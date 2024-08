7 gratis AI-voorbeeldsjablonen voor ChatGPT

Generatief AI-tools zoals ChatGPT kunnen de efficiëntie van meerdere bedrijfsprocessen verbeteren, of het nu gaat om contentcreatie, marketing of productontwikkeling. Kan ChatGPT een e-mailcampagne voor je schrijven? Ja. Hoe zit het met het opstellen van een verkoopverhaal? Absoluut!

ChatGPT kan de arbeidskosten verlagen en innovatieve ideeën toevoegen aan je werkmix. Maar er zit een addertje onder het gras: je moet weten hoe je er tegen moet "praten" om het zijn werk te laten doen.

Aangezien de antwoorden gebaseerd zijn op natuurlijke taalverwerking (NLP), moet je de juiste combinatie van woorden fluisteren - algemeen bekend als "prompts" - in het AI-oor om constructieve reacties te genereren. 👂

Het samenstellen van prompts om de juiste informatie uit ChatGPT te halen is een kunst op zich. Mensen besteden maanden aan het leren van de ins en outs van de software, het bekijken van tutorials of het inschrijven voor cursussen, maar je kunt een kortere weg nemen met AI-sjablonen.

In dit artikel bieden we je zeven eersteklas gratis AI-sjablonen met ChatGPT-prompts die zijn afgestemd op verschillende contexten en scenario's. We vertellen je ook hoe je deze tools met vertrouwen kunt gebruiken!

Wat is een AI-prompt?

In de woorden van Andrej Karpathy (voormalig hoofd van Tesla AI, nu werkzaam voor ChatGPT bedenker OpenAI), " De populairste nieuwe programmeertaal is Engels ." In plaats van ingewikkelde codering kun je alledaagse gesprekstaal met AI (kunstmatige intelligentie) gebruiken om de gewenste resultaten te krijgen, of je nu een boek schrijft of een marketingstrategie .

Het schrijven van AI-prompts is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Chatbots zoals ChatGPT zijn ontworpen om te blijven leren, dus hun antwoorden op ongestructureerde prompts zijn hit or miss. Soms krijg je gedetailleerde en coherente antwoorden met eenvoudige input. Andere keren moet je genoegen nemen met feitelijk onjuiste of ronduit onzinnige antwoorden.

Zie een AI sjabloon als een werkblad voor communicatie met ChatGPT en soortgelijke AI-tools. 🤖

Het bevat zeer nuttige, deskundig gemaakte prompts die zijn ontworpen om magie te creëren met AI-taalmodellen. Je krijgt on-point antwoorden zonder de extra handmatige inspanning, wat je uiteindelijk helpt om sneller werken en slimmer.

Wat maakt een goede AI prompt sjabloon?

Een bruikbaar AI (kunstmatige intelligentie) sjabloon moet zijn:

Gemakkelijk te gebruiken : Het moet geen moeilijk te volgen instructies bevatten om prompts te zoeken of te maken. In de meeste gevallen biedt de sjabloon kant-en-klare prompts die zijn gemodelleerd om de beoogde respons te genereren

: Het moet geen moeilijk te volgen instructies bevatten om prompts te zoeken of te maken. In de meeste gevallen biedt de sjabloon kant-en-klare prompts die zijn gemodelleerd om de beoogde respons te genereren Nauwkeurig : De juiste sjabloon moet duidelijke en specifieke prompts bevatten die je eenvoudig kunt kopiëren en plakken in de AI-chatbox met minimale wijzigingen. De input moet de juiste lengte en structuur hebben, vooral voor ChatGPT

: De juiste sjabloon moet duidelijke en specifieke prompts bevatten die je eenvoudig kunt kopiëren en plakken in de AI-chatbox met minimale wijzigingen. De input moet de juiste lengte en structuur hebben, vooral voor ChatGPT Aanpasbaar : Het moet mogelijk zijn om prompts te bewerken, samen te voegen, te verwijderen of toe te voegen om een unieke bibliotheek met inputs te maken die aan je behoeften voldoet

