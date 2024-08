7 creatieve brainstormtechnieken om je beste ideeën te vinden

op zoek naar handige brainstormtechnieken?

Iedereen heeft minstens één keer in zijn leven brainstormen gebruikt om een probleem op te lossen.

En als je niet zeker weet of je dat hebt gedaan, is hier iets om je geheugen op te frissen_ :

Er is dus een nieuw project. Maar je weet niet zeker hoe je het moet aanpakken.

Jij en je team zitten in een cirkel en iedereen wordt aangemoedigd om elk wild idee dat in je opkomt te uiten.

Geen idee is te gek.

En elk ongewoon idee blijkt een geweldig idee te zijn.

Dat is de kracht van brainstormen!

Maar dat is niet de enige manier om te brainstormen.

Er zijn verschillende brainstormmethoden en je moet de beste kiezen voor jou en jouw Virtuele teams .

En we zijn hier om te helpen.

In dit artikel lees je alles wat je moet weten over brainstormen en de beste brainstormtechnieken die je kunt gebruiken.

Laten we gaan stormen!

Top 7 brainstormtechnieken

1. Mindmaps Mindmappen is een van de beste brainstormtechnieken omdat je er gedachten mee kunt brainstormen zonder je zorgen te maken over structuur en bestelling.

A mindmap bestaat uit concepten die gekoppeld zijn aan en gerangschikt rond een centraal idee.

En niet te vergeten, hulpmiddelen voor mindmaps zijn leuk omdat je saaie informatie kunt omzetten in kleurrijke en memorabele diagrammen.

Dus, dat een goed idee is er; je moet het alleen nog vinden.

En de mindmap zal je naar het beloofde land leiden (in potentie).

En met Mindmaps van ClickUp er is geen "mogelijk", er is alleen "zeker"

Wat is de functie Mindmaps van ClickUp?

ClickUp'sMindmaps helpen u om uw frisse ideeën om te zetten in mooie, goed georganiseerde mindmaps.

U kunt ze ook met één klik op de knop delen met uw team. Zo kan iedereen in uw team de workflow visualiseren en samenwerken aan eventuele aanpassingen.

Of het nu gaat om een gewone sessie om problemen op te lossen of u probeert de creatieve sappen van uw team aan het stromen te krijgen, u kunt de functie Mindmaps van ClickUp gebruiken voor de volgende doelen ultieme visuele schets .

Zo werkt het:

Begin met een uitdaging: Dit is deprobleemstelling.

Dit is deprobleemstelling. Oplossing: Aan welke directe oplossingen heb je gedacht om de uitdaging op te lossen? Dit zijn de typische ideeën die in je opkomen of zelfs iets wat je in het verleden hebt geprobeerd

Aan welke directe oplossingen heb je gedacht om de uitdaging op te lossen? Dit zijn de typische ideeën die in je opkomen of zelfs iets wat je in het verleden hebt geprobeerd Rol of WW( )D? Dat is wat zou (BLANK) doen? Hier wordt het interessant. Stel jezelf deze vraag: wie denk je dat dit specifieke probleem voor jou zou kunnen oplossen? Laten we zeggen dat u een nieuw social media-platform op de markt wilt brengen, maar dan voor hondeneigenaren.

Wie is het antwoord op uw vraag? Mark Zuckerberg. Maar ook Cesar Milan. Of het kan een generieke rol zijn, zoals de voorzitter van de grootste bijeenkomst voor huisdiereigenaren bij jou in de buurt. Je snapt het al. Dit wordt ook wel fig storming of rol storming genoemd

Dat is wat zou (BLANK) doen? Hier wordt het interessant. Stel jezelf deze vraag: wie denk je dat dit specifieke probleem voor jou zou kunnen oplossen? Laten we zeggen dat u een nieuw social media-platform op de markt wilt brengen, maar dan voor hondeneigenaren. Nutshell: Dit is één woord of zin die de uitdaging op een nieuwe manier samenvat

Dit is één woord of zin die de uitdaging op een nieuwe manier samenvat Veronderstelling : Lijst van redenen of veronderstellingen die mensen hebben met het probleem en de uitdaging. Wat zijn enkele complicaties of factoren die bijdragen aan deze uitdaging?

