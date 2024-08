10 gratis sjablonen voor concurrentieanalyse in Excel en ClickUp

De wereld beweegt snel. En de kans is groot dat je concurrentie dat ook doet.

Wat moet een team doen dat competitief wil blijven? Dat klopt. Je weet waarschijnlijk al wat ik ga zeggen.

Een van de beste manieren om te weten wat je volgende beste stap zou moeten zijn, is door een concurrentieanalyse uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat je een holistische kijk hebt op je markt en de concurrenten daarin.

Om je hierbij te helpen, bekijk de lijst met 10 gratis sjablonen voor concurrentieanalyses voor Excel en ClickUp. Deze sjablonen maken het eenvoudig om uw concurrenten te volgen, te vergelijken en ervan te leren waardoor u de voorsprong krijgt die u nodig hebt om de beste te zijn. šŸ„‡

Maar laten we natuurlijk eerst beginnen met een duidelijke definitie.

Wat is een sjabloon voor concurrentieanalyse?

Een sjabloon voor concurrentieanalyse is een kant-en-klaar document, spreadsheet, slide deck of takenlijst die is ontworpen om je te helpen bij het verzamelen en analyseren van informatie over je concurrenten.

Door te kijken naar de verschillende aspecten van een ander bedrijf, zoals producten, financiering, marktaandeel, prijzen en marketingstrategieƫn, kun je met een sjabloon voor concurrentieanalyse inzichtelijke informatie vastleggen. Deze sjablonen bieden bestuursleden, leiderschapsteams of individuele medewerkers een sorteerbaar en gemakkelijk te begrijpen rapport over je concurrenten.

Deze waardevolle kennis helpt je vervolgens om betere beslissingen te nemen en je eigen bedrijfsstrategieƫn rond je concurrentie te plannen.

Wat is een goede sjabloon voor concurrentieanalyse?

Een goed sjabloon voor concurrentieanalyse is duidelijk, gebruiksvriendelijk en uitgebreid. Het moet relevante categorieƫn en velden bevatten waarmee u informatie kunt verzamelen en vergelijken en waarmee u uw concurrentiepositie kunt verbeteren de voor- en nadelen kunt verzamelen van je concurrenten.

Een handig sjabloon moet kunnen worden aangepast aan je specifieke branche en je doelgroep. Het is altijd een pluspunt als je concurrentieanalyse visueel aantrekkelijk is hoewel dat niet per se een vereiste is.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiƫnter te werken

U wilt er wel voor zorgen dat uw analyse overzichtelijk is en dat is waar een sjabloon u enorm veel tijd bespaart. Uiteindelijk kunt u met een sjabloon voor concurrentieanalyse van hoge kwaliteit waardevolle inzichten krijgen in uw concurrentie en geĆÆnformeerde besluitvorming ondersteunen voor de groei en het succes van uw bedrijf.

10 gratis sjablonen voor concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse is waardevol voor bedrijven die vooruit willen komen in hun branche en meer willen weten over hun directe concurrenten. Met behulp van deze gratis Excel- en ClickUp-sjablonen kunt u uw concurrentie beter begrijpen en slimmere beslissingen nemen om uw bedrijf een boost te geven.

Hier is een lijst met enkele van onze beste sjablonen voor concurrentieanalyse die u vandaag nog kunt gebruiken.

1. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Uitproberen ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor Concurrentieanalyse ! De elementen kunnen vrij worden toegevoegd, gewijzigd en gepositioneerd in deze interactieve weergave. Gebaseerd op uw ingestelde metriek, toont elk kwadrant hoe elk element presteert. Het bevat zelfs een legende voor elk kwadrant.

Gebruik deze uitgebreide sjabloon om op de hoogte te blijven van de sterke en zwakke punten en strategieƫn van hun concurrenten. Het is ook mogelijk om gebieden te identificeren waar teams uitblinken en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn door het bijhouden van belangrijke statistieken, zoals marktaandeel en productaanbod.

Het marketingteam kan bijvoorbeeld het volgende gebruiken sjabloon gebruiken om sociale media te vergelijken betrokkenheid tussen concurrenten. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Prijsanalyse Sjabloon

ClickUp Prijslijst Concurrentieanalyse

Met twee statussen en ƩƩn weergave helpt deze analysesjabloon u bij het onderzoeken van uw belangrijkste concurrenten om meer te weten te komen over hun goederen, verkoop en marketingstrategieƫn als manier om marktaandeel te winnen.

