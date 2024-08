10 beste productanalysetools in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Waarom krijgen bepaalde functies in je product niet de aandacht die ze verdienen? Is dit iets waar je wakker van ligt?

Je bent niet de enige.

Inzicht in gebruikersgedrag, productgebruik en klanttrajecten is moeilijk maar essentieel. Dat is waar een productanalysetool kan helpen! Ze houden bij hoe gebruikers met een product omgaan, onthullen de populairste functies, de tijd die aan elke functie wordt besteed en nog veel meer.

Met productanalyse leer je je product weer helemaal kennen. Vooral de gebieden die moeten worden opgelost.

Met al deze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens is het eenvoudiger om functies aan te wijzen die verbeterd, gepromoot of voltooid moeten worden.

Bovendien helpt het gebruik van de segmentatiemogelijkheden van deze tools je bij het opstellen van gepersonaliseerde berichten die je klanten verder helpen op hun kooptraject.

Natuurlijk, u verbetert uw product en behoudt uw bestaande klantenbestand. Maar dat is nog maar het begin. Laten we eens kijken en analyseren hoe tools voor productanalyse je helpen om je verkoop te verbeteren.

Voordat we onze topkeuzes voor tools voor productanalyse bekijken, kijken we eerst naar een aantal functies die uw team nodig heeft om het meeste uit de investering te halen:

Intuïtieve gebruikersinterface: Een gebruikersvriendelijke interface waarmee zowel technische als niet-technische gebruikers kunnen navigeren en inzichten kunnen verkrijgen

Een gebruikersvriendelijke interface waarmee zowel technische als niet-technische gebruikers kunnen navigeren en inzichten kunnen verkrijgen Aangepaste gebeurtenissen bijhouden: De analytische tool moet aangepaste gebeurtenissen kunnen definiëren en bijhouden die zijn afgestemd op uw specifieke doelen

De analytische tool moet aangepaste gebeurtenissen kunnen definiëren en bijhouden die zijn afgestemd op uw specifieke doelen Integraties: Zorg ervoor dat de tool integreert met uw bestaande databronnen, databases en andere relevante platforms

Zorg ervoor dat de tool integreert met uw bestaande databronnen, databases en andere relevante platforms Gegevensbeveiliging: Zorg ervoor dat de tool voldoet aan de regelgeving voor gegevensbescherming en best practices volgt voor gegevensveiligheid

Zorg ervoor dat de tool voldoet aan de regelgeving voor gegevensbescherming en best practices volgt voor gegevensveiligheid Mobiele analyse: Indien van toepassing, zorg ervoor dat de tool het gedrag van gebruikers van mobiele toepassingen effectief kan analyseren en bijhouden

Indien van toepassing, zorg ervoor dat de tool het gedrag van gebruikers van mobiele toepassingen effectief kan analyseren en bijhouden Datavisualisatie: Zoek naar solide visualisatieopties voor duidelijke en effectieve communicatie van inzichten

Zoek naar solide visualisatieopties voor duidelijke en effectieve communicatie van inzichten Schaalbaarheid: De tool die u kiest moet met uw bedrijf meegroeien naarmate uw gebruikersbestand en datavolume toenemen

De tool die u kiest moet met uw bedrijf meegroeien naarmate uw gebruikersbestand en datavolume toenemen Klantenondersteuning en training: Beschikbaarheid van klantenservice en toegang tot trainingsmateriaal is cruciaal om uw team te helpen het maximale uit de tool te halen

Nu we weten wat we moeten zoeken in productanalytics tools, laten we de top 10 opties eens bekijken.

1. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics voert onze lijst met de beste software voor productanalyse aan en biedt veel gratis tools voor diepgaande analyse van bedrijfsgegevens. Of het nu gaat om uw website of app, Google Analytics stelt u in staat om gegevens van verschillende platforms te onderzoeken en biedt waardevolle inzichten in uw gebruikers.

