10 Gratis Storyboard Sjablonen in Word, PDF, & ClickUp

Je kunt het doen en er het beste van hopen, maar de meest succesvolle video's en creatieve projecten zijn vaak het resultaat van zorgvuldige abonnementen. Achter elke filmscène of trending TikTok zit een creatieve pre-productie die de actie, dialogen en visuele effecten zorgvuldig heeft ingepland, meestal met behulp van sjablonen voor storyboards.

In deze gids laten we je zien wat een goed sjabloon voor een storyboard is en waar je op moet letten als je een sjabloon overweegt. Daarna geven we je een korte lijst met onze gratis sjablonen voor storyboards die je in 2023 kunt proberen. 📽️

Wat is een storyboardsjabloon?

Een sjabloon voor een storyboard is een grafische indeling die je helpt om het grote geheel in kleinere details te visualiseren, scène voor scène. Voor elk storyboardproces - of je nu complexe ideeën uitwerkt of een storyboard voor een video maakt - is het een must als je je film of project in kaart wilt brengen.

Weten hoe je storyboardpanelen maakt is niet ingewikkeld, maar soms wil je het proces snelkoppelen en meteen tot de details komen. Een blanco sjabloon voor een storyboard zorgt voor de structuur, zodat jij je aandacht op het verhaal kunt richten. 📚

10 gratis professioneel ontworpen sjablonen voor storyboards

Het juiste sjabloon voor een storyboard maakt het makkelijker om je abonnement te visualiseren en je doelen te bereiken - of het nu gaat om een gewenst shot of scène, een verbetering aan een product of campagne, of het opsplitsen van je ontwerpproces. Ontdek een aantal van onze favoriete gratis sjablonen voor storyboards en vind het ideale canvas voor uw volgende project.

1. ClickUp storyboardsjabloon

ClickUp Storyboard Sjabloon

Laten we beginnen met een moderne kijk op het traditionele sjabloon voor filmstoryboards. Deze Storyboardsjabloon door ClickUp helpt u uw korte film of video shot voor shot te plannen, zodat u kunt zien hoe de actie van het ene moment op het andere voortgang boekt.

Je hebt hier geen Adobe Photoshop-vaardigheden voor nodig - deel gewoon een tekening of mockup van de scène en voltooi de onderstaande details om je team precies te laten zien wat er moet gebeuren. Er is ruimte om acties, dialoog, interactieve media en audio/FX-prompts toe te voegen en je kunt zelfs het sjabloon aanpassen om extra vakken toe te voegen als dat nodig is. 🔊

Gebruik deze sjabloon voor video's om bedrijfsvideo's, persoonlijke projecten, videocampagnes voor sociale media en meer op een visuele manier te abonneren.

2. ClickUp Verhaalsjabloon

ClickUp Verhaalsjabloon

Niet elk storyboard hoeft visueel te zijn. Als je van organisatie en een weergave in mapstijl houdt, is deze Sjabloon voor verhaallijn door ClickUp is een geweldige keuze. Het is ontworpen met schrijvers en auteurs in gedachten, met een structuur die je helpt een meeslepend verhaal te maken. Maar dit perfecte sjabloon voor storyboards kan ook worden gebruikt om een storyboard voor video te maken!

Profiteer van aangepaste statussen en velden om de functies voor productiviteit en organisatie van ClickUp aan te passen aan uw behoeften voor het schrijven van romans. In één oogopslag zie je wat de locatie van het hoofdstuk is, welke teken erbij betrokken zijn en naar welk deel van het plot het verwijst.

Begrijp hoe de voortgang van uw schrijven verloopt met een kleurcode in de status van de productiefase en gebruik deze om u te helpen beslissen waar u nu aan gaat werken.

Het schrijven van een roman vergt een enorme investering van uw tijd en energie. ClickUp gebruiken als online storyboard maker is een prachtige manier om dat proces te versnellen, zodat u meer energie kunt steken in het bedenken van een ongelooflijk verhaal.

3. ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Voor de meeste bedrijven staat gebruikerservaring hoog op de lijst van gebieden die moeten worden verbeterd. Nog te doen, moet je eerst het traject van de gebruiker in kaart brengen en alle touchpoints die plaatsvinden identificeren. Zonder sjabloon voor een geschreven storyboard of video, proces in kaart brengen kan snel rommelig worden.

Met deze Sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen door ClickUp het is gemakkelijker dan ooit om de reis van uw gebruiker te visualiseren. 🛣️

Gebruik whiteboard projectmanagement neem het hele klanttraject en verdeel het in kleinere delen, met secties met kleurcodes om je te helpen zien welke stappen in welke fase plaatsvinden. Gebruik een digitaal aantekening (of kaart) voor elk touchpoint en verplaats ze om het traject van de gebruiker te begrijpen.

U kunt deze kaarten zelfs direct omzetten in Taken, zodat u gemakkelijker wijzigingen en verbeteringen aan teamleden kunt toewijzen. Als uw werk bestaat uit het verbeteren van de gebruikerservaring, dan is een concept kaart kan je niet alleen helpen om te zien wat het huidige pad van de gebruiker is, maar ook om snel Taken en acties voor te stellen om het pad nog beter te maken.

