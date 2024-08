Beste 14 Incident Management Software voor 2024

Aangezien de meeste bedrijven tegenwoordig afhankelijk zijn van IT-systemen, kan elke gebeurtenis die deze processen verstoort (een incident zoals een servercrash of een virus) hun show volledig stilleggen.

Gelukkig kun je software voor incidentbeheer gebruiken om onmiddellijk waarschuwingen te krijgen wanneer zich een incident voordoet en om problemen en bugs op te sporen. 🕵️‍♀️ 🐞

Issue tracking verwijst naar het rapporteren en beheren van problemen zoals een

software bug

, een verzoek voor een nieuwe functie of een risico voor gegevensbeveiliging.

Hiermee kunt u coderingsproblemen identificeren en beheren om ervoor te zorgen dat u niet twee keer door dezelfde bug wordt gebeten en de normale serviceactiviteiten kunt hervatten zonder tijdverlies voor uw klant of het geld van het bedrijf!

In dit artikel bespreken we wat incident management software is en lichten we 14 geweldige incident management software uit, inclusief hun belangrijkste kenmerken, prijzen en klantbeoordelingen.

Wat is incident management software?

Het incident management proces begint met een eindgebruiker die een probleem rapporteert dat zijn dag lijkt te hebben verpest!

Het eindigt meestal met een IT-medewerker die uren of zelfs dagen aan zijn bureau gekluisterd zit voordat het probleem dat de eindgebruiker dwarszit, wordt opgespoord en opgelost.

Maar met incidentbeheersoftware kunt u elk belangrijk incident efficiënter melden, beheren en oplossen (en met minder verspilde tijd, geschreeuw, gehuil en nagelbijten). 😬

Incident management tools kunnen uw service workflow vereenvoudigen, van het loggen en categoriseren van problemen tot het aanmaken en afsluiten van tickets. Bovendien helpen ze bedrijven om een duidelijk verband te leggen tussen problemen,

software bugs

verzoeken en incidenten, wat hun werk een stuk eenvoudiger maakt.

Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van software voor incidentbeheer:

Real-time meldingen voor een snellere oplossing van incidenten

Gestroomlijnde activiteiten voor beter incidentbeheer

Verhoogt de veiligheid op de werkplek

Belangrijkste Incident Management Software Kenmerken

Er zijn veel incident management tools om uit te kiezen. Om je te helpen beslissen welke de beste is voor jou, zijn hier enkele belangrijke kenmerken waar je op moet letten bij het kiezen van incident management software:

Real-time monitoring

Geautomatiseerde reactie op incidenten

Waarschuwingen en meldingen

Incident tracking en rapportage

Sjablonen voor analyse van de oorzaak

Beveiligingslogboeken en functies voor toegangscontrole

Integraties met derden

Door gebruik te maken van de juiste incident management software kunnen organisaties profiteren van verbeterde zichtbaarheid, samenwerking, automatisering en beveiliging. Dit maakt software voor incidentbeheer tot een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven van elke omvang.

Laten we nu eens kijken naar een aantal van de beste incident management tools en software die je helpen om verzoeken en problemen van klanten goed in de gaten te houden. 📋👀

Top 14 Incident Management Software voor 2024

Dit zijn de 14 beste incident management software tools van dit moment:

1.

ClickUp

ClickUp is een van de

hoogst gewaardeerde

tools voor productiviteit en incidentbeheer

gebruikt door teams

in kleine en grote bedrijven.

We hebben

samengewerkt met de San Diego Padres

om hun

IT-team efficiënter te maken

op en naast het veld! ⚾️

Met dit

tool voor agile projectbeheer

kunt u het volgende instellen

prioriteiten

en ze transparant maken voor het team, en u kunt bugs in batches oplossen door aangepaste

Tags

.

