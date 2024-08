15 Beste OKR Software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Toen ik de overstap maakte van een individuele medewerker naar het managen van een groot team, had ik een belangrijk Eureka!-moment. Ik realiseerde me wat een bedrijf sterk en succesvol maakt: Nee, het gaat niet om het bouwen van een enorme productlijn of het najagen van cijfers alsof er geen morgen is; het gaat om het afstemmen van ieders inspanningen op onze organisatiedoelen.

Aanvankelijk vertrouwde ik op Google Docs en spreadsheets om onze doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's) te maken en bij te houden. De tools waren eenvoudig en ongecompliceerd en ze voldeden toen ons team nog klein was.

Toen we echter groeiden, lieten de eenvoudige spreadsheets veel te wensen over. Ik had inzicht nodig in product OKR's en agile OKR's geavanceerde analyse en rapportage en de mogelijkheid om individuele en team OKR's te koppelen aan afdelings OKR's, wat deze eenvoudige tools niet boden.

Mijn zoektocht naar de beste OKR-software was lang. Het onderzoek dat ik samen met mijn team uitvoerde resulteerde echter in een shortlist van 15 OKR tools die wij beschouwen als het neusje van de zalm.

In dit artikel delen we onze inzichten en ervaringen met OKR-managementtools, waarbij we benadrukken wat goed werkte en wat niet, om je te helpen de beste oplossing voor jouw team te vinden.

Laten we beginnen!

Voordat we verder gaan met de lijst, laten we eerst de basis behandelen. Hier zijn enkele eigenschappen die je prioriteit moet geven bij het investeren in OKR-managementsoftware:

OKR dashboard: De tool moet eenOKR-dashboard functie die alle gegevens op één plaats samenbrengt en in vogelvlucht laat zien hoe uw OKR's en KPI's samenwerken

De tool moet eenOKR-dashboard functie die alle gegevens op één plaats samenbrengt en in vogelvlucht laat zien hoe uw OKR's en KPI's samenwerken Realtime voortgangsbewaking: Zoek naar functies die real-time voortgangsbewaking van OKR's mogelijk maken met Gantt-grafieken, Kanban-borden en meer, zodat alle medewerkers en managers de voortgang kunnen bewakendoel statistieken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen

Zoek naar functies die real-time voortgangsbewaking van OKR's mogelijk maken met Gantt-grafieken, Kanban-borden en meer, zodat alle medewerkers en managers de voortgang kunnen bewakendoel statistieken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de OKR-software naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals projectmanagementsoftware, CRM-systemen of communicatieplatforms

Zorg ervoor dat de OKR-software naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals projectmanagementsoftware, CRM-systemen of communicatieplatforms Aanpassingsopties: Zoek naar een tool waarmee u de volgende zaken kunt aanpassenOKR-sjablonen, workflows en rapportage kunt aanpassen aan uwstrategie voor het stellen van doelen *Samenwerkingsfuncties: De software moet de samenwerking tussen teamleden vergemakkelijken, zodat ze hun doelen kunnen afstemmen, updates kunnen delen en feedback kunnen geven

Zoek naar een tool waarmee u de volgende zaken kunt aanpassenOKR-sjablonen, workflows en rapportage kunt aanpassen aan uwstrategie voor het stellen van doelen *Samenwerkingsfuncties: De software moet de samenwerking tussen teamleden vergemakkelijken, zodat ze hun doelen kunnen afstemmen, updates kunnen delen en feedback kunnen geven Schaalbaarheid: Kies een tool die kan meegroeien met de groei van uw organisatie en die een toenemend aantal gebruikers, OKR's en teams aankan zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Kies een tool die kan meegroeien met de groei van uw organisatie en die een toenemend aantal gebruikers, OKR's en teams aankan zonder afbreuk te doen aan de prestaties Gebruiksvriendelijke interface: Geef prioriteit aan een intuïtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te gebruiken is voor zowel technische als niet-technische teams

Geef prioriteit aan een intuïtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te gebruiken is voor zowel technische als niet-technische teams Rapportage en analyses: Kies software die uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden biedt. Zo krijgt u inzicht in de prestaties van uw team en kunt u verbeterpunten identificeren

OKR-software in een oogopslag

De grafiek toont de belangrijkste details van mijn favorieten voor OKR-softwaretools.

Laten we eens kijken naar de OKR tools die mijn top 15 lijst hebben gehaald. Ik heb hun belangrijkste kenmerken, beperkingen, prijzen en beoordelingen uitgelicht om je te helpen de beste tool voor jouw bedrijf te kiezen.

Maak, bereik en volg al uw OKR's voor teams en afdelingen op één plek met ClickUp

Noem ons bevooroordeeld, maar ClickUp is ongeëvenaard voor OKR-gebaseerd projectbeheer. Met geavanceerde functies voor prestatiebeoordelingen en teambeheer mogelijkheden biedt ClickUp meer waarde dan de meeste gratis projectmanagementsoftware en OKR-tools. Het is geschikt voor bedrijven van elke grootte en kan worden aangepast om OKR's in verschillende branches bij te houden en te beheren.

Beste voor OKR-projectbeheer

ClickUp is mijn favoriete OKR-beheerplatform. Ik gebruik het om contentmarketingdoelstellingen te bepalen die zijn afgestemd op onze algemene acquisitiemarketingdoelstellingen.

ClickUp verbetert de transparantie tussen afdelingen en zorgt ervoor dat ik de prestaties van mijn kleine maar krachtige team op de voet kan volgen.

Dit is hoe de OKR-functies van ClickUp bijdragen aan mijn workflow:

Alle doelen op één plek beheren met ClickUp Goals

Stel strategische doelen die aansluiten op het algemene doel van uw bedrijf met ClickUp Goals

Ik gebruik ClickUp Doelen om mijn OKR's in een centrale hub te beheren.

Deze functie is zeer geschikt voor verschillende doelen, van persoonlijke OKR's tot bedrijfsbrede doelstellingen. Ik kan doelen eenvoudig aanpassen door ze een naam te geven, een vervaldatum in te stellen, contactpersonen toe te voegen die verantwoordelijk zijn voor de doelen, de toegang te beheren en een gedetailleerde uitsplitsing van elk doel in meetbare doelen en mijlpalen te delen.

Verdeel doelen in kleinere doelen met ClickUp Goals, stel deadlines in en houd de voortgang bij

Ik gebruik ClickUp Doelen om de grotere doelen op te splitsen in behapbare taken. Ik kan meerdere doelen per doel instellen en hun namen, beschrijvingen, eigenaren en trackinggegevens (zoals valuta, taken en cijfers) aanpassen.

