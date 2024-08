10 Beste Herinneringsapps om bovenop je taken te blijven in 2024 (gratis & betaald)

Herinneringen. Waar zouden we zijn zonder hen?

Tussen je to-do lijstjes, multitasken en kostbare momenten voor jezelf creëren, kunnen je hersenen alle informatie die ze op een dag verwerken niet bijhouden. Daarom zijn geheugensteuntjes-apps onmisbaar.

Maar hoe vind je een app die helpt in plaats van hindert? Daar kom ik om de hoek kijken! Ik heb onderzoek gedaan en de top 10 beste herinneringsapps op de markt gevonden, compleet met prijzen, reviews, voor- en nadelen.

Laten we beginnen.

De 10 beste herinneringsapps in 2024 (gratis en betaald)

Het is tijd om je brein een virtuele assistent te geven in de vorm van een geweldige herinneringsapp. Of je nu op zoek bent naar de beste herinneringsapps of iets beters, ik heb je gedekt. 🙂

1. ClickUp - Beste voor projectbeheer

Probeer ClickUp Reminders gratis uit

Ja, ClickUp staat bovenaan. ✨ Natuurlijk, je had het waarschijnlijk verwacht, maar ik heb het hier neergezet omdat het ons hele team aan het werk houdt! ClickUp heeft verschillende prijzen gewonnen en heeft meerdere lijsten aangevoerd, maar ik zal je niet vervelen met de details terwijl jij je probeert te organiseren.

In plaats daarvan wil ik u vertellen over de functionaliteit van ClickUp's Herinneringen en takenlijst. U kunt in enkele seconden meldingen voor uzelf en uw teamleden maken en bestanden en bijlagen toevoegen als herinneringen om het leven gemakkelijker te maken. Ze zijn eenvoudig te wijzigen, organiseren, becommentariëren, bijwerken en (het beste van alles) aan te passen.

ClickUp is een fantastische gratis herinneringsapp met heel veel functies in het Free Forever-plan. En met flexibele doelen bijhouden flexibele vervaldatums, sjablonen voor takenlijsten en tijdblokkerende sjablonen is het een perfecte oplossing voor teams van elke grootte.

Maak duidelijke, multifunctionele takenlijsten om uw ideeën eenvoudig te beheren en vanaf elke locatie te werken, zodat u nooit meer iets vergeet

Over teams gesproken, ClickUp heeft meer dan 1000 integraties en werkt op elk apparaat dat u zich maar kunt wensen, dus het is uitstekend voor cross-platform teams. Met ClickUp zit je dus goed, of je nu een iOS- of Android-app, browserfunctionaliteit of desktopdownload wilt.

Had ik al gezegd dat ClickUp honderden andere functionele functies heeft om het leven te vereenvoudigen? Ja, het is meer dan een to-do lijst app-het is een persoonlijke assistent die elk aspect van je werkdag kan stroomlijnen. En het is een uitstekend alternatief voor uitbesteding van projectbeheer .

ClickUp functies

ClickUp herinneringen zitten vol met personalisatie-instellingen, kleurcodering en andere functies om u te helpen uw deadlines te halen en elke dag georganiseerd te blijven

Inbox functioneert als een agenda-app en taakmanager om het gemakkelijker te maken om uw herinneringen bij te houden

tabbladen "Volgende", "Gereed" en "Ongepland" laten je bijhouden wat er aankomt, wat je hebt voltooid en herinneringen zonder vervaldatum

Herinneringen instellen met bijlagen en bestanden zoals foto's, spraakmemo's of kaartlocaties om jou en je team op koers te houden

Herinneringen en vervaldatums synchroniseren met je agenda-apps dankzij meer dan 1000 integraties met tools zoals Google Agenda, Outlook Agenda, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams en Zendesk

Stel herinneringen, notificaties en terugkerende herinneringen in voor je team met de optie "gedelegeerde herinneringen" en houd alles georganiseerd met teamprofielen