Op deze manier kunt u de normale werking van de service sneller herstellen, toekomstige onderbrekingen en incidenten tot een minimum beperken en het humeur van uw incidentteam hoog houden. 🤜⚡️🤛

ClickUp belangrijkste functies Naast het melden van incidenten zijn er een paar manieren waarop ClickUp u kan helpen met het incidentbeheerproces:

ClickUp voors

MaakMindmaps en conceptkaarten om plannen te visualiseren

Documenteer bugs en leg testplannen en testgevallen vast metDocumenten De levenscyclus van een incident beheren en bijhouden metPortfolio's Maak eenvoudig bulkbewerkingen voor meerdere incidenten en bespaar veel tijd met deMultitask werkbalk Beheer uw incidentworkflow handsfree metAutomatiseringen Verhoog de efficiëntie van de IT-klantenservice door meerdere incidenten in één keer toe te wijzen metMeerdere geadresseerden Zie wie meer problemen heeft dan een tijdschrift met deWerklast bekijken Creëer end-to-endControlelijsten voor het aanmaken van tickets, het categoriseren van incidenten en het oplossen ervan, zodat je team nooit een stap overslaat

Voeg automatisch GitLab activiteiten toe aan je ClickUp taken met de ClickUp-GitLab integratie

Problemen importeren uit Jira in ClickUp om uw incidentbeheerworkflow te stroomlijnen

ClickUp prijzen *Gratis Altijd Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($5/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($5/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Business Plus Plan (het beste voor meerdere teams ($19/lid per maand)

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

4.7/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

2. AlertOps

AlertOps biedt u slimme functies voor het tegengaan en verpletteren van allerlei soorten incidenten, zoals uitval van services, datalekken, malware-aanvallen en meer.

Deze software voor incidentenbeheer helpt je om het hoofd boven water te houden en voorkomt dat je team verdrinkt in een stortvloed van klachten van klanten.

Helaas kun je dat idee niet in kaart brengen met deze app, omdat AlertOps geen mindmaps bevat.

Het lijkt erop dat het toch niet allemaal van een leien dakje zal gaan! 😅

AlertOps belangrijkste functies

Krijg een overzicht van de prestaties van uw incidentmanagementteam met dashboards en rapporten

Waarschuwingen ontvangen wanneer uw incident monitoring tools niet meer reageren

Ticketstatus automatisch of met één klik aanmaken en bijwerken

AlertOps prijzen

AlertOps heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $5/gebruiker per maand.

AlertOps klantwaardering

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

GitLab is een software voor het bijhouden van incidenten waarmee je incidenten kunt triagen in een lijstweergave en je team alle benodigde informatie geeft die ze nodig hebben om bugs te verhelpen.

Met het incident management systeem kun je een correctief actieplan maken, dat in wezen de stappen vastlegt die je team kan volgen om soortgelijke problemen in de toekomst op te lossen.

Op deze manier hoeft je team niet het moeilijke proces van het oplossen van hetzelfde probleem opnieuw te ondergaan. Maar helaas kan het behoorlijk lastig zijn om de tool onder de knie te krijgen, omdat het gebruik ervan erg complex is.

GitLab belangrijkste functies

Maak oproepschema's voor incident response teams

Waarschuwingen over incidenten versturen via Slack en e-mail

De statuspagina informeert belanghebbenden over de laatste updates van elk gemeld incident

GitLab prijzen

GitLab heeft een gratis plan, en betaalde plannen beginnen bij $19/gebruiker per maand.

GitLab klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (580+ beoordelingen)

4. Datadog

Datadog helpt je team bij het identificeren, beheren en volgen van incidenten met hun gecentraliseerde gebruikersinterface en tools voor het reageren op incidenten.

Dit incident

rapportagesoftware

hiermee kun je geautomatiseerde workflows maken en met één klik alle meldingen uitschakelen tijdens systeemonderhoud en updates (of wanneer je even snel een dutje wilt doen). 😴

Helaas zijn de rapporten relatief eenvoudig, dus je hebt misschien een andere tool nodig voor datavisualisaties.

Datadog belangrijkste functies

Gebruikt machine learning om problemen in je IT-infrastructuur te identificeren

Filtert en sorteert incidenten op belangrijke info-tags zoals team, ernst, status, enz.

Tag teamleden en wijs rollen toe voor real-time samenwerking

Datadog prijzen

Datadog heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $15/host per maand.

Datadog klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (210+ beoordelingen)

4.2/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Freshservice

Freshservice kan elke incidentmanager helpen bij het identificeren van knelpunten in hun incidentmanagementworkflow.

De app biedt ook inzichtelijke rapporten en tal van integraties met diverse andere zakelijke toepassingen zoals MS Teams, Jira, Zapier en meer.

