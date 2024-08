10 tools voor klantrapportage voor moderne bureaus in 2024

Het leven van een agentschap is een achtbaanrit. Als digitale marketingprofessional weet je hoe belangrijk het is om een goede band op te bouwen met je clients om de dieptepunten te doorstaan en de hoogtepunten te vieren.

Of je nu voor B2B- of B2C-klanten werkt, het is belangrijk om regelmatig te bewijzen wat je marketingbureau waard is. Het laatste wat je wilt is dat clients zeggen: "Waar betaal ik jullie eigenlijk voor?"

Rapportages aan klanten laten de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten zien die je genereert voor klanten. Door regelmatig rapportages in te leveren, laat je zien wat je waard bent en overtuig je zelfs de meest kieskeurige clients om bij je in dienst te blijven.

Het genereren van rapporten voor clients is tijdrovend, maar de juiste software zal je veel tijd besparen. In deze gids leggen we uit hoe software voor clientrapportage werkt, wat je moet zoeken in een tool voor clientrapportage en onze 10 favoriete software voor clientrapportage tools voor rapportage van 2024. 🤩

Wat is client rapportage?

Rapportage aan klanten is de praktijk om clients regelmatig updates te geven over prestaties van marketingcampagnes en statistieken. De rapportages helpen clients begrijpen welke waarde ze krijgen van digitale marketingbureaus. Je kunt de rapportages ook gebruiken als hulpmiddel om eventuele aanpassingen in je marketingstrategieën en je voortgang op de doelen van de client toe te lichten.

Als agent moet je een meester zijn in zowel marketing als het beheren van de relatie tussen agentschap en klant. Client management is lastig, maar regelmatige rapportage schept vertrouwen en helpt je om de client te overtuigen. 🤝

Als je clienten je lastigvallen met vragen of de neiging hebben om alle voortgang die je hebt geboekt te vergeten, zal het regelmatig inleveren van rapportages hun zorgen wegnemen. Je zou zelfs tariefverhogingen kunnen rechtvaardigen als je een bewezen track record hebt van gestage prestaties, zoals blijkt uit je uitstekende rapportages aan klanten.

Rapportages over klanten zijn de beste vriend van een bureau. Als je op zoek bent naar de beste tool voor client rapportage, zoek dan naar software met de volgende functies:

Een snelle onboarding: De eerste indruk is belangrijk. Kies voor software voor client rapportage die het inwerken stroomlijntonboarding van clients stroomlijnt door de kracht van automatisering. Dit geeft alle clients een consistente onboarding-ervaring en zorgt ervoor dat er geen informatie verloren gaat

Sjablonen met slepen en neerzetten: Je bent een marketeer, geen ontwikkelaar. Kies voor tools voor client rapportage waarmee je sjablonen zonder code kunt aanpassen. Of het nuvoortgangsrapportages ofverkooprapportensjablonen voor rapportage besparen veel tijd

Data visualisatie: Uw clients zijn zakenmensen, geen marketeers. Ze begrijpen de technische mumbo-jumbo misschien niet, dus zoek een tool voor client rapportage die visualisatie biedt. Voer gewoon de gegevens van uw client in en genereer eenvoudig te begrijpen grafieken waar uw stakeholders dol op zullen zijn

Metriek en rapportage: Sleutel prestatie-indicatoren (KPI's) endoelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) zijn een must voor elke client rapportage. Of het nu gaat om SEO rankings, conversiepercentages, CTR of andere belangrijke statistieken, uw rapportages moeten sterk leunen op kwantitatieve prestaties. Sommige rapportagesoftware biedt interactieve, realtime widgets om clients een beter inzicht te geven in de huidige prestaties

White label rapporten : Natuurlijk, je gebruikt een tool van een derde partij om dit rapport te genereren, maar je wilt jouw naam op het rapport, toch? Kies rapportagetools voor clients die aangepaste rapporten mogelijk maken

Je weet wat je moet zoeken in een tool voor clientrapportage, maar wie heeft de tijd om het internet af te struinen naar gerenommeerde opties?

Geen zorgen, wij hebben het onderzoek voor je gedaan. Deze 10 tools stroomlijnen het proces van rapportage aan klanten, besparen tijd en de loyaliteit van clients verhogen .