: Lijst van redenen of veronderstellingen die mensen hebben met het probleem en de uitdaging. Wat zijn enkele complicaties of factoren die bijdragen aan deze uitdaging? Combineer!: Begin met een item uit een van de kwadranten en koppel het aan een woord uit een ander kwadrant. Welke ideeën schieten je te binnen? Hoe kunnen deze twee dingen samen je probleem oplossen?

als je deze layout van kwadranten leuk vindt, bekijk dan deze_ *sjablonen voor SWOT-analyse* _!**_

3. Hersenschrijven

Dit is een van de meest gebruikelijke brainstorm technieken die meestal het beste in teams gedaan kunnen worden. teamwerk doet de droom tenslotte werken, toch?

Hier volgt hoe brainwriting werkt:

Een teamleider of facilitator gooit er een wild idee uit Elke deelnemer in het team schrijft een idee op Dan, na een paar minuten, wordt het stuk papier doorgegeven aan de volgende deelnemer, die dan voortbouwt op het idee of een ander nieuw idee toevoegt

Doe dit vier of vijf rondes met een groep mensen (6-10) en je zult een heleboel ideeën hebben.

De facilitator bekijkt de ideeën dan tijdens een pauze, selecteert de ideeën die hij of zij het beste vindt en gaat dan terug naar de groep om een abonnement op die ideeën te bouwen.

de* Brainwriting techniek werkt omdat:

Niemand weet precies wie wat wanneer heeft geschreven

Mensen zijn vrijer om hun ideeën te uiten

De teamleider heeft nog steeds controle over wat er gebeurt door de beste ideeën te selecteren voor groepsdiscussie

4. Brainwalking Neef van brainwriting de brainwalkingtechniek is een soortgelijk concept, behalve dat mensen bewegen in plaats van het papier.

Er worden stukken papier aan een muur gehangen; mensen voegen hun idee toe om het probleem op te lossen en gaan dan naar het volgende papier. Dit is een geweldige manier om ideeën openbaar te maken en een nieuw soort energie te genereren door in beweging te komen.

Bonus:_ **Design Thinking Tools

5. Rasters

Dit is vergelijkbaar met idee #2.

In plaats van vier kwadranten en van daaruit ideeën combineren, combineer je ideeën uit een raster.

Volg deze stappen om te beginnen:

Als je de teamleider bent, vul dan de bovenste rij kopteksten en de eerste kolom in met hetzelfde idee en ga dan verder langs de bovenkant en langs de kolom Laat elke deelnemer van je team een idee voorstellen en voeg het toe aan het raster Begin dan ideeën te combineren, één uit elke rij, helemaal naar beneden Als je begint met 4 ideeën, heb je 16 nieuwe ideeën door ze samen te voegen. Het kan vreemd aanvoelen om hetzelfde idee samen te combineren (zoals Idee 2 + Idee 2), maar er zal creativiteit ontstaan, beloofd.

6. Bellen

Als de ideeën echt naar boven borrelen, zijn brainstormkaarten met bubbels ideaal!

Bellenkaarten zijn een gemakkelijke manier om ideeën op te schrijven en te organiseren in een visueel kader tijdens een brainstormsessie.

Gebruik deze stappen voor de bubble brainstormtechniek:

Teken 9 cirkels op een pagina, drie in elke rij. Dit zijn je bubbels Lijst in het midden het probleem op dat je probeert op te lossen En maak dan een lijst van acht andere creatieve ideeën rond dat hoofdidee Zodra je ideeën hebt gegenereerd, begin je opnieuw. Dus je neemt idee nummer vijf, plaatst dat in het midden en bouwt daar meer ideeën omheen op

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/pHIjeQFOE5Yisyzn7uXCybbdoUVTmA-E1OQKmDKWOFmTyLqZKYmzNT_NmtImNQgbswlXm62v1BOeXf6u204\_H5JNN-mWHuLDo1ADFEuQEOAeQqDjmGx8E7z-9B7N24qTB6\_xF8Jx bubble brainstormen /$$img/

Deze brainstormtechniek is een uitstekende combinatie van het mixen van teams met individuele bijdragen. Het is een geweldige brainstormmethode om creatieve problemen op te lossen.

De leden van je team kunnen met acht ideeën komen en dan kun je een idee toewijzen aan elk individu en ze kunnen alleen werken. Iedereen kan weer samenkomen om de resultaten van je brainstorm te bekijken.

