9 Bewezen manieren om je werkprestaties te verbeteren

Wil je je werkprestaties verbeteren? Dan moet je leren prioriteiten te stellen, taken te delegeren en je planning onder controle te krijgen. En het beste deel? Door dit te doen voorkom je dat je tijd verspilt en behoud je je welzijn.

Volgens een 2020 onderzoek van FlexJobs heeft 75% van de werknemers een burn-out op het werk ervaren. De gevreesde burn-out vermijden gaat niet alleen over overleven, het gaat over bloeien. Het is tijd om te ontdekken hoe je meer kunt bereiken zonder jezelf extra uren aan je bureau vast te ketenen.

Klaar voor een diepe duik in de wereld van werkprestaties en de innovatieve vaardigheden die je kunnen helpen om je werkweek de baas te worden? Laten we samen op reis gaan naar een productievere, evenwichtigere en bevredigendere gezonde balans tussen werk en privé. 👊

Wat is werkprestatie?

Werkprestaties meten hoe effectief je je rol en verantwoordelijkheden op het werk. Leiders beoordelen de werkprestaties van werknemers aan de hand van de kwaliteit en kwantiteit van iemands werk - en de tijd die het kostte om het te voltooien. ⏰

Het verbeteren van de werkprestaties vereist inspanningen op individueel en organisatieniveau. Op organisatieniveau moet de bedrijfsleiding:

Redelijke KPI's vaststellen: Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zijn kwantificeerbare metingen voor het bereiken van specifieke doelstellingen. Aan de hand van KPI's weet elke medewerker wat er van hem of haar wordt verwacht en hoe zijn of haar taken bijdragen aan de doelen van het bedrijf als geheel

Creëer een communicatieraamwerk: Effectieve communicatievaardighedenzijn essentieel voor het succes van de organisatie. De leiding van het bedrijf moet regelmatig algemene en individuele vergaderingen organiseren om feedback te geven en werknemers te helpen hun werkprestaties te verbeteren

Help medewerkers bij het identificeren van verbeterpunten: Elk teamlid heeft zijn eigen unieke sterke en zwakke punten. Goede managers investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van collega's en leren hen hun sterke punten te benutten en zwakke punten te verbeteren

Delegeer taken op een eerlijke manier: Professionele ontwikkeling is onmogelijk als medewerkers zich opgebrand voelen. De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voorde werklast eerlijk te verdelenervoor zorgen dat elk teamlid zich uitgedaagd voelt, maar wel in staat is om de toegewezen taken af te maken

Verhoog de productiviteit met gezamenlijk taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

Op individueel niveau moeten werknemers duidelijke doelen stellen, to-do lijsten schrijven, hun tijdmanagementvaardigheden verbeteren en hun agenda's op orde brengen.

Maar wat kunnen managers nog meer doen om de professionele ontwikkeling van hun teams te verbeteren en constructieve feedback beter op te nemen? We duiken er hieronder allemaal in!

9 manieren om de werkprestaties te verbeteren

Op zoek naar uitvoerbare, eenvoudige stappen om je werkprestaties te verbeteren? Gebruik deze tips en trucs om stress te verminderen, mentale capaciteit vrij te maken en uiteindelijk meer gedaan te krijgen aan het einde van de dag. 🤩

1. Delegeer taken voor grote projecten

In teamverband kun je meer bereiken dan alleen. Vertaling: Als je je werkprestaties wilt verbeteren, moet je de kunst van het delegeren leren.

Groepeer de taken op uw Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de bordweergave van ClickUp

Om de werkprestaties echt te verbeteren, zijn de juiste tools nodig. Met ClickUp Taken kunt u grote projecten opdelen in taken ter grootte van klompjes.

ClickUp maakt het gemakkelijk om meerdere teamleden aan taken toe te wijzen, commentaar te geven op actie-items of miscommunicatie voorkomen met schermopnames . Bovendien kun je verschillende weergaven gebruiken om alle taken en subtaken (d.w.z. elke actie van het begin tot het einde van het project) op één plaats te zien.

2. SMART-doelen stellen en effectief communiceren

SMART-doelstellingen zijn doelstellingen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn - en ClickUp helpt u om aan alle vijf de vereisten te voldoen.

Selecteer uit verschillende doeltypen om te meten op valuta, percentages, getallen en waar of onwaar

Met ClickUp Doelen kunt u duidelijke tijdlijnen instellen, wekelijkse resultaten meten en taken van verschillende teams toevoegen aan één haalbaar doel. Bovendien kunt u uw vooruitgang bijhouden met numerieke, waar/onwaar en monetaire doelen.

