12 Beste productmarketing softwaretools in 2024

In het echte leven is de reis van een koper naar een product geen recht, trechtervormig pad. Het is eerder een kronkelige snelweg vol onverwachte omwegen. Het is de verantwoordelijkheid van productmarketingmanagers om passagiers naar de bestemming te leiden - het kopen van je product. 🛣️

Van het presenteren van het product aan potentiële klanten tot het communiceren met andere afdelingen over grootschalige marketingcampagnes, u moet jongleren met tientallen bewegende onderdelen om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de klant behoeften van de koper . 🤹

Dat is waar productmarketingtools om de hoek komen kijken als betrouwbare hulpjes. Ze helpen u toezicht te houden en uw marketinginspanningen te beheren ongeacht hun omvang.

We hebben de markt uitgekamd en de 12 beste productmarketing software geselecteerd. Bekijk onze lijst en vind de ideale tool om de zichtbaarheid van je product te vergroten en de verkoop te stimuleren!

Wat is productmarketing software?

Productmarketing software is een verzameling tools die ontworpen zijn om productmarketeers te helpen bij het plannen, uitvoeren en analyseren van hun productmarketingstrategie. Het bevat meestal functies zoals campagneplanning en -beheer, marktonderzoek, budgettering en automatisering. 💻

Wat moet je zoeken in productmarketingsoftware?

Bij het kiezen van productmarketingsoftware zijn dit de criteria waarop je moet letten:

Intuïtieve interface : De tool moet gebruiksvriendelijk zijn en u helpen meerdere campagnes te beheren, marktonderzoek te documenteren en productmarketingactiviteiten gemakkelijk uit te voeren

: De tool moet gebruiksvriendelijk zijn en u helpen meerdere campagnes te beheren, marktonderzoek te documenteren en productmarketingactiviteiten gemakkelijk uit te voeren Aanpasbaarheid : Het moet flexibel genoeg zijn om te voldoen aan uw unieke marketingbehoeften en -doelen

: Het moet flexibel genoeg zijn om te voldoen aan uw unieke marketingbehoeften en -doelen Samenwerking : Het moet naadloze communicatie binnen en tussen teams mogelijk maken

: Het moet naadloze communicatie binnen en tussen teams mogelijk maken Integratie : Je moet je favoriete tools ernaast kunnen gebruiken

: Je moet je favoriete tools ernaast kunnen gebruiken Automatisering : Door terugkerende taken te elimineren, houdt u meer tijd over om u op het grotere geheel te richten

: Door terugkerende taken te elimineren, houdt u meer tijd over om u op het grotere geheel te richten Analytics: De productmarketingtool moet rapportagefuncties bieden om je pijplijn te volgen en het succes van je campagnes te meten

Bekijk onze favoriete productmarketingsoftware en ontdek alle manieren waarop ze uw campagnes kunnen ondersteunen. Sommige van onze favorieten, zoals ClickUp, bieden alles-in-één productmarketingoplossingen terwijl anderen, zoals Omnisend, Typeform en Userpilot, zich richten op specifieke marketingaspecten.

Blijf op de hoogte van alle aspecten van uw marketingcampagnes met ClickUp

ClickUp is een gratis te gebruiken, zeer schaalbare projectbeheertool voor productmarketingteams van alle groottes en industrieën. Of het nu gaat om strategiebepaling, eventmarketing of campagnemanagement het platform dient als controlekamer voor al uw marketingwerk. 🕹️

U kunt uw productmarketingcampagne binnen enkele minuten starten met de ClickUp Marketing Plan Sjabloon . De sjabloon helpt u om duidelijke doelen en prioriteiten te stellen met haalbare doelen. U kunt ook specifieke aspecten van uw marketingactiviteiten stroomlijnen met sjablonen voor ontwerpopdrachten , productlanceringsplannen , klantreiskaarten en nog veel meer!

Een nieuw ontwikkeld product bij klanten vraagt om samenwerking tussen verschillende afdelingen. Met ClickUp kunt u moeiteloos het werk en de projectstatus van uw team organiseren en controleren met behulp van 15+ weergaven.

Met de Workload-weergave kunt u bijvoorbeeld de individuele capaciteit beoordelen, werk toewijzen of opnieuw toewijzen en overtolligheden in de hiërarchie verwijderen. Voeg checklists, opmerkingen en bijlagen toe om de samenwerking tussen teams te ondersteunen. ☘️

De Timeline- en Gantt-weergaven zijn zeer illustratief en zorgen ervoor dat je de strakke marketingdeadlines en -schema's in de gaten kunt houden. Ongeacht de weergave kun je bijna alle elementen eenvoudig aanpassen met de drag-and-drop functie.

