KPI's vs Metrics: Wat ze zijn & hoe ze te volgen

klaar om meer te leren overKPI metrics?_

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Maar laten we één ding meteen duidelijk maken:

Hoewel zowel statistieken als KPI's je helpen om de prestaties van een business te meten, zijn ze niet hetzelfde.

zie het zo:_

Als statistieken tv-programma's waren, dan zouden sleutel prestatie-indicatoren sitcoms zijn.

KPI-kengetallen zijn in wezen soorten van kengetallen die je helpen de prestaties van je bedrijf bij te houden gedurende

sleutel

doelen

.

Maar maak je geen zorgen.

We laten je niet achter met alleen dat!

Dit artikel wordt een diepe duik in wat KPI's en metrics zijn en hoe ze verschillen. We laten ook zien hoe je effectieve KPI's kunt instellen

KPI's voor je business kunt instellen

om uw prestaties te meten.

En wie kan ons daarbij beter helpen dan de favoriete sitcom-familie van iedereen - de Simpsons!

#

Laten we beginnen!

#

Wat is een sleutelprestatie-indicator KPI?

Een sleutelprestatie-indicator is een kwantificeerbare maatstaf die uw bedrijf laat weten hoe goed het zijn kern bedrijfsdoelstellingen bereikt. Het belangrijkste sleutelwoord hier is "sleutel", omdat deze indicatoren alleen gericht zijn op kern bedrijfsdoelen en targets.

Bovendien zijn de meeste KPI's specifiek en meetbaar, zodat je de prestaties van je bedrijf gemakkelijk kunt meten.

Bijvoorbeeld, als Bart een betere student wil worden, zou een goede KPI iets zijn als "aantal nablijven" in plaats van iets vaags als "hoeveelheid problemen."

waarom?

"Aantal nablijven" is specifieker en gemakkelijker te meten dan "hoeveelheid problemen!"

Wil je meer concrete en minder 'Barty' voorbeelden? Geen zorgen, we geven je zo een heleboel voorbeelden van KPI's!

Waarom zijn KPI's belangrijk?

KPI's helpen je om de prestaties van je bedrijf te evalueren door aan te geven hoe goed je je belangrijkste bedrijfsdoelstellingen bereikt.

Aangezien deze prestatie-indicatoren aangeven hoe goed u uw kern bedrijfsdoelstellingen bereikt, kunt u gemakkelijk de prestaties van uw organisatie en teams bij het bereiken van die sleutel doelen controleren.

Volg KPI's met KPI software !

Wat zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van KPI's?

Zoals

OKR's

nog te doen, sleutel prestatie-indicatoren helpen organisaties bijhouden hoe ze het doen bij het nastreven van hun eigen doelen en doelen, ze kunnen per bedrijf verschillen.

Onthoud dat verschillende bedrijven verschillende prestatie-indicatoren kunnen gebruiken om hun voortgang bij het bereiken van hun KPI targets bij te houden.

Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat Smithers ervoor moet zorgen dat de business van Mr. Burns meer geld verdient.

Smithers heeft hier echter een probleem:

wat gebruikt hij om dit bij te houden?

wat gebruikt hij als de **_sleutel _prestatie-indicator hiervoor?

Moet hij indicatoren zoals nettowinstmarge gebruiken?

Of is de totale omzet een betere indicator?

Op dezelfde manier zullen verschillende bedrijven verschillende sleutel prestatie indicatoren kiezen, zelfs als ze zich richten op prestaties boven de samen KPI doelen zoals meer geld verdienen!

Hier zijn enkele

veelvoorkomende KPI voorbeelden

voor verschillende soorten KPI targets:

A.

Verkoop KPI

Voorbeelden

Verkoop groei: percentage van de omzetgroei over een bepaalde periode

Lengte cyclus verkoop

gemiddelde tijdspanne tussen het eerste contact en het afsluiten van een lead door een verkoper

Conversiepercentage van lead naar client: percentage geconverteerde leads

Ecommerce statistieken: statistieken met betrekking tot uw

e-commerce activiteiten

B.