Functies zoals SMART doelen vergemakkelijken doelen bijhouden zodat uw inspanningen op één lijn liggen met uw doelstellingen. En het beste deel? U krijgt toegang tot inzichten die alleen Google u kan geven.

Aangezien Google veel verschillende producten heeft, zoals Google Advertising en Google Publisher, kunt u deze inzichten koppelen en gebruiken voor betere resultaten.

Google Analytics beste functies

Duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens analyseren met behulp van robuuste rapportage- en visualisatietools

Begrijp de prestaties vanmarketingcampagnes met trechteranalyse

Vereenvoudig het toevoegen van codes voor bijhouden met Google Tag Manager

Patronen en anomalieën detecteren met intelligente anomaliedetectie

Google Analytics limieten

Het gebruikt alleen steekproefgegevens

Geen toegang tot ruwe gegevens

Het is moeilijker om geavanceerde analyses uit te voeren

De limiet is 10 miljoen hits

Prijzen voor Google Analytics

Gratis

Google 360: Aangepaste prijzen

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.240+ beoordelingen)

4.5/5 (6.240+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.760+ beoordelingen)

2. Volledig verhaal

via Volledig verhaal Fullstory is een populaire keuze in analytische software die de specifieke gebieden onderzoekt waar uw website, app of software problemen kan veroorzaken voor bezoekers. Het identificeren van problemen helpt je om verbeteringen aan te brengen.

Deze software voor productanalyse lost problemen zoals 404 pagina's met fouten en ontbrekende tags effectief op en zorgt zo voor een soepelere digitale ervaring.

Dat is nog niet alles; je analyseprogramma's moeten ook efficiënt werken met andere tools in je arsenaal. Fullstory integreert met populaire software voor projectmanagement zoals Slack, Trello en meer.

Fullstory beste functies

Direct inzicht in interacties en gedrag van gebruikers met real-time rapportage

Krijg een beter inzicht in uw klantenbestand met gerichte analyse met behulp van segmentatie

Specifieke acties koppelen aan individuele gebruikers met gebruikersidentificatie

Krijg een gedetailleerd overzicht van elke klik die gebruikers maken met nauwkeurige klik bijhouden

Fullstory limieten

Meer gericht op het bijhouden van websites, minder efficiënt voor apps

Relatief duur vergeleken met vergelijkbare tools

Fullstory prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Business: Aangepaste prijzen

Fullstory beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

4.5/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (65+ beoordelingen)

3. Mixpanel

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Mixpanel-1400x787.png Geef al je belangrijkste statistieken in één oogopslag weer met Mixpanel /%img/

via Mixpanel Als u elk aspect van het gedrag van gebruikers wilt controleren, dan kan Mixpanel u helpen. Het analyseert gegevens, signaleert trends, biedt realtime updates en helpt gegevens te visualiseren gemakkelijk met gedetailleerde grafieken en diagrammen.

Mixpanel onderscheidt zich door de gebruiksvriendelijke benadering van gegevensverkenning - kennis van SQL is niet nodig. Schalen is geen probleem; het platform groeit mee met uw groeiende datavolume.

Mixpanel beste functies

Effectief experimenteren met A/B testen

Krijg een duidelijk inzicht in de resultaten met veelzijdige datavisualisatie

Verzamel feedback van gebruikers voor aanpassingen met mobiele enquêtes

Automatiseer het bijhouden van gebruikersinteracties met auto-track functies

beperkingen van Mixpanel ####

Dashboard format kan gebruiksvriendelijker

Sommige gebruikers vinden de leercurve een uitdaging

Sommige gebruikers vinden de functies in de documentatie verouderd

Mixpanel prijzen

Gratis

Groei: begint bij $20 per maand

begint bij $20 per maand Enterprise:begint bij $833 per maand

Mixpanel beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (1080+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1080+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4. UXCam

via UXCam UXCam is een van de beste softwaretools voor productanalyse waarmee het gedrag van gebruikers van mobiele apps kan worden gevolgd. Het geeft een duidelijk overzicht van hoe gebruikers omgaan met uw app en helpt u de algehele betrokkenheid te verbeteren.

