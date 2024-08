10 Content Workflow Software voor Marketing Teams in 2024

Contentteams weten hoe waardevol het is om verkeer te genereren, de betrokkenheid van klanten te vergroten en je merk op te bouwen.

Maar je inhoud productie is een harde noot om te kraken. Je moet niet alleen slimme manieren verzinnen om je concurrenten te verslaan, maar je moet ook het hele proces beheren workflow voor het maken van inhoud van idee tot promotie.

Je takenlijst staat vol met zaken als brainstormen voor nieuwsbriefideeën, taken toewijzen aan freelance schrijvers en het plannen van content voor publicatie. Met zoveel verschillende stukken content tegelijk en verschillende teamleden die erbij betrokken zijn, is het makkelijk om de bal te laten vallen of een belangrijke deadline te missen.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. 👀

Content workflow tools zorgen ervoor dat je de tools hebt die je nodig hebt om content in elke fase te creëren, plannen en beheren. Hier vertellen we meer over wat je moet zoeken in deze tools en lichten we 10 van onze favoriete opties uit om je contentcreatieproces te ondersteunen.

Wat moet je zoeken in Content Workflow Software?

Je hebt eindeloos veel tools tot je beschikking. Maar de juiste vinden kan het verschil betekenen tussen ploeteren door trage, inadequate software en het bereiken van piekefficiëntie met een aanpasbare optie. ✨

Schaal uw inhoudproductieproces effectief met deze sjabloon op maat in ClickUp

Dit is wat u moet zoeken in contentworkflowsoftware:

Workflowautomatisering voor repetitieve taken : In termen van tools voor procesverbetering versnellen automatiseringen uw workflow, minimaliseren ze het risico op fouten en verkorten ze de tijd die nodig is om opdrachten voor uw team te plannen

In termen van versnellen automatiseringen uw workflow, minimaliseren ze het risico op fouten en verkorten ze de tijd die nodig is om opdrachten voor uw team te plannen Samenwerkingstools: Dankzij opmerkingen, chats en synergetische werkruimten kun je in realtime samenwerken met teamleden en krijg je meer zicht op het werk van elk teamlid

Dankzij opmerkingen, chats en synergetische werkruimten kun je in realtime samenwerken met teamleden en krijg je meer zicht op het werk van elk teamlid Aanpasbare templates : Doe beter werk in de helft van de tijd dankzij sjablonen voor alle soorten content - van e-mailnieuwsbrieven en posts op sociale media tot contentbriefings en stijlgidsen

Doe beter werk in de helft van de tijd dankzij sjablonen voor alle soorten content - van e-mailnieuwsbrieven en posts op sociale media tot contentbriefings en stijlgidsen Integraties: Werk naadloos samen met de tools waar u van houdt door te kiezen voor contentworkflowsoftware die integreert met messaging-, tijdregistratie- en taakbeheerapps

Werk naadloos samen met de tools waar u van houdt door te kiezen voor contentworkflowsoftware die integreert met messaging-, tijdregistratie- en taakbeheerapps Ondersteuning voor het maken van content: Kies software metschrijftools en bewerkingsfuncties bevat om elk stuk gemakkelijk te verbeteren

De 10 beste workflowsoftware voor inhoud in 2024

Van apps voor het maken van inhoud en hulpmiddelen voor technisch schrijven tot volledige workflowsoftware voor inhoud, er is altijd wel een hulpmiddel om je processen te verbeteren. Hier vind je 10 van de beste tools voor het stroomlijnen van workflowbeheer voor uw contentteam. 🤩

1.

ClickUp

Combineer aangepaste tags en de kalenderweergave om uw inhoudsplan te visualiseren

ClickUp is een hulpmiddel voor projectbeheer dat alles, van het schrijven van inhoud tot het plannen en spreiden van werk, eenvoudiger dan ooit maakt. Deze projectbeheertool biedt een gebruiksvriendelijke interface en eindeloze aanpassingsmogelijkheden om elk proces te stroomlijnen voor zowel content- als projectmanagers. 🌻

Creëer content via meerdere kanalen met ClickUp-marketing functies. Gebruik de ingebouwde Docs en samenwerkingscomponenten om te brainstormen over ideeën voor nieuwe campagnes of om een database van uw contentregels op te bouwen. Maak routekaarten voor projecten met taken die zijn uitgesplitst voor elk teamlid en gebruik de verschillende weergaven om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Bouw een visueel workflowbeheersysteem met ClickUp's kalenderweergave . Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven splitsen het contentplan op en maken duidelijk waar elk project zich in de pijplijn bevindt. Maak aangepaste velden en labels zoals opstellen, bewerken, publiceren en promoten om uw contentcreatieproces te segmenteren.

