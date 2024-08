10 Gratis sjablonen voor analyse van de oorzaak van vijf problemen

Alleen door de echte oorzaak van een probleem te begrijpen, kun je het oplossen. Natuurlijk kun je de directe gevolgen aanpakken en het probleem oplappen, maar je kunt het probleem alleen echt bij de wortel oplossen.

Dat is de theorie achter oorzakenanalyse en waarom het proces van onschatbare waarde is als je problemen probeert op te lossen.

Elke keer je eigen hoofdoorzaakanalyse bedenken is vermoeiend en leidt tot inconsistenties. Door een sjabloon te gebruiken, krijgt u consistentie en een snellere route voorwaarts. Volg ons terwijl we onderzoeken waarom een sjabloon voor een oorzakenanalyse zo waardevol is en welke de beste zijn om te gebruiken in 2024.

Wat is een sjabloon voor een oorzakenanalyse?

Analyse van de hoofdoorzaak (RCA) helpt je de hoofdoorzaak(en) van een probleem te achterhalen, zodat je kunt werken aan het oplossen van het echte probleem - in plaats van de gevolgen te bestrijden. Het doorlopen van het RCA-proces stelt je in staat om dieper te duiken, alle mogelijke opties te overwegen en te identificeren wat er echt fout gaat.

Vervolgens kunt u corrigerende maatregelen nemen die het werkelijke probleem oplossen in plaats van de symptomen.

Een sjabloon voor een oorzakenanalyse biedt u een manier om het proces te versnellen. Deze sjablonen zijn gemaakt door experts en praktijkmensen op basis van beproefde methoden, zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen.

Taken, middelen en projectvoortgang volgen en bewaken in de ClickUp Dashboard-weergave

In plaats daarvan kunt u een sjabloon voor een oorzakenanalyse gebruiken in uw rapportagetool naar keuze om het probleem sneller op te lossen. ⚒️

Wat maakt een goed sjabloon voor een Analyse van de Onderliggende Oorzaak?

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen en methodologieën voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Sommige mensen geven de voorkeur aan een Pareto-diagram (of staafdiagram) om hun datapunten te visualiseren, terwijl anderen liever een Six Sigma stroomdiagram of een Ishikawa diagram (of visgraatdiagram) gebruiken om hun bevindingen en onderzoek weer te geven.

Of je nu een zeer visueel ingesteld persoon bent of de voorkeur geeft aan een meer op tekst gebaseerde aanpak, er is een sjabloon voor een oorzakenanalyse voor jou.

Een goed sjabloon voor oorzakenanalyse zal je helpen:

Een beproefde methodologie gebruiken om de hoofdoorzaak te vinden

Uw gedachten, gegevens en onderzoek organiseren

Tot een conclusie komen over de waarschijnlijke hoofdoorzaak van een probleem

Uw RCA-workflow stroomlijnen

Consistentie bereiken voor al uw RCA's

Er is geen absoluut beste methode of sjabloon voor een hoofdoorzaakanalyse. Verschillende teams zullen een andere reis naar het vinden van het onderliggende probleem waarderen. Sommige sjablonen zijn algemeen en kunnen voor verschillende problemen worden gebruikt, terwijl andere specifieker zijn, bijvoorbeeld voor het oplossen van een IT-probleem.

De kunst is om de juiste sjabloon te vinden voor jouw team en jouw behoeften.

10 sjablonen voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak voor gebruik in 2024

Laten we eens kijken naar onze toplijst met sjablonen voor oorzakenanalyse in 2024. Hoe je ook werkt en wat voor soort probleem je ook probeert op te lossen, er is hier een sjabloon voor een oorzakenanalyse voor jou.

1. ClickUp Analyse sjabloon hoofdoorzaak

ClickUp Model voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Wanneer u problemen oplost, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van alles wat u weet over wat heeft bijgedragen aan het eindresultaat. Daarom is de Sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak door ClickUp staat bovenaan onze lijst.

Deze sjabloon voor oorzakenanalyse geeft u een breed overzicht van uw werk in uitvoering voor het oplossen van problemen, maar laat u ook dieper duiken om individuele taken, notities en redenen te onderzoeken. De lijstweergave helpt u in één oogopslag te zien welke problemen binnenkomen, in behandeling zijn of zijn opgelost, met prioriteitsvlaggen waarmee u kunt bepalen wat het belangrijkst is.

