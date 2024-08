6 strategieën en technieken voor het stellen van doelen om je bedrijf te laten groeien

Velen van ons hebben moeite om onze productiviteitsdoelen te halen en het voelt alsof de dag voorbij is voordat we alles op onze agenda hebben afgewerkt. Maar we kunnen dit overwinnen en onze productiviteit verhogen door doelen te stellen en de voortgang bij te houden. Dit helpt ons om de vooruitgang die we hebben geboekt te waarderen, maar biedt ons ook een manier om op koers te blijven om te bereiken wat we willen in plaats van te verdwalen in afleidingen.

Deze gedetailleerde kijk op het proces van doelen stellen wordt ondersteund door onderzoek naar hoe teamleiders, CEO's en projectmanagers meer gedaan krijgen in minder tijd. We onderzoeken bijvoorbeeld wat slimme (en SMART) doelen zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Door de onderstaande adviezen op te volgen, zul je in staat zijn om consistent vooruitgang te boeken bij het behalen van je doelen.

Belang van doelen stellen

Doelen stellen is een van de beste manieren om je doelen te bereiken projectdoelstellingen . Als doelen precies goed zijn ingesteld, bieden ze een realistische routekaart naar succes, nemen ze de stress weg die gepaard gaat met onzekerheid en stellen ze je in staat om je tijd beter te beheren. Doelen bieden ook verantwoording die kan helpen om betere werk- en persoonlijke gewoonten te bevorderen.

Elk doel raken en uw voortgang naar het voltooien van het doel visualiseren in de functie Doelen van ClickUp

Soorten doelen

Elk type doel heeft een rol om ervoor te zorgen dat u bereikt wat u van plan was te doen. Neem deze veelvoorkomende doeltypen op in uw strategie en u zult snel zien hoe ze elkaar aanvullen en uw productiviteit verhogen.

Doelen op korte termijn versus lange termijn

Kortetermijndoelen moeten onmiddellijk of in de nabije toekomst worden bereikt. Het afronden van een projecttaak kan bijvoorbeeld een kortetermijndoel zijn.

Lange-termijndoelen, of toekomstige doelen, hebben betrekking op het grotere geheel. Bijvoorbeeld, het voltooien van een specifiek project kan een kortetermijndoel zijn, en je zou de extra inkomsten van het voltooide project kunnen gebruiken om je bedrijf te laten groeien als langetermijndoel. Kortetermijndoelen helpen bij het bereiken van de ideale toekomst.

Persoonlijke versus professionele doelen

Een van de makkelijkste manieren om te falen in het bereiken van doelen is om een burn-out te krijgen. Dit gebeurt als er niet genoeg balans is tussen werk en privé. Als je je te veel richt op het ene deel van je leven, lijdt het andere daaronder.

Als dit gebeurt, kan de productiviteit dalen en de geestelijke gezondheid afnemen. Persoonlijke doelen lijken misschien in de weg te staan van je professionele leven, maar in werkelijkheid helpen ze om je motivatie voor carrièredoelen hoog te houden.

Breng bezigheden zoals leiderschapsdoelen met meer persoonlijke doelen om je inspanningen af te ronden.

Voordelen van het stellen van doelen

Doelen kunnen intimiderend zijn. Sommige mensen vragen zich af of de stress om zichzelf een doel te stellen het waard is. Als je eenmaal begint met het stellen van doelen en de voortgang ervan regelmatig bijhoudt, zul je merken dat ze je eerder motiveren dan demotiveren.

Focus en richting

Door doelen te stellen kun je je dag plannen en jezelf aan dat plan houden. Goed georganiseerde doelen geven je een overzicht van wat je moet doen.

Deze aanpak maakt het gemakkelijker om je te concentreren op de huidige taak en afleiding te vermijden wanneer je van de ene taak naar de andere gaat. Sterker nog, dit soort richting is een gemakkelijke manier om je productiviteit te verhogen.

Motivatie en betrokkenheid

Als je je doelen afwerkt, voel je je goed over jezelf elke keer als je er één hebt voltooid. Als het ene doel klaar is en het volgende begint, zal het verlangen om dat gevoel weer te hebben je helpen de motivatie te vinden die je nodig hebt om de schouders eronder te zetten en je werk af te krijgen.