Om je workflow nog verder te verbeteren, clickUp integreren met uw e-mail, CRM of andere software en introduceer automatische routineacties zoals het wijzigen van contactpersonen en het bijwerken van de status.

ClickUp beste eigenschappen

Aangepaste velden en weergaven

Herhaalde taken automatiseren

Checklists, opmerkingen en bijlagen om actie te ondernemen naar aanleiding van feedback van klanten

Aangepaste dashboards voor het bijhouden van de voortgang

Integratie met meer dan 50 tools en 1000 meer via Zapier

Toegankelijk op het web en mobiel

Kant-en-klare sjablonen ontworpen voor productmarketeers

Uitstekende rapportage- en analysetools om een marketingstrategie op te stellen

ClickUp beperkingen

Het grote aantal functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Het laden van grote datasets kan wat langer duren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Contact voor prijzen *Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Amplitude

via Amplitude Zie Amplitude als uw encyclopedie van klantgedrag, vol waardevolle inzichten in hoe uw klanten omgaan met uw product. Met deze kennis kunt u uw marketinginspanningen verfijnen en uiteindelijk de verkoop en groei stimuleren.

Amplitude biedt een diep inzicht in het gehele klanttraject, van acquisitie tot retentie, met behulp van machinaal leren om trends en patronen te onthullen. Het helpt je geïnformeerde marketingbeslissingen te nemen met zijn vier tools:

Analytics: Leer uw klanten en hun gedrag diepgaand kennen Audiences: Verkrijg gegevens van de eerste partij om uw product en de manier waarop u het op de markt brengt te personaliseren Experimenteren: Test strategieën met verschillende doelgroepsegmenten CDP (Customer Data Platform): Verbeter datakwaliteit, synchroniseer data over de technologie heen en ontdek nieuwe doelgroepen

Amplitude beste eigenschappen

Marketingvriendelijke analytische tool

End-to-end visualisatie van het klanttraject

Mogelijkheid om te experimenteren met verschillende doelgroepsegmenten

Gedragscohorten

Integraties met advertentienetwerken

Kan worden geïntegreerd met meer dan 100 tools, waaronder andere marketingplatforms

Amplitude beperkingen

Prijzen van amplitude (Analytics)

Starter : Gratis

: Gratis Groei : Prijzen beschikbaar op aanvraag

: Prijzen beschikbaar op aanvraag Onderneming: Prijzen op aanvraag

Amplitude beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

3. Omnisend

via Omnisend Omnisend is een krachtig e-commerce marketingplatform dat klantgegevens gebruikt om advertentietargets te verbeteren, nieuwe leads binnen te halen en conversies te verhogen. De geautomatiseerde e-mail- en sms-campagnes helpen u omnichannel klantcommunicatie ! ☎️

Aangepaste e-mails maken is een peulenschil met Omnisend. Je kunt segmenten maken voor variabelen zoals levenscyclusfasen, gedrag en betrokkenheid. Introduceer en pas pop-ups, landingspagina's en teasers aan om de aandacht te trekken. Gebruik het Sales Dashboard om je campagne en automatiseringsrapporten te volgen en leer wat werkt voor je doelgroep.

Omnisend heeft een uitgebreide klantcommunicatiesjabloonbibliotheek om je te helpen professionele berichten op te stellen zonder veel moeite. Blader door de automatiseringsbibliotheek om boeiende kant-en-klare workflows !

Omnisend beste functies

Omnichannel communicatie

Aanpasbare e-mails en workflows

Verkoopdashboard voor rapportage

Accounts voor meerdere winkels

80+ integraties, inclusief e-commerce tools

Omnisend-beperkingen

Niet beschikbaar op mobiel

Sommige gebruikers vinden dee-mail editor beperkend* Kan zijnprijzig voor kleinere bedrijven Prijzen Omnisend

Gratis

Standaard : $16/maand

: $16/maand Pro: $59/maand

Omnisend beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4. Typeform

via Typeform De zin die het beste beschrijft Typeformulier is die van de Product Marketing Manager van het bedrijf, Chris Cooning: "Het is als het Zwitserse zakmes van gegevensverzameling." Het is een veelzijdige tool waarmee je multifunctionele formulieren kunt maken voor het verzamelen van gebruikersgegevens. 💫

Geef uw productmarketinginspanningen een kickstart met een aantal sjablonen van Typeform, variërend van leadverzameling en formulieren voor klantfeedback tot klanttevredenheidsonderzoeken. Maak opvallende formulieren met een eigen merknaam en plaats ze op strategische plaatsen om meer leads te genereren en waardevolle inzichten van uw publiek te verzamelen.