: Het moet mogelijk zijn om prompts te bewerken, samen te voegen, te verwijderen of toe te voegen om een unieke bibliotheek met inputs te maken die aan je behoeften voldoet Samenwerken : U moet waardevolle prompts kunnen markeren, groeperen en delen met uw team om de trial and error in het invoerproces te verminderen

: U moet waardevolle prompts kunnen markeren, groeperen en delen met uw team om de trial and error in het invoerproces te verminderen Contextueel voor een rol : Vanwege de enorme reikwijdte van AI-prompts kun je het beste een sjabloon kiezen dat is afgestemd op één bepaalde rol of expertise, zoals:

Copywriting Marketing Applicatieontwikkeling Projectbeheer

: Vanwege de enorme reikwijdte van AI-prompts kun je het beste een sjabloon kiezen dat is afgestemd op één bepaalde rol of expertise, zoals:

Waarom heb je een goede AI-prompt nodig?

In de context van AI fungeren prompts als cruciale gidslichten die de AI aansturen om de gewenste inhoud van hoge kwaliteit te genereren. Deze aanwijzingen helpen het volledige potentieel van AI-tools zoals ChatGPT te benutten. Hieronder vindt u enkele redenen waarom een goed gestructureerde AI-prompt een integraal onderdeel is van uw AI-ervaring.

Precisie: Een goede prompt helpt de nauwkeurigheid van AI-uitvoer te behouden door duidelijke richtlijnen voor de taak te definiëren. Het resultaat is inhoud van hoge kwaliteit die precies is afgestemd op jouw behoeften.

Tijdsefficiëntie: Nauwkeurige aanwijzingen elimineren de noodzaak voor voortdurende correcties, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Dit draagt bij aan de algehele productiviteit.

Controle: Met effectieve aanwijzingen kunt u de AI in een bepaalde richting sturen, zodat u meer controle hebt over de uitvoer en de afstemming op uw wensen.

Relevantie: Kwalitatief goede prompts helpen bij het produceren van coherente en relevante antwoorden. Zonder prompts kunnen de antwoorden afwijken van uw werkelijke behoeften, waardoor resources worden verspild.

Leren: Prompts vormen een hoeksteen voor een beter begrip van AI-tools. Als u uw prompts perfectioneert, ontdekt u de mogelijkheden en beperkingen van de AI, waardoor het volledige potentieel wordt ontsloten.

Een goede AI-prompt leidt uiteindelijk tot betere resultaten van hogere kwaliteit, optimaliseert de tijd en zorgt ervoor dat je het beste uit je AI-tool haalt. In wezen is het de poort naar een vruchtbare AI-ervaring.

7 gratis AI-prompt sjablonen om te gebruiken in ChatGPT

We hebben de zeven beste AI-sjablonen uitgekozen van ClickUp om het gebruik van tools zoals ChatGPT door je team te verbeteren. Elke sjabloon richt zich op aanwijzingen voor een bepaalde specialisatie:

Marketing HR en werving Productbeheer Schrijven Copywriting Projectbeheer Engineering

Deze sjablonen kunnen helpen boeiende mogelijkheden voor uw bedrijf te ontsluiten. Laten we eens kijken hoe ze werken en relevante toepassingen voor elk van deze sjablonen verkennen.

1. ClickUp ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon

ClickUp ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon

Wilt u uw marketinginspanningen naar een hoger niveau tillen? Kijk dan niet verder dan de ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon . Het is een schatkist met 600+ prompts om je te helpen innovatieve campagnes op te starten, je doelgroep aan te spreken en waarde te bieden, en de verkoop te stimuleren.

Of je nu koppen voor Google-advertenties moet schrijven of ideeën voor oproepen tot actieknoppen nodig hebt, deze gebruiksvriendelijke sjabloon is de ideale oplossing. Het verdeelt prompts in 40+ categorieën, waaronder:

Branding en positionering

Affiliate marketing

Facebook-advertentie

Instagram

Evenement Marketing

Stel, je verkoopt online sieraden en je moet een productbeschrijving schrijven voor een zirkonia ketting die perfect past bij elke casual outfit.

