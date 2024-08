10 Beste Nieuwsbrief Software Tools in 2024 (Gratis & Betaald)

Het maken van een boeiende nieuwsbrief is geen kleine taak.

Van idee tot distributie, elke stap moet zorgvuldig gepland en projectuitvoering .

Een cruciaal aspect dat dit proces aanzienlijk kan stroomlijnen is efficiënte nieuwsbriefsoftware.

In dit digitale tijdperk voorzien veel nieuwsbriefsoftwaretools in de uiteenlopende behoeften van marketeers, nieuwsbriefredacteuren en uitgevers.

Het kiezen van de juiste nieuwsbriefsoftware kan echter overweldigend zijn, zeker gezien de uitgebreide functies en prijsstructuren van deze tools.

We hebben de tijd genomen om onderzoek te doen en een lijst samen te stellen van de top 10 nieuwsbrief software tools in 2024, waarbij we ze rangschikken op basis van functies, beperkingen, prijzen en reviews van betrouwbare bronnen zoals G2 en Capterra.

Of je nu op zoek bent naar een tool met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, naadloze integratiemogelijkheden of uitstekende analyses, bij ons zit je goed.

Wat is Nieuwsbrief Software?

Nieuwsbrief software is een tool die het maken, ontwerpen en verspreiden van nieuwsbrieven vereenvoudigt.

Met software voor nieuwsbrieven kun je eenvoudig lijsten met abonnees beheren, open en doorklikratio's bijhouden en distributieschema's automatiseren.

Wat moet je zoeken in nieuwsbriefsoftware?

Het vinden van de beste nieuwsbriefsoftware hangt vooral af van je specifieke behoeften en voorkeuren.

Een belangrijke overweging is de gebruiksvriendelijkheid van de e-mailmarketingdienst. Een e-mailmarketingtool met een intuïtieve interface en eenvoudig te gebruiken ontwerptools zullen je leven veel gemakkelijker maken. Een ander belangrijk aspect zijn de aanpassingsmogelijkheden. Je moet het ontwerp van je nieuwsbrief kunnen aanpassen aan je merkidentiteit.

Integratiemogelijkheden zijn ook belangrijk voor je e-mailmarketingplatform. De nieuwsbriefsoftware die je kiest moet compatibel zijn met je bestaande technologie, zodat je naadloos kunt werken op verschillende platformen. De beste nieuwsbriefsoftware biedt robuuste analyse- en rapportagetools, zodat je inzicht krijgt in het gedrag van je abonnees en de mate van betrokkenheid.

De prijs moet ook meespelen in je beslissing. Zoek naar nieuwsbriefsoftware die de functies biedt die je nodig hebt tegen een prijs die binnen je budget past.

Tot slot, neem de reviews en beoordelingen van betrouwbare bronnen in overweging, omdat deze waardevolle inzichten geven in de algemene prestaties en gebruikerstevredenheid van elke nieuwsbriefsoftware.

De 10 beste nieuwsbriefsoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn onze keuzes voor de beste nieuwsbriefsoftware in 2024.

1. ClickUp #### Beste voor nieuwsbriefplanning

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp schittert met zijn aanpasbare HTML-e-mailsjablonen. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u deze professioneel ontworpen sjablonen gebruiken, die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de look en feel van uw merk. ClickUp AI bespaart tijd en zorgt voor consistentie in uw communicatie, bijvoorbeeld wanneer abonnees op koppelingen in uw e-mail klikken marketingcampagnes en bezoek een van uw landingspagina's.

ClickUp Documenten en hulpmiddelen voor projectbeheer zijn het vermelden waard. Hiermee kun je eenvoudig je nieuwsbrieven organiseren en inhoudskalenders met ClickUp-sjablonen en het creatieproces van begin tot einde bijhouden. Dit organisatieniveau is een game-changer voor teams en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit en deadlines worden gehaald.

Integratie is ook een sterk punt van ClickUp. De software werkt perfect samen met de belangrijkste e-mail nieuwsbrief software. Dit betekent dat u uw nieuwsbrief in ClickUp kunt maken en vervolgens gemakkelijk kunt exporteren naar uw favoriete marketingplatform voor distributie. Deze compatibiliteit kan uw workflow aanzienlijk stroomlijnen.

ClickUp biedt geavanceerde analyse- en rapportagetools. U kunt openingspercentages, doorklikpercentages, inschrijvingsformulieren en meer bijhouden, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de prestaties van uw nieuwsbrieven. Deze inzichten zijn cruciaal voor het verfijnen van uw strategie en het creëren van inhoud die aanslaat bij uw publiek.

