10 uitzonderlijke e-mailmarketing KPI's die u moet bijhouden

Onderwerp: Stel KPI's in voordat u uw e-mails laat vliegen.

"Hé, e-mail marketeer , 👋

Dus, je hebt besloten om een e-mail marketing campagne.

je hebt al een inhoudskalender uitgepland , en je weet precies hoe je je e-mails gaat optimaliseren._

geweldig!

Maar wat zijn uw marketing doelen?

Wilt u uw merkbekendheid vergroten via uw social media , uw verkoop omhoog jagen of werken aan uw list growth _?

zodra je een _specifiek doel hebt gekozen, moet je ook een paar _email marketing KPI's selecteren om te zien hoe u vooruitgaat naar dat doel.

geen zorgen, daar komen wij om de hoek kijken!

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over e-mailmarketing KPI's en belichten we de

tien beste KPI's en statistieken

die je vandaag nog moet bijhouden. We behandelen ook de eenvoudigste manier om KPI's voor e-mailmarketing bij te houden.

aangezien je deze 'e-mail' al hebt geopend, laten we eens kijken wat hij te bieden heeft!

Wat zijn KPI's voor e-mailmarketing?

Laten we eerst naar de basis gaan.

KPI staat voor Key Performance Indicator.

KPI's zijn meetbare doelen die bedrijven helpen hun prestaties te visualiseren.

KPI's voor e-mailmarketing meten de prestaties van verschillende elementen van een

e-mailmarketing

campagne:

lezen mensen uw emails ?

sturen ze door?

of vermijden ze ze alleen maar?

Nuttige e-mailmarketinggegevens helpen je deze trends te volgen om te zien of je campagne goed werkt.

10 e-mailmarketing KPI's die u moet volgen

Hier zijn tien e-mailmarketing KPI's die zeker het lezen waard zijn. Geweldig

e-mailmarketingdiensten

moeten deze statistieken zeker opnemen in hun rapportagefuncties.

1. Bouncepercentage

Deze metriek meet hoeveel mensen je e-mail niet hebben ontvangen van het totale aantal verzonden e-mails. 🙅

Er zijn twee soorten bounces:

Zachte bounces houden tijdelijke problemen met e-mailadressen bij

Harde bounces houden permanente problemen met e-mailadressen bij

Een hoog aantal gebouncede e-mails kan erop wijzen dat je lijst veel valse e-mailadressen, oude e-mailadressen of..

Het doel van de bounce rate KPI is om je te helpen de kwaliteit van je abonneelijst te bepalen.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

2. E-mail afleveringspercentage

De bezorgbaarheidsgraad van e-mails houdt het aantal e-mails bij dat met succes naar de inbox van een ontvanger is verzonden.

Het verschil tussen bounce rate en deliverability rate is dat de eerste zich richt op afgewezen e-mails, terwijl de deliverability rate zich richt op aanvaarde e-mails.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

3. Open Rate

Deze metriek houdt bij hoeveel e-mailontvangers de e-mail die je hebt verzonden, hebben geopend.

Sinds

e-mails afhankelijk zijn van hun onderwerpregel

de open rate vertelt je hoe succesvol je onderwerpregel is.

U kunt

open rates verhogen

door:

De voornaam van uw abonnees op te nemen

Je onderwerpregels kort en krachtig te houden 🍬

Emoji's toevoegen aan je onderwerpregels 😁

Maar alleen weten op welke manieren je je open rates kunt verbeteren is niet genoeg; je moet ook begrijpen hoe je dit getal berekent.

Hier is een eenvoudige formule om je te helpen:

4. Unieke open rate

Je unieke open rate houdt het aantal individuele gebruikers bij die je e-mail openen.

maar hoe verschilt een unieke _open rate van een gewone _open rate _?

Nou, als een van je klanten dezelfde e-mail drie keer opent, telt dat maar als één unieke open, maar als drie totale open.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

maar alleen een e-mail openen is niet genoeg, toch?

yep, we hebben link clicks nodig!

5. Doorklikfrequentie

Deze metriek houdt het aantal e-mailontvangers bij die op een of meer koppelingen in je e-mails hebben geklikt.

Opmerking: Er wordt alleen rekening gehouden met geopende e-mails.