Wat intrigerend is, is dat je inzicht krijgt in gegevens over gebruikersgedrag en begrijpt waarom gebruikers misschien niet converteren met functies als Heatmaps en herhalingen van sessies.

UXCam beste functies

Kernprestatie-indicatoren (KPI's) weergeven en analyseren met aanpasbare dashboards

Verfijn uw klanttraject met trechteranalyses

Precies bepalen waar gebruikers afhaken in je app met schermstromen

Gegevens aanpassen met gebeurtenisanalyses voor inzichten op maat

UXCam limieten

Dashboards zouden kunnen profiteren van krachtigere en flexibelere functies

Uitsluitend ontworpen voor mobiele apps, niet voor webapps

Relatief duur

Af en toe problemen met langzaam laden

UXCam prijzen

Gratis : Tot 3.000 sessies

: Tot 3.000 sessies Groei : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

UXCam beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

5. Amplitude

via Amplitude Amplitude onderscheidt zich als een eersteklas productanalysetool en biedt waardevolle inzichten in hoe gebruikers door uw applicatie navigeren, wat hun favoriete functies zijn en nog veel meer om de retentie te verbeteren. Deze inzichten helpen u uw digitale productstrategie .

De gebruiksvriendelijke interface onderscheidt Amplitude, waardoor de leercurve soepeler verloopt in vergelijking met andere software voor productanalyse.

Amplitude beste functies

Betrokkenheid bij gegevens door visualisatie

Gebruikers drop-off bijhouden met efficiënte funnel analytics

Diep in gegevens duiken voor waardevolle inzichten

Gebruiksvriendelijke interface geschikt voor beginners en niet-technische gebruikers

Amplitudebeperkingen

De analyse is beperkt tot gegevens die in de afgelopen 365 dagen zijn verzameld

Het is niet de beste oplossing voor technische gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde functies

Limieten voor gebruikerssegmenten, voorbeeld in gebruikersstromen en het aantal gebeurtenissen voor één grafiek

Prijzen voor amplitude

Gratis

Plus: Begint bij $49 per maand

Begint bij $49 per maand Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Amplitude beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2.010+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.010+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

6. Glazen doos

via Glassbox Glassbox is een van de tools voor productanalyse die je inzicht geeft in de interactie tussen gebruikers en je digitale product via verschillende kanalen. Het gaat er niet alleen om wat ze doen, maar ook waarom ze het doen.

Deze kristalheldere weergave versnelt de besluitvorming. En als besluitvorming vaak een struikelblok is, overweeg dan het gebruik van gratis sjablonen voor besluitvorming om uw resultaten te verbeteren.

functies van Glassbox

Duik diep met verbeterde journey maps en sessie replays om het gedrag van gebruikers te begrijpen

Ontvang realtime visualisaties die gebruiksvriendelijk zijn en gegevens van zowel web- als mobiele apps omvatten

Verkrijg inzichten op basis van AI voor snellere besluitvorming

Ontwikkel essentiële functies op basis van wat uw klanten gebruiken en nodig hebben met behulp van gedragsgegevens

Glassbox limieten

Beperkte opties voor het aanpassen van weergaven en elementen van rapporten

Gebruikers kunnen het een uitdaging vinden om naar paginanamen te zoeken zonder een gecentraliseerde opslagplaats

Sommige gebruikers rapporteren een tragere functiesnelheid

Glassbox prijzen

Glassbox heeft aangepaste prijsmodellen voor jouw specifieke vereisten.

Glassbox beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (580+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (40+ beoordelingen)

7. Pendo

via Pendo Pendo is een van de populairste tools voor productanalyse op de markt. Geen technische kennis nodig - duik erin en verzamel gegevens over app- en gebruikersgedrag. Het coole gedeelte? Met retroactieve analyse kun je ook leren van gegevens uit het verleden - een mogelijkheid die veel wordt gebruikt door product- en marketingteams.