ClickUp beste eigenschappen

Integreert feilloos met meer dan 1000 apps en tools, zodat je je werk kunt stroomlijnen en contextwisselingen kunt voorkomen

Combineert taak-, document- en projectbeheer met online samenwerkingstools en biedt een centrale locatie voor al uw werkbehoeften

Sjablonen voor marketingplannen zoalsnieuwsbrief sjablonen maken het snel en gemakkelijk om aan de slag te gaan met elk project

Geautomatiseerde workflowstijd besparen op routinetaken en verhoogt de productiviteit

Hiermee kunt uwerklastbeheer en interfaces aan te passen aan uw behoeften

Een royaal gratis plan laat u kennismaken met de mogelijkheden van ClickUp voordat u zich verbindt

ClickUp beperkingen

Met alle functies hebben nieuwe gebruikers misschien wat tijd nodig om alle functionaliteiten te ontdekken en te begrijpen

De volledige functionaliteit is niet beschikbaar wanneer u offline bent

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Maak een esthetisch aantrekkelijke en informatieve nieuwsbrief met de ClickUp Nieuwsbrief Whiteboard SjabloonDeze sjabloon downloaden

2. Moosend

Beste voor nieuwsbrieven met slepen en neerzetten

via Moosend Voor degenen die eenvoudig indrukwekkende nieuwsbrieven willen maken, is er Moosend.

Dit platform beschikt over e-mailmarketingfuncties zoals een drag-and-drop editor die het ontwerpproces vereenvoudigt. Met een bibliotheek aan prachtige voorontworpen sjablonen kun je in een handomdraai een aantrekkelijke nieuwsbrief maken.

Maar daar houdt het gemak niet op: de realtime analytics van Moosend geeft je de mogelijkheid om campagneprestaties direct te analyseren. Je hebt alle gegevens die je nodig hebt om je nieuwsbrieven te optimaliseren en een band op te bouwen met je publiek, van openingspercentages tot doorklikpercentages.

Moosend beste functies

Een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige navigatie en gebruik, zelfs voor beginners

Een uitgebreide collectie van prachtige sjablonen en een drag-and-drop editor maken het ontwerpen van nieuwsbrieven eenvoudig

Krachtige automatiseringsfuncties en segmentatietools maken gepersonaliseerde en gerichte campagnes mogelijk

A/B-testen zorgen ervoor dat je nieuwsbrieven geoptimaliseerd zijn voor de beste betrokkenheid

Moosend beperkingen

Hoewel de eenvoud een sterk punt is, kunnen geavanceerde gebruikers de functies enigszins beperkt vinden

Biedt geen native CRM-systeem

Prijzen van Moosend

Gratis tot 1000 abonnees

Pro: begint bij $8/maand

begint bij $8/maand Enterprise: Prijzen op maat

Moosend beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

3. Campagne Monitor

Beste voor kleine bedrijven

via Campagne Monitor In Campaign Monitor vinden we een van die marketingtools die uitblinken in eenvoud zonder functionaliteit op te offeren.

Dit platform is geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde marketeers en maakt het maken, verzenden en optimaliseren van e-mailcampagnes verfrissend eenvoudig.

De sterke kant van Campaign Monitor is de intuïtieve automatisering.

Met de mogelijkheid om triggers in te stellen op basis van acties van abonnees of vooraf gedefinieerde scenario's, kunt u ervoor zorgen dat uw nieuwsbrieven het juiste publiek op het juiste moment bereiken.

Campaign Monitor beste functies

Drag-and-drop e-mail builder en prachtige sjablonen bieden uitstekende ontwerpflexibiliteit

Robuuste A/B-testmogelijkheden voor het optimaliseren van uw campagnes

Uitgebreide analyses bieden waardevolle inzichten in campagneprestaties

Met geavanceerde personaliseringsfuncties kunt uzeer gerichte nieuwsbrieven en aankondigingen maken Campaign Monitor beperkingen

Beperkte opties voor e-mailautomatisering in vergelijking met sommige concurrenten

Sommige gebruikers vinden het iets duurder dan andere vergelijkbare tools

Campaign Monitor prijzen

Basis: begint bij $9/maand

begint bij $9/maand Unlimited: Begint bij $29/maand

Begint bij $29/maand Premium:begint bij $149/maand

Campaign Monitor beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (200+ beoordelingen)

: 4.1/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4. Omnisend

Beste voor e-commerce sites

via Omnisend Omnisend biedt meer dan alleen nieuwsbriefsoftware. Het is een alles-in-één platform voor e-commercebedrijven dat e-mailmarketing combineert met andere kanalen zoals sms en sociale media.

