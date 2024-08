15 Gratis sjablonen en formulieren voor het bijhouden van bugs in 2024

Geen enkele software is perfect. Ondanks al het harde werk zal er waarschijnlijk iets fout gaan, wat te verwachten en normaal is. Het gaat erom wat je daarna doet.

Een goed sjabloon voor het rapporteren van bugs is een redder in nood voor elk engineering team . Het helpt leden van het team bugs snel en nauwkeurig te documenteren en te beheren en zorgt ervoor dat ze door de juiste mensen op het juiste moment worden aangepakt. ⌛

In dit artikel bespreken we de beste sjablonen voor bugrapporten om het proces van bugrapportage in uw organisatie te verbeteren en onnodige vergaderingen te voorkomen. We leggen uit wat elke sjabloon biedt aan functies en aanpassingsmogelijkheden en hoe ze uw werkstroom stroomlijnen.

Wat is een sjabloon voor bugrapporten?

Bugrapportage is het proces van het documenteren van problemen die zich voordoen in softwareapplicaties die door gebruikers of gebruikers zijn gevonden QA testers . Verwante bugrapporten zijn voorgebouwde raamwerken die dit proces gemakkelijker en effectiever zouden moeten maken. Een goed bugrapport bevat gewoonlijk de volgende informatie:

Wie heeft de bug gevonden/gerapporteerd?

Datum waarop het rapport is aangemaakt

Ernst van de bug

Stappen om de bug te reproduceren

Verwachte vs. werkelijke uitkomst

De omgeving waarin de bug zich voordeed

Visueel bewijs

Het sjabloon van het bugrapport bevat meestal de naam van de toegewezen persoon, het label met de prioriteit en de status van de voortgang.

Wat maakt een sjabloon voor een goed bugrapport?

Hier zijn de vier must-haves van een effectief bug bijhouden sjabloon:

Geoptimaliseerde verzameling van bugrapporten: Helpt u bij het verzamelen van bugrapporten uit verschillende bronnen en zet ze snel om in taken binnen een tool voor projectmanagement Heldere en consistente format: Bevat alle benodigde informatie voor softwareontwikkelingsteams, gepresenteerd op een beknopte manier of met zoveel mogelijk details Aanpassen: Het is flexibel en aanpasbaar aan verschillende teams en werkstromen Integratie: Integreert naadloos met andere tools die je gebruikt

15 sjablonen voor bugrapporten om uw debugging te stroomlijnen

Om tijd te besparen en hoofdpijn te voorkomen, gebruikt u een sjabloon voor bugrapporten uit onze lijst met 15 sjablonen. Ze helpen u problemen efficiënt te registreren en zorgen ervoor dat potentiële problemen snel worden aangepakt, wat leidt tot een beter product en tevreden clients. Bekijk onze favorieten hieronder!

1. ClickUp Bug Bijhouden Rapport Sjabloon

Blijf op de hoogte van alle informatie en creëer een hiërarchie van taken met de ClickUp Bug Tracking Rapport Sjabloon ClickUp's Bug Tracking Rapport Sjabloon heeft alles wat u nodig hebt voor een succesvolle rapportage van bugs die op uw pad komen. Het is beginnersvriendelijk, dus zelfs niet-technisch onderlegde gebruikers kunnen dit bugrapport snel onder de knie krijgen.

De lijstweergave is de basis van dit sjabloon en alle andere weergaven, zoals Kanban-bord en Gantt grafiek . Het bevat de nodige informatie over alle Taken en Subtaken, georganiseerd in kolommen.

Standaard bevatten de kolommen bugbron, omgeving, datums en commentaar, maar u kunt ze aanpassen en kiezen uit verschillende kolomtypen, van eenvoudige tekst en nummers tot selectievakjes, vervolgkeuzemenu's, tags en balken voor voortgang.

Om een specifiek overzicht te krijgen, kunt u taken filteren of groeperen op status, toegewezen persoon, prioriteit, deadline of tag. Het sjabloon voor bugrapporten bevat al verschillende aanpasbare statuscategorieën. Door op een taak te klikken, opent u een venster met meer informatie over de taak. In het venster kunt u de taakbeschrijving, het activiteitenlogboek en de bijlagen weergeven projectdocumentatie en maak relaties tussen taken en berekende velden, voeg opmerkingen en checklists toe en schat en tijd bijhouden .