Maak uw besluitvormingsproces sneller met deze inzichten. Pendo doet ook wonderen voor je team met proces analytics. Gebruik de gegevens om de apps die je team elke dag gebruikt aan te passen en te stroomlijnen.

Pendo beste functies

Ontdek snel de functies van het product waar uw klanten dol op zijn

Visualiseer gegevens om te zien waar gebruikers blokkades tegenkomen of afhaken

Integreer met CRM en tools zoals Salesforce, Slack, WordPress en meer

Pendo limieten

Aanpassingsmogelijkheden voor analytische functies en dashboards zijn enigszins beperkt

Enige technische kennis is vereist, vooral voor taggen

Pendo prijzen

Gratis

Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Portfolio: Aangepaste prijzen

Pendo beoordeling en recensies

G2: 4.4/5 (1350+ beoordelingen)

4.4/5 (1350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

8. Logrocket

via Hoop Analytics

Heap onderscheidt zich door zijn eenvoud in het verzamelen en analyseren van productlevenscycluse gegevens . Met de intuïtieve interface van Heap wordt het navigeren door de fijne kneepjes van gegevens eenvoudig, waardoor het een van de meest gebruiksvriendelijke tools voor productanalyse op deze lijst is voor niet-technische mensen.

Wat Heap onderscheidt is het vermogen om inzichten te bieden die aan de verwachtingen van de klant voldoen en deze overtreffen, wat leidt tot een verbeterde retentiegraad.

Heap beste functies

Eenvoudige installatie voor probleemloze start

Indrukwekkende herhalingen van sessies lokaliseren de exacte gebruikers

Snelle feedback na installatie zonder complicaties

Sterk ondersteuningsteam ondersteunt je

Hoop limieten

Mist rondleidingen, banners en NPS-enquêtes in vergelijking met sommige alternatieven

Problemen met de nauwkeurigheid van bepaalde automatisch vastgelegde en gelabelde gebeurtenissen

Richt zich alleen op interacties aan de voorkant, waardoor een andere tool nodig is voor backend afhandeling

Heap prijzen

Gratis

Groei : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pro : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Heap beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1070+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1070+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

10. Kwantum Metriek

via Kwantum Metriek Quantum Metric sluit onze lijst af als een invloedrijke speler onder de beste tools voor productanalyse. Het dekt een breed bereik van KPI's, of ze nu technisch, gedragsmatig of bedrijfsgericht zijn.

Het platform richt zich op het snel identificeren van veranderingen in deze KPI's om je op de hoogte te houden, vooral wanneer er zich afwijkingen voordoen zoals problemen met conversie. Het opsporen en aanpakken van deze problemen in realtime kan de klantenbinding sterk verbeteren.

Over klantenbinding gesproken: het helpt je ook om in de gegevenspunten van klantsegmenten te duiken. Daar kun je hun onvervulde behoeften identificeren en ernaar handelen.

Quantum Metrics beste functies

Uitgebreid bijhouden van het gebruik

Detectie van problemen in een vroeg stadium met een onderzoeksaanpak

Analyse op maat via aanpasbare dashboards

Direct inzicht met zichtbare apps, met heatmaps en scrolldiepte op uw site

Quantum Metrics limieten

Er is geen integratie met Google Spreadsheets

Er is ruimte voor verbetering in de interactieweergave

De interface voor aangepaste rapportage zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Quantum Metrics prijzen

Prijsdetails worden niet getoond op het platform.

Quantum Metrics beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Terwijl platforms als Google Analytics zich richten op het verkrijgen van bruikbare inzichten uit productgegevens, zijn geavanceerde oplossingen voor productbeheer zoals ClickUp maakt gebruik van AI-mogelijkheden om een samenhangend stappenplan te maken voor een betere samenwerking tussen teams en het efficiënt genereren van feedback van gebruikers. Het kan gemakkelijk verdubbelen en concurreren met de beste tools voor productanalyse op deze lijst.