Jammer dat er geen gratis plan is. 😬

Laten we eens kijken of het nog steeds je klantrelaties fris kan houden.

de belangrijkste kenmerken van #### Freshservice

Biedt gebruikers ondersteuning via meerdere kanalen, waaronder e-mail, een zelfbedieningsportaal, mobiele apps, chatbot en feedbackwidgets

Bouw een kennisbank met oplossingen voor incidenten die zowel door technicus als medewerker kan worden gebruikt

Beoordeel de teamprestaties met een aangepast incidentrapport

Freshservice prijzen

Freshservice biedt betaalde abonnementen vanaf $19/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Freshservice klanten

G2: 4.6/5 (840+ beoordelingen)

4.6/5 (840+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (420+ beoordelingen)

6. HaloITSM

HaloITSM is afgestemd op de ITIL-proces en helpt teams met risicobeheer door incidenten op te sporen en de hoofdoorzaak ervan te onderzoeken.

Het slaat systematisch de informatie op met betrekking tot alle incidenten die zich ooit hebben voorgedaan.

Op deze manier, als een gerelateerd incident opduikt en zegt, "hello, ik ben het weer," heb je alle informatie die je nodig hebt om het in een oogwenk op te lossen.

En je team kan daar staan met een gouden aureool voor al die snelle hulp. 😇

Helaas heeft het niet al te veel native integraties, dus toevoegen aan je bestaande workflow kan een uitdaging zijn.

HaloITSM belangrijkste functies

Volg elke fase van uw incidentbeheerworkflow met gedetailleerde rapporten

De SLA (service-level-overeenkomst) beheervoorziening zorgt ervoor dat u nooit eenserviceovereenkomst die u met uw klant hebt gemaakt

Koppel meerdere incidenten aan een probleemverzoek en werk ze bij met één klik

HaloITSM prijzen

Vraag een offerte op maat aan voor HaloITSM.

HaloITSM klantwaarderingen

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

7. Issuetrak

Issuetrak is een krachtige app voor incidentbeheer die je helpt met het volgen van problemen, klachtenbeheer en ticketing.

De app escaleert problemen automatisch als een teamlid ze niet heeft opgelost. Dit voorkomt dat je team problemen of klantenservicedoelen mist!

Met andere woorden, het helpt je het vuur te doven zodat je uiteindelijk geen bruggen verbrandt bij je klant. Maar helaas heb je beperkte aanpassingsmogelijkheden als het gaat om contactpersonen.

Issuetrak belangrijkste functies

Een aanpasbaar dashboard dat je de laatste updates geeft over alle openstaande kwesties

Organiseer issues door ze te groeperen in categorieën zoals productondersteuning, klantrelaties, IT, enz.

Laat de eindgebruiker en IT-agent bepaalde informatie vooraf invullen voor een snelle afhandeling van incidenten

Issuetrak prijzen

Vraag een offerte op maat aan van Issuetrak.

Issuetrak klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

8. Opsgenie

Opsgenie, onderdeel van Jira Service Management, informeert je team via meerdere kanalen (e-mail, sms, mobiele push en meer) over nieuwe incidenten, zodat ze er direct mee aan de slag kunnen.

Het maakt ook gebruik van robuuste incidentrapportage en analyses om ernstige problemen te benadrukken en je een overzicht te geven van de prestaties van je team.

Je kunt met deze tool echter geen bulkbewerkingen uitvoeren op taakstatussen en verantwoordelijken.

Het lijkt erop dat deze geest niet alle incident management wensen kan vervullen...🙊

Opsgenie belangrijkste functies

Gebruik sjablonen voor incidentbeheer om verschillende workflows in te stellen voor incidenten, gebaseerd op hun urgentie

Stakeholders automatisch informeren over de oplossing van incidenten

Stroomlijn je issue-tracking proces door de app te verbinden met Jira

Opsgenie prijzen

Opsgenie heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $9/gebruiker per maand.

Opsgenie klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

4.6/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

Opsgenie is een onderdeel van Jira service management. Als je meer wilt weten over Jira, bekijk dan onze diepgaande

Jira overzicht

.

9. PagerDuty

PagerDuty is een incident management software die gericht is op klantervaring te verbeteren met inzichtelijke incident learning en end-to-end response automation.