Met deze aanpak kunt u uniforme, cross-channel campagnes opzetten die de klantervaring verbeteren en conversies stimuleren. En met de focus op segmentatie en personalisatie maken de functies van Omnisend's software voor e-mailnieuwsbrieven het gemakkelijk om je content af te stemmen op het gedrag en de voorkeuren van individuele klanten.

Omnisend beste functies

Een nieuwsbriefeditor met dynamische inhoudsblokken en sjablonen helpt je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te maken

Flexibele e-mail automation builder en segmentatie functies voor een betere targeting van e-mailabonnees

Een nieuwsbriefplatform dat goed integreert met e-commerce platforms zoals Shopify, Bigcommerce en WooCommerce

Geavanceerde rapportagetools voor waardevolle inzichten in campagnes

Omnisend beperkingen

Hoewel de focus op e-commerce een sterk punt is, is het misschien niet de beste keuze voor bedrijven zonder e-commercewinkel

Sommige gebruikers noemen een steilere leercurve in vergelijking met andere nieuwsbrief tools

Omnisend prijzen

Gratis versie

Standaard: begint bij $16/maand

begint bij $16/maand Pro: Begint bij $99/maand

Begint bij $99/maand Enterprise: Prijzen op maat

Omnisend beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

5. Brevo

Beste voor e-commercesites

via Brevo Vervolgens hebben we Brevo, dat zich onder de e-mailmarketingtools onderscheidt met zijn innovatieve ontwerpbenadering.

Brevo biedt een rijke, interactieve ontwerpeditor waarmee je gemakkelijk visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven kunt maken. Het platform is zeer geschikt voor teams en biedt real-time samenwerking functies waarmee meerdere gebruikers samen kunnen werken aan e-mailmarketing.

Met efficiënte workflow automatisering en functies voor het toewijzen van taken zorgt Brevo voor een soepele samenwerking binnen je team, waardoor het maken van nieuwsbrieven sneller verloopt.

Brevo beste functies

Gebruiksvriendelijke interface met een intuïtieve drag-and-drop editor

Uitgebreide reeks aanpasbare sjablonen voor uiteenlopende behoeften

Robuuste rapportage en analyses voor inzicht in campagneprestaties

Inclusief mogelijkheden voor marketingautomatisering en segmentering

Brevo beperkingen

Omdat het een nieuwere nieuwsbriefsoftware is, mist het mogelijk enkele geavanceerde functies

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met andere tools

Brevo prijzen

Prijzen beschikbaar op aanvraag

Brevo beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

6. ConvertKit

Beste voor bloggers

via ConvertKit Met ConvertKit krijgt u nieuwsbriefsoftware die expliciet is gebouwd voor ontwerpers.

Of je nu een blogger, YouTuber of podcaster bent, ConvertKit biedt de tools om je publiek te laten groeien en online je brood te verdienen. Het staat vooral bekend om zijn sterke automatisering en tagging-systeem, waardoor gerichte berichtgeving mogelijk is.

ConvertKit geeft prioriteit aan deliverability en heeft een team dat ervoor zorgt dat je e-mails in de inbox van je abonnees belanden.

ConvertKit beste functies

Gebruiksvriendelijke interface en krachtige visuele automatiseringsbouwer

Tools voor segmenteren en taggen voor gepersonaliseerde communicatie

Robuuste mogelijkheden voor e-mailmarketingstrategieën, waaronder broadcasting en sequenties

Kan worden geïntegreerd met populaire platforms zoals WordPress, Shopify en WooCommerce

ConvertKit beperkingen

Beperkte ontwerp- en aanpassingsopties in vergelijking met andere nieuwsbriefsoftware

Geen ingebouwde A/B-testfunctie

ConvertKit prijzen

**Gratis

Creator: $15/maand

$15/maand Creëer Pro: $29/maand

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

7. AWeber

Beste voor bloggers

via AWeber AWeber, een gevestigde waarde in de e-mailmarketingservice-industrie, blijft favoriet vanwege zijn robuuste autorespondermogelijkheden en een grote selectie van kant-en-klare sjablonen.

Deze nieuwsbriefsoftware heeft een ingebouwde analysetool, waardoor je een goed overzicht hebt van de prestaties van je nieuwsbrieven. Wