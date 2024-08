11 Brainstormsjablonen en -technieken

Brainstormen klinkt alsof het makkelijk moet zijn, toch? Het enige wat je hoeft te doen is wat ideeën rondstrooien en kijken wat blijft hangen. Maar soms is een beetje structuur aanbrengen in je brainstormsessie kan helpen met projectplanning en teamsamenwerking .

Een brainstormsjabloon helpt u en uw teamleden om op het juiste spoor te blijven en alle goede ideeën die u bedenkt schriftelijk vast te leggen.💡

Dus leg de plakbriefjes aan de kant en bekijk onze verzameling van 11 gratis brainstormsjablonen in Word, Google Docs en ClickUp.

Wat is een brainstormsjabloon?

Een brainstormsjabloon is een document dat u helpt ideeën te genereren, notities te maken en teamwerk te bevorderen tijdens uw brainstormsessie. Het kan ook helpen bij het prioriteren van ideeën, zodat u zich eerst op de belangrijkste dingen concentreert.

Een brainstormsjabloon kan de vorm hebben van een stroomschema, mindmap , digitaal whiteboard, of een aantal andere formaten afhankelijk van het gebruik. Als je eenmaal een brainstormtechniek hebt gevonden die je bevalt, kun je die aanpassen aan je werkproces.

Een brainstormsjabloon moet veel lege ruimte bevatten om dingen op te schrijven, maar het moet geen blanco lei zijn. Kleuren, vormen en symbolen kunnen je helpen om je ideeën te ordenen en om te zien hoe ze bij elkaar passen. 🛠️

Wat maakt een goed brainstormsjabloon?

Een goed brainstormsjabloon richt zich op een specifieke brainstormtechniek . Het bedenken van ideeën voor een nieuw product vereist immers een andere set van creatieve denktechnieken dan het oplossen van technische problemen of het runnen van een ontwerpsprint .

Gemeenschappelijk brainstormen en ideatietechnieken omvatten:

Brainwriting: In plaats van ideeën uit te schreeuwen en ze door een facilitator te laten opschrijven, wordt bij deze creatieve denktechniek een papieren of digitaal document rondgegeven en wordt elk teamlid gevraagd zijn eigen ideeën op te schrijven - inclusief ideeën waarvoor ze zich misschien zouden schamen om hardop te delen in het bijzijn van het hele team.

In plaats van ideeën uit te schreeuwen en ze door een facilitator te laten opschrijven, wordt bij deze creatieve denktechniek een papieren of digitaal document rondgegeven en wordt elk teamlid gevraagd zijn eigen ideeën op te schrijven - inclusief ideeën waarvoor ze zich misschien zouden schamen om hardop te delen in het bijzijn van het hele team. **De creatieve techniek van de round robin is vergelijkbaar met brainwriting, maar telkens als het document wordt doorgegeven, voegt het volgende teamlid zijn feedback toe, wat resulteert in een reeks verschillende perspectieven. 👀

Gekke achten: Het sjabloon Gekke achten maakt gebruik van een brainstormtechniek met acht vakjes die de teamleden één voor één invullen. Je krijgt slechts één minuut per vierkant om snel denken en het creëren van concepten binnen acht ideeënplekken aan te moedigen.

Het sjabloon Gekke achten maakt gebruik van een brainstormtechniek met acht vakjes die de teamleden één voor één invullen. Je krijgt slechts één minuut per vierkant om snel denken en het creëren van concepten binnen acht ideeënplekken aan te moedigen. Omgekeerd brainstormen: Bij omgekeerd brainstormen wordt het script omgedraaid. In plaats van geweldige ideeën te bedenken, moet je nadenken over dingen die de situatie erger maken. Dit kan helpen omde hoofdoorzaak te identificeren van een lastig probleem.

Brainstormsessies draaien allemaal om visuele samenwerking, dus gebruik sjablonen die gemakkelijk aan te passen zijn en die integraties bieden met andere hulpmiddelen voor projectbeheer en brainstormsoftware . Voor een team op afstand wil je misschien een virtuele whiteboard-sjabloon of conceptkaart die teamleden in realtime kunnen bewerken.

Als je een brainstormtechniek gebruikt die overeenkomt met je doelen, kun je een productievere en succesvollere brainstormsessie verwachten.

11 brainstormsjablonen voor gebruik in 2024

Of je je nu moet richten op het oplossen van problemen, het genereren van ideeën of het denken in grote lijnen, deze 11 sjablonen voor 2024 helpen je om de denkhoeden van je team op te zetten zodat je op koers blijft.

1. ClickUp Brainstormsjabloon

ClickUp brainstormsjabloon

Deze ClickUp brainstormsjabloon draait helemaal om structuur en organisatie. Het bevat zes aangepaste velden, waaronder "Probleembeschrijving", "Hulpbronnen" en "Winnende oplossing", zodat u kunt bijhouden welk hoofdidee in welke categorie valt.

Je kunt ook kiezen uit zes verschillende weergavetypen, waaronder Tijdlijn, Afdeling en Prioriteiten, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan projecten om zoveel mogelijk ideeën te verwerken.

Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon die automatiseringen ondersteunt wanneer je een nieuwe taak maakt, een opmerking plaatst of een aangepast veld instelt, zodat iedereen het grote geheel ziet. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Brainstorm Ideeën Sjabloon

ClickUp ideeënstormsjabloon

De ClickUp sjabloon voor brainstormideeën is een eenvoudig en rechttoe rechtaan sjabloon voor het verzamelen van nieuwe ideeën van teamleden en andere belanghebbenden. U kunt het gebruiken voor marketing, operations, projectmanagement en meer om snel ideeën te genereren.

Deel de sjabloon gewoon met je team en kijk met welke creatieve ideeën ze komen. Deze sjabloon moedigt teamleden aan om hun beste ideeën te definiëren met behulp van SMART-criteria en biedt ruimte om grote ideeën gedetailleerder te beschrijven. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Sprint Terugblik Brainstorm Sjabloon

ClickUp Sprint overzicht Brainstorm Sjabloon

De ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon is een tussenliggende brainstormsjabloon die compatibel is met ClickUp's virtuele Whiteboard-functie . Het is bedoeld om te gebruiken na een ontwerpsprint, zodat je kunt identificeren wat goed ging en wat niet.

Deze sjabloon wordt geleverd met kleurgecodeerde kolommen om actiepunten, retrospectieve doelen en andere categorieën te scheiden en heeft duidelijke instructies voor het gebruik.

Het is geweldig voor startups, agile teams en andere organisaties die hun aanpak van projectmanagement willen verbeteren projectdocumentatie . Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp 5 Waarom Whiteboard Sjabloon

ClickUp 5 Whys Whiteboard Sjabloon

De ClickUp 5 Waarom Whiteboard Sjabloon is een brainstormsjabloon voor beginners gericht op het oplossen van problemen. Door bij elk probleem herhaaldelijk de vraag "Waarom?" te beantwoorden, kunt u het schema doorlopen tot u bij de hoofdoorzaak komt.

Deze 5 waarom-sjabloon bevat ClickUp's Whiteboard-functionaliteit, dus het is geweldig voor teams op afstand, webinars en virtuele brainstormsessies om de beste ideeën te genereren.

Gebruik sjablonen zoals deze om problemen te doorgronden die u niet kunt oplossen met een andere typische brainstormtechniek. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon

ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon

De ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon helpt u bij het bijhouden van ideeën van individuele teamleden, wat geweldig is als u een team op afstand beheert. Het bevat categorieën zoals Teamgezondheid, Teamritme en Teamconsensus, zodat u kunt zien hoe deze ideeën passen in de algemene teamdoelen.

Gebruik sjablonen zoals deze voor teamvergaderingen met betrekking tot verkoop-, creatieve en designprojecten, projectuitvoering en meer. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Zakelijk Brainstorm Sjabloon

ClickUp zakelijke brainstormsjabloon

De ClickUp zakelijke brainstormsjabloon is een leuke en aantrekkelijke sjabloon voor visuele samenwerking die zich richt op vier hoofdgebieden:

Waar je van houdt

Wat u weet

Wat de wereld nodig heeft

Waar mensen voor willen betalen

Elk lid van je team kan zijn ideeën in elke categorie opschrijven, zodat je sterke punten van het team, interessegebieden en nieuwe bedrijfsideeën kunt identificeren via deze creatieve brainstormactiviteit. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Innovatie Idee Management Sjabloon

ClickUp Innovatie Idee Management Sjabloon

Gebruik de ClickUp Innovatie Idee Management Sjabloon om projectideeën in verschillende stadia van ontwikkeling bij te houden door ze te sorteren in zes hoofdkolommen:

Goedgekeurd

Beoordeling

Nieuw idee

In de wacht

Afgewezen

Onderzoek

Elk idee krijgt acht aangepaste velden waarin je details kunt opnemen zoals het type idee, de kosten, het gemak van implementatie en de impact. Dit kan worden gebruikt voor ontwerp-denk activiteiten of om een proces te creëren om concepten tot bloei te brengen.

Sorteer je projectideeën op status, lanceerdatum en andere weergavetypen zodat je de voortgang in de gaten kunt houden en ze kunt zien groeien. 🌻 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Project in kaart brengen sjabloon

ClickUp Project Mapping Sjabloon

De ClickUp Project Mapping Sjabloon is een soort mindmapping die nuttig is in het begin van een project stadia van een project wanneer je moet zien hoe het hele proces in elkaar steekt.

Je kunt projectelementen onderverdelen in categorieën zoals Deliverables, Metrics en Operations, en statussen gebruiken zoals Canceled, Complete of In Progress om te bepalen welke taken prioriteit moeten krijgen in het proces en welke al gedaan zijn.

Ideeën worden aan elkaar gekoppeld met gekleurde lijnen, zodat je op een natuurlijke manier kunt laten zien hoe alles met elkaar samenhangt. Gebruik deze brainstormsjabloon naast een project stappenplan om een nieuw project te starten en op één lijn te komen met andere belanghebbenden en deelnemers. Deze sjabloon downloaden Bonus:_ Bellenkaart sjablonen voor visualiseren en brainstormen

ClickUp Affiniteitsdiagram Sjabloon

ClickUp's Affiniteitsdiagram Sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor het organiseren van ideeën en inzichten en vergemakkelijkt diepgaande discussies en brainstormsessies.

