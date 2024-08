Bij het managen van een project of gewoon bij het brainstormen kunnen je gedachten en nieuwe ideeën in de knoop raken als garen nadat een kat ermee gespeeld heeft. A mindmap is als een breinaald - het helpt je ideeën te weven tot een prachtige trui van een plan! 🧶

Mindmapsjablonen laten je concepten en informatie visualiseren en organiseren door een kant-en-klaar kader te bieden dat je meteen kunt gebruiken. Iedereen, van studenten tot projectmanagers, kan baat hebben bij zo'n hulpmiddel voor planning, besluitvorming en probleemoplossing.

In dit artikel delen we 10 van onze favoriete mindmapsjablonen. Profiteer van hun talrijke voordelen en zie hoe je leer-, onderwijs- of projectplanningsproces zich ontrafelt!

Wat is een mindmapsjabloon?

Een mindmap sjabloon is een vooraf gemaakte digitale mindmap die je een kader geeft om uw brainstormsessies te beginnen . Deze digitale kaarten hebben veel voordelen ten opzichte van papieren kaarten.

Ze bieden meer ruimte en vrijheid om fouten en aanpassingen te maken. Ze bieden ook extra functionaliteit, zoals het toevoegen van media, links en andere elementen.

Mindmappen zijn vergelijkbaar met conceptkaarten die geweldig zijn voor het schetsen van complexe relaties tussen verschillende hoofdconcepten. Een ander verwant hulpmiddel is het stroomschema dit is een diagram dat stap voor stap een proces of systeem weergeeft.

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om samen met uw team stappenplannen of workflows te maken van uw ideeën in ClickUp Whiteboards

10 gratis mindmapsjablonen

Voor persoonlijk gebruik, lesgeven op school of projectplanning , een denkmapsjabloon helpt concepten tot leven te brengen! 🌱

We hebben 10 van onze favorieten geselecteerd om je op weg te helpen. Ze werken in ClickUp word en Google Docs, en het beste is: de meeste zijn gratis. Bekijk onze toplijst en kies een sjabloon dat bij jouw denkstijl past.

1. ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon

ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon

De Eenvoudige mindmap-sjabloon door ClickUp doet zijn naam eer aan - het is ons meest rechttoe rechtaan hulpmiddel voor het in kaart brengen van gedachten voor het visualiseren van ideeën en taken.

In dit mindmapsjabloon wordt het hoofdconcept de wortel genoemd, terwijl de subonderwerpen knooppunten zijn. Hun relaties worden voorgesteld door connectors, die u van een kleurcode kunt voorzien om een extra informatielaag te introduceren.

De sjabloon is beschikbaar in twee modi:

Taakmodus: De knooppunten zijn interactief en stellen taken voor. Klik erop om het Taakvenster te openen en meer details over de taken te bekijken of toe te voegen, zoals geadresseerden, checklists en bijlagen. Je kunt ook opmerkingen toevoegen en de tijd bijhouden Lege modus: De knooppunten zijn statisch en bevatten geen extra informatie. Deze modus is meer bedoeld voor visualisatie dan voor projectplanning

Deze mindmapsjabloon is zo intuïtief als het maar kan - alle opties zijn met één klik bereikbaar. Sleep knooppunten om ze te verplaatsen en dubbelklik erop om de tekst te bewerken. Zoom in en uit en navigeer door de sjabloon door lagen uit te vouwen en in te klappen - voor het maken van aantekeningen, het genereren van ideeën en real-time samenwerking met uw team. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon

ClickUp Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon

Als je de voorkeur geeft aan iets kleurrijkers en interactievers, geef dan deze ClickUp Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon probeer het eens en begin met een leeg canvas. Het is een mindmap in ClickUp's Whiteboard zorgt voor meer flexibiliteit en vrijheid om uw creativiteit te uiten. 🌈

Met een mindmapontwerp in Whiteboards kunt u niet alleen meerdere mindmaps maken, maar ze ook versieren met andere elementen, zoals:

Tekst

Afbeeldingen

Video's

Sticky notities

Documenten

Website kaarten

De visuele elementen van de sjabloon bieden extra inzicht zonder de kaart te vol te maken. Voel je vrij om krabbels te zetten, andere vormen toe te voegen en het kleurenschema aan te passen - alles om je punt over te brengen!

Net als in de vorige sjabloon kunt u de knooppunten verplaatsen waar u ze nodig hebt. Selecteer het plusteken naast het knooppunt om een subknooppunt toe te voegen. Je kunt connectors (pijlen) toevoegen om een relatie tussen de nodes aan te geven, ongeacht hun laag of positie.

Maak een mindmap online standaard in de blanco modus, dus knooppunten zijn niet gebonden aan taken. U kunt taken afzonderlijk aanmaken en ze in de map plaatsen als dat nodig is. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Project Mindmaps Sjabloon

ClickUp Project Mind Mapping Sjabloon

Wanneer u te maken hebt met complexe projecten, is het handig om ze op te splitsen in onderdelen om een duidelijker beeld te krijgen van de uit te voeren taken en hun afhankelijkheden te begrijpen. De ClickUp Project Mapping Sjabloon is daar toevallig het perfecte hulpmiddel voor.

Deze gratis mindmap wordt geleverd met verschillende weergaven. De eerste is de Getting Started Guide, een document dat de verschillende elementen en het gebruik ervan uitlegt.

De volgende is de Ideas List view. Dit is de thuisbasis van al uw gegevens. In de velden kunt u belangrijke informatie over elke taak opsommen, zoals status, opdrachtnemer, team en commentaar. Vervolgens kun je taken groeperen, filteren en sorteren om ze prioriteit te geven.

Tot slot bevat de sjabloon een Mind Map-weergave in taakmodus. Knooppunten en connectors verschijnen in verschillende kleuren, die hun status aangeven. U kunt de categorieën en kleuren wijzigen zodat ze beter passen bij uw projectworkflow . Klik op de twee pijltjes naast de knooppunttekst om alle taakdetails te beheren.

Merk op dat u ook moeiteloos een mindmap kunt maken voor elk ander project. Maak een hiërarchie van taken in de lijstweergave, voeg dan een nieuwe mindmapweergave toe en voila-de mindmap verschijnt op magische wijze in enkele seconden. ✨ Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Agentschap Management Mindmap Sjabloon

ClickUp Agentschap Management Mindmap Sjabloon

Het managen van een agentschap is als het dirigeren van een orkest. Het vereist vaardigheid, precisie, creativiteit en gevoel voor ritme om de uitvoering harmonieus en dynamisch te maken.

Deze Mindmap sjabloon voor agentschapbeheer door ClickUp helpt u om alle ideeën, taken en strategieën samen te brengen tot een symfonie van productiviteit. 🎶

Terwijl de vorige mindmapsjablonen gemakkelijk te gebruiken zijn voor zelfs de meest onervaren gebruikers, is deze meer geavanceerd en vergt het enige gewenning. Gelukkig wordt de sjabloon geleverd met een uitgebreide handleiding om u te helpen alle functies onder de knie te krijgen.

De sjabloon neemt een hele ruimte in beslag en bestaat uit verschillende mappen, die elk verschillende lijsten en weergaven bevatten. De mappen behandelen de belangrijkste aspecten van agentschapsbeheer:

CRM : Lijsten met leads, deals, accounts en contactpersonen

: Lijsten met leads, deals, accounts en contactpersonen Werkomschrijving : Documenten die het werk beschrijven dat u voor elke klant uitvoert

: Documenten die het werk beschrijven dat u voor elke klant uitvoert Facturering : Facturen en lijst voor het bijhouden van facturen

: Facturen en lijst voor het bijhouden van facturen PostSale Opdrachten : Binnenkomende gesloten deals, projecten en resourcemanagement

: Binnenkomende gesloten deals, projecten en resourcemanagement Kleine en grote klantprojecten : Projectbeheer en documenten voor online vergaderingen

: Projectbeheer en documenten voor online vergaderingen Feedback klant: Feedbackformulier en resultaten

De sjabloon wordt geleverd met acht kant-en-klare automatiseringen om uw werkstroom te stroomlijnen . Je kunt ze bewerken en aangepaste geautomatiseerde acties maken. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Gebruikersstroom Mindmap Sjabloon

Gebruik de Microsoft Word Project Kwaliteit Mindmap Sjabloon van Template.net om te komen met een solide plan voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid te garanderen

Als leverancier van producten of diensten is het je plicht om ervoor te zorgen dat je klanten waar voor hun geld krijgen. Dat zorgt ervoor dat ze terugkomen, bevordert langdurige loyaliteit en versterkt je merk. 💪

De meest effectieve manier om dat te bereiken is door middel van een solide plan voor projectkwaliteitsborging. Gebruik het Project Quality Mind-Mapping Session Template in Word van Template.net om het plan te bedenken en de structuur ervan te visualiseren.

Het sjabloon heeft drie hoofdtakken:

Kwaliteitsmanagement: Proactieve benadering, bevat instructies voor het voorkomen van problemen en het bevorderen van kwaliteit vanaf het begin Kwaliteitsmanagementplan: Schetst de strategieën en middelen die moeten worden ingezet om kwaliteit te waarborgen Kwaliteitscontrole: Reactieve aanpak, verwijst naar het bewaken en inspecteren van producten, diensten en processen en het opsporen en aanpakken van problemen

Om dit sjabloon of andere mindmap voorbeelden te downloaden, moet u zich abonneren op een van Template.net's betaalde plannen. Deze sjabloon downloaden

8. Mindmaps kort verhaal sjabloon in Word by Template.net

De Microsoft Word Korte Verhaal Mindmap Sjabloon van Template.net is een vertrouwde assistent voor elke verhalenverteller

Hoewel minder groots in omvang dan romans, vergen korte verhalen nog steeds een enorme hoeveelheid werk. Je moet tenslotte een heel universum aan creativiteit in een kleine constellatie stoppen. 🌌

Gelukkig zijn er veel handige hulpmiddelen om je te helpen informatie te organiseren en een boeiend verhaal te maken. Een daarvan is dit Korte Verhaal Mindmaps Sjabloon in Word van Template.net.

