UI-ontwerp tot projectmanagement en het in kaart brengen van paden.

In deze gids leggen we uit hoe productontwerpsoftware werkt en op welke functies je moet letten. We geven ook een overzicht van de beste tools voor productontwerp om je zoektocht naar de perfecte software te starten productontwikkelingsproces platform. 🤩

Wat is een hulpmiddel voor productontwerp?

Productontwerpsoftware helpt productteams bij het visualiseren, mock-uppen en itereren van producten in de ontwerpproces . Ontwikkelaars en professionele webdesigners gebruiken deze tools in verschillende fasen van hun proces, of ze nu onderzoek doen onder gebruikers, kaarten maken van het klanttraject of prototypes maken.

In plaats van je budget, taken, teamcommunicatie en documenten afzonderlijk te beheren, brengt solide software voor productontwerp alles samen op één platform om je team te helpen nog beter en sneller te werken.

Deze ontwerpsoftware maakt het niet alleen mogelijk om je ideeën te verfijnen voor de ontwikkeling, maar het maakt je werk ook een stuk eenvoudiger. Met de juiste tool hoef je nooit meer te graven naar mockups, ontwerpopdrachten of specificatiebladen.

Design Briefing Whiteboard Sjabloon wordt gebruikt bij de eerste briefing voor een ontwerp. Vul eenvoudig details over het ontwerpproject in en deel ze met anderen, zoals de wensen van de client, doelstellingen en meer

Welke functies moet je zoeken in een tool voor productontwerp?

Er is veel software voor productontwerp op de markt, maar deze oplossingen voldoen niet altijd aan de juiste criteria. Zoek naar productontwerptools met functies zoals:

Natuurlijk, een degelijke 3D-modelleringssoftware is cool en al, maar zou het niet beter zijn als het ook het ontwerpproces beheert? Hoogwaardige tools voor productontwerp bieden een cloudgebaseerd kader om alle belanghebbenden, projecten en Taken op dezelfde pagina te houden Eenvoudig interfaceontwerp: Wie heeft de tijd of mentale bandbreedte voor een steile leercurve? Bespaar meer tijd door te kiezen voor productontwerpsoftware met een eenvoudige gebruikersinterface. Gebruik waar mogelijk drag-and-drop tools. Een tool kiezen die compatibel is met iOS-, Mac- en Android-apparaten helpt ook bij de acceptatie door het hele team

Wie heeft de tijd of mentale bandbreedte voor een steile leercurve? Bespaar meer tijd door te kiezen voor productontwerpsoftware met een eenvoudige gebruikersinterface. Gebruik waar mogelijk drag-and-drop tools. Een tool kiezen die compatibel is met iOS-, Mac- en Android-apparaten helpt ook bij de acceptatie door het hele team Sjablonen: Productontwerpsoftware moet je tijd besparen. Zoek een tool metsjablonen voor wireframes,sjablonen voor productlanceringen meer. Om meer tijd te besparen, ga je op zoek naar oplossingen die sjablonen bieden voor de documenten die je het meest aan het maken bent

Productontwerpsoftware moet je tijd besparen. Zoek een tool metsjablonen voor wireframes,sjablonen voor productlanceringen meer. Om meer tijd te besparen, ga je op zoek naar oplossingen die sjablonen bieden voor de documenten die je het meest aan het maken bent AI en automatisering: Geautomatiseerde Taak Handoffs enAI-schrijftools zijn serieuze tijdbespaarders voor productteams. Of het nu gaat om op triggers gebaseerde automatiseringen ofproductbeschrijvingsgeneratorenga voor productontwerpsoftware die lastige Taken voor je uitvoert

Tools voor productontwerp geven ontwerpteams een serieuze ondersteuning in het ontwikkelingsproces. Koop een tool die grote, gekke dingen viert ontwerpdenken met functies die de ambities van je team ondersteunen. Bekijk deze top 10 tools voor productontwerp om je team een duwtje in de rug te geven.

Zet uw productontwerpconcepten om in taken met de functie ClickUp Whiteboard

Dat klopt: ClickUp is voor gelijke delen tool voor projectmanagement en productontwerptool-maar er is nog veel meer waar dat vandaan kwam. 🛠️ Productteams gebruiken ClickUp om alle documenten, roadmaps en doelen te beheren in één gebruiksvriendelijk dashboard. Houd problemen bij, beheer Sprints en genereer automatisch projectrapporten in een handomdraai.

Als u veel tijd besteedt aan het doorzoeken van e-mails en Slack-berichten, verplaats dan alles naar ClickUp. ClickUp slaat opmerkingen op bij alle taken en projecten, zodat uw communicatie direct naast uw werk wordt weergegeven. Weergave ClickUp chatten is ook een handige real-time tool voor het delen van updates, links en meer voor al uw projecten.