Je kunt een hele wereld aan functionaliteiten ontsluiten door ze te integreren met je favoriete CRM-, automatiserings- en samenwerkingstools. Score leads, trigger follow-ups, maak betalingsgateways en bouw je ideale workflow!

Typeform werkt momenteel aan een ander product, Typeform Labs, dat AI gebruikt om een revolutie teweeg te brengen in klantinteracties, waardoor deze persoonlijker en boeiender worden.

Typeform beste eigenschappen

Multifunctionele sjablonen voor formulieren

Veel aanpassingsmogelijkheden

Integreert met 120+ tools

Persoonlijke gesprekken met je publiek met de VideoAsk-functie

Typeform-beperkingen

Geen mobiele versie

De gratis versie isbeperkt in functies* Sommige gebruikers vinden deveiligheidsmaatregelen onvoldoende Prijsstelling Typeform

Gratis

Basis : $25/maand

: $25/maand Plus : $50/maand

: $50/maand Zakelijk : $83/maand

: $83/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Typeform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

5. Optimizely

via Optimaal Als uw marketinginspanningen draaien om het creëren van inhoud is Optimizely misschien een ideale oplossing. Met het Content Marketing Platform (CMP) van de software kun je je projecten volgen met een handige kalenderfunctie. Gebruik het platform om teams en taken te beheren en krijg bruikbare inzichten in de prestaties van je campagnes. Optimizely bevordert ook de samenwerking tussen content teams met functies zoals in-app editing.

CMP biedt drie eigen producten:

Orchestrate: Voor het plannen, maken en publiceren van boeiende inhoud voor uw website ofsociale media2. Experiment: Voor het opzetten van A/B-tests voor web- en functie-experimenten, het genereren van gedragsinzichten en het optimaliseren van de inhoud om de gewenste resultaten te krijgen Monetiseren: Voor het creëren van gepersonaliseerde e-commerce ervaringen die de winst maximaliseren

Optimizely beste functies

Inhoud maken en bewerken

Testen en optimaliseren van inhoud

Kalender voor planning

Tools voor samenwerking

Prestatieanalyse

Integratie met meer dan 100 apps

Optimizely beperkingen

Niet toegankelijk op mobiele apparaten

Beperkte rapportage en dashboard mogelijkheden

Optimizely pricing (CMP)

Start : Gratis

: Gratis Beheer : $79/maand per gebruiker

: $79/maand per gebruiker Maak : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Orchestreren: Aangepaste prijzen

Optimizely beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Gebruikerspilot

via Gebruikerspilot Userpilot is een marketingtool voor het personaliseren en verbeteren van de gebruikerservaring van je product. Het biedt cruciale inzichten in gedragsgegevens en helpt je om het maximale uit elke fase van het kooptraject te halen.

De productmarketingtools van het platform helpen je:

De voortgang van campagnes te volgen en te analyseren Nieuwe en bestaande gebruikers betrekken Ontvang waardevolle feedback van gebruikers Met Userpilot kunt u gepersonaliseerde inwerkervaringen voor gebruikers om hen te helpen de waarde van het product vanaf het begin te begrijpen. Controleer uw berichtgeving om het productgebruik te maximaliseren. Observeer de betrokkenheid en behoud klanten door waarde aan te bieden, zoals nieuwe functies of hulp bij het platform.

Userpilot maakt het gemakkelijk om marketingmiddelen te beheren leg gebruiks- en andere belangrijke gegevens vast, bepaal wie de grootste opzeggers zijn en maak uw product klaar voor succes! ✊

Userpilot beste functies

Automatisch gebruik bijhouden

Productanalyse en bijhouden van doelen

Gepersonaliseerde onboarding van gebruikers

Groei-experimenten voor klantsegmenten

Feedback verzamelen

Userpilot beperkingen

Weinig native integraties (acht per juni 2024)

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Af en toe storingen

Gebruikerspilot prijzen

Starter : Vanaf $249/maand (jaarlijks factureringsmodel)

: Vanaf $249/maand (jaarlijks factureringsmodel) Groei : Prijzen beschikbaar op aanvraag

: Prijzen beschikbaar op aanvraag Onderneming: Prijzen op aanvraag

Userpilot beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

7. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel is een tool voor productanalyse voornamelijk gericht op SaaS-bedrijven. Het platform helpt je om de interactie van gebruikers met je applicatie te monitoren, algemene consumentengewoonten en wrijvingspunten op te sporen en zinvolle marketingbeslissingen te nemen om productgroei te vergemakkelijken.

