10 beste AI-tools voor ontwerpers 2024

Laten we eerlijk zijn: als grafisch ontwerper is het onwaarschijnlijk dat je zult zeggen dat het verwijderen van achtergronden of tekstopmaak je favoriete onderdeel van je werk is. 😅

Gelukkig hoef je je niet langer te beperken tot deze alledaagse taken. De huidige wereld met AI heeft veel AI-tools voor ontwerpers voortgebracht. Naast het stroomlijnen van taken voor creatieve of marketingprojecten, kunnen deze tools je ook inspireren met indrukwekkende suggesties wanneer je vastzit in een design sleur.

We hebben 10 professionele AI-ontwerpprogramma's voor je uitgekozen. We bespreken hun functies, prijzen, beperkingen en beoordelingen en kiezen de tool die bij jou past!

AI-ontwerptools zijn softwaretoepassingen die de kracht van kunstmatige intelligentie gebruiken om ontwerpteams te helpen. 🎨

Deze tools automatiseren repetitieve of handmatige taken, zoals het verwijderen van achtergronden en het aanpassen van het formaat van afbeeldingen, waardoor je de vrijheid en tijd krijgt om je te richten op innovatiever werk. Ze genereren ook geheel nieuwe inhoud op basis van aanwijzingen met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP).

Met name, AI-instrumenten voor ontwerpers leren van gebruikersinteracties en feedback. Na verloop van tijd passen ze zich aan om steeds nauwkeurigere en persoonlijkere suggesties of inhoud te bieden.

Nog belangrijker is dat deze tools helpen om je ontwerpproces te structureren en nieuwe benaderingen te verkennen om zakelijke niches zoals marketing en productontwikkeling te ondersteunen.

Hoe ontwerpteams AI gebruiken

AI-tools helpen ontwerpers in elke ontwerpfase, van conceptontwikkeling tot verfijning. Ze dienen ook verschillende specialisaties, zoals grafisch, product- en webontwerp .

Hier zijn zes voorbeelden van veelvoorkomende toepassingen van AI-tools voor ontwerpers:

Automatisering: Een deel van het zware werk voor je doen, zoals zorgen voor stijlconsistentie Inhoud genereren: Met nieuwe ideeën komen, zoals uniekesociale media posts en marketinginhoud voor websites3. Marktonderzoek: Verzamelen van gebruikersgegevens van verschillende platforms om hun esthetische voorkeuren te begrijpen Optimalisatie: Verbeteringen voorstellen voor elementen zoals lay-out en typografie A/B-testen: Analyseren van de reactie van gebruikers op verschillende ontwerpvariaties Productiviteit: Stroomlijnen van deontwerpplanning en -uitvoering proces

We hebben de markt afgezocht naar oplossingen die je creaties kunnen verbeteren, je ontwerpprocessen kunnen optimaliseren en je werk over het algemeen aangenamer kunnen maken. 🤗

Ongeacht je ontwerpspecialisatie, de beste AI ontwerptools zullen de kwaliteit en kwantiteit van je werk aanzienlijk verbeteren. Deze lijst is zeker niet volledig, maar beslaat verschillende hoeken van het ontwerplandschap.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een veelzijdige projectbeheeroplossing met spectaculaire functies voor creatieve en technische samenwerking tussen ontwerpteams . De lancering van ClickUp Brein is een absolute game-changer, omdat het dient als een vertrouwde AI-werkassistent, ongeacht je afdeling, rol of vaardigheidsniveau.

De AI-assistent kan uw volledige creatieve proces en workflows ondersteunen-ideeën, ontwerpframeworks, marketingcontent en processen onderweg bedenken. Hij genereert ook creatieve briefings, user persona's en journeys, presentatieoverzichten, marketingcampagnestrategieën en taglines.

ClickUp Brain werkt in uw hele ClickUp werkruimte om de efficiëntie en samenwerking te verbeteren. Brainstorm ontwerpen in realtime met uw teamgenoten met behulp van ClickUp Whiteboards en gebruik de Toegewezen opmerkingen functie om taken te delegeren aan jezelf of je medewerkers.

ClickUp Brain's AI Writer for Work gebruiken om een projectbriefing te maken

Kunt u die kilometerslange commentaren niet bijhouden? Gebruik de AI-kracht van ClickUp Brain om ze samen te vatten of direct actiepunten op te halen.

U kunt ook de Bewijs functie voor het prioriteren van klantverzoeken en het geven van feedback op afbeeldingen, video's en andere ontwerpmodellen.