Om te helpen je team georganiseerd te houden overweeg om beschrijvingen toe te voegen aan elk doel en elke doelstelling, zodat je weet welke taken door welke collega worden aangepakt. Duidelijke en haalbare doelen helpen teams om de eindstreep te zien in plaats van het eindpunt uit het zicht te verliezen. Hiervoor is duidelijke communicatie met je team nodig, zodat je stress minimaliseert en voorkomt dat een spannend project verandert in een complete burn-out.

3. Verbeter uw technologie met de juiste hulpmiddelen

Niets verstoort een productieve werkdag zoals technologie die gewoon. niet. wil. werken. Als u geen kostbare werktijd wilt verspillen door uw IT-afdeling te bellen, kunt u tools gebruiken die de productiviteit van uw werknemers verhogen.

Ga naar de actiewerkbalk in de ClickUp 3.0 lijstweergave om snel te schakelen tussen weergaven, documenten en meer

Bijvoorbeeld, bij ClickUp vernieuwen we voortdurend onze infrastructuur voor betrouwbaarheid en prestaties . In ClickUp 3.0 zagen we snelheidsprestaties in taken en meldingen, hebben we onze Sprint Widgets herzien en zagen we automatiseringen met 20% verbeteren.

Vertaling: U krijgt sneller en betrouwbaarder toegang tot de tools waar u van bent gaan houden.

4. Schrijf uw takenlijst de avond van tevoren om gefocust te blijven

Als je je ochtend met succes wilt aanpakken, zorg er dan voor dat je je topprioriteiten kent op het moment dat je achter je bureau gaat zitten. Hoe doe je dat? Wacht niet tot de ochtend om je takenlijst op te stellen. Als je multitasking wilt vermijden, is een goed uitgangspunt om de dag te beginnen met een takenlijst om afleiding te beperken.

Schrijf in plaats daarvan deze drie dingen op als je de avond ervoor de winkel sluit:

Wat je die dag gedaan hebt Wat je hoopte af te krijgen, maar niet hebt gedaan Je belangrijkste taken voor de volgende ochtend

Terugkerende taken instellen in ClickUp om repetitief werk te stroomlijnen

Om uzelf op succes voor te bereiden, gebruikt u een van de vele sjablonen voor takenlijsten van ClickUp . Met ClickUp kunt u een betrouwbaar systeem voor takenlijsten door gebruik te maken van de lijstweergave, je taken een kleurcode te geven, terugkerende taken in te plannen of zelfs automatische workflows in te stellen om taken direct af te werken.

5. Een timer instellen

Ga je wel eens zitten om een gevreesde taak uit te voeren... om vervolgens een paar uur naar je computer te staren?

Niemand is perfect en uitstelgedrag heeft de neiging om zelfs de meest productieve mensen te besluipen. Probeer deze hack om uitstelgedrag te doorbreken: Stel een timer in.

Als je een timer instelt voor een redelijke tijd (niet langer dan 90 minuten), motiveer je jezelf om je taak af te maken. Of als je echt een einde moet maken aan dat wedstrijdje staren naar je computer, stel dan een timer in om jezelf eraan te herinneren om gedurende de werkdag korte pauzes te nemen.

Registreer nauwkeurig de tijd die u besteedt aan taken en projecten in ClickUp ClickUp Tijdregistratie stelt u in staat om een timer in te stellen vanaf elk apparaat. Om uzelf te helpen organiseren en op de hoogte te blijven van uw korte pauzes, kunt u notities, labels of filters toevoegen aan tijdregistratie. In dat opzicht zorgt het instellen van een timer niet alleen voor een gevoel van urgentie, maar helpt het u ook om op de hoogte te blijven van uw projectbeheer door u eraan te herinneren hoe u uw werkdag hebt doorgebracht.

6. Vraag om constructieve feedback van uw leidinggevenden

Zoals het gezegde luidt: als u de slimste persoon in de kamer bent, bent u in de verkeerde kamer.

Iedereen binnen een bedrijf, zelfs het directieteam, kan het een en ander van zijn collega's leren. Daarom, als je vol ontzag toekijkt hoe je teamleden de ene taak na de andere volbrengen, vraag dan om advies over wat zij doen om hun prestaties te verbeteren.