In ClickUp kunt u AUTOMATISEREN door een van de presets te selecteren of zelf voorwaarden en acties te definiëren. Je kunt de toestemmingen van gebruikers verfijnen en lijsten gemakkelijk omzetten in Sprints. Om tijd te besparen, krijg de ClickUp Extensie voor Chrome en leg bugs vast met schermafbeeldingen of maak Taken aan via e-mail.

2. ClickUp Agile sjabloon voor het bijhouden van bugs

Taken visualiseren en ze met slepen en neerzetten organiseren met het ClickUp-taaksjabloon voor bugrapportage ClickUp's sjabloon voor Agile Bug rapportage is een Kanban-stijl bord perfect voor Agile teams . Het maakt een krachtige visualisatie van problemen mogelijk. Met de drag-and-drop interface kunt u in enkele seconden wijzigingen aanbrengen in uw bugrapport.

Door te spelen met de instellingen van het Groep door menu, kunt u het bord reorganiseren zoals u dat wilt. Het bord bevat standaard kolommen, maar u kunt ook zwemlanes, oftewel rijen, inschakelen.

Of het nu een rij of kolom is, je kunt verschillende criteria kiezen om taken te classificeren. De meest gebruikelijke keuzes zijn prioriteit en status omdat ze u helpen het kaf van het koren te scheiden en de belangrijkste Taken het eerst aan te pakken. Andere criteria zijn de ernst van een bug, toegewezen personen, omgeving en deadline, maar u kunt ook aangepaste criteria definiëren.

Het bord kan lijsten, mappen, ruimtes of de hele werkruimte weergeven met de Alles weergave. Taken maak je door te klikken op de knop onder de bestaande taken of op die in de rechterbenedenhoek.

Breng meerdere wijzigingen tegelijk aan in de Werkbalk voor bulkacties, die verschijnt zodra u taken gaat selecteren. Tot slot kun je je prikbord opleuken door een prachtige omslagafbeelding toe te voegen. ✨

3. ClickUp Formulier voor bugrapportage

Verzamel bugrapporten van gebruikers en zet ze automatisch om in Taken met het ClickUp Bug Report Form Sjabloon

Met ClickUp's formulier voor foutrapportage sjabloon kunt u de rapportage van bugs volledig stroomlijnen. Maak uw Foutenformulier en deel het met iedereen, gast of lid, en zet problemen automatisch om in taken. Houd er rekening mee dat deze functie is voorbehouden aan abonnees van de Unlimited-abonnement en hoger.

Om de content te bewerken, sleept u velden van het linkerpaneel naar het formulier. De velden kunnen de naam van de indiener, de bron van het rapport, de betreffende omgeving, bijlagen, beschrijving en vele andere velden bevatten. U kunt ook aangepaste velden toevoegen en bepaalde velden verbergen zodat het systeem ze automatisch invult met uw unieke URL of embed code.

Als je upgrade naar het Business-abonnement, kun je een persoonlijk tintje toevoegen door de tekst die wordt weergegeven na het verzenden en het uiterlijk van het formulier aan te passen. Laat uw unieke merkpersoonlijkheid zien via verschillende leuke thema's en kleuren en voeg een afbeelding of logo toe aan uw tool voor het bijhouden van bugs. 🖼️

Om specifieke informatie vast te leggen, introduceert u dynamische logica in uw formulier met een reeks regels en voorwaarden. U kunt automatisch bugs toewijzen aan leden van uw team nog voordat ze er zijn. Zodra uw formulier is Voltooid, kunt u het insluiten in een deelbaar document of rechtstreeks op uw website. U kunt uw steekproefsgewijze bugrapportage exporteren als CSV-bestand.

4. ClickUp Bug bijhouden per functie sjabloon

Bekijk welke functies het meest gevoelig zijn voor problemen met het ClickUp Bug Tracking by Feature Sjabloon ClickUp's Bug bijhouden per functie sjabloon groepeert uw problemen op basis van de functies van het product waarmee ze verbonden zijn, waardoor u een duidelijk overzicht krijgt van de taken die u moet uitvoeren. Belangrijker nog, het helpt u patronen te identificeren en functies eruit te pikken die misschien een revisie nodig hebben in plaats van een fix.

Het sjabloon voor bugrapporten heeft de vorm van een lijst, zodat u kolommen kunt selecteren om weer te geven of uw eigen kolommen kunt toevoegen. Maak afhankelijkheid, voeg checklists toe en houd de tijd bij, zoals in elke sjabloon van ClickUp List.

