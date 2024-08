15 Beste creatieve projectmanagementsoftware 2024

Creatieve projecten zijn uitdagend en kunnen soms onmogelijk te managen lijken. En daarom vertrouwen zo veel teams op de beste creatieve professionals projectmanagement software om projecten van idee tot voltooiing te brengen.

Hoewel er veel stappen zijn in elk creatief project, helpt de juiste software je om alles onder controle te krijgen zodat je deadlines haalt, knelpunten vermijdt en teams creatief kunnen blijven zonder al te veel gedoe van de workflow.

Gelukkig zijn er genoeg opties en hier bekijken we de 15 beste projectmanagementsoftware voor 2023. We bespreken de belangrijkste functies, voor- en nadelen en hoe je de beste software voor jouw behoeften kiest.

Lees verder en ontdek een lijst met krachtige tools die je kunt toevoegen aan (of vervangen door) je huidige technische stapel. ⚡️

Hoe verschillende sectoren creatieve projectmanagementsoftware gebruiken

Laten we eerlijk zijn: er zijn heel veel verschillende instanties, bedrijven en organisaties die afhankelijk zijn van creatief werk. En met dat werk komt de noodzaak om die projecten te beheren. Of het nu gaat om creatieve advertenties, kopij, ontwerpen, audio of visuals, ontwerpteams hebben creatief projectbeheer nodig software nodig om de eindstreep te halen.

Hier lees je hoe de industrie deze software gebruikt om beter als een team te werken:

Tijd en uitgaven bijhouden

Teamleiders moeten bijhouden hoeveel tijd er aan een creatief project wordt besteed. Dit helpt bij het bijhouden van het geld dat wordt gebruikt voor zaken als materialen en arbeid.

Taken toewijzen

Het toewijzen van taken of subtaken aan andere teamleden maakt het makkelijker om met iedereen aan het project samen te werken. Zo kun je de voortgang van elk individu of team bijhouden, wat resulteert in een soepel lopend, succesvol project.

Allemaal-in-één beheer

A software voor projectbeheer programma biedt je de mogelijkheid om een documentbibliotheek te maken waarin alle bestanden met betrekking tot je project op één plaats worden bewaard. Dit maakt het gemakkelijker voor jou en je teamleden om toegang te krijgen tot alle documenten over het project zonder gedoe.

Creatieve teams moeten vaak regelmatig updates geven, vooral als je klanten om het werk vragen. Je kunt deze updates via e-mail of sms versturen en ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de voortgang van zijn taken en de algehele voortgang van het project.

Invoer uit meerdere bronnen

Het is ook essentieel om informatie uit meerdere bronnen te importeren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen. Dit betekent dat u alle relevante informatie uit e-mails, spreadsheets, softwarelogs, documenten en meer kunt combineren om een actiepad uit te stippelen dat het meest geschikt is voor uw project.

Beste 15 creatieve projectbeheersoftware

1. Klik hier ClickUp heeft een unieke gebruikerservaring die het zeer handig maakt om te gebruiken voor elk project, inclusief

marketingprojecten . Dit platform biedt honderden aanpasbare functies en meer dan 15 manieren om je werk te bekijken - deze functies zijn cruciaal voor groeiende bedrijven omdat ze je team de flexibiliteit geven die het nodig heeft bij het uitbreiden.

Naast de aanpasbare functies kunt u met ClickUp ook uw eigen sjablonen maken en opslaan om tijd te besparen en houd het proces consistent, en als u hulp nodig heeft om te beginnen, kijk dan in het sjablooncentrum voor een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen .

Creëer het perfecte canvas voor teamideeën en workflows met ClickUp Whiteboards

Keuze kenmerken

ClickUp Kladblok : Dit is een exclusieve functie van de software waarmee u een tekstgebaseerd project kunt maken. Deze functie kan worden gebruikt door bedrijven die online aanwezig zijn en contact willen leggen met hun klanten

: Dit is een exclusieve functie van de software waarmee u een tekstgebaseerd project kunt maken. Deze functie kan worden gebruikt door bedrijven die online aanwezig zijn en contact willen leggen met hun klanten ClickUp Mindmaps : Mindmappen vereist een bepaalde vaardigheid, en de mensen in uw team zullen veel baat hebben bij deze functie. Het stelt gebruikers in staat om een online aanwezigheid op te bouwen door ideeën, gedachten of processen te posten in plaats van alleen woorden te gebruiken

Klik Documenten : Met deze functie kunt u een project aanmaken en toewijzen aan een ander teamlid. De software helpt u bij het organiseren van uw documenten, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen vinden

: Met deze functie kunt u een project aanmaken en toewijzen aan een ander teamlid. De software helpt u bij het organiseren van uw documenten, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen vinden ClickUp Forms : ClickUp Forms helpt u bij het maken van online formulieren voor uw bedrijf. De online formulieren hebben verschillende velden waarin gebruikers de vereiste informatie kunnen invoeren. Deze velden worden vervolgens onderdeel van de database en zijn toegankelijk voor uw teamleden

: ClickUp Forms helpt u bij het maken van online formulieren voor uw bedrijf. De online formulieren hebben verschillende velden waarin gebruikers de vereiste informatie kunnen invoeren. Deze velden worden vervolgens onderdeel van de database en zijn toegankelijk voor uw teamleden ClickUp Whiteboards : Deze functie is vergelijkbaar met Mindmaps, maar wordt het best gebruikt in teamverband. Het is eenhulpmiddel voor gezamenlijk projectbeheer waar je notities kunt toevoegen en je ideeën kunt delen met andere teamleden

Pros

Volledig aanpasbaar platform

Aangepaste statussen en aangepaste velden

Gebruiksklare sjablonen en de optie om je eigen sjablonen op te slaan (bekijk dezesjablonen voor creatieve instructies!)

1.000+ integraties

Mobiele app

Cons

Beperkte ClickUp-weergaven op mobiele applicatie

Leercurve door het aantal beschikbare functies

Prijzen

Gratis eeuwig plan : Het meest geschikt voor persoonlijk gebruik

: Het meest geschikt voor persoonlijk gebruik Unlimited Plan: Het meest geschikt voor een klein team. U betaalt een maandelijks abonnementsgeld van $7 per lid

Het meest geschikt voor een klein team. U betaalt een maandelijks abonnementsgeld van $7 per lid Zakelijk Plan:Het meest geschikt voor middelgrote bedrijven. U betaalt een maandelijks abonnementsgeld van $12 per lid om van start te gaan

Ratings

G2 beoordeling : 4.7 van 5 sterren

4.7 van 5 sterren Beoordeling Capterra : 4.7 van 5 sterren

2. Paymo

Paymo is een cloudgebaseerde whiteboardtoepassing voor samenwerking. Het is ideaal als u op zoek bent naar een app met onbeperkte opslag, hoogwaardige presentaties en verbeterde productiviteit, omdat het cloudopslag ondersteunt.

via Paymo

Key features

Tijdregistratie : U kunt de tijd die u aan specifieke taken besteedt bijhouden met behulp van Paymo's tijdregistratiesysteem

: U kunt de tijd die u aan specifieke taken besteedt bijhouden met behulp van Paymo's tijdregistratiesysteem Plannen en plannen : Er zijn verschillende methoden om vergaderingen, evenementen en andere taken te plannen

: Er zijn verschillende methoden om vergaderingen, evenementen en andere taken te plannen Samenwerking binnen een team : Je kunt whiteboards delen via Dropbox, Box.com, Google Drive of OneDrive

: Je kunt whiteboards delen via Dropbox, Box.com, Google Drive of OneDrive Aanpassing: Biedt meertalige interface en wereldwijde ondersteuning

Pros

Real-time samenwerking

Krachtige tool voor tijdregistratie

Cloud-gebaseerd

Cons

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief als sommige op deze lijst