In dit geval open je de sjabloon, zoek je de categorie Productbeschrijvingen en duik je in de beschikbare promptpool. Een compatibele optie zou kunnen zijn: "_schrijf een productbeschrijving die geschikt is voor onze website en die \aanpasbare informatie} bevat over ons \product/dienst}."

Probeer voor SEO-marketing aanwijzingen die je helpen om een productbeschrijving te schrijven die rijk is aan trefwoorden om hoger te scoren in zoekmachineresultaten. Je hebt ook de optie om gebruikerspersona vraagt in de prompt.

Heb je ideeën voor meer leadconversies? Mix en match om gepersonaliseerde prompts te maken binnen de sjabloon en sla ze op voor toekomstig gebruik!

2. ClickUp ChatGPT-prompts voor HR & werving sjabloon

ClickUp ChatGPT-prompts voor HR & werving sjabloon

HR-professionals besteden vaak een groot deel van hun tijd aan repetitieve administratieve taken. Met de ChatGPT-prompts voor HR-sjabloon kunt u AI-ondersteund advies gebruiken om:

Strategieën te ontwikkelen om door talrijke HR-processen te navigeren

Loopbaanontwikkelingsplannen voor werknemers te maken

Inhoud opstellen zoals een functiebeschrijving,werknemershandboeksollicitatiebrief of aankondiging

De sjabloon verdeelt 140+ sjablonen in 10 doelgroepen, waaronder functielijsten, inwerkgidsen en prestatiebeoordelingen . Bewerk en pas de sjabloon aan om nieuwe aanwijzingen toe te voegen die u nuttig vindt voor uw organisatie. Deel uw HR-wijsheid met één klik met uw team! 🦉

Stel, je bent een HR-assistent die probeert leuke teambuildingactiviteiten voor uw verkoopteam. Ga naar aanwijzingen voor Teamvergaderingen en gebruik: "Craft a list of engaging team building activities and icebreakers for sales team meetings, aimed at fostering collaboration and strengthening team dynamics."

Deze sjabloon staat vol met bronnen om je te helpen een positieve werkomgeving op te bouwen. Bekijk opties om het delen van ideeën aan te moedigen, erkenning en beloningen te bieden, feedback van werknemers te verzamelen of de balans tussen werk en privé te bevorderen!

Hoewel de sjabloon voornamelijk bedoeld is voor HR-professionals, kan deze ook hulp bieden aan werkzoekenden met aanwijzingen voor het opstellen van een sollicitatiebrief, sollicitatie en antwoorden op veelgestelde interviewvragen.

3. ClickUp ChatGPT-prompts voor productmanagementsjabloon

ClickUp ChatGPT-prompts voor productbeheertemplate

Als een productmanager moet je voortdurend markten, concurrentieomstandigheden en een lawine aan feedback van klanten analyseren voordat je je volgende strategie ontwikkelt. Het is gemakkelijk om je zintuigen te overweldigen en het grote geheel uit het oog te verliezen.

De ChatGPT-prompts voor productbeheersjabloon kan je uit een sleur halen en tijd besparen met 130+ uitgebreide prompts. De instructies zijn verdeeld over 13 categorieën, waaronder productbeheer use cases zoals:

Feature ontwikkeling

Landingspagina

Testen van gebruikers

UX-ontwerp

Product lancering

Stel dat je van plan bent om gebruikersgedrag te onderzoeken voor een productiviteitsapp voor tieners. De sjabloon bevat een aantal gedetailleerde ChatGPT-prompts voor gebruikersinterviews. Je kunt de exacte prompts uit de template gebruiken of experimentele aanpassingen maken.

Een ingevulde prompt kan er als volgt uitzien: "Licht het proces toe van het ontwerpen en uitvoeren van een gebruikersinterview voor een productiviteitsapp voor tieners, met richtlijnen voor het voorbereiden van interviewvragen, het selecteren van deelnemers en het beheren van het interviewproces."

We raden je aan de Kwantitatieve analyse prompts van de template te proberen als je moeite hebt met het identificeren van dominante thema's in onderzoeksgegevens. Ze kunnen heel nuttig zijn om ChatGPT complexe verhalen over uw product te laten interpreteren. 📢

Release Notes is een andere nuttige verzameling prompts om problemen op te lossen rond nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes met AI-hulp.