Al je collega's hebben hun eigen unieke vaardigheden en ze kunnen je tips en trucs geven over hoe u productiever kunt zijn gedurende de werkdag.

Leer daarom uit te kijken naar functioneringsgesprekken. Natuurlijk kunnen functioneringsgesprekken intimiderend zijn, maar ze zijn een kans om aanwijzingen te krijgen van je managementteam.

De ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprekken helpt teams om feedback en uitvoerbare verbeteringen beter te delen

Met ClickUp's hulpmiddelen en sjablonen voor functioneringsgesprekken kunnen supervisors doelen stellen en productiviteitsrapporten maken voor hun directe collega's, en zo het hele team op koers houden. Bovendien kunnen ze een geïndividualiseerde prestatieverbeteringsplan om hun teams te helpen hun doelen te bereiken.

Je prestaties op het werk moeten merkbaar zijn - vooral als je probeert aanzienlijk te verbeteren. Functioneringsgesprekken kunnen je helpen die duidelijkheid te krijgen.

7. Stel automatische herinneringen in

Als het werk zich opstapelt, wordt het steeds moeilijker om te onthouden wat er allemaal gedaan moet worden. Om mentale capaciteit vrij te maken, automatische herinneringen instellen zodat u geen vervelende taken vergeet.

Stel eenvoudig herinneringen in met de "R"-opdracht van ClickUp

Met ClickUp Herinneringen kunt u een herinnering instellen voor vrijwel elke taak, vanaf elk apparaat. U kunt herinneringen opbouwen vanuit een bestaande taak of melding, of vanaf nul beginnen. Je kunt alle herinneringen op je startscherm bekijken en ze vervolgens op snooze zetten, opnieuw inplannen of delegeren om ervoor te zorgen dat er geen taken in de war raken.

Bovendien kun je vervaldatums, bijlagen en terugkerende schema's toevoegen aan herinneringen om je algehele prestaties te verbeteren.

8. Tijd blokkeren om uw agenda op te ruimen

Voortdurend van de ene taak naar de andere springen veroorzaakt onnodige mentale druk, wat kan leiden tot een burn-out. Proberen om te veel ongerelateerde taken in één werkdag te proppen is net zoiets als proberen 25 verschillende oefeningen te doen in de sportschool: Het put je snel uit en levert niet de beste resultaten op.

Probeer tijd te blokkeren om je prestaties op het werk te verbeteren en neem de controle over je agenda terug. Time blocking is een tijdmanagementtechniek waarbij je gelijkaardige taken groepeert. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al je vergaderingen op slechts twee dagen in de week te plannen - dinsdag en donderdag - om zo hersenruimte vrij te maken op de overige drie dagen.

Beheer uw werkweek en leer tijd blokkeren met de ClickUp Tijd blokkeren sjabloon

Of, als u in een dienstverlenende sector werkt (zoals een marketingbureau), kiest u er misschien voor om te werken aan deliverables voor slechts één klant per dag (in plaats van elke klant op je rooster). Weet je niet waar je moet beginnen?

ClickUp biedt verschillende tijdblokkerende sjablonen om de balans tussen werk en privé te helpen verbeteren.

9. Stel mijlpalen vast en vergeet ze niet te vieren!

Onthoud dit terwijl je werkt aan het verbeteren van je werkprestaties: Perfectie is onbereikbaar. En eigenlijk kan het nastreven van perfectie schadelijk zijn voor je productiviteit.

Om je energieniveau te beschermen en een burn-out te voorkomen, moet je elke mijlpaal vieren. Een feestje kan gewoon een korte pauze zijn om even de benen te strekken en een blokje om te lopen. Of je kunt een collega uitnodigen voor een vergadering in een koffietentje in plaats van een praatje in de vergaderzaal.

Markeer eenvoudig de kritieke punten van uw project met ClickUp Milestones en gebruik vetgedrukte, ruitvormige pictogrammen om iedereen gefocust te houden op belangrijke doelen

Als u een mijlpaal viert en naar de volgende gaat, onthoud dan dat ClickUp Mijlpalen geeft een visuele weergave van de dringendste taken van uw project. Groepeer gewoon verschillende taken en pas vervolgens uw weergave aan om een overzicht op hoog niveau te krijgen van de belangrijkste fasen van uw project.