Hogere leercurve om te gebruiken

Prijzen

Gratis :

: Starter : $4,95 per maand

: $4,95 per maand Klein Kantoor : $9,95 per maand

: $9,95 per maand Zakelijk: $20,79 per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.6 van 5 sterren

: 4.6 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.7 van de 5 sterren

3. Stroom

Flow is een webgebaseerd communicatie-instrument dat plakbriefjes en soortgelijke markeringen ondersteunt die snelle visueel projectbeheer op elk project.

via Stroom

Keineigenschappen

Tags : Je kunt verschillende tags aan je ideeën toevoegen en ze delen met je teamleden

: Je kunt verschillende tags aan je ideeën toevoegen en ze delen met je teamleden Plannen en plannen : U kunt terugkerende agendagebeurtenissen, inclusief checklists, instellen voor uw teams

: U kunt terugkerende agendagebeurtenissen, inclusief checklists, instellen voor uw teams Opschalen: Flow denkt dat opschalen erg handig is voor grote teams met meerdere projecten en heeft een self-hosted functie. Hiermee kun je nieuwe applicatie-instanties aanmaken voor elk project dat je hebt of moet beheren

Voordelen

Geweldig voor effectieve teamorganisatie

Meer dan 300 connectors voor naadloze integratie met Microsoft-producten

De flexibiliteit van een online of hybride applicatie om te voldoen aan uw functionaliteitsbehoeften

Cons

Ontbreekt een gecentraliseerde orchestrator voor gecentraliseerde implementatie en monitoring

Prijzen

Flow Basic : Maandelijkse abonnementskosten van $6 per gebruiker

: Maandelijkse abonnementskosten van $6 per gebruiker Flow Plus : Maandelijkse abonnementskosten van $8 per gebruiker

: Maandelijkse abonnementskosten van $8 per gebruiker Flow Pro: Maandelijkse abonnementskosten van $10 per gebruiker

Ratings

G2 beoordeling: 4.3 van 5 sterren

4.3 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.6 van 5 sterren

4. Asana

Asana is een uitstekende app voor projectbeheer met een gestroomlijnde en eenvoudige interface waarmee je taken, to-do-lijsten en projecten kunt maken, aan iemand kunt toewijzen en de voortgang ervan kunt bijhouden.

via Asana

Key features

Aanpasbare dashboards : Krachtige dashboards om uw voortgang te bewaken, zodat u gemakkelijk aandachtspunten en verbeterpunten kunt zien.

: Krachtige dashboards om uw voortgang te bewaken, zodat u gemakkelijk aandachtspunten en verbeterpunten kunt zien. Focusmodus en individuele takenlijsten: Wijs taken toe en volg de voortgang op één plek. Filter je takenlijst eenvoudig op actualiteit of belangrijkheid en voeg snel functies en toewijzers toe en spring tussen functies en toewijzers.

Wijs taken toe en volg de voortgang op één plek. Filter je takenlijst eenvoudig op actualiteit of belangrijkheid en voeg snel functies en toewijzers toe en spring tussen functies en toewijzers. Prioriteren: Geef prioriteit aan taken met de sleep-en neerzetfunctie of gebruik labels om je voortgang te stroomlijnen.

Pros

Gemakkelijk te gebruiken

Integreert met Google Agenda en Gmail

Aanpasbaar, met een gemakkelijk doorzoekbare interface

Gratis proefversie beschikbaar

Cons

Beperkt tot taken, to-dos en projecten

Ontbreekt een gecentraliseerd volgsysteem

Prijzen

**Basic: Het is gratis en geschikt voor beginners

Premium : Berekent maandelijkse abonnementskosten van $10 per gebruiker of $13,49 bij jaarlijkse facturering

: Berekent maandelijkse abonnementskosten van $10 per gebruiker of $13,49 bij jaarlijkse facturering Zakelijk: Geschikt voor teams en bedrijven die verschillende initiatieven moeten beheren. Kosten voor een maandabonnement: $24,99 per gebruiker of $30,49 per jaar

Ratings

G2 beoordeling: 4.3 van 5 sterren

4.3 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.4 van 5 sterren

Bonus: Zie hoe Asana vergelijkt met Monday.com !