Het doorklikpercentage laat zien of uw abonnees uw inhoud begrijpen en of ze geïnteresseerd zijn in

meer te weten te komen over je merk

.🤓

Als je e-mails geen koppelingen bevatten, kun je je open rate of e-mailreacties gebruiken om de betrokkenheid te meten.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

6. Klikfrequentie

Klikpercentage is het aantal mensen dat op een link in je e-mail heeft geklikt van de mensen die een e-mail hebben ontvangen.

Een hoog klikpercentage laat zien dat je e-mailmarketingstrategie werkt.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Hoewel click rate hetzelfde klinkt als click-through rate, is er eigenlijk een aanzienlijk verschil tussen de twee.

De doorklikratio richt zich op mensen die je e-mail openden, terwijl de klikratio zich richt op mensen die je e-mail ontvangen.

nog steeds in de war?

Stel dat u deze statistieken hebt ontvangen:

Totaal aantal afgeleverde e-mails = 1000

Totaal geopende e-mails = 600

Totaal aantal linkklikken = 300

Dan zou het klikpercentage als volgt zijn:

En de click-through rate zou als volgt zijn:

Als je klikpercentage laag is, maar je doorklikpercentage hoog, kun je zeggen dat niet veel mensen je e-mail hebben geopend.

Maar degenen die je e-mail wel hebben gelezen, hebben op de link geklikt. Dat betekent dat je onderwerpregel moet worden aangepast, maar je CTA (

Oproep tot actie

) is perfect.

7. Omrekeningskoers

Deze metriek houdt bij hoeveel mensen op de link hebben geklikt en vervolgens een specifieke actie hebben voltooid.

De voltooide actie hangt af van uw e-mail

marketingcampagne

doelen

.

Een 'conversie' kan een verkoop, een abonnement, een download of zelfs een registratie op een landingspagina zijn.

Om je e-mailconversieratio te meten, moet je het volgende integreren

uw e-mailplatform

met uw

webanalysesysteem

Als u op deze manier een e-mail naar uw abonnees stuurt waarin u een korting van 60% op al uw online producten promoot, kan het conversiepercentage u vertellen hoeveel procent van de mensen op de link heeft geklikt en een aankoop heeft gedaan. Verhoog uw conversiepercentages met behulp van enkele van deze

sjablonen voor opvolgmails

.

Als je weet hoeveel je aan de campagne hebt uitgegeven en weet hoeveel abonnees je hebt geconverteerd, kun je gemakkelijk zien of het geld dat je in de campagne hebt gestoken loont!

Dit is hoe je het kunt berekenen:

8. Lijst groeipercentage

Het maakt niet uit hoe lang je bedrijf al bestaat.

Zelfs een bekend bedrijf moet groeien om relevant te blijven.

net als in het leven moet je evolueren en je aanpassen om vooruit te blijven

Dus hoe is het groeipercentage van toepassing op e-mail marketing ?

Het groeipercentage houdt bij hoe snel je e-maillijst groeit.

Lijstgroei is essentieel voor e-mailmarketing omdat het u helpt een groter publiek te bereiken en relevant te blijven in uw branche.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Verhoog je productiviteit met_ emailproductiviteitstools .

9. Totale ROI

Het totale rendement op investering is de totale opbrengst die uw e-mailcampagne voor u heeft gegenereerd.🤑

Deze metriek laat zien of uw marketinginspanningen waarde toevoegen aan het bedrijf.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

10. Spamklachtenpercentage

als e-mailmarketeer zijn er twee knoppen die je echt niet wilt dat je abonnees indrukken

Ah, de knoppen 'Junk' en ' Spam '.

Deze metriek meet het aantal mensen dat op die knoppen klikt wanneer ze je e-mail ontvangen.

Een hoog spampercentage kan erop wijzen dat:

Er iets mis is met je e-mailkopie

Je e-mails moeilijk af te melden zijn

Je de frequentie van je e-mails hebt gewijzigd

Overweeg om de reden te achterhalen

waarom uw e-mails in de map met ongewenste e-mail terechtkomen

en verhelp ze. Houd bij

spampercentage

om de efficiëntie van elke oplossing te controleren.

Bovendien is een hoge spamscore ook schadelijk voor uw e-mail

afzenderreputatie

.