Bonus: Bekijk onze top 10 sjablonen in kaarten brengen voor visualiseren en brainstormen

7. Whiteboard brainstormen

Gebruik een digitaal whiteboard om al je ideeën op één plek te verzamelen. ClickUp's Whiteboard is een geweldig alternatief voorMuurschildering of Miro dat een visuele en idee-eerst benadering van brainstormen biedt.

De blanco lei als uitgangspunt voor whiteboard software helpt ook om creativiteit te bevorderen in de brainstormproces door af te stappen van op tekst gebaseerde informatiemodellen of documentintensieve praktijken.

Bekijk deze_ brainstormhulpmiddelen !

Hoe kom je in de creatieve brainstormsfeer?

Het is één ding om te gaan zitten en te brainstormen; het is iets anders om het effectief te doen.

Voordat je begint met brainstormen, moet je een open geest hebben, letterlijk

De beste brainstormsessies beginnen voordat iemand de kamer binnenkomt.

Het is bijvoorbeeld moeilijk om vanuit een vergadering over budgetten direct na te denken over de grootste mogelijkheden. Je geest zal beperkt zijn en je zal niet gratis kunnen werken; je zal waarschijnlijk voorzichtig en op je hoede zijn.

Hier lees je hoe je die remmingen van je af kunt schudden om de beste ideeën naar boven te laten komen:

1. Ga wandelen

Neem een korte pauze om stress los te laten en laat jezelf en je onderbewustzijn wat frisse lucht inademen om alles op te ruimen en je klaar te maken voor je brainstormsessie.

trouwens, een beetje pre- _brainstormoefening kan nooit kwaad! 🕺

2. Verzamel verschillende informatie

Zit je vast aan The Economist? Neem dan Better Homes & Gardens.

Kijk je altijd naar CNN? Kijk dan naar Travel Channel.

Probeer eens iets anders.

Als je altijd dezelfde informatie leest en consumeert, zul je nieuwe associaties willen maken. Het kan helpen om een blik te werpen in een tijdschrift, op een website met afbeeldingen of op iets dat helemaal niets te maken heeft met waar je over gaat brainstormen om je te helpen een frisse geest te krijgen.

3. Verander uw routine

Ik weet niet precies wat dit voor jou betekent, maar zoek een manier om het Nog te doen voordat je gaat brainstormen.

Dit kan zijn om te gaan lunchen, een snelle boodschap te doen of voor het eerst de tafeltennistafel op kantoor te gebruiken. Het doorbreken van je routine zal je bevrijden uit een typische sleur en je in de juiste gemoedstoestand brengen om effectief creatieve problemen op te lossen. Als je actief gebruik maakt van technologische apparaten, stap er dan vanaf. Deze gadgets kunnen leiden tot problemen zoals een gebrek aan focus en zelfs slecht slapen .

Wat zijn de 2 soorten brainstormen?

Er zijn twee soorten brainstormen:

Individueel brainstormen en groepsbrainstormen.

De eerste werkt beter voor eenvoudige problemen die eenvoudige oplossingen vereisen, en de tweede kan worden gebruikt om complexe problemen op te lossen.

verward?

Laten we eens kijken:

Individueel brainstormen

Individueel brainstormen is als een afspraakje met je gedachten.

Je praat met elkaar over je willekeurige ideeën en plotseling veranderen die onconventionele ideeën in tastbare oplossingen.

Het spijt ons als dit niet zo romantisch was als The Bachelor.🌹

Maar als jij de regels niet breekt tijdens je individuele brainstormsessie, dan doet niemand het. Je zult ook in de val lopen van het luisteren naar de ideeën van anderen en voorkomen dat je eigen* ideeën genereert.

Het probleem met individueel brainstormen is dat je ideeën misschien niet ten volle ontwikkelt zoals in een brainstormsessie in groep.

Groepsbrainstormen

Met groepsbrainstormen kunnen teamleden elkaar helpen als ze vastlopen op een idee; een ander lid van het team met meer kennis over dat idee kan suggesties aandragen.

twee koppen zijn immers beter dan één, toch?

Andere voordelen zijn dat het de teambuilding verbetert en dat het de leden van het team eraan herinnert dat iedereen unieke ideeën heeft voor het team.

Wat zijn de 4 regels van brainstormen?

Brainstormregels zijn essentieel omdat ze de discussie helpen sturen en ervoor zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om gehoord te worden tijdens de brainstormsessie.