Als een functie bijzonder problematisch is, kun je alle taken van die functiegroep selecteren en er snel een Sprint van maken (mits je van tevoren een aparte Sprintmap hebt gemaakt). En zo sprint u naar succes bij het rapporteren van bugs met ClickUp!

5. ClickUp Bug & Probleem bijhouden sjabloon

Zoek uit wat, wanneer en door wie er gedaan moet worden met het ClickUp Bug & Issue Tracking Template ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen is een raamwerk dat is ontworpen om zichtbaarheid en effectieve functieoverschrijdende samenwerking . Het is geavanceerd, dus als u een nieuweling bent, hebt u misschien begeleiding nodig bij het leren gebruiken van dit sjabloon voor bugrapporten. Gelukkig bevat ClickUp een instructiedocument in al zijn sjablonen.

Het is de moeite waard, want het resultaat is een uitgebreid systeem dat uw hele werkstroom optimaliseert en de frequentie van die vervelende vergaderingen over de status die de meesten van ons vrezen, vermindert. 🥱

Deze sjabloon voor het bijhouden van problemen heeft de vorm van een map en bestaat uit de lijsten Defect Master, Reported Bugs en Limitations and Workarounds. Het bevat ook een Team Doc waar u de triage- en rapportageprocessen of andere informatie waarvan uw team op de hoogte moet zijn, kunt schetsen. Elke lijst bevat verschillende weergaven voor verschillende contexten bij het rapporteren van bugs.

Blijf op de hoogte van alle fixes en organiseer ze op basis van status, ernst en prioriteit in de Defect Master lijst. Maak relaties tussen taken en klik erop om extra informatie weer te geven, opmerkingen toe te voegen en log tijd .

6. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board Sjabloon

Visualiseer en prioriteer alle problemen die moeten worden opgelost met het ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board Sjabloon

Met ClickUp's Priority Bug & Issue Tracking Board Sjabloon kunt u de meest urgente Taken selecteren en hun huidige status zien, wat u helpt om uw middelen te verdelen en prioriteiten te stellen als een professional. 😎

Dit Kanban-bord is vooraf ingesteld met prioriteitscriteria in de kolommen en status in de swimlanes, maar u kunt het aanpassen aan uw huidige behoeften voor rapportage van bugs en uw werkstroom. Naast deze twee criteria kun je taken groeperen op deadline, toegewezen persoon, tag of aangepaste velden. Het prioriteitslabel of de status van een taak wijzigen is een fluitje van een cent: sleep de taak naar een andere kolom of baan, zodat bugrapporten gezamenlijk en gemakkelijk aan te passen blijven.

De essentiële informatie over de Taak staat op de kaart. Als u meer wilt zien of extra instellingen wilt onthullen, klikt u op de kaart om het venster van de taak te openen. U kunt de wijzigingsgeschiedenis weergeven, checklists toevoegen, de tijd bijhouden en opmerkingen achterlaten in dit sjabloon voor bugrapporten.

7. ClickUp Priority Bug & Probleem bijhouden door sjabloon

Krijg een overzicht van de verantwoordelijkheden van elke squad met het ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad sjabloon

In de ClickUp Prioriteit Bug & Probleem bijhouden door sjabloon Squad kunnen u en uw ontwikkelteam zien welke taken aan welk team zijn toegewezen en hoe ze vorderen. Deze layout toont de werklast van elk team en helpt u om aankomende taken realistisch en eerlijk toe te wijzen.

Het maakt de communicatie ook vlotter en minder hikgevoelig. Je kunt snel zien wie verantwoordelijk is voor welke Taak en bij overlappingen contact opnemen met de juiste medewerker. Dit maakt het gemakkelijker om verwachte en werkelijke resultaten te bepalen.

Dit sjabloon is in standaard lijstweergave en bevat kolommen zoals status, bugomgeving, productfuncties, bugernst, labels met prioriteit en het totale aantal rapporten. Net als bij alle voorgaande sjablonen kunt u aangepaste kolommen toevoegen.

8. ClickUp Bug & Probleem Proces sjabloon bijhouden

Blijf op de hoogte van de voortgang van taken met het ClickUp Bug & Issue Tracking Process Template ClickUp's proces sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen is een Kanban-bord met bugs en problemen gegroepeerd op status. Dit type groepering geeft u een oog weergave van alle defecten en hun huidige status.

