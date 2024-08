10 beste mindmapsoftware in 2024

De reis van idee naar uitvoering is nooit een rechte lijn! Denk er maar eens over na. Of je nu een nieuw logo ontwerpt of het volgende concert van Taylor Swift plant, het begint allemaal met een vonk, een idee.

De weg naar uitvoering is geplaveid met tientallen, zo niet honderden mijlpalen en samenhangende ideeën. Hoe documenteer, volg, beheer en evolueer je elk informatieknooppunt dat bij elk idee hoort?

Antwoord: Mindmaps

Als schrijver, mindmappen zijn een geweldige manier om mijn gedachten vast te leggen, verbanden te leggen en ze in een samenhangend verhaal te verweven. Als iemand die graag met pen en papier werkt, heeft het visualiseren van mijn ideeën in een notitieblok mijn vermogen om ze uit te voeren fundamenteel veranderd.

Werken in teamverband, notitieboeken en fysieke whiteboards kunnen echter beperkend zijn.

Gelukkig hebben we tientallen digitale mindmapping software-oplossingen om uit te kiezen. Ik heb er zelf tientallen uitgeprobeerd en de tien beste op een rijtje gezet.

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een visuele, schematische weergave van informatie rond een hiërarchie van relaties. Mindmappen zijn uitstekend voor brainstormen en ideëren omdat ze:

niet lineair zijn: Je kunt heen en weer gaan om een idee te bespreken en informatie toe te voegen zonder de beperkingen van een lineaire aanpak

zijn: Je kunt heen en weer gaan om een idee te bespreken en informatie toe te voegen zonder de beperkingen van een lineaire aanpak Open einde : Je kunt ze gebruiken als een blanco canvas om je ideeën te starten en uit te breiden in welke vorm je maar wilt

: Je kunt ze gebruiken als een blanco canvas om je ideeën te starten en uit te breiden in welke vorm je maar wilt Samenwerken : Je kunt input van meerdere mensen verzamelen zonder de structuur/integriteit van het idee aan te tasten

: Je kunt input van meerdere mensen verzamelen zonder de structuur/integriteit van het idee aan te tasten Adaptief: Je kunt ideeën uitbreiden en later meer informatie toevoegen

Dit is mijn lijst met overwegingen bij het kiezen van mindmapping software.

Hoe kies je een software voor mindmapping?

Bij het kiezen van de juiste mindmapping software heb ik gelet op de volgende kenmerken en voordelen.

Knooppunten en verbindingen

Op het basisniveau moet je ervoor zorgen dat je gegevenspunten kunt maken en er verbindingen tussen kunt tekenen. Op basis van uw behoeften moet u verschillende soorten knooppunten kunnen maken.

Als je bijvoorbeeld de acceptatiecriteria van een functie die je ontwikkelt in kaart brengt, dan heb je knooppunten nodig voor:

Gebruikerspersona

Gebruikersverhaal

Checklist van behoeften

Testgegevens

Zoek mindmapsoftware waarmee je al dit soort knooppunten en verbindingen kunt maken.

Flexibiliteit

Mindmaps zijn er in verschillende soorten. Leerkrachten/trainers maken mindmaps om concepten te visualiseren zodat ze er gemakkelijk van kunnen leren. Gegevensanalyseteams gebruiken het voor gegevensvisualisatie. Consultants en managers tekenen mindmaps in de vorm van beslisbomen om problemen op te lossen.

Als schrijver moest ik artikelen zoals degene die je nu leest in kaart brengen, evenals een misdaadroman waar ik heimelijk aan werk! Flexibiliteit is dus de sleutel.

Samenwerking

Het grootste voordeel van digitale mindmapsoftware is dat teams van verschillende geografische locaties samen ideeën kunnen toevoegen, bewerken, verwijderen of uitbreiden. Het zorgt er letterlijk voor dat iedereen op dezelfde pagina zit!

Omdat ik met teams over de hele wereld werk, moest de mindmapping-app samenwerkingsfuncties bevatten, zoals delen, bewerken in realtime en meer.

Actievermogen

Een mindmap is een geweldige manier om van idee naar actieplan te gaan. Maar om actie te ondernemen, heb je andere functies nodig.

Het belangrijkste van al mijn overwegingen was dat het hulpmiddel voor mindmapping werkt met mijn hulpmiddel voor projectbeheer om ideeën te koppelen/om te zetten in:

Taken om aan te werken

Documenten om te delen en naar te verwijzen

Opmerkingen om de voortgang bij te houden

Stickie-notities en herinneringen

Laten we, met de verwachtingen van mindmapping-software, eens kijken naar de beste opties die momenteel op de markt zijn.

Overzicht van mindmapping software

Meer details nodig? Laten we er meteen in duiken.