Gebruik ClickUp's Prijsberekeningsmodel voor Concurrentieanalyse om datagestuurde beslissingen te nemen over uw eigen prijsmodellen, zodat u concurrerend blijft terwijl u uw winst maximaliseert. Een kleinhandel kan bijvoorbeeld de kortingen en promoties van concurrenten controleren om zijn eigen prijsstrategie te optimaliseren. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten

Volg de producten van uw concurrenten!

Met ClickUp's sjabloon voor het volgen van concurrenten houden teams de activiteiten en vooruitgang van concurrenten in de gaten. Door op de hoogte te blijven van de productlanceringen, marketingcampagnes en klantenfeedback van concurrenten, wordt het veel eenvoudiger om hun strategieƫn aan te passen om voorop te blijven lopen.

Zodra je het als een gedeeld document maakt, kan het hele team op de hoogte blijven van welke producten er op dit moment op de markt zijn. Een softwareontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld software-updates van concurrenten bijhouden om ervoor te zorgen dat hun product de concurrentie aankan. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Hoe goed scoort uw product op de markt? Probeer een concurrentieanalyse compleet met matrices die u helpen te visualiseren waar u staat in de markt.

De Sjabloon voor concurrentieanalyse is ontworpen om teams te helpen trends te herkennen en de informatie te gebruiken om met innovatieve producten of diensten te komen. Een startup kan deze sjabloon bijvoorbeeld gebruiken om een onderbediend klantsegment te identificeren en een gericht aanbod te creƫren. Het is ook belangrijk om je directe en indirecte concurrenten in detail te beschrijven. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp SEO Concurrentieanalyse Sjabloon

ClickUp SEO Concurrentieanalyse Sjabloon

Organisch scoren in de resultatenpagina's van zoekmachines is een van de meest kosteneffectieve manieren om leads te verzamelen, naamsbekendheid op te bouwen en uw marktaandeel te vergroten!

Probeer ClickUp's SEO Concurrentieanalyse Sjabloon uit om uw eigen SEO inspanningen en meer organisch verkeer naar uw productwebsite leiden. Een contentmarketingteam kan deze sjabloon gebruiken om goed presterende zoekwoorden te identificeren en boeiende SEO-vriendelijke inhoud te maken, waardoor u een concurrentievoordeel krijgt.

Op deze manier zorgt u ervoor dat uw zoekwoordstrategie overzichtelijk is en houdt u al uw contentcreatie-inspanningen op Ć©Ć©n plek bij voor al uw klanten SWOT-analyse . Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon

ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon

ClickUp's vergelijkingsmatrixsjabloon stelt teams in staat om meerdere concurrenten te vergelijken op verschillende factoren in een visueel aantrekkelijk matrixformaat voor een gedetailleerde SWOT-analyse.

Misschien moet u meerdere concurrenten vergelijken op een handvol factoren op een manier die visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen is. In dat geval is de ClickUp Vergelijkingsmatrix de perfecte sjabloon voor jou.

Neem weloverwogen strategische beslissingen door de zwakke punten van uw concurrenten te identificeren. Een verkoopteam kan deze sjabloon bijvoorbeeld gebruiken om gebieden te identificeren waar hun product de concurrentie overtreft waardoor ze die kenmerken kunnen benadrukken tijdens verkoopgesprekken.

Bekijk deze_ productvergelijkingssjablonen ! Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon

ClickUp Matrix met productkenmerken

Deze Matrix Sjabloon met productkenmerken door ClickUp helpt teams hun producten of diensten te vergelijken met die van hun concurrenten. Door de belangrijkste kenmerken, voordelen en prijzen te benadrukken, kunnen teams hun positie in de markt beter begrijpen en de nodige aanpassingen maken.

Een softwarebedrijf zou dit bijvoorbeeld kunnen gebruiken sjabloon gebruiken om de functies te vergelijken en functionaliteit van concurrerende applicaties te vergelijken. Dit geeft je een concurrentievoordeel ten opzichte van je directe en indirecte concurrenten, zodat je markttrends beter kunt identificeren. Deze sjabloon downloaden Als je op zoek bent naar meer voorbeelden, bekijk dan onze lijst met de beste Matrixsjablonen !