ClickUp voordelen

Veel reviews vermelden succesvol tijd- en taakbeheer met de gratis versie van ClickUp

Tijd blokkeren en meldingsfuncties maken het gemakkelijk om uw werkdag te visualiseren en bovenop uw taken te blijven

Vereenvoudigtcontrole van werknemers met behulp van gedelegeerde herinneringen en teamprofielen

ClickUp nadelen

Sommige gebruikersbeoordelingen melden overbodige beschikbare functies

Het kan nodig zijn om taken te verversen tijdens het co-editen van herinneringen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd (ClickUp Herinneringen beschikbaar in het gratis plan!)

(ClickUp Herinneringen beschikbaar in het gratis plan!) Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact met ons op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. nTask - Beste voor samenwerking

via nTask nTask is een andere optie voor iedereen die op zoek is naar een gratis app voor herinneringen. Het helpt je bij het uitzoeken van hoe je prioriteit kunt geven aan je werk met takenlijsten, herinneringen, meldingen, vervaldatums en samenwerkingsfuncties. Je kunt ook taakstatussen bekijken om bij te houden hoe ver je team is met een project. 👀

Als handige app voor herinneringen heeft nTask ook een goede cross-platform functionaliteit, waardoor je op bijna elk apparaat to-do herinneringen voor je team hebt. Het is ook ontworpen om persoonlijke taken te helpen organiseren, dus of je nu herinneringen moet aanmaken om meer melk te krijgen of een project af te maken, het helpt je om het voor elkaar te krijgen.

nTask functies

Eenvoudiger samenwerken met platformonafhankelijke functionaliteit voor web-, iOS- en Android-apparaten

Takenlijsten en -statussen bekijken op basis van geplande en werkelijke deadlines

Gebruik de functies voor het toewijzen van taken en projectbeheer om op de hoogte te blijven van de voortgang van uw team

Meerdere project- en vergaderbeheertools om andere gebieden van uw workflow te helpen beheren

Integratie met populaire tools zoals Google Agenda, Outlook, Slack, Zoon en Zapier

nTask voordelen

Reviews melden beter projectbeheer dankzij de mogelijkheid om teams te maken

Gemakkelijk om elke taak aan te maken en te organiseren om op schema te blijven

Succesvolle tijdsregistratie is eenvoudig met behulpzame meldingen

nTask nadelen

Sommige gebruikers hebben behoefte aan meer functies

Het gebrek aan aanpassingsopties kan het organiseren van de agenda bemoeilijken

nTask prijzen

Premium: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4.4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ dagelijkse checklist apps !

3. Todoist - Het beste voor het beheren van taken

via TodoistTodoist is een van de meest gebruikte apps voor dagelijkse herinneringen in deze lijst dankzij de uitgebreide functies, opties om snel iets toe te voegen en de gestroomlijnde interface. Het is een eenvoudige to-do lijst organisator ontworpen om u te helpen uw taken af te ronden op het werk en in uw persoonlijke leven.

Een van de populairste functies van Todoist is het streepjessysteem, dat je takenlijst gamificeert en je helpt te motiveren om dingen af te krijgen. En omdat het geoptimaliseerd is voor delegeren, is het ook handig voor projectmanagers die hun teams aan hun taken willen houden. 📋

Todoist-functies

Snel taken toevoegen om je takenlijst up-to-date te houden, hoe druk je het ook hebt

Platformonafhankelijke herinneringsapps voor Android- en iOS-apparaten

Strakke gebruikersinterface maakt de taakweergave gemakkelijk te begrijpen

Taken prioriteren, projectopmerkingen achterlaten, herinneringen aanmaken en deadlines gemakkelijk wijzigen

Delegeer taken aan teamleden om iedereen op één lijn te houden

Todoist voordelen

Eindejaarsrapport toont je algehele voortgang van taken op je to-do lijst

Gemakkelijk om taken te maken en te prioriteren met vervaldatums en delegeren

Sommige reviews vermelden positieve reacties van hun team over de functie Kudos

Todoist nadelen

Reviews vermelden ongewenste dagelijkse herinneringen over alle onafgemaakte taken, ongeacht de prioriteit

Kan samenwerkingsproblemen veroorzaken als niet alle leden hetzelfde plan hebben

Gratis versie mist verschillende functies

Todoist prijzen

Gratis versie

Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $8/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Todoist alternatieven !

