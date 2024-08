10 AI-tools voor mindmappen en brainstormen in 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) doet meer dan slimme kopieën maken of spannende kunst genereren . De AI van tegenwoordig wordt een echte creatieve partner die teams helpt samen te werken, ideeën te bedenken en problemen op te lossen.

Een van de beste manieren om AI-functies in te zetten in het creatieve proces is door middel van mindmapping en brainstorming. AI kan helpen om gedachten om te zetten in gestructureerde mindmap of innovatieve ideeën aanwakkeren tijdens brainstormsessies, waarbij unieke verbanden en inzichten worden gevonden die menselijke ogen misschien over het hoofd zien.

Wilt u zien wat AI kan doen om uw bedrijf te transformeren? mind-mapping en brainstormsessies? Hier zijn 10 opmerkelijke AI-aangedreven mindmap-tools die je kunnen helpen je creatieve proces opnieuw vorm te geven en de kloof tussen menselijke verbeelding en het volgende grote idee te overbruggen.

Bij het kiezen van een AI-tool voor mindmapping, moet je de aangeboden functies zorgvuldig evalueren. Er zijn vijf essentiële functies waar je naar moet zoeken als je de beste zoekt mindmapsoftware :

Intuïtieve gebruikersinterface: U hoeft geen uren te leren hoe u mindmapping software moet gebruiken voordat u het effectief kunt gebruiken. Goede mindmapping software moet intuïtief genoeg zijn zodat je er binnen een paar minuten mee aan de slag kunt

U hoeft geen uren te leren hoe u mindmapping software moet gebruiken voordat u het effectief kunt gebruiken. Goede mindmapping software moet intuïtief genoeg zijn zodat je er binnen een paar minuten mee aan de slag kunt Slimme AI suggesties: AI tools voor mindmapping moeten je intelligente suggesties en aanbevelingen geven terwijl je je mindmap bouwt. De AI kan trefwoorden suggereren, ideeën helpen verbinden of hiaten in je mindmap identificeren om je mindmap te verbeterenbrainstorm effectiever

AI tools voor mindmapping moeten je intelligente suggesties en aanbevelingen geven terwijl je je mindmap bouwt. De AI kan trefwoorden suggereren, ideeën helpen verbinden of hiaten in je mindmap identificeren om je mindmap te verbeterenbrainstorm effectiever Goede integratieopties:* Mindmapping software wordt nog nuttiger als je het koppelt met andere apps en platforms in je technologiestapel. Zoek naar AI-mindmapsoftware die compatibel is met je favoriete productiviteitstools, zoals Google Workspace, Slack, ofprojectmanagementsoftware*. Controleer ook de exportopties van het platform

Mindmapping software wordt nog nuttiger als je het koppelt met andere apps en platforms in je technologiestapel. Zoek naar AI-mindmapsoftware die compatibel is met je favoriete productiviteitstools, zoals Google Workspace, Slack, ofprojectmanagementsoftware*. Controleer ook de exportopties van het platform Goede samenwerkingsmogelijkheden: Brainstormen is vaak een gezamenlijke inspanning. Als je van plan bent om met een team te gaan mindmappen, zorg er dan voor dat het AI-platform dat je kiest je dit gemakkelijk laat doen. Zoek naarreal-time samenwerking functies zodat meerdere teamleden tegelijkertijd aan dezelfde mindmap kunnen werken

Brainstormen is vaak een gezamenlijke inspanning. Als je van plan bent om met een team te gaan mindmappen, zorg er dan voor dat het AI-platform dat je kiest je dit gemakkelijk laat doen. Zoek naarreal-time samenwerking functies zodat meerdere teamleden tegelijkertijd aan dezelfde mindmap kunnen werken Eerlijke prijsstelling: Veel mindmap-apps op deze lijst bieden gratis opties, wat een geweldige manier kan zijn om het platform te testen en te bevestigen dat het aan je behoeften voldoet. Zorg ervoor dat het gratis plan je de functies biedt die je wilt, en als je moet upgraden, zorg er dan voor dat het betaalde plan binnen je budget past

Gebruik proefperiodes en gratis plannen om een paar AI-functies te testen. Dit zal je helpen om te bepalen welke opties het beste aansluiten bij jouw behoeften en budget werkstroom .

1.