4. ClickUp ChatGPT sjabloon met schrijfopdrachten

ClickUp ChatGPT Schrijfopdrachten sjabloon

Een writer's block is nooit prettig. Je staart urenlang naar het papier (of scherm) en haalt jezelf onderuit - maar slaagt er niet in een greintje inspiratie te vinden. Vertrouw op de ChatGPT Schrijfsjablonen om je creatieve vonk weer aan te wakkeren en je ware aard te laten zien! ✍️

Voordat we bespreken wat de sjabloon biedt, moeten we duidelijk maken dat dit geen toverstafje is om plagiaatplegers te helpen die andermans werk opnieuw willen verpakken.

In plaats daarvan is het ontworpen om het hele schrijfproces te ondersteunen, vooral op de volgende vier gebieden:

Het genereren van ideeën voorallerlei soorten inhoud makenwaaronder blogberichten en gidsen Frisse perspectieven bieden om je lezers aan te spreken Nieuwe benaderingen verkennen om een bepaald stuk te schrijven Gedetailleerd inzicht geven in je schrijfstijl

Met de sjabloon heb je toegang tot 200+ prompts in 20 categorieën, van blogs en biografieën tot scripties en fanfictie.

Laten we een typische toepassing van de sjabloon bespreken: Romans schrijven!

We noemen onze schrijver Riley. Ze werken aan een cool fantasystuk, maar uitstelgedrag een vreselijk bijproduct van writer's block.

Riley hoeft alleen maar naar de Novels sectie te gaan. Ze kunnen de volgende opdracht aanpassen en invoeren in ChatGPT: "Help me met het ontwikkelen van een schrijfschema voor mijn roman, die gaat over \het hoofdthema van de roman, en houd er rekening mee dat ik \het aantal uren per week kan besteden aan schrijven."

Wat als Riley geen ideeën meer heeft voor plotwendingen? Misschien kan deze vraag helpen: "Wat zijn enkele innovatieve plotideeën voor een nieuwe roman die een unieke draai aan het traditionele verhaal zou kunnen geven?

Voor schrijvers die gebukt gaan onder deadlines is dit sjabloon biedt tijdregistratie , herinneringen en hulpmiddelen voor tijdsinschatting om te helpen bij geplande leveringen.

5. ClickUp ChatGPT-prompts voor sjabloon voor copywriting

ClickUp ChatGPT-prompts voor sjabloon voor copywriting

ChatGPT is een van de meest capabele AI-tekstschrijftools die er zijn, maar ze zijn slechts zo goed als de aanwijzingen van de gebruiker. Terugvallen op de ChatGPT-prompts voor sjabloon voor copywriting om te profiteren van AI-gestuurd schrijven en uw lezers te betrekken met informatieve kopij van hoge kwaliteit.

Deze gratis AI-sjabloon biedt 600+ aanwijzingen om je te helpen stijlvolle inhoud te maken op basis van doelgroepen, zoals millennials, gezondheidsenthousiastelingen, bedrijfseigenaren of investeerders.

Hier lees je hoe je deze sjabloon gebruikt:

Start de sjabloon en ga naar het gedeelte Copywriting Zoek de promptsubcategorie waarin je geïnteresseerd bent, zoals beschrijving van podcastafleveringen, landingspaginakopieën, advertenties voor sociale media of videoscripts Kies de prompt die aansluit bij je intentie, bijvoorbeeld de lezer overhalen een product te kopen, een evenement bij te wonen of zich in te schrijven voor een dienst Vervang de variabelen tussen haakjes door relevante informatie Kopieer de prompt naar ChatGPT

U kunt vertrouwensopbouwende elementen toevoegen aan uw tekst met prompts voor het integreren van klantcitaten, succesverhalen of andere nuttige gegevens die uw product valideren!

6. ClickUp ChatGPT-boodschappen voor projectmanagementsjabloon

ClickUp ChatGPT-prompts voor projectbeheersjabloon

AI-tools hebben de complicaties van projectmanagement (PM). ChatGPT kan bijvoorbeeld het datagerelateerde zware werk voor je doen wanneer het maken van projectplannen of teamroosters beheren . Hoe nauwkeuriger je aanwijzingen zijn, hoe betere suggesties je kunt verwachten.

Gebruik de ChatGPT-prompts voor projectbeheersjabloon om mogelijke oplossingen voor alledaagse PM-problemen te simuleren. Het heeft ongeveer 200 prompts om je te helpen:

Kies de ideale projectmanagementmethodologie (zoals agile of waterval)

Taken creëren en repetitieve taken automatiseren

Tijdlijnen voor voltooiing ontwikkelen

Brainstormstrategieën voor projectuitvoering Oplossingen op maat maken op basis van risicobeoordeling enstakeholderanalyse Ontwikkel een volgsysteem

Als u oplossingen probeert te vinden binnen tijds- of budgetbeperkingen, bekijk dan de sjabloonverzamelingen voor Budgettering en kostenbeheersing, Kritieke Padmethode en Resourcesbeheer.

U probeert bijvoorbeeld de budgetteringsuitdagingen te voorspellen die zich kunnen voordoen bij een nieuw softwareproject. Ga naar Budgettering en kostenbeheersing en probeer deze optie: "Verklaar veelvoorkomende uitdagingen bij het beheren van projectbudget en -kosten bij softwareontwikkeling en geef mogelijke oplossingen voor deze moeilijkheden."

Gebruik de aangepaste invoer en kijk hoe ChatGPT manieren bedenkt om budgetconflicten te vermijden. Als je een out-of-the-box suggestie goed vindt, kun je verder praten met ChatGPT om inzichten te krijgen in het implementeren van de oplossing. 💡

7. ClickUp ChatGPT-prompts voor technieksjabloon

ClickUp ChatGPT Commentaar voor Engineering-sjabloon

Het communiceren van technische problemen kan bijzonder lastig zijn, maar de ChatGPT-opdrachten voor technieksjablonen maakt het gemakkelijker.

Een van de sterkste punten van de sjabloon zijn de prompts voor ongestructureerde gegevens. Dit is meestal een uitdaging om mee om te gaan en kan het AI-perspectief goed gebruiken.

Stel dat je leiding geeft aan een groot engineeringteam en hebt gemerkt dat uw medewerkers niet op dezelfde golflengte zitten. Dit kan leiden tot onopgeloste conflicten en contraproductieve resultaten, maar hoe los je dit op?

In plaats van uren te verspillen aan het bedenken van vage oplossingen, ga je gewoon naar het sjabloon en probeer je deze vraag: "Ontwikkel een tool die de samenwerking tussen teamleden verbetert, de communicatie vergemakkelijkt en het algehele ontwikkelproces verbetert."

Je hebt 200+ ChatGPT prompts om je op weg te helpen, maar je hoeft ze niet allemaal door te scrollen. ClickUp heeft ze ingedeeld in meer dan een dozijn use cases, waaronder AI-codering bugrapporten, gegevensanalyse, technische specificaties en sprint retrospectieven . Je hebt er zelfs een voor technische schrijfopdrachten, ideaal voor het maken van professioneel ogende gebruikershandleidingen, voorstellen en onderzoeksrapporten!

De beschikbare aanwijzingen zijn ontworpen met de nieuwste trends en technologieën in gedachten, dus je kunt zoveel toepassingen bedenken als je maar kunt bedenken. De gebruikers van de sjabloon zijn meestal softwareontwikkelaars, datawetenschappers, programmeurs, ontwerpers en QA testers .

AI-prompt best practices

Voordat je de wereld van AI-sjablonen en prompts induikt, zijn hier enkele best practices om in gedachten te houden:

Houd je prompts kort en duidelijk. Onthoud dat ChatGPT en andere AI tools een beperkte aandachtsspanne hebben!

Kopieer en plak geen prompts uit de sjabloonbibliotheek. Breng wijzigingen aan die aansluiten bij je context. Hierdoor zal de AI-tool je intentie beter begrijpen en relevantere resultaten leveren.

