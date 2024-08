De beste 15 workflow-apps om uw projectmanagement te verbeteren (gratis en betaald)

Loop met me mee - we beginnen met een oefening. 🏋🏻‍♀️

Schrijf alle werkstroom apps op die je gebruikt-van je e-mail provider tot spreadsheets tot uw CRM of technische stapel.

Kun je nu alle tools opschrijven die je projectmanager gebruikt? En 2-3 andere collega's?

Als je ruimte tekort kwam op je eerste pagina, heb je waarschijnlijk het probleem al gezien. Er zijn zoveel werkstroom apps op de markt, en om het nog erger te maken, veel van de tools op je lijst doen waarschijnlijk hetzelfde. 👀

Als dit waar is voor jouw situatie, dan is het tijd om opnieuw na te denken over hoe je uw werkstroom beheert .

Het is niet omdat je een nieuwe workflow app ziet, dat je die ook moet hebben. . In plaats van te jongleren tussen verschillende tools, moet je op zoek gaan naar manieren om de punten met elkaar te verbinden.

AKA, ga op zoek naar een volledige, krachtige, alles-in-één app voor workflowbeheer. 🤓

Wat is een app voor werkstroombeheer?

Een app voor workflowbeheer is een softwaretool die individuen of teams helpt om hun werkprocessen te plannen, organiseren en stroomlijnen. Het bevat meestal functies zoals het bijhouden van taken, projectmanagement en samenwerkingstools, automatisering van documenten en rapportage.

En hoewel er niet één enkele magische app is om alles op te lossen, helpen sommige tools je wel heel dicht in de buurt te komen!

Laten we de belangrijkste apps voor online workflow management eens bekijken en vergelijken, zodat je de beste tools kunt gebruiken om jouw unieke processen te optimaliseren.

Workflow voorbeelden en voorbeelden !

Hoe kies ik de beste app voor werkstroombeheer?

Hier is onze door ClickUp goedgekeurde checklist over hoe je jezelf instelt op succes bij het beheren van je werkstroom:

1. Schrijf uw werkstroom uit

Herinner je je die oefening aan het begin van dit bericht? Verrassing! Je bent al halverwege de voltooiing van deze mini-taak.

Je project onder controle krijgen begint hier! Documenteer je werk in directe, duidelijke taal. Hou het to the point om ruimte voor fouten of verkeerde interpretaties te elimineren wanneer nieuwe leden van het team er alleen naar kijken!

Onze suggestie?

Teken het uit! Als je een visuele leerling bent -zoals zo velen van ons zijn - laat je werkstroom zien in plaats van vertellen. En als je verder wilt gaan, kijk dan eens naar ClickUp's gloednieuwe Whiteboards om uw tekeningen mee te nemen, werkstroom diagrammen en processen tot leven. 🎨

Deel dit document met je team om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit en open de werkstroom van communicatie voor degenen die het misschien anders deden. 💜

Enkele belangrijke details om te onthouden zijn:

👉 Om welke Taken gaat het?

wie is de eigenaar van elke taak? Vergeet niet om iedereen op de taak te vermelden.

👉 Stel de belangrijkste deadlines en deadlines vast kritiek pad nog te doen Nog te doen sjablonen voor werkstromen ?

2. Relaties, afhankelijkheid en blokkades identificeren

Laten we wat dieper graven.

Je hebt je taken uitgestippeld, je hebt je deadlines en je hebt het werk van het team verdeeld over elk lid. Maar wat zijn de relaties tussen deze taken?

Je kunt niet met elke taak tegelijk beginnen, maar door de relaties, afhankelijkheid en blokkades tussen je actiepunten te bepalen, krijg je meer duidelijkheid over wanneer elke fase zal beginnen en eindigen.

Het probleem met werkstroommanagement is dat het nooit Klaar is. Er zullen altijd nieuwe manieren zijn om je processen te optimaliseren zodat je team als een geoliede machine blijft werken.