Als u zich minder richt op de productkant en vooral werkt aan het ontwerp, is er ook een ClickUp-werkruimte voor dat. Teams die ontwerpen gebruiken ClickUp om hun grote ideeën in één digitale ruimte te organiseren, zelfs als u mijlen van elkaar verwijderd bent. Het helpt u zelfs om de capaciteit van uw teams te plannen, ontwerpprojecten te beheren en feedback en goedkeuringen op één plaats bij te houden.

ClickUp beste functies

Toegang tot honderden sjablonen, zoals deClickUp SOP-sjabloon voor productontwerpom minder tijd te besteden aan schrijven en meer tijd aan ontwerpen

ClickUp Whiteboards maak creatieve samenwerking in realtime een makkie

Vertrouw opClickUp AI voor het genereren van rapportkopieën, e-mail updates, productbeschrijvingen en nog veel meer

MaakClickUp Documenten en verbind ze met slechts één klik met uw werkstromen voor productontwerp

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers vinden de functies van ClickUp in het begin soms overweldigend

ClickUp AI is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Figma

Via InkyBay InkyBay is een heel speciale productontwerptool. Het stelt je klanten in staat om hun eigen configureerbare producten te personaliseren, dus als je T-shirts, promotionele producten of andere gepersonaliseerde prullaria verkoopt, is dit een geweldig hulpmiddel voor jou.

Installeer InkyBay en laat je klanten een product, tekst en afbeeldingen (of een aangepast logo) kiezen met de drag-and-drop InkyBay ontwerptool. InkyBay stuurt je het drukbestand en je design team gaat aan de slag.

InkyBay beste functies

InkyBay is compatibel met Shopify en BigCommerce

De Visual Product Designer geeft een voorvertoning van producten voordat klanten hun bestelling plaatsen

Configureerbare onderdelen, zoals kleuren of stijlen, toevoegen met de Product Configurator

Vertel InkyBay welke producten of aanpassingen een meerprijs hebben

InkyBay beperkingen

InkyBay beschikt niet over tools voor projectmanagement

Volgens sommige gebruikers loopt de InkyBay app regelmatig vast

InkyBay prijzen

Starter: $19.99/maand

$19.99/maand Geavanceerd: $49.99/maand

$49.99/maand Professioneel: $99,99/maand

$99,99/maand Unlimited: $249,99/maand

InkyBay beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

4. Schets

Via SolidWorks SolidWorks is een van de populairste productontwerpprogramma's ter wereld. Het is niet één product, maar een gigantische suite van producten die je combineert om ontwerp, gegevensbeheer, productie, marketing en simulaties in één platform te beheren. 📚

SolidWorks is populair voor engineeringtoepassingen, dus als je hulp nodig hebt bij het modelleren van elektrische systemen of 3D-structuren, is dit de tool voor jou. Mockup ontwerpen met je team om heen-en-weer e-mails te verminderen en sneller te kunnen itereren.

SolidWorks beste functies

Deel 3D-ontwerpen met je team via de cloud

Alle feedback en goedkeuringen van ontwerpen bijhouden

Alle versies en productgegevens opslaan in de cloud

Gegevens, goedkeuringen en projecttaken op één plaats beheren

SolidWorks limieten

SolidWorks heeft zoveel abonnementen en producten dat het moeilijk is om de juiste optie voor uw behoeften te kiezen

SolidWorks is een krachtige tool, dus je hebt een behoorlijk snelle machine nodig om het te gebruiken

SolidWorks prijzen

Neem contact op voor prijzen

SolidWorks beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (530+ beoordelingen)

4.4/5 (530+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

7. LabVIEW

Via LabVIEW Werk je met een team van ingenieurs? Dan is LabVIEW een must-have. Dit is een grafisch programmeerhulpmiddel dat onderzoek, validatie en testen voor je doet.

Dit is een no-nonsense platform dat is ontworpen voor de grote competities, dus het heeft misschien te veel vuurkracht als je gewoon een mockup-software wilt. Maar als je werkt met elektrische systemen of zelfs met iets groots als ruimtevaart, dan zijn de functies van LabVIEW een must. 🚀

LabVIEW beste functies

Testreeksen automatiseren en op afstand openen

Leer de basis van applicatieontwikkeling met gratis LabVIEW training

Interactieve weergave-elementen in uw ontwerpen configureren

LabVIEW drivers installeren om hardware en instrumentgegevens automatisch in uw testsysteem te integreren

LabVIEW beperkingen

LabVIEW is in de eerste plaats een grafische programmeer- en testtool, dus het bevat geen functies voor projectmanagement

Sommige gebruikers zeggen dat de software omvangrijk en tijdrovend kan zijn

LabVIEW prijzen

LabVIEW Basis: $528/jaar

$528/jaar Test Workstroom Standaard: $1.995

$1.995 Test Werkstroom Pro: $3.995/jaar

LabVIEW beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

4.3/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

8. Fusie 360

Via Fusie 360 Autodesk's Fusion 360 is een 3D CAD softwaretool voor het ontwerpen en produceren van producten. Dit is een serieus 3D modelleringsprogramma, dus het is het beste voor industriële ontwerp- en productieteams.