Met de 5 waarom's als basis om je te helpen de onderliggende oorzaak te identificeren, is deze sjabloon eenvoudig te gebruiken, of je nu een expert bent op het gebied van projectmanagement of nog maar net begonnen bent met het uitvoeren van RCA's. Met kleurgecodeerde secties en aangepaste velden kun je de lijst aanpassen aan jouw behoeften. 🤩

Gebruik deze sjabloon om een centraal punt te creëren voor al uw hoofdoorzaakanalyses. Met ruimte om een afdeling en verantwoordelijken toe te voegen, is het ideaal om te gebruiken als uw bedrijfsbrede aanpak voor het oplossen van problemen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp IT sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

ClickUp IT sjabloon voor probleemoorzaakanalyse

Voor teams die werken in softwareontwikkeling en IT is de IT-sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak door ClickUp is een geweldige optie. Het is ontworpen voor softwareteams en heeft aangepaste velden die u helpen de hoofdoorzaak te onderzoeken zodat u problemen effectief kunt oplossen.

De sjabloon gebruikt twee RCA-methodologieën om je te helpen de onderliggende oorzaak te ontdekken. De waarom-waarom analyse moedigt je aan om diep te duiken om de hoofdoorzaak bloot te leggen, en de 6Ms aanpak helpt je om het type probleem dat je oplost te categoriseren.

Binnen de sjabloon voor de oorzakenanalyse is er ruimte om meerdere rollen toe te wijzen, zodat u de codeur, de analysator en de beoordelaar in het proces kunt identificeren. Noteer de datum van het probleem en de huidige status. Vervolgens gaat u verder met het 5 waarom-proces, gevolgd door ruimte voor een voorgestelde oplossing.

Deze sjabloon is een goede keuze voor IT-teams die een meer persoonlijke oplossing nodig hebben om te gebruiken naast hun sjablonen voor bugrapporten . Hoewel ClickUp van nature zeer aanpasbaar is, is dit technische sjabloon heeft alles wat je nodig hebt vanaf het begin. 💻 Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp 5 waaroms sjabloon

ClickUp 5 waaroms sjabloon

Voor sommige mensen werken lijsten goed, maar voor anderen is een meer visuele aanpak de beste oplossing. Als jij dat bent, dan is de 5 waaroms sjabloon van ClickUp kan de ideale manier zijn om u te helpen de hoofdoorzaak te ontdekken. 🌱

Deze felgekleurde, zeer visuele sjabloon voor oorzakenanalyse gebruikt de 5 waarom-benadering om de echte oorzaak van het probleem te achterhalen, zodat u het op een effectievere manier kunt oplossen. De sjabloon en de methodologie zijn eenvoudig: vraag vijf keer "waarom?", schrijf je aantekeningen op de kaarten en kom tot een conclusie.

Gebruik deze sjabloon voor het analyseren van hoofdoorzaken als je de voorkeur geeft aan een whiteboard-aanpak, vooral als je met anderen samenwerkt aan het oplossen van problemen en het analyseren van oorzaken. De sjabloon ziet er misschien eenvoudig uit, maar vaak is het alles wat je nodig hebt om je antwoord te vinden.

4. ClickUp Oorzaak & Gevolg Whiteboard Sjabloon

ClickUp Oorzaak & Gevolg Whiteboard Sjabloon

Voordat je de hoofdoorzaak kunt identificeren, moet je eerst alle mogelijke problemen onderweg onderzoeken. Deze Whiteboard Sjabloon Oorzaak & Gevolg door ClickUp geeft je een zeer interactieve manier om dit te doen.

Met de oorzaak-en-gevolg diagrambenadering kunt u mogelijke oorzaken onderzoeken terwijl het symptoom of probleem centraal blijft staan. Voeg vakjes toe om de belangrijkste oorzaken te markeren en voeg dan toe aan het stroomdiagram om mogelijke oorzaken een niveau lager te overwegen. Zodra je het diagram hebt voltooid, heb je een heleboel mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan het probleem om te overwegen, en één die eruit kan springen als de hoofdoorzaak.

Deze effectieve sjabloon voor oorzakenanalyse is een goede keuze als u op zoek bent naar een manier om op een visuele manier over mogelijke oorzaken te brainstormen, terwijl u toch de 5 waarom-techniek gebruikt. De stijl is vergelijkbaar met tools voor het in kaart brengen van processen het is dus een prima optie als je team dat gewend is.

Het whiteboardformaat is ideaal voor het oplossen van problemen en het snel noteren van ideeën met anderen in realtime of asynchroon, om ze vervolgens te ordenen in een duidelijker en beknopter diagram. 🎯 Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp sjabloon voor actieplan voor prestatieverbetering

ClickUp sjabloon voor actieplan voor prestatieverbetering

Het vinden van de hoofdoorzaak is geen kant-en-klaar proces. Het kost tijd en omvat een verzameling verschillende onderzoekstaken, met deadlines, complexiteiten en vervaldata. Leg je voortgang onderweg vast met behulp van dit Sjabloon voor actieplan voor prestatieverbetering door ClickUp .