Met een frisse blik of achteraf zie je misschien nieuwe kansen die je eerder over het hoofd hebt gezien.

Bovendien heb je het spannende gedeelte bereikt! Je hebt het drukke werk gedaan, nu is het tijd om je processen in te pluggen en te spelen in de tool van je keuze om door te gaan met het bouwen van betere werkstromen.

15 Beste werkstroom apps voor je team in 2024

1. ClickUp

organiseer uw projecten eenvoudig in ClickUp's unieke hiërarchie en pas vervolgens aan hoe u uw werk visualiseert vanuit meer dan 15 Views_

Als een van de meest flexibele werkstroom apps beschikbaar, ClickUp verbetert uw productiviteit en schaalt met u mee als u groeit. Het biedt meerdere manieren om uw werk te visualiseren, ongeacht wat ClickUp Weergave die u gebruikt, met een Lijst, Bord, Box, Kalender, Gantt-weergave en meer.

Maak projecten voor elk van uw werkstromen en maak en wijs vervolgens gerelateerde Taken toe aan mensen in uw team. Het heeft zelfs meerdere toegewezen personen functies! Je kunt dus meerdere leden aan één taak toewijzen en je bent niet beperkt tot één taak per persoon. Over samenwerking en transparantie gesproken. 😍

Belangrijkste ClickUp functies voor werkstroombeheer

Checklists: Maak een lijst met items die moeten worden gecontroleerd voordat het proces is Voltooid

Subtaken: Maak een andere Taak om op te volgen of toe te voegen aan de hoofdtaak

Aangepaste statussen : Pas uw werkstroom aan met statussen die passen bij elk afzonderlijk project

Integraties: Beheer en werk samen aan Git werkstromen, synchroniseer tijdsregistratie met Harvest en stuur taken van en naar Slack. En dat zijn niet de enige!

Terugkerende taken : Belangrijke Taken automatisch laten herhalen op gespecificeerde intervallen

Multitask-werkbalk: Selecteer eenvoudig meerdere taken of groepen taken en breng zoveel wijzigingen aan als u wilt met één enkele klik

Slepen en neerzetten : Taken slepen en neerzetten, ongeacht waar ze zich bevinden in ClickUp - bord, lijstweergave of kaderweergave

Favorieten : Maak uw eigen aangepaste zijbalk met sorteren, filteren en zelfs uw favoriete weergave

Mobiel app beschikbaar op iOS en Android-apparaten

Sjablonen: Gebruik de kant-en-klare sjablonen van ClickUp om de workflow van uw team in kaart te brengen. ClickUp's sjabloon voor eenvoudige mindmaps is een geweldig beginnersvriendelijk sjabloon om mee aan de slag te gaan!

✅ ClickUp voors

Tonnen integraties om uw processen te verbeteren

Geavanceerde automatisering inclusief meer dan 50 vooraf gebouwde automatiseringen om uw output te verhogen

Kies eensjabloon uit de groeiende bibliotheek van ClickUp of maak uw eigen sjabloon om uw werkstroom in toekomstige projecten te repliceren

❌ ClickUp nadelen

Met zo veel functies en manieren om uw workflow aan te passen, zullen sommige gebruikers een steilere leercurve hebben

De mogelijkheid om het platform te personaliseren en aan te passen kan te onbeperkt zijn voor sommigen die op zoek zijn naar de basisbeginselen

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : Het beste voor persoonlijk gebruik

: Het beste voor persoonlijk gebruik Beperkt abonnement : Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

: Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement : Het beste voor middelgrote of meerdere teams ($12/lid per maand)

: Het beste voor middelgrote of meerdere teams ($12/lid per maand) Enterprise-abonnement: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

Waarom klanten 💜 ClickUp

"Ik heb met succes 5 andere applicaties kunnen vervangen en profiteer van aanzienlijke kostenbesparingen naast de vele andere voordelen van het gebruik van één tool om mijn hele bedrijf te runnen. Ik merk dat ik instinctief naar ClickUp ga als ik taken en projecten moet beheren, het is de enige tool die ik de hele dag open heb staan in een gemaximaliseerd venster terwijl ik werk." - Alec S. on Capterra