Fusion 360 maakt het mogelijk om productontwikkeling te stroomlijnen door samenwerking en het productontwerpproces te combineren in één cloudgebaseerd platform. Gebruik deze software om je ontwerpen in een digitale omgeving te testen en aanpassingen te maken voordat je overgaat op dure fysieke prototypes.

Fusion 360 beste functies

Bespaar tijd en middelen met de geautomatiseerde workflows van Fusion 360

In realtime samenwerken aan CAD-ontwerpen

Generatief ontwerp gebruiken om fabrieksklare ontwerpen te maken

3D-ontwerpen simuleren in een digitale testomgeving

Fusion 360 limieten

Sommige gebruikers zeggen dat Fusion 360 klantenservice en technische ondersteuning mist

Andere gebruikers zeggen dat deze CAD-software zeer technisch en verwarrend is voor beginners

Fusion 360 prijzen

$545 per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Fusion 360 beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (420+ beoordelingen)

4,5/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (220+ beoordelingen)

9. Adobe Creative Cloud

Via Adobe Creative Cloud Of het nu Photoshop, Acrobat Pro of Lightroom is, je hebt waarschijnlijk al eens een Adobe-product gebruikt. De Adobe Creative Cloud is een suite van meer dan 20 creatieve apps die productteams gebruiken om afbeeldingen, door AI gegenereerde visuals en opvallende video's te maken.

Adobe's suite is lang niet zo technisch als de andere tools voor productontwerp in onze top 10 lijst, maar het gebruiksgemak maakt het geschikt voor teams in bijna elk type bedrijf, inclusief startups. Het bevat niet alleen ontwerptools, maar geeft je ook toegang tot real-time samenwerking tools, bibliotheken met merkelementen en nuttige zelfstudies.

Adobe Creative Cloud beste functies

Mockup UX-ontwerpen in realtime met je team

Je eigen afbeeldingen, lettertypes, afbeeldingen en pictogrammen maken

Adobe Dimension bouwt interactieve 3D-modellen voor product iteratie

Gebruik Adobe Capture om je smartphone om te zetten in software voor productontwerp onderweg

Adobe Creative Cloud limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met licenties en klantenservice

Dit zijn zware programma's die in de cloud werken, dus crashes zijn niet ongewoon

Prijzen Adobe Creative Cloud

Neem contact op voor prijzen

Adobe Creative Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (35.700+ beoordelingen)

4.6/5 (35.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.160+ beoordelingen)

10. InVision

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/InVision-Whiteboard-1400x702.png Schermafbeelding van de weergave van de editor van InVision /$$$img/

Via InVision InVision Prototype is een codevrije productontwerpsoftware die perfect is voor het bouwen van aantrekkelijke online ervaringen. Uw ontwerpteam kan commentaar geven en elkaar taggen vanuit een prototype voor eenvoudige samenwerking, waardoor dit de perfecte oplossing is voor niet-technische teams. ✨

Als je Sketch al gebruikt, integreert InVision naadloos met deze ontwerptool. Dit maakt het mogelijk om je eigen ontwerpen in Sketch te bouwen en alles om te zetten in een levensvatbaar prototype met InVision.

InVision beste functies

Gebruik de heatmaps van InVision om hotspots in je ontwerpen te identificeren

Bouw voor elk apparaat dankzij het responsieve ontwerp van InVision

Gemakkelijk delen tussen team leden in real-time

Iterate op wireframes of wissel van kleur met slechts een paar klikken

InVision beperkingen

Hoewel de Sketch integratie cool is, zouden sommige gebruikers willen dat InVision meer plugins had

Andere gebruikers zeggen problemen te hebben met het embedden van InVision assets in andere software

Prijzen van InVision

Gratis

Pro: $7,95/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$7,95/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

InVision beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (670+ beoordelingen)

4.4/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (730+ beoordelingen)

Combineer productbeheer met uw ontwerptool

Uw klanten (en uw baas) verwachten nu meer van productontwerpers dan ooit tevoren. Je hebt elk voordeel nodig dat je kunt krijgen om kwaliteitswerk te maken met krimpende tijdlijnen. Als je er nog geen hebt, schaf dan software voor productontwerp aan om de grote ideeën, communicatie, ontwerpen en meer van je team te beheren. 🙌

Met tools voor productmodellering kom je al een heel eind, maar kies voor een geïntegreerde tool zoals ClickUp om alle tools en het werk dat je nodig hebt onder te brengen in hetzelfde platform. Maak gebruik van AI en automatisering om tijd te besparen met deze intuïtieve, functierijke tool die productontwerp - zullen we zeggen - leuk maakt!

Creëer uw eerste ClickUp-werkruimte om het verschil te zien. Meld u nu aan voor ClickUp : Het is Free Forever.