Marketing KPI

Voorbeelden

Organisch web traffic: hoeveelheid verkeer die je website aantrekt

Kosten van klantenwerving: totale kosten om een klant te werven

Openingspercentage e-mail: percentage geopende e-mails ten opzichte van het totale aantal verzonden e-mails in uw

e-mailmarketing

campagnes

Sociale media KPI's: verschillende metrics over uw

sociale media

interacties

C.

Financiële KPI

Voorbeelden

Free cashflow: hoeveelheid geld die overblijft na investeringen

Schuld/ eigen vermogen-ratio: verhouding tussen de totale verplichtingen van het bedrijf en het eigen vermogen van de aandeelhouders

Kosten van verkochte goederen: productiekosten van de producten die een bedrijf verkoopt

D.

HR KPI

Voorbeelden

Verslooppercentage werknemers: percentage werknemers dat is vertrokken ten opzichte van het totale aantal werknemers

Omzet per werknemer: gemiddelde omzet per werknemer

Kosten per werknemer: totale kosten van het aannemen van elke werknemer

E.

SEO KPI voorbeelden

Bouncepercentage: Percentage bezoekers dat de website verlaat zonder actie te ondernemen Aantekening: Elke

SEO KPI rapportage

tool meet het bouncepercentage.

Betrokkenheidspercentage: de verhouding tussen de betrokken sessies van een website en het totaal aantal sessies

Pagina's per sessie: het gemiddelde aantal pagina's dat gebruikers in een sessie bezoeken

We kunnen nog wel even doorgaan... maar je krijgt een idee!

Als je een uitgebreide lijst met KPI's voor je bedrijf wilt, bekijk dan ons artikel over belangrijke bedrijfsstatistieken!

Hoe verschillen sleutelprestatie-indicatoren en bedrijfsdoelstellingen?

KPI's en doelstellingen lijken misschien gelijk op elkaar, maar dat is niet zo.

Een doelstelling is een middel om een doel te bereiken, terwijl een KPI wordt gebruikt om te meten hoe u uw vergadering

doelen en doelstellingen

.

Denk op deze manier:

Als het doel van Bart was om een betere leerling te worden, dan is "het aantal nablijven met 50% verminderen" een doel dat hij moet bereiken om zijn doel te bereiken

De KPI hier is "aantal nablijven" omdat het de meetlat is die je gebruikt om zijn voortgang te meten bij het bereiken van dat doel

#

Wat zijn metrics?

| Metrics zijn kwantificeerbare metingen die je helpen te bepalen hoe je bedrijf presteert. Ze worden echter gebruikt voor elk aspect van bedrijfsprestaties en, in tegenstelling tot KPI's, hebben ze niet alleen betrekking op bedrijfsdoelstellingen. |

Je hebt statistieken die elk aspect van de prestaties van je bedrijf dekken!

En omdat statistieken alles omvatten, moet je bij het evalueren van statistieken en KPI's KPI's zien als een hypergerichte subset van business statistieken .

Wat zijn enkele voorbeelden van statistieken?

Alle KPI's die we eerder hebben opgesomd kunnen door uw business als metriek worden gebruikt!

Onthoud dat het enige echte verschil tussen statistieken en KPI's is:

Als die metriek target op een kern zakelijk doel of doelstelling, dan is het een KPI

zakelijk doel of doelstelling, dan is het een KPI Als de metriek niet target op een kerndoelstelling, dan wordt het gewoon een metriek genoemd

Zijn metrics het nog steeds waard om bijgehouden te worden omdat ze niet gericht zijn op kerndoelen?

Dat is hetzelfde als aan Homer vragen of een donut van drie dagen oud nog steeds de moeite waard is om te eten - ook al is hij niet meer zo vers!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image6-4.gif de Simpson donut /%img/

Natuurlijk zijn statistieken nog steeds waardevol!

Hoewel zakelijke statistieken misschien niet je belangrijkste bedrijfsdoelen targetten, zijn ze nog steeds erg belangrijk voor je bedrijf.

Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat Krusty the Clown zijn online bedrijf wilde laten groeien en een van zijn KPI's was "aantal inkomende leads".

Maar naarmate de tijd verstreek en hij zijn KPI's bijhield, ontdekte hij dat zijn inkomende leads afnamen - wat hem liet zien dat er een probleem was.

Maar dat is het. Dat is alles wat zijn KPI's hem kunnen vertellen.