Hier is een voorbeeld: Als het doel is om binnen drie maanden 25% meer inschrijvingen te krijgen uit onze blogposts, dan deel ik het op in kleinere doelen/doelstellingen, zoals

100 nieuwe blogberichten per maand publiceren

De top 50 van de bestaande blogberichten op basis van verkeer optimaliseren voor conversies door interactieve CTA's toe te voegen

Het creëren van 20 downloadbare lead magnets met veel waarde als gratis bronnen bij onze top blog posts

Deze aanpak biedt een stapsgewijs stappenplan om onze algemene doelen te bereiken, terwijl ik op de hoogte blijf van de voortgang van elk doel.

OKR's organiseren met de sjablonen van ClickUp

Dankzij de uitgebreide bibliotheek met sjablonen van ClickUp hoef ik OKR's niet langer vanaf nul te creëren en te beheren.

Structureer uw OKR's en initiatieven en volg de voortgang met het OKR-sjabloon van ClickUp

ClickUp's OKR-sjabloon biedt bijvoorbeeld een raamwerk om OKR's te organiseren volgens mijn voorkeur-ik kan doelstellingen sorteren op prioriteit, afdeling, voortgang, tijdlijn en meer. De Planning Cadence schetst een structuur om OKR's te maken, en de OKR Lijsten splitsen doelen op in acties.

Met vijf aangepaste velden en weergavetypen, samen met zeven statussen voor het nauwkeurig bijhouden van OKR's, maakt deze sjabloon het naadloos om op schema te blijven met mijn doelen.

Bied inzicht in OKR's voor het hele bedrijf, bewaak de voortgang, behoud transparantie en consolideer dagelijkse acties om grotere doelen te bereiken met ClickUp's OKR Framework Sjabloon

Als alternatief geef ik de voorkeur aan ClickUp's OKR Raamwerk Sjabloon voor complexe projecten waarbij een groot aantal mensen betrokken is. Het houdt iedereen op dezelfde pagina, elimineert dubbelzinnigheid en verbetert de verantwoordelijkheid onder teamleden.

Mijn team en ik gebruiken de sjabloon om:

Te makenSMART-doelstellingen afgestemd op teamdoelstellingen

De voortgang in realtime volgen

Wegversperringen identificeren en snel actie ondernemen

Gefocust blijven op prioriteiten

Deze is ook nuttig tijdens teambrede OKR vergaderingen wanneer ik voortgangsrapporten moet ophalen om prestaties te beoordelen en een actieplan op te stellen om onze aanpak te verbeteren.

OKR's genereren met ClickUp Brain

Snel contextuele OKR's maken met ClickUp Brain

Ik kan niet zonder ClickUp Brein voor brainstormsessies en ideeën meer! Deze AI-tool stelt de meest relevante OKR's voor om bij te houden op basis van mijn ClickUp Taken en realtime activiteiten binnen mijn ClickUp werkruimte.

Dit is hoe ik het doe:

Invoer van taak- en activiteitsgegevens: ClickUp Brain analyseert taken en activiteiten binnen de werkruimte om relevante inzichten te verschaffen voor het genereren van OKR's. Ik voer de nodige gegevens in of laat ClickUp Brain automatisch informatie verzamelen uit de Workspace

ClickUp Brain analyseert taken en activiteiten binnen de werkruimte om relevante inzichten te verschaffen voor het genereren van OKR's. Ik voer de nodige gegevens in of laat ClickUp Brain automatisch informatie verzamelen uit de Workspace OKR's genereren: Zodra ClickUp Brain de gegevens heeft geanalyseerd, stelt het OKR's voor op basis van de geanalyseerde taken en activiteiten. Deze OKR's zijn afgestemd op specifieke werkcontexten en doelen

Zodra ClickUp Brain de gegevens heeft geanalyseerd, stelt het OKR's voor op basis van de geanalyseerde taken en activiteiten. Deze OKR's zijn afgestemd op specifieke werkcontexten en doelen Herbekijken en aanpassen: Herbekijk de voorgestelde OKR's en breng de nodige wijzigingen of aanpassingen aan om ervoor te zorgen dat ze overeenstemmen met mijn doelstellingen en belangrijkste resultaten

Herbekijk de voorgestelde OKR's en breng de nodige wijzigingen of aanpassingen aan om ervoor te zorgen dat ze overeenstemmen met mijn doelstellingen en belangrijkste resultaten Voltooien en implementeren: Zodra ik tevreden ben met de gegenereerde OKR's, voltooi ik ze en implementeer ik ze in mijn workflow en controleer ik de voortgang met behulp van ClickUp's trackingfuncties

Door gewoon de nodige context te geven, zoals het focusgebied, het gewenste resultaat of de belangrijkste statistieken, kan ik OKR's genereren zonder enige handmatige inspanning. Dit bespaart me veel tijd en zorgt ervoor dat OKR's zijn gebaseerd op gegevens en zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.

ClickUp beste eigenschappen

Organiseer vergelijkbare doelen met behulp van mappen - visualiseer hun voortgangspercentage in één overzicht

Voeg unieke beschrijvingen toe voor elk doel en doel, zodat teamleden weten waar ze naartoe werken

LinkTaken in ClickUp aan een doel en volg de voortgang automatisch

Meetbare kernresultaten instellen en bewaken, zoals aantallen (bijv. 15 blogberichten per week maken), geldbedragen (bijv. $75K aan maandelijkse inkomsten behalen) of waar/niet waar doelen (bijv. betalingen voor aannemers ja/nee)

Wijs een of meerdere eigenaren toe voor doelen, beheer weergave- en bewerkingsrechten en houd controle over wie toegang heeft tot uw OKR's

ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het brede scala aan functies van ClickUp overweldigend zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Zakelijk: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op elk betaald plan voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Andere gebruikers houden ervan hoe ClickUp de verantwoordelijkheid verbetert en de rollen voor verschillende projecten verduidelijkt.

De mogelijkheid om specifieke rollen te definiëren en taken toe te wijzen is cruciaal geweest voor het vergroten van de transparantie in ons team. Iedereen weet precies waar hij of zij verantwoordelijk voor is, wat overlappingen en verwarring aanzienlijk heeft verminderd. We hebben meer samenhang dan voorheen.

2. Weekdone

via Weekdone Weekdone is een OKR-softwaretool die helpt bij het communiceren van de jaarlijkse bedrijfsstrategie naar alle werknemers en deze te implementeren met kwartaaldoelstellingen op teamniveau.

**Deze erkenning zorgt voor een cultuur van ondersteuning, zorgt ervoor dat individuele medewerkers worden opgemerkt en motiveert teamleden om hun beste beentje voor te zetten.

Beste voor het meten van wekelijkse vooruitgang

Duurzame vooruitgang vereist consistente en zinvolle dagelijkse acties. Als ik mijn driemaandelijkse OKR's vaststel, bekijk ik ze aan het einde van elke week om mijn vooruitgang te controleren en ervoor te zorgen dat mijn inspanningen in de juiste richting gaan.

