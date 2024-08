Een Tech Stack kiezen: Voorbeelden voor softwareteams in 2024

Naarmate je bedrijf uitbreidt, kunnen oude systemen alleen de beveiligingsbehoeften van vandaag aan en werken ze mogelijk niet goed met nieuwe apps. Ze zullen vaak crashen, uw gegevens in gevaar brengen en het een uitdaging maken om moderne technologie te omarmen.

Je IT-afdeling zal meer tijd besteden aan het repareren van deze verouderde systemen, wat resulteert in trager werk, minder productiviteit en meer onderhoudskosten.

De oplossing? Moderniseer uw IT-stack door de juiste tools voor uw bedrijf te vinden.

Het kost echter tijd en moeite om de juiste mix van programmeertalen, frameworks en tools te vinden. Het gaat om het vinden van een balans tussen nieuwe technische trends en stabiele tools die voldoen aan de behoeften van het project, kunnen meegroeien en lang meegaan.

We richten ons op kritieke aspecten van het selecteren van de juiste tech stack voor je project en bieden praktisch advies om je door dit cruciale besluitvormingsproces te loodsen. Laten we beginnen.

Wat is een Tech Stack?

Een tech- of technologiestack is een mix van programmeertalen, frameworks, tools en technologie die wordt gebruikt om web- of mobiele apps te maken.

Het omvat zowel front-end (wat je ziet) als back-end (achter de schermen) aspecten zoals de interface, server, database en meer. Het is de bouwsteen voor elk digitaal product of elke app.

De technologieën die je kiest voor een tech stack hangen af van de unieke vereisten en doelstellingen van het project, maar ook van de voorkeuren van de productteams.

Waarom is het controleren van uw Tech Stack belangrijk?

Het uitvoeren van tech stack audits is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw oplossingen efficiënt werken. Het draait allemaal om het handhaven van topprestaties voor uw installatie.

Het controleren van uw technische installatie vereenvoudigt en organiseert uw digitale tools en webontwikkeling.

Het auditproces controleert de software-installatie van uw organisatie grondig en omvat alles van software en tools tot servers en aanverwante onderdelen.

Een tech stack audit helpt je bij het beoordelen van de prestaties, beveiliging en efficiëntie van de huidige en toekomstige tech stack van je team.

Wanneer moet u uw tech stack auditen?

Het ideale moment om uw tech stack te auditen hangt af van de specifieke behoeften van uw organisatie, maar hier zijn enkele factoren om te onthouden.

Scenario 1: U wordt geconfronteerd met technische integratie obstakels, die datasilo's veroorzaken

De software die je binnen je afdeling gebruikt, werkt misschien goed met elkaar. Het kan echter nodig zijn om de software beter te integreren bij het delen van informatie met andere teams, zoals het verkoopteam of de klantenservice.

Samenwerking tussen teams leidt soms tot gegevenssilo's die informatie verbergen voor andere teams of afdelingen, wat leidt tot communicatiebarrières en inefficiëntie.

Om dit te voorkomen, controleer je je technische stapel en gebruik je geïntegreerde software voor een betere samenwerking binnen je bedrijf.

Scenario 2: Je vertrouwt de nauwkeurigheid van je gegevens niet meer

Audit je tech stack wanneer je problemen opmerkt met geautomatiseerde processen en twijfelt aan de nauwkeurigheid van je gegevens.

Stel dat uw e-commercebedrijf hulp nodig heeft met verkeerd overeenkomende inventaris en website product listings. Het irriteert klanten en belast uw team met eindeloze handmatige reparaties.

In zulke gevallen zal een audit softwarefouten aan het licht brengen, zodat je ze kunt verhelpen.

Scenario 3: U verspilt bronnen aan ongewenste toepassingen

Het is misschien tijd voor een technische audit als je investeert in ongebruikte software of een applicatie niet volledig gebruikt. Dit kan helpen bij het optimaliseren van toewijzing van middelen en stroomlijn uw technologiestapel.

Hoe controleer je de technologiestapel van je team?

Het doorlichten van je technologiestapel is complex, maar overwin deze uitdagingen met een duidelijke aanpak en een grote teaminspanning.

Laten we de stappen voor het doorlichten van de tech-stack van je team afzonderlijk bekijken.

