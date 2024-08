We hebben de 14 beste gratis schermrecorderprogramma's (zonder watermerken) in 2024 getest

Schermopnamesoftware kan je op zoveel manieren helpen.

Je kunt walkthroughs opnemen, kleine details uitwerken, tonnen gegevens vastleggen zodat iedereen ze kan zien en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos en worden steeds groter! Vooral met de opkomst van werken op afstand. Maar om de schermopname van je dromen werkelijkheid te maken, kan er een addertje onder het gras zitten.

Voor het maken van een schermopname van hoge kwaliteit heb je een app van hoge kwaliteit nodig om je punt duidelijk vast te leggen... en veel van die apps komen meestal met een watermerk of een flink prijskaartje.

Vooral als je je opname presenteert aan belanghebbenden of deelt met het bedrijf, kan de aanwezigheid van een watermerk ervoor zorgen dat je video's er onprofessioneel uitzien of afleiden van je inhoud. Toch is de prijs die je betaalt om het watermerk van je opname te verwijderen misschien niet de moeite waard.

wat moet je doen?

U wendt zich tot uw vrienden op de ClickUp blog om u te helpen zoeken naar een gratis schermrecorder. 🤓

Wij hebben deze hindernis ook genomen en we hebben al het werk gedaan om u er ook overheen te helpen! We zullen een aantal van onze favoriete gratis schermrecorders zonder watermerken bekijken, zodat je 24/7 online scherp blijft!

In dit artikel duiken we in 14 gratis schermrecorders, inclusief hun belangrijkste functies, prijzen (indien van toepassing) en klantwaarderingen, om je te helpen de video te kiezen die je wilt communicatiemiddel dat bij u past.

laten we beginnen met screenen!

Wat te zoeken in gratis schermopnamesoftware

Een screen recorder komt goed van pas als je iets moet uitleggen aan je klant of collega. In plaats van het mondeling uit te leggen of lange alinea's te schrijven om je punt over te brengen, kun je het gewoon laten zien! Ze zullen dit gebaar waarderen, vooral als ze visueel leren. 👀 🙋‍♀️

Met schermopnametools kun je demonstraties of een stapsgewijze handleiding geven voor het uitvoeren van bepaalde taken.

Maar hoe weet je of bepaalde schermopnamesoftware het antwoord is op al je problemen? (alleen werkproblemen, geen existentiële problemen)

Idealiter zou de beste schermrecorder die u kiest u moeten helpen bij het maken van professionele video's zonder watermerken of tijdslimieten. Anders kan het u beperken in het maken van uitgebreide opnames van hoge kwaliteit.

Hier zijn enkele must-haves om te overwegen als je op zoek bent naar schermopnamesoftware:

Meervoudige opnamemogelijkheden: zoek naar een schermopnametool waarmee je een app-venster of een enkel tabblad of een ander specifiek gebied kunt vastleggen. Je wilt misschien niet altijd het hele scherm opnemen (en je rommelige bureaubladscherm weergeven 😜). De schermrecorder moet kunnen werken op alle platformen, inclusief PC-schermen en Macbooks.

zoek naar een schermopnametool waarmee je een app-venster of een enkel tabblad of een ander specifiek gebied kunt vastleggen. Je wilt misschien niet altijd het hele scherm opnemen (en je rommelige bureaubladscherm weergeven 😜). De schermrecorder moet kunnen werken op alle platformen, inclusief PC-schermen en Macbooks. Geen watermerk: Een onaangenaam groot watermerk beïnvloedt de zichtbaarheid van de tekst of afbeeldingen die in de opname worden gebruikt. U moet kiezen voor een schermopnamesoftware die uw video's niet verpest met watermerken

Een onaangenaam groot watermerk beïnvloedt de zichtbaarheid van de tekst of afbeeldingen die in de opname worden gebruikt. U moet kiezen voor een schermopnamesoftware die uw video's niet verpest met watermerken Bewerkingsfuncties: Om uw opnames netter te maken, moet u toegang hebben tot een bewerkingstool of een ingebouwde editor. Zo kunt u uw video's bewerken zonder de tool te verlaten

Om uw opnames netter te maken, moet u toegang hebben tot een bewerkingstool of een ingebouwde editor. Zo kunt u uw video's bewerken zonder de tool te verlaten Deelbaarheid: zelfs de beste opnames hebben geen nut als u ze niet gemakkelijk kunt delen met het beoogde publiek. Idealiter zou je direct deelbare links moeten kunnen sturen nadat je een schermopname hebt opgeslagen

zelfs de beste opnames hebben geen nut als u ze niet gemakkelijk kunt delen met het beoogde publiek. Idealiter zou je direct deelbare links moeten kunnen sturen nadat je een schermopname hebt opgeslagen **Een goede voice-over kan wonderen doen voor je opnames. Denk aan alle Disney-films waarnaar je bent gaan kijken! Met de app die je kiest, moet je een microfoon kunnen gebruiken om je verhaal op te nemen, zodat je je opnames van context kunt voorzien

