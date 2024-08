51 Voorbeelden en sjablonen van kernprestatie-indicatoren (KPI's)

Hoe stimuleer je je team om na te denken over organisatiedoelen en deze te bereiken? De eerste stap is een grondige inventarisatie van je belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's).

Het punt is dat KPI's het team gemotiveerd krijgen voor de eerste paar maanden, dan verloren in lange e-mail threads, en opnieuw bekeken de dag voor een belangrijke vergadering met senior leadership.

goed ontworpen KPI's zullen teams in staat stellen om inefficiënties op te lossen, tijdverslindende verzoeken te elimineren en taken en projecten af te stemmen op bedrijfsbrede doelen . Dit is wat we willen voor jou en je team, dus hebben we een catalogus met KPI-voorbeelden en sjablonen samengesteld om je vragen te beantwoorden:

Onder welke omstandigheden wordt een metric een KPI? Wie maakt deel uit van het KPI ontwikkelproces? Waar volg ik de voortgang van KPI's? Hoe stuur ik actie en motiveer ik mijn team voor het resultaat?

We behandelen al het bovenstaande en nog meer, want KPI's zijn de geheime saus van de moderne bedrijfsstrategie. En iedereen is gekwalificeerd voor deze taak.

Wat is een KPI of Key Performance Indicator?

Een Key Performance Indicator of KPI is een kwantificeerbare metriek die gebruikt wordt om de vooruitgang in het bereiken van bedrijfsdoelstellingen te controleren. Meer specifiek geeft een KPI inzicht in de prestaties van het belangrijkste bedrijfsmiddel van een organisatie: de mensen.

Bedrijven investeren tijd, moeite en geld om probleemoplossers aan te nemen - mensen die sterk zijn in het analyseren en interpreteren van gegevens om beslissingen te nemen. En deze investering is niet beperkt tot de IT- en financiële afdelingen. Er wordt wel gezegd dat een personeelsbestandmet datageletterdheid helpt de algemene gezondheid en prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Dit betekent dat iedereen - eerstelijns medewerkers, managers en senior leiderschap - invloed heeft op de doelstellingen van de organisatie. Als teamleider heb je dus de verantwoordelijkheid om de mensen doordachte, specifieke, en meetbare KPI's .

Hoe KPI's definiëren

Als je één ding meeneemt uit deze gids, laat het dan dit zijn: effectieve key performance indicators stellen mensen in staat om accurate en snelle beslissingen te nemen.

De eerste fout die bedrijven maken bij het brainstormen over KPI's is het sturen van een e-mail naar alle afdelingshoofden met als onderwerp: Wat ga je doen aan al deze echt slechte statistieken?

In plaats daarvan moeten bedrijven zich richten op de statistieken die de meeste impact hebben op hun duurzaamheid. Als je je richt op projecten, tools en systemen die de naald doen bewegen, bouw je aan een zakelijke routekaart om je snelheid naar inkomstengroei te maximaliseren.

Hier is een stapsgewijze checklist om je te helpen op de juiste manier met je KPI's te beginnen:

1. Identificeer bedrijfsgegevens die direct verband houden met bedrijfsdoelen

Laten we beginnen met de basis die Verkoop KPI's zien er anders uit dan Product KPI's , die verschillen van Financiële KPI's . Stel je gebied directe prestatie-indicator vragen om te begrijpen wat ze willen bereiken en hun criteria voor succes. Deze groep zal deze zakelijke statistieken als richtlijn voor de volgende maand, het volgende kwartaal of het volgende jaar. Als een belangrijke prestatie-indicator niet bijdraagt aan een bedrijfsdoel het moet weg!

Wat is het probleem dat je wilt oplossen in je proces/team/organisatie? Wat is het resultaat dat je wilt bereiken? Hoe ga je succes meten? Hoe weet je of je het resultaat hebt bereikt?

2. Schrijf duidelijke en specifieke sleutelprestatie-indicatoren uit

Zodra je hun inzichten hebt, organiseer je de statistieken in twee categorieën: leidende en achterblijvende indicatoren.

Leidende indicatoren zullen hen laten weten of ze moeten pivotten of hun strategie moeten aanpassen om weer op koers te komen naar het bereiken van hun gewenste resultaat

moeten aanpassen om weer op koers te komen naar het bereiken van hun gewenste resultaat Achterblijvende indicatoren zijn het tegenovergestelde. Deze belangrijke prestatie-indicatoren bepalen hoe goed processen en updates worden uitgevoerd over een langere periode

Pro Tip: Het kan verleidelijk zijn om steno of wollige woorden te gebruiken, maar onthoud dat deze KPI's bedrijfsbreed worden gedeeld, dus het moet voor iedereen duidelijk zijn.

3. Zet KPI's in een tool die op afstand werkt om de voortgang te registreren en te controleren

We zeggen het maar: KPI-rapporten zijn niet de spannendste om te bouwen.