Je kunt dit nummer krijgen van je internetprovider (ISP) of ervoor kiezen om je klachtenpercentage zelf te berekenen.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Op zoek naar nog een paar voorbeelden? Bekijk deze_ KPI voorbeelden en sjablonen !

De beste manier om uw KPI's te volgen

_Stuur je handmatig e-mails naar elke persoon op je lijst?

Juist, je hebt een systeem dat processen voor je stroomlijnt en automatiseert.

Op dezelfde manier hebt u een tool nodig, zoals ClickUp, om u te helpen uw e-mailmarketingprestaties te volgen en te meten!

Dit is hoe ClickUp u kan helpen:

1. Doelen stellen

herinner je je die e-mailmarketingdoelen die we in het begin noemden?

Doelen

zijn de perfecte plaats om je doelen te stellen en je vooruitgang bij te houden.

waarom?

Doelen zijn containers op hoog niveau die kunnen worden opgesplitst in kleinere, meetbare doelen

Doelen

De doelen die je instelt zijn de kleinere doelstellingen die je moet bereiken om je algemene marketingdoelstelling te bereiken.

U zult uw vooruitgang nooit uit het oog verliezen omdat ClickUp continu de vooruitgang weergeeft die u hebt geboekt ten opzichte van uw KPI.

Dit betekent dat elke keer dat u een target voltooit, uw voortgang wordt bijgewerkt.

Je kunt de metrics die je kiest om je e-mail KPI's te volgen ook aanpassen, zoals:

Aantallen : numerieke cijfers zoals het aantal afgeleverde e-mails 📧

: numerieke cijfers zoals het aantal afgeleverde e-mails 📧 Valuta: uw inkomsten beheren

uw inkomsten beheren Taken: kijk of uw e-mailmarketingteam taken correct uitvoert of niet_

Weet u niet zeker wat KPI's verschillen van statistieken? Hier is een post over de

verschillen tussen KPI's en statistieken

.

2. Dashboards

ClickUp's

Dashboards

geven u een overzicht op hoog niveau van alles wat er gebeurt met uw

druppel e-mailcampagne

.

Dashboards bieden je alle e-mailanalyses die je nodig hebt om te zien of je campagne op de goede weg is.

U kunt ook

Aangepaste Widgets

naar je Dashboard zodat je je voortgang kunt bekijken zoals jij dat wilt:

Lijngrafiek: Maak een aangepaste lijngrafiek om trends in uw lijstgroei te identificeren 📈

Maak een aangepaste lijngrafiek om trends in uw lijstgroei te identificeren 📈 Staafdiagram: Ontwerp aangepaste staafdiagrammen voor uw inkomsten om veranderingen in inkomsten over een bepaalde periode te bekijken 📊

Ontwerp aangepaste staafdiagrammen voor uw inkomsten om veranderingen in inkomsten over een bepaalde periode te bekijken 📊 Taartdiagram: Gebruik een aangepast taartdiagram om te zien wat voor soort inhoud uw abonnees willen zien

Gebruik een aangepast taartdiagram om te zien wat voor soort inhoud uw abonnees willen zien Berekening : Bereken numerieke gegevens zoals de inkomsten per abonnee

Bereken numerieke gegevens zoals de inkomsten per abonnee Tekstblok: Voeg afbeeldingen toe, rijke tekst en gebruik zelfs /Slash-opdrachten om meer details aan uw Dashboard toe te voegen

3. Rapporten

Rapporten zijn een geweldige manier om te zien of je e-mail

marketingteam

zich uit de naad werkt of gewoon maar wat rondhangt.

Door toevoeging van

Tabel Widgets

naar je e-mailmarketing KPI Dashboard, zie je gegevens zoals:

Afgerond rapport: Bekijk het aantal taken dat door elk teamlid is voltooid

Bekijk het aantal taken dat door elk teamlid is voltooid Aangewerkt: Zie hoeveel taken elk teamlid heeft gewerkt op een bepaalde dag, week of maand

Zie hoeveel taken elk teamlid heeft gewerkt op een bepaalde dag, week of maand Werkplekpunten: Gamify uw e-mailmarketingproces

Gamify uw e-mailmarketingproces Who's Behind: Bekijk welke teamleden niet-vereffende meldingen en achterstallige taken hebben

Wil je meer info over KPI-rapporten? Bekijk onze

ultieme gids over KPI-rapporten

4. E-mail ClickApp

als je denkt dat e-mail dood is, hebben wij de beste manier om het nieuw leven in te blazen._

De

E-mail ClickApp

laat u e-mails verzenden en ontvangen binnen uw ClickUp taken! Op deze manier kunt u uw KPI's bijhouden en uw projectgerelateerde e-mails beheren, allemaal op één plek.