G2: 4,7/5 (4.260+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.740+ beoordelingen)

2. Trello

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image17-1400x957.png Trello Kanban-bord weergave /%img/

via Trello Trello staat bekend om zijn Kanban-borden een gemakkelijke manier om taken en huidige statussen van taken te bekijken. Dit heeft veel zin voor werkstroombeheer, omdat je een taak van de ene status naar de andere verplaatst, zoals "in uitvoering" of "nog te doen"

Trello vergrendelt je in het systeem van de bordweergave, maar het biedt consistentie in je team.

Vergelijk_ Jira vs Trello !

Belangrijkste Trello functies voor werkstroombeheer

Tags en labels

Functie voor slepen en neerzetten

Grafieken van de voortgang

Herinneringen en deadlines

Weergave Kanban-bord

Statussen met borden

Integraties

✅ Trello voors

Gemakkelijk knelpunten en statussen van Taken identificeren met Kanban-borden

Tonnen verschillende gebruikssituaties voor Trello-borden of je nu werkt in de verkoop, people operations, freelance of softwareontwikkeling

Gemakkelijk communiceren via Trello kaarten

❌ Trello nadelen

Beperkte ruimte om aantekeningen te maken

Het ontbreekt aan een ingebouwde stopwatch

Beperkt gratis abonnement en dure betaalde abonnementen

Trello prijzen

Trello biedt een gratis abonnement met betaalde abonnementen vanaf $6/gebruiker per maand.

Trello beoordelingen van klanten

G2: 4.4/4 (12.640+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (20.890+ beoordelingen)

3. Asana

via Asana Asana is eenvoudig te gebruiken en helpt u bij het beheer van uw werkstroom. Als een werkstroomtoepassing, Asana stroomlijnt werkstromen helpt bij het beheer van taken en brengt projectmanagement terug tot de eenvoudigste termen.

Belangrijkste functies van Asana voor werkstroombeheer

Werkruimten

Activiteit en notificatie feed

Bijlagen voor bestandsbeheer

Meerdere weergaven

Toestemmingen voor projecten

Aangepaste velden

✅ Asana voors

Visueel aantrekkelijk en eenvoudig te gebruiken

Taken snel verplaatsen en toewijzen met drag-and-drop functie

Geweldig voor het organiseren van eenvoudige Taken

❌ Nadelen van Asana

Beperkte mogelijkheden voor Taakbeheer waardoor het moeilijk kan zijn om samen te werken met het team

Beperkt gratis abonnement en betaalde abonnementen kunnen duur worden, zelfs voor kleinere teams

Minder flexibiliteit met weergaven, functies, prioriteiten voor taken en taakorganisatie

Prijzen van Asana

Asana biedt het basisabonnement gratis aan, met betaalde abonnementen vanaf $13,49/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Asana klanten

G2: 4,3/5 (8.210+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (10.720+ beoordelingen)

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart is een alles-in-één diagrammenplatform dat je helpt bij het doordenken en in kaart brengen van elke fase van je project.

Het is perfect voor stroomdiagrammen, productspecificaties of organogrammen . Het creëert de commandostructuur en houdt rekening met eventuele onvoorziene omstandigheden op een samenhangende manier. U kunt de diagrammen vervolgens delen binnen de organisatie of het team om iedereen te helpen precies te zien wat er nu moet gebeuren.

Bekijk deze gids op de_ beste organisatie apps !

De geavanceerde functies geven je AI-mogelijkheden en Visio-integratie .