Experimenteer met verschillende prompts om unieke reacties uit te lokken. Dezelfde prompt kan meerdere interpretaties hebben, dus door het te mixen kun je verschillende suggesties krijgen.

Vertrouw niet alleen op AI. Gebruik je eigen oordeel en ervaring om de resultaten te evalueren.

Houd bij welke prompts voor jou het beste werken en hergebruik ze in de toekomst.

Wees geduldig metAI hulpmiddelen zoals ChatGPT. Het kan een paar pogingen kosten om de gewenste uitvoer te krijgen, maar doorzettingsvermogen leidt tot succes!

Veelvoorkomende AI-promptfouten die je moet vermijden

AI nauwkeurig promoten is een kunst, maar een aantal veelvoorkomende fouten kunnen het proces belemmeren en de kwaliteit van de uitvoer verlagen. Laten we eens kijken wat de belangrijkste valkuilen zijn die je moet vermijden:

Vage instructies: Dubbelzinnige instructies kunnen AI verwarren en leiden tot minder bruikbare antwoorden. Zorg ervoor dat je prompts specifiek en goed gedefinieerd zijn.

Dubbelzinnige instructies kunnen AI verwarren en leiden tot minder bruikbare antwoorden. Zorg ervoor dat je prompts specifiek en goed gedefinieerd zijn. Buitensporig lange prompts: Het overladen van AI met zware prompts leidt vaak tot verlies van focus. Probeer beknopt maar toch gedetailleerd te zijn in uw prompts.

Het overladen van AI met zware prompts leidt vaak tot verlies van focus. Probeer beknopt maar toch gedetailleerd te zijn in uw prompts. Onjuiste syntaxis: Syntaxfouten in aanwijzingen kunnen het vermogen van de AI om de context te begrijpen aanzienlijk beperken. Dubbelcheck je instructies op syntaxisfouten.

Syntaxfouten in aanwijzingen kunnen het vermogen van de AI om de context te begrijpen aanzienlijk beperken. Dubbelcheck je instructies op syntaxisfouten. Gebrek aan context: Het geven van onvoldoende context kan leiden tot onjuiste antwoorden. Neem altijd vitale contextdetails op in uw aanwijzingen.

Het geven van onvoldoende context kan leiden tot onjuiste antwoorden. Neem altijd vitale contextdetails op in uw aanwijzingen. Te veel vertrouwen op AI: Hoewel AI-tools nuttig kunnen zijn, is het essentieel om ze geen complexe taken te laten uitvoeren waar ze niet voor gemaakt zijn. Gebruik AI als hulpmiddel, niet als vervanger.

Hoewel AI-tools nuttig kunnen zijn, is het essentieel om ze geen complexe taken te laten uitvoeren waar ze niet voor gemaakt zijn. Gebruik AI als hulpmiddel, niet als vervanger. Suggesties van AI negeren: Soms kan AI onmiddellijke wijzigingen voorstellen. Deze suggesties kunnen waardevol zijn, dus sta open voor revisie.

Door deze veelgemaakte fouten te vermijden, kunt u AI-aanwijzingen effectief gebruiken om de meest nauwkeurige en nuttige reacties te genereren.

Voorbeelden van AI-prompts voor ChatGPT

Het maken van de juiste prompts kan je interacties met AI-programma's zoals ChatGPT aanzienlijk verbeteren. Om je een voorsprong te geven, zijn hier een paar voorbeelden voor verschillende gebruikssituaties:

Marketing AI Prompt Voorbeelden

"Genereer 5 unieke taglines voor een nieuwe biologische huidverzorgingslijn die eco-bewuste consumenten aanspreekt."

"Stel een overtuigende onderwerpregel op voor een nieuwsbrief over onze nieuwste modecollectie

"Maak overtuigende metabeschrijvingen voor ons nieuwe assortiment fitnessproducten gericht op gewichtsverlies."

"Stel aansprekende bijschriften voor Instagram-posts voor om ons nieuwe veganistische restaurant te promoten."