8. ClickUp Vergelijkende Markt Sjabloon

ClickUp vergelijkende markt sjabloon

ClickUp's vergelijkende marktanalyse sjabloon is ontworpen om de prestaties van verschillende producten, diensten of strategieƫn te vergelijken tegen vooraf bepaalde criteria voor de ultieme concurrentieanalyse.

Gebruik deze informatie om uw concurrentievoordeel en de meest effectieve benaderingen te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen. A productontwikkelingsteam kan deze sjabloon gebruiken om prototypeontwerpen te evalueren en te vergelijken voordat de definitieve versie wordt gekozen.

Daarnaast is een sjabloon voor vergelijkende marktanalyse (CMA) handig voor taken als het bepalen van de waarde van een huis aan de hand van recent verkochte, vergelijkbare eigendommen. Deze sjabloon downloaden

9. Sjabloon.net Concurrentieanalyse sjabloon Excel

Via Template.net

Deze Excel-sjabloon van Template.net biedt een vertrouwde en eenvoudig aanpasbare indeling voor teams die hun concurrentie willen analyseren. Door de gegevens van concurrenten bij te houden in Excel, gebruiken teams ingebouwde functies zoals grafieken en draaitabellen om hun bevindingen te visualiseren en te analyseren.

Een financieel team zou deze sjabloon kunnen gebruiken om de belangrijkste financiƫle gegevens van concurrenten te vergelijken, zoals omzetgroei of winstmarges. Maar dat is slechts ƩƩn voorbeeld houd in gedachten dat Excel flexibel is . Deze sjabloon downloaden

10. SlideTeam PowerPoint-sjabloon voor concurrentieanalyse

Via SlideTeam

Deze PowerPoint-sjabloon voor concurrentieanalyse helpt teams om hun bevindingen over de doelmarkt te presenteren in een visueel aantrekkelijke en verteerbare indeling.

Door ruwe gegevens om te zetten in boeiende presentaties kunnen teams hun inzichten veel duidelijker communiceren. Een managementteam kan deze sjabloon bijvoorbeeld gebruiken om het concurrentielandschap te laten zien tijdens een strategische planningsvergadering zonder uren achter de computer te zitten om een presentatie van de grond af aan te maken. Deze sjabloon downloaden gerelateerd: Balanced Scorecard Sjablonen

Voordelen van het gebruik van een gedetailleerd sjabloon voor concurrentieanalyse

Wat is er zo geweldig aan het uitvoeren van een concurrentieanalyse als onderdeel van uw grotere bedrijfsstrategie?

U leert veel meer over uw markt

Concurrentieanalyse helpt teams om hun branche en doelmarkt beter te begrijpen. Deze kennis voorziet hen van de informatie die ze nodig hebben om met een sterk actieplan te komen.

Door een concurrentieanalyse kan een softwarebedrijf bijvoorbeeld trends in de voorkeuren van klanten identificeren, waardoor ze hun product beter kunnen afstemmen op de eisen van de markt. šŸŽÆ

Het brengt betere kansen voor uw bedrijf aan het licht

Door de sterke en zwakke punten van concurrenten te onderzoeken, ontdekken teams potentiƫle kansen voor uw bedrijf groei en uitbreiding . Dit proces kan hiaten in het aanbod van concurrenten onthullen wat betekent dat je net een kans hebt ontdekt om een unieke oplossing te introduceren.

Discrepanties tussen de huidige en gewenste status van een organisatie visueel identificeren

Een ontwikkelaar van een fitness-app zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat concurrenten geen uitgebreide voedingstracking hebben en daarom besluiten om deze functie in hun app op te nemen en deze te benadrukken als een functie waarmee ze zich onderscheiden.

Het kan de kwaliteit van uw producten of bedrijfsstrategieƫn verbeteren

Teams die de producten en diensten hun eigen aanbod verfijnen en zich onderscheiden. Waarom? Door concurrenten te bestuderen kunnen ze best practices en innovatieve functies identificeren. Van daaruit is het slechts een kwestie van ze toe te voegen aan je eigen producten.

Een kledingretailer kan bijvoorbeeld zien dat een concurrent persoonlijke stijladviezen geeft via een stijlquiz en besluit een soortgelijke ervaring te implementeren om de ervaring van zijn klanten te verbeteren.

De strategieƫn en tactieken van je concurrenten kennen, geeft je ongetwijfeld een voorsprong. Door inzicht te krijgen in templates van het concurrentielandschap kunnen teams betere strategieƫn ontwikkelen voor meerdere aspecten van hun bedrijf.