1. Bepaal de doelstellingen van je tech stack audit

Schets uw doelen voor de tech stack audit en zorg ervoor dat ze overeenkomen met de doelstellingen van uw bedrijf. Dit kan inhouden dat u input nodig hebt van verschillende afdelingen en belanghebbenden.

Gebruik ClickUp chat om alle gesprekken onder één dak te brengen zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Deel eenvoudig updates, links, reacties en consolideer belangrijke gesprekken met de chatweergave in ClickUp

2. Beoordeel uw inventaris

Stel een uitgebreide lijst samen van de softwaretoepassingen, tools en technologieën van je team en categoriseer ze als kritisch, essentieel of optioneel.

Gebruik ClickUp's tabelweergave om deze informatie te verzamelen, met details over de functionaliteit, het doel en het aantal gebruikers van elke software.

3. Verzamel de feedback van je team

Verzamel feedback van je teamleden om hun ervaringen, pijnpunten en inefficiënties met de bestaande technologie te begrijpen. ClickUp's Start Stop Doorgaan-sjabloon helpt uw team in kleurgecodeerde secties te bekijken welke tools ze moeten starten, stoppen of blijven gebruiken.

4. Prestaties en kosten evalueren

Beoordeel of elke technologie aan het beoogde doel voldoet. Bekijk als volgende stap de kosten van elk technisch hulpmiddel en identificeer gebieden om middelen te reduceren of opnieuw toe te wijzen.

5. Breng wijzigingen aan en controleer

Voer met de door uw team verzamelde informatie aanbevolen veranderingen door en geef prioriteit aan acties in lijn met de auditdoelstellingen. Deze veranderingen omvatten het verwijderen van overbodige software, het verbeteren van beveiligingsmaatregelen, het opnieuw toewijzen van middelen, enz.

Monitor naast het doorvoeren van veranderingen ook de impact die de veranderingen met zich meebrengen om er zeker van te zijn dat je de gewenste resultaten behaalt.

Categoriseer tech stacks grofweg in front-end en back-end tools. De front-end tech stack behandelt user interface design en client-side ervaringen, terwijl de back-end tech stack zich richt op server-side logica, database administratie en gerelateerde functionaliteiten.

Deze tools werken samen om je een uitgebreide webervaring te geven en een succesvolle webapplicatie te bouwen.

Laten we eens kijken naar de details van de front-end en back-end technologiestacks.

1. Front-end technische stapel

De front-end technologiestack verwijst naar het visuele deel waarmee gebruikers interageren. Het omvat het onderstaande.

HTML [HyperText Markup Language]: Structureert webinhoud zoals secties, opsommingstekens en tabellen

Structureert webinhoud zoals secties, opsommingstekens en tabellen Cascading Style Sheets: Beheert de opmaak en presentatie van inhoud, waardoor functies zoals webpagina's met kleurenthema's mogelijk worden

Beheert de opmaak en presentatie van inhoud, waardoor functies zoals webpagina's met kleurenthema's mogelijk worden JavaScript: Creëert interactieve en dynamische pagina-elementen

Er zijn verschillende frontend frameworks zoals React, Angular en Vue.js die je helpen bij het stroomlijnen van productontwikkeling en gebruikerservaring verbeteren

2. Back-end technische stapel

De back-end tech stack verwijst naar de serverkant van een technische opstelling, die de ontwikkeling afhandelt van backend componenten voor je webapplicaties. Het omvat het volgende.

Programmeertaal: Backendtalen zoals Python, Ruby, Java en Node.js voor het schrijven van server-side code

Backendtalen zoals Python, Ruby, Java en Node.js voor het schrijven van server-side code Databases: Tools zoals MySQL en NoSQL gebruikt voor opslag en beheer van gegevens

Tools zoals MySQL en NoSQL gebruikt voor opslag en beheer van gegevens Frameworks: Structuren voorapp-ontwikkelingzoals Ruby on Rails, Express.js, Django en Laravel, zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen

Structuren voorapp-ontwikkelingzoals Ruby on Rails, Express.js, Django en Laravel, zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen Webservers: Backend servers zoals Apache, Google Cloud en Nginx die verzoeken van klanten beheren en afhandelen

3. Moderne technische stapel

Een moderne tech stack is een verzameling up-to-date technologieën en hulpmiddelen om krachtige software te ontwikkelen. Het omvat schaalbare, goed presterende technologieën voor een efficiënte workflow .

