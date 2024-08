10 Interactieve Whiteboard-sjablonen om te delen op Zoom & ClickUp

Of je nu een bedrijf bent dat eerst op afstand werkt of probeert te brainstormen met collega's over de hele wereld, vergaderingen in Zoom brengen je team samen. Er is alleen één probleem: het documenteren van je geweldige ideeën. 💡

Daar komen whiteboards om de hoek kijken. De huidige digitale versies van die ouderwetse borden helpen je team om overal en altijd samen te werken . En je hoeft niet elke keer een nieuw whiteboard in te stellen. Als je een plug-and-play oplossing nodig hebt om je 8-uur-gesprekken met Zoom te versnellen (wie niet?!), dan zijn sjablonen voor whiteboards de beste oplossing.

Rework is uit en productiviteit is in. Ontdek waar je op moet letten bij het kiezen van whiteboardsjablonen, hoe je ze gebruikt tijdens een vergadering met Zoom en welke 10 sjablonen ideaal zijn voor vergaderingen met teams.

Wat is een Whiteboard sjabloon? Een whiteboard is een digitale werkruimte waarmee je gemakkelijk kunt samenwerken tijdens Zoom-gesprekken. Het is visueel, waardoor het ideaal is voor brainstormsessies, het creëren van

tijdlijnen voor projecten en samenwerken aan diagrammen of posts op sociale media.

In plaats van de Zoom-presentator te vragen om zijn scherm te delen, gebruik je een whiteboard om iedereen in het Zoom-gesprek de mogelijkheid te geven om ideeën in realtime te doen. Zie je whiteboard als een levend brainstormdocument waar je ideeën en werkstromen op hetzelfde whiteboard staan, met je taken naast je creatieve ideeën om klikken en verwarring te minimaliseren. 🙌

Van kalender naar project abonnement werkstroombeheer, kun je whiteboards voor zo ongeveer alles gebruiken. ( Mindmaps tutorials, webinars, iemand?)

ClickUp biedt whiteboards op elk abonnement en elke gast kan whiteboards gebruiken. Met een bestaand sjabloon hoeft u niet telkens een nieuw whiteboard te maken. Zoek gewoon het juiste formaat sjabloon, vul uw gegevens in en u kunt aan de slag. 🏃

Wat maakt een goed sjabloon voor een whiteboard?

Er zijn een heleboel whiteboard sjablonen, dus neem geen genoegen met de eerste die op je pad komt. Je moet een beetje kieskeurig zijn. Elk goed sjabloon heeft het volgende nodig:

Integraties: Niet alle sjablonen werken goed samen met tools voor videoconferenties. Maar ClickUp integreert met Zoom, waardoor het een fluitje van een cent is om sjablonen voor whiteboards te delen met al je Zoom-gesprekken. U kunt zelfs Zoom-opnames koppelen aan elke Taak die is gekoppeld aan een Whiteboard, zodat al uw communicatie op dezelfde plaats en vergadering is.

Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar de whiteboard sjablonen van ClickUp doen dit allemaal en nog veel meer. Maar geloof ons niet op ons woord. Lees verder en laat de feiten voor zich spreken.

10 Whiteboard sjablonen

Als je op zoek bent naar vereenvoudigde whiteboards voor je gesprekken met Zoom, hoef je niet verder te zoeken dan deze 10 sjablonen voor whiteboards.

1. ClickUp Eisenhower Matrix Whiteboard sjabloon

hulp nodig bij het stellen van prioriteiten? Deze beslissingsmatrix sjabloon van ClickUp geeft je duidelijkheid_

U hebt veel te doen en het voelt allemaal belangrijk. Maar u bent ook maar een mens, dus u moet zich eerst concentreren op de meest kritieke taken. Als uw team moeite heeft om het eens te worden over welke taken het moet aanpakken (en in welke bestelling), dan is de ClickUp Eisenhower Matrix Whiteboard Sjabloon kan helpen. Dit wordt ook wel een Urgent-Important Matrix genoemd en het is een geweldig probleemoplossend raamwerk voor teams. Het is eenvoudig te gebruiken en te maken, waardoor het een ideaal sjabloon is voor vergaderingen in Zoom. Met dit sjabloon voor brainstormsessies zet je creatieve ideeën op papier en deel ze in deze categorieën in:

Wissen: Als je over taken begint, zul je je realiseren dat bepaalde to-dos niet zo belangrijk zijn als je dacht dat ze waren. Schrap ze en geniet van het onmiddellijke gevoel van opluchting

Als je over taken begint, zul je je realiseren dat bepaalde to-dos niet zo belangrijk zijn als je dacht dat ze waren. Schrap ze en geniet van het onmiddellijke gevoel van opluchting Doen: Doe de taak nu en wacht niet. Met het sjabloon van ClickUp kunt u aantekeningen in deze kolom met slechts een paar klikken omzetten in Taken

Doe de taak nu en wacht niet. Met het sjabloon van ClickUp kunt u aantekeningen in deze kolom met slechts een paar klikken omzetten in Taken Delegeer: U kunt niet alles alleen doen, dus beslis welke taken uw team op zich zal nemen om het werk gelijkmatiger te verdelen over individuele gebruikers

U kunt niet alles alleen doen, dus beslis welke taken uw team op zich zal nemen om het werk gelijkmatiger te verdelen over individuele gebruikers Beslis: Vereist een taak meer denkwerk? Zet het in deze kolom om later een beslissing te nemen

2. ClickUp Impact Inspanningsmatrix Whiteboard Sjabloon

dit sjabloon voor whiteboards van ClickUp helpt u te bepalen op welke taken uw team zich nu moet concentreren_

Kijk, beslissingen nemen is niet gemakkelijk. Soms helpt het om eerst het laaghangende fruit aan te pakken, en dat is precies wat de ClickUp Impact Effort Matrix Whiteboard Sjabloon nog te doen.

Met dit sjabloon kunt u uw taken in vier emmers verdelen om te bepalen wat nu uw aandacht nodig heeft. In plaats van je team en individuele gebruikers te belasten met een overweldigend aantal to-dos, is dit een van de beste sjablonen voor teams om iedereen te helpen het eens te worden over een aantal taken actieplan .

Gebruik sjablonen zoals deze of mindmaps om projecten te plannen en taken te prioriteren op basis van hun impact of moeilijkheidsgraad. Er zijn verschillende categorieën voor:

Doe het nu: Dit is voor taken met weinig inspanning en een grote impact

Dit is voor taken met weinig inspanning en een grote impact Doe het hierna: Plan een tijdstip om Taken met een hoge impact en hoge inspanning aan te pakken wanneer u de middelen hebt

Plan een tijdstip om Taken met een hoge impact en hoge inspanning aan te pakken wanneer u de middelen hebt Doe het later: Taken met weinig inspanning en een lage impact zijn belangrijk, maar ze zijn nu niet belangrijk. Plan tijd in om ze te doen wanneer je kunt

Taken met weinig inspanning en een lage impact zijn belangrijk, maar ze zijn nu niet belangrijk. Plan tijd in om ze te doen wanneer je kunt Niet te doen: Waarom zou je je te pletter werken voor Taken die weinig opleveren? Taken met veel inspanning en weinig impact schrappen

3. ClickUp User Story Mapping Whiteboard Sjabloon

plan elke stap van de gebruikerservaring vóór de ontwikkelingsfase met dit whiteboard sjabloon van ClickUp_

Oproep aan alle ontwikkelaars, UX-professionals en UI-ontwerpers. De ClickUp User Story Mapping Whiteboard Sjabloon kan u helpen om een kaart van het klanttraject voor je app, website of software en betrek ook andere belanghebbenden, zoals marketing, bij je brainstormideeën.

In plaats van meteen in mockupmodus te gaan met webdesign software kun je al je ideeën in dit bestaande sjabloon plaatsen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Werk samen en vraag ieders inbreng over de algemene strategie zodat je de richting van het project kunt verduidelijken. Zoiets groots en overweldigends als de gebruikersreis en splitst het op in een beheersbaar, stap-voor-stap proces.

4. ClickUp Organogram Whiteboard Sjabloon

vereenvoudig wie aan wie rapporteert met deze ClickUp whiteboard sjabloon_

Misschien hebt u veel mensen aangenomen en moet u werknemers aan de juiste manager toewijzen. Of misschien bent u uw bedrijfsmodel aan het veranderen en hebt u meer duidelijkheid nodig over wie de leiding heeft. Of u nu een startup, klein bedrijf of onderneming bent, u moet goed begrijpen wie aan wie rapporteert in uw organisatie.

De ClickUp Organizational Chart Whiteboard Sjabloon geeft C-suite leiders en HR-professionals een solide plek om te beginnen. Voeg een PNG-foto, functie en functiebeschrijving toe voor andere individuele gebruikers in het team en tijd besparen zoeken door de hele organisatie. Je kunt dan een grafiek gebruiken om in een paar klikken een nieuwe organisatiehiërarchie te maken.

5. ClickUp Processtroom Whiteboard Sjabloon

visualiseer elk project om tijd en gedoe te besparen met dit sjabloon van ClickUp_

Het leiden van een project kan aanvoelen als het hoeden van katten. Maar met deze ClickUp Whiteboard sjabloon voor processtroom kunt u verschillende fasen van een project brainstormen voordat u ooit aan het werk gaat. In plaats van zonder richting door een project te kronkelen, verhoogt u de productiviteit met behulp van sjablonen zoals deze en maken van projectmanagement een makkie. Deze sjablonen voor instellingen bevatten stappen om projecten te plannen, concepten te ontwikkelen, taken uit te voeren en de algemene strategie te evalueren. Vergeleken met sommige andere sjablonen, geeft deze sjabloon je de vrijheid om je eigen stappen te maken. U kunt zelfs de kleuren en het merk aanpassen om de sjabloon uniek te maken voor uw organisatie. 🤩

6. ClickUp Project Scope Whiteboard Sjabloon

zeg maar dag tegen scope creep met dit prachtige Zoom whiteboard sjabloon van ClickUp_

Of u nu een Zoom-gesprek voert met een client, uw team of andere individuele gebruikers in uw organisatie, u hebt een duidelijke manier nodig om te communiceren wat u wel en niet zult doen tijdens een project. De ClickUp Project Scope Whiteboard Sjabloon creëert een solide startpunt voor projectomvang oproepen.