ClickUp

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om samen met uw team stappenplannen of workflows van uw ideeën te maken in ClickUp Whiteboards

U kent en houdt waarschijnlijk al van ClickUp voor zijn veelzijdige projectmanagementmogelijkheden, maar het platform biedt een unieke mix van functies die u kunt gebruiken voor superieure brainstorm- en mindmapsessies.

Met de toevoeging van ClickUp Brein gebruikers kunnen nu de AI-tools van ClickUp gebruiken om hen te helpen bij het genereren van geschreven inhoud of ideeën. Dit houdt uw brainstormdocumenten helder en professioneel. Op basis van uw brainstormsessie kan het ook voorspellen welke taken u wilt maken. Dit bespaart tijd en helpt u om geen ideeën te vergeten.

De Whiteboard-functie van het platform is het perfecte canvas voor visuele denkers, waarmee ze ideeën kunnen schetsen, verbanden kunnen leggen en samen met teamleden kunnen brainstormen.

ClickUp biedt ook een speciale mindmap-sjabloon die gebruikers een gestructureerde manier geeft om hun ideeën te organiseren. Door deze tools en functies te combineren, wordt ClickUp een veelzijdig platform voor lineaire en niet-lineaire denkers. Dit platform kan moeiteloos in uw workflow worden geïntegreerd.

ClickUp beste functies

AI-gestuurde tools met kant-en-klare prompts voor elke afdeling in uw organisatie

Aanpasbaarmind-mapping sjablonen maken het eenvoudig om eenbrainstormsessie en snel bestanden bij te voegen

Real-time samenwerking zorgt ervoor dat iedereen meedoet om sneller ideeën te genereren

ClickUp beperkingen

ClickUp maakt (nog!) geen mindmaps met AI, maar het introduceert voortdurend AI-gestuurde prompts

ClickUp prijzen

Gratis Voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Ayoa

Via Ayoa Ayoa is een digitale werkruimte voor collaboratief mindmappen. Het onderscheidt zich door zijn neuro-inclusiviteit en gebruiksvriendelijke interface. De mindmapping software biedt een visueel aantrekkelijke omgeving waar individuen en teams kunnen brainstormen over ideeën, gedachten kunnen ordenen en actieplannen kunnen creëren op basis van initiële concepten.

Ayoa beste eigenschappen

AI mindmapgeneratoren kunnen u helpen een centraal idee uit te breiden en ervoor zorgen dat u de juiste vragen stelt

Takken uit de vrije hand creëren een visueel spannende mindmap en simuleren het gevoel van het met de hand tekenen van mindmaps

Veel flexibele mapping opties, waaronder whiteboards, workflows, canvas en*Gantt-diagrammen*zodat u informatie op de beste manier ziet

Beperkingen van Ayoa

De betaalde AI mindmap generator tools betekenen dat u moet betalen voor het Ultimate plan om er gebruik van te kunnen maken.

Ayoa prijzen

Ayoa Gratis

Ayoa Mindmap: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Ayoa Ultimate: $13/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Ayoa beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

3. Boardmix

Via Coggle Coggle is een uitstekende optie als je op zoek bent naar eenvoudige mindmap-apps. De gebruikersinterface maakt voornamelijk gebruik van klik-en-sleep-functionaliteit, met eenvoudige opties voor kleurcodering en het categoriseren van takken. U kunt eenvoudig een werkruimte delen met online medewerkers door hen een privélink te sturen en hun realtime updates te bekijken.

Coggle beste eigenschappen

De gebruikersinterface is gericht op eenvoud en toegankelijkheid om het voor beginners gemakkelijk te maken om mindmaps te maken

Dankzij het chatvenster en beveiligd delen van links kunt u in realtime samenwerken met anderen

Gemakkelijk takken toevoegen, wijzigen of verwijderen in uw mindmap naarmate ideeën zich ontwikkelen

Coggle beperkingen

Geen AI-mogelijkheden om het creatieve denkproces te stimuleren

Coggle prijzen

Gratis

Geweldig: $5/maand

Organisatie: $8/maand per lid

Onderneming: Neem contact op voor een offerte

Coggle beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

5. Grillige AI

Via Grillig Whimsical AI is een online platform voor creatief denken en samenwerking. Het is meer dan alleen een tool voor het in kaart brengen van AI-gebieden. Gebruikers kunnen de flowcharts, wireframes en andere workflows van het platform gebruiken in één enkele werkruimte.