5. Schetsblad

Smartsheet is een taakbeheer hulpmiddel waarmee je grote taken kunt organiseren en ermee kunt samenwerken projecten en taken . U kunt taken, workflows, notities en dashboards maken en gemakkelijk een gedeelde kalender ontwikkelen om alles synchroon te houden.

via Smartsheet

Belangrijkste functies

Project resource management : Teams ontwerpen, teamleden toevoegen, beheren en volgen

: Teams ontwerpen, teamleden toevoegen, beheren en volgen Geïntegreerde samenwerking : Verbetert de samenwerking tussen teams door hen in staat te stellen sheets, spreadsheets, documenten en andere bestanden in realtime te delen

: Verbetert de samenwerking tussen teams door hen in staat te stellen sheets, spreadsheets, documenten en andere bestanden in realtime te delen Gestroomlijnd solution center : In het solution center kunt u uw bedrijfs- en werkbehoeften identificeren om efficiënt toegang te krijgen tot de juiste hulp en bronnen. U kunt ook uw werkruimte creëren en aangepaste sjablonen instellen om aan uw behoeften te voldoencreatieve workflow Pros

Beheerdashboard beschikbaar

Ondersteunt taken, takenlijsten en notities

Geïntegreerde samenwerkingsfuncties

Ondersteunt kalender entijdbeheer functies

Eenvoudig bestanden delen met collega's

Cons

Visuele componenten zouden meer aangepast kunnen worden

Sommigen vinden de gebruikersinterface moeilijk

Prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : Kost $14 per maand voor individueel gebruik

: Kost $14 per maand voor individueel gebruik Zakelijk: Kosten $25 per maand per gebruiker

Ratings

G2 beoordeling: 4.4 van 5 sterren

4.4 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.5 van 5 sterren

6. Monday.com

Monday.com is een ideale app voor projecten die op tijd moeten worden opgeleverd met een minimum aan gedoe. Het primaire doel van de app is om een naadloze en eenvoudige manier te bieden voor projecten, teams en organisaties om samen te werken.

via Maandag.nl

Keineigenschappen

**Een intuïtieve gebruikersinterface: De app is gebruiksvriendelijk ontworpen, dus of u nu een desktop- of mobiel apparaat gebruikt, u kunt uw agenda's synchroniseren met uw kalenders

Prioritering van personeelsbeheer : U kunt VIP-statussen en andere specifieke groepen mensen opgeven. Je kunt instellen dat deze groepen alleen jouw agenda's delen, waardoor de privacy van anderen wordt gerespecteerd

: U kunt VIP-statussen en andere specifieke groepen mensen opgeven. Je kunt instellen dat deze groepen alleen jouw agenda's delen, waardoor de privacy van anderen wordt gerespecteerd Rapportage en analyse: U kunt het aantal geaccepteerde afspraken bekijken en de afspraken die niet zijn geaccepteerd. U kunt ook gedetailleerde analyses bekijken over wie een afspraak heeft geaccepteerd, hoe laat deze was ingepland en wie zijn afspraak heeft geannuleerd

Voordelen

Geïntegreerde mobiele app voor eenvoudig plannen

Ondersteunt sociale agenda's

Uniforme planning

Ondersteunt tijd- en tekstnotities

Cons

Dashboardpanelen vereisen aanpassing

De interface die nodig is om berichten op sociale media te plaatsen

Prijzen

Ondernemingsplan : Gratis

: Gratis Basis : Berekent maandelijkse abonnementskosten van $8 per gebruiker

: Berekent maandelijkse abonnementskosten van $8 per gebruiker Standaard: Kosten voor een maandabonnement van $10 per gebruiker

Ratings

G2 beoordeling: 4.7 van 5 sterren

4.7 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.6 van 5 sterren

Zie hoe_ Monday vergelijkt met Asana !