4. ClickUp sjabloon voor moodboard

ClickUp moodboard sjabloon

Voordat je een ongelooflijke campagnevideo of marketingproject kunt plannen, moet je met ideeën komen. De Sjabloon voor moodboard door ClickUp geeft je een heldere en frisse manier om die gedachten om te zetten in een visuele stijlgids.

Dit sjabloon is perfect om bij de hand te hebben de volgende keer dat je een promotie wilt voeren of een video wilt laten maken. Het werkt ook als een sjabloon voor moodboard omdat het ontworpen is om u aan te moedigen op verschillende manieren over uw visuele identiteit na te denken.

Als een sjabloon voor brainstormsessies is er ruimte voor uw UI/UX, pictogrammen, illustraties, voorbeelden van websites, typografie en kleurenpalet. Je kunt deze thema's echter gemakkelijk verwisselen voor andere in slechts een paar klikken. Plak je afbeeldingen, pictogrammen en kleuren erin om een visuele weergave van je ideeën en inspiratie te maken.

Gebruik dit sjabloon voor moodboards als je een project of campagne aan het plannen bent waarvoor je creatief aan de slag moet, of als je inspiratie of een deel van je ideeën wilt delen ontwerpopdracht met een medewerker of ontwerper.

Bonus: Uitchecken

_10 Free Mood Board Sjablonen om je ideeën te organiseren

5. ClickUp sjabloon voor video storyboard

ClickUp Video Storyboard Sjabloon

Het plannen van een video-opname, bewerking en productie kan overweldigend zijn. Met de Sjabloon projectplan videoproductie door ClickUp kunt u zich organiseren en op de hoogte blijven van wat er gebeurt, zonder u af te vragen of een taak op tijd is, vertraging heeft of helemaal ontbreekt.

Maak een abonnement met verschillende secties voor elk onderdeel van het videoproductieproces. Maak er taken onder, wijs ze toe, voeg een deadline toe en beoordeel het impact- en inspanningsniveau. Voeg een statusvlag toe die aangeeft waar die taak zich bevindt en krijg een nauwkeurige weergave van je videoproductieproces. ✨

Voor marketeers en makers die een videoproject plannen, is dit sjabloon een must-have. Je kunt alles in één oogopslag zien en vervolgens doorklikken naar de details wanneer je die nodig hebt.

6. ClickUp YouTube videoproductiesjabloon

ClickUp YouTube videoproductiesjabloon

Er zijn veel stappen die komen kijken bij het plannen, maken, bewerken en publiceren van een geweldige YouTube video. Vereenvoudig het proces en zorg ervoor dat je niets vergeet met behulp van de Sjabloon voor videoproductie op YouTube door ClickUp .

Ons sjabloon voor specifieke taken helpt je alle basiselementen te verzamelen, zodat je alle details bij de hand hebt wanneer het tijd is om op publiceren te klikken. Voeg de voorgestelde releasedatum van de video, titel, trefwoorden, tags, thumbnail, banner voor sociale media en bijschrift toe.

Je hebt ook een goed geschreven script nodig om je tekst te abonneren en zelfs de camerahoeken die je denkt te gaan gebruiken. Wijs de scriptschrijver en editor toe aan de Taak, zodat het duidelijk is wie waar aan werkt.

Krijg een visuele herinnering van waar je bent met de voortgangsbalk van de productie.

Gebruik deze sjabloon voor productietaken om meer geoptimaliseerde YouTube video's te maken en publiceren. Maak je nooit meer zorgen over het gebruik van de verkeerde thumbnail of het vergeten van je video tags met behulp van ClickUp's software voor creatief projectmanagement .

7. Microsoft PowerPoint Animatie Storyboard Sjabloon door Power Production

via Power Production

Vaak kunnen de eenvoudigste sjablonen je helpen om grote dingen te bereiken. Dit Animation Storyboard Sjabloon lijkt misschien sober, maar het heeft alles wat je nodig hebt om je volgende animatie project succesvol te plannen. 🚶

Laat je inspireren om de witte ruimte op dit lege storyboard op te vullen met je creativiteit. Voeg een handgetekende schets van de scène toe in het bovenste vak en gebruik de vakken eronder om deel te nemen aan aantekeningen over actie, dialoog en camerabewegingen. Tot slot is er ruimte om het volgnummer hieronder toe te voegen.

Dit afdrukbare sjabloon voor storyboards is ideaal als je werkt aan je eigen storyboard voor een persoonlijk project, je bedrijf of een client. Gebruik het om de scènes te visualiseren en deel ze met anderen met uw medewerkers en belanghebbenden.

8. Microsoft Word Commercieel Storyboard Sjabloon van Template.Net

via Sjabloon.net Als je gewend bent om in Microsoft Word of Apple Pages te werken, is dit commerciële sjabloon voor storyboards een geweldige optie. Het stelt je in staat om de storyboard-aanpak te omarmen, alleen zonder een aantal van de extra functies die je zou krijgen als je een professionele storyboard-tool zou gebruiken.