Het doel van deze sjabloon is om u te helpen georganiseerd te blijven terwijl u het 5 waarom proces doorloopt of nadat u de hoofdoorzaak hebt geïdentificeerd. Noteer de naam van het programma en wie de projectmanager is, en bekijk vervolgens een lijst met relevante taken die aan het project zijn toegewezen. Voeg een toegewezen persoon, status, vervaldatum, complexiteit van de taak, startdatum en afdeling toe.

Gebruik deze sjabloon als hulpmiddel bij uw RCA-proces of als manier om op schema te blijven met de taken die u identificeert als resultaat van uw rapport over de oorzakenanalyse. Het is een handige manier om georganiseerd en gefocust te blijven op uw taken en doelen. 🙌 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Tijd Analyse Sjabloon

ClickUp Tijd Analyse Sjabloon

Als je eenmaal een hoofdoorzaak hebt geïdentificeerd, stopt het probleem niet automatisch. Je moet de voortgang in de gaten houden om er zeker van te zijn dat het is opgelost. Houd lastige productietaken bij met deze Sjabloon voor tijdanalyse door ClickUp .

Zie in één oogopslag hoe de productiviteit van je team eruitziet en waar de knelpunten zitten. Bekijk welke taken actie vereisen, al bezig zijn of voltooid zijn.

Geef uw producten, afdelingen, de hoofdoorzaak van het probleem en productielijnen een kleurcode om snel de voortgang te controleren. Begin- en einddata, aantal werknemers, personeelskosten en inactieve tijd registreren. ⌚

Deze sjabloon met 5 waarom-oorzaken is een geweldige aanvulling op uw bibliotheek als uw teams regelmatig werken aan productie en verzending, of het nu gaat om een fysiek of digitaal product. Gebruik deze naast uw software voor incidentbeheer om stilstand te monitoren en strategischer te reageren op problemen. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Leerpunten Sjabloon

ClickUp Leerpunten Sjabloon

In een drukke omgeving betekent het beëindigen van een project dat u meteen doorgaat naar het volgende project - en u kunt kansen missen om lopende problemen op te sporen. Gebruik de Sjabloon voor geleerde lessen van ClickUp om uw project in detail te beoordelen op zowel positieve als negatieve resultaten.

Deze sjabloon in lijststijl geeft uw projectteam en uw projectcontrole manager ruimte om lessen die je tijdens je project hebt geleerd te onderzoeken. Deel een zorg of aandachtspunt en voeg een gedetailleerde beschrijving, een toegewezen persoon, een prioriteitsvlag en een vervaldatum toe. Noteer of je het probleem al dan niet hebt bekeken en welke impact het had op het project.

Gebruik de Sjabloon voor geleerde lessen als onderdeel van je post-project workflow naast een 5 waarom-analyse om mogelijke toekomstige uitdagingen te identificeren en proactief te werken aan het oplossen ervan. Het is ook een gelegenheid om te vieren wat er goed ging op je project, zodat je die positieve gewoonten kunt meenemen naar je volgende project. 🌻 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp 4Ls Retro Sjabloon

ClickUp 4Ls Retro Sjabloon

Een andere impactvolle manier om te meten hoe je project verlopen is, is met een 4Ls retrospective. Gebruik deze 4Ls retrospectief sjabloon door ClickUp om je teamleden aan te moedigen om hun eerlijke gedachten over het project te delen, op een duidelijke en beknopte manier.

Het 4Ls-proces moedigt je aan om te delen wat je leuk vond, waar je naar verlangde, wat je verafschuwde en wat je leerde over verschillende mijlpalen en belangrijke projectmomenten. De sjabloon helpt je om dit op een georganiseerde manier vast te leggen, met handige richtlijnen voor teamleden over hoe ze de sjabloon moeten gebruiken.

Deze hulpmiddel voor projectterugblik is een ideale manier om gedachten en gevoelens van elk lid van je projectteam vast te leggen, naast een 5 waarom-analyse. Hun feedback kan je helpen waardevolle inzichten te krijgen die anders misschien niet aan bod zouden zijn gekomen tijdens een traditionele retrospectieve vergadering. ✨ Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Project Terugblik Sjabloon

ClickUp Project Terugblik Sjabloon

Project retrospectives zijn een nuttige manier om te begrijpen wat goed ging en wat niet, maar de informatie wordt niet altijd vastgelegd of er wordt niet altijd naar gehandeld. De Project retrospectief sjabloon door ClickUp geeft u een frisse nieuwe manier om uw projectterugblik te benaderen, met taken die u kunt toewijzen en waarvan u de voortgang kunt controleren. ⚒️

Deze op 5-waarom geïnspireerde sjabloon maakt van een traditionele projectretros een georganiseerde en boeiende ervaring, dankzij de kleurrijke bordstijl. Noteer wat goed ging, wat niet goed ging, je geleerde lessen, alternatieve oplossingen en verduidelijkingen allemaal in één ruimte.