Door het concurrentielandschap te begrijpen, kunnen teams beter geĆÆnformeerde beslissingen nemen over marketing, productontwikkeling, prijsstelling en klantbetrokkenheid. StrategieĆ«n rond klantbetrokkenheid, verkoop en distributie, en zelfs marketing en reclame kunnen allemaal worden verbeterd met een grondige concurrentieanalyse.

U creĆ«ert beter geĆÆnformeerde doelen en benchmarks

Met een sjabloon voor concurrentieanalyse op sleeptouw kunnen teams hun prestaties gemakkelijker vergelijken met de huidige marktstandaarden. Dankzij de vergelijkende aard van een concurrentieanalyse kunnen teams realistische doelen stellen en vooruitgang meten tegen die doelen.

Bijvoorbeeld een digitale marketingbureau zou de concurrentie kunnen evalueren klantenbinding en doelen stellen om deze te overtreffen, wat uiteindelijk leidt tot bedrijfsgroei. šŸ“ˆ

Gebruik ClickUp om de voortgang bij te houden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en taakdoelen

Waar is uw merkpositionering ten opzichte van uw concurrenten en uw algemene doelgroep? Dit is een cruciale vraag die je met een concurrentieanalyse duidelijk kunt beantwoorden. Door de unique selling points van concurrerende merken te begrijpen, kunnen teams hun eigen sterke punten benadrukken en een overtuigende merkidentiteit ontwikkelen.

Een milieuvriendelijk cosmeticabedrijf kan bijvoorbeeld zijn duurzame praktijken en natuurlijke ingrediƫnten benadrukken om zich te onderscheiden van concurrenten, nadat het heeft ontdekt dat niemand anders in de cosmeticasector deze invalshoek gebruikt.

Anticipeer op de acties van uw concurrenten

Het analyseren van concurrenten helpt teams te anticiperen op hun bewegingen en het spel voor te blijven. Concurrentieanalyse helpt teams patronen en potentiƫle kansen te ontdekken.

Dit helpt teams zich voor te bereiden op mogelijke uitdagingen die in het verschiet liggen, of het kan hen informeren over hoe ze hun concurrentiepositie kunnen verbeteren hun marketingcampagnes uitvoeren voor Q4. Het belangrijkste voordeel van een concurrentieanalyse ligt in de schijnbaar eindeloze mogelijkheden wat betreft wat je kunt doen met de gegevens die je aan het licht brengt.

Stel, je bent een marketingteam bij een drankenproducent. Je merkt een trend in de richting van suikerarme alternatieven en ontwikkelt nieuwe productlijnen net op tijd voor de feestdagen om de concurrentie voor te blijven.

Identificeer potentiƫle partnerschappen en samenwerkingen

Wie houdt er niet van wederzijds voordelige relaties? Sjablonen voor concurrentieanalyses kunnen mogelijkheden voor samenwerking met andere bedrijven in uw branche aan het licht brengen.

Een concurrentieanalyse brengt sterke punten van concurrenten aan het licht die uw eigen sterke punten aanvullen. Een technische startup die gespecialiseerd is in AI-gestuurde analyses zou bijvoorbeeld kunnen samenwerken met een groter bedrijf dat aanvullende diensten aanbiedt, zoals de levering van B2B-gegevens, om uiteindelijk het bereik te vergroten en het aanbod te verbeteren. šŸ¤

Verbeter de klantervaring

Door de sterktes en zwaktes van concurrenten te begrijpen, moeten teams eerst verbeterpunten identificeren om vervolgens de klantervaring te kunnen verbeteren.

Een productteam voor een abonnementsboxdienst kan bijvoorbeeld te weten komen dat concurrenten efficiƫntere verzendprocessen hebben, waardoor ze hun eigen logistiek moeten stroomlijnen om tijdige leveringen en tevreden klanten te garanderen.

Niets is waardevoller dan informatie over je directe concurrenten, dus waarom zou je geen tracking gebruiken om dat concurrentievoordeel te krijgen?

Begin met het identificeren van gebieden voor verbetering en groei, kapitaliseer op nieuwe kansen en bereik uiteindelijk meer succes. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, overweeg dan om deze sjablonen voor concurrentieanalyse op te nemen in je bedrijfsstrategie - je resultaat zal je dankbaar zijn.