Toen ik de functies van Weekdone testte, vond ik de functie voor wekelijkse updates en de optie om wekelijkse check-in meetings te houden geweldig.

Voor projecten waarbij ik meer betrokken moet zijn, geef ik over het algemeen de voorkeur aan dagelijkse afspraken met mijn team. Maar planningsconflicten komen vaker voor dan ons lief is!

In zulke gevallen is de dagelijkse nieuwsfeed van Weekdone handig. Zo blijf ik op de hoogte van waar mijn teamleden aan werken en kan ik zelfs teamgenoten prijzen voor goed werk of feedback delen.

Weekdone beste functies

Stel doelstellingen en belangrijke resultaten vast voor zowel individuele afdelingen als de hele organisatie

Prioriteit geven aan projecten met een hoge impact met wekelijkse doelen en updates

Upvote goed presterende medewerkers met het Leaderboard

Duidelijk krijgen hoe teams en taken verbonden zijn met de hoofdstrategie met behulp van de hiërarchieboom

Samenwerken en inzichten delen met externe teams

Weekdone beperkingen

Ondersteunt maximaal drie mensen in het gratis plan

Doelen stellen is eenvoudig, maar het opstellen van specifieke OKR's is een beetje lastiger

Weekdone prijzen

Gratis

Premium: Vanaf $108/maand (pakket voor 10 gebruikers, voor $10,80 per gebruiker/maand)

Weekdone beoordelingen & reviews

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

3. Werkblad

via Werkbord Workboard biedt robuuste OKR-functies die realtime feedback, zichtbaarheid van doelen en het bijhouden van de voortgang mogelijk maken. De interface is misschien niet de beste die je kunt krijgen, maar het doet zeker zijn werk om je op koers te houden om je doelen te halen.

Beste voor het verbeteren van de teamproductiviteit

Enkele functies die er voor mij uitsprongen waren naadloze integraties met populaire zakelijke tools zoals Microsoft Teams, Jira, Slack en Outlook, intuïtieve dashboards en gedetailleerde voortgangsregistratie.

Ik vond Smart Agendas, waarin belangrijke learnings en takeaways worden vastgelegd, ook nuttig om vergaderingen productiever te maken en een cultuur van verantwoording en voortdurende verbetering te creëren.

Workboard beste functies

Stel doelen en OKR's in, maak statusoverzichten en krijg momentopnamen van de voortgang van medewerkers met Co-Author (de AI-tool van Workboard)

Direct actie-items toewijzen binnen een vergadering en de voortgang volgen in Workboard's samenwerkingsruimte, Workstream

Verantwoordelijkheid stimuleren met automatische herinneringen en updates

Neem weloverwogen beslissingen met geavanceerde analyses die diep inzicht bieden in prestatiecijfers

Ontvang aanpasbare rapporten en deel ze met teams en belanghebbenden

Workboard beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het moeilijk zijn om door de software te navigeren

Workboard prijzen

Niet beschikbaar

Workboard beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

4.5/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

4. Rooster

via Rooster Ik heb vaak gezien dat organisaties een cruciale factor in prestatiemeting negeren: Werknemers moeten zien hoe ver ze zijn gekomen en hoe hun werk past in het grote geheel - een gegarandeerde manier om de betrokkenheid van werknemers te vergroten!

Beste voor prestatiebeheer en werknemersbetrokkenheid

Lattice is in essentie een tool voor people management en helpt individuele bijdragen te koppelen aan het succes van de organisatie.

De tool integreert OKR's in de prestatiemanagementstrategie van het bedrijf en zorgt ervoor dat de inspanningen van het team zijn afgestemd op de topprioriteiten van het bedrijf.

Wat ik het leukst vond aan deze OKR-software is de focus op continue feedback. Het stelde me in staat om 1:1's met teamleden te organiseren en snel prestatie-check-ins uit te voeren, om ervoor te zorgen dat elke actie intentioneel en doelgericht is en dat problemen worden opgelost zonder tijd te verspillen.

Lattice beste eigenschappen

Stem strategische doelen af op de hele organisatie met de gebruiksvriendelijke afstemmingstools van Lattice

Houd de voortgang efficiënt bij met intuïtieve en aanpasbare dashboards

Communicatie vergemakkelijken met geïntegreerde tools die feedback en samenwerking ondersteunen

OKR's aanpassen met sjablonen die voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften en -doelen

Integreer de tool met Jira, Salesforce en Microsoft Teams

Beperkingen van Lattice

Beperkte integraties met derde partijen in vergelijking met concurrenten, wat de workflow kan belemmeren in omgevingen met veel verschillende technologieën

De functionaliteit van de mobiele app is beperkt, wat de gebruikerservaring kan beïnvloeden

Prijzen van Lattice

Prestatiebeheer + OKR's & Doelen : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Engagement : +$4/maand per gebruiker

: +$4/maand per gebruiker Groei : +$4/maand per gebruiker

: +$4/maand per gebruiker Vergoeding: +$6/maand per gebruiker

Lattice beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

4.7/5 (3.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

Enkele van De meest geliefde functies van Lattice omvatten engagementenquêtes, OKR-tracking en prestatiebeoordelingen.

Ik hou van het UI-ontwerp van het hele platform. De vriendelijkheid en eenvoud van niet alleen het beheer van de tool, maar ook van al het engagement- en trainingsmateriaal - inclusief Lattice University en Lattice's Help Desk. We gebruiken veel van de functies, waaronder 1:1's, updates, feedback, engagementenquêtes, het bijhouden van doelen/OKR's en functioneringsgesprekken.

5. 15Vijf

via 15Vijf 15Five is een HR SaaS-platform en OKR-tool dat de betrokkenheid van werknemers stimuleert en het prestatiebeheer verbetert door middel van het effectief stellen van doelen en het erkennen van werknemers.

Het beste voor OKR-tracking op basis van feedback

Ik hield van de gebruiksvriendelijke interface en de nadruk op het ondersteunen van een continue feedbacklus tussen managers en werknemers. Het Best-Self Review dashboard is een geweldige aanvulling. Het integreert de persoonlijke groei van werknemers met prestatiemanagement.

Als manager gebruik ik het beoordelingsdashboard om de voortgang van mijn team te bekijken en individuele medewerkers kunnen het gebruiken om de voortgang van hun persoonlijke beoordelingscycli te meten.

Een andere favoriet is High Fives, een hulpmiddel voor erkenning door collega's dat een positieve werkcultuur bevordert. Teamleden kunnen elkaar 'High Five' geven om waardering te tonen en teamleiders kunnen het gebruiken om overwinningen en bijdragen te vieren.