Voeg hieronder taken en subtaken toe en wijs deze toe aan personen. Voeg deadlines, gerelateerde gebieden en verantwoordelijke teams toe om uw feedback georganiseerd en zinvol te houden.

Gebruik deze sjabloon als een meer aantrekkelijke manier om je gedachten vast te leggen wanneer je een project retrospective organiseert. Moedig iedereen aan om direct bij te dragen aan het bord, of gebruik het als een plek om gedachten te ordenen die naar voren zijn gekomen tijdens uw projectterugblikbijeenkomst. Deze sjabloon downloaden

10. Excel sjabloon voor analyse van de oorzaak

Houd uw RCA-bevindingen bij met deze eenvoudige spreadsheet

ClickUp is gratis te gebruiken en wordt geleverd met een enorme verzameling sjablonen voor hoofdoorzaakanalyses, maar soms is je team nog niet klaar om over te stappen of is je gevraagd om een softwarespecifieke oplossing te vinden. In dat geval is deze op 5-redenen geïnspireerde Excel-sjabloon voor hoofdoorzaakanalyse de beste optie die we hebben gevonden.

Met de eenvoudige sjabloon voor hoofdoorzaakanalyse kun je het probleem, de hoofdoorzaak en mogelijke effectieve oplossingen in detail vastleggen. Er is voldoende ruimte om beschrijvingen, prioriteiten, maatregelen en resultaten toe te voegen.

Als je alleen Excel kunt gebruiken, is dit een goede optie omdat het je een centrale plek geeft om je hoofdoorzaken en mogelijke oplossingen voor alle projecten vast te leggen. De tabelindeling werkt goed als je de voorkeur geeft aan een minder visuele benadering van het verbeteren van bedrijfsprocessen en gewoon informatie wilt vastleggen die je vervolgens kunt gebruiken in een rapport met een oorzakenanalyse voor belanghebbenden. 📚 Deze sjabloon downloaden

Hoe een Analyse van de Onderliggende Oorzaak uitvoeren

Nu u een selectie sjablonen voor een oorzakenanalyse hebt om uit te kiezen, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u deze in de praktijk kunt brengen.

Hier zijn de basisstappen voor het uitvoeren van een oorzakenanalyse met behulp van een van de bovenstaande sjablonen:

Definieer het probleem of de kwestie: Maak duidelijk welk probleem u probeert op te lossen en waarom het belangrijk is. Verzamel gegevens en informatie: Verzamel zoveel mogelijk informatie uit verschillende bronnen en perspectieven. Identificeer de directe oorzaak: Gebruik je gegevens en informatie om te bepalen wat het probleem of de kwestie heeft veroorzaakt. Vraag vijf keer "waarom?": Zodra u de directe oorzaak hebt geïdentificeerd, gebruikt u de 5 waarom-techniek om dieper te graven en de hoofdoorzaak van het probleem te achterhalen. Gebruik een sjabloon voor oorzakenanalyse: Kies een van de bovenstaande sjablonen die het beste past bij uw behoeften en vul het in met uw bevindingen. Brainstorm over mogelijke oplossingen: Als de hoofdoorzaak is geïdentificeerd, brainstormt u over mogelijke oplossingen om deze aan te pakken. Implementeer en bewaak oplossingen: Voer de door u gekozen oplossing uit en houd de effectiviteit na verloop van tijd bij.

Bespaar tijd met deze gratis sjablonen voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Het begrijpen van de hoofdoorzaak van een probleem kost tijd, en het is vaak een teaminspanning om dit succesvol te doen. Gebruik deze voorbeelden en sjablonen voor een Analyse van de Onderliggende Oorzaak om u te helpen tijd te besparen en energie en kom je sneller tot de onderliggende oorzaak.

De meeste sjablonen die u hier ziet, bestaan al in ClickUp, de ultieme productiviteitshub voor teams en bedrijven. Ons platform biedt u één centrale plek voor uw taken, dashboards, doelen, documenten, chat, whiteboards en meer. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en vind een betere manier om niet alleen uw RCA's op te nemen, maar om uw hele werkleven te organiseren.