Prijs: het is belangrijk om te onthouden dat het heel redelijk is om deze topkwaliteiten voor schermopnames gratis te gebruiken. Zelfs met een gratis proefversie is er geen reden om de bank te breken voor iets dat voor iedereen betaalbaar is! Je moet alleen weten waar je moet zoeken. 🤔

Laten we eens kijken naar de beste gratis schermopnamesoftware (zonder watermerken) met deze functies in gedachten.

14 Beste gratis schermrecorderprogramma's zonder watermerk

Hier zijn de beste gratis schermopnamesoftware (zonder watermerken) om te bekijken:

Neem schermopnames, app-vensters of browsertabbladen op en deel ze naadloos binnen taken met ClickUp's Clip

ClickUp is een van de hoogst gewaardeerde productiviteitsplatforms en schermopnamesoftware gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Het is aantoonbaar een van de beste gratis schermrecorders zonder watermerk en zonder tijdslimieten.

Met de gratis schermopnamefunctie van ClickUp, ClickUp Clip , kun je direct beginnen met het opnemen van je bureaubladscherm. U kunt de opname ook meteen bekijken nadat deze is opgeslagen, zonder dat u deze hoeft te downloaden.

Deze gratis schermrecorder besmeurt je creaties niet met vervelende watermerken! 💯

Op deze manier kun je nette en professionele opnames maken.

Met Clip kun je boeiende how-to tutorials maken voor je klanten of technische problemen opnemen om je klanten te helpen je exacte probleem te rapporteren aan het IT-team .

en het beste deel?

Er zit geen tijdslimiet op het opnemen van je video's!

ClickUp Belangrijkste Kenmerken

Hier ziet u waarom ClickUp een uitstekende softwareoplossing voor schermopname is:

Neem uw Clips zoals je wilt

moet je een complex werkproces uitleggen of specifieke details opslaan die je tijdens een klantgesprek hebt besproken?

ClickUp is er om al uw wensen te vervullen.

Direct opnemen en bekijken van uw opnames rechtstreeks in uw Chrome of Firefox-browser met Clip! In plaats van moeite te doen om punten te noteren tijdens een vergadering u kunt nu achterover leunen, ontspannen en Clip zijn werk laten doen.

In feite kunt u ervoor kiezen om het scherm op verschillende manieren op te nemen:

Je hele scherm

Een app-venster

Een browsertabblad (Chrome of Firefox)

Clips transcriberen met AI

Met ClickUp Brein kunt u automatisch spraaknotities uit Clip transcriberen. Met ClickUp AI en ClickUp kunt u:

Afspeelsnelheid aanpassen

Door berichten bladeren

Tot 20 minuten opnemen

Voice Clips delen met gasten

Deel je videobestand veilig

U hebt uw opname gemaakt. wat nu?

Je kunt de opgenomen video naar je team en klanten sturen met een deelbare link. Zo kan je team de opname gemakkelijk bekijken om hun twijfels op te lossen, of kan de klant de video bekijken en feedback geven.

Zo deel je een opgenomen video met Clip:

Klik op het ... menu rechtsboven

Klik Kopieer Link

Deel de link met iemand intern of extern

Stuur uw opgenomen Clip-video eenvoudig naar vrijwel iedereen met een deelbare link rechtstreeks vanuit ClickUp

Voeg uw stem toe aan video-opnames

waarom alleen opnemen als u ook kunt communiceren?

Met ClickUp kunt u uw stem opnemen (met een microfoon) om uw video-opname betekenisvoller en interactiever te maken. De audio ondersteunt de beelden op uw opname en helpt u uw ideeën over te brengen op de kijker.

Hier zijn meer redenen waarom u voor ClickUp zou moeten kiezen..

ClickUp voordelen

ClickUp prijzen informatie

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

4.7/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

2. Weefgetouw

via WeefgetouwLoom is een gratis schermrecorder zonder watermerk die het volgende bevordert teamsamenwerking door u in staat te stellen schermopnames te delen met iedereen op elk platform.

Je kunt video's zelfs onderverdelen in verschillende mappen voor het interne team en externe belanghebbenden. Op deze manier maak je niet de klassieke fout door verkeerde videoberichten te versturen, per ongeluk privé-informatie vrij te geven en het risico te lopen een klant boos te maken!