De 10 beste mindmapping software in 2024

Toen ik zei dat ik tientallen mindmapping software heb geprobeerd, vroeg je je waarschijnlijk af of er echt meer dan twaalf op de markt zijn. Laten we dat eerst verduidelijken.

In 2024 staan er op G2 65 softwareproducten in de categorie mindmapping. Als er één ding is dat ik heb geleerd door ze allemaal te proberen, dan is het dat niet alle mindmapping software gelijk is.

Dus heb ik deze tools aan strenge tests onderworpen om de beste mindmapsoftware voor jou te vinden. Laten we ze een voor een bekijken.

1. ClickUp

mindmappen met meerdere knooppunten met ClickUp_

ClickUp is een uitgebreide, flexibele, alles-in-één software voor projectbeheer boordevol innovatie- en samenwerkingsfuncties, waaronder uitzonderlijke mindmaps. ClickUp Mindmaps stelt u in staat om ideeën te documenteren, verbanden te leggen, workflows in kaart te brengen en concepten met elkaar te verbinden. De krachtigste functie van de ClickUp Mindmaps is echter de mogelijkheid om u van idee tot actie te brengen.

Ik heb ClickUp Mindmaps gebruikt om samen te werken met product-/marketteams, ideeën voor artikelen te verzamelen, hoofdlijnen te creëren en deze vervolgens om te zetten in taken, deadlines vast te stellen, ze toe te wijzen voor beoordeling en ze te volgen tot aan publicatie.

De belangrijkste onderscheidende factor van ClickUp Mindmaps is dat het een integraal onderdeel is van de productiviteitsworkflow. Terwijl de meeste gespecialiseerde tools mindmapping mogelijk maken omwille van het mindmappen, stelt ClickUp u in staat om mindmapping te gebruiken om uw werkdoelen te bereiken - d.w.z. van idee tot actie.

Beste voor mindmapping met projectbeheer

Als u werkt met meerdere belanghebbenden, grote projecten beheert, jongleert met meerdere parallelle initiatieven, dan is ClickUp Mindmaps het beste hulpmiddel om wat creativiteit en samenwerking in te voegen, zonder de normale workflows te beïnvloeden.

Met ClickUp kunt u:

Brainstormen : Een centraal idee vaststellen en de mogelijkheden vrij verkennen

: Een centraal idee vaststellen en de mogelijkheden vrij verkennen Verbanden leggen : Documenten, taken, checklists, enz. koppelen.

: Documenten, taken, checklists, enz. koppelen. Maak actieplan : Zet knooppunten om in taken en organiseer ze in projecten/werkruimten

: Zet knooppunten om in taken en organiseer ze in projecten/werkruimten Implementeren: Gebruik ClickUp'svisueel projectbeheer mogelijkheden om uw projecten te volgen, te controleren en uit te voeren

Als mindmapping nieuw voor u is, bent u bij ClickUp aan het juiste adres. Kies uit een reeks mindmapsjablonen en ga meteen aan de slag. Hier zijn er een paar om je op weg te helpen.

Hoofdideeën opslaan en onderverdelen met ClickUp's Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon ClickUp Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon : Start een leeg canvas en noteer wat u onderzoekt. Voeg vormen, tekst, verbindingen en meer toe.

ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon : Maak een eenvoudige mindmap op basis van knooppunten of taken met deze sjabloon. Pas de sjabloon aan om uw taken en concepten op uw manier te visualiseren!

Klik op de beste eigenschappen

Mogelijkheid om mindmapping te koppelen aan projectmanagement

Mogelijkheden opClickUp Whiteboard om ook mindmapping mogelijk te maken

Mogelijkheid om stickie-notities toe te voegen, afbeeldingen te uploaden, uit de vrije hand te tekenen of ClickUp artefacten te koppelen

Uitgebreide sjablonen voor verschillende use cases, zoalsimpact in kaart brengen,proces in kaart brengen,waardestroom in kaart brengenen meer

Klik-op-beperkingen

Als uitgebreid werkplekplatform biedt ClickUp een groot aantal geavanceerde functies, waaronder mindmapping. Voor personen die alleen eenvoudige mindmapping nodig hebben, kan ClickUp een beetje een leermoment zijn.

Prijzen voor ClickUp

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk:Contact voor prijzen* ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

"ClickUp is een tool die ons gebruiksgemak biedt. We kunnen gemakkelijk navigeren door taken, projecten opzetten en taken toewijzen die ongelooflijk intuïtief zijn, zelfs voor degenen die nieuw zijn in de projectmanagementtools. Het geeft ons ook een gebruiksvriendelijke interface, wat een game-changer is voor ons team omdat het ons naadloos helpt bij het projectmanagement zonder extra lessen." - Gecertificeerde G2-beoordeling "Ik vind het fijn dat ik als manager een overzicht heb van alle projecten waar mijn team aan werkt" - Certified G2 review Gecertificeerde G2-beoordeling

2. Miro

Bron: Miro

Miro is een speciaal ontworpen mindmapping software, gericht op het mogelijk maken van organisatorische innovatie. Hiervoor biedt het functies voor workshops, het in kaart brengen van processen en workflows, visueel projectbeheer en datavisualisatie.