Daarnaast bevat 15Five krachtige rapportagetools en integraties met populaire bedrijfssoftware. Ik was helemaal weg van de naadloze integratie met Google Agenda, waardoor het super snel en gemakkelijk was om één-op-één gesprekken met mijn teamleden te plannen, rechtstreeks vanuit de app.

15Five beste functies

Feedback geven en verzamelen met de wekelijkse check-in functie die open communicatie tussen managers en medewerkers stimuleert

Verbeter de strategische afstemming door individuele werknemersdoelen te verbinden met algemene bedrijfsdoelen

Prestaties volgen en analyseren met uitgebreide rapportagetools en bruikbare inzichten krijgen

Integreer naadloos met andere tools zoals Slack, Microsoft Teams en HRIS-platforms om uw workflow efficiënter te maken

15Five beperkingen

Afhankelijkheid van regelmatige gebruikersinput: de effectiviteit van de tool neemt af zonder consistente deelname van alle gebruikers

15Five prijzen

Engage : $4/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $4/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Perform : $10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Totaal platform: $16/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

15Five beoordelingen & recensies

G2: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (880+ beoordelingen)

6. Asana

via Asana Asana, algemeen erkend voor zijn projectbeheermogelijkheden, kan ook functioneren als een OKR-tool om bedrijven te helpen bij het stroomlijnen van hun processen voor het stellen en volgen van doelen.

Beste voor project- en taakbeheer

Het platform integreert taakbeheer met strategische doelstellingen, zodat elk teamlid op één lijn zit met de visie van het bedrijf en hun individuele bijdragen duidelijk zichtbaar zijn.

Ik vond vooral Asana's functie voor het bijhouden van de voortgang erg goed, met duidelijke visuele indicatoren en realtime updates die teams verbonden en op de hoogte houden. Deze zijn vooral handig als je van plan bent om effectieve OKR's te schrijven en ze op schaal bewaken.

Bovendien ondersteunt Asana een reeks integraties met andere zakelijke tools, zodat uw technische stapel slank blijft en de workflows soepel verlopen.

Asana beste functies

Geef prioriteit aan taken en wijs ze efficiënt toe in de lijstweergave

Herhaalde taken automatiseren, tijd besparen en handmatige inspanningen verminderen

Plan sprints en stel mijlpalen in om uw team gefocust en op koers te houden

De OKR-voortgang van het team in realtime bewaken met portfolio's

Asana beperkingen

Het gratis plan staat slechts maximaal 15 gebruikers per team toe

Voornamelijk taakgericht, waardoor de focus op strategische doelen op hoger niveau kan verwateren

Kan geen taken toewijzen aan meerdere teamleden, wat het samenwerken aan doelen bemoeilijkt

Asana prijzen

Gratis

Starter : $13,49/maand per gebruiker

: $13,49/maand per gebruiker Gevorderd : $30,49/maand per gebruiker

: $30,49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen & recensies

G2: 4.3/5 (9.900+ beoordelingen)

4.3/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

Gebruikers vinden het leuk hoe Asana helpt om alles op één plaats te bewaren:

Top down OKR en doelen stellen. Van grote doelstellingen tot gedetailleerde lay-out van tactieken.

7. Betterworks

via Betterworks Betterworks is prestatiebeheersoftware die helpt bij het opstellen van OKR's om het succes van de organisatie en de afstemming tussen medewerkers te bevorderen. Het integreert het bijhouden van doelen met continue prestatiecoaching.

Beste voor feedback en communicatie

Wij vonden het vermogen van Betterworks om OKR's op te schalen binnen grote ondernemingen indrukwekkend, met tools die transparante communicatie, afstemming op doelstellingen en regelmatige voortgangsbeoordelingen ondersteunen.

Ik vond het geweldig hoe deze tool de focus op medewerkers houdt - betrokken blijven bij hun voortgang, investeren in hun leerproces en hun problemen oplossen. Ik kon direct 1:1's met mijn teamleden instellen, real-time feedback geven en feedback van hen verzamelen over hoe het management hun ervaring kan verbeteren.

Met deze tool is het eenvoudig om een omgeving te creëren van gerichte prestaties en voortdurende verbetering, wat de organisatie uiteindelijk dichter bij haar doelen brengt.

Betterworks beste eigenschappen

Breng ontwikkelingen per kwartaal in kaart en stel mijlpalen in om de voortgang te volgen

Gebruik feedback van managers en collega's om individuele prestaties te verbeteren

Voer kalibraties uit en krijg nauwkeurige en onbevooroordeelde inzichten in de prestaties van medewerkers

Verander managers in coaches en stimuleer het potentieel van uw medewerkers

Betterworks beperkingen

Heeft een steile leercurve

Real-time en multi-rater feedback is alleen beschikbaar in het enterprise plan

Prijzen van Betterworks

Enterprise: Prijzen op maat

Prijzen op maat Middensegment: Prijzen op maat

Betterworks beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (120+ beoordelingen)

4.2/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (15+ beoordelingen)

8. Peoplebox

via Peoplebox Peoplebox voegt het stellen van doelen samen met talentmanagement, waardoor OKR's een integraal onderdeel worden van ieders workflow.

Beste voor het opbouwen van een high-performance cultuur

Peoplebox wordt geleverd met een reeks krachtige functies zoals geautomatiseerde doelupdates, realtime feedback en geïntegreerde één-op-één meetings, die zorgen voor continue afstemming en prestatiegesprekken.

De krachtige analyses hielpen me om diepgaande inzichten te krijgen in de teamafstemming. Ik kon potentiële wegversperringen identificeren (in mijn geval een onderbemand team dat deadlines niet haalde) en betere beslissingen nemen om ze aan te pakken.

Peoplebox integreert ook met populaire tools zoals Slack en Microsoft Teams, zodat teams het zonder problemen onderdeel kunnen maken van hun bestaande tech stack.

Peoplebox beste functies

Breng teamdoelen op een efficiënte manier op één lijn met de organisatiestrategieën door middel van duidelijke OKR-tracking

Real-time feedback geven om teamleden betrokken te houden en op de hoogte te houden van hun voortgang

Productieve één-op-één gesprekken voeren met ingebouwde vergaderagenda's en follow-up acties die direct gekoppeld zijn aan OKR's

Automatiseer updates om handmatige invoer te minimaliseren en iedereen op de hoogte te houden van de doelstatus

Peoplebox beperkingen

Heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers bij het navigeren door de geavanceerde functies

Geen maandelijkse plannen

Peoplebox prijzen

Talentbeheer : $7/maand per gebruiker (alleen op jaarbasis)

: $7/maand per gebruiker (alleen op jaarbasis) OKR Platform : $8/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $8/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Full Suite Professional : $12/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $12/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Full-Suite Premium : $15/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $15/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Ondernemingsplan: Prijzen op maat

Peoplebox beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (300 beoordelingen)

4.5/5 (300 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (229 beoordelingen)

9. PerformYard

via PerformYard Ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het bereiken van strategische afstemming, maakt PerformYard het mogelijk om OKR's duidelijk in te stellen, te volgen en te beheren op alle bedrijfsniveaus. Het richt zich op gebruiksgemak om zich te onderscheiden van concurrenten. Ik vond het vooral prettig hoe naadloos het was om op snelheid te komen en de tool te gaan gebruiken. PerformYard zou uitstekend moeten werken voor kleine bedrijven die nog niet bekend zijn met OKR's en prestatiebeoordelingen.