Maar zorgt Loom er ook voor dat succes groot _is op jouw werkplek?

Laten we eens kijken.

Belangrijkste kenmerken Loom

Biedt kijkers de mogelijkheid om te reageren op je video's via opmerkingen en emoji's

Videoberichten kunnen worden beveiligd met een wachtwoord

Biedt inzicht in betrokkenheid, zoals het aantal kijkers en CTA's

Loom prijsinformatie

Met het gratis plan van Loom kun je 50 makers en maximaal 25 video's van vijf minuten per persoon toevoegen. Met het gratis plan heb je ook toegang tot een cam bubble met je schermopnames, kijkersinzichten, een teamwerkruimte en directe bewerking.

...en als je liefde hebt voor Loom, beginnen de betaalde plannen met meer flexibiliteit bij $10/gebruiker per maand.

Loom klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

3. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec is een video-opnametool waarmee je schermopnamen kunt maken met sneltoetsen. Het maakt gebruik van cloud-opnametechnologie waardoor het relatief licht en handig is.

Helaas heeft dit videobewerkingsprogramma slechts beperkte bewerkingsopties en geeft het je niet altijd de opnames met hoge resolutie waar je naar op zoek bent.

Met andere woorden, je kunt de deal niet sluiten als je klant je korrelige video's van dichtbij bekijkt!

ScreenRec belangrijkste kenmerken

Eerdere opnames bekijken en openen met links

Opnames vastleggen en opslaan, zelfs als u offline bent

Systeemgeluid of uw stem toevoegen aan uw opgenomen video met een microfoon

ScreenRec prijsinformatie

ScreenRec is een gratis online schermrecorder.

ScreenRec klantwaarderingen

G2: 4.8/5 (3+ beoordelingen)

4.8/5 (3+ beoordelingen) Capterra: NA

4. Stuurpark

via SendsparkSendspark is een van de beste videoplatforms voor klantcommunicatie. Sendspark is opgericht door marketeers met oog voor design en maakt het eenvoudig om gepolijste video-opnames te maken voor prospectie, onboarding of klantenondersteuning.

Nadat je de Chrome Extensie hebt geïnstalleerd, kun je de recorder direct starten vanuit Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom of Zendesk om een video op te nemen en direct in te voegen in het gesprek. Alle video's zijn voorzien van uw logo en merkkleuren - en natuurlijk - geen watermerken!

Sendspark belangrijkste functies:

Scherm, webcam of beide tegelijk opnemen

Video's eenvoudig insluiten in Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom, Zendesk of andere platforms voor klantenberichten

Whitelabel video's met uw eigen logo, merkkleuren, oproepen tot actie en aangepast domein (CNAME)

Sendspark prijsinformatie

Sendspark biedt een gratis plan met maximaal 30 video's. Voor nog meer flexibiliteit begint de betaalde prijs bij $15/gebruiker per maand voor onbeperkte video's, aangepaste branding en oproepen tot actie.

Sendspark klantwaarderingen

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

5. QuickTime

via QuickTime QuickTime is een interactieve video-opnametool voor Mac-gebruikers vergelijkbaar met EaseUS RecExperts. Met dit hulpprogramma kun je opnames maken van computerschermen en live video's streamen.

Helaas ondersteunt QuickTime player niet alle soorten videobestandsformaten zoals AVI. Je zult moeten vertrouwen op programma's van derden om bestanden te converteren.

Nu dat klinkt niet als een snelle oplossing.

QuickTime belangrijkste functies

Gebruikt bewerkingsgereedschap om videoclips te draaien, bij te snijden, te splitsen en samen te voegen

Video's opsplitsen in meerdere clips om ze afzonderlijk te bewerken

Mediabestanden direct uploaden naar Facebook, Vimeo en Youtube

QuickTime prijsinformatie

QuickTime is een gratis online schermrecorder.

QuickTime klantwaarderingen

N/A

6. Screencast-O-Matic

via Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic is een schermrecorder en videobewerker zonder watermerk waarmee je de kwaliteit van je opnames kunt verbeteren door tekst, afbeeldingen en ontwerpeffecten toe te voegen.

Je kunt je ideeën aan de klant overbrengen via een interactieve video-opname.

Hoewel het een krachtige schermrecorder is, kun je in hun gratis plan niet langer dan 15 minuten video's opnemen.