Ik begon Miro te gebruiken toen ik moodboards moest maken voor ontwerpteams die mijn content in productie moesten nemen. Sindsdien voel ik me comfortabel genoeg om het voor alle visuele probleemoplossingen te gebruiken.

Heeft een proces te veel knelpunten? Breng het in kaart. Heeft een nieuw product een user journey nodig? Breng het in kaart. Kun je geen onderwerpen bedenken om over te schrijven? Maak een wolk van willekeurige woorden om inspiratie op te doen.

Beste voor probleemoplossing en innovatie

Miro's digitale samenwerkingstool is ontworpen om innovatie en probleemoplossing mogelijk te maken. Het is geweldig voor teams die terug moeten naar het whiteboard om de context te begrijpen en de as-is staat te documenteren, of het nu gaat om het in kaart brengen van klantreizen, sitemaps, wireframing of het beheren van retrospectives.

Ik vond de verschillende workflowsjablonen hebben ze ook.

Miro beste eigenschappen

Mogelijkheid om mindmaps om te zetten in presentaties of ze op te nemen als interactieve video's

300+ aanpasbare sjablonen

Automatische lay-outmodus om mindmaps te organiseren door de takken en knooppunten uit te lijnen

Miro beperkingen

Om te beginnen biedt het gratis plan slechts 3 bewerkbare borden, wat beperkend kan zijn voor particulieren en kleine bedrijven die zich geen grote abonnementen kunnen veroorloven.

Volgens ons heeft Miro geweldige mogelijkheden voor mindmapping. Het is echter beperkt in het nemen van actie en het beheren van de innovatieprojecten daarna.

Miro prijzen

Gratis: $0

Starter: $8/maand per gebruiker

Zakelijk: $16/maand per gebruiker

Zakelijk: Prijzen op maat

Miro beoordelingen en recensies

**Wat zeggen gebruikers over Miro?

"Miro heeft de manier waarop we samenwerken ingrijpend veranderd. Het is zo gemakkelijk om zelfs externe belanghebbenden aan boord te halen. Het oneindige canvas dat voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is, helpt ons om onze verschillende expertise en kennis aan boord te brengen.

De integratie met Google Drive heeft ons geholpen bij de communicatie omdat we weblinks en bestanden kunnen toevoegen en al deze informatie voor iedereen toegankelijk is." - G2 gecertificeerde beoordeling "Gebruik Miro veel in het onderwijs voor samenwerkingsprojecten in teams. Het is eenvoudig om sjablonen in te stellen die studenten kunnen gebruiken. Het is makkelijk op te pikken voor studenten die het nog nooit gebruikt hebben." - G2 gecertificeerde beoordeling Bonus: Miro integreert met ClickUp zodat u de eerstgenoemde kunt gebruiken voor zijn brainstormsjablonen en verplaats al uw actie-items naar ClickUp

3. Klikken

Bron: Coggle

Coggle is een app voor visueel notuleren die verder gaat dan opsommingen. Het ondersteunt het maken van mindmaps, stroomdiagrammen, het in kaart brengen van processen, systemen en algoritmen.

Mijn eerste gebruik van Coggle was met besluitvorming . Ik had een complex stroomdiagram nodig van ja's en nee's, dat leidt tot een beslissing. Ik wilde dit visueel aantrekkelijk maken en het aan mijn klantenserviceteam geven voor gebruik. Coggle was daar geweldig voor.

Beste voor teams die flexibiliteit nodig hebben

Coggle biedt meer visuele mogelijkheden dan de gemiddelde mindmap software. Ik vond het geweldig dat ik lussen kon maken, takken kon samenvoegen, meerdere startpunten kon toevoegen en onbeperkt afbeeldingen en zwevende tekst kon toevoegen.

Het activeerde wel de knutselaar in me en ik ging soms te ver. Maar het was leuk!