Het is een (bijna) alledaagse taak die tijd vergt om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare inzichten. Om een paar redenen hebben KPI-rapporten meestal een korte levensduur nadat ze in de inbox zijn beland:

Rapporten zijn aan het eind van de dag verouderd omdat gegevens per uur veranderen

Rapporten in PDF- of Excel-formaat zien er op verschillende schermen anders uit

Rapporten die via e-mail worden verzonden zijn niet veilig

51 KPI-voorbeelden en sjablonen om vooruitgang te meten

Hier bij ClickUp zijn we superfans van KPI's en jij, dus ging ons team aan de slag en stelde een lijst samen van belangrijke prestatie-indicatoren en gratis sjablonen gesorteerd op afdeling of bedrijfstak.

Verkoop KPI voorbeelden

1. Kosten voor klantenwerving: De totale kosten van het werven van een klant (omvat kosten besteed aan het verkoopproces en door marketinginspanningen) 2. Verkoopactiviteiten per vertegenwoordiger: Het totale aantal taken dat in een bepaalde periode is voltooid 3. Lead-naar-klant conversiepercentage: Het percentage omgezette leads in uw verkoopproces 4. Totale verkoopopbrengst: De totale inkomsten uit je producten over een bepaalde periode 5. Lengte van de verkoopcyclus: de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen het eerste contact en het sluiten van de overeenkomst

Operations KPI voorbeelden

6. Overuren: Het aantal uren dat een werknemer buiten de normale werktijden heeft gewerkt 7. Ontwikkelde processen: Het aantal verbeteringen dat is aangebracht aan huidige operationele 8. Inventariskosten: Het totale bedrag van alle kosten gerelateerd aan de opslag van onverkochte goederen 9. Gebruik van kantoorruimte: Het percentage van de kantoorruimte dat door werknemers wordt gebruikt 10. Bedrijfsprivégebruik: Het percentage van de extraatjes gebruikt door werknemers

Financiële KPI voorbeelden

11. Rendement op eigen vermogen: De maatstaf voor financiële prestaties op basis van het nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen van aandeelhouders 12. Nettowinstmarge: De hoeveelheid geld die je bedrijf overhoudt nadat alle kosten (rente, belastingen, bedrijfskosten, etc.) zijn afgetrokken van de totale inkomsten 13. Kosten van verkochte goederen: De totale productiekosten van de producten die een bedrijf verkoopt (exclusief verkoop-, administratie- en marketingkosten) 14. Verhouding schulden/eigen vermogen: De verhouding tussen de totale verplichtingen van een bedrijf en het eigen vermogen van aandeelhouders 15. Vrije Kasstroom: De hoeveelheid geld die overblijft na investeringen

Marketing KPI voorbeelden

16. Rendement op marketinginvestering: Het rendement van een marketinginvestering gedeeld door de kosten van de marketinginvestering 17. Bounce Rate: Het percentage e-mails dat bounced. Dit gebeurt wanneer het e-mailadres niet langer actief is 18. Doorklikpercentage: Het aantal mensen dat op een link in je e-mail heeft geklikt ten opzichte van het totale aantal mensen dat je e-mail heeft ontvangen 19. Organic Impressions: Het aantal keren dat een stuk content is getoond in iemands nieuwsfeed 20. Aantal abonnees: Het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven voor je e-mailmarketingcampagnes

Duik in meer_ marketing KPI's en leer de beste aanpak om je doelen te stellen!

Website KPI voorbeelden

21. Verhouding tussen verkeer en MQL (Marketing Qualified Lead): De verhouding tussen het totale verkeer dat het platform genereert en het aantal marketinggekwalificeerde leads dat uit dat verkeer voortkomt 22. Crawlfouten: Het aantal URL's dat niet toegankelijk is voor Googlebot wanneer het uw pagina's scant 23. Bouncepercentage: Het aantal mensen dat uw site binnen een paar seconden na aankomst heeft verlaten 24. Mobiele bruikbaarheid: De snelheid en prestaties van je landingspagina op telefoons en tabbladen 25. Referral Traffic: Het aantal mensen dat je website bezoekt via je sociale media

KPI-ontwerpvoorbeelden

26. Customer Satisfaction Rate: De antwoorden laten je weten welke klanten ontevreden zijn en wat extra aandacht nodig hebben van je productmanagementteams

27. Standaardnaleving: Het gemiddelde aantal problemen gerelateerd aan het niet volgen van merkrichtlijnen , processen of procedures 28. Reactietijd: De gemiddelde tijd die projectbeoordelaars en projectmedewerkers nodig hebben om te reageren op vragen, opmerkingen en verzoeken 29. Productiecyclustijd: De gemiddelde tijd die nodig is om een project van begin tot eind af te ronden 30. Revisietijd: Het gemiddelde aantal revisies of de tijd die nodig is om tot het definitieve ontwerp te komen

KPI-voorbeelden voor starters

31. Klantlevensduur: De inkomsten die uw bedrijf kan verwachten van individuele klantaccounts 32. Activatiegraad: Het percentage gebruikers dat een belangrijke gebeurtenis in het inwerkproces voltooit 33. Runway: Het aantal maanden dat het bedrijf kan draaien voordat het geld op is 34. Gemiddelde lengte van de verkoopcyclus: Het aantal dagen dat het duurt om gemiddeld een deal te sluiten 35. Monthly Burn: De hoeveelheid geld die per maand wordt uitgegeven

Product KPI-voorbeelden

36. Net Promoter Score (NPS): Het getal dat aangeeft of uw gebruikers bereid zijn om uw product aan te bevelen aan hun vrienden, collega's, enz.

