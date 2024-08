Hoe je een werkstroom voor het maken van inhoud opbouwt voor contentmarketing

Het succes van contentmarketing hangt af van verschillende dingen, maar het sleutelelement is consistentie.

Consistentie heeft invloed op zoveel onderdelen van je marketinginspanningen. Daarom is het opbouwen van een werkstroom voor het aanmaken van content essentieel voor een contentmarketingstrategie .

Marketingteams worden vaak opgehouden met het aanmaken van content, dus het vaststellen van een goede productieproces voor content kan op de achtergrond raken. Zonder een goed gepland proces voor het aanmaken van content verspilt je team moeite, tijd en middelen, wat een negatieve invloed heeft op je Business.

Een goed gedefinieerde content marketingworkflow geeft je content team een richting en standaardiseert je content activiteiten. Het eindresultaat is geweldige content, een uniforme publicatiefrequentie en een productiever team voor content.

Dit artikel helpt je te begrijpen wat een solide contentstrategie en content werkstroombeheer eruit zien. Maar voordat we daar dieper op ingaan, lees je hier waarom je zou moeten overwegen er een te bouwen. 🏗️

Wat is een Content Werkstroom en waarom heb je er een nodig?

Een workflow voor het aanmaken van content is een reeks taken of stappen die moeten worden voltooid voordat je content klaar is om te publiceren. Het definieert ook de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken mensen, de documenten en middelen die in elke fase moeten worden gebruikt en de tijdlijnen voor elk van deze taken.

Of je nu een blogbericht maakt, webpagina kopieert, of een post in sociale media, zou alle content idealiter door een gedefinieerde workstroom voor content moeten gaan. U kunt echter verschillende workflows hebben voor verschillende formats van content.

De meeste teams voor contentmarketing hebben hun eigen proces, zelfs als deze niet formeel zijn vastgelegd of gedocumenteerd. Het is gewoon de manier waarop jullie werken. Dus waarom moet je je workflow voor content definiëren? 🤔

Het hebben van een goed gedefinieerde workflow voor content zorgt ervoor dat:

Je proces wordt opgedeeld in kleinere stappen om het beter beheersbaar en traceerbaar te maken

Rollen, verantwoordelijkheden ente leveren prestaties zijn duidelijk voor alle leden van het team

Er kan een consistent schema voor het publiceren van content worden opgesteld

Knelpunten in de content worden geëlimineerd

Elk stuk content doorloopt een standaard kwaliteitscontroleproces

Middelen en tijd worden optimaal gebruikt

Je hebt zichtbaarheid in je content projecten en de voortgang ervan

Content wordt goed verdeeld en gepromoot

Zonder een gedocumenteerde werkstroom voor contentbeheer:

Uw team mist deadlines en content blijft dagenlang in productie hangen

Rollen zijn niet duidelijk en het proces is versnipperd zonder duidelijkheid over wie wat Nog te doen heeft

Redactieteams hebben het moeilijk om fouten en inefficiëntie in content te corrigeren, waardoor het proces verder vertraagt

Content wordt inconsistent in kwaliteit, stem en uiteindelijk prestaties

Stappen worden herhaald en middelen worden onder- of overbenut zonder enig positief effect

Projectmanagers hebben moeite om de voortgang van projecten bij te houden zonder gedefinieerde statussen van de werkstroom

De doelen van contentmarketing worden niet op tijd gehaald en de ROI wordt beïnvloed

Hoe ziet een goede workflow voor content eruit?

Een goede workflow voor content moet het volgende definiëren:

Welke fases je content doorloopt voor publicatie

Rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid in het contentproductieproces

Taken in elke fase van het proces

Tools en middelen die nodig zijn om deze taken te voltooien

Realistische tijdlijnen en schema's voor elke fase van de Taak en Werkstroom

Bouwen aan een solide workstroom voor contentbeheer vereist zorgvuldige abonnementen, brainstormen in teams en toezicht om ervoor te zorgen dat uw werkproces de beste resultaten oplevert. Afhankelijk van het volume en de soorten content die u maakt, hebt u mogelijk meer dan één workstroom voor content nodig.

Een goede contentmarketingworkflow voor één persoon is misschien niet ideaal voor je hele team. Het komt allemaal neer op de manier waarop jij werkt en jouw specifieke doelen. 🏆

Taakgebaseerde werkstromen versus statusgebaseerde werkstromen

Het is ook belangrijk om te weten of uw team beter zou werken met een op taken gebaseerde workflow of een op status gebaseerde workflow.