Geef het platform een startpunt en gebruik vervolgens de one-click AI-tools om nieuwe takken te genereren vanuit een centraal idee en te brainstormen over oplossingen. Maak organigrammen, checklists voor productlanceringen, landingspaginasjablonen en meer in de visueel aantrekkelijke samenwerkingsomgeving van Whimsical AI.

Whimsical AI beste eigenschappen

AI-gestuurde suggesties maken het gemakkelijk om nieuwe ideeën te genereren en nieuwe verbanden te leggen

Goede selectie sjablonen, zoals*conceptkaarten*om uw ideeënproces op gang te helpen

Robuuste integratie met populaire*productiviteitsapps*waaronder Jira, GitHub, Slack en Notion

Grillige AI-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface onhandig

Het biedt beperkte sjabloonopties voor complexere ideeën

Whimsical AI prijzen

Gratis

Pro: $10/maand per redacteur, jaarlijks gefactureerd

Organisatie: $20/maand per redacteur, jaarlijks gefactureerd

Whimsical.AI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

6. Wondershare EdrawMind

Via Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind is een samenwerkingsruimte voor mindmapping, brainstormen en schetsen. Het heeft een uitstekende reeks functies die zowel studenten als professionals aanspreken en een intuïtieve interface die het creëren van een visuele weergave voor projectplanning en andere complexe ideeën eenvoudig maakt.

Het platform biedt ook AI-ondersteunde mindmapping, zodat gebruikers hele mindmaps kunnen maken met een enkele klik of de AI-interface kunnen gebruiken om hun huidige ideeën uit te breiden. Het bevat zelfs sjablonen om je proces op gang te helpen.

Wondershare EdrawMind beste eigenschappen

Robuuste AI tools, inclusief kopijgeneratie, SWOT-analyse, slimme annotatie, wekelijkse rapporten en taalvertaling

Stelt je in staat om schetsen om te zetten in mindmaps, en vice versa, zodat je je ideeën beter kunt ordenen

Sjablonen voor brainstormsessies en strategieplanning,*notities voor vergaderingen*en nog veel meer

Wondershare EdrawMind beperking

Beperkte exportmogelijkheden, vooral in de gratis versie van het platform

Wondershare EdrawMind prijzen

Abonnement: $59/jaar

Levensduur plan: $118

Levenslange bundel: $245

Wondershare EdrawMind beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. GitMind

Via GitMind GitMind is een online mindmap- en brainstormtool waarmee gebruikers zeer esthetische mindmaps kunnen maken, delen en ermee kunnen samenwerken. Maak mindmaps met een onbeperkt aantal knooppunten en vertakkingen en deel ze vervolgens als PDF, afbeelding of zelfs als webpagina.

GitMind biedt een paar sjablonen om mee te beginnen, en je kunt het uiterlijk van je mindmap aanpassen met verschillende thema's en kleurenschema's.

GitMind beste eigenschappen

Uitstekende exportfuncties stellen je in staat om je mindmap op verschillende manieren te delen met je publiek

Geïntegreerde AI chatbot beantwoordt vragen, inclusief het geven van samenvattingen en het centraal genereren van ideeën

Voeg notities toe aan je mindmap zodat je je kunt herinneren waar je gebleven was of wat je als volgende wilt onderzoeken

GitMind beperkingen

Beperkte sjabloonopties, en gebruikers vinden het aanpassen misschien een beetje omslachtig

GitMind prijzen

Basis: tot 10 mindmaps gratis

Drie jaar: $2.19/maand (met drie jaar gratis)

Jaarlijks: $4.08/maand

Maandelijks: $9/maand

GitMind beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (3+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (9+ beoordelingen)

8. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart is een webgebaseerd diagramhulpmiddel waarmee je eenvoudig stroomdiagrammen, wireframes, mindmaps en meer kunt maken.

Het platform biedt samenwerkingsfuncties om je ideeën met je hele team te visualiseren. Met de intuïtieve drag-and-drop functies kun je snel je werkruimte creëren, vormen toevoegen, kleuren veranderen en waar nodig aantekeningen maken. Dankzij de uitgebreide integratiemogelijkheden kun je het verbinden met veel van de apps in je technische stapel voor nog meer functionaliteit.