4. Microsoft To Do - Het beste voor Microsoft-gebruikers

via Microsoft om te doen Microsoft To Do is een eenvoudige takenlijst-app die professionele en persoonlijke taken beheert op één eenvoudig dashboard. Je kunt een momentopname bekijken van alles wat je op een dag moet doen of inzoomen op bepaalde lijsten als dat nodig is. En het beste deel? Het is helemaal gratis! 🙌

Met Microsoft To Do kun je vervaldatums en herinneringen instellen voor elke taak en je belangrijkste taken een ster geven om ze zichtbaar te houden. Je kunt ook "stappen" (ook wel subtaken genoemd) gebruiken om grotere taken op te splitsen en aan elke taak notities toe te voegen.

Microsoft To Do functies

Als u taken maakt, kunt u contactpersonen instellen, vervaldatums maken, slepen en neerzetten tussen lijsten en massa-updates implementeren

Met taakprioritering kunt u uw takenlijsten rangschikken volgens de meest dringende taken

Herinneringen of taakafhankelijkheden instellen om te bepalen in welke volgorde taken moeten worden uitgevoerd

Terugkerende taken maken uw dagen eenvoudiger en elimineren onnodig extra werk, vooral wanneer u taken toewijst

Microsoft To Do pro's

Microsoft To Do-taken worden automatisch gesynchroniseerd met Outlook-taken, zodat je je lijsten op beide plaatsen kunt zien

Beoordelingen van Outlook- en Microsoft-gebruikers meldden een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface

Gratis te gebruiken voor alle gebruikers met een bestaande Microsoft-account

Microsoft To Do tegens

Van de beste apps voor herinneringen in deze lijst, mist To Do integraties met andere apps

Recente klantbeoordelingen melden een gebrek aan updates en nieuwe functies

De gebruikersinterface heeft niet veel aanpassingsmogelijkheden en wordt door sommigen onaantrekkelijk gevonden

Microsoft To Do prijzen

**Gratis

Microsoft To Do beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft To Do alternatieven !

5. TickTick - Het beste voor individueel gebruik

via TickTickTickTick is een andere app voor herinneringen die een gratis versie beschikbaar maakt voor alle gebruikers. En omdat het een uitdaging kan zijn om de beste herinneringsapp te vinden, is het fijn om opties te hebben die je gratis kunt proberen. 🙌

Het is ontworpen voor particulieren en bedrijven van alle groottes, met functies voor werkplanning om je te helpen bij het beheren van taken, deadlines, bestanden en correspondentie vanaf één dashboard. En omdat het automatische herinneringen aanmaakt, helpt het jou en je teamleden om vergeten taken te vermijden, zodat jullie allemaal op schema blijven.

TickTick functies

Communicatiefuncties maken samenwerking met teamleden en mensen in je privéleven mogelijk

Creëer gewoontes voor professioneel en persoonlijk gebruik en houd uw streaks bij om de productiviteit en het succes te verhogen

Organiseer uw taken en processen op een datum in het verleden of in de toekomst en stel herinneringen of timers in zodat u nooit een deadline mist

de functie "Vervelende waarschuwing" en meerdere herinneringen voor één taak helpen de verleiding te omzeilen om waarschuwingen te negeren zonder ernaar te kijken

Pomodoro-timer is een geweldige functie van de herinneringsapp die je waarschuwt wanneer het tijd is om een pauze te nemen

TickTick voordelen

Gebruikers melden succes met de slimme suggestiefunctie en lijsten en terugkerende herinneringen

Reviews vermelden dat de minimale functies de app makkelijk te leren maken

Functies voor terugkerende taken of suggesties voor terugkerende taken

TickTick nadelen

Sommige reviews vermelden slechte ervaringen met de klantenservice

Kan problemen geven met synchroniseren, wat kan resulteren in verloren gegevens

TickTick prijzen

Gratis versie

Premium: $2.79/maand per gebruiker

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Vergelijk_ Todoist Vs TickTick !