In taakgebaseerde workflows zijn de fasen van de workflow de taken die in die fase moeten worden uitgevoerd. Hier is elke stap veel gedetailleerder gedefinieerd en weet iedereen die aan het project werkt wat er van hem of haar wordt verwacht.

Hier is een voorbeeld van een taakgebaseerde workflow voor het maken van effectieve content :

via Narrato

Taakgebaseerde workflows zijn geweldig voor iedereen, maar nog meer voor relatief nieuwe teams op het gebied van content. Wie de taak krijgt toegewezen, heeft een duidelijk beeld van zijn taak, wat er is gedaan en wat er daarna gebeurt. Dit maakt het proces voor het aanmaken van content een stuk transparanter.

Meer ervaren teams gebruiken echter vaak een op status gebaseerde werkstroom waarbij elke fase wordt gedefinieerd aan de hand van de status, zoals de naam al doet vermoeden. De fases beschrijven niet uitgebreid wat er nog gedaan moet worden, zoals bij werkstromen die gebaseerd zijn op taken.

Op status gebaseerde workflows zijn gemakkelijker bij te houden, maar om het meeste uit deze contentworkflow te halen, moet je team een duidelijk inzicht hebben in het proces voor het aanmaken van content. Positief is dat statusgebaseerde workflows breder toepasbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor verschillende typen content die je maakt.

Hier is een voorbeeld van een op status gebaseerd proces:

Taken eenvoudig in de lijstweergave plaatsen om content voor sociale media door elke fase te zien bewegen

Stel ook realistische deadlines en tijdlijnen in voor elke stap, afhankelijk van hoe lang het logischerwijs duurt om de stap te voltooien. Dit helpt uw team beter te plannen en zorgt ervoor dat publicatieschema's worden nageleefd.

5. Automatiseer en organiseer uw werkstroom

Het creëren van je content workstroom is slechts de eerste stap. Om het succesvol uit te voeren en het op de lange termijn vol te houden, hebt u ondersteuning nodig van de juiste technische hulpmiddelen software voor workflow voor content en een robuuste projectmanagement platform zoals ClickUp zijn nodig voor een succesvolle implementatie van uw content workflow. 🤝

Door workflowsoftware te gebruiken, kunt u niet alleen aangepaste workflows bouwen voor uw contentmarketinginspanningen, maar deze ook automatiseren. Met automatisering van werkstromen kunt u bepaalde acties triggeren in elke fase van de werkstroom, waardoor uw team veel tijd bespaart op repetitieve, regelgebaseerde activiteiten.

Content workflowsoftware zoals Narrato is handig voor dit soort dingen. Met Narrato kun je je eigen aangepaste stappen in de content workflow maken en automatiseren. Je kunt de content ook op het platform zelf creëren en het biedt tools zoals een grammaticacontrole, AI-schrijver sEO optimizer en briefgenerator om uw contentproductieproces op dezelfde plaats te consolideren.

Bonus: Creëer content met AI-contentgeneratoren

Via Narrato

Met ClickUp, aan de andere kant, vindt u veel vooraf gemaakte sjablonen voor de contentworkflow die u een voorsprong geven. Profiteren van een sjabloon voor de workflow voor content helpt om tijd besparen en biedt content teams een eerste structuur. Het meeste werk is al klaar - je hoeft alleen de details toe te voegen die relevant zijn voor jouw proces. Sjabloon voor marketingteams van ClickUp is een goed voorbeeld. Hiermee kunt u een team samenstellen organigram of workstroom in de functie Whiteboard of beheer marketingactiva voor verschillende teams in de weergaven Board en Lijstweergave.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Marketing-Teams-Template.png ClickUp Marketing Teams sjabloon /%img/

Organiseer iedereen in je marketing team door middel van collaboratieve workflows en het delen van documenten ClickUp Marketing Teams sjabloon downloaden Software en sjablonen voor werkstromen voor content kunnen de moeite die het kost om een goed werkende workflow voor content op te zetten aanzienlijk verminderen. Zorg er dus voor dat u er vanaf het begin in investeert.

6. Voer regelmatig content audits uit

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat het opbouwen van een workstroom voor het aanmaken van content geen eenmalige gebeurtenis is. De wereld van contentmarketing blijft veranderen en dat geldt ook voor de formules voor succes.

Daarom is het essentieel om de prestaties van je content regelmatig te controleren en te bepalen of je bestaande workflow helpt. Als je geen positieve impact ziet op de prestaties van je content, of als je een afname in de prestaties ziet, moet je misschien je strategie heroverwegen en het proces opnieuw definiëren.

De workflow voor content moet, net als alle andere processen, voortdurend worden verbeterd als je resultaten op de lange termijn wilt zien.