Teams houden van Mixpanel vanwege de heldere en interactieve gebruikersinterface. De statistieken op bedrijfsniveau worden duidelijk weergegeven, maar je kunt ook de beschikbare filters gebruiken om de inzichten voor een specifiek product of aspect weer te geven. De test- en rapportagefuncties van Mixpanel geven je de informatie die je nodig hebt om vol vertrouwen cruciale beslissingen te nemen voor je doelmarkt.

Productgroei en marketing zijn overlappende gebieden, maar de laatste heeft unieke rapportagebehoeften en de makers van Mixpanel begrijpen dit goed. Onlangs introduceerde het bedrijf de MarketingAnalytics-functie om marketeers te helpen inzichten op maat te krijgen en naadloos samen te werken met de productafdeling.

Mixpanel beste functies

Tools voor product- en marketinganalyse

Interactieve gebruikersinterface

Gegevensfilters

Uitgebreide rapportagetools

100+ kant-en-klare integraties

Mixpanel beperkingen

Geen mobiele versie

Wordt geleverd met eenleercurve* Momenteelongeschikt voor producten die meerdere gebruikers per apparaat ondersteunen Mixpanel prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Groei : Vanaf $20/maand

: Vanaf $20/maand Onderneming: Vanaf $833/maand

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

8. Salesforce

via Salesforce Als u zich bezighoudt met CRM, bent u waarschijnlijk bekend met de naam Salesforce. Het is niet één tool, maar een reeks producten die zijn ontworpen om u te helpen uw klanten te begrijpen, uw product te ontwikkelen en het volledige potentieel van uw bedrijf te ontsluiten. 🔓

Een van de oplossingen is de Marketing Cloud, boordevol functies om marketinggerelateerde processen voor producten mogelijk te maken, zoals:

Het opslaan en organiseren van klantgegevens

Het automatiseren van contentlevering via verschillende kanalen

AI-gestuurde analyses gebruiken om campagneprestaties te optimaliseren

Real-time gegevens verkrijgen om belangrijke consumentenmomenten te personaliseren

VIP-ervaringen creëren voor de meest loyale klanten

Door andere Salesforce-tools toe te voegen aan de mix, kunt u meer functionaliteiten onthullen om uw marketingdoelen vooruit. Je kunt het platform bijvoorbeeld gebruiken om leads bij te houden, klantenservice op- of af te schalen en CRM-apps te ontwikkelen zonder te coderen.

Salesforce beste functies

Speciale marketingautomatiseringen

AI-gestuurde analyses

Real-time vastleggen van klantgegevens

Automatisering van inhoudbeheer en levering

Web- en mobiele toegankelijkheid

Salesforce-beperkingen (Marketing Cloud)

De complexiteit van de softwarevereist een hoge technische expertise* Gebruikers lijken het te vindenduur te vinden in vergelijking met zijn concurrenten #### Prijzen van Salesforce

Salesforce heeft een ingewikkeld prijssysteem, met verschillende prijsniveaus voor elke combinatie van producten en functies. Raadpleeg hun officiële prijspagina voor meer informatie.

Salesforce beoordelingen en recensies (Marketing Cloud)

G2 : 4.0/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.0/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen) Bekijk deze Salesforce-alternatieven !

9. Semrush

via Semrush Semrush is een veelzijdige softwaresuite voor zowel beginners als ervaren digitale marketingprofessionals. Het zit boordevol tools en functies om bedrijven te helpen hun online aanwezigheid te optimaliseren, organisch en betaald verkeer aan te sturen en waardevolle en bruikbare marktinzichten te krijgen.

Met Semrush kunt u een schatkist aan zoekwoorden ontsluiten die relevant zijn voor uw product en deze gebruiken om boeiende inhoud te creëren voor uw marketingcampagnes. De software biedt ook tools om uw aanwezigheid op sociale media en de prestaties van uw betaalde advertenties te optimaliseren.

Het is ook van onschatbare waarde voor het uitvoeren van onderzoek naar concurrenten zo krijgt u een kijkje in de websites en strategieën van uw concurrenten. Gebruik deze kennis om uw eigen marketingaanpak te verfijnen en een concurrentievoordeel te behalen.