Het helpt teams bij het identificeren van wijzigingen of fouten die de meest waarschijnlijke boosdoeners van incidenten zijn. Deze software voor incidentbeheer komt in actie wanneer er iets niet in orde lijkt te zijn.

Het gratis plan is echter beperkt, wat betekent dat je moet kiezen voor de prijzigere betaalde plannen.

PagerDuty belangrijkste functies

Volg afhankelijkheden, deel statusupdates en bekijk incidentgegevens

Analyseer de hoofdoorzaak van incidenten uit het verleden om ze beter te kunnen oplossen en voorkomen

Workflows bouwen en aanpassen met de uitbreidbare PagerDuty API's

PagerDuty prijzen

PagerDuty heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $21/gebruiker per maand.

PagerDuty klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (570+ beoordelingen)

4.5/5 (570+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus geeft u de ultieme controle bij het beheren van IT-problemen om de problemen van uw klanten op te lossen en bespaart uw team slapeloze nachten.

Hoe doet de incident management app dit? Door je toegang te geven tot een kennisbank met artikelen over geavanceerde technische oplossingen.

Je kunt je klanten ook op de hoogte houden van problemen met geautomatiseerde meldingen.

Zo voorkom je lange e-mail threads! 😄

Helaas heeft het minimale rapportagemogelijkheden.

ServiceDesk Plus belangrijkste functies

Aangepaste statussen instellen om incidenten te beheren en bij te houden

Automatisch incident tickets toewijzen op basis van de expertise van de technicus

E-mailsjablonen gebruiken voor betere en snellere communicatie met de eindgebruikers

ServiceDesk Plus prijzen

Vraag een offerte op maat aan voor ServiceDesk Plus.

ServiceDesk Plus klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

4.2/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

11. SolarWinds

SolarWinds Service Desk is een oplossing voor incidentbeheer die teams geautomatiseerde processen biedt.

U kunt de voortgang van uw incidentworkflow echter niet visualiseren omdat de app niet beschikt over gantt-grafieken voor projectbeheer .

Laten we eens kijken of deze tool je kan helpen om je werk vroeg en efficiënt op te winden..

SolarWinds belangrijkste functies

Incident tickets automatisch categoriseren, prioriteren en toewijzen aan het juiste teamlid

Gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) voor het sneller afsluiten en oplossen van incidenten

Integreert met populaire cloudapplicaties zoals Google Workspace, Zendesk en meer

SolarWinds prijzen

Vraag een offerte op maat aan bij SolarWinds.

Waardering van klanten van SolarWinds

G2: 4.3/5 (240+ beoordelingen)

4.3/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

12. Spiceworks

Spiceworks is een web helpdesk software die IT-teams helpt om elk incident op te sporen, te beheren en af te sluiten.

Het drijft servicedeskteams naar succes in plaats van gek te worden van eindeloze verzoeken en problemen.

Jammer dat het niet wordt geleverd met een kanban-bord wat betekent dat je taken niet kunt groeperen op status, geadresseerde, prioriteit en meer. 🤷

Denk je nog steeds dat deze tool wat spice kan toevoegen aan je incident management workflow?

Spiceworks belangrijkste functies

Gebruik monitoringfuncties, waarschuwingen en aangepaste ticketattributen om incidenten te beheren

Gebruik de website down checker als je denkt dat de app down is

Ontvang pushmeldingen en de nieuwste ticketupdates rechtstreeks op uw telefoon (iOS en Android) of tablet

Spiceworks prijzen

Spiceworks is gratis software voor het bijhouden van incidenten.

Spiceworks klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (490+ beoordelingen)

13. Splunk-technologie

Splunk Technology is een IT-tool voor operationeel beheer die reacties op incidenten automatiseert door een bepaald type incident naar het juiste teamlid te routeren. Dit vermindert in wezen de downtime van de service (en geeft uw klanten meer tijd om voor uw inspanningen te applaudisseren)!

Omdat het echter zeer uitgebreid is, heeft het ook een steile leercurve en is het duur.

Splunk Technologie belangrijkste kenmerken

Stroomlijnt oproepschema's om snel te kunnen reageren op incidenten en storingen

Ondersteund door geavanceerde analyses om problemen sneller op te lossen

Identificeert urgente incidenten met behulp van voorspellende machine learning

Splunk Technology prijzen

Vraag een offerte op maat aan bij Splunk Technology.