Kijk naar de beste functies

Berichtenpaneel om opmerkingen toe te voegen/te bekijken

Optie voor automatisch opslaan voor het bijhouden van versies. Je kunt ook een kopie maken van een van de vorige wijzigingen en eraan werken

Onbeperkt afbeeldingen uploaden

Klik op beperkingen

Biedt een beperkt aantal kleuren voor mindmappen, waardoor het moeilijk is om te werken aan complexe projecten die meerdere variaties nodig hebben

De UI lijkt erg minimalistisch, met minder ruimte voor creativiteit

Klikt op prijzen

Voor altijd gratis: $0

Geweldig: $5/maand

Organisatie: $8/maand per gebruiker

Onderneming: Prijzen op maat

Klik op beoordelingen en recensies

**Wat zeggen gebruikers over Coggle?

"Ten eerste wordt er automatisch een back-up van al mijn werk gemaakt via mijn Google-account en vervolgens kan ik de mindmap ook delen met mijn collega's of vrijwel iedereen met een Google-account. Samenwerken en real-time updates waren nog nooit zo makkelijk en probleemloos." - Capterra gecertificeerde beoordeling "Aangezien het een web app is, is het niet te vergelijken met de volledige native apps die er zijn. Ik vind het nog steeds een beetje moeilijk of omslachtig om te gebruiken voor presentaties, vooral voor grote mindmaps, moeilijk om takken samen te vouwen/focussen." - Capterra gecertificeerde beoordeling

4. MindMeister

Bron: MindMeister

MindMeister is een van de OG collaborative mindmapping tools. Het biedt een uitgebreide set functies voor een groot aantal gebruikssituaties en behoeften.

Mijn probeersel met mindmapsoftware begon misschien wel met MindMeister. Ik was in de tijd dat ik elke projectmanagementtool uitprobeerde en MeisterTask aan het verkennen was.

Ik gebruikte MindMeister veel voor het maken van presentaties en het visualiseren van ideeën voor belanghebbenden. Het is visueel aantrekkelijk en modern qua aanpak.

Beste voor creatieve teams

MindMeister biedt een uitgebreide toolset voor creatieve teams, zoals prachtige thema's, onderwerpstyling, lijnstyling, markdown syntaxis en meer. Vervolgens kun je mindmaps naar behoefte omzetten in presentaties of demo's.

De beste functies van MindMeister

Outline-modus maakt een lijstweergave mogelijk, waardoor het eenvoudiger wordt om meerdere mappen op één plaats te bekijken

Focusmodus helpt om de belangrijke aspecten te benadrukken, zodat u niet wordt afgeleid tijdens het brainstormen

Bijlagen en integraties met tientallen productiviteitstools

De beperkingen van MindMeister

MindMeister biedt alleen halfjaarlijkse en jaarlijkse plannen, wat het moeilijk maakt voor bedrijven die het voor een beperkte tijd nodig hebben

Prijzen voor MindMeister

Basis: $0

Persoonlijk: $3.5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Pro: $5,5/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

Zakelijk: $8.5/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

MindMeister biedt ook aangepaste prijzen voor onderwijsinstellingen en NGO's.

MindMeister beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over MindMeister?

"Ik heb de tool gebruikt voor brainstormsessies met mijn team [het is ook superleuk], het maken van lessen voor kinderen, klassensyllabus/leerreis en zelfs een storyboard! Mindmeister is erg flexibel en er is veel ruimte voor creatief gebruik." - Gecertificeerde G2-beoordeling "Goed voor basis mindmaps, verliest voortdurend inhoud voor diepe mindmaps" -.. Gecertificeerde G2-beoordeling

5. MindNode

Bron: MindNode

MindNode is een visueel brainstormhulpmiddel dat is ontworpen om je te helpen focussen op wat belangrijk is en afleidingen te minimaliseren. Het helpt gebruikers bij een georganiseerde aanpak van informatiebeheer.

Wat me aantrok in MindNode was de functie voor visuele tags, die hielp om context toe te voegen aan wat ik in kaart bracht. De focusmodus zorgde ervoor dat ik de details niet uit het oog verloor terwijl ik het geheel aan het plannen was.

Beste voor oplossingsgerichte teams

MindNode is ontworpen om je te helpen focussen terwijl je een breed canvas van ideeën verkent. MindNode maakt dit mogelijk met:

Organisatie : Schetsen en mindmaps naast elkaar

: Schetsen en mindmaps naast elkaar Context : Visuele tags om ideeën te prioriteren en groeperen

: Visuele tags om ideeën te prioriteren en groeperen Focusmodus : Spotlight op de huidige tak

: Spotlight op de huidige tak Snelle invoer: Om ideeën te loggen waar later aan gewerkt kan worden

De beste eigenschappen van MindNode

Knooppunten omzetten in taken en toevoegen aan Apple Herinneringen

Toegankelijk voor mensen met speciale behoeften

Widgets voor iOS en macOS

Out-of-the-box thema's

De beperkingen van MindNode

alleen iOS, waardoor samenwerking met iedereen beperkt is

Prijzen MindNode

Gratis editor: $0

MiniNode plus: $2,99/maand

MindNode beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over MindNode?