Screencast-O-Matic functies

Ondersteunt webcam-opname

Toegang tot stockvideo, afbeeldingen en muziek uit de ingebouwde bibliotheek

Video, audio en afbeeldingen importeren van meerdere apparaten

Screencast-O-Matic prijsinformatie

Screencast-O-Matic heeft een gratis plan en betaalde plannen vanaf $1,65/maand, jaarlijks gefactureerd.

Screencast-O-Matic klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

7. OBS Studio

via OBS Studio OBS (Open Broadcaster Software) Studio is een van de beste schermrecorders zonder watermerken waarmee je aangepaste achtergronden aan je video's kunt toevoegen. Je kunt het gebruiken om je scherm op te nemen en ook audio en video's te mixen om unieke visuals te maken.

Bovendien kunnen gebruikers Facebook Live en YouTube Live video's streamen met deze gratis schermrecorder.

Het heeft echter een steile leercurve, en beginners hebben misschien wat tijd en training nodig voordat ze de (OBS) studio in kunnen.

OBS Studio belangrijkste kenmerken

Schakel tussen videosecties met behulp van aangepaste overgangen

Toegang tot gestroomlijnde instellingen om opnames van uw schermactiviteit te tweaken, zoals uitvoerformaat, opnamemodus en meer

Met de modulaire 'Dock'-UI kunt u de lay-out naar wens aanpassen

OBS Studio prijsinformatie

OBS Studio is een gratis online schermrecorder.

OBS Studio klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

8. Icecream-schermrecorder

via Icecream-schermrecorder Icecream Screen Recorder software is een eenvoudige, ongecompliceerde schermopnametool waarmee u schermvideo kunt vastleggen en zelfs een screencast kunt delen.

Je kunt ook veel animatie- en designeffecten toevoegen aan je opnames met dit hulpmiddel voor schermopname.

Het klinkt alsof je met deze schermopnamesoftware in bent voor een traktatie (zo heerlijk als ijs)!

Icecream Screen Recorder belangrijkste kenmerken

Kopieer computer schermopnames naar het klembord om ze gemakkelijk te delen

Uw video's bijsnijden, versnellen of vertragen met deze online schermrecorder

Notities, pijlen en afbeeldingen toevoegen aan uw opnames

Icecream Screen Recorder prijsinformatie

U kunt Icecream Screen Recorder gratis downloaden.

Icecream Screen Recorder klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

9. Screencastify

via Screencastify Screencastify is een gratis schermrecorder die webcamopname ondersteunt en geschikt is voor zowel beginners als professionals.

Hun annotatietools helpen je om de aandacht te vestigen op de belangrijkste delen van je opname en je video's boeiender te maken. Zo kun je ervoor zorgen dat je klanten hun interesse niet verliezen of wegdoezelen in het midden van de video. 😴

Screencastify belangrijkste functies

Bijschriften toevoegen aan uw opnames

Meerdere videoclips snel herschikken in de volgorde die je wilt

Video's importeren van je Google Drive in de editor

Screencastify prijsinformatie

Screencastify heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $49/gebruiker per jaar.

Screencastify klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

10. Tella

via TellaTella is camera- en schermopnamesoftware waarmee u volledig aanpasbare, direct deelbare video's kunt opnemen vanuit uw webbrowser, zonder watermerk.

Tella heeft ook leuke aanpassingsopties. U kunt uw eigen achtergronden toevoegen aan uw schermopnamen, lay-outs en camerastijlen wijzigen en verschillende clips combineren. Je kunt je opnames ook bijsnijden en vervangen - geweldig voor het opnemen van demo's, tutorials, presentaties en zelfs reactievideo's .

Je kunt dia's ook rechtstreeks in Tella presenteren met de modus Dia's.

de belangrijkste functies van #### Tella

Onbeperkte opnameduur

Aanpasbare achtergronden en lay-outs

Bewerkbare clips - trimmen, splitsen en verschillende clips combineren tot één video

Tella prijsinformatie

Neem tot 10 video's op met het gratis startersplan van Tella en deel je video's via URL zonder watermerk. Het betaalde Pro Plan met onbeperkte video's en video-export zonder watermerk begint bij $19/gebruiker per maand.

Tella klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

: N/A Chrome Store: 5/5 (20+ beoordelingen)

gerelateerd: **Bekijk deze Vidyard alternatieven !

11. Vmaker

Via Vmaker Vmaker is een geavanceerde gratis schermopnamesoftware die een watermerkvrije, veilige en betrouwbare manier biedt om opnames op het scherm vast te leggen, te delen en samen te werken. Het bevat functies zoals aangepaste branding, interactieve video-opties zoals annotaties en quizzen, krachtige analyses, de mogelijkheid om bestanden te delen via Dropbox en Google Drive, enz.