Kaarten bevatten alleen de cruciale informatie over de bugs door de naam, de toegewezen persoon en het label met prioriteit weer te geven, wat ongelooflijk handig is als u met veel taken tegelijk bezig bent en niet wilt dat de ruimte overvol raakt. Als u echter op individuele taken klikt, kunt u alle details zien, zoals de geschiedenis van wijzigingen, bijlagen en checklists.

9. ClickUp Backlogs & Sprint sjabloon

Beheer uw backlog en plan komende Sprint met gemak met behulp van het ClickUp Backlogs & Sprint Sjabloon

Gebruik ClickUp's sjabloon voor backlogs en Sprint om efficiënt alle komende Taken te abonneren, of het nu gaat om nieuwe functies of het oplossen van bugs. Het laat zien welke taken in elke Sprint Voltooid moeten worden en hoe ze in lijn liggen met de algemene doelen van het project.

Of het nu gaat om bronbeperkingen of niet, deze layout helpt u bij het toewijzen van taken aan de juiste leden van het team, zodat uw project soepel en op tijd voortgang boekt bij het rapporteren van bugs. Het sjabloon wordt geleverd in de vorm van een ruimte die bestaat uit twee mappen - Backlogbeheer en Sprint.

In de Backloglijst kun je alle epics en user stories weergeven en hun urgentie aangeven met Sprintpunten, MoSCoW-categorieën of via een aangepaste methode. Je kunt ze ook koppelen aan Taken. Voor een optimale visualisatie kun je verschillende weergaven proberen, zoals Board- en Ganttgrafieken. De map bevat ook een lijst met softwarebugs, vergelijkbaar met de vorige sjablonen.

Met de Sprintmap kun je een strategie uitstippelen en een tijdlijn in kaart brengen voor tijdige releases. Er zijn veel weergavemodi voor het plannen en bijhouden van de voortgang, waaronder Dagelijks Standup-bord, Teamweergave Box, Kalender, Tijdlijn, Werklast en Activiteitsweergave.

Wil je je gedachten over een Taak delen met je teamgenoten over het softwareontwikkelingsproces? Je hoeft niet te wachten op een vergadering! Voeg een Chat weergave toe aan je ruimte en begin het gesprek in een mum van tijd. 💬

10. ClickUp RPA sjabloon

RPA projecten hoeven niet overweldigend te zijn dankzij het ClickUp RPA Template

RPA projecten zijn meestal omvangrijk, complex en veeleisend. Om die van u beter beheersbaar te maken, gebruikt u dit RPA project sjabloon door ClickUp . Naast het overzichtelijk opslaan en presenteren van al uw gegevens, helpt het u om risico's in te schatten, duidelijke verwachtingen in te stellen en effectief samen te werken met alle betrokken afdelingen.

De sjabloon bevat verschillende weergaven, waaronder de hoofdweergave Lijstweergave, Taak- en Planningvoortgangsborden, evenals een Gantt-grafiek en Werklastweergave voor efficiënt tijd- en middelenbeheer. In de lijstweergave worden de taken gegroepeerd op basis van de sectie waartoe ze behoren, maar u kunt andere criteria selecteren om beter bij uw werkstroom aan te sluiten.

De kolommen geven de deadline van de taken weer, de afdeling waartoe ze behoren en hun huidige status. Je kunt risico's analyseren en de taken prioriteren door ze verschillende impact- en inspanningsniveaus toe te wijzen. Alle categorieën en kolommen zijn aanpasbaar.

bonus: U kunt ook onze verzameling van aanwijzingen gebruiken om u te helpen uw foutenrapportage te verbeteren ._

11. Excel sjabloon voor probleemopsporing

via Excel

Handhaaf een eenvoudige maar effectieve rapportage methode met de Excel Issue Tracker Template. Deze sjabloon is ideaal voor gebruikers die prioriteit geven aan eenvoud en vertrouwdheid en is ontworpen om de sleutelpunten van elke bug vast te leggen - beschrijving, ernst, toegewezen aan, status en datum van oplossing - binnen een traditioneel formaat spreadsheet. Het voordeel van deze sjabloon voor bugrapporten ligt in de veelzijdige toegankelijkheid en de eenvoudig te navigeren layout. De ingebouwde functies van Excel kunnen ook worden gebruikt voor het sorteren en filteren van Taken, waardoor de efficiëntie en duidelijkheid van uw proces voor het bijhouden van bugs wordt verbeterd.