Met meer dan 15 weergaven clickUp is een betrouwbare bondgenoot voor creatieve teams in verschillende sectoren en biedt talloze sjablonen en taakautomatisering om uw ontwerpworkflow te bewaken.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Het meldingscentrum kan overbelast raken als u de voorkeuren niet aanpast in de instellingen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. DreamStudio

Via: DreamStudio DreamStudio (voorheen Stable Diffusion) is eigendom van de industriegigant Stability AI en is een AI-ontwerpprogramma dat helpt bij het maken van artwork van hoge kwaliteit voor elk doel, van illustraties tot fotorealistische afbeeldingen. 🖼️

Voer je vraag in of upload een foto en selecteer vervolgens de gewenste stijl en grootte. DreamStudio gaat direct aan de slag en genereert meerdere variaties van je visie. De tool onthoudt uw geschiedenis zodat u al uw creaties kunt bijhouden en ze later opnieuw kunt bekijken.

Als u wijzigingen in een afbeelding wilt aanbrengen, gaat u naar de editor. Het is een oneindige werkruimte met lagen, zodat je individuele elementen van je meesterwerk kunt toevoegen, verwijderen en wijzigen. Je kunt ook de resolutie van je afbeeldingen in seconden verbeteren!

DreamStudio beste eigenschappen

Verschillende stijlvoorinstellingen

Editor met oneindige werkruimte en lagen

Afbeeldingsresolutie aanpassen

Open-source versie-StableStudio

API-integratie

DreamStudio beperkingen

Geen vooraf ingestelde kleurenpaletten

Prompts geschreven voor inschrijving gaan verloren

DreamStudio prijzen

$10 voor 1.000 credits (~5.000 afbeeldingen)

DreamStudio beoordelingen en recensies

Product Hunt : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

3. Midjourney

Via: Reis halverwege Als je bekend bent met het gebruik van hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie, heb je vast gehoord van Midjourney . Dankzij de sterke standaard esthetiek voor creaties, is het een van de meest bekende AI afbeeldingsgeneratoren vandaag. Je kunt binnen enkele minuten gepolijst artwork maken met een kort tekstcommando op Discord.

De innovatieve toolbot laat je vier afbeeldingsvariaties zien. Gebruik elke variant om nieuwe variaties te maken of kies een afbeelding en bewerk deze. Op dit moment omvatten de afbeeldingsopties uitzoomen en de compositie verplaatsen met pijlen. Alle afbeeldingen worden op maximale grootte gegenereerd dankzij de meest recente update.

Als je vast komt te zitten, kun je de Midjourney-bot om hulp vragen met behulp van eenvoudige commando's. Je kunt algemene tips vragen of specifieke vragen stellen. 💬

Midjourney beste functies

Vier afbeeldingsvariaties

Genereert afbeeldingen op maximale grootte

Uitzoomen en herpositioneren

Midjourney bot voor hulp en tips

Parameters en commando's uitgelegd in een gids

Galerij met favorieten

Midjourney beperkingen

Geen gratis proefversie

Bewerkingsmogelijkheden kunnen verbeteren

Alleen beschikbaar via Discord

Midjourney prijzen

Basis : $8/maand

: $8/maand Standaard : $24/maand

: $24/maand Pro : $46/maand

: $46/maand Mega: $96/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Midjourney beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (70+ beoordelingen)

: 4.4/5 (70+ beoordelingen) Product Hunt: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

4. Adobe Sensei

Via: Adobe Sensei Adobe Sensei is een verborgen juweeltje als het gaat om machine learning-technologie. Het bestaat al sinds 2016 en wordt veel gebruikt in het Adobe ecosysteem. Je vindt het ingebouwd in de Creative Cloud Suite en veel van Adobe's marketing en analytics apps en diensten.

AI-tools van Sensei zijn getraind op een voorraad Adobe stockafbeeldingen, producten met een open licentie en content uit het publieke domein met verlopen licenties. Gebruik gewoon de opdracht Generate om toegang te krijgen tot afbeeldingen die geschikt zijn voor jouw doel. Het kan de diepe en zelfs emotionele concepten van een afbeelding identificeren aan de hand van elementen zoals het kleurenpalet en achtergronddetails.

Het platform identificeert en labelt afbeeldingen automatisch, wat ideaal is voor marketeers en ontwerpers die dagelijks met meerdere foto's werken.