7. Notie

Notion is een geweldige, open-source productiviteitsprojectapplicatie waarmee gebruikers kunnen samenwerken aan projecten en taken, terwijl het een gebruiksvriendelijke interface biedt.

via Notie

Key features

Notities maken op basis van reeksen : Organiseer notities op tekenreeksen en zoek eenvoudig in de hele app

: Organiseer notities op tekenreeksen en zoek eenvoudig in de hele app Vloeiende Kanban-weergave : Deze functie geeft een overzicht van uw taken, projecten en to-dos in een vloeiende, gemakkelijk navigeerbare kaartlay-out

: Deze functie geeft een overzicht van uw taken, projecten en to-dos in een vloeiende, gemakkelijk navigeerbare kaartlay-out Markdown-ondersteuning: Met Markdown-ondersteuning kun je je notities opmaken met syntaxismarkering en opmaakpatronen

Pros

Werkt op verschillende apparaten

Het heeft een overzichtelijke interface met ingebouwde aanpassingsmogelijkheden

Gemakkelijk te gebruiken

Cons

Tekstopmaak is lastig via kopiëren/plakken

Het kost tijd om op te zetten, vooral voor samenwerking in een team

Prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Persoonlijk pro : Kosten $4 per maand per gebruiker of $5 indien jaarlijks gefactureerd

: Kosten $4 per maand per gebruiker of $5 indien jaarlijks gefactureerd Team : Kosten $8 per gebruiker per maand of $10 bij jaarlijkse facturering

: Kosten $8 per gebruiker per maand of $10 bij jaarlijkse facturering Onderneming: De abonnementskosten bedragen $15 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling: 4.6 van 5 sterren

4.6 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.8 van 5 sterren

8. nTaak

nTask is een taakbeheertool voor teamsamenwerking en taakbeheer in één applicatie. Het heeft verschillende functies, waaronder takenlijsten, kant-en-klare bordsjablonen en tijdregistratie, onder andere.

via nTask

Keineigenschappen

Kanban-bord : Een visuele manier omtaken te volgen door kaarten te gebruiken en ze door verschillende kolommen te bewegen

: Een visuele manier omtaken te volgen door kaarten te gebruiken en ze door verschillende kolommen te bewegen Takenbeheer : Hiermee kunnen meerdere gebruikers samen een taak voltooien

: Hiermee kunnen meerdere gebruikers samen een taak voltooien Tijdregistratie : Hiermee kun je bijhouden hoeveel tijd je aan elke taak besteedt

: Hiermee kun je bijhouden hoeveel tijd je aan elke taak besteedt Issue/bug tracking: Hiermee kun je problemen met betrekking tot je project maken, beheren en bijhouden

Pros

Uitstekende klantenondersteuning en feedbacksysteem

Een gebruiksvriendelijke interface waarmee u altijd alles onder controle hebt * Geweldige mobiele apps voor toegang tot taken onderweg

Faciliteit voor videoconferenties

Cons

Vereist meer aanpassings- en opmaakopties

Geen plugin voor Outlook

Prijzen

Premium : Ideaal voor individuen die aan de slag gaan met projectbeheer. Het kost $3 per gebruiker per maand met een premium proefperiode van 14 dagen

: Ideaal voor individuen die aan de slag gaan met projectbeheer. Het kost $3 per gebruiker per maand met een premium proefperiode van 14 dagen Zakelijk : Kost $8 per gebruiker per maand met een proefperiode van 14 dagen

: Kost $8 per gebruiker per maand met een proefperiode van 14 dagen Enterprise: Wordt geleverd met alle functies van het zakelijke plan en kost $15 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling: 4.4 van 5 sterren

4.4 van 5 sterren Capterra beoordeling: 3.9 van 5 sterren

9. Profs Projects

ProProfs Projects is een uitstekend hulpmiddel voor projectbeheer dat genoeg functies heeft om zelfs aan de meest veeleisende eisen te voldoen. Het is ook geschikt voor telewerkers.