Hier zijn een paar voorbeelden van enkele moderne tech stacks:

MERN stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) Front-end: React bouwt dynamische webapplicaties van één pagina en richt zich op flexibiliteit

React bouwt dynamische webapplicaties van één pagina en richt zich op flexibiliteit Back-end: Node.js met Express.js biedt API's en server-side logica

Node.js met Express.js biedt API's en server-side logica Database: MongoDB slaat de gegevens van je applicatie op

MongoDB slaat de gegevens van je applicatie op Extra hulpmiddel: Redux voor statusbeheer MEAN stack (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) Front-end: Angular is een populair front-end framework voor het bouwen van webapplicaties. Dit framework heeft een steilere leercurve met krachtige functies

Angular is een populair front-end framework voor het bouwen van webapplicaties. Dit framework heeft een steilere leercurve met krachtige functies Back-end: Node.js met Express.js biedt API-integratie en server-side logica

Node.js met Express.js biedt API-integratie en server-side logica Database: MongoDB slaat de gegevens van uw applicatie op

MongoDB slaat de gegevens van uw applicatie op Extra hulpmiddel: Redux voor statusbeheer LAMP-stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) Bedieningssysteem: Linux wordt gebruikt als serverbesturingssysteem

Linux wordt gebruikt als serverbesturingssysteem Webserver: Apache serveert webinhoud en beheert aanvragen

Apache serveert webinhoud en beheert aanvragen Database: MySQL slaat gegevens op

MySQL slaat gegevens op Back-end: Python is de programmeertaal voor codering Ruby on Rails (RoR) stack Back-end: Programmeertaal Ruby, bekend om zijn leesbare syntaxis en ontwikkelaarsvriendelijke taal

Programmeertaal Ruby, bekend om zijn leesbare syntaxis en ontwikkelaarsvriendelijke taal Web server: Rails, het raamwerk voor webtoepassingen, biedt tools om het ontwikkelen van webpagina's gemakkelijker te maken

Rails, het raamwerk voor webtoepassingen, biedt tools om het ontwikkelen van webpagina's gemakkelijker te maken Front-end: RoR gebruikt HTML voor het structureren van de inhoud van webpagina's

RoR gebruikt HTML voor het structureren van de inhoud van webpagina's Database: PostgreSQL is de meest gebruikte database voor gegevensopslag

Hier zijn enkele tools en voorbeelden voor de marketing-, reclame-, verkoop-, e-commerce- of servicefuncties van uw bedrijf.

1. Marketing technische stapel

Uw marketingstack zou idealiter een reeks functies moeten hebben om u te helpen uw producten en diensten te promoten. U kunt bijvoorbeeld:

Marketingautomatiseringssoftware

Gebruik ClickUp om uw product te beheren. Krijg toegang tot de volgende functies van ClickUp's projectbeheer als automatiseringssoftware:

ClickUp's AI : AI-tools om uw marketingplannen te versnellen en productideeën, routekaarten en marketingstrategieën te genereren

ClickUp Agile Workflow : Aanpassenagile workflows voor marketingcampagnes en creëer geautomatiseerde taken voor uw marketinginitiatieven met visuele elementen

ClickUp Automatisering : Plan sociale-mediacampagnes en automatiseer het aanmaken van taken voor A/B-testen

Inhoudbeheersysteem

WordPress en Drupal zijn twee tools voor het maken en beheren van de inhoud van uw website.

**WordPress is wereldwijd het meest gebruikte CMS en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en flexibiliteit. Oorspronkelijk ontworpen voor bloggen, heeft WordPress zich ontwikkeld tot een veelzijdig platform dat geschikt is voor verschillende soorten websites.

Drupal: Drupal is een robuust CMS dat bekend staat om zijn schaalbaarheid en veiligheid. Het is zeer aanpasbaar en favoriet voor complexe websites op bedrijfsniveau die geavanceerde functionaliteiten vereisen. Hoewel Drupal een steilere leercurve heeft in vergelijking met WordPress, biedt het meer flexibiliteit en controle over de sitestructuur, waardoor het geschikt is voor grootschalige projecten met specifieke eisen.