Belangrijkste functies van Lucidchart voor werkstroombeheer

Vormen voor werkstroomdiagrammen en processen maken en bewerken

Lagen binnen diagrammen verbergen

Importeren uit vergelijkbare tools

Automatisch diagrammen maken

Aantekeningen voor commentaar/samenwerking

✅ Voordelen van Lucidchart

Cloud-gebaseerd platform dat toegankelijk is vanaf elk apparaat

Kan worden geïntegreerd met productiviteitsplatforms zoals Google apps, werkruimte en Slack

Importeert gegevens vanandere coole apps zoals Excel, Zapier en Salesforce

❌ Lucidchart nadelen

Geen offline modus

Beperkte functies inbegrepen bij basis abonnement

Verouderde interface

Lucidchart biedt een gratis abonnement met betaalde abonnementen vanaf $7,95 voor individuele gebruikers of $9/gebruiker voor de teams.

Beoordelingen van Lucidchart klanten

G2: 4,6/5 (1.600+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.410+ beoordelingen)

Het beste voor werkstroombeheerprocessen

Als je eenmaal je kaart hebt ontworpen, heb je een manier nodig om elk detail bij te houden en op te volgen wat er gebeurt.

Deze hulpmiddelen helpen u om uw voortgang in kaart te brengen zodra u een proces hebt geïmplementeerd.

5. Fluix

via Fluix

Als u op zoek bent naar werkstroom beheer bij de bouw of productiebedrijven, kan Fluix het hulpmiddel zijn.

Met de multifunctionele workflows kunt u vrijwel elk proces automatiseren: veldinspectie, HSE, verdeling van toolboxgesprekken, opleiding van werknemers en meer. U kunt een formulier maken in de ingebouwde editor voor formulieren of deze selecteren in de bibliotheek van de app, een taak toewijzen aan verantwoordelijke partijen, de deadline instellen en de voortgang van de taak bewaken.

Bovendien zijn al deze functies offline beschikbaar, wat cruciaal is voor teams die in afgelegen gebieden werken zonder regelmatige internettoegang.

Bovendien kunt u met de rapportagemogelijkheden de met formulieren verzamelde gegevens extraheren en analyseren voor inzichten en verdere acties. U kunt uw Fluix account ook integreren met verschillende werkstroom analytisch tools en synchroniseer uw gegevens tussen meerdere platforms.

Belangrijkste Fluix functies voor werkstroombeheer

Taken toewijzen

Formulier bouwer

Mobiele formulieren voor PDF en web

Verdeling van documenten

Elektronische handtekening

Offline werken

Sjablonen voor constructie

✅ Fluix voors

Kleine leercurve en eenvoudige installatie

Werkstromen ontworpen voor iPads

Functies voor opslagruimte en integratie in de cloud

❌ Nadelen van Fluix

Werkstromen ontworpen voor de iPad kunnen beperkend zijn

Gebrek aan ondersteuning voor samenwerking zoals het delen van documenten

Fluix prijzen

Fluix biedt geen gratis abonnement. Fluix begint bij $30/gebruiker per maand met tien gebruikers inbegrepen. Daarna varieert de prijs afhankelijk van het aantal gebruikers en add-on's die beginnen bij $5/gebruiker per maand extra.

Beoordelingen van Fluix klanten

G2: 4,8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

6. Processtraat

via Process Street

Sjablonen en nog meer sjablonen.

De kracht van Process Street ligt in de sjabloonbenadering van processen. Maak een lijst van al je processen in een checklist, sla deze op en gebruik hem in meerdere werkruimten.

Dit is geweldig als u sluitingsitems voor een shift, onderhoudsitems op uw productievloer of last-minute to-do-items voor het verzenden van een product naar een leverancier moet beheren. Je kunt het zelfs in HR gebruiken voordat het inwerken van een nieuwe medewerker of het interviewen van een prospect.

Een populaire functie is de voorwaardelijke logica die verschillende scenario's instelt voor je checklists en sjablonen. Dit geeft je team richting, zelfs bij meerdere opties.