"Degenen die het Apple ecosysteem gebruiken en waarderen zullen zich zeker op hun gemak voelen en zeer comfortabel in het gebruik, dankzij een bijzondere aandacht voor detail, afbeeldingen en beschikbaar gestelde bronnen." - Gecertificeerde Capterra-beoordeling "Mindnode helpt me bij het organiseren van mijn privésfeer op het werk of in mijn privéleven. Het laat echter niet veel samenwerking met anderen toe." - Gecertificeerde Capterra-beoordeling

6. Xmind

Bron: Xmind

Xmind is een gratis mindmapsoftware-Zwitsers legermes voor denken en creativiteit. Het stelt teams in staat om ideeën vast te leggen op een canvas, ze te organiseren in verbonden pods en aan te passen om ze beter te kunnen delen.

Hoewel de fundamentele kracht van een mindmap een vrij canvas is, maakt Xmind het een beetje meer georganiseerd met structuren, waarvan vele zeer boeiend, zelfs eigenzinnig zijn. Die ene keer dat ik begon met een structuur die niet bij me paste, leerde ik dat ik on-the-fly kon switchen-een levensredder!

Beste voor gestructureerd denken

Xmind is ontworpen om complexe denkprocessen te vereenvoudigen. Het bevat meerdere structuren in dezelfde tak, hiërarchische volgorde en verhaalfuncties voor een uitgebreid begrip van de ideeën die worden onderzocht.

De beste functies van Xmind

Meerdere structuren voor mindmapping, waaronder logische diagrammen, brace maps, visgraatgrafieken, tijdlijnen en meer

Labels, notities, markeringen en begrenzingen in de toolkit

LaTeX commando's om wiskundige en chemische formules te presenteren

Xmind beperkingen

Heeft een suboptimale inwerkervaring door een gebrek aan vooraf gedefinieerde workflows

Kan verwarrend zijn voor mensen die niet gewend zijn aan de krachtige functies van Xmind

Sommige gebruikers klagen dat het zwaar en traag is

Xmind prijzen

Gratis plan

Pro: $59,99/jaar/zitplaats of $19,99/kwartaal/zitplaats

Pro voor meerdere gebruikers: Kortingen als u 5 of meer seats koopt

Academische wereld: $34,99/jaar/stoel

NPO's/NGO's/overheid: $41,99/jaar/zitplaats

Onderneming: Prijzen op maat

Xmind beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over Xmind?

"XMind is een must-have voor iedereen die zijn productiviteit en creativiteit wil verbeteren. Ik heb alles wat ik nodig heb om te brainstormen, mijn gedachten te ordenen en samen te werken met anderen."

- Gecertificeerde Capterra-beoordeling "Xmind is een uitstekende tool die zorgt voor het uitdrukken van je ideeën op een onderhoudende en effectieve manier dankzij het platform dat toegankelijk is voor elk klein bedrijf dankzij de economische waarde. "

- Gecertificeerde G2-beoordeling

7. FigJam

Bron: FigJam

FigJam is het mindmapping- en visuele planningsproduct van Figma, de samenwerkingstool voor ontwerp. FigJam stelt teams in staat om samen producten te bouwen door ideeën te documenteren, mogelijke beslissingen te overwegen en feedback te bespreken - allemaal in de visuele werkruimte.

Toen ik met ontwerpers werkte die Figma gebruiken voor hun prototypes, was FigJam de place to be. Vooral om feedback te delen, visueel en duidelijk, heeft FigJam alles wat je nodig hebt.

Hoewel het begon met het geven van feedback, maakte het gebruiksgemak en de toegang het intuïtief voor alle brainstorm-, idee- en mindmapping-activiteiten.

Beste voor feedback en gezamenlijke besluitvorming

FigJam is ontworpen als een manier voor teams om elkaar feedback te geven op ontwerpen. Het ondersteunt feedback als live chat, commentaar, emoji's, stempels, stickie notes en zelfs audiobestanden!

Alles wat je nodig hebt om samen te werken in context!

De beste functies van FigJam

Cross-platform mindmappen werkt ook geweldig op de iPad app

Integraties met de beste productiviteits- en productontwikkelingstools

Jambot, een AI-bot om te helpen brainstormen of workflows te automatiseren

De beperkingen van FigJam

Staat gebruikers niet toe tabellen toe te voegen aan mindmaps

Daarom kunnen er ook geen functies of formules in worden gebruikt

Naast de audionotitie verwachten gebruikers ook opties voor videoconferenties

FigJam prijzen:

Starter: gratis

Professional: $3/maand/zitplaats [gratis voor studenten en opleiders]

Organisatie: $5/maand/zitplaats

Onderneming: Prijzen op maat

FigJam beoordelingen en recensies:

Wat zeggen gebruikers over FigJam?