Gebruik de grafiek Burndown van ClickUp om het percentage voltooide content te meten

ClickUp voor het beheer van de werkstroom van content en kant-en-klare sjablonen

Als u op zoek bent naar de perfecte sjablonen om uw content marketing projecten te beheren flexibeler, ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor contentproductie en marketing. De sjablonen van ClickUp kunnen u helpen tijd te besparen en geven u een solide kader om mee te beginnen en structuur voor uw projectmanagement van content.

De Sjabloon voor A/B-tests op contentbeheer op ClickUp kunt u bijvoorbeeld visueel bijhouden wat uw content campagnes verschillende variaties van je campagnes te testen en nog veel meer te doen. Het sjabloon bevat 5 verschillende workflow statussen voor je content campagne en 8 aangepaste velden die je kunt invullen op basis van wat je wilt testen.

Er zijn 7 verschillende weergaven, waaronder planning, prioriteiten, tijdlijn, conversies en meer. Elk van deze weergaven geeft je een andere kijk op je contentcampagnes. Sjablonen voor contentmarketing zoals deze kunnen een geweldige manier zijn om uw content workflow effectief te beheren.

De ClickUp creatief en ontwerp sjabloon is een andere geweldige optie voor het beheren van uw content projecten. Met het sjabloon kunt u al uw marketing- en ontwerpprojecten in één ruimte bijhouden. U kunt zien wie wat toegewezen heeft gekregen, welke middelen moeten worden bijgewerkt, wat er in voortgang is, enzovoort.

Bouw een complete werkstroom voor uw creatieve en ontwerpteams met deze handige ClickUp sjabloon ClickUp sjabloon voor ontwerp en creativiteit downloaden Als u dieper in ClickUp's sjabloonbibliotheek zal uw content team zeker iets vinden dat past bij uw workflow behoeften.

Narrato voor optimalisatie werkstroom content Narrato is een workflowtool voor het aanmaken van content die uw hele contentproces naar één plek brengt met zijn krachtige functies voor het plannen, aanmaken en optimaliseren van content en voor samenwerking.

Deze tool is ontworpen voor teams die content aanmaken, dus hij is vooraf gebouwd met sjablonen voor inhoudelijke taken en werkstromen, weergaven en tools die contentteams nodig hebben. Content aanmaken en optimaliseren kan binnen de app.

Tools zoals automatische SEO generator voor korte content (SEO trefwoord, vragen/onderwerpen om op te nemen en andere aanbevelingen), grammatica/leesbaarheid checker, AI schrijfassistent, content ideeën generator, gratis afbeeldingen zoeken, etc. maken het maken van winnende content een fluitje van een cent. Je kunt ook hun API gebruiken om content te publiceren naar elk CMS.

Narrato is als content workflow software aanpasbaar en laat je je eigen stappen in de workflow definiëren.

via Narrato Werkruimte Je kunt ook automatisering toevoegen op basis van de stappen als triggers. Zo kun je bijvoorbeeld aangepaste notificaties instellen en taken automatisch toewijzen door de taak naar de volgende stap in de workflow te verplaatsen.

via Narrato Werkruimte Deze aanpassing is erg handig omdat elk team en elk proces uniek is.

TL;DR: Terwijl ClickUp een geweldige plek is om al je contentmarketingactiviteiten holistisch bij te houden en te beheren, is Narrato geweldig voor het beheren van het aanmaken van content op schaal.

Uw teams voor content instellen op succes

De instelling van een goede werkstroom voor contentmarketing is essentieel voor het stroomlijnen van je contentinspanningen. Je contentworkflow dient als checklist voor alles wat je moet doen om content van hoge kwaliteit te creëren die resultaten oplevert.

Het helpt je ook bij het bijhouden van je content projecten en houdt iedereen in je team op dezelfde pagina. Dus als je nog geen solide contentmarketingproces hebt, is het hoog tijd om er een in te voeren.

Het is net zo belangrijk om de juiste softwaretools te kiezen en te implementeren om je workstroom voor content te beheren, anders zal het schalen van je inspanningen een gigantische Taak blijken te zijn.

ClickUp is een geweldige hulpmiddel voor projectmanagement om al je contentmarketinginspanningen te organiseren met geweldige functies zoals de Board-weergave, Kalender-weergave en kant-en-klare sjablonen voor elke use case.

En Narrato kunnen samenwerken om u te helpen uw contentproductie te consolideren en uw content te abonneren en te optimaliseren voor prestaties.

Het is tijd om deze tips en tools in de praktijk te brengen! 🙌

Gastschrijver:_

neelam Goswami is contentspecialist bij Narrato.