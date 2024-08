De ultieme gids voor visueel projectmanagement

Visuals zijn meeslepend.

Of het nu gaat om de snaartheorie of het budget van je bedrijf, je kunt elk idee toegankelijker maken door het visueel te presenteren. Dit maakt het niet alleen eenvoudig en makkelijk te begrijpen, maar het bespaart je ook kostbare tijd en andere middelen.

En dat is waar visueel projectmanagement over gaat!

Je gebruikt project tijdlijnen en andere visuele hulpmiddelen om het beheren van projecten gemakkelijk en leuk te maken.

In dit artikel zullen we zien waarom virtueel projectbeheer effectief is en de zes visuele projectmanagementtools die je vandaag al kunt implementeren.

Laten we erin duiken.

Wat is Visual Project Management?

Visueel projectmanagement houdt het gebruik in van visuele technieken en hulpmiddelen om projecten te plannen, te voltooien en te beheren.

Het idee is om de zichtbaarheid te verbeteren en projectmanagers te helpen snel inzicht te krijgen in belangrijke informatie, zoals belangrijke deliverables.

maar wat is er mis met het traditionele model?

Traditioneel projectmanagement vertrouwt op tekstgebaseerde informatiemodellen. E-mail threads zo lang als je maandelijkse boodschappenlijstje, stand-ups die langer duren dan je agenda's... je kent het wel.

En geen enkele projectmanager wil zich bezighouden met zulke documentzware processen in een snelle bedrijfsomgeving!

Aan de andere kant gebruikt visueel projectmanagement diagrammen en visuele borden om complexe projectinformatie te presenteren. Dit maakt de informatie gemakkelijk toegankelijk en zorgt ervoor dat iedereen die bij het project betrokken is op dezelfde pagina zit.

En een essentieel onderdeel van de effectiviteit van visuele taakbeheer is visueel denken.

Visueel denken: de niet-zo-geheime saus voor visueel beheer

herinner je je de laatste keer dat je personages visualiseerde terwijl je een boek las?

of toen u een _mind map _ tekende om iets nieuws te leren?

misschien kun je zelfs alle scènes uit Schitt's Creek navertellen!

Dit komt omdat onze hersenen van visuele inhoud houden . Het kan meerdere afbeeldingen en symbolen snel verwerken en vasthouden, waardoor we effectief kunnen communiceren via visuals.

Visueel projectmanagement past dit visuele denkvermogen toe om meerdere projecten moeiteloos te beheren.

Via tijdlijnen en andere visuele projectmanagementtools maakt u informatie beter bruikbaar voor acties.

Je werkt in realtime met de visuele informatie en analyseert en controleert deze. Je kunt ook samenwerken met je teamgenoten om samen weloverwogen beslissingen te nemen.

De voordelen van visueel projectmanagement

Hoewel visueel taakbeheer een trend is op het gebied van projectmanagement, moet je eerst begrijpen waarom het belangrijk is voordat je je team zover kunt krijgen dat ze het net zo snel overnemen als een virale trend.

Dit is waarom jij zou moeten kiezen voor visueel projectmanagement. Het kan:

De snelheid van je team verbeteren entijd besparen omdat u in één oogopslag inzichten krijgt

Datagestuurde beslissingen nemen met een overzicht van het project in vogelvlucht

Projectmanagers helpen duidelijkheid te krijgen over de voortgang en mogelijke wegversperringen te identificeren

Communicatie op alle niveaus gemakkelijker maken

In realtime inzicht krijgen in de gevolgen van elke projectwijziging

Van basis tijdlijnen tot borden die workflows gamificeren, er zijn verschillende visuele hulpmiddelen voor projectmanagement hulpmiddelen voor projectbeheer vandaag beschikbaar.

Maar vergeet niet dat het belangrijk is om een visuele tool te kiezen die perfect past bij de behoeften van je team.

Laten we eens kijken naar zes veelgebruikte visuele projectmanagementtools om je te helpen:

1. Kanban- en scrumborden

Bekend met agile projectmanagement ?

Dan heb je vast gehoord van kanban en scrum besturen.

Net als een Solitaire bord zijn deze agile hulpmiddelen een project in verschillende kolommen verdelen.

Elke kolom vertegenwoordigt een projectfase, zoals projectplanning, en taken worden beschreven met kaarten.

kaarten? Zoals harten ♥️ en ruiten ♦️? _Nee!

Deze kaarten bevatten verschillende informatie zoals de naam van de taak, de opdrachtnemer, de deadline en meer. Terwijl je een taak uitvoert, schuif je de kaart van kolom naar kolom totdat de taak de voltooide fase heeft bereikt.

Op deze manier maken kanban- en scrumborden het gemakkelijker voor een agile team om de status van taken en de algehele voortgang van het project in één oogopslag te bekijken.

Dus wat is het verschil tussen a kanban bord en een kruimelbord ?

Zowel de scrumbord en kanban-bord gebruik de kolomkaarttechniek die we hierboven hebben besproken.

Er zijn echter twee belangrijke verschillen:

Een scrumbord houdt alleen het werk bij dat wordt uitgevoerd tijdens een enkele sprint , die meestal ongeveer twee tot vier weken duurt. Aan de andere kant is een kanbanbord niet beperkt tot een sprint; teams werken aan taken wanneer ze binnenkomen

houdt alleen het werk bij dat wordt uitgevoerd tijdens een enkele , die meestal ongeveer twee tot vier weken duurt. Aan de andere kant is een niet beperkt tot een sprint; teams werken aan taken wanneer ze binnenkomen Om de productiviteit te verhogen, stelt een kanban bord limieten in op het aantal taken dat tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. Een scrumbord heeft deze limieten echter niet

**Weet je nog steeds niet hoe deze twee borden van elkaar verschillen?

bekijk onze gedetailleerde kanban vs. scrum board post ._

A. Wanneer kanban- en scrumborden gebruiken?

Scrum- en kanban-borden zijn perfecte visuele hulpmiddelen voor:

Omgaan met projectwijzigingen (iets waar een agile team regelmatig mee te maken heeft)

Het verbeteren van de accountability van agile teams enwerkstroomefficiëntie

Beherenprojecten zoals softwareontwikkeling, productie enevenementenbeheer

B. De beste visuele hulpmiddelen voor Kanban en Scrum

Visualiseer de toekomst van werk!

Effectief visueel projectmanagement kan boekdelen spreken en de transparantie en samenwerking in uw projectteam verbeteren.

Maar het hangt af van het gebruik van de juiste set visuele hulpmiddelen, zoals het aanvullen van tijdlijnen met kanban-borden en Gantt-diagrammen.

En daarom hebt u een projectmanagementoplossing nodig zoals ClickUp.