Gebruik ClickUp om uw productlevenscyclus efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking

ClickUp ClickUp AI verandert de manier waarop u onmiddellijke crises in productbeheer aanpakt. Als uw concurrent bijvoorbeeld een product lanceert dat vergelijkbaar is met het uwe voordat u dat doet, moet u snel actie ondernemen. De lancering die voor de volgende maand stond, verschuift plotseling naar de volgende week. Te veel te doen, maar te weinig tijd. ClickUp AI maakt het je gemakkelijker door:

Het maken van een marktintroductie abonnement en het toewijzen van verantwoordelijkheden aan verschillende afdelingen zoals product- en marketingteams, sales, services, SEO, engineering en meer

ClickUp AI automatiseert de taken die elke afdeling moet uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een ontwerp selecteert, kunt u prompts invoegen en het zal u helpen bij het brainstormen over mogelijke user journeys en uw design team heeft alles wat ze nodig hebben om aan de slag te gaan

Snelle communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen laat geen ruimte voor verwarring

Automatiseer het schrijven van documentatie met ClickUp AI, bewaak de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

Hoewel ClickUp de meeste productbeheertaken automatiseert, zijn hier enkele extra functies die helpen:

ClickUp beste functies

Een visuele weergave krijgen vantijdlijnen van projecten en mijlpalen met stappenplannen

Gebruik de vele sjablonen om snel productbriefings, productroutekaarten, agile scrumbeheer en bug- en probleembijhouden op te stellen

Centraliseer projectdetails, vereisten en specificaties met documentatie

Instellen, bijhouden en beheren van doelen van projecten om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de algemene doelstelling van het bedrijf

Gebruik de hulpmiddelen voor de planning van de Sprint, het beheer van de backlog en het bijhouden van de voortgang

ClickUp's gebruiken om voortgang bij te houden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen

Stel prioriteiten en organiseer taken voor een efficiënte uitvoering van Sprints

Krijg een gecentraliseerd dashboard voor directe toegang tot projectgegevens, voortgang en KPI's

Aangepaste rapporten maken om de gegevensanalyse te verbeteren

Visuele hulpmiddelen gebruiken, zoals grafieken en grafieken, voor eenvoudige interpretatie van projectgegevens

Samenwerken enstrategisch abonnement met uw teamleden ongeacht hun locatie

ClickUp vergaderingenagile projectmanagement moet zich aanpassen aan de veranderende eisen van uw teams

ClickUp limieten

Overweldigend voor nieuwe gebruikers door veel verschillende functies en functionaliteiten

Het duurt soms wat langer voordat veranderingen in kaarten worden weergegeven

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vijf verschillende prijsabonnementen om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende teams:

Free Forever-abonnement

Beperkt abonnement: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business Plan : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Business Plus Plan : $19 per maand per gebruiker

: $19 per maand per gebruiker Enterprise Plan: aangepaste prijzen

Aantekening: ClickUp AI is beschikbaar voor $5 per werkruimte op alle betaalde abonnementen.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Vind onmiddellijk de gegevens die u nodig hebt met widgets in ClickUp Dashboards

Omarm datagestuurd succes: Kies de juiste productanalysetool voor uw groei

Naarmate u verder gaat met het ontdekken van interessante inzichten over uw product, moet u dit aanvullen met tools die productbeheer gemakkelijker maken, net zoals ClickUp dat doet met zijn diverse functies.

Het gaat tenslotte niet alleen om het verzamelen en interpreteren van gegevens, maar ook om het automatiseren van de volgende processen en het verbeteren van de samenwerking tussen uw teamleden.

Met de juiste tools voor productanalyse hoeft u zich niet langer af te vragen of de concurrentie het zal overnemen. U bent klaar om snelle en efficiënte acties te ondernemen wanneer dat nodig is.