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Gebruik ClickUp Dashboards om alle behoeften en voortgang van uw clients in real-time bij te houden. Zie het als uw 100% aanpasbare missiecontrolecentrum voor al uw marketinginspanningen.

Maar we weten dat bureauwerk niet alleen draait om het behalen van resultaten-je moet ook echte relaties met je clients koesteren . ClickUp CRM is een uitstekende tool voor rapportage aan klanten om relaties met klanten te beheren en te laten groeien, naast uw taken, statistieken en communicatie met klanten. Houd klanttevredenheid, historische gegevenspunten en meer bij in de lijstweergave, tabelweergave en Kanban-bord weergave om precies te zien waar elk account staat. 👀

Als u klanten factureert op basis van gewerkte uren, gebruik dan ClickUp tijdsregistratie voor projecten om de tijd van alle leden van het team eenvoudig bij te houden per project en project. U kunt de tijdsregistratiegegevens zelfs gebruiken om tijdsinschattingen te maken en uw projectbudgetten bij te houden.

ClickUp beste functies

Gebruik deSjabloon voor statusrapport van ClickUp projecten om tijd te besparen bij het maken en formatteren van rapporten

Stel doelen, identificeer knelpunten en wijs middelen toe binnen ClickUp Dashboards

Deel een link naar de werkruimte van elke client om hun resultaten in real-time weer te geven

ClickUp CRM gebruiken omalle interacties met klanten te loggenstatistieken zoals customer lifetime waarde en meer

E-mails en Taken integreren met ClickUp CRM om snel context te krijgen over elke client

ClickUp limieten

ClickUp heeft zoveel functies dat beginners het platform soms intimiderend vinden

Sommige functies, zoals ClickUp AI, zijn alleen beschikbaar voor betaalde accounts

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Klipfolio

Via Klipfolio Klipfolio is een dashboard tool die verbinding maakt met meerdere databronnen. Als je clients real-time statistieken willen zien, is dit de juiste tool.

We vinden het prettig dat Klipfolio wordt geleverd met robuuste toestemmingen, zodat je kunt aanpassen welke gebruikers, teams en afdelingen toegang hebben tot de gegevens en deze kunnen bewerken.

Klipfolio beste functies

Verbind Klipfolio met een SQL-database, JSON-bestanden en meer

Kies out-of-the-box statistieken of maak aangepaste KPI's met PowerMetrics

Dashboards delen via e-mail, PDF of via het web

Klipfolio limieten

Sommige gebruikers zeggen dat dekennisbank verouderd is

Andere gebruikers zeggen dat technische kennis vereist is voor het aanpassen van connectoren

Klipfolio prijzen

Gratis

Go: $125/maand

$125/maand Pro : $300/maand

$300/maand Business: $800/maand, jaarlijks gefactureerd

Klipfolio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

3. Databox

Via Werkzone Werkzone is een client portal tool waarmee je via het web niet alleen toegang hebt tot de statistieken, maar ook tot alle bestanden en projecten voor elke client. Deel documenten met clients, samenwerken met je team en goedkeuringen van clients vastleggen in de Workzone-portal.

Workzone bevat ook tools voor projectmanagement naast je rapportages aan klanten, zodat het veel gemakkelijker is om je to-dos te beheren en tegelijkertijd de statistieken van je klanten bij te houden.

Workzone beste functies

Met Workzone kun je white label client portals maken

Maak een groepskalender voor elke client om het plannen te vereenvoudigen

Eenvoudig feedback delen met de visuele markup tool

Workzone limieten

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd en niet intuïtief

Andere gebruikers zeggen dat er af en toe vertragingen en haperingen zijn

Workzone prijzen

Teams: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Professioneel: $34/maand per gebruiker

$34/maand per gebruiker Enterprise: $43/maand per gebruiker

Workzone beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

5. TapClicks

Via TapClicks TapClicks is een softwaresuite die uit meerdere tools bestaat, maar het is ook een behoorlijk robuuste tool voor client rapportage. Genereer automatisch rapportages voor clients voor meerdere datakanalen, zoals search, social, display en zelfs TV.

Een abonnement op TapClicks geeft je ook toegang tot andere oplossingen in de suite, waaronder analytics, datapijplijnen, workflow automatisering en automatisering van de invoer van bestellingen.