Samen met de Whiteboard-functie van ClickUp kunnen teams verbanden visualiseren, gedachten categoriseren en efficiënt prioriteiten stellen voor acties, allemaal in realtime. Deze robuuste combinatie is bijzonder effectief voor teams op afstand die willen samenwerken bij het oplossen van problemen en het genereren van ideeën, zodat alle stemmen worden gehoord en ideeën grondig worden onderzocht. Deze sjabloon downloaden

10. Google Docs Mindmap Brainstorm Sjabloon by GDOC

gegevens GDOC_

Het Google Docs Mind Map Brainstorm Sjabloon van GDOC heeft een "minimalistische" lay-out die je kunt gebruiken om je brainstormsessie te begeleiden. Deze indeling helpt iedereen zijn denkhoed op te zetten om concepten te creëren vanuit een brainstormsessie.

Het bevat stappen zoals "Idee vinden" en "Onderwerpen beheren", hoewel je misschien extra ruimte nodig hebt om je ideeën gedetailleerder te beschrijven en meer diepgaande concepten op te lossen.

Omdat het binnen Google Docs is gemaakt, kunnen jij of andere deelnemers de grootte, vorm, lettertypen en andere kenmerken aanpassen en het exporteren voor gebruik in PowerPoint en Keynote. Dit is een geweldige oplossing voor teams die in G Suite werken om ideeën te genereren. Deze sjabloon downloaden

11. Microsoft Word Eenvoudige zakelijke mindmap sjabloon by Template.net

Via Sjabloon.net

Deze Microsoft Word Eenvoudige zakelijke Mindmap Sjabloon van Template.net is bedoeld voor bedrijven, met aanwijzingen zoals Financiën, Product en Verkoop & Marketing.

Elke brede categorie bevat subonderwerpen die je kunt gebruiken om te brainstormen over financieringsideeën, bedrijfsplannen, digitale marketing en meer.

Deze sjabloon is niet alleen voor Microsoft Word. Je kunt het ook downloaden voor PowerPoint, Google Docs, Apple Pages of als PDF om te gebruiken voor je volgende brainstormsessie en je creativiteit te stimuleren. Deze sjabloon downloaden

Technieken en voorbeelden voor brainstormsessies

Brainstormtechnieken zijn een geweldige manier om de beste ideeën uit uw team te halen en hen te helpen buiten de gebaande paden te denken. Met de krachtige functies van ClickUp kunt u deze sjablonen goed gebruiken in uw volgende brainstormsessie!

Ideeën genereren met AI

AI zorgt voor een revolutie in de manier waarop teams brainstormen door unieke voordelen te bieden zoals directe gegevensanalyse, patroonherkenning en het genereren van innovatieve ideeën op basis van enorme informatiebestanden.

Door gebruik te maken van AI kunnen teams veelvoorkomende hindernissen bij het brainstormen overwinnen, zoals creatieve blokkades en groepsdenken, waardoor een meer diverse en uitgebreide verkenning van ideeën mogelijk wordt. AI-tools kunnen nieuwe perspectieven en oplossingen aandragen die menselijke deelnemers misschien niet zouden overwegen, waardoor een creatievere en productievere brainstormsessie ontstaat. ClickUp Brein de AI-assistent van ClickUp helpt teams bij het genereren van ideeën, geeft inzichtelijke suggesties op basis van projectgegevens en helpt bij het prioriteren van taken, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor elke brainstormsessie.

Brainstorm beter met de AI-assistent van ClickUp

Ideeën organiseren met mindmaps

Mindmaps zijn een uitstekende manier om ideeën visueel te organiseren en te verbinden. Gebruik ClickUp Mindmaps om een visuele voorstelling te maken van uw brainstormsessie. U kunt knooppunten slepen en neerzetten, beschrijvingen toevoegen en zelfs rechtstreeks vanuit de kaart nieuwe taken genereren.

Maak mindmaps in ClickUp om belangrijke ideeën op te splitsen

Whiteboards gebruiken voor brainwriting ClickUp's Whiteboard functie stelt teams in staat om virtueel te brainstormen, net zoals in een traditionele vergaderruimte. Deze visuele samenwerkingstool moedigt een vrije stroom van ideeën aan en biedt een snellere manier om verbanden tussen concepten te visualiseren.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Ontdek nieuwe ideeën met deze gratis brainstormsjablonen

Het creatief bedenken van nieuwe ideeën is slechts een deel van het proces. De beste brainstormsjablonen zijn organisatorische hulpmiddelen die jou of je perspectieven helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en schrijf ze op. Op die manier kun je er later op terugkomen en je vooruitgang bijhouden.

Je kunt deze sjablonen gebruiken om problemen op te lossen, samenwerking te bevorderen of gewoon al je ideeën over een specifiek project bij te houden.

Probeer zelf een van de bovenstaande 11 gratis sjablonen of bezoek de ClickUp Sjablonencentrum voor nog meer oplossingen.