Lucidchart beste eigenschappen

Real-time samenwerking stelt je in staat om samen te werken met je hele team, ongeacht je locatie

Versiegeschiedenis helpt u wijzigingen bij te houden en gemakkelijk terug te keren naar vorige versies

Met de geweldige exportopties kunt u uw mindmappen delen in het formaat van uw voorkeur

Lucidchart beperkingen

De mobiele ervaring is onhandig en veel gebruikers vinden het aanpassen van de grootte van objecten lastig

Prijzen Lucidchart

Gratis

Individueel: $7,95/maand

Team: $6,67/maand

Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (4.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ beoordelingen)

9. Jeda.ai

Via Jeda.ai Jeda.ai is een webgebaseerde whiteboardtool waarmee je in realtime kunt samenwerken met teams, ongeacht de locatie. Het hulpmiddel voor mindmapping biedt verschillende functies om je te helpen brainstormen, ideeën uit te werken en projecten te beheren. Met de AI-tools kun je diagrammen maken op basis van een eenvoudige vraag en direct use cases, recepten, mindmaps en meer creëren. Het kan zelfs kunst genereren of helpen uw gegevens analyseren .

Jeda.ai beste eigenschappen

Met het oneindige canvas kun je overal tekenen of schrijven en afbeeldingen, notities en slimme vormen toevoegen om je mindmaps te maken

Generatieve AI maakt direct diagrammen op basis van een gegeven opdracht

Presentatiemodus maakt het eenvoudig om iedereen op dezelfde pagina te krijgen en te delen met belangrijke belanghebbenden

Jeda.ai beperkingen

Sommige betaalde functies, dus je hebt mogelijk niet de tools die je nodig hebt in de gratis versie

Jeda.ai prijzen

Witte band: Gratis

Zwarte band: $10/maand

Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Jeda.ai beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

10. Taskade

Via Taskade Taskade is een gezamenlijke werkruimte die taakbeheer, notities maken en projectbeheer combineert in één tool.

Het is ook een geweldige webtool voor mindmapping. Gebruik het platform om samen met je team mindmaps te maken en zet vervolgens de geïntegreerde AI aan het werk om takenlijsten, lanceringsplannen en meer te genereren. Het kan je zelfs helpen bij het uitbreiden van je ideeën of het brainstormen over oplossingen.

Taskade beste eigenschappen

AI-hulpmiddelen om je te helpen je mindmap uit te breiden of takenlijsten te genereren vanuit brainstormsessies

Gemakkelijk Kanban-borden maken om je workflow en projectvoortgang te visualiseren

Integreert met andere tools, zoals Slack, Google Drive en GitHub

Taskade beperkingen

Sommige gebruikers ervaren vertragingen als ze meer inhoud uploaden of meer projecten maken.

Taskade prijzen

Gratis

Starter: $4/maand voor maximaal drie gebruikers

Plus: $8/maand voor maximaal vijf gebruikers

Pro: $19/maand voor maximaal 10 gebruikers

Zakelijk: $49/maand voor maximaal 25 gebruikers

Ultimate: $99/maand voor maximaal 50 gebruikers

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Dynamische mindmaps maken en eraan samenwerken met ClickUp

AI helpt creatieven efficiënter dan ooit te werken. U kunt snel uw gedachten ordenen en prachtige mindmaps maken om uw volgende project te begeleiden door gebruik te maken van innovatieve oplossingen zoals AI mindmapping tools.

Of u nu aantekeningen voor colleges moet organiseren, de volgende projectlancering moet plannen of de volgende grote innovatie moet bedenken, deze AI-tools kunnen uw brainstormproces superchargen en u helpen nieuwe ideeën en verbanden te ontdekken.

Klaar om uw productiviteit en creativiteit naar een hoger niveau te tillen? Dan is het tijd om ClickUp aan het werk te zetten als AI-mindmapgenerator. Het uitgebreide platform integreert AI-schrijfhulp naadloos met mindmapsjablonen om een werkruimte te creëren waar u kunt fantaseren, creëren en plannen. Start vandaag nog gratis met het ClickUp platform om onbeperkt mindmaps te maken en ontdek uw volgende geweldige idee.