"FigJam heeft zich het laatste jaar echt positief ontwikkeld. De integratie in Figma is natuurlijk een van de grote voordelen, waardoor je al je bestanden op één plek kunt bewaren." - Gecertificeerde Capterra-beoordeling "Ik hou ervan hoe ongelooflijk flexibel FigJam is. Of ik nu een vergadering met mijn productteam faciliteer, een ontwerpstudio leid, een inspiratie/hangout sessie heb of mijn Brag Doc bijhoud, ik kan FigJam voor ALLES gebruiken!" - Gecertificeerde G2-beoordeling

8. InVision

Bron: InVision

InVision is een van de eerste en populairste platforms voor visuele samenwerking. Hoewel het tien jaar geleden begon als prototypesoftware, wordt het nu ook veel gebruikt voor mindmapping en whiteboarden.

De freehand van InVision was een geweldige manier om samen te werken aan planning, teambuilding en zelfs het beoordelen van documenten of ontwerpen. We konden specifieke onderdelen selecteren en opmerkingen achterlaten, net als bij Google Docs. De stemfunctie is een fortuin voor het versnellen van beslissingen!

Ik vind het nogal jammer dat Freehand nu verkocht is aan Miro, wat op zich een krachtige tool is. Maar hé, twee voor de prijs van één, denk ik.

Beste voor ontwerpteams

Ontwerp- en productontwikkelingsteams die InVision al gebruiken, zullen het een boost vinden voor hun brainstormtechnieken. Het is ook een geweldige app om productideeën om te zetten in visueel aantrekkelijke prototypes.

De beste functies van InVision

Collaboratieve werkruimte met canvas voor meerdere spelers, gedeeld door interne en externe belanghebbenden

Verschillende soorten knooppunten, zoals stickie notes, tabellen, highlights, timers, emoji's en meer

Tweerichtingsintegraties met belangrijke productiviteitstools, zoals Slack, Zoom, Teams enz.

InVision beperkingen

Sterk gericht op productontwerp ter ondersteuning van veralgemeend mindmappen

Gebruikers die niet bekend zijn met visuele samenwerkingstools zullen een steile leercurve ervaren

InVision prijzen

InVision heeft twee productaanbiedingen met verschillende prijsstructuren die hieronder worden besproken.

Product 1 - InVision Freehand [vorig jaar verkocht aan Miro]

Voor altijd gratis

Pro: $4,95/maand/gebruiker

Product 2 - InVision Cloud

Voor altijd gratis

Pro: $7,95/maand/gebruiker

InVision beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over InVision?

De meeste reviews en feedback over InVision gaan over de prototyping tool. Dit is ook het geval omdat de mindmapping tool nu eigendom is van Miro. Hier zijn een paar reviews over InVision als algemeen product.

"Ik heb ontzag voor deze tool sinds ik hem gebruik. We hebben deze tool gebruikt om design mockups te maken en ook de suggestieve wireframes voor discussies met de klant" - Miro Gecertificeerde G2-beoordeling "Het beste aan de Invision-app is hoe naadloos deze aansluit op je eigen werkruimte. Het is gewoon uitstekend om klanten mijn ontwerpprototypes te laten zien."- Gecertificeerde Capterra-beoordeling

9. MindGenius

Bron: MindGenius

MindGenius is een toepassing voor mindmapping die gericht is op het creëren van duidelijkheid en inzicht voor gebruikers. Het stelt bedrijven in staat om ideeën te organiseren, visualiseren, vereenvoudigen en gezamenlijk uit te voeren.

Wat als je tientallen standaard werkprocedures en een enorme kennisbank hebt, maar het zit allemaal opgesloten in documenten? Ik heb dat probleem ooit opgelost met Mind Genius. De functies voor risicobeheer waren een goede bonus.

Beste voor kennisbeheer

De filosofie achter MindGenius is om gedeelde duidelijkheid te creëren voor teams. Daarom heeft het uitgebreide functies voor het consolideren van gegevens, het beheren van bronnen, het uitbreiden van complexe onderwerpen, het identificeren van kennishiaten en nog veel meer.

De beste functies van MindGenius

Inclusiviteit : MindGenius bevat een inclusieve en toegankelijke module voor neurodiverse personen

: MindGenius bevat een inclusieve en toegankelijke module voor neurodiverse personen Navigatie in kaart : Helpt teams complexe ideeën te begrijpen door ze op te splitsen in kleine, eenvoudige, centrale concepten

: Helpt teams complexe ideeën te begrijpen door ze op te splitsen in kleine, eenvoudige, centrale concepten Visuele dashboards: Om de voortgang te volgen, knelpunten te identificeren en problemen aan te pakken

De beperkingen van MindGenius

Ondersteunt geen breed scala aan platforms/apparaattypen

Interface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van MindGenius

Gratis proefabonnement: 14 dagen

Individueel/kleine teams: $12/zitplaats/maand

Kwantumkorting: Beschikbaar op basis van het aantal licenties

Onderneming: Prijzen op maat

MindGenius beoordelingen en recensies

Wat zeggen gebruikers over MindGenius?