Het diagram is onderverdeeld in vijf delen, die elk een essentieel aspect van het vertellen van een verhaal vertegenwoordigen:

Setting

Plot

Conflict

Personages

Thema

Je kunt meer takken toevoegen om specifieke ideeën in kaart te brengen. Deze intuïtieve Woord mindmap hiermee kunt u uw verhaalelementen visueel verbinden en uitbreiden, zodat u een samenhangend en overtuigend verhaal krijgt voor marketing of een ander doel. Deze sjabloon downloaden

9. Blanco Mindmapsjabloon in Google Docs door GDoc

Leid je denkproces met de Google Docs Blanco Mindmap Sjabloon van GDoc

Als plannen een pijnpunt voor je is, probeer dan dit Blanco mindmapsjabloon in Google Docs door GDoc . Het biedt een solide, multifunctioneel kader voor het structureren en ordenen van je ideeën en plannen. 🛠️

Van de mindmapvoorbeelden in deze lijst kan deze niet eenvoudiger zijn. Volg de downloadinstructies en start het sjabloon in Google Docs. Vul het vakje voor vakje in, vink de vakjes naast de taken aan als je ze voltooit en zie alles tot bloei komen terwijl je meer ideeën in het document logt.

Met meer dan 12 knooppunten voor subonderwerpen geeft de sjabloon je genoeg ruimte om ideeën op te doen, maar je kunt hem altijd uitbreiden. Het minimalistische ontwerp is strak en leidt niet af van belangrijke zaken. Deze sjabloon downloaden

10. Projectmanagement mindmap sjabloon in Google Docs by GDoc

Gebruik deze Google Docs Project Management Mind Map Sjabloon van GDoc om elk project met gemak aan te pakken

Het begin is vaak het moeilijkste deel van projectmanagement. Zelfs als je een uitzonderlijk idee hebt, kan het verwoorden ervan en het definiëren van haalbare doelen soms aanvoelen als een marathon zonder einde. 😮‍💨

Dat is waar de GDoc Project Management Mind Map Template in Google Docs van pas komt. Het is uw go-to hulpmiddel voor het uitstippelen van de volgende stappen van een project en het bijhouden van alle cruciale aspecten.

Deze sjabloon is vooraf ingevuld, zodat je een solide basis hebt om mee te werken als je begint met plannen, en je kunt je eigen merklogo invoegen om er je eigen sjabloon van te maken. De sjabloon bevat de volgende projectstappen:

Projectintegratie Planningsbeheer Kostenbeheer Risicobeheer Inkoopmanagement

Je kunt de sjabloon altijd aanpassen om hem beter te laten passen bij het huidige project of bij de workflow van je voorkeur. Deze sjabloon downloaden

Wat maakt een goede mindmap-sjabloon?

Een effectieve mindmap moet je in staat stellen om je denkproces te volgen en te visualiseren. Om dat doel te dienen, moet een goed mindmapsjabloon moet:

Een strakke lay-out hebben : Een logische hiërarchie die meer duidelijkheid verschaft en de belangrijkste onderwerpen, subonderwerpen en hun relaties definieert

: Een logische hiërarchie die meer duidelijkheid verschaft en de belangrijkste onderwerpen, subonderwerpen en hun relaties definieert Een goed ontwerp hebben: Vormen, kleuren en andere visuele elementen maken het document aantrekkelijker en esthetischer

hebben: Vormen, kleuren en andere visuele elementen maken het document aantrekkelijker en esthetischer Aanpasbaar zijn : Het sjabloon moet kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en doeleinden

: Het sjabloon moet kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en doeleinden Verbeter de communicatie: Samenwerking in realtime functies, zoals aantekeningen en opmerkingen, helpen u om als team te brainstormen

Kies de beste mindmapsjablonen voor uw project

Weet je niet zeker welke sjabloon je moet kiezen? Bekijk een kort overzicht van hun meest opvallende voordelen:

Ongeacht het doel of de reikwijdte van het project, mind kaarten complexe concepten en processen duidelijker en beter beheersbaar. Begin vandaag nog met het gebruik van deze sjablonen en map your way to brilliance! 🦸

Je vindt onze kijk op de top misschien ook leuk

10 AI-tools voor mindmappen en brainstormen in 2024