5 sjablonen om uw prestaties op het werk te verbeteren

Wilt u meer gedaan krijgen terwijl u prioriteit geeft aan uw mentale capaciteit? Probeer deze vijf prestatiesjablonen van ClickUp om uw algemene prestaties op het werk te verbeteren. 📚

1. ClickUp KPI sjabloon

Krijg een overzicht op hoog niveau van welke KPI's zijn voltooid, op schema liggen of risico lopen met deze handige sjabloon van ClickUp

Wilt u weten of elke afdeling op schema ligt om de doelstellingen voor dit kwartaal te halen? ClickUp's KPI-sjabloon splitst elke KPI in het bedrijf op, georganiseerd per afdeling.

Maak van daaruit gebruik van een kleurgecodeerd systeem om direct te begrijpen of het team een doelstelling heeft voltooid, bezig is of is ontspoord van het bereiken van hun doelen. Bovendien kun je notities en subtaken toevoegen om je team op koers te houden.

2. ClickUp Balanced Scorecard Sjabloon

Begrijp hoe elk initiatief bijdraagt aan de algemene visie en strategie van uw bedrijf met deze gebruiksvriendelijke sjabloon van ClickUp

Wil je haalbare doelen stellen voor je team? Zorg ervoor dat teamleden weten hoe elk initiatief bijdraagt aan het algehele succes van het bedrijf.

Met deze eenvoudig te volgen Balanced Scorecard Sjabloon van ClickUp kunt u de doelstellingen, initiatieven, doelen en stimulansen zien voor vier gebieden van het bedrijf - klanten, leren en groei, financiële en interne bedrijfsprocessen.

Begin met samenwerken in de ClickUp Whiteboard en pak vervolgens uw takenlijst aan met de agenda- of lijstweergave.

3. ClickUp Taakbeheer Sjabloon

Stel dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse prioriteiten met deze duidelijke sjabloon van ClickUp

Een van de beste hulpmiddelen voor prestatiebeheer die u tot uw beschikking hebt, is leren prioriteiten te stellen. Met de Taakbeheersjabloon van ClickUp kan elk teamlid gemakkelijk zien welke opdrachten dringend zijn, een hoge prioriteit hebben of een lage prioriteit hebben.

U kunt de sjabloon een kleurcode geven, subtaken toevoegen en vervaldatums toewijzen om collega's te helpen hoofdtaakbeheer .

4. ClickUp Tijdmanagement Schema Sjabloon

Beheer uw wekelijkse takenlijst met deze gedetailleerde sjabloon van ClickUp

Hebt u moeite om uw persoonlijke leven en carrièreontwikkeling in balans te brengen? De ClickUp Tijdmanagement Schema Sjabloon hiermee kunt u uw wekelijkse takenlijst beheren door activiteiten te groeperen op werk, privé, reizen of andere categorieën.

Gebruik het kleurensysteem om het prioriteitsniveau van elke taak toe te wijzen, start- en vervaldatums in te stellen en opmerkingen toe te voegen om u te helpen een productieve week te behouden. Dit alles leidt tot een beter moreel en energieniveau, zonder dat je je focus hoeft te verliezen of een heleboel nieuwe vaardigheden hoeft aan te leren.

5. ClickUp prestatie rapport sjabloon

Maak een gedetailleerde beoordeling van de prestaties van werknemers of programma's met deze sjabloon van ClickUp

De effectiviteit van een lopend project meten? Een prestatieverbeteringsplan ontwikkelen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten? Deze gedetailleerde Sjabloon voor prestatierapport van ClickUp biedt grafieken, ingebouwde berekeningen en talrijke secties om de prestaties te meten.

Gebruik het gedeelte "Indexscore" om aan te geven welke items op schema liggen, dringend zijn, achterlopen op schema, of volledig in de wacht staan om de prestaties van projecten en teamwerk vooruit te helpen.

Verbeter uw prestaties op het werk met ClickUp

Om uw prestaties op het werk te verbeteren, kunt u de bovenstaande tips gebruiken, zoals SMART-doelen stellen, vooraf uw prioriteiten bepalen, elke mijlpaal vieren en uw agenda blokkeren. Als u dit doet, kunt u gedurende de hele werkweek meer bereiken terwijl u uw mentale energie behoudt. 🙌

Gelukkig heeft ClickUp alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uw werkprestaties te verbeteren, taken te prioriteren en projecten op te splitsen in haalbare werklasten. U hebt toegang tot prestatiesjablonen, kunt gebruikmaken van duizenden integraties en aanpasbare weergaven gebruiken om uw agenda onder controle te krijgen, vandaag nog lid worden van ClickUp .