Er is ruimte om de titel en het thema van je verhaal aan te tonen en vervolgens naar welk deel van het verhaal je verwijst. Breng de scènes in kaart met ruimte voor een schets of mockup. Geef daarnaast een beschrijving van de scène en eventuele aantekeningen voor het productieteam.

Probeer dit sjabloon als je op zoek bent naar een leeg canvas dat je kunt gebruiken in Microsoft Word of Apple Pages.

9. Microsoft Word eenvoudig sjabloon voor storyboard by SampleTemplates

via SampleTemplates

Niet iedereen werkt het best op een visuele manier en soms kan een traditioneler format helpen om belanghebbenden te betrekken. Probeer een meer op tekst gebaseerde benadering van storyboarden met een eenvoudig sjabloon voor storyboards.

Dit sjabloon voor Microsoft Word biedt ruimte om over elke scène te praten, inclusief de deelnemers, dialoog en eventuele hoofdpunten. Het is een eenvoudige en probleemloze manier om de opeenvolging van gebeurtenissen te beschrijven en een handige optie als je voor je werk Microsoft softwareproducten moet gebruiken. 💻

Als je geen visuele planner bent, zul je deze benadering van storyboarden handig vinden. Je kunt soortgelijke details noteren, maar hoeft er geen beeldmateriaal bij te leveren.

10. Microsoft Word Storyboard Sjabloon by GetForms

via GetForms

Soms is het het beste om dingen gewoon en eenvoudig te houden. Maak een abonnement voor je volgende filmstoryboard of creatief project met behulp van deze storyboardsjabloon voor Microsoft Word. Hé, zelfs als je stick figures gebruikt, kom je ergens met het ontwerp en met sjablonen voor storyboards zoals deze.

Op elke pagina is er ruimte om zes scènes te schetsen, met een groot vak voor een schets van het voorgestelde moment en een ander vak om het verhaal te beschrijven. Dit sjabloon mist een aantal technische aanwijzingen voor audio, FX en actie, maar het is een goede plek om te beginnen.

Voor video of creatief schrijfprojecten die veel verhalen en visuele storytelling bevatten, kan deze benadering van storyboarden een winnaar zijn. Met een grote ruimte voor het verhaal is er ruimte om meer in detail te treden.

Wat maakt een goed sjabloon voor een storyboard?

Professioneel ontworpen sjablonen voor storyboards hoeven niet ingewikkeld te zijn. In feite is het beter als ze eenvoudig zijn. Een eenvoudig ontwerp of storyboard voor video geeft je meer ruimte om creatief te zijn en je te concentreren op de details.

Je storyboardsjabloon is een canvas om op te werken, dus de beste zijn minimalistisch, niet ingewikkeld en ontworpen met een specifiek doel voor ogen. Wanneer je overweegt welk sjabloon voor een storyboard te gebruiken, denk dan aan:

Software voor storyboarden: Kunt u het sjabloon gebruiken met een hulpmiddel dat u misschien al gebruikt, zoals ClickUp?

Kunt u het sjabloon gebruiken met een hulpmiddel dat u misschien al gebruikt, zoals ClickUp? Gebruiksgemak: Is het storyboardsjabloon gemakkelijk te gebruiken? Kunt u gemakkelijk wijzigingen aanbrengen?

Is het storyboardsjabloon gemakkelijk te gebruiken? Kunt u gemakkelijk wijzigingen aanbrengen? Uw beoogde doel: Komt het storyboard sjabloon overeen met wat u ermee wilt doen?

Komt het storyboard sjabloon overeen met wat u ermee wilt doen? Samenwerking: Is het gemakkelijk voor anderen om samen met u aan het storyboard te werken?

Is het gemakkelijk voor anderen om samen met u aan het storyboard te werken? Deelbaarheid: Kunt u uw storyboardsjabloon gemakkelijk delen met belanghebbenden?

Uw behoeften aan een storyboardsjabloon zijn waarschijnlijk uniek, dus er is geen perfect sjabloon voor elke maker of medewerker. Gebruik deze vragen als leidraad om het beste storyboard te vinden sjabloon voor jouw doelen .

Visualiseer uw werk met een sjabloon voor een storyboard

Als je aan een creatieve video of marketingproject werkt, zijn sjablonen voor storyboards een must-have. Het is bijna onmogelijk om een succesvolle creatieve campagne te abonneren zonder zo'n sjabloon - vooral als je het hele proces van begin tot eind begeleidt.

Gebruik ons advies en deze sjablonen voor storyboards om de beste manier te vinden om je creatieve projecten nog succesvoller te maken. Zoek uit welk type gratis sjabloon je nodig hebt en hoe je het liefst werkt.

Of u nu een visuele maker bent of de voorkeur geeft aan een meer op taken en mappen gebaseerde aanpak, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw projecten succesvol te plannen. Van het in kaart brengen van gebruikersverhalen tot sjablonen voor videoproducties, u vindt de sjablonen die u nodig hebt in ClickUp.

Als u klaar bent om uw productie naar een hoger niveau te tillen, gebruik onze sjablonen voor storyboards om je creatieve proces op gang te brengen. ✨