Vmaker belangrijkste functies

Annotaties op uw scherm tijdens de opname

Meldingen blokkeren terwijl u opneemt

Aangepaste CTA

Videoprestaties bijhouden en analyseren

Vmaker prijsinformatie

Vmaker biedt gratis en betaalde plannen. Met Lite, het gratis plan, kunnen gebruikers onbeperkte schermopnames maken met een maximale lengte van 7 minuten per opname, terwijl het betaalde plan begint bij $7 per maand.

Vmaker klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (74+ beoordelingen)

4.7/5 (74+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

12. TinyTake

Via TinyTake TinyTake is een andere schermrecorder zonder watermerken. Met deze tool kun je in enkele minuten tutorials, presentaties en video's maken. Het biedt functies zoals de mogelijkheid om je scherm op te nemen met audio, screenshots te delen met aantekeningen en commentaar, getimede opnames en GIF's in te stellen, enz.

TinyTake belangrijkste functies:

Gratis schermopname tot 2 GB

Mogelijkheid om je scherm met audio op te nemen

Annotatie en commentaar op afbeeldingen en video's

Delen met één klik op verschillende manieren (opslaan in bestand, afdrukken, kopiëren naar klembord, bijvoegen in e-mail)

TinyTake prijsinformatie

Het gratis plan van TinyTake biedt basismogelijkheden met een opslaglimiet van 2 GB en een opnamelimiet van 5 minuten. Voor meer opslag en geavanceerde functies kun je upgraden naar de betaalde plannen vanaf $29 per jaar.

TinyTake klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (17+ beoordelingen)

4.5/5 (17+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (7+ beoordelingen)

13. ActivePresenter

Via ActivePresenter De volgende op de lijst is ActivePresenter, een gratis schermrecorder zonder watermerk waarmee gebruikers in een handomdraai video tutorials, presentaties en softwaresimulaties kunnen maken. Zodra je klaar bent met het opnemen van je video, kun je deze bekijken door op HTML5 Preview te klikken en exporteren als MP4, MKV, WMV, AVI en WebM.

de belangrijkste kenmerken van #### ActivePresenter:

Uitvoer in meerdere formaten (HTML5, AVI, MP4, enz.)

Interactief leren (hotspotvragen, quizzen, enz.)

Voorwaardelijke actie en geavanceerde interacties/eLearning-spellen

ActivePresenter prijsinformatie

ActivePresenter biedt een gratis plan met beperkte mogelijkheden voor schermopname en betaalde plannen vanaf $199 per licentie.

ActivePresenter klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (11+ beoordelingen)

4.5/5 (11+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (44+ beoordelingen)

14. Gratis webcam

Via Gratis webcam Free Cam is een gratis video-opnamesoftware waarmee je schermopnames kunt maken, video's kunt bewerken en ze kunt uploaden naar YouTube zonder watermerken. Het biedt basismogelijkheden voor het opnemen van video, zoals het opnemen van het hele scherm, geselecteerde gebieden of objecten met audio. Het heeft ook een bewerkingsfunctie waarmee gebruikers hun opnames kunnen trimmen en knippen en het volume en de achtergrondruis kunnen aanpassen.

de belangrijkste functies van #### Free Cam:

Het hele scherm, geselecteerde gebieden of objecten met geluid opnemen

Ingebouwde audio- en video-editor

Geen tijdslimieten voor opnames

Free Cam prijsinformatie:

Free Cam Free Plan biedt basismogelijkheden voor het opnemen van video's zonder watermerk en onbeperkte opnametijd. Voor meer geavanceerde functies, zoals HD-uitvoer en microfoonversterkingsopties, kun je kiezen voor het Pro-plan (begint bij $15/gebruiker per maand).

Free Cam klantwaarderingen:

G2: 4/5 (16+ beoordelingen)

Alternativeto.net: 4.3/6 (6+ beoordelingen)

Zeg hallo tegen schermopnames van hoge kwaliteit met ClickUp!

Van het hosten van een webinar tot het presenteren van een zakelijke presentatie, een gratis schermrecorder wordt geleverd met een breed scala aan organisatorische toepassingen.

En met ClickUp krijgt u een functievolle schermopnametool die watermerkvrij en voor altijd gratis te gebruiken is!

Bovendien is de schermopnametool van ClickUp geïntegreerd in uw projectbeheertool . Op deze manier kun je video's opnemen voor effectieve samenwerking terwijl je tegelijkertijd je projecten aanpakt.

klinkt spannend? Schakel vandaag nog gratis over naar ClickUp om video's op te nemen waarop uw inhoud scherp is, zonder vervelend watermerk!