Belangrijkste functies van Process Street voor werkstroombeheer

Snel proceduredocumenten maken

Integreer met 1000s web apps

Checklistitems toewijzen

Formulieren maken

Deadlines instellen

Voorwaardelijke logica in werkstromen

✅ Processtraat pro

Eenvoudige gebruikersinterface

Kan gemakkelijk gestructureerde documenten maken

Kan audio- en videobestanden toevoegen aan documenten

Dagelijkse activiteiten gemakkelijk bijhouden met activity feed

❌ Processtraat nadelen

Geen offline versie

Biedt geen desktop-apps

Geen ondersteuning met prioriteit bij het basis abonnement

Processtraat prijzen

Process Street biedt een gratis abonnement voor individuele gebruikers. Hulpabonnementen kosten $30/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Process Street klanten

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

7. Tallyfy

via Tallyfy

Als je je checklists liever in een bord- of kaartweergave ziet, dan is Tallyfy misschien een goede optie voor procesdenken. De modus is Blueprint, wat een sjabloon is.

Je stelt de processen in, voegt informatie toe aan de relevante kaart en zet het in gang. Je krijgt ook voortgangsupdates van elke kaart en wat er nog te doen is voor dat item.

Managers krijgen in vogelvlucht een weergave van wat elke medewerker Nog te doen heeft om risico's of problemen beter te beheren.

Belangrijkste functies van Tallyfy voor werkstroombeheer

Formulieren voor nieuwe projecten

Realtime bijhouden

Voorwaardelijke logica en vertakkingen

API's en webhooks

Commentaar

Rapportage van problemen

✅ Tallyfy voors

Gegevens organiseren met gestructureerde velden van formulieren

Taken gemakkelijk verbergen

Segmenteer chats met de functie "probleem rapporteren

❌ Tallyfy nadelen

Aanpassingen beperkt

Verouderde UI die moeilijk te navigeren kan zijn

Geen kant-en-klare sjablonen

Tallyfy prijzen

De abonnementen van Tallyfy beginnen bij $5/gebruiker per maand en lopen op tot $30/gebruiker per maand voor extra apps naast documenten. Er is geen gratis abonnement, maar wel een iets lager tarief voor jaarlijkse betalingen.

Beoordelingen van Tallyfy klanten

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

Beste voor automatisering van werkstromen

Maak directe workflows tussen de tools die u het meest gebruikt, zoals e-mails met een ster toevoegen aan een Google-spreadsheet of een e-mail naar uw supervisor initiëren zodra een aan u toegewezen Taak is voltooid.

Deze tools geven je de mogelijkheid om honderden productiviteitstools samen om uw leven gemakkelijker te maken.

8. Zapier

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/image10-e1652740448147-1400x892.png Beheer van werkstromen in Zapier /%img/

via Zapier

Zapier coördineert tussen verschillende tools, zo simpel is het.

Het maakt het makkelijk om te beginnen en heeft een bootlading aan combinaties - meer dan je je kunt voorstellen.

Je zou je communicatie-instrument naar uw e-mail, of zet formulierinformatie over in uw software voor projectmanagement (zoals ClickUp!). Alles wat je wilt automatiseren, daar heeft Zapier waarschijnlijk al een manier voor bedacht.

ClickUp werd genoemd als een van de Zapier's snelst groeiende toepassingen en je kunt zien wat je allemaal kunt doen met ClickUp en Zapier hier. Op de grotere abonnementen kunt u acties in meerdere stappen implementeren om ervoor te zorgen dat uw processen Klaar zijn.

Belangrijkste functies van Zapier voor werkstroombeheer

Triggers instellen vanuit elke app die door Zapier wordt ondersteund

Aanmelden bij je web apps en taken automatiseren

Duizenden beschikbare tools

Voorwaardelijke logica

Meerdere stappen

✅ Zapier voordelen

Verschillende geautomatiseerde sjablonen voor werkstromen (Bekijk dezeWerkstroom webdesign gids)

Een lopende lijst met automatiseringsgeschiedenis bijhouden

Meerdere taken automatiseren met één trigger

❌ Zapier nadelen

Kan behoorlijk prijzig zijn

Leerproces als er nog geen vooraf ingestelde verbinding is tussen twee apps

Zapier prijzen

Zapier biedt een gratis abonnement en meerdere betaalde abonnementen vanaf $29,99/gebruiker, maandelijks gefactureerd.