Adobe Sensei beste eigenschappen

Marketingmateriaal optimaliseren en personaliseren

Content-Aware Fill om ongewenste objecten uit afbeeldingen en video's te verwijderen

Auto-Reframe om video's te optimaliseren voor verschillende kanalen

Auto-animatie met gezichts- en bewegingsdetectie

Optimalisatie van video en geluid

Integratie in de Adobe Experience Cloud

Adobe Sensei-beperkingen

Geen standalone tool in vergelijking met andere uitgebreide grafische ontwerpsoftware

Komt voornamelijk ten goede aan Adobe gebruikers

Adobe Sensei prijzen

Geïntegreerd in het Adobe Experience Cloud-productportfolio

Adobe Sensei beoordelingen en recensies

Geen standalone beoordelingen beschikbaar

5. Canva

Via: Canva In de wereld van design zijn er maar weinig namen die meer weerklank vinden dan Canva. Het is een gratis ontwerpplatform dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke interface, wat nog meer geldt nu het een tekst-naar-beeld generator bevat! 🙌

Maak binnen enkele minuten prachtige visuele content op het platform door eenvoudige tekstinstructies in te voeren en een stijl te kiezen. Met de Image Enhancer en andere AI-gereedschappen voor grafisch ontwerp kun je je creatie perfectioneren door:

De resolutie te verbeteren

De focus, belichting en verzadiging te verbeteren

Achtergronden verwijderen

Objecten verwijderen, toevoegen en aanpassen (met Magic Edit of Magic Eraser)

De betrokkenheid van afbeeldingen verbeteren met tekst en animaties of stickers, pictogrammen en andere afbeeldingen toevoegen uit de beschikbare collectie. Vertrouw op de tekstgenerator en inhoudsplanner van Canva om te coördineren en planning van uw ontwerp- en marketingprojecten .

Canva beste functies

Kant-en-klare stijlen

Meerdere bewerkingstools

Magisch schrijventekstgenerator* Intuïtieve interface

Merkpakketten om aangepaste kleurenpaletten te bouwen

Real-timesamenwerking bij ontwerpen Canva beperkingen

Biedt mogelijk niet het aanpassingsniveau dat professionele ontwerpers verwachten

De achtergrondverwijderaar zou verbeterd kunnen worden

Bepaalde functies (zoals Magic Eraser en Content Planner) zijn niet beschikbaar voor gratis gebruik

Canva prijzen

Tekst naar afbeelding:

Gratis : tot 50 levenslange zoekopdrachten

: tot 50 levenslange zoekopdrachten **Pro: tot 500 zoekopdrachten/maand

Teams: tot 500 zoekopdrachten/maand

Magisch schrijven:

Gratis : tot 25 zoekopdrachten

: tot 25 zoekopdrachten Pro :tot 250 opvragingen/maand

:tot 250 opvragingen/maand Teams:tot 250 zoekopdrachten/maand

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

6. Mokker

Via: Mokker Achtergrond verwijderen is een taak die veel ontwerpers vrezen, maar het is onvermijdelijk als je een geloofwaardig ogende e-commerce pagina wilt opzetten. Dat is waar Mokker om de hoek komt kijken. Het is een AI-tool dat de achtergrond van productafbeeldingen vervangt en je helpt professionele en verkoopbare visuals te maken.

Mokker is zo eenvoudig als maar kan. Upload gewoon een afbeelding van je product en kies er een uit honderden achtergrondsjablonen. De tool levert direct hoge resolutie en printklare afbeeldingen. Je kunt verschillende fotoprops toevoegen om het eindresultaat nog mooier te maken.

Mokker beste eigenschappen

Eenvoudige achtergrondverwijderaar voorproduct marketing* 100+ achtergrond sjablonen

Foto rekwisieten

Afbeeldingen van hoge kwaliteit

API voor integratie

Mokker beperkingen

De onboarding-ervaring zou geoptimaliseerd kunnen worden

Kan onvoorspelbare resultaten opleveren bij complexe items (zoals haar)

Mokker prijzen

Gratis : 40 foto's + 12 foto's/maand

: 40 foto's + 12 foto's/maand Starter : $13/maand*

: $13/maand* Team : $29/maand

: $29/maand Organisatie: $83,25/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Mokker beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.4/5 (8+ beoordelingen)

7. Galileo AI

Via: Galileo AI Galileo AI werd gelanceerd in 2022 en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop gebruikersinterface-ontwerpen worden gemaakt. De UI-ontwerpgenerator is getraind op duizenden uitzonderlijke ontwerpen om je high-fidelity lay-outs en illustraties voor meerdere platforms te bieden.