Bouw bovendien nieuwe campagnes in minuten in plaats van uren dankzij ClickUp AI en aanpasbare contentsjablonen. De AI schrijfassistent genereert ideeën, bewerkt en vat je notities samen om ze met het team te delen. Sjablonen zoals de ClickUp Inhoud Kalender Sjabloon laat u plannen wanneer en hoe u inhoud maakt.

ClickUp beste eigenschappen

Duizenden sjablonen, waarondersjablonen voor sociale media ensjablonen voor inhoudskalendershiermee kunt u in de helft van de tijd inhoud maken en vooraf plannen

Met aanpasbare rechten kun je documenten delen met freelancers en teamleden, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die ze nodig hebben - en niet tot wat ze niet nodig hebben

Integraties met aanvullende content workflow software tools zoals Slack, Google Drive en HubSpot stroomlijnen het content management

Meerdere weergaven, waaronder Kanban-borden en Gantt-diagrammen, vergroten de zichtbaarheid van je contentagenda, workflows en publicatieschema om knelpunten te voorkomen

Functies voor taakbeheer zoals automatiseringen, checklists en tijdlijnen houden je team op koers voor succes

ClickUp beperkingen

Hoewel het een gebruiksvriendelijke interface heeft, kan het enige tijd duren voordat u de volledige functionaliteit van de tool kunt benutten

Sommige functies, zoals de AI-tool, zijn alleen beschikbaar in betaalde plannen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Narrato

via

Narrato

Narrato is een AI-gestuurd content workflow management systeem ontworpen om het schrijven en publiceren van content sneller te maken, zelfs op schaal. Belangrijke functies voor contentmakers zijn onder andere een ingebouwde kalender, planningstools en productiviteitshulpmiddelen. De software bevat ook een afbeeldingengenerator en de mogelijkheid om direct vanaf het platform te publiceren.

Narrato beste eigenschappen

Gebruik de AI-schrijfassistent om de contentplanning te stroomlijnen door ideeën voor nieuwe content te genereren

De contentbriefgenerator is geïntegreerd met ChatGPT om je meer ideeën te geven voor zoekwoordenonderzoek en wat de concurrentie zegt

Verbeter de contentstrategie dankzij ingebouwde SEO-aanbevelingen, schetsen en stijlgidsen

Blijf op schema en mis nooit een deadline met de functie voor de inhoudskalender

Narrato beperkingen

Hoewel je kunt publiceren vanaf het platform, moet je een andere tool gebruiken om berichten in te plannen op sociale media

Sommige gebruikers wilden dat het platform beter aanpasbaar was

Narrato prijzen

Pro: $52/maand per werkruimte

$52/maand per werkruimte Zakelijk: $100/maand per werkruimte

$100/maand per werkruimte Aangepast: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Narrato beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

3. Kissflow

via

Kissflow

Kissflow is een bedrijfsbeheertool die workflows vereenvoudigt zonder dat codering nodig is. Visuele workflows geven inzicht in waar projecten zich bevinden en wat de volgende stap is. Het heeft integraties met tientallen tools en beschikt over rapportagefuncties om marketinggegevens bij te houden. 📈

Kissflow beste functies

Met de eenvoudige interface zonder code kun je een aangepaste werkruimte maken die voor jou logisch is

Met de drag-and-drop functies kun je formulieren nemen en direct taken aanmaken om workflows met gemak op te bouwen

Met visuele workflows kun je snel knelpunten zien om processen te optimaliseren en tegenslagen te voorkomen

Met dynamische routing kun je taken direct aan het juiste teamlid toewijzen, waardoor je tijd en moeite bespaart bij het beheren van je team

Kissflow beperkingen

Hoewel het een tool zonder code is, is er toch een leercurve

Sommige gebruikers wensten meer integraties met content management systemen en CRM's

Kissflow prijzen

Basis: begint bij $1.500/maand

begint bij $1.500/maand Enterprise: Prijzen op maat

Kissflow beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

4. Hemingway

via

Hemingway

Wil je inhoud van hoge kwaliteit maken die voldoet aan internationale schrijf- en stijlnormen? Hemingway klaart de klus door te analyseren wat je hebt geschreven en fouten te markeren voor leesbaarheid.