In vergelijking met andere sjablonen op onze lijst bevat deze sjabloon secties voor:

Informatie

Rechtvaardiging

Reikwijdte

Business doelstellingen

Deliverables

Uitsluitingen

Veronderstellingen

Pak gewoon de digitale plakbriefjes van dit sjabloon om ideeën of informatie in categorieën te plaatsen om efficiënter samen te werken. Zo zit iedereen op dezelfde pagina en blijft de reikwijdte van je project beheersbaar. Door een duidelijke lijst van deliverables op te nemen en uitsluitingen van wat je niet wilt doen tijdens het project, zullen sjablonen zoals deze de focus van je team beperken en tijd besparen. ⏰

7. ClickUp Project Roadmap Whiteboard Sjabloon

wie zegt dat complexe projecten verwarrend moeten zijn? Deze whiteboard sjabloon van ClickUp vereenvoudigt product, project en abonnement roadmaps_

Soms zijn projecten ingewikkelder dan wat je kunt laten zien in een sjabloon voor projectscope. In dat geval heb je robuustere sjablonen nodig die belangrijke zaken definiëren mijlpalen voor projecten , wie er verantwoordelijk is en wanneer het moet gebeuren. ClickUp's Project Roadmap Whiteboard Sjabloon doet precies dat. Doe al uw SaaS-productbeheer projecten en abonnementen op één plaats. Het sjabloon groepeert medewerkers in teams en laat zien wie verantwoordelijk is voor welke taken in elke fase van het project.

8. ClickUp Pros & Cons Whiteboard Sjabloon

gebruik deze sjabloon van ClickUp om de voor- en nadelen van een zakelijke beslissing zorgvuldig af te wegen_

Soms zijn beslissingen niet zo zwart-wit. Beslissen om een grote client aan te nemen of een nieuwe werknemer in dienst te nemen zijn grote beslissingen, en daarom kan het geen kwaad om de voor- en nadelen af te wegen voordat je actie onderneemt.

Als je met je team via Zoom aan het brainstormen bent over de voor- en nadelen van een beslissing, gebruik dan de optie ClickUp Pros & Cons Whiteboard Sjabloon om het besluitvormingsproces te vereenvoudigen en daadwerkelijk samen te werken. Aan het einde van het gesprek kunt u de voor- en nadelencategorieën bekijken om te bepalen of dit de beste manier van handelen is.

9. ClickUp Werkplan Whiteboard Sjabloon

breng uw projectplan in vorm met dit ROI-gerichte whiteboard sjabloon van ClickUp_

Project abonnementen waren nog nooit zo georganiseerd. ClickUp's Whiteboard sjabloon voor werkplannen maakt gebruik van een Kanban-bord geïnspireerd ontwerp om u te helpen uw projecten te stroomlijnen, samen te werken met teamgenoten door middel van toegewezen opmerkingen voor meer duidelijkheid en brainstormsessies te verbeteren met eenvoudige categorieën om uw plan te organiseren.

Het werkt geweldig voor een interne vergadering via Zoom en andere soorten vergaderingen . Gebruik dit sjabloon voor vergaderingen om:

Een reeks taken te creëren

Middelen aan het project toe te wijzen

Processen en instellingen te verbeteren

Metrics in te stellen of bestaande metrics bij te houden

Uw project te analyseren met testen

Processen en prestaties controleren

10.ClickUp Actieplan Whiteboard Sjabloon

houd uw projectdoelen in de gaten en vier overwinningen met dit whiteboard sjabloon voor actieplannen van ClickUp_

Zodra u een werkplan voor uw project in gang hebt gezet, gebruikt u de ClickUp Actieplan Whiteboard Sjabloon om uw taken te plannen met Whiteboard tools voor samenwerking. De eenvoudige layout laat u of andere groepen zien welk werk nog gedaan moet worden, uw huidige werk en uw voltooide werk.

Dit is een fantastische manier om te visualiseren wat er dagelijks, wekelijks, maandelijks en per kwartaal gebeurt voor je project. Het biedt ook een geweldige retrospectieve weergave van wat je hebt bereikt door de voltooide taken te loggen. ✨

Bekijk wat er nieuw is aan Whiteboard-sjablonen voor Zoom

We houden net zoveel van vergaderingen met Zoom als ieder ander, maar ze kunnen ontsporen zonder goede visuals en abonnementen. Als het tijd is om je ideeën op papier te zetten, gebruik dan online whiteboard sjablonen van hoge kwaliteit om je team op dezelfde pagina te krijgen.

De whiteboard sjablonen van ClickUp kunnen uw team helpen betere ideeën te brainstormen, taken te prioriteren, visuele groepen van ideeën te maken en bij de les te blijven. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Bekijk hoe je kunt zoomen in je volgende vergadering met ClickUp's slimme integraties en sjablonen voor werk. Of bekijk meer sjablonen in de ClickUp Sjablooncentrum .