via ProProfs Project

Keineigenschappen

Takenlijsten : Een visuele manier om taken bij te houden met kleurcodering die hun status weergeeft

: Een visuele manier om taken bij te houden met kleurcodering die hun status weergeeft Takenbeheer : Omvat een robuuste projectkalender met vervaldatums voor taken zoals onderzoeksprojecten, rapporten en beoordelingen

: Omvat een robuuste projectkalender met vervaldatums voor taken zoals onderzoeksprojecten, rapporten en beoordelingen Samenwerkingstools : Hiermee kunt u bedrijfsmiddelen delen met meerdere teams om verschillende projecten naadloos af te ronden

: Hiermee kunt u bedrijfsmiddelen delen met meerdere teams om verschillende projecten naadloos af te ronden Mijlpalen volgen: Houdt verschillende planningsfasen en tijdsbestekken bij voor elke mijlpaal

Pros

Gemakkelijk te gebruiken dankzij de eenvoudige interface

Geweldige rapportagefuncties

Geweldig voor externe werknemers

Nadelen

Geen aanpassingsmogelijkheden

Geen sjablonen beschikbaar

Prijzen

Essentials : $2 per gebruiker per maand of $480 per jaar

: $2 per gebruiker per maand of $480 per jaar Premium: $4 per gebruiker per maand of $960 per jaar

Ratings

G2 beoordeling: 4.4 van 5 sterren

4.4 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.7 van 5 sterren

10. FunctionFox

FunctionFox is een robuuste projectbeheertool die werkt met meerdere webbrowsers en mobiele apparaten. Het is gebouwd om aan de behoeften van zijn gebruikers te voldoen door eenvoudige, intuïtieve en betaalbare hulpmiddelen te bieden die hun dagelijkse werkcycli helpen stroomlijnen.

via FunctionFox

Key features

Rapporten: Bevat een verscheidenheid aan informatie die gedetailleerd inzicht geeft in taken, budgetten en andere gebieden van uw bedrijf.

Bevat een verscheidenheid aan informatie die gedetailleerd inzicht geeft in taken, budgetten en andere gebieden van uw bedrijf. Hulpmiddelen voor het bijhouden van projecten : Helpt u taken en beoordelingen bij te houden.

: Helpt u taken en beoordelingen bij te houden. Sync : Hiermee kunt u projecten, taken en bestanden synchroniseren op alle apparaten.

: Hiermee kunt u projecten, taken en bestanden synchroniseren op alle apparaten. Takenbeheer : Een takenlijst die elke activiteit in een project bijhoudt met veel meer dan alleen het beheren van taken, zoals vervaldatums, bijlagen, opmerkingen en notities.

: Een takenlijst die elke activiteit in een project bijhoudt met veel meer dan alleen het beheren van taken, zoals vervaldatums, bijlagen, opmerkingen en notities. Samenwerkingstools: Hiermee kun je al je teamleden organiseren voor verschillende projecten met behulp van de drag-and-drop functie.

Pros

Betrouwbare communicatie

Eenvoudig te gebruiken en te integreren met andere systemen

Cons

Gebruikersnavigatie kan verwarrend zijn

Prijzen

Basic : Gratis en staat maximaal 10 gebruikers toe

: Gratis en staat maximaal 10 gebruikers toe Standaard : $ 7,50 per gebruiker per maand

: $ 7,50 per gebruiker per maand Premium : $14,50 per gebruiker per maand

: $14,50 per gebruiker per maand Enterprise: Gemiddeld $20 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.4 van 5 sterren

: 4.4 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.5 van de 5 sterren

11. Bijenkorf

Hive is webgebaseerde software voor projectbeheer. Het is ontworpen om mensen te helpen bij het beheren van projecten en taken door tijd, werk, bronnen en deadlines bij te houden.