Het kan duidelijk maken hoe hij tegen een sleutelprobleem aanloopt, maar niet waarom het is gebeurd.

Dat is waar de andere zakelijke statistieken om de hoek komen kijken.

Onthoud dat deze daling door een aantal redenen kan zijn gebeurd, zoals:

Slechte landingspagina's

Gebroken koppelingen

Trage laadtijden van pagina's

En nog veel meer!

Om de oorzaak hiervan te achterhalen, moet Krusty waarschijnlijk inloggen op Google Analytics en de zakelijke statistieken bekijken, zoals:

Klik conversies

Bouncepercentage

Tijd op pagina

Aantal sessies

Op deze manier geven statistieken en KPI's samen uw business een nauwkeurige indruk van hoe de zaken ervoor staan en wat u kunt doen om de zaken soepel te laten verlopen!

#

3 stappen om efficiënte KPI-metriek in te stellen en bij te houden

Oké, het is dus duidelijk dat KPI's voor bedrijven net zo belangrijk zijn als donuts voor Homerus.

maar hoe ga je ze maken en bijhouden?

Het moeten tenslotte gedetailleerde, kwantificeerbare maatregelen zijn, toch?

je hebt waarschijnlijk een expert nodig om ze te beheren!

Nee.

KPI's definiëren voor je Business is geen raketwetenschap!

Je hoeft alleen maar deze eenvoudige stappen te doen:

Stap 1. Stel de juiste soort KPI's in

Alle efficiënte KPI's bevatten drie gemeenschappelijke componenten.

Deze zijn:

Specifiek

Meetbaar

Relevant

klinkt dit bekend voor de SMART proces voor instelling van doelen ?_

Dat komt omdat het zo is!

De instelling van KPI's is echter een licht ander proces.

Maar maak je geen zorgen.

Het maken van KPI's met alle drie deze componenten is een fluitje van een cent!

Hier wordt elk onderdeel nader bekeken en waarom het belangrijk is:

A. Je KPI's moeten specifiek zijn

KPI's worden verondersteld nauwkeurige indicatoren te zijn van je prestaties bij het nastreven van bepaalde doelen en objectieven. En omdat ze je moeten helpen om gemakkelijk te bepalen hoe je het doet, moeten ze goed gedefinieerd zijn.

Laten we teruggaan naar ons voorbeeld van Bart die een betere student wilde worden, waar hij twee opties had om een indicator-KPI in te stellen:

Aantal keer nablijven Hoeveelheid problemen

Optie één is geweldig omdat het heel gericht is.

Het geeft Bart een duidelijk idee van wat hij moet bijhouden om te bepalen of hij een betere leerling is geworden of niet.

Het probleem met optie twee is dat het erg vaag is:

wat zijn problemen?

welke activiteiten vallen daaronder?

Aangezien er geen gemakkelijke manieren zijn voor Bart om deze vragen te beantwoorden, zal hij het moeilijk hebben om te bepalen of hij daadwerkelijk een betere student wordt!

B. Je KPI's moeten meetbaar zijn

Onthoud dat KPI's je helpen om je prestaties bij te houden.

En om iets bij te houden, moet er een kwantificeerbare meting aan verbonden zijn.

denk erover na

Is het meten van het aantal detenties dat je bijwoont makkelijk? Ja.

Kun je "de hoeveelheid problemen die je krijgt" makkelijk meten? Niet echt.

Elke KPI die je instelt moet meetbaar zijn zodat u gemakkelijk kunt bijhouden hoe het gaat en kunt controleren of het de goede kant op gaat.

C. Je KPI's moeten relevant zijn

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste component van een goede KPI.

Omdat je KPI's gebruikt om bij te houden hoe goed je presteert, moet je KPI-metriek relevant zijn voor wat je Nog te doen hebt.

Bijvoorbeeld, "aantal nablijven" is een relevante prestatie-indicator voor iemand die beter wil worden op school.

Maar "aantal geconsumeerde snoepjes" is dat niet!

Op dezelfde manier moeten je zakelijke KPI's relevant zijn voor de doelen die je bijhoudt. Je kunt toch niet verwachten dat je marketinggegevens gebruikt om je HR-processen te evalueren?