Beste voor aanpasbare prestatiebeoordelingen

Mijn favoriete functies zijn flexibele cascadering van doelen, aanpasbare beoordelingscycli en realtime feedbackmechanismen. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat doelen consequent worden afgestemd op bedrijfsdoelstellingen, waardoor iedereen de prestaties van medewerkers actief kan beheren en optimaliseren.

PerformYard integreert ook naadloos met bestaande HR-systemen, waardoor een samenhangende ervaring ontstaat die een prestatiegerichte cultuur ondersteunt.

PerformYard beste eigenschappen

Stroomlijn processen voor het stellen van doelen met aanpasbare en flexibele OKR-sjablonen

Verbeter de strategische afstemming door effectieve doelen over de afdelingen heen te verspreiden

Real-time feedback faciliteren voor continue communicatie en aanpassing van doelstellingen

Prestatiebeoordelingen aanpassen aan de unieke tijdlijnen en criteria van uw organisatie

Integreer effectief met bestaande HR-systemen om gegevenscontinuïteit te behouden en administratieve overhead te verminderen

PerformYard beperkingen

Beperkte integratie met derden in vergelijking met andere OKR tools

Transparante prijzen ontbreken, omdat details niet direct beschikbaar zijn op de website, waardoor direct contact nodig is voor offertes

PerformYard prijzen

Prestatiebeheer : $5-$10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $5-$10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Betrokkenheid van medewerkers: Vanaf $1-$3/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

PerformYard beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

10. Inhuurboek

via Huurboek Hirebook organiseert chaotische managementpraktijken en begeleidt werknemers om effectiever bij te dragen. De tool zet dagelijkse activiteiten automatisch om in belangrijke resultaten, zodat werknemers duidelijk kunnen zien welke impact ze hebben en zich gemotiveerd voelen om het beste van zichzelf te geven.

Beste voor het stimuleren van werknemersbetrokkenheid

Voor kleine bedrijven en externe teams die hun betrokkenheid willen verbeteren en het bijhouden van prestaties willen integreren, biedt Hirebook een reeks goed ontworpen functies. Sommige daarvan stimuleren regelmatige communicatie en positieve feedback: check-ins, updates van belangrijke resultaten, een-op-een gesprekken en meer.

Ik vond Org Charts goed passen bij mijn workflow.

Omdat ons team snel groeit, wordt het moeilijk om bij te houden wie op welke afdeling en bij welk project werkt. Met Org Charts kon ik snel informatie opvragen over nieuwkomers, hun voortgang op een gedetailleerd niveau controleren en de benodigde hulp bieden door middel van check-ins.

Hirebook beste eigenschappen

Visualiseer de voortgang met cascaderende OKR's en moedig werknemers aan om op de hoogte te blijven van hun individuele bijdrage

Ontvang OKR-rapporten per e-mail of mobiele apparaten

Check-ins aanpassen per afdeling, team of individu - relevante vragen stellen en nauwkeurige feedback van werknemers verzamelen

Medewerkers in staat stellen om in async-modus in te checken

Hirebook-beperkingen

Geen gratis plan

Kan geen doelen of taken toewijzen aan meerdere teamleden

Hirebook prijzen

Zakelijk : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen & Reviews

G2: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

4.9/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Mot gebruikers houden van hoe eenvoudig en intuïtief het is om de tool te gebruiken en zijn verbaasd door de vele mogelijkheden.

Hoewel ik hirebook heb aangeschaft voor hun OKR alignment mogelijkheden, was ik aangenaam verrast toen ik de andere functies ontdekte die ze bieden (bv. vergaderingen met teamgenoten opzetten en in staat zijn om verschillende agendapunten op te volgen in de tijd, dagelijkse KPI's instellen om meer operationele medewerkers, check-in zodat je directe medewerkers je regelmatig kunnen vertellen hoe ze zich voelen en wat hen zorgen baart)._ De OKR-mogelijkheden zijn uitstekend, intuïtief en visueel. Je kunt de OKR's voor de hele organisatie op elkaar afstemmen en een idee krijgen van hoe de verschillende teams op weg zijn naar hun doelen

11. Kwantitatieve resultaten

via Kwantitatieve resultaten De OKR-software van Quantive is ontworpen voor kleine bedrijven en ondernemingen en voegt veel flexibiliteit toe aan het OKR-beheerproces. Het importeert automatisch gegevens van apps van derden en werkt de OKR's bij - er is geen handmatige inspanning nodig!

Beste voor benchmarkrapporten

Tijdens onze tests was een functie die eruit sprong de mogelijkheid om voortgang en processen te benchmarken om ruimte voor verbetering te identificeren.

In mijn geval was het doel om het organische verkeer naar onze website met 20% te verhogen. Naarmate we vorderden en het systeem genoeg gegevens had om mee te werken, kon ik mijn voortgang en resultaten vergelijken met die van andere Quantive-klanten met vergelijkbare doelen.

Dit benchmarkingproces hielp me om het scenario voor organisch verkeer beter te begrijpen. Omdat we bijna gelijk waren aan de benchmark, wist ik zeker dat we op de goede weg waren.

Quantive Results beste eigenschappen

Markeer de grootste prestaties van een team of individu en beloon prestaties met badges, gifs en opmerkingen om de betrokkenheid hoog te houden

Blijf op de hoogte van de OKR-activiteiten van uw team en houd een auditspoor met activiteitengeschiedenis bij

Blijf in contact met teamgenoten en werk in realtime samen aan doelen en taken met de integratie van Slack en Microsoft Teams

Maak automatisch een organigram om teamleden te helpen de bedrijfsstructuur te begrijpen

Quantive Results beperkingen

De initiële installatie en training vereisen tijd en middelen om de mogelijkheden van het platform ten volle te benutten

Quantive Results prijzen

Essentials : Gratis

: Gratis Schaal : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen

Quantive Results beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

12. Kallidus Uitvoeren

via Kallidus Uitvoeren Kallidus Perform is een OKR-softwaretool die is ontworpen om prestatiebeheer te stroomlijnen en de doelstellingsprocessen binnen organisaties te verbeteren. Het stelt bedrijven in staat om doelstellingen en belangrijke resultaten duidelijk te definiëren en op te volgen, zowel op individueel als op teamniveau, en bevordert een cultuur van hoge prestaties en voortdurende verbetering.