Beoordelingen van Zapier klanten

G2: 4,5/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

9. IFTTT

via IFTTT

IFTTT, kort voor If This Then That, is een oplossing voor teams die hun werk verspreid over meerdere apparaten, diensten of apps willen verbinden en automatiseren. Het stelt je in staat om onze integraties aan te passen en te besturen via triggers en acties om automatiseringen te creëren zonder code.

Belangrijkste IFTTT functies voor werkstroombeheer

Tonnen automatiseringen

Sjablonen voor automatisering die "Applets" worden genoemd

Aangepaste functies

Verschillende integraties

✅ IFTTT voors

Kan processen automatiseren voor meer dan 700 diensten, waaronder onderwijs, e-mail of zelfs het weer bekijken

Uitgebreide bibliotheek van automatiseringen gemaakt door andere IFTTT gebruikers die iedereen kan gebruiken

Zeer geschikt voor het automatiseren van terugkerende taken die het leven gemakkelijker maken

❌ IFTTT nadelen

Sommige apps kunnen de automatiseringen die IFTTT biedt al uitvoeren

Moeilijk te gebruiken op Android

Een beetje een leercurve om door de taal en bewoordingen van IFTTT te navigeren

Moeilijk om geautomatiseerde workflows te maken voor complexe acties of Taken

IFTTT prijzen

IFTTT biedt een gratis abonnement met twee extra betaalde abonnementen vanaf $8/maand.

IFTTT beoordelingen van klanten

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

10. Maak

via Make

Make, voorheen Integromat, is een leuke snelkoppeling. Net als Zapier verbindt Make de applicaties die je het meest gebruikt. Make geeft je iets meer gedetailleerde informatie en gegevens dan Zapier en verbindt meer door ontwikkelaars aangestuurde apps.

Net als Excel kun je ook functies gebruiken om je te helpen bij het navigeren en starten van je werkstromen.

Belangrijkste Make functies voor werkstroombeheer

Gedetailleerde procesinformatie

Verbeterde zoekfuncties

Geavanceerd ophalen van gegevens

Routers voor meerdere processen

Duizenden bewerkingen per maand

✅ Maak profs

Eenvoudig apps verbinden met slepen en neerzetten

Krachtige automatiseringen zonder code of programmeerkennis

Ondersteunt verschillende use cases, waaronder verkoop,marketingfinanciën, HR en meer

Verbindingen met populaire workflowsoftware, zoals CRM enmarketingtools ❌ Tegens maken

Kan een uitdaging zijn als je niet erg technisch bent ingesteld

Tutorials kunnen moeilijk te volgen zijn

Steile leercurve

Prijzen maken

Make biedt een gratis abonnement en meerdere betaalde abonnementen vanaf $10,59 per maand.

Klantenbeoordelingen van Make

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (230+ beoordelingen)

11. Pijpfijn

via Pipefy

Pipefy biedt integraties, maar ook sjablonen voor bepaalde bedrijfsgebieden, zoals verkoop, onboarding van klanten of aanwerving.

Deze sjablonen vereenvoudigen je checklist voor processen en geven je geweldige kant-en-klare sjablonen om je werk echt af te maken.

Het Pipefy kaartsysteem helpt je om geautomatiseerde taken te maken, ze te verbinden met de juiste acties en dan achterover te leunen en te wachten tot het werk gedaan is. Je krijgt een melding zodra het werk klaar is.

Het is een geweldige manier om je geautomatiseerde processen in te stellen en ze vervolgens in actie te zien.