"MindGenius is software die we al geruime tijd gebruiken en het heeft ons geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van ons werk en het dagelijks beheren van onze projecten. We zijn nu in staat om onze klanten op de hoogte te houden." - Gecertificeerde G2-beoordeling "We gebruiken deze software om complexe nalatenschapstructuren te visualiseren voor vermogende particulieren. Het werkt hier goed voor en de klanten waarderen het om het op deze manier te zien." - Gecertificeerde Capterra-beoordeling

10. Creately

Bron: Creately

Creately is een nieuwkomer op het gebied van mindmapsoftware. Het biedt een oneindig whiteboard voor het visualiseren van een aantal concepten/ideeën.

Een van mijn grootste problemen met sommige tools die ik uitprobeerde was de grootte van het canvas. Als ik bijvoorbeeld jaarlijkse contentplannen maak, moet ik honderden datapunten (artikelideeën, formulieren, auteurs, redacteuren, enz.) in één canvas invoegen.

Wanneer een tool beperkte ruimte heeft, was ik genoodzaakt om de lettergrootte te verkleinen om alles te laten passen. Creately loste dat probleem op met zijn oneindige canvas. Ik kon gemakkelijk bewegen of inzoomen op het deel waar ik me op wilde concentreren en uitzoomen om het grote geheel te zien.

Beste voor mindmapping in samenwerkingsverband

Creately is ontworpen om grote teams te laten samenwerken, ongeacht de complexiteit van hun ideeën. Het bevat functies zoals:

Online delen met toegangscontrole

Real-time tekstcursors en pointers om deelnemers in dezelfde werkruimte te volgen

Mogelijkheid om andere medewerkers te volgen

Beste eigenschappen

50+ soorten diagrammen, waaronder stroomdiagrammen, conceptkaarten, routekaarten en meer

1000-ensjablonen voor whiteboards om uit te kiezen

2-weg synchronisatie via integraties met verschillende topproductiviteitstools

Beperkingen

Het brede scala aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Steile leercurve

Niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik

Veel te duur

Voor altijd gratis

Persoonlijk: $5/maand

Team: $5/maand/gebruiker

Zakelijk: voor grotere teams: $89/maand

Onderneming: Prijzen op maat

Keuringen en beoordelingen

G2: 4.4/5 [1.238 beoordelingen]

Capterra: 4.2/5 [163 beoordelingen]

Wat zeggen gebruikers over Creately?

"Voor optimale samenwerking op het gebied van visualisatie is Creately het platform dat je moet gebruiken. Het platform biedt zijn gebruikers een gebruiksvriendelijke aanpak en zeer krachtige tools. Door het eenvoudige karakter hebben gebruikers het snel onder de knie en kunnen ze het vakkundig gebruiken." - Gecertificeerde G2-beoordeling "Ik gebruik Creately voor een breed scala aan projectbehoeften. Het in kaart brengen van respondentenwoningen voor onze projecttelling hoefde niet langer met de vrije hand en papieren te gebeuren. Creately heeft dat voor mij opgelost. Ik kan de meest complexe diagrammen en stroomdiagrammen maken om ingewikkelde workflowsystemen en teamstructuren weer te geven." - Gecertificeerde Capterra-beoordeling Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de beste mindmapping tools die momenteel op de markt zijn. Enthousiast om meteen aan de slag te gaan? Hier zijn enkele populaire use cases die u kunt proberen.

Mindmapping Gebruikscases

Ik ben begonnen met mindmapping als een manier om met overweldiging om te gaan. Als het voelt alsof er te veel te doen is, te veel items om mee te jongleren, helpt het om alles op een canvas te zetten zodat ik prioriteiten kan stellen en het effectief kan aanpakken.

Dit kan van toepassing zijn op het ontwerpen van je huwelijksuitnodigingen of het volgende ontwrichtende AI-product.

Problemen oplossen

Elke oplossing heeft de volgende componenten nodig:

Probleemstelling : Wat willen we precies veranderen

: Wat willen we precies veranderen Context : Waarom en hoe we tot de huidige toestand zijn gekomen

: Waarom en hoe we tot de huidige toestand zijn gekomen Beïnvloedende componenten : Gegeven factoren en aannames

: Gegeven factoren en aannames Mogelijke oplossingen: Mogelijkheden en de gevolgen/opbrengsten van elke oplossing

Gebruik de mindmap om dit alles op een canvas uit te zetten. Markeer beïnvloedende factoren en voeg gewicht toe aan elke factor met het ontwerp. Wijs gebruikers toe aan elk knooppunt voor toekomstig werk.