Vooruitgang en succes meten

Zonder doelen te stellen en de voortgang te meten, is het makkelijk om in de val te lopen en het gevoel te krijgen dat je maar doordraait. Soms bereiken we veel, maar geven we onszelf daar geen krediet voor.

Maar als je doelen stelt en probeert om je eraan te houden, kun je terugkijken op wat je hebt gedaan. Vaak zul je merken dat het meer is dan je had gedacht. Dit kan helpen voorkomen dat een negatieve houding de motivatie om zeep helpt.

Vooruitgang en succes meten in de map Doelen van ClickUp

Veelvoorkomende uitdagingen bij het stellen van doelen

Een slechte planning bij het stellen van doelen kan uw motivatie eerder schaden dan versterken. Hieronder staan een paar dingen die mis kunnen gaan bij het stellen van doelen en hoe u ze kunt tegengaan om dat positieve gevoel te krijgen dat effectieve doelen geven.

Gebrek aan duidelijkheid

Als je niet goed nadenkt over het plannen van je doelen, kun je te brede doelen stellen. Wanneer het tijd is om te gaan zitten en zo'n doel te bereiken, mis je de richting die een goed gepland doel geeft.

Als je je doelen opstelt, schrijf dan altijd doelen die duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Je wilt precies weten wat het begin- en eindpunt van het doel is, zodat je het efficiënt kunt bereiken.

Onrealistische verwachtingen

Als je begint met het stellen van doelen, kun je erachter komen dat je je capaciteiten niet goed kent. Dit kan resulteren in het stellen van doelen die veel verder gaan dan wat je die dag kunt bereiken. Zonder realistische doelen zul je merken dat je achter raakt op je schema of het risico loopt gedemotiveerd of opgebrand te raken.

Stel altijd doelen die je kunt bereiken in de tijd die je voor jezelf hebt uitgetrokken. Het kan zijn dat je niet meteen weet wat je capaciteiten zijn. Wees in dat geval voorzichtig en stel kleinere doelen voor jezelf.

Slecht tijdmanagement

Zelfs als het je lukt om bij de les te blijven en aan je doelen te werken, kun je de belangrijke dingen niet afmaken. De kans is groot dat je veel doelen hebt van verschillend belang. Je kunt je tijd het beste eerst besteden aan de belangrijke doelen.

Door je doelen te prioriteren, kun je ervoor zorgen dat de belangrijke taken altijd worden voltooid en dat je je tijd optimaal gebruikt. Veel technieken die we later zullen bespreken, helpen je om je doelen te prioriteren op basis van hun belang.

Strategieën en technieken voor het stellen van doelen

De problemen die we eerder bespraken zijn niet nieuw. Het zijn uitdagingen waar goal-setters al mee te maken hebben sinds er doelen worden gesteld. Het goede daaraan is dat er veel methoden zijn die je kunt gebruiken om ze tegen te gaan. Hier introduceren we een paar technieken voor het stellen van doelen die je kunt gebruiken om effectievere doelen te stellen.

Gebruik ClickUp's SMART Doelen Sjabloon om uw strategieën voor het stellen van doelen te structureren en te stroomlijnen in een beheersbaar systeem

1. SMART doelen stellen

De SMART doelen het SMART-raamwerk is een techniek om doelen te stellen die je kunt bereiken. Doelen die je gemotiveerd houden in plaats van je motivatie weg te nemen. De naam SMART is een gemakkelijk te onthouden acroniem:

SMART: Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden

Deze vijf factoren vormen samen een doel dat de kans op succes maximaliseert. Laten we ze stuk voor stuk bekijken:

Specifiek: Een specifiek doel is niet dubbelzinnig. Als je aan het doel begint, moet je precies weten wat je moet bereiken

Een specifiek doel is niet dubbelzinnig. Als je aan het doel begint, moet je precies weten wat je moet bereiken Meetbaar: Je moet de voortgang van je doel kunnen volgen. Meetbare doelen beantwoorden vragen als: Hoeveel? Hoeveel? Hoe lang?

Je moet de voortgang van je doel kunnen volgen. Meetbare doelen beantwoorden vragen als: Hoeveel? Hoeveel? Hoe lang? Achievable: We hebben het al gehad over het belang van haalbare doelen. Ze voorkomen dat je de lat te hoog legt en faalt

We hebben het al gehad over het belang van haalbare doelen. Ze voorkomen dat je de lat te hoog legt en faalt Relevant: Het doel dat je stelt moet relevant zijn voor jou en voor overkoepelende thema's in je doelen

Het doel dat je stelt moet relevant zijn voor jou en voor overkoepelende thema's in je doelen Tijdgebonden: Door je een tijdsbestek te geven om ze te voltooien, helpen tijdgebonden doelen je om een gevoel van urgentie te behouden en toch prioriteit te geven aan je vooruitgang

2. Bepaal uw prioriteiten

Eerder hebben we besproken hoe een doel dringend, belangrijk of beide kan zijn. Dringende doelen moeten altijd op tijd klaar zijn, dus het is belangrijk om een kader te hebben voor het prioriteren van je doelen. Een veelgebruikte methode is de Eisenhower Matrix (of Urgent-Important Matrix).

Het is een techniek om doelen te stellen die vier kwadranten definieert, afhankelijk van de urgentie of het belang van het doel. Het kwadrant waarin een doel valt, vertelt je hoe je het moet aanpakken.

De Eisenhower Matrix

Dringend en belangrijk: Als een doel zowel dringend als belangrijk is, moet het op de lijst staan van dingen die je onmiddellijk doet Niet urgent maar belangrijk: Belangrijke doelen die niet meteen moeten worden voltooid, moeten worden ingepland op basis van hun belangrijkheid Urgent maar niet belangrijk: Een doel dat als urgent maar niet belangrijk wordt beschouwd, moet misschien onmiddellijk worden voltooid, maar niet door jou. Delegeer de verantwoordelijkheid voor deze Niet urgent en niet belangrijk: Een doel dat niet urgent of belangrijk is, kun je beter helemaal van je takenlijst schrappen

3. Gebruik systemen voor voortdurende controle

Doelen werken door je te helpen je tijd bij te houden en je te motiveren om ze te voltooien. Maar zonder voortdurende controle is die motivatie er misschien niet. Er zijn verschillende sjablonen voor het stellen van doelen die je kunnen helpen om doelen te stellen en te controleren.

Ga digitaal met het stellen en bewaken van doelen

De beste manier om je doelen te bewaken is door middel van een app om je doelen te volgen . Met ClickUp krijgt u een volledig functionele app voor het bijhouden van doelen naast een compleet productiviteitsplatform. ClickUp Doelen stelt u in staat om specifieke doelen toe te wijzen en bij te houden voor een uitgebreide oplossing voor het bewaken van doelen, compleet met een wekelijkse scorekaart. Het opdelen van grote doelen in kleinere doelen biedt flexibiliteit die u op koers houdt. Je kunt bijvoorbeeld overwinningen vieren, een groeiplan als je meer structuur wilt, of als je wilt weten hoeveel vooruitgang je hebt geboekt.

4. Pas de Get Things Done-methode toe

Soms heb je zoveel ideeën in je hoofd dat het moeilijk is om te weten waar je moet beginnen. David Allen ontwikkelde het GTD-raamwerk (Getting Things Done) om die ideeën uit je hoofd te halen en te organiseren. De basisfilosofie is om alle taken en ideeën die bij je opkomen vast te leggen en ze vervolgens zo te ordenen dat ze gemakkelijk te beheren zijn. A GTD-sjabloon kan je helpen de methode te sorteren.

De GTD-sjabloon (Getting Things Done) helpt u om al uw ideeën op één centrale plek te organiseren

De vijf stappen van GTD

Het GTD-raamwerk bestaat uit vijf stappen. Als je het proces doorloopt, krijg je een georganiseerde lijst van projecten waaraan je moet werken en projecten die je aan de kant kunt schuiven.

Vastleggen: Verzamel elke taak, idee, project of andere verplichting en leg ze vast met een methode naar keuze Verduidelijken: Verwerk wat elk item betekent. Beslis of het de moeite waard is om door te gaan of niet. Als dat zo is, beslis dan over de volgende stap en het resultaat Ordenen: Plaats alle actiepunten in categorieën. Hoe u ze indeelt, bepaalt u zelf Reflecteer: Bekijk uw lijsten regelmatig om uw geheugen op te frissen en uw focus te houden op de juiste taken voor het moment Aan de slag: Zodra uw taken en lijsten duidelijk zijn, begint u ze af te werken met behulp van uwtaakbeheer software naar keuze

5. Probeer doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's)

Het opdelen van taken in een reeks doelstellingen en belangrijke resultaten is een van de beste technieken voor het stellen van doelen voor een hele organisatie. Het helpt uitdagende doelen te vereenvoudigen en biedt een manier om de strategische doelstellingen van een bedrijf te volgen aan de hand van meetbare resultaten. Er zijn verschillende OKR-software projecten die bedrijven kunnen helpen het beste uit dit framework te halen.