Belangrijkste functies van Pipefy voor werkstroombeheer

Verbindingen met meer dan 500 apps

Sjablonen voor processen

Veilige bedrijfsdatabase voor acties

Voorwaardelijke logica

✅ Pipefy voordelen

Gedetailleerde rapportage om de status van projecten bij te houden

Verbinding tussen verschillende processen in het platform

Serviceportalen voor het beheren van documenten, beleidsregels en formulieren voor aanvragen

Ingebouwde integraties met Slack, GitHub, Bitbucket en Google Hangouts

❌ Pipefy nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden met gratis abonnement

Geen toegewezen opmerkingen

Beperkte mobiele functionaliteit

Geen sleutel functies voor het bijhouden van teams

Pipefy prijzen

Pipefy biedt een gratis abonnement voor individuele gebruikers en kleine teams, met betaalde abonnementen vanaf $30/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Pipefy klanten

G2: 4,6/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (270+ beoordelingen)

Beste voor kennisbeheer

Mogelijk hebt u ook een centrale locatie nodig om alle uw procesdocument s, spreadsheets, presentaties en productinformatie.

12. Notion

via Notion

Dit is een nieuwkomer die snel aan populariteit wint. De functies voor inline bewerking, de eenvoudige gebruikersinterface en het gebruiksgemak hebben het tot een populaire optie gemaakt. Notion is meer voor het schrijven en bewerken van documenten, niet noodzakelijk voor het opslaan van grote bijlagen.

Je kunt snel tabellen, documenten en meer maken voor je gegevens in één interface, waardoor de wrijvingspunten van andere tools zoals Microsoft Office of Google Documenten.

Belangrijkste Notion functies voor werkstroombeheer

Aantekeningen en documenten

Notion AI's schrijfassistent

Kennisbank

Spreadsheet en database

Functie voor slepen en neerzetten

✅ Voordelen van Notion

Krachtige functies voor het maken van aantekeningen

Maak blokken met code in je aantekeningen met unieke formatteeropties

Talloze sjablonen

Geweldig voor samenwerking in teams

❌ Notion nadelen

Complexe gebruikersinterface

Beperkte functies voor het bijhouden van doelen

Geen visualisatie van afhankelijkheid

Kan moeilijk zijn om werk te automatiseren

Notion prijzen

Notion biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $5 die maandelijks worden gefactureerd.

Beoordelingen van Notion klanten

G2: 4.6/5 (490+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (590+ beoordelingen)

13. Slite

via Slite

Slite is volledig gericht op het schrijven, communiceren en creëren van je processen. De geheime saus zit in de menu-opties.

De Slack-achtige interface helpt makers om documenten te beheren, te taggen en snel te categoriseren. Creëer kanalen voor verschillende stukjes informatie en maak die kanalen nog fijnmaziger.

De gebruikersinterface van Slite kan meer richting geven dan Notion.

Belangrijkste Slite functies voor werkstroombeheer

Bewerking van rijke tekst

Tabellen, insluiten en bijlagen

Samen schrijven

Checklists en procesdocumenten maken

10 GB opslagruimte

✅ Slite voordelen

Gemakkelijk in te stellen

Gebruiksvriendelijke interface

Actieve samenwerkingsmogelijkheden met teams

❌ Nadelen van Slite

Beperkt aantal integraties

Offline ondersteuning beperkt

Geen Google indexatie

Slite prijzen

Slite biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $8/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Slite klanten

G2: 4,7/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

Beste voor werkstroom vergaderingen en communicatie

Hoe georganiseerd je ook bent met workflow management, duidelijke communicatie is de lijm die alles bij elkaar houdt! Constructieve vergaderingen, feedback en samenwerking zijn de sleutel tot het optimaliseren van je processen.

14. Calendly

via Calendly

Met zijn eenvoudige functies voor het plannen van vergaderingen en Zoom-achtige blauwe kleuren is Calendly de koning van de "wacht, ik denk dat ik dit eerder heb gebruikt" momenten.

En TBH, je vond het waarschijnlijk echt leuk.

Calendly maakt het plannen van virtuele of persoonlijke vergaderingen een stuk eenvoudiger. Of je nu een vergadering hebt met slechts één persoon of met een groep, je kunt eenvoudig een deel van je beschikbaarheid delen zodat je gasten een tijd kunnen afspreken.