Hemingway beste eigenschappen

De gebruikersvriendelijke interface houdt de zaken eenvoudig, zodat kleine bedrijven en grote bedrijven met nieuwe medewerkers teamleden gemakkelijk kunnen inwerken zonder veel tijd of moeite te besteden aan training

Kleurcodering onderkent veelvoorkomende fouten, zoals moeilijk leesbare zinnen, gebruik van passieve stem en eenvoudigere alternatieven

De functie voor het tellen van woorden maakt het gemakkelijk om een breder scala aan inhoud te creëren, of het nu gaat om blogberichten in lange vorm of berichten op sociale media met beperkte tekens

De webversie is gratis, of je kunt ervoor kiezen om de betaalde desktop-app te downloaden

Hemingway beperkingen

De kale feedback bevat soms fouten, dus je moet nog steeds je eigen oordeel gebruiken bij het accepteren van wijzigingen

Het is niet ontworpen om spelfouten of grammaticafouten op te sporen, dus daar heb je een ander hulpmiddel voor nodig

Hemingway prijzen

Gratis online tool

Desktop applicatie: $19,99 eenmalige kosten

Hemingway beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

5. CoSchedule

via

CoSchedule

CoSchedule biedt een reeks marketingproducten om uw contentmarketingstrategie te stroomlijnen en betere workflows op te bouwen. De contentmarketing systeem ondersteunt kalenders voor verschillende doeleinden, waaronder een inhoudskalender en een sociale kalender. Ondersteunende tools zijn ook ontworpen om training te vereenvoudigen en het gemakkelijker te maken om een betere content marketeer te worden.

CoSchedule beste eigenschappen

De kalenderfuncties stemmen het hele team op elkaar af, of ze nu werken met freelancers of aan de uitgeverskant om content live te krijgen

Het Actionable Marketing Institute biedt pluisvrije trainingen van 30 minuten of minder om je vaardigheden snel te verbeteren

De Headline Studio scoort headlines en biedt suggesties om effectievere content te produceren voor zoekmachines en lezers

Verschillende weergaven, waaronder een Kanban-bord, maken het gemakkelijk om content te volgen, of deze nu wordt gebrieft, geschreven, bewerkt of gepubliceerd

CoSchedule beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs duur, vooral als je alle functies wilt gebruiken

Hoewel je het kunt gebruiken om te publiceren naar sociale media, meldden sommige mensen fouten

CoSchedule prijzen

Gratis kalender: Altijd gratis

Altijd gratis Sociale kalender: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Inhoud Kalender: Bel voor prijsopgave

Bel voor prijsopgave Marketing Suite: Bel voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

6. Verzamel inhoud

via

Verzamel inhoud

Elimineer de chaos en schaal uw contentproductie met GatherContent. Deze inhoud en software voor workflowbeheer hiermee kunt u betere processen opbouwen, werknemers afstemmen op hun taken en het maken en optimaliseren van inhoud vereenvoudigen. 👨🏽‍💻

GatherContent beste eigenschappen

Bevorder teamwerk met samenwerkingsfuncties zoals realtime bewerken en brainstormen

Vereenvoudig uw inhoudsdatabase door spreadsheets en documenten in één handige ruimte te beheren dankzij de Content Hub

Sjablonencontent sneller creëren en bouw consistentie op in alle stukken

Dankzij integraties en een aangepaste API kun je de apps waar je van houdt koppelen en content sneller publiceren

GatherContent-beperkingen

De standaardinstelling voor e-mailmeldingen kan voor sommige gebruikers overweldigend zijn, maar je kunt deze wijzigen in je profiel

Omdat de tool zeer aanpasbaar is, is er een leercurve en moet je nieuwe gebruikers trainen

GatherContent prijzen

Start: $99/maand, jaarlijks gefactureerd

$99/maand, jaarlijks gefactureerd Schaal: $299/maand, jaarlijks gefactureerd

$299/maand, jaarlijks gefactureerd Transformatie: $799/maand, jaarlijks gefactureerd

$799/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

GatherContent beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

7. Teamly

via

Teamly

Teamly gaat verder dan content workflow management en is een softwareoplossing die is ontworpen om elk aspect van externe teams te beheren. Met use cases van politieke en juridische teams tot marketingbureaus, is het ontworpen om communicatie, taakbeheer, salarisadministratie en tijdregistratie te verbeteren.

Teamly beste functies

Met instant chat kun je in realtime communiceren met teamleden, waar ter wereld ze zich ook bevinden

Met kanban-borden kun je de workflow van je inhoud visualiseren, inclusief belangrijke deadlines, inhoudstypen, enprojectdoelstellingen* Gebruik schermafbeeldingen om te trainen, ideeën te delen en processen uit te leggen die u kunt hergebruiken voor nieuwe medewerkers of om vaste procedures vast te leggen

Houd de werklast in de gaten met de functie voor tijdregistratie en vereenvoudig de salarisadministratie voor teamleden in loondienst en freelancers zoals schrijvers en redacteuren

Teamly beperkingen

Beperkte integraties kunnen het moeilijk maken om naadloos te werken als je een grote technische stapel hebt

Sommige gebruikers wensten meer aanpassingsmogelijkheden als het gaat om het dashboardontwerp

Teamly prijzen

Gratis Altijd

Starters: $47/maand

$47/maand Zakelijk: $97/maand

Teamly beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (3+ beoordelingen)

4.8/5 (3+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. Nintex

via

Nintex

Met Nintex kunt u bedrijfsprocessen vereenvoudigen en aangepaste workflows voor content maken zonder dat u code nodig hebt. Voor marketingprojecten kunt u het gebruiken om redactionele kalenders op te stellen, de samenwerking tussen teams te stroomlijnen en gegevens van marketingcampagnes te genereren.