6. ProofHub - Het beste voor bedrijfsteams

via ProofHub ProofHub is een app voor herinneringen en projectbeheer, ontworpen voor bedrijven en grote teams, en zit vol met samenwerkingsfuncties. Van tijdregistratie tot chats en aankondigingen, het heeft alles wat een projectmanager nodig heeft om teamleden vooruit te helpen met taken.

ProofHub is ontworpen voor een minimale leercurve, waardoor de integratie met teamleden efficiënter verloopt. En omdat het in meerdere talen beschikbaar is, is het een populaire optie voor multinationale bedrijven die externe werknemers beheren. ✨

ProofHub functies

Optie voor onbeperkte gebruikers op beide plannen maakt samenwerking eenvoudiger voor grote teams

Eenvoudig projecten plannen en uitvoeren dankzij de samenwerkingsfuncties

Geoptimaliseerd om te werken met teamleden op afstand

Online tool werkt op elk iOS- of Android-apparaat

De samenwerkingsfuncties omvatten zaken als chatten, discussies, bestandsoverdracht en aankondigingen

Beschikbaar in 10 talen

ProofHub voordelen

Reviews vermelden succes met teamspecifieke taakborden en workflows

Naadloze synchronisatie voor de meeste apparaten

ProofHub nadelen

Sommige gebruikers melden dat hun teams zich ongemakkelijk voelden bij het gebruik van de app na een paar maanden

Prijs kan te hoog zijn voor kleinere teams en bedrijven

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $50/maand

$50/maand Ultieme controle: $99/maand

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

7. Twobird - Beste gratis Herinneringsapp

via Twobird Twobird is misschien wel een van de beste gratis herinneringsapps op deze lijst omdat het 100% gratis is. Hoewel ze van plan zijn om in de toekomst premium abonnementen met extra functies toe te voegen, zijn alle tools van de app momenteel gratis beschikbaar.

In plaats van te functioneren als een aparte tool, verandert Twobird je inbox in een multitasking to-do lijst, hotspot voor het maken van notities en communicatieplatform. Het stuurt je boodschappenlijstjes, teamnotities en meer naar je inbox voor snelle en gemakkelijke toegang. 🌻

Twobird functies

Integreert met Gmail en Outlook om je taken vanuit je inbox te beheren in plaats van meerdere tools te gebruiken

Stel herinneringen en notities in vanuit je inbox en houd ze georganiseerd in een overzichtelijke kalender

Gebruikt je bestaande e-mailaccount voor het beheren van to-do lijsten, boodschappenlijstjes, taken, klusjes en herinneringen

Identificeer je belangrijkste taken met behulp van Twobird's intelligente taakherkenning

Twobird voordelen

De hele app is gratis te gebruiken, dus ideaal voor kleine bedrijven, ondernemers en persoonlijk gebruik

Deel notities met mensen die TwoBird niet gebruiken en laat ze de notities bewerken vanuit hun browser

Twobird nadelen

Gebrek aan feedback van klanten op populaire beoordelingssites

Beperkte functies beschikbaar, en geen betaalde plannen om meer tools vrij te spelen

Ondersteunt alleen Gmail en Outlook e-mailaccounts in vergelijking met andere to-do list apps

Twobird prijzen

**Gratis

Twobird beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Beste voor planning

via Een.doen Any.do is een webgebaseerde app voor taakbeheer, ontworpen met eenvoudige functies om het leren voor teamleden te vergemakkelijken. Het kan helpen bij projectbeheer voor teams van elke grootte en tegelijkertijd je persoonlijke leven op orde houden.