12. Google Spreadsheets sjabloon voor bugrapportage

via Google Spreadsheets

Profiteer van een vertrouwde interface met de sjabloon Google Spreadsheets Bug Report. Deze sjabloon heeft een gestroomlijnde layout en een gebruiksvriendelijk ontwerp en biedt een betrouwbare oplossing voor het vastleggen en beheren van bugrapporten.

Kritieke details zoals de beschrijving van de bug, het prioriteitsniveau, wie het probleem heeft ondervonden, het toegewezen teamlid en eventuele aantekeningen over de oplossing kunnen nauwgezet worden bijgehouden. Het sleutelvoordeel ligt in het samenwerkingsaspect - meerdere gebruikers kunnen het blad in realtime gebruiken en bijwerken, waardoor het ideaal is voor teams die gelijktijdig werken. Het op cellen gebaseerde format wordt geleverd met Google's ingebouwde functie om taken naadloos te sorteren, filteren en organiseren!

13. GitHub Bug Rapport Sjabloon

via GitHub

Maximaliseer uw ontwikkelingswerkstroom met het GitHub Bug Report Template. Gericht op teams die bekend zijn met de GitHub omgeving, maakt dit sjabloon het naadloos bijhouden van bugs mogelijk binnen de context van je ontwikkelings opslagplaatsen. Met het sjabloon kun je kritieke details loggen, zoals de aard van de bug, het bestand of de functie die het beïnvloedt, de stappen van de reproductie en de voorgestelde oplossing. Het belangrijkste voordeel is de hoge mate van integratie binnen een vertrouwd ontwikkel-ecosysteem. Je kunt bugs moeiteloos koppelen aan toewijzingen van code, labeling en mijlpalen functies gebruiken voor organisatie, en gezamenlijke discussies over elk probleem stimuleren. Profiteer bovendien van GitHub's native notificatiesysteem om alle leden van het team in realtime op de hoogte te houden.

14. PDF sjabloon voor bugrapportage door Jotform

via Jotform

Omarm de eenvoud en flexibiliteit van geschreven documenten met de PDF Bug Report Template van Jotform. Deze oplossing biedt een uitstekende manier om informatie over het bijhouden van bugs vast te leggen, af te drukken en te delen in een goed gestructureerd document format. Het sjabloon voor bugrapporten helpt u bij het vastleggen van essentiële aspecten, zoals de beschrijving van de bug, schermafbeeldingen, gerapporteerd door, toegewezen aan en het abonnement. Het blinkt vooral uit in de offline toegankelijkheid en deelbaarheid, waardoor het uitstekend geschikt is voor teams die de voorkeur geven aan fysieke kopieën of op e-mail gebaseerde, niet-real-time samenwerking. Als extra voordeel integreert dit sjabloon met de formulierenbouwer van Jotform, zodat u bugrapporten rechtstreeks in afzonderlijke PDF's kunt verzamelen voor gestroomlijnd beheer en verdeling.

15. Microsoft Loop Issue Tracker Sjabloon

via Microsoft

Blijf uw problemen bijhouden met het sjabloon Microsoft Loop Issue Tracker. Dit is een uitgebreide oplossing voor teams die al gebruik maken van Microsoft-suite producten en die liever binnen een uniform ecosysteem blijven. Deze sjabloon is ontworpen binnen het samenwerkingskader van Microsoft Loop en is uitstekend voor het vastleggen van de cruciale details van elke bug, zoals beschrijvingen, ernst, details van de melder, details van toegewezen personen, tijdlijnen en status van de oplossing. Uniek aan deze tool is de functie voor het in realtime delen van canvas, waardoor leden van het team dynamisch kunnen samenwerken en er minder heen-en-weergeloop is.

Sjablonen voor bugrapportage en bijhouden: Een Overzicht

Hier volgt een kort overzicht van onze favoriete sjablonen voor het rapporteren van bugs en enkele van hun voordelen:

Begin met het efficiënter beheren en rapporteren van bugs

Rapportage en bijhouden van bugs is een essentieel onderdeel van IT projectmanagement . Met een goed systeem voor abonnement en prioritering kunt u alle problemen die op uw pad komen registreren en zonder veel gedoe oplossen.

Dus, rapporteer bugs met een van deze sjablonen en laat die vervelende bugs u nooit meer lastigvallen. 🐛