Dit zijn de vier regels:

Focus op kwantiteit, niet op kwaliteit

Bekritiseer geen enkel slecht idee totdat het tijd is om prioriteiten te stellen

Moedig grote ideeën aan

Bouw voort op ideeën van anderen

Deze regels zorgen ervoor dat uw team een succesvolle brainstormsessie beleeft.

Oké, oké, we gaan ze geen regels meer noemen want niemand houdt van regels, vooral niet als je "creatief" moet zijn en de creatieve ideeën moet laten stromen, toch?

Oké, dus geen regels. Zie ze maar als "richtlijnen"

Hoe je ideeën verfijnen en prioriteren

Je hele team vond het leuk om te brainstormen.

En iedereen heeft minstens één creatief idee bedacht.

Joepie!

Wilde, gekke ideeën bedenken is het makkelijke gedeelte.

Nu wordt het een beetje moeilijker. Je moet uitzoeken welke ideeën de moeite waard zijn en welke de prullenbak in moeten.

Niet letterlijk.

Als je de goede van de goede ideeën wilt scheiden, moet je je ideeën verfijnen.

maar hoe kan je team dit doen?

Probeer deze methoden en creatieve benaderingen:

Optie 1: Stippen

Schrijf alle topideeën opnieuw op een bord of stuk papier en geef elk lid van het team een sticker met stip (of gebruik vinkjes). De leden van het team moeten hun stip plaatsen naast het idee dat ze het leukst vinden.

Optie 2: Voor- en nadelen

Maak voor elk idee een lijst met de voor- en nadelen. Omdat je (hopelijk) veel ideeën hebt, limiet je dit tot slechts een paar voor- en een paar nadelen.

Lijst de redenen op waarom het idee wel of niet zal werken.

Deze methode zal je helpen om te beslissen wat haalbaar is en wat kan worden uitgevoerd. Zoals we allemaal weten, is het beste idee soms het moeilijkst om uit te voeren. Dit is waar je team kan beginnen met het maken van die waardeoordelen.

Optie 3: De confrontatie aangaan

_Nee, het is geen tijd om naar een cheesy Nic Cage-film uit midden jaren 90 te kijken

In plaats daarvan wilt u dat uw ideeën tegen elkaar "opboksen" om de eerste plaats op te eisen. Ze strijden allemaal om de eerste plaats.

Zo zou het werken.

Stel dat je 10 ideeën hebt. Lijst ze op van één tot tien

Rangschik ze dan paarsgewijs van onder naar boven. Vergelijk 9 en 10. Is 10 een beter idee dan 9? Schuif het op. Hoe zit het met 7 en 8? 5 en 6?

Elk idee staat tegenover elkaar voor een hogere plaats. Probeer de volgende keer twee paren die je eerder niet deed (zoals 8 en 9 tegenover elkaar zetten, in plaats van 9 en 10 enzovoort). Blijf deze methode gebruiken tot je beste idee bovenaan staat

Waarom je nieuwe creatieve brainstormtechnieken moet overwegen

Je hebt waarschijnlijk al een paar, zo niet alle technieken geprobeerd die we hebben besproken toen je werd gedwongen om deel te nemen aan een groeps- of teambuildingsessie.

maar heb je ze ooit ongevraagd geprobeerd?

Regelmatig brainstormen en ideëren zal je helpen om nieuwe ideeën te bedenken, nieuwe manieren te bedenken om problemen op te lossen en je team te helpen om beter samen te werken in realtime.

Als je nog steeds niet overtuigd bent, bekijk dan deze post over waarom je je brainstormstrategie opnieuw moet evalueren .

Maar neem het geheel niet te serieus...

Vergeet niet dat je aan het brainstormen bent.

Je bedenkt ideeën. Het is niet omdat je het opschrijft dat het blijvend is. Voel je dus vrij om met elke techniek te experimenteren en de volgende keer dat iemand je vraagt om buiten de box te denken, ben je voorbereid.

Aantekening: Dit zijn niet de beste brainstormmethoden die er zijn. Hier zijn een paar eervolle vermeldingen:

Round Robin brainstormen : Round Robin is een traditionele brainstormmethode waarbij leden van een team in een cirkel zitten en een onderwerp wordt gedeeld, waarna iedereen aan de beurt komt om een origineel idee te delen.