Het gebruik van de tool is eenvoudig; je hebt alleen een tekstbeschrijving nodig. Galileo AI genereert dan een end-to-end interfaceontwerp, inclusief op maat gemaakte pictogrammen en kopieën! Gebruik kleine aanpassingen om saaie UI-patronen te omzeilen en je ontwerp eruit te laten springen.

Galileo AI beste eigenschappen

Genereert natuurgetrouwe UI-ontwerpen

Gebruiksvriendelijk

Bevat inhoud en AI-gegenereerde illustraties en afbeeldingen

Galileo AI-beperkingen

Is nog niet volledig vrijgegeven voor het publiek (je moet early access aanvragen)

Galileo AI prijzen

Prijsinformatie niet beschikbaar

Galileo AI beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen

8. DALL-E 2 door Open AI

Via: Khroma Kleur is een psychologisch ontwerpelement en kan het beslissingsproces van je gebruikers beïnvloeden. Maar het kiezen van het juiste kleurenpalet kan superverwarrend zijn. Gebruik Khroma om het perfecte palet te bepalen met zijn AI-kleurtool!

Khroma is een aangepaste kleurenpalet generator en is een onmisbare AI tool voor grafisch ontwerp. Het is getraind op duizenden door mensen gemaakte paletten om kleurencombinaties te produceren die werken.

Daarnaast kun je het neurale netwerk trainen door kleuren te selecteren die bij je passen. Het resultaat zijn prachtige en gepersonaliseerde paletten die je kunt bekijken als kleurverlopen, typografie of aangepaste afbeeldingen.

Sla je favorieten op om ze later te gebruiken, samen met hun namen, hexcodes en WCAG-toegankelijkheidsbeoordelingen. Op zoek naar iets specifieks? Filter de generator op factoren zoals tint, tint en kleur.

Khroma beste eigenschappen

AI-kleurenpalet generator

Trainbaar algoritme

Kleuren weergeven als paletten, kleurverlopen, typografie of afbeeldingen

Favorieten opslaan voor later

Handige generatorfilters

Khroma beperkingen

Nog geen download/export functie

Khroma prijzen

Gratis

Khroma waarderingen en reviews

Product Hunt: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

10. Jasper.ai

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Jasper.ai_.png Jasper.ai /img/

Via: Jasper.ai Elke kunstenaar vreest een veelvoorkomende boosdoener - een creatieve blokkade. Gelukkig leven we in een tijd waarin AI-tools zoals Jasper de dag redden voor ontwerpers, marketeers en schrijvers in een sleur, door hen te helpen met het maken van uitstekende inhoud door middel van aanwijzingen.

Het platform is een AI kunstgenerator en schrijver voor multifunctionele projecten. Om grafische ontwerpen te genereren, hoef je alleen maar het volgende te doen:

De generator starten Een prompt schrijven Selecteer een stijl, zoals Anime of Olieverfschilderij Genereer de auteursrechtvrije inhoud

Jasper maakt vier afbeeldingen tegelijk. De inhoudsfilter zorgt ervoor dat gevoelige of onveilige creaties worden uitgesloten van de resultaten.

Jasper.ai beste eigenschappen

Trainbare AI-engine die jouw voorkeursstijl leert

Werkt in meer dan 30 talen

Hoge veiligheids- en privacyprotocollen

Gratis proefversie beschikbaar

Jasper.ai beperkingen

Handleidingen voor het gebruik van sommige functies zouden handig zijn

Je kunt geen copyright nemen op gegenereerde afbeeldingen

Jasper.ai prijzen

Creator : $39/maand

: $39/maand Teams : $99/maand

: $99/maand Zakelijk: Neem contact op met verkoop

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jasper.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

Of u nu een ontwerper bent of gewoon een gewone sterveling die snel een ontwerp nodig heeft, onze opgesomde AI-tools kunnen uw creatieve reis soepeler laten verlopen. Gebruik hun potentieel om toegang te krijgen tot prachtige ontwerpen voor persoonlijk of zakelijk gebruik. 🤖

Veel tools, zoals ClickUp, kunnen inhoud genereren voor verschillende gebruikssituaties, uw marketinginitiatieven ondersteunen en uw ROI verbeteren .

Dus, waar wacht je nog op? Omarm de toekomst van creativiteit met een van je favoriete AI-sidekicks!