"Maak een tekst voor een aantrekkelijke Facebook-advertentie die onze aankomende jaarlijkse zomeruitverkoop promoot."

HR & Recruiting AI Prompt Voorbeelden

"Stel een functieomschrijving op voor een functie als software engineer op instapniveau in onze organisatie."

"Stel een aantal boeiende teambuildingactiviteiten voor onze volgende virtuele vergadering voor."

"Stel een e-mailreactie op voor een kandidaat die is afgewezen na de laatste interviewronde."

"Bedenk een set van vijf algemene gedragsgerichte interviewvragen."

"Bedenk een richtlijn voor het geven van feedback tijdens functioneringsgesprekken

Product Management AI Prompt Voorbeelden

"Schets een nieuw productlanceringsplan voor een fotobewerkingsapp."

"Stel vijf manieren voor om feedback van klanten te verzamelen en te verwerken in onze productontwikkelingsstrategie."

"Schrijf een set release notes voor de nieuwe disaster recovery functie van onze software."

"Zoek potentiële risicofactoren die onze software-upgrade kunnen vertragen."

"Ontwikkel een korte boodschap voor klanten waarin mogelijke problemen tijdens de productmigratie worden uitgelegd

Voorbeelden van AI schrijfopdrachten

"Geef drie interessante plotwendingen voor een sciencefictionroman."

"Schrijf een spannende openingsalinea voor een moordmysterie

"Schets een aantrekkelijk reisblogartikel met ongewone bestemmingen

"Genereer tot nadenken stemmende vragen voor een boekclubdiscussie over een recente bestseller

"Bedenk vijf verschillende eindes voor een roman over romantiek

Voorbeelden van AI-opdrachten voor copywriting

"Schrijf een aantrekkelijke productbeschrijving voor ons nieuwe assortiment handgemaakte kaarsen."

"Bedenk een pakkende billboardkop voor een marketingcampagne van een fitnessclub."

"Maak een overtuigende call-to-action voor een fondsenwervingse-mail."

"Stel een intrigerende teaser samen voor onze aankomende dropping

"Stel een boeiend persbericht op om de beursgang van ons bedrijf aan te kondigen

Voorbeelden van AI-opdrachten voor projectbeheer

"Schrijf een kort projectvoorstel voor het ontwikkelen van een applicatie voor mobiel bankieren."

"Genereer een takenpakket voor de ontwerpfase van een project voor het herontwerpen van een website."

"Schets een communicatieplan voor een softwareontwikkelingsproject van zes maanden."

"Ontwerp een projectscopeverklaring voor de lancering van een app voor een start-up

"Geef een agenda voor een startbijeenkomst van een project

Voorbeelden van AI-opdrachten voor ingenieurs

"Ontcijfer de probleemstelling voor het maken van een machine-learningmodel om aandelenkoersen te voorspellen."

"Beschrijf een stapsgewijs stappenplan voor het optimaliseren van de laadtijd van een e-commerce website."

"Stel een gids op voor het oplossen van softwareproblemen om inlogproblemen van gebruikers op te lossen

"Schets een technische beschrijving van een nieuwe batterijtechnologie voor elektrische auto's."

"Schrijf een voortgangsrapport voor een infrastructuurontwikkelingsproject van zes maanden

Krijg meer gedaan in minder tijd met de beste AI-oproepsjablonen

Het is nog vroeg, maar je kunt zien dat AI kunstgeneratoren en schrijfassistenten hebben creatie voor iedereen toegankelijk gemaakt.

De vermelde AI-promptsjablonen kunnen je tijd en geld besparen op kritieke bedrijfsprocessen zoals marketing en klantenservice. Maar als je op zoek bent naar meer hands-on AI-ondersteuning voor je doelen, probeer dan ClickUp AI , een assistent met AI-ondersteuning.

ClickUp AI kan u helpen bij het genereren van ideeën en sneller werken zonder naar ChatGPT te grijpen. Gebruik het om te brainstormen ideeën voor startups maak projectbeschrijvingen, je schrijven verbeteren een sollicitatiebrief opstellen en meer! ✏️