: Round Robin is een traditionele brainstormmethode waarbij leden van een team in een cirkel zitten en een onderwerp wordt gedeeld, waarna iedereen aan de beurt komt om een origineel idee te delen. Rapid Ideation: bij deze brainstormtechniek moeten de leden van het team binnen een bepaalde limiet tijd ideeën uitwerken. Rapid ideation werkt omdat tijdslimieten kunnen leiden tot het sneller genereren van ideeën (je hebt geen tijd om na te denken!)

bij deze brainstormtechniek moeten de leden van het team binnen een bepaalde limiet tijd ideeën uitwerken. Rapid ideation werkt omdat tijdslimieten kunnen leiden tot het sneller genereren van ideeën (je hebt geen tijd om na te denken!) Associatief brainstormen: Bij deze brainstormtechniek associeer je bijvoeglijke naamwoorden met je probleemwoord. Het doel is om je team te helpen een ander perspectief op het probleem te krijgen

Bij deze brainstormtechniek associeer je bijvoeglijke naamwoorden met je probleemwoord. Het doel is om je team te helpen een ander perspectief op het probleem te krijgen Whiteboard : bij deze brainstormmethode worden ideeën vastgemaakt op een digitaal whiteboard of flip-over en uitgewerkt met kaarten en spelden. Vragen, doelen en taken worden gecombineerd en iedereen in het team gebruikt een sticky note, zoals die van Post-It, om een idee op vast te maken

: bij deze brainstormmethode worden ideeën vastgemaakt op een digitaal whiteboard of flip-over en uitgewerkt met kaarten en spelden. Vragen, doelen en taken worden gecombineerd en iedereen in het team gebruikt een sticky note, zoals die van Post-It, om een idee op vast te maken Starbursting : dit is een brainstormmethode die zich richt op het brainstormen over vragen en niet over antwoorden

dit is een brainstormmethode die zich richt op het brainstormen over vragen en niet over antwoorden Zes denkhoeden: teamleden dragen zes verschillende hoeden, en elk vertegenwoordigt een gezichtspunt. Dit helpt het team om met een aantal ideeën vanuit verschillende invalshoeken te komen

teamleden dragen zes verschillende hoeden, en elk vertegenwoordigt een gezichtspunt. Dit helpt het team om met een aantal ideeën vanuit verschillende invalshoeken te komen Stepladdertechniek: dit is een stap-voor-stap aanpak die elk lid van het team dwingt om zijn eigen ideeën te presenteren

dit is een stap-voor-stap aanpak die elk lid van het team dwingt om zijn eigen ideeën te presenteren Reverse Brainstorming: in tegenstelling tot gewone brainstorming richt deze methode zich eerst op alle problemen

in tegenstelling tot gewone brainstorming richt deze methode zich eerst op alle problemen Brain Netting: dit is een online brainstormtechniek die vaak wordt gebruikt voor virtuele groepsbrainstormsessies

Aantekening: Aangezien de meeste van deze technieken inhouden dat leden van het team hun ideeën toevoegen aan een aantekening of document, probeer dan eens uit ClickUp Documenten hiervoor. Het is een eenvoudig te gebruiken oplossing voor samenwerking bij documenten waarmee je team in realtime kan samenwerken!

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/x_gqsBEAye3yhqlJrwAWosHkgolSKYoJN6gRprbB8Gb6OeeFVeJXls6TImQzH0kBz3R9RS2it9GGgLCU7kKClkX\_AO7AfOqc83UTsbdkGbbIfEQooDX8kNS7fh3Gw-cb8Qq1L7Q multiplayer bewerking in clickUp documenten /$$img/

Conclusie

Hoewel je altijd een brainstormvergadering kunt houden zonder brainstormmethoden te gebruiken, geeft het je team geen gevoel van richting of een georganiseerde ruimte voor creatief denken.

Maar met creatieve brainstormtechnieken is dat geen probleem.

Met technieken die je helpen bij het bedenken van ideeën tot technieken waarmee je verschillende ideeën kunt vergelijken, helpen brainstormtechnieken teams om oplossingen te vinden voor de meest complexe problemen.

En hoewel er sites zijn die fatsoenlijke brainstorm- en gereedschappen voor ideeënbeheer de functie Mindmaps van ClickUp is het ultieme hulpmiddel dat u kunt gebruiken voor brainstormen en ideëren.

Met krachtige functies voor mindmapping, samenwerking in teams en zelfs taakbeheer, ClickUp is de enige tool die elk team nodig heeft voor effectief brainstormen. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis en zie uw meest innovatieve ideeën tot leven komen!