Beste voor L&D en levenscyclusbeheer van werknemers

De gebruiksvriendelijke interface sprong er voor mij uit. Ik vond het geweldig hoe het het volgen en beheren van OKR's op meerdere niveaus vereenvoudigt en toegankelijk maakt voor alle medewerkers.

Maar de kracht van Kallidus gaat verder dan de al uitstekende OKR-functies. Het is een mooi gebouwd ecosysteem om allerlei soorten leer- en ontwikkelingsprogramma's te ondersteunen. Ik heb geprobeerd om trainingscampagnes via Kallidus te laten lopen door sjablonen aan te passen en de modules te ontwerpen, en ik kreeg positieve feedback van het hele team.

Kallidus Perform ondersteunt ook een continue performance management cyclus, met regelmatige check-ins en real-time feedback die teams op één lijn houden en gefocust op hun doelen. Ik zou het aanraden voor organisaties die wendbaarheid en aanpassingsvermogen willen behouden in hun strategische operaties.

De beste functies van Kallidus Perform

Stroomlijn het stellen van doelen met aanpasbare OKR-sjablonen die eenvoudig zijn aan te passen en af te stemmen op bedrijfsstrategieën

Verbeter de betrokkenheid van werknemers door regelmatige feedback en check-ins mogelijk te maken, wat een cultuur van voortdurende verbetering bevordert

Vereenvoudig het bijhouden van prestaties met een gebruikersvriendelijke interface die het voor iedereen gemakkelijk maakt om OKR's te accepteren en te gebruiken

Prestatiebeoordelingen aanpassen aan de unieke behoeften en tijdschema's van verschillende teams

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden integreren in het prestatiemanagementproces

Kallidus Perform beperkingen

De leercurve voor nieuwe gebruikers kan steil zijn door het grote aantal beschikbare functies en aanpassingsopties

Integratiemogelijkheden met andere systemen zijn beperkt

Kallidus Perform prijzen

Prijzen op maat

Kallidus Perform's beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

13. Winst.co

via Winst.co Profit.co is een andere OKR-softwaretool die populair is geworden door zijn uitgebreide benadering van het beheer van doelstellingen en belangrijke resultaten, waarmee bedrijven hun strategische planning en uitvoering kunnen verfijnen.

Het heeft prachtig ontworpen gebruikersstromen en granulaire aanpassingen die de tool een genot maken om te gebruiken.

Beste voor aanpasbaar OKR-beheer

Profit.co biedt een reeks functies die de afstemming tussen alle niveaus van een organisatie bevorderen en ervoor zorgen dat iedereen synchroon naar gemeenschappelijke doelstellingen toewerkt. Ik was onder de indruk van de meer dan 400 ingebouwde en aangepaste KPI's om prestaties efficiënt te meten.

Tijdens het gebruik van Profit.co heb ik mijn collega's vaak gewezen op de visuele weergave van de dashboards. Als een alles-in-één ruimte voor het delen van updates, feedback en middelen met betrekking tot doelen, werkt Profit.co heel goed. Het hielp me om realtime updates te bekijken en op de hoogte te blijven van OKR's terwijl ik samenwerkte met teamleden. Je kunt ook een team OKR maken met behulp van gidsen en OKR-sjablonen.

Ik vond het geweldig hoe het platform zich richt op het aanbieden van educatieve bronnen. De trainingsmodules helpen gebruikers de voordelen van OKR's te maximaliseren en bedrijfsbrede prestaties te verbeteren.

Profit.co beste eigenschappen

Geef medewerkers een overzicht van de bedrijfsvisie via alignment dashboards

Maak gebruik van 400+ ingebouwde en aangepaste KPI's om prestaties efficiënt te meten

Aanpassen en creëren van een OKR-periode of prestatiebeoordelingscyclus met een titel en duur naar keuze

Profit.co beperkingen

Kan geen aangepaste OKR-velden maken in het gratis plan

Beperkte integraties met andere projectbeheertools zoals Asana, Trello, Proofhub

Kan je taken niet visualiseren in Gantt-weergave

Profit.co prijzen

Aangepaste prijzen

Profit.co beoordelingen & recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (80+ beoordelingen)

14. Viva Doelen

via Viva Doelen Microsoft Viva Goals is een strategische OKR-softwaretool geïntegreerd in de Microsoft Viva-suite, ontworpen om teaminspanningen af te stemmen op de meest kritieke doelstellingen van een organisatie.

Beste voor het stellen en volgen van doelen met behulp van vooraf gemaakte sjablonen

Door gebruik te maken van de robuuste infrastructuur van Microsofts ecosysteem, kunt u met Viva Goals doelstellingen en belangrijke resultaten op team- en organisatieniveau instellen, volgen en beheren.

De snelle en naadloze integratie met andere Microsoft-producten, zoals Teams en Azure DevOps, is een must-have.

Bovendien kan Viva Goals voortgangsupdates automatiseren en bruikbare inzichten bieden via geavanceerde analyses. Ik was ook verbaasd over het grote aantal aanpasbare functies OKR's en sjablonen voor het stellen van doelen die tegemoet komen aan talrijke gebruikssituaties, waardoor het eenvoudig wordt om prestaties op schaal in te stellen en bij te houden.

Viva Goals beste eigenschappen

Integreer moeiteloos met Microsoft Office tools en diensten voor een uniforme workflow

Automatiseer het bijhouden van de voortgang om real-time updates te bieden en handmatige gegevensinvoer te verminderen

Strategische afstemming bevorderen door individuele en teamdoelen duidelijk te koppelen aan algemene bedrijfsdoelen

Verbeter de besluitvorming met geavanceerde analyses die diep inzicht bieden in OKR-prestaties

Samenwerking bevorderen door gebruik te maken van Microsoft Teams voor communicatie en updates met betrekking tot OKR's

Viva Goals beperkingen

Afhankelijkheid van het Microsoft ecosysteem kan de aantrekkingskracht beperken voor organisaties die niet volledig geïntegreerd zijn met Microsoft producten

Kosten kunnen een barrière vormen voor kleine bedrijven of starters, omdat de prijs meestal gebundeld is met andere Viva- of Microsoft 365-producten

De eerste installatie en ingebruikname kan veel tijd en moeite kosten, vooral voor organisaties die nog niet vertrouwd zijn met de interface van Microsoft

Prijzen van Viva Goals

Microsoft Viva in Microsoft 365: Beschikbaar als onderdeel van het Microsoft 365-ondernemingsplan

Beschikbaar als onderdeel van het Microsoft 365-ondernemingsplan Microsoft Viva Communicatie en gemeenschappen voor werknemers: $2/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

$2/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Microsoft Viva Workplace Analytics en werknemersfeedback: $6/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

$6/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Microsoft Viva Suite: $12/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

Viva Goals beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. Maankamp

via Maankamp Mooncamp is software voor het creëren en communiceren van de bedrijfsstrategie naar insiders en het stimuleren van bedrijfsbrede afstemming met behulp van OKR's.