Semrush beste eigenschappen

SEO-tools voor inzicht in websitebezoekers

Hulp bij het maken van inhoud

Software voor concurrentieanalyse

Budgetoptimalisatie

Aanpasbare rapportage en gegevensvisualisatie

Integratie met meer dan 20 tools

Mobiele en webversies

Semrush beperkingen

Zoekresultaatrankings kunnen verschillen van Google's* Kleine bedrijven kunnen de prijs te hoog vinden

Semrush prijzen

Pro : $99,95/maand

: $99,95/maand Guru : $191,62/maand

: $191,62/maand Zakelijk: $374,95/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Semrush beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Processtraat

via Processtraat Process Street is een procesmanagement platform waarmee productmarketeers taken kunnen creëren, beheren en automatiseren en ze kunnen groeperen in efficiënte AI-gestuurde workflows. De tool helpt je bij het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak voor het plannen, uitvoeren en optimaliseren van marketingcampagnes.

De intuïtieve drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om marketingworkflows om aan specifieke behoeften te voldoen. Process Street heeft een aantal standaardsjablonen om u op weg te helpen, maar u kunt ook aangepaste workflows vanaf nul opbouwen.

Process Street wordt geleverd met veel tools voor het optimaliseren van uw marketingcampagnes met impactvolle gegevens. Bewaak de voortgang, volg belangrijke prestatie-indicatoren en aanvullende klantinformatie verzamelen met formulieren.

Een andere opvallende functie van Process Street is Pages, een eenvoudige documenteditor. Gebruik het om een uitgebreide en bijgewerkte kennisbank voor uw productmarketingteam!

Processtraat beste eigenschappen

Eenvoudige workflow instellen met AI

Eenvoudige maar effectieve drag-and-drop UI met checklists

Formulieren en analyses

Tientallen native integraties

Processtraat beperkingen

Proces Straatprijzen

Startup : $100/maand

: $100/maand Pro : $415/maand

: $415/maand Onderneming: $1.660/maand

Process Street beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

11. ProProfs Enquêtemaker

Via ProProfs Enquête Maker ProProfs Survey Maker is een productmarketingtool waarmee je gebruikersfeedback kunt verzamelen en inzicht kunt krijgen in de mening van klanten. Gebruik het om de behoeften van klanten beter te begrijpen, tevredenheidsniveaus te meten en gebieden te identificeren waar verbeteringen nodig zijn om producten, campagnes of processen te optimaliseren.

ProProfs Survey Maker beste eigenschappen

Maak enquêtes in enkele minuten

Genereer inzichten met real-time gegevensanalyse

Toegang tot moderne enquêtethema's en sjablonen

Integreer met meer dan 100 apps, waaronder ProProfs Knowledge Base en ProProfs Quiz Maker

ProProfs Enquête Maker beperkingen

Geen mobiele versie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

ProProfs Enquête Maker prijzen

Essentials : $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $19/maand (jaarlijks gefactureerd) Plus : $49/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $49/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $99/maand (jaarlijks gefactureerd)

ProProfs Survey Maker beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4 /5 (50+ beoordelingen)

12. Hotjar

Via Hotjar Hotjar is een krachtig platform voor productmarketeers dat actionable inzichten biedt uit gebruikersgedrag. Hiermee kun je gegevens en feedback verzamelen over de ervaring van bezoekers op je website - inclusief de gebieden waar ze klikken, scrollen of de muiscursor verplaatsen - en deze gebruiken om het succes van je product te maximaliseren.

Hotjar beste eigenschappen

Heatmaps om gebruikersgedrag te visualiseren

Opnames van gebruikersacties en activiteiten

Online enquêtes om feedback te verzamelen

Trechteranalyse en conversieoptimalisatie (CRO)

Hotjar beperkingen

Geen integratie met CRM-software (Customer Relationship Management)

Gebrek aan klantsegmentatie

Hotjar prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Plus : $32/maand

: $32/maand Zakelijk: $80/maand

$80/maand Schaal: $171/maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2 : 4.6 /5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6 /5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

ClickUp: De beste productmarketingsoftware voor je team

Productmarketing software is je betrouwbare metgezel in het uitgestrekte marketinglandschap, als een vertrouwde gids die ontdekkingsreizigers door onbekend terrein leidt. Maak een gratis account aan in ClickUp om verborgen juweeltjes van consumenteninzicht te ontdekken, impactvolle campagnes op te zetten en uw bedrijf naar nieuwe hoogten te stuwen. 📊