Stap 2: Gebruik het juiste KPI-dashboard

u weet nu hoe u de juiste metriek kunt instellen

Maar dat is nog maar het halve werk!

Je moet ze nu bijhouden om te zien hoe je presteert.

En hoewel pen en papier gebruiken om KPI-gegevens aan te tonen nog steeds een optie is, is het niet de juiste optie.

waarom?

Omdat het inefficiënt en riskant is en u kan dwingen harder te werken dan eigenlijk nodig is!

net zoiets als Homerus in dienst nemen bij een kerncentrale!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image14-3.gif Homer Simpson aan het werk /%img/

Als je echt je KPI's efficiënt wilt bijhouden, heb je een gespecialiseerde KPI dashboard .

Gelukkig heeft ClickUp de perfecte KPI dashboards voor u!

Wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds nummer 1 tool voor projectmanagement .

Business en studenten gebruiken graag ClickUp als hun go-to KPI dashboard en doel bijhouden accountability center!

Hier bekijken we hoe ClickUp u kan helpen bij het bijhouden van uw sleutelprestatie-indicatoren:

A. Doelen De doelen van ClickUp zijn een van de eenvoudigste manieren om uw KPI's en voortgang bij te houden.

Het is zelfs zo makkelijk dat we er zeker van zijn dat zelfs Barney het zou kunnen!

In ClickUp zijn doelen containers op hoog niveau die zijn onderverdeeld in kleinere targets. Deze Doelen functioneren in wezen als zakelijke doelstellingen en u voltooit ze om uw algemene doel te bereiken.

Naarmate u uw targets haalt, wordt de voortgang van uw algemene doel in realtime bijgewerkt!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image9-1.png Target in ClickUp /$$$img/

Het beste aan ClickUp is dat u aan kunt passen welke metrics u kiest om deze Targets te meten, zoals:

Nummers: numerieke cijfers zoals percentages en scores

Valuta: voor statistieken zoals winst en churnpercentage

Taken: om prestaties bij te houden op basis van voltooide taken

Dit is hoe dit hele proces samenkomt:

Maak een doel

(zoals "verhoog de omzet van het bedrijf met $500.000")

Wijs een reeks doelstellingen (Targets) toe die je zullen helpen dat doel te bereiken

(zoals "250.000 dollar verkopen aan Shiny Widgets")

Definieer een reeks sleutelgegevens die je zult gebruiken om de voortgang van je Target te meten

(door de valuta in ClickUp's Doelen te gebruiken)

Begin met het bijhouden van uw voortgang totdat u succes hebt bereikt!

Deze werkstroom is vooral handig als u een team op afstand leidt en efficiënter moet communiceren met leden van uw team die thuis werken.

B. Dashboards

ClickUp's Dashboards zijn het perfecte commandocentrum om al je KPI's te beheren. Ze geven je overzichten op hoog niveau van alle soorten KPI's op de manier waarop jij ze wilt bijhouden!

Elk Dashboard kan een verscheidenheid aan Aangepaste widgets

die elk een gekozen metriek bewaken in de stijl die u wilt.

Hier is een lijst met alle widgets die u kunt gebruiken in ClickUp:

Lijngrafiek

Staafdiagram

Cirkeldiagram

Batterijgrafiek

Berekening (om sommen, gemiddelden en andere numerieke gegevens te berekenen)

Bron: https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets Op deze manier kun je zichtbaar al je sleutelgegevens bijhouden op de manier die jij wilt!

Het maakt niet uit of het om verkoopcijfers, financiële cijfers of donutcijfers gaat - u kunt alle soorten KPI's bijhouden in ClickUp!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image17-4.gif Home Simpson eet een donut /%img/

Bovendien kun je de toegangsrechten van deze Dashboards aanpassen. Op deze manier kun je je prestatie-indicatoren KPI's delen met verschillende leden van je team en project belanghebbenden !

C. Rapportage voor teams KPI's zijn niet alleen beperkt tot bedrijfsprocessen.

Je kunt de prestaties van je team evalueren met behulp van een KPI-rapport ook!