Beste voor hiërarchisch strategieontwerp

Ik heb de functie Strategy Tree geprobeerd om iedereen een perspectief op hoog niveau te bieden van onze organisatiestrategie. Met het bewerkbare tekenbord kon ik onze belangrijkste aandachtsgebieden voor het kwartaal, doelen en initiatieven per hiërarchie in kaart brengen.

Bijvoorbeeld, onze hiërarchie van kwartaaldoelen voor customer success teams zag er ongeveer zo uit:

Focusgebied: Uitmuntende klantenservice

Doelstelling: Het reactievermogen en de doeltreffendheid van de klantenondersteuning verbeteren

Kernresultaat 1: De gemiddelde reactietijd op vragen van klanten met 20% verkorten

De gemiddelde reactietijd op vragen van klanten met 20% verkorten Kernresultaat 2: Een oplossingspercentage van 90% bereiken bij het eerste contact

Een oplossingspercentage van 90% bereiken bij het eerste contact Kernresultaat 3: De klanttevredenheid over de ondersteuning verhogen naar 85%

Initiatieven:

Implementeren van een nieuw ticketsysteem om vragen beter te kunnen volgen en beheren

Medewerkers van de klantenservice trainen in geavanceerde probleemoplossingstechnieken

Een kennisbank voor de klantenservice opzetten zodat er sneller kan worden teruggegrepen

De software stelde mijn team in staat om deze stapsgewijze hiërarchie in één oogopslag te begrijpen en dienovereenkomstig actie te ondernemen.

Mooncamp beste eigenschappen

Breng wijzigingen aan in doelen in bulk met bewerkingen zoals bewerken, verwijderen of dupliceren

Maak je doelen openbaar zichtbaar of houd ze privé - de controle ligt in jouw handen

Integreer de tool met Slack of Microsoft Teams en voer regelmatige check-ins uit

Aangepaste eigenschappen toevoegen aan je doelen met behulp van industriespecifieke terminologie

Mooncamp beperkingen

De mobiele ervaring is niet zo soepel als de desktopversie

Mooncamp prijzen

Essential : $6/maand per gebruiker (alleen op jaarbasis)

: $6/maand per gebruiker (alleen op jaarbasis) Professioneel : $10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

: $10/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Enterprise: Prijzen op maat

Mooncamp beoordelingen & recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Bijna alle gebruikers van Mooncamp (zoals ik) bewonderen de eenvoud en het gebruiksgemak van de tool en geven aan dat het hun OKR-beheer eenvoudiger heeft gemaakt.

Ik gebruik Mooncamp voor het bijhouden van OKR's, en het is erg nuttig geweest om bovenop mijn doelen te blijven. Ik heb eerder andere OKR-tools gebruikt, maar met Mooncamp ben ik consistenter gebleven. Dit komt vooral door het gebruiksgemak en de flexibiliteit, wat erg belangrijk is bij startups, omdat de prioriteiten constant kunnen veranderen.

OKR-softwaretools bieden verschillende voordelen die de manier waarop organisaties doelen stellen en prestaties meten aanzienlijk kunnen verbeteren. Hier zijn de belangrijkste voordelen:

1. Afstemming en transparantie

OKR-tools helpen ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie de strategische doelen begrijpt en ziet hoe hun inspanningen bijdragen aan het bereiken van deze doelen.

Transparantie helpt om de inspanningen van verschillende afdelingen en teams op elkaar af te stemmen, waardoor een uniforme aanpak van de organisatiedoelen wordt gestimuleerd.

2. Meer focus en duidelijkheid

Door duidelijke en meetbare doelen te stellen, helpen OKR-tools teams en individuen hun werk te prioriteren en zich te richten op de meest impactvolle activiteiten.

Voor ons betekende dit dat er geen moeite meer werd verspild aan taken met een lage prioriteit en dat de middelen efficiënt werden toegewezen.

3. Verbeterde betrokkenheid

Als werknemers begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de bedrijfsdoelen, nemen hun betrokkenheid en motivatie toe.

Door ClickUp te gebruiken om OKR's bij ClickUp te volgen, zijn we in staat geweest om een nog groter gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid te bevorderen, omdat werknemers de resultaten van hun inspanningen kunnen zien en hun rol in het succes van het bedrijf begrijpen.

4. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen

OKR-tools moedigen regelmatige check-ins en updates aan, waardoor teams hun strategieën snel kunnen aanpassen als reactie op volatiele marktomstandigheden.

Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de organisatie alert blijft en kansen kan benutten.

5. Gegevensgestuurde beslissingen

Met OKR-tools wordt besluitvorming meer datagericht. Leiders kunnen de voortgang in realtime volgen, resultaten analyseren en weloverwogen beslissingen nemen op basis van actuele prestatiegegevens in plaats van aannames, wat leidt tot betere strategische aanpassingen en resultaten.

We kunnen bijvoorbeeld snel zien of het produceren van meer content correleert met meer inschrijvingen of dat we onze inspanningen eerst moeten richten op het optimaliseren van bestaande stukken.

6. Verbeterd prestatiebeheer

Met duidelijke statistieken en doelstellingen om de prestaties van werknemers te beoordelen, wordt het prestatiebeoordelingsproces gestroomlijnder.

De gestructureerde aanpak van OKR-tools maakt de weg vrij voor objectieve, transparante en onbevooroordeelde prestatiebeoordelingen en helpt bij het identificeren van verbeterpunten.

7. Bevordering van voortdurende verbetering

De regelmatige meet- en rapportagefuncties van OKR-tools stimuleren een voortdurende cyclus van doelen stellen, resultaten meten en strategieën bijstellen.

Dit voortdurende proces bevordert een cultuur van voortdurende verbetering binnen de organisatie. Bij ClickUp komt dit ook tot uiting in een van onze kernwaarden: elke dag 1% groeien

8. Schaalbaarheid

OKR-tools zijn schaalbaar en kunnen effectief worden gebruikt door organisaties van elke grootte, van starters tot grote ondernemingen.

Naarmate de organisatie groeit, kunnen de tools zich aanpassen aan complexere structuren en meer gebruikers toelaten.

OKR-software is voortdurend in beweging omdat organisaties het toenemende belang inzien van strategische doelen stellen en afstemmen. Hier zijn enkele belangrijke trends in het landschap van OKR-tools om in de gaten te houden:

1. OKR's breiden zich uit buiten bedrijven

Non-profits, onderwijsinstellingen en zelfs individuen gebruiken het OKR-raamwerk voor het stellen van doelen.