Nintex beste functies

De Process Discovery tool onderzoekt bestaande procedures en geeft verbeterpunten aan

Gebruik de Process Manager om processen voor het maken van content, bewerken en publiceren te documenteren

Robotic Process Automations automatiseren onmiddellijk repetitieve taken, zodat u meer tijd overhoudt voor andere initiatieven

Dankzij de ingebouwde functies voor elektronische handtekeningen kun je eenvoudig freelancers aanstellen voor het maken van je content

Nintex beperkingen

De prijsplannen zijn duur, waardoor deze tool alleen geschikt is voor bedrijven met een groter budget voor workflowsoftware

Integraties kunnen worden verbeterd en eenvoudiger te navigeren zijn

Nintex prijzen

**Pro:25.000 dollar per jaar

Premium: $50.000 per jaar

$50.000 per jaar Prijzen op maat: Prijzen op maat

Nintex beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

9. ProcessMaker

via

ProcessMaker

ProcessMaker is een automatiseringsplatform aangedreven door AI. De tool wordt elk kwartaal geüpdatet, waardoor het een geavanceerde optie is voor bedrijven die een tool willen die met hen meegroeit. 💪

ProcessMaker beste functies

Intelligente documentverwerking (IDP) analyseert uw processen en informatie en kan belangrijke conclusies of ideeën voor verbetering genereren

Geavanceerde automatisering laat uw team zich concentreren op de belangrijkste taken en vermindert de tijd die wordt besteed aan huishoudelijk werk

Gebruik de ingebouwde gegevenstools om statistieken voor al uw marketinginspanningen bij te houden

Low-code functies vergroten de aanpasbaarheid en zorgen ervoor dat u processen sneller kunt schalen

ProcessMaker beperkingen

Hoewel het een uitgebreidere tool is, is het ook duurder dan andere tools op deze lijst

Sommige gebruikers wensten meer technische ondersteuning, vooral voor beginnende gebruikers

ProcessMaker prijzen

Platform: $1.475/maand

$1.475/maand Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Schaafbaar

via

Planbaar

Planable is een visuele workflowtool voor inhoud waarmee u stukken kunt maken, plannen en bekijken zoals ze er in het wild uitzien. Ontworpen om het maken van inhoud te vereenvoudigen, ligt de focus op de inhoud, niet op projectbeheertaken en planning die de creativiteit kunnen vertroebelen.

Planable beste eigenschappen

Creëer content direct in de tool om te zien hoe het eruit ziet op elk kanaal, of het nu sociale media zijn of eene-mailnieuwsbrief* Contextueel commentaar verbetert de samenwerking zonder dat u naar een messagingtool hoeft te gaan

Realtime updates en eenvoudige goedkeuringen zorgen ervoor dat content sneller door de pijplijn gaat, zonder wegversperringen

Met vier verschillende weergaven, waaronder Kalender, Lijst, Raster en Feed, kunt u inhoud visualiseren op de manier die voor u het meest logisch is

Planbare beperkingen

De tool integreert niet met alle sociale mediaplatforms

Ontworpen voor snelheid, is het niet de beste tool voor het opbouwen van een algehele content- of marketingstrategie

Planbare prijzen

Gratis: Limiet van 50 berichten in totaal

Limiet van 50 berichten in totaal Basis: $11/gebruiker

$11/gebruiker Pro: $22/gebruiker

$22/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Planbare beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

Creëer betere contentworkflows met ClickUp

Van softwaretools tot workflowsjablonen, deze 10 platforms helpen bij het verbeteren van contentmarketingworkflows. Of je nu een softwaretool voor contentworkflows nodig hebt om nieuwe ideeën voor content te genereren of een tool die helpt bij het beheren van taken, er staat altijd wel een optie voor je op deze lijst. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het bouwen van betere contentworkflows. Taakautomatiseringen versnellen het maken van content en zorgen ervoor dat elk teamlid weet waar hij aan moet werken. Marketingfuncties zoals routekaarten voor inhoud, machtigingen en AI-contentsuggesties zorgen ervoor dat uw team elke dag het beste van zichzelf kan geven. 🙌