Met to-do lijsten, taken, dagelijkse planners en een kalender, Any.do richt zich op de belangrijkste functies van een herinneringsapp zonder een hoop rommel toe te voegen. En het heeft een gratis versie, dus je kunt het eerst proberen voordat je je eraan verbindt, wat altijd een bonus is. 🤩

Any.do-functies

Met de functies voor projectbeheer kun je eenvoudig to-do-lijsten en taken voor jou en je team maken

Dagelijkse planner helpt u elke dag te plannen om op de hoogte te blijven van wat u moet doen en wanneer

Kalender geeft je een top-downoverzicht van je werkschema en persoonlijke taken

Herinneringen en meldingen helpen je op schema te blijven

Dankzij chat- en samenwerkingsfuncties verloopt teamwerk soepel

Werkt met elk iOS- of Android-apparaat

Any.do professionals

Synchroniseert met Google Agenda voor eenvoudig taakbeheer

Geeft prioriteit aan dagelijkse taken zodat ze gemakkelijker kunnen worden voltooid

Eenvoudige functies maken de app makkelijk te leren

Any.do nadelen

Mist veel functies van vergelijkbare apps

Sommige beoordelingen vermelden problemen met de responstijden van de klantenservice

Sommige gebruikers hebben moeite om verbinding te maken Any.do met hun agenda en melden problemen met synchroniseren

Any.do prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Premium: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Team: $5/maand per gebruiker

Any.do beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

4.1/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

9. Capsicum - Het beste voor de dagelijkse planning

via Capsicum Capsicum is een to-do lijst en dagplanner app exclusief ontworpen voor iOS-gebruikers. Het is geoptimaliseerd voor persoonlijk gebruik boven professioneel gebruik, met functies ontworpen om je dagen te plannen, gezonde gewoonten bij te houden en moedigen dagboekaantekeningen aan.

Capsicum helpt professionals ook bij het controleren van de prognose voor aankomende taken, het maken van notities over projecten en het plannen van werkdagen om georganiseerd te blijven. Het ontwerp is geïnspireerd op fysieke dagplanners en kan professionals helpen die overstappen op digitaal taakbeheer.

Capsicum functies

Siri-snelkoppelingen gebruiken om onderweg gewoontes bij te houden en toe te voegen; ze maken ook locatie-gebaseerde gewoonteherinneringen mogelijk

Maak meerdere notitieblokken om verschillende aspecten van je leven te beheren

Gebruik maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse to-do lijsten om je taken te organiseren

Evenementen en taken synchroniseren met Apple Agenda

Notitiepagina's stimuleren dagboekaantekeningen en losse notities die niet aan een taak zijn gekoppeld

Capsicum voordelen

Gestroomlijnd voor iOS gebruikers

De 14-daagse gratis proefperiode telt elke afzonderlijke dag dat de app wordt gebruikt, niet 14 opeenvolgende dagen

Capsicum nadelen

Gebrek aan feedback van klanten op populaire beoordelingssites

Alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers

Capsicum prijzen

Maandelijks: $1.99/maand per gebruiker

Capsicum beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - het beste voor gebruikers van Google Workspace

via Google bijhoudenGoogle bewaren is een app voor notities en herinneringen die gratis is voor iedereen met een Gmail-account. Je kunt er snel en gemakkelijk lijstjes, herinneringen en taken op een to-do-lijst mee maken. Je kunt ook afbeeldingen opslaan en Keep integreren met je Google Agenda.

Google Keep is handig voor freelancers en kleine bedrijven die meerdere projecten moeten bijhouden, maar het is ook functioneel voor persoonlijk gebruik. En omdat je taken en lijsten kunt bewerken wanneer je maar wilt, is het gemakkelijk om onderweg een korte notitie te maken en deze later uit te breiden.