Daarnaast is er een trend in grotere en meer traditionele bedrijven om OKR's te mixen met KPI's om de wendbaarheid te vergroten en korte-termijn kwartaaldoelen te stellen voor projecten met meer rigide jaarlijkse succes KPI's.

Organisaties zijn op zoek naar diepere inzichten in prestatiegegevens en trends die strategische beslissingen kunnen sturen.

OKR-tools bevatten robuustere analysefuncties om deze inzichten te leveren, waaronder voorspellende analyses en AI-gestuurde aanbevelingen.

3. Gebruikerservaring en toegankelijkheid verbeteren

Er is een trend naar meer gebruiksvriendelijke en toegankelijke OKR-tools.

Nu deze tools een centraal onderdeel worden van de organisatiecultuur, neemt de vraag toe naar platforms die gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk zijn vanaf verschillende apparaten, waaronder mobiele apparaten.

Het doel is om alle medewerkers aan te moedigen actief deel te nemen aan het OKR-proces.

4. OKR coaching en training worden steeds belangrijker

Naarmate het gebruik van OKR-methodologieën toeneemt, groeit ook de behoefte aan goede training en ondersteuning.

Veel leveranciers van OKR-tools bieden nu professionele coachingservices, leermiddelen en trainingsmodules aan om een succesvolle OKR-implementatie en langdurig gebruik te garanderen.

ClickUp University (een online leerplatform om ClickUp onder de knie te krijgen) organiseert bijvoorbeeld de OKR's effectief implementeren en volgen live workshop om gebruikers te helpen bij het volgen van hun doelen.

5. Automatiseringsfuncties voeren de boventoon

Automatisering in OKR-tools neemt toe, met functies zoals automatische voortgangsupdates, notificatiesystemen en automatische herinneringen die standaard worden.

Deze functies helpen de administratieve last te verminderen en houden iedereen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. ClickUp Automatiseringen is een goed voorbeeld!

6. Er is een focus op duurzaamheid en sociale impactdoelen

Er is een stijgende trend om duurzaamheids- en sociale impactdoelstellingen op te nemen in het OKR-raamwerk.

Patagonia, het populaire merk voor outdoorkleding en -uitrusting, heeft bijvoorbeeld meerdere klimaatdoelen gesteld, zoals het volledig herbruikbaar maken van zijn verpakkingen in 2025, het uitbannen van nieuw aardoliemateriaal in zijn producten in 2025 en het streven naar een netto nul uitstoot in 2024.

Organisaties gebruiken OKR-tools om doelen met betrekking tot de impact op het milieu en sociale verantwoordelijkheid te stellen, te beheren en erover te rapporteren, waarbij bedrijfsstrategieën worden afgestemd op bredere maatschappelijke doelen.

7. Bedrijven verdubbelen hun inzet voor werknemersbetrokkenheid

Nu werken op afstand steeds meer voorkomt, wordt er steeds meer nadruk gelegd op het gebruik van OKR-tools om werknemers te betrekken.

Functies die erkenning, persoonlijke ontwikkeling en continue feedback bevorderen krijgen prioriteit om externe teams gemotiveerd en verbonden te houden met de doelen van de organisatie.

8. Verbeterde transparantie

Transparantie, samenwerking tussen teams en afstemming zijn essentieel voor een succesvolle OKR-implementatie. Door het gebruik van OKR-tools worden OKR's en succesgegevens minder silo in organisaties.

Bedrijven combineren top-down strategische OKR's met bottom-up, team-gedreven OKR's om de kloof tussen algemene richting en individuele bijdragen te overbruggen.

Daarom ben ik er altijd voorstander van om OKR's zichtbaar te maken op elk niveau van de organisatie en teamoverschrijdende OKR-workshops te houden om bijvoorbeeld OKR's voor projecten of klantervaringen op te stellen.

Kies de beste OKR-softwaretool voor je team

De OKR software opties die we in dit artikel hebben opgesomd zijn geschikt voor organisaties van verschillende groottes. Ze bieden een stappenplan om OKR's in te stellen en te controleren en moedigen je aan om je ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Hoewel ze naadloze systemen voor het stellen van doelen hebben, zijn ze niet allemaal uitgebreid genoeg om de mensen, processen en systemen van je hele organisatie onder één dak te brengen. Sommige werken prima als standalone OKR-trackingtools, terwijl andere beperkte samenwerkingsmogelijkheden ondersteunen.

Organisaties die snel groeien hebben iets krachtigers nodig dan OKR-trackingsoftware in silo's. De juiste OKR-software past in uw workflow- en projectmanagementsysteem, houdt teams op één lijn en schaalt met u mee.

Met deze factoren in gedachten is ClickUp een duidelijke winnaar.

ClickUp Goals koppelt individuele doelstellingen aan een grotere bedrijfsvisie, stelt teams in staat onderling te communiceren en de voortgang te visualiseren, helpt u snel en systematisch OKR's te maken met behulp van sjablonen en, als klap op de vuurpijl, beschikt u over ClickUp Brain om ideeën op te doen voor taakgebaseerde OKR's. Aan de slag met ClickUp vandaag nog!

Veelgestelde vragen OKR Software

1. Wat is OKR-software?

OKR-software is een platform voor strategie-uitvoering dat is ontworpen om organisaties te helpen bij het opstellen, volgen en beheren van doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) voor teams en medewerkers. Het biedt een gecentraliseerd platform voor teams om hun doelen te creëren, op elkaar af te stemmen en te bewaken, met behoud van transparantie en verantwoordelijkheid.

2. Is OKR-software geschikt voor alle soorten organisaties?

OKR-software is nuttig voor organisaties van verschillende groottes en industrieën. OKR-software wordt vaak gebruikt in technische bedrijven en startups, maar ook andere sectoren zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de financiële sector hebben OKR's geïmplementeerd om prestaties en groei te stimuleren.

3. Welke functies moet ik zoeken in OKR-software?

Bij het kiezen van OKR-software moet u letten op functies zoals het stellen en volgen van doelen, voortgangsvisualisatie, integratiemogelijkheden met andere tools (zoals projectmanagementsoftware) en gebruiksgemak. Zorg ervoor dat de software aansluit bij de specifieke behoeften en doelen van uw organisatie.

4. Wat is het verschil tussen OKR en Balanced Scorecard (BSC)?

Bij het bespreken van OKR's vs. Balanced Scorecards oKR's richten zich op specifieke, meetbare prestaties om innovatie te stimuleren, terwijl Balanced Scorecards bedrijfsactiviteiten afstemmen op de organisatiestrategie, waarbij een mix van prestatiemaatstaven wordt gebruikt voor een alomvattend beeld.