Vervolgens wordt de gebeurtenis toegevoegd aan je kalender! Zo eenvoudig is het!

Belangrijkste Calendly functies voor werkbeheer

Automatische herinneringen, follow-ups en integratie triggers

Beschikbaarheid voorkeuren en controles

Meerdere opties voor persoonlijke en virtuele vergaderingen op locatie

Calendly integreert met 70+ appsinclusief ClickUp!

✅ Calendly profs

Voeg Calendly direct toe aan uw website of e-mail voor eenvoudig plannen

Automatiseer de communicatie voor en na vergaderingen

Integraties met populaire tools zoals Zoom en Zapier

❌ Calendly nadelen

Vertrouwen op integraties kan moeilijk zijn voor genodigden om door te navigeren

Werkt niet goed met sommige Outlook versies

Calendly prijzen

Calendly biedt een gratis abonnement en meerdere betaalde abonnementen vanaf $10/gebruiker per maand.

Calendly klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (1.290+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.010+ beoordelingen)

15. Slack

via Slack

We houden van Slack ! Met een vergelijkbaar concept en hoeveelheid plezier als AIM, is Slack een flexibel en georganiseerd berichtenplatform dat een sneller alternatief biedt voor e-mail.

Organiseer je team in kanalen voor een gemakkelijke verbinding tussen afdelingen, kantoren en tijdzones, zelfs andere bedrijven.

Laat de creativiteit van je bedrijf de vrije loop met kanalen die zijn ontworpen om mensen samen te brengen! Maak een kanaal voor fietsfanaten, hobbykoks, huisdieren en Star Wars nerds - vooral als het grootste deel van je bedrijf asynchroon of vanuit huis werkt.

Eerlijke waarschuwing: kanalen kunnen superleuk zijn, maar ook gemakkelijk uit de hand lopen. Je zult waarschijnlijk minstens één keer per jaar je kanalen moeten zuiveren.

pro tip:_ zet je Slack notificaties in het weekend op sluimerstand, anders hoor je dat geluid zelfs in je dromen.

Belangrijkste functies van Slack voor werkbeheer

Audio- en videogesprekken

Meer dan 2.000 integraties

Workflow-bouwer voor automatiseringen

Delen van bestanden

✅ Slack professionals

Gemakkelijk instant messaging, delen van bestanden en toegankelijkheid

Meer dan 2.000 integraties en tonnen automatiseringen kunnen Slack krachtiger en nuttiger maken

Uitgebreide emoji-bibliotheek voor creatieve reacties

Zoeken in alle gesprekken in teams

❌ Slack nadelen

Moet vertrouwen op integraties om je werk met Slack vooruit te helpen

Kan geen subkanalen aanmaken voor beter Taakbeheer

Gebrek aan algemenewerklastbeheer functies zoals doelen instellen, taken maken en toewijzen en voortgang bijhouden

Statussen zijn beperkt tot individuele gebruikers, niet tot projecten

Slack prijzen

Slack biedt een gratis abonnement met betaalde opties vanaf $8/gebruiker per maand.

Slack klantbeoordelingen

G2: 4,5/5 (29.650+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (21.210+ beoordelingen)

ClickUp: De beste werkstroom app voor je team

Heb je die lijst bovenaan deze pagina nog?

Hoeveel van deze tools zou je effectiever met elkaar kunnen verbinden of zelfs helemaal kunnen afschaffen met deze tools?

En hier is een strikvraag: heb je er wel aan gedacht om je document-/woordverwerking of spreadsheets op te nemen? Dat zijn tools die je ook weg zou kunnen doen.

Of wat dacht u van plakbriefjes ? Dat is zeker geen goede manier om bedrijfsprocessen of statussen bij te houden!

Je gebruikt waarschijnlijk meer tools dan je denkt en deze werkstroom apps zijn de beste manier om die te vervangen! Kijk hoe je productiviteit verbetert met deze workflow tools.