Analytics

Google Analytics is een robuuste webanalysetool van Google die je uitgebreide inzichten geeft in websiteverkeer en gebruikersgedrag. Het biedt veel functies waarmee website-eigenaren en marketeers kunnen begrijpen hoe gebruikers met hun websites omgaan.

2. Servicetechnologie

Een ideale service tech stack tool zal naadloos technische problemen oplossen, klanten betrekken, verbeteren op basis van feedback en alle technologische diensten leveren.

Hier zijn een paar verschillende techstacks voor service:

Ticketbeheer

Log, volg en beheer tickets voor klantenondersteuning efficiënt met tools zoals ClickUp en Zendesk. ClickUp Taken helpt bij het beheren van tickets door taken aan te passen om tickets te vertegenwoordigen.

Helpdesksoftware

Stroomlijn klantinteracties met tools met functies zoals ticketresolutie, kennisbank integratie en multi-channel rapporten, bijvoorbeeld Freshdesk.

Live chat software

Tools zoals Intercom bieden realtime klantondersteuning via chat, waardoor problemen snel kunnen worden opgelost en persoonlijke interacties mogelijk zijn.

Beheer van kennisbanken

Bouw en onderhoud een uitgebreide kennisbank om klanten selfservice te bieden. ClickUp en Help Scout zijn voorbeelden van dergelijke tools. Maak speciale ruimte in ClickUp Docs voor het opslaan en organiseren van kennisbankartikelen.

via ClickUp Doc

Enquêtesoftware

Verzamel feedback en inzichten van klanten via enquêtes om de servicekwaliteit te verbeteren met tools zoals ClickUp en SurveyMonkey. Maak gebruik van ClickUp Forms om enquêtes te maken voor het verzamelen van klantenenquêtes.

Een selectievakje Aangepast veld maken voor een bestaand ClickUp Formulier

3. eCommerce technische stapel

Hier zijn hulpmiddelen voor een e-commerce tech-stack die helpen bij beheer van productlijsten en veilige verwerking van betalingen. Enkele software die u kunt overwegen zijn:

Software voor online catalogi

Maak en beheer uw uitgebreide online productcatalogi met software zoals Magento.

CMS voor e-commerce

Integreer CMS-tools zoals WooCommerce met een contentmanagementsysteem voor coherente contentcreatie en productlijsten.

Software voor betalingsverwerking

Beveilig je online betalingsverwerking om transacties naadloos af te handelen via verschillende modi. Voorbeelden van dergelijke tools zijn Stripe.

Voorraadbeheer

Beheer inventaris, bestellingen en verzendservices met gecentraliseerde platforms zoals ClickUp en Shopify. Gebruik ClickUp aangepaste velden om voorraadniveaus bij te houden en Taken automatiseren met ClickUp voor herbevoorrading wanneer hoeveelheden een minimumniveau bereiken.

4. Technische stapel voor verkoop

Rust je verkoopteam uit met de volgende software in je sales tech stack:

Customer Relationship Management [CRM]

Beheer klantinteracties, leads en kansen met een gecentraliseerde tool zoals Salesforce

VoIP voor bedrijven

Stroomlijn het communicatiesysteem voor het voeren van gesprekken, het bijhouden van interacties en het registreren van gespreksgegevens binnen CRM met tools als RingCentral en Skype.

Software voor gegevensbeheer

Verzamel nauwkeurige en actuele prospectgegevens die helpen bij het genereren van leads en het gericht benaderen van klanten. Voorbeelden van databasemanagementsystemen zijn Zoominfo en MongoDB.

Automatiseer verkoopworkflows, waaronder e-mailsequenties, follow-ups en andere dagelijkse taken. Software zoals Outreach en ClickUp helpen je daarbij.

Het kiezen van de juiste tools voor uw oplossingenstack kan een enorme invloed hebben op uw productontwikkeling kwaliteit en het toekomstige succes van uw bedrijf. Het is een keuze die zorgvuldig moet worden gepland, waarbij u uw productdoelen moet kennen en de doelstellingen van uw bedrijf moet begrijpen.