Gelukkig heeft ClickUp een heleboel gedetailleerde rapporten om de prestaties van je team te meten, zoals:

Voltooid : gebruik het aantal voltooide taken om de prestaties van elk teamlid in uw KPI-rapport te meten

: gebruik het aantal voltooide taken om de prestaties van elk teamlid in uw KPI-rapport te meten Werkzaam : gebruik gegevens over wie aan de meeste Taken heeft gewerkt als een KPI

: gebruik gegevens over wie aan de meeste Taken heeft gewerkt als een KPI Tijd bijgehouden : gebruik tijd als een KPI om te bepalen wie het meest is toegewezen

: gebruik tijd als een KPI om te bepalen wie het meest is toegewezen Werkruimte punten : wijs punten toe aan project activiteiten en gebruik ze als KPI's om de prestaties van je team te evalueren

: wijs punten toe aan project activiteiten en gebruik ze als KPI's om de prestaties van je team te evalueren En nog veel meer rapportages voor verschillende soorten KPI's!

Deze zijn allemaal super handig bij het managen van team leden die op afstand werken.

Maar ClickUp helpt u niet alleen met het bijhouden van een sleutelprestatie-indicator KPI!

U krijgt ook handige functies zoals:

Automatisering projectmanagement : Herhaalde processen automatiseren om tijd te besparen

Agile projectmanagement grafieken: Houd uwAgile statistieken en scrum projecten met burndowns ,burnups,snelheidsgrafieken encumulatieve werkstroom diagrammen* Wekelijkse scorekaarten : Houd de doelstellingen en voortgang van je team bij

Aangepaste statussen : Aangepaste, projectspecifieke statussen maken voor al uw Taken

Prioriteiten : Taak prioriteiten instellen om altijd eerst aan de belangrijkste taken te werken

Toegewezen opmerkingen : Wijs opmerkingen toe aan leden van het team om ervoor te zorgen dat ze nooit onopgemerkt blijven

Stap 3: Evalueer uw KPI's altijd en pas ze dienovereenkomstig aan

u hebt dus een set _prestatiemetingen gevonden en u weet nu hoe u ze moet bijhouden.

Klaar, toch?

niet helemaal

Het is belangrijk om je KPI-rapportage regelmatig door te nemen en je KPI's dienovereenkomstig aan te passen.

waarom?

Niet al je prestatiemetingen zijn succesvol.

Soms kies je een KPI die relevant lijkt voor je doel, maar die je voortgang niet nauwkeurig weergeeft.

laten we eens teruggaan naar het voorbeeld van Krusty dat we eerder vermeldden:_

Krusty wilde zijn online business laten groeien en gebruikte "no. of inbound leads" als zijn KPI. Hoewel dat een specifieke, meetbare en relevante KPI is, kan het nog steeds misleidend zijn.

Hij zou bijvoorbeeld meer inkomende leads kunnen krijgen, maar zijn conversiepercentage zou kunnen dalen en zijn kosten voor klantenwerving zouden kunnen stijgen.

Dit zal waarschijnlijk leiden tot minder inkomsten - ook al heeft hij meer inkomende leads!

Daarom is het belangrijk om regelmatig naar je KPI-gegevens te kijken en te controleren of ze je voortgang nauwkeurig bijhouden.

Bovendien, als je doelen en processen veranderen, is het noodzakelijk om ook je prestatiecijfers aan te passen.

Onthoud dat het doel van een sleutelprestatie-indicator is om je prestaties bij te houden ten opzichte van specifieke doelen en doelstellingen. Als je sleutelprestatie-indicatoren niet zijn afgestemd op die doelen, zullen ze niet nuttig zijn!

#

Conclusie

Zowel statistieken als KPI's spelen een grote rol bij het evalueren van de prestaties van je bedrijf. Ze helpen je om dingen gemakkelijk te controleren om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt.

Metrics kun je echter niet instellen en controleren zonder het juiste KPI dashboard of accountability center voor het bijhouden van doelen

Gelukkig heeft ClickUp alles wat u nodig hebt om uw KPI's bij te houden en alles soepel te laten verlopen. Of het nu gaat om het aanpassen van de soort statistieken die u gebruikt of de visuele grafieken waarmee u ze kunt bijhouden, ClickUp helpt u bij elke stap! Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en laat het uw inseparable KPI metgezel zijn - net als Lisa en haar saxofoon!