Merkontwerp

Merkontwerp gaat veel verder dan het logo. Het staat voor het doel, het streven en de energie van elk merk. Tijdens het werken aan merkontwerpprojecten moest ik dus een groot aantal factoren in overweging nemen en moeilijke beslissingen nemen.

Mindmaps helpen bij het vastleggen van alle factoren die een merk beïnvloeden. Met een mindmap kun je vereisten documenteren, prototypes maken, feedback bespreken, herwerken, itereren en een merk ontwerpen dat jou weerspiegelt.

Proces/reis in kaart brengen

Mindmappen is een geweldige manier om processen in kaart te brengen. Of het nu gaat om het logistieke proces van e-commerce of een klantreis door uw mobiele app, mindmaps kunnen deze op het scherm kristalliseren.

Je kunt een rechttoe rechtaan stroomdiagram of een visgraatdiagram gebruiken om tangentiële factoren te behandelen. Je kunt het zo eenvoudig of zo complex maken als je proces om nauwkeurig weer te geven wat er ter plekke gebeurt.

ClickUp's visgraatdiagram sjabloon

Storyboarden

Storyboarden is mijn favoriete mindmappingfunctie. Ik gebruik het om alle personages of plotpunten in mijn roman in kaart te brengen. Ik maak scène-indelingen voor mijn script. Soms werk ik met ontwikkelaars om ze te helpen bij het schrijven van user stories.

Voor dit artikel begon ik met het in kaart brengen van de structuur, elementen, doelen en non-negotiables. Het hielp om dit artikel te stroomlijnen zodat het informatief en boeiend voor je is!

Op deze manier kunnen mindmapping-technieken worden toegepast op elke use case om er buitengewone voordelen uit te halen.

Voordelen van het gebruik van mindmaps voor projectmanagement

Lange tijd heb ik projectmanagement gezien als een analytische en organisatorische activiteit, terwijl mindmapping een creatieve of abstracte bezigheid was. Tot voor kort had ik er niet aan gedacht om ze samen te brengen op dezelfde pagina.

Als projectmanagement gaat over het bijhouden en opvolgen van taken, dan is een mindmap de voorloper ervan. Goede mindmappingpraktijken kunnen projectmanagement op de volgende manieren verbeteren.

Duidelijkheid verkrijgen

Mindmappen helpt teams samen te komen om een gemeenschappelijk begrip te krijgen van de concepten, problemen en mogelijkheden. Het verduidelijkt verwarringen en elimineert afleidingen.

Stroom mogelijk maken

Technieken voor het in kaart brengen van processen en workflows zorgen voor beweging en dynamiek. Mindmaps helpen teams om van de ene stap naar de andere te gaan en begeleiden het idee naar effectieve actie.

Structuur creëren

Mindmappen kan worden gebruikt om rommel in uw hoofd te verwijderen. Je kunt verschillende concepten in een nette structuur sorteren zodat je vol vertrouwen de volgende stappen kunt zetten.

Geheugen vergemakkelijken

Mensen onthouden eerder visuals dan gewone tekst. Vooral voor complexe processen zoals een klanttraject of een automatiseringsworkflow zijn mindmaps een geweldige manier om het geheugen te ondersteunen.

Gegevens verwerken

Datavisualisatie is een geweldige toepassing voor mindmapping. Het helpt bij het organiseren van complexe en uitgebreide gegevens in visuals die gemakkelijk te consumeren en te begrijpen zijn.

Al klaar om mindmapping te proberen?

De technische stack van elke organisatie heeft een flexibel hulpmiddel voor mindmapping nodig. Van het maken van notities voor vergaderingen tot het in kaart brengen van multidimensionale processen, een robuuste mindmapping software kan zelfs de meest ingewikkelde problemen vereenvoudigen.

Tools zoals InVision zijn geweldig voor ontwerpteams. Miro is gericht op het oplossen van innovatieproblemen. FigJam is het meest geschikt voor teams die feedback moeten geven en itereren op ontwerpen. Elk van de beste whiteboardsoftware is geweldig voor mindmappen.

Als je iets speciaals nodig hebt, overweeg dan ClickUp.

De mindmapsoftware van ClickUp is ontworpen om ideeën moeiteloos te integreren met projectbeheer. Het stelt u in staat om in een handomdraai van een vaag idee naar een robuust projectplan te gaan.

ClickUp Mindmaps is de superkracht van een projectmanager. U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Ontvang ClickUp gratis en geef leven aan uw ideeën! 🧠 🌈 ✨