Hier zijn enkele kritieke factoren die de keuze van tools in een softwarestack bepalen:

Wensen voor het project: De tools die u kiest, moeten voldoen aan de specifieke behoeften van uw project

De tools die u kiest, moeten voldoen aan de specifieke behoeften van uw project Projectomvang: Kies tools voor uw technologiestack op basis van de projectomvang: minder tools voor kleine projecten en schaalbare, geïntegreerde applicaties voor grotere projecten

Kies tools voor uw technologiestack op basis van de projectomvang: minder tools voor kleine projecten en schaalbare, geïntegreerde applicaties voor grotere projecten **Compatibiliteit: zorg ervoor dat de tools naadloos integreren in uw bestaande technologische ecosysteem

Kosten: Controleer of de tools die u kiest binnen uw budget passen

Controleer of de tools die u kiest binnen uw budget passen Time to market: Voor een snellere productlevering kunt u overwegen te kiezen voor gebruiksvriendelijke tools die minder codering vereisen

Voor een snellere productlevering kunt u overwegen te kiezen voor gebruiksvriendelijke tools die minder codering vereisen Veiligheid: Geef de voorkeur aan tools met geavanceerde beveiligingsfuncties die uw waardevolle gegevens beschermen tegen inbreuken

Laten we met de bovenstaande factoren in gedachten eens kijken naar de stappen voor het kiezen van de juiste tools voor uw technologiestapel:

Stap 1: Audit uw bestaande technologiestacks

Een audit van uw technologiestack geeft u inzicht in de tools die momenteel worden gebruikt.

Bepaal de hiaten en pijnpunten met deze bestaande tools en markeer de software die aansluit bij de vereisten van uw project.

Stap 2: Projectvereisten opnieuw beoordelen

Het doel en de doelstellingen van uw project opnieuw evalueren op basis van de audit

Identificeer nieuwe tools die hiaten en tekortkomingen van bestaande tools aanpakken. Zoek naar software met meer functies, verbeterde prestaties en beveiliging.

Stap 4: Controleer compatibiliteit en prestaties

Zorg ervoor dat nieuwe tools goed in uw bestaande systeem passen en naadloos integreren met andere software en applicaties.

Test de prestaties en haalbaarheid van de gekozen tools in praktijkscenario's en maak waar mogelijk gebruik van gratis testversies.

Stap 5: Kostenanalyse

Voer een grondige kosten-batenanalyse -factor in licentiekosten, onderhoudskosten en eventuele extra uitgaven in verband met de tools.

Stap 6: Bedrijfsimpact meten

Evalueer de impact van de ingevoerde tools op uw bedrijf en kies tools die u de hoogste ROI opleveren.

Verzamel feedback van uw teammanagers over eventuele positieve veranderingen die ze hebben waargenomen na het implementeren van de nieuwe technologiestapel.

Als de tool geen voordelen biedt op de lange termijn, overweeg dan het gebruik ervan te staken en het selectieproces opnieuw te bekijken.

Extra overwegingen

Het bouwen van een technologiestapel is een doorlopend proces en tools kunnen na verloop van tijd worden toegevoegd of verwijderd

Herzie en update uw technologiestapel regelmatig op basis van veranderende behoeften en technologieën

Uw Tech Stack reis beheersen

Naarmate bedrijven groeien, kunnen oude systemen de beveiligingsbehoeften niet bijhouden en nieuwe webapps niet aan, wat leidt tot crashes, gegevensrisico's en extra werk voor IT-teams, waardoor de productiviteit vertraagt en de onderhoudskosten stijgen.

Het upgraden van je tech stack helpt, maar het is lastig om de perfecte combinatie van talen, frameworks en tools te vinden. Het gaat om het jongleren van nieuwe trends met stabiele oplossingen die passen bij de veranderende behoeften, schaalbaarheid en het belang van je project op de lange termijn.

ClickUp helpt bij het oplossen van de meeste van uw problemen met het beheer van uw technische stapel door u een uitgebreide stapel tools te bieden die bij uw bedrijf passen.

ClickUp's projectbeheer biedt AI-gestuurde functies voor snelle marketingplanning en het genereren van productideeën, routekaarten en strategieën, naast agile workflows en automatisering voor het plannen van sociale-mediacampagnes en het maken van taken voor A/B-testen.

Begin vandaag nog en doe het allemaal met ClickUp gratis !