TapClicks beste functies

TapClicks integreert met Google Spreadsheets, Looker Studio, Google Analytics en meer

Maak realtime, webgebaseerde dashboards voor clients

Aangepaste sjablonen maken in Report Studio

TapClicks limieten

Sommige gebruikers rapporteren gegevensdiscrepanties bij het overbrengen van gegevens van andere platforms naar TapClicks

Andere gebruikers zeggen dat de integraties van het platform buggy zijn

TapClicks prijzen

Neem contact op voor prijzen

TapClicks beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (310+ beoordelingen)

4.3/5 (310+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (170+ beoordelingen)

6. Domo

Via Domo Domo lijkt misschien op het eerste gezicht een eenvoudige tool voor rapportage aan klanten, maar het is eigenlijk een gigantische data-analysetool. Dit platform stroomlijnt het proces van rapportage aan de client met business intelligence, analyses, gegevensintegratie en strikte veiligheidsprotocollen.

Domo maakt self-service analytics mogelijk. Maak gewoon een dashboard voor je clients en Domo toont hun statistieken in realtime. 🌻

Domo beste functies

Moet je een app bouwen? Gebruik Domo's low-code tool voor het aanmaken van apps om je clients echt te verbazen

Zet Excel-spreadsheets om in gevisualiseerde dashboards

Maak een aangepast schema om rapporten automatisch naar clients te sturen

Domo limieten

Sommige gebruikers hebben problemen met het begrijpen van de grafische tools van Domo

Andere gebruikers zeggen dat de hulpmiddelen van Domo University nogal technisch en moeilijk te volgen zijn

Domo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Domo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (270+ beoordelingen)

7. Raven Gereedschap

Via Raven Gereedschap Raven Tools is een drag-and-drop tool voor rapportage aan clients die rapporten automatiseert voor SEO, betaalde advertenties, sociale media, e-mail en zelfs call-tracking campagnes. Alle rapporten zijn white label, zodat clients denken dat uw bedrijf deze prachtige rapporten intern heeft ontworpen.

Het heeft niet de meeste integraties, maar Raven Tools integreert wel met meer dan 30 andere platforms. Als je clients een beperkte MarTech-stack gebruiken, is dit een eenvoudig en betaalbaar hulpmiddel.

SEO-rankings, backlinks, organisch verkeer en meer automatisch bijhouden

Gebruik Raven Tools om SEO-audits voor clients uit te voeren

Haal gegevens op uit analyseprogramma's, sociale mediaplatforms en PPC-tools

Gebruikers zeggen dat sommige functies, zoals rapporten over rankings en zoekwoordenonderzoek, moeilijk te gebruiken zijn

Andere gebruikers zeggen dat gegevens af en toe niet worden gesynchroniseerd

Klein bedrijf: $39/maand voor twee gebruikers

$39/maand voor twee gebruikers Start: $79/maand voor vier gebruikers

$79/maand voor vier gebruikers Groeien: $139/maand voor acht gebruikers

$139/maand voor acht gebruikers Thrive: $249/maand voor 20 gebruikers

$249/maand voor 20 gebruikers Lead: $399/maand voor 40 gebruikers

$399/maand voor 40 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

8. FreshLime

Via Alinea Whatagraph genereert eenvoudige cross-channel marketingrapporten in slechts een paar klikken. Deze rapportagetool voor clients combineert meerdere databronnen om gegevens te visualiseren voor strakke rapporten die de aandacht trekken.

In plaats van te vertrouwen op connectoren, stelt Whatagraph je in staat om gegevens rechtstreeks uit de marketingbronnen van elke client te halen. Dankzij de bewerkbare widgets kun je elke rapportsjabloon naar hartenlust aanpassen.

Whatagraph beste functies

Koppel en bewerk honderden rapporten tegelijk in enkele seconden

Bekijk alle client metrics in het Overzicht tabblad

Alle Whatagraph dashboards zijn interactief en live

Whatagraph limieten

Verschillende gebruikers zeggen dat ze problemen hadden met de Whatagraph klantenservice

Andere gebruikers zeggen dat het moeilijk is om je eigen modules te bouwen

Whatagraph prijzen

Professioneel: $223/maand voor vijf gebruikers

$223/maand voor vijf gebruikers Premium: $335/maand voor 10 gebruikers

$335/maand voor 10 gebruikers Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Whatagraph beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80 beoordelingen)