37. Support Ticket Escalaties: Het aantal tickets dat is doorgestuurd naar een hogere Customer Support Manager om op te lossen 38. Klanttevredenheidscijfer (CSAT): De schaal van de algehele ervaring van een klant met het product, de service of de medewerker van een bedrijf 39. Velocity: Het totale aantal uitgevoerde handmatige en geautomatiseerde tests 40. Daily Active User: Het aantal actieve gebruikers per dag

SaaS KPI voorbeelden

41. Net Promoter Score (NPS): Het getal dat aangeeft of uw gebruikers bereid zijn om uw product aan te bevelen aan hun vrienden, collega's, enz.

42. Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) groeipercentage: De procentuele stijging of daling van maand op maand in netto MRR 43. Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR): Het voorspelde bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend met klanten 44. Churn Rate: Het percentage klanten dat een bedrijf verlaat gedurende een bepaalde periode 45. Ontwikkelde processen: Het aantal verbeteringen aan huidige operationele processen 46. Lead Velocity Rate: Het totale aantal uitgevoerde handmatige en geautomatiseerde tests

Human Resources KPI voorbeelden

47. Recruiting Conversion Rate: Het percentage sollicitanten dat is aangenomen ten opzichte van het totale aantal sollicitanten dat u hebt verwerkt ( bijhouden met ATS !) 48. Kosten per indienstneming: De totale kosten van het in dienst nemen van elke werknemer (inclusief kosten voor het in dienst nemen, trainen of inwerken en andere HR-KPI's ) 49. Gemiddelde opleidingskosten: Het bedrag dat wordt uitgegeven aan opleiding en ontwikkeling van werknemers

50. Ziekteverzuimpercentage: Het percentage werknemers dat afwezig is in een bepaalde periode 51. Employee Turnover Rate: Het percentage werknemers dat het bedrijf heeft verlaten

Hoe KPI's meten in ClickUp

Als uw belangrijkste prestatie-indicatoren en sjablonen klaar zijn om te volgen, is de volgende stap om ze samen te brengen in een digitale oplossing zoals ClickUp!

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van taken, Docs, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. ClickUp is eenvoudig aan te passen met slechts een paar klikken en stelt teams van alle soorten en maten in staat om hun werk effectiever uit te voeren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt!

Hier ziet u waarom teams ClickUp zo graag gebruiken als hun doel-tracking hub en KPI Dashboard:

KPI-gerelateerde taken en activiteiten afstemmen op doelen in ClickUp

Begin een dashboard vanaf nul of gebruik een ClickUp sjabloon

KPI veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van het bijhouden van KPI's als team?

KPI's helpen bij het definiëren van duidelijke en meetbare criteria voor succes, waardoor teams naar specifieke doelen kunnen toewerken terwijl ze continu hun voortgang meten. Dit geeft teams een gevoel van richting, focus en doelgerichtheid, wat kan leiden tot meer betrokkenheid en motivatie.

Hoe selecteert u KPI's voor een team?

De selectie van geschikte KPI's hangt af van het doel, de doelen en de doelstellingen van het team. Hoewel er geen standaardaanpak bestaat, kan een team KPI's identificeren door hun doelen en doelstellingen te overwegen, prestaties uit het verleden te analyseren en externe factoren in overweging te nemen die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

Wat moet ik doen als mijn team de KPI-doelen niet haalt?

Als uw team de KPI-doelen niet haalt, moet u eerst proberen om de hoofdoorzaak van het probleem te identificeren . Dit kan betekenen dat je extra training, middelen en ondersteuning moet bieden aan de teamleden. Daarnaast moet je de KPI's herzien om ervoor te zorgen dat ze haalbaar, relevant en realistisch zijn.

Volg uw cijfers met vertrouwen in ClickUp

Waar haalt het team de KPI's, overtreft het deze of boekt het geen vooruitgang? Met KPI-software kPI-tijdlijnen en -rapportage bestaan op een centrale locatie, zodat iedereen de gegevens snel kan opvragen en kan begrijpen waar ze staan en waar ze moeten staan.

Het is gemakkelijk om urenlang in de gegevens te verdwalen om een KPI-rapport van één pagina te genereren. Dat is de oude manier van productiviteit.

De juiste KPI-software vereenvoudigt het rapportageproces en geeft je meer tijd om je te richten op strategische discussies en activiteiten.

Blijf de groeigolf volgen en als u een faalveilige navigatietool nodig hebt, dan staat ClickUp achter u! Begin met het bijhouden van KPI's in ClickUp