Zo werkt het:

E-mailberichten rechtstreeks vanuit ClickUp-taken verzenden en ontvangen

Voeg bijlagen, formulieren, gesjabloneerde antwoorden en meer toe

Uw e-mailconversaties organiseren als opmerkingen of Threaded Comments

E-mail Automations instellen op basis van gebeurtenissen binnen ClickUp

Hier zijn enkele andere manieren waarop je de Email ClickApp kunt gebruiken:

Nieuwe taken aanmaken door een e-mail naar ClickUp te sturen of door te sturen

Commentaar toevoegen door e-mails naar ClickUp taken te sturen

Taakdetails toevoegen aan e-mails

Notificatie-e-mails beantwoorden

U kunt ook uw

Google-account

naar ClickUp.

De

Gmail integratie

hiermee kunt u:

Taken maken van e-mails

Antwoorden op e-mails bij taken voegen

Naadloos acties synchroniseren op beide platforms

Bonus: Email Alternatieven

Veelgestelde vragen over e-mailmarketing KPI

Hier zijn de antwoorden op enkele e-mailmarketing KPI vragen:

1. Wat zijn de stappen van e-mailmarketing?

Hier zijn zes stappen om u te helpen uw e-mailmarketingcampagne te starten:

Stap 1: Stel meetbare doelen die een tijdlijn hebben

Stel meetbare doelen die een tijdlijn hebben Stap 2: Kies een e-mail sjabloon of maak uw eigen

Kies een e-mail sjabloon of maak uw eigen Stap 3: Onderzoek en inhoud creëren die uw abonnees willen zien

Onderzoek en inhoud creëren die uw abonnees willen zien Stap 4: Volg de voorschriften van uw ISP om te voorkomen dat u in de map met spam belandt

Volg de voorschriften van uw ISP om te voorkomen dat u in de map met spam belandt Stap 5 : Herzie, tekst en verstuur uw e-mailcampagne

: Herzie, tekst en verstuur uw e-mailcampagne Stap 6: Meet uw prestaties en resultaten

2. Wat zijn de 4 soorten marketinge-mails?

Dit zijn de vier soorten marketinge-mails die je kunt versturen:

Informatie e-mails: Richt je op een specifiek product of aankomend evenement. Deze moeten een vette CTA hebben

Richt je op een specifiek product of aankomend evenement. Deze moeten een hebben Digitale nieuwsbrief: Een wekelijkse of maandelijkse e-mail die zich richt op je product of dienst

Een wekelijkse of maandelijkse e-mail die zich richt op je product of dienst Productupdate: E-mails met updates over nieuwe producten of wijzigingen aan een bestaand product

E-mails met updates over nieuwe producten of wijzigingen aan een bestaand product Transactie-e-mails : Orderbevestigingen, welkomstmails en bedankmails

Door een verscheidenheid aan marketinge-mails te versturen, laat je je abonnees zien dat je veel verschillende dingen te bieden hebt!

Ondertekenen 💻

KPI's voor e-mailmarketing helpen teams om te weten of ze vooruitgang boeken bij het behalen van hun e-mailmarketingdoelstellingen.

Maar het vaststellen van KPI's is slechts de eerste stap.

Om de ladder naar succes te beklimmen, moet u

uw KPI's bijhouden

met

marketingmanagementtools

!

en wat is een betere tool dan ClickUp?

Van het verstrekken van

Documenten

voor campagnesamenwerking voor het opzetten van

Marketing sjablonen

clickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw

digitale marketingdoelen

.

Ontvang ClickUp vandaag nog gratis

en zie hoe uw abonneelijst groeit tot een niveau dat u zich nooit had kunnen voorstellen!