Google Keep functies

Organiseer, filter en vind je notities op basis van kleur en categorie

Afbeeldingen en audiobestanden gebruiken als taken en herinneringen

Werkt op bijna elke telefoon, tablet of computer

Mogelijkheid om lijsten te delen met andere mensen voor eenvoudige samenwerking en real-time synchronisatie

Google Keep pros

Eenvoudige software is gebruiksvriendelijk en intuïtief voor bestaande Gmail-gebruikers

Gebruikers melden meer productiviteit en plezier dankzij de personalisatiefuncties

Google Keep nadelen

Reviews melden beperkte functies voor tekstverwerking

Kan vertragen op sommige iOS-apparaten

Google Keep prijzen

Gratis versie

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Google voor prijzen

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

Wat moet je zoeken in een Herinneringen-app?

Een herinneringsapp moet je hersenen helpen om alles bij te houden, van essentiële taken op het werk tot dagelijkse to-do lijstjes voor persoonlijk gebruik. Het menselijk brein vergeet veel - onderzoek toont aan dat mensen 50% van de nieuwe informatie vergeten binnen een uur na ontvangst. Na 24 uur ben je 70% vergeten; na een week springt dat cijfer omhoog naar 90%!

Herinnerings-apps kunnen helpen om die gaten op te vullen. Hier zijn enkele belangrijke punten waar je op moet letten bij het kiezen van de beste app voor je dagelijkse taken:

Cross-platform compatibiliteit: De beste app voor dagelijkse herinneringen voor jou en je team moet iOS- en Android-apparaten ondersteunen om voor iedereen te werken. Je weet maar nooit; misschien willen je teamleden de app wel op hun iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, Windows- of Mac-desktop, of iets anders

De beste app voor dagelijkse herinneringen voor jou en je team moet iOS- en Android-apparaten ondersteunen om voor iedereen te werken. Je weet maar nooit; misschien willen je teamleden de app wel op hun iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, Windows- of Mac-desktop, of iets anders Intuïtieve gebruikersinterface : Niemand is gebaat bij een to-do app die moeilijk te gebruiken is. Zoek er dus een die gebruiksvriendelijk is, een minimalistische interface heeft en veel instructiemogelijkheden biedt

Niemand is gebaat bij een to-do app die moeilijk te gebruiken is. Zoek er dus een die gebruiksvriendelijk is, een minimalistische interface heeft en veel instructiemogelijkheden biedt Effectieve meldingen : Als je niet merkt wanneer je app je een melding geeft, heb je er ook niets aan. Zoek naar apps met locatiegebaseerde herinneringsfuncties, sms-herinneringen, pop-up taakherinneringen, sluimeropties en widgets om ervoor te zorgen dat ze zichtbaar zijn

Als je niet merkt wanneer je app je een melding geeft, heb je er ook niets aan. Zoek naar apps met locatiegebaseerde herinneringsfuncties, sms-herinneringen, pop-up taakherinneringen, sluimeropties en widgets om ervoor te zorgen dat ze zichtbaar zijn Taken snel toevoegen Het is makkelijk om een taak te vergeten als je app het een karwei maakt. Daarom hebben de beste apps voor herinneringen functies voor snel toevoegen, zoals spraakopdrachten en slimme suggesties 🛠️

🛠️ Extra functies: Hoe meer je app voor taakherinneringen kan, hoe beter. Zoek naar extra functies zoals subtaken, terugkerende taken en notities maken

Je mag hier best hoge eisen stellen! Als je een uitstekende herinneringsapp vindt, hoef je je geen zorgen te maken dat je iets vergeet en kun je dingen efficiënter doen.

Nooit meer een deadline missen met Herinneringsapps

Het is tijd om een herinneringsapp te kiezen en die gemiste deadlines vaarwel te zeggen. Deze trouwe helpers houden je scherp en brengen je dichter bij een perfecte staat van dienst in je privé- en werkleven. Misschien maak je zelfs wat tijd vrij voor een happy hour-cheers voor het bijblijven! 🙌 Probeer ClickUp vandaag !