Gebruik de OKR-template van ClickUp om doelstellingen voor u en uw team bij te houden en in te stellen

Principes van OKR

OKR's hebben betrekking op doelstellingen, die kwalitatieve en actiegerichte doelen zijn. Ze moeten duidelijk en gemakkelijk te onthouden zijn. Elke doelstelling moet aansluiten bij de visie en strategie van uw bedrijf.

Omdat doelen altijd meetbaar moeten zijn, zijn de tweede helft van OKR's de belangrijkste resultaten. Deze metrics zullen worden gebruikt om de vooruitgang ten opzichte van de doelen te meten.

OKR's zijn bedoeld om grenzen te verleggen en zijn ontworpen om zeer ambitieus en toch haalbaar te zijn. Vanwege deze extra moeilijkheidsgraad wordt een slagingspercentage van 60-70% meestal als goed beschouwd. Als u uw doel niet haalt, gebruik uw OKR's dan om het volgende te onderzoeken methoden voor procesverbetering zodat u kunt blijven streven naar het gewenste resultaat.

Dit is ook de reden waarom dit doelen op organisatieniveau zijn. OKR's werken het best om teamdoelen te creëren en vooruitgang te meten. Als ze zouden worden gebruikt als individuele prestatiemaatstaven, zou de verleiding te groot zijn om ze te simplificeren voor de eerlijkheid.

6. Omgaan met scope creep door projectvoorspelling

Sommige projecten, vooral in software, hebben de gewoonte om onhandelbaar groot te worden. Het team komt met meer goede ideeën dan er in de benodigde tijd kunnen worden uitgevoerd, en dit resulteert in gemiste deadlines en vertraagde lanceringen. Projectvoorspelling hulpmiddelen kunnen helpen bij het plannen van de duur van een project, maar dit probleem kan beter worden aangepakt in de fase waarin de doelen worden gesteld.

De MoSCoW-methode

Deze methode gaat om met projecten die in omvang variëren door het belang van taken te rangschikken. Taken worden gerangschikt in vier categorieën: must have, should have, could have, of won't have. De naam komt van de eerste letter van elke categorie. Dit is wat elke categorie betekent:

Must have: Deze taken zijn niet-onderhandelbare vereisten van het project. Dit omvat het voldoen aan wettelijke vereisten, kritieke functionaliteiten of belangrijke deliverables

Deze taken zijn niet-onderhandelbare vereisten van het project. Dit omvat het voldoen aan wettelijke vereisten, kritieke functionaliteiten of belangrijke deliverables Zouden moeten hebben: Dit zijn belangrijke maar geen kritieke taken. Ze hebben een hoge prioriteit en moeten indien mogelijk worden opgenomen omdat ze een grote bijdrage leveren aan het eindresultaat

Dit zijn belangrijke maar geen kritieke taken. Ze hebben een hoge prioriteit en moeten indien mogelijk worden opgenomen omdat ze een grote bijdrage leveren aan het eindresultaat Zou kunnen hebben: Dit zijn de minder belangrijke, maar nog steeds gewenste onderdelen die het project kunnen verbeteren, maar die gemakkelijker kunnen worden geschrapt als er tijdgebrek ontstaat

Dit zijn de minder belangrijke, maar nog steeds gewenste onderdelen die het project kunnen verbeteren, maar die gemakkelijker kunnen worden geschrapt als er tijdgebrek ontstaat Won't have: Deze taken zijn overwogen maar worden niet opgenomen in het eindproduct. Dit kan betekenen dat het goede ideeën zijn, maar dat ze moeten worden uitgesteld tot een toekomstige release

projectbeheertools die u zullen helpen werkprestaties te verbeteren in elk aspect van uw bedrijf. Probeer ClickUp vandaag gratis uit om te zien hoe het uw efficiëntie kan verbeteren en u kan helpen uw projectdoelstellingen tijdig te bereiken!