Splunk Technology klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (280+ beoordelingen)

4.2/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

Zendesk is een software voor incidentbeheersystemen waarmee je klachten van klanten kunt oplossen en de klanttevredenheid kunt verhogen door meerdere incidenten aan één probleemticket te koppelen. Bovendien kan de agent dat specifieke probleemticket aanpakken en meerdere problemen in één keer oplossen.

Helaas is het moeilijk om je gegevens te exporteren naar andere tools.

Zal dit incidentbeheersysteem jouw team helpen om meer zen te worden? 💆

Belangrijkste functies van Zendesk

Voor eenvoudige oplossingen deelt de app tickets in vier typen in: een vraag, probleem, incident en taak

Wordt geleverd met een eigen kennisbank om supportteams te versterken en incidentbeheer te verbeteren

Initieert workflows die worden geactiveerd door ticketwijzigingen of tijdsgebaseerde voorwaarden

Zendesk-integraties

Zendesk prijzen

Zendesk biedt betaalde plannen vanaf $49/agent per maand.

Zendesk klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (2.700+ beoordelingen)

4.2/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.600+ beoordelingen)

Voordelen van Incident Management Software

Incident management software kan een krachtig hulpmiddel zijn, waarmee IT-teams snel storingen kunnen opsporen en verhelpen. Dit soort software is de afgelopen jaren steeds populairder geworden omdat organisaties beter willen reageren op incidenten bij klanten en hun resources efficiënt willen beheren. Hier zijn enkele van de voordelen die incident management software tot een essentieel onderdeel van elk bedrijf maken:

1. Gevorderde zichtbaarheid: Incident management software kan IT-teams meer inzicht geven in hun systemen en diensten, waardoor ze incidenten sneller kunnen detecteren en de juiste maatregelen kunnen nemen om ze op te lossen. Met een incident management systeem is het makkelijker om de status van uitval of andere problemen te zien voordat het grote problemen worden.

2. Verbeterde samenwerking: Incident management software kan de samenwerking tussen teams vergemakkelijken, zodat ze snel kunnen reageren op incidenten bij klanten en efficiënter resources kunnen delen. Dit maakt het makkelijker voor organisaties om problemen tijdig aan te pakken, wat resulteert in een betere klantenservice en een betere klantenbinding.

3. Geautomatiseerde processen: Incident management software biedt geautomatiseerde processen die kunnen helpen incident management te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle stappen tijdig worden genomen. Hierdoor zijn er geen handmatige processen meer nodig, bespaart u tijd en vermindert u het aantal fouten.

4. Veiligheid: Incident management software biedt functies zoals beveiligingslogs, meldingen en real-time waarschuwingen die organisaties kunnen helpen hun gegevens en systemen beter te beveiligen tegen kwaadaardige aanvallen

5. Verbeterde rapportage van incidenten: Met software voor incidentrapportage kunnen incidentrapporten snel en eenvoudig worden ingediend. Dit kan organisaties helpen bij het bijhouden van incidenten, zodat ze trends kunnen bekijken en potentiële verbeterpunten kunnen identificeren. Software voor incidentrapportage helpt ook de communicatie te vergemakkelijken tussen de betrokken partijen, zoals klanten, werknemers en andere belanghebbenden.

Problemen minimaliseren met Incident Management Software

Met incident management software kan uw IT-team de toewijzing van tickets automatiseren en gebruik maken van kant-en-klare responssjablonen om de productiviteit verder te verhogen.

En hoewel we een aantal goede apps hebben genoemd, is ClickUp veruit de meest uitgebreide tool die uw IT-systeem en klantenbestand stabiel houdt.

Met deze software voor productbeheer kunt u incidenten beheren, classificeren op basis van de ernst van het incident, op koers blijven met ClickUp Doelen en houd de prestaties van je team bij met Tabel Widgets .

Kortom, de perfecte oplossing voor alle IT-nachtmerries die uw klanten (en u) 's nachts wakker houden! Schakel gratis over naar ClickUp om vastlopen te voorkomen en uw organisatie soepel te laten draaien als een goed geoliede machine.