via Hive

Key features

Actiekaarten : Helpt u bij het specificeren van te ondernemen acties

: Helpt u bij het specificeren van te ondernemen acties Flexibele projectweergaven: Hiermee kunt u projecten organiseren op basis van het soort werk

Hiermee kunt u projecten organiseren op basis van het soort werk Projectbeheer : Hiermee kunt u taken toewijzen aan teamleden, bijhouden elk

: Hiermee kunt u taken toewijzen aan teamleden, bijhouden elk Tijdregistratie : Houdt de tijd bij die aan elke taak wordt besteed

: Houdt de tijd bij die aan elke taak wordt besteed Resource tracking : Een uitgebreid hulpmiddel voor resourcebeheer

: Een uitgebreid hulpmiddel voor resourcebeheer Attachmentmanager: Organiseer en beheer verschillende soorten bijlagen die u in uw project kunt gebruiken

Pros

Meer dan 50 native integraties

Authenticatie met twee factoren

Onbeperkt aantal taken

Cons

Beperkte mobiele functionaliteit

Onmogelijk om afhankelijke taken te maken

Prijzen

Hive Solo : Gratis en staat maximaal 2 gebruikers toe

: Gratis en staat maximaal 2 gebruikers toe Hive Teams : $16 per gebruiker per maand of $12 indien jaarlijks gefactureerd voor onbeperkte gebruikers

: $16 per gebruiker per maand of $12 indien jaarlijks gefactureerd voor onbeperkte gebruikers Hive Enterprise: $25 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.6 van 5 sterren

: 4.6 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.5 van de 5 sterren

12. Planview Klarizen

Planview Clarizen is projectmanagementsoftware waarmee projecten, taken en tijd op drie manieren kunnen worden beheerd: per project, team en tijd.

via Planview Klarizen

Key features

Salesforce-integratie : Integreert met Salesforce zodat u de software kunt gebruiken om uw Salesforce-team te beheren

: Integreert met Salesforce zodat u de software kunt gebruiken om uw Salesforce-team te beheren Planning : Maakt een planning voor uw project, taak of tijd

: Maakt een planning voor uw project, taak of tijd Takenbeheer : Taken aanmaken en toewijzen aan teamleden

: Taken aanmaken en toewijzen aan teamleden Tijdregistratie: Houd bij hoeveel tijd aan elke taak is besteed

Pros

Eenvoudig ontwerp en gebruiksvriendelijke interface

Flexibele tijdregistratiefunctie

2-factor authenticatie optie

Zeer configureerbaar beheerpaneel

Cons

Beperkte mobiele functionaliteit

Kan langzamer zijn

Prijzen

Ondernemingsplan : $45 per gebruiker per maand

: $45 per gebruiker per maand Beperkt plan: $60 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.2 van 5 sterren

: 4.2 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.2 van de 5 sterren

13. Ziflow

Ziflow is een online tool waarmee beheerders gebruikers, e-mail en taken op drie manieren kunnen beheren: per gebruiker, project en taak. De beheerder kan aangepaste velden aanmaken om de details te verzamelen die nodig zijn om gebruikersaccounts, e-mail en taken succesvol te beheren. Het administratieve team kan ook de gedetailleerde projectinformatie van hun Ziflow-account bekijken via een dashboard; het dashboard helpt bij meerdere weergaven, zoals een tijdlijn van gebeurtenissen.

via Ziflow

Key features

Gecentraliseerd beheer van bedrijfsmiddelen: Bevat CRM voor bedrijfsmiddelen, bijlagen, bestanden en contactpersonen

Automatisering van workflows: Automatiseer e-mailtoestemming, online aanmelding, handtekening en goedkeuring van handtekeningen

Intakeformulieren: Vastleggen en opslaan van de gegevens van een bezoeker; vastleggen van eisen, ideeën en feedback

Gecentraliseerde samenwerking en beoordeling: Facturatie en review management taken worden automatisch aangemaakt, ondertekend en opgeslagen

Pros

Flexibel gebruikersbeheer

Breed scala aan annotatievormen, video proofing

Handige interface

Cons

Sommigen melden problemen met het weergeven van aantekeningen en het downloaden van PDF's

Langere laadtijden nodig

Prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Starters : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Zakelijk : $45 per gebruiker per maand

: $45 per gebruiker per maand Enterprise: $60 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling: 4.5 van 5 sterren

4.5 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.7 van 5 sterren

14. Avaza

Avaza is een boekhoud- en projectbeheertool die deze twee gebieden samenbrengt om je te helpen taken sneller af te ronden.

via Avaza

Keineigenschappen

Voortgangsdashboards : Visualiseert projectlocatie, taakstatus en kostengrafieken.

: Visualiseert projectlocatie, taakstatus en kostengrafieken. Projectbudgettering : Organiseer en volg budgetten per project, klant, locatie en individu.

: Organiseer en volg budgetten per project, klant, locatie en individu. Timesheet invoer en facturatie: Het registreert de tijd besteed aan projecten met facturatie en facturering.

Pros

Processen automatiseren

Genereert facturen op basis van schattingen en bewaakt projectuitgaven

Geïntegreerde tools voor projectbeheer en samenwerking

Cons

Subtaken hebben geen vervaldatum

Prijzen

Gratis plan : $0

: $0 Startpakket : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Basis plan : $19 per gebruiker per maand

: $19 per gebruiker per maand Zakelijk plan: $39 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.5 van 5 sterren

: 4.5 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.6 van de 5 sterren

15. RedBooth

RedBooth is projectmanagementsoftware waarmee je projecten kunt aanmaken en beheren vanaf elk apparaat. Het is zeer schaalbaar en eenvoudig te gebruiken. Je kunt er ook spraakopdrachten aan toevoegen voor contextgevoelige hulp.

via RedBooth

Keineigenschappen

API : Integreert met andere diensten zoals Dropbox en Google Docs

: Integreert met andere diensten zoals Dropbox en Google Docs Samenwerken: Delen van bestanden en spreadsheets door andere leden

Delen van bestanden en spreadsheets door andere leden Agile methodologieën : Rijk aanpasbaar en geïntegreerd met de Agile-methodologieën van de software

: Rijk aanpasbaar en geïntegreerd met de Agile-methodologieën van de software Chat/berichtenuitwisseling: Bestanden, e-mail en videoberichten verzenden en ontvangen

Voordelen

Voorziening van virtuele werkruimten

Geavanceerde rapportagetools

Aanbieden van private cloud

Cons

Rapportage kan moeilijk zijn om de werkcapaciteit per werknemer bij te houden

Sommige gebruikers vinden het dashboard verwarrend

Prijzen

Basispakket : $13 per gebruiker per maand

: $13 per gebruiker per maand Business plan : $30 per gebruiker per maand

: $30 per gebruiker per maand Ondernemingsplan: $60 per gebruiker per maand

Ratings

G2 beoordeling : 4.4 van 5 sterren

: 4.4 van 5 sterren Capterra beoordeling: 4.4 van de 5 sterren

Ontwerp uw werkleven met ClickUp

Projectmanagementsoftware is een essentieel hulpmiddel voor elk bedrijf omdat de meeste projecten een lange planning hebben en efficiënt en automatisch moeten worden beheerd.

Daarom moet de ideale projectmanagementsoftware alle moderne en essentiële functies hebben waarmee u uw project vlekkeloos kunt beheren zonder al te veel onnodige moeite te hoeven doen.

En als je samenwerkt en een creatief team van ontwerpers tekstschrijvers, enzovoort, heb je een krachtige en flexibele projectbeheertool nodig die zich kan aanpassen aan hun werkstroomvoorkeuren en die hen de aanpasbare functies biedt die ze nodig hebben om hun creatieve ideeën te laten stromen!

In dat geval is ClickUp uw beste keuze - geniet van een gestroomlijnde gebruikersinterface, krijg toegang tot honderden hoogwaardige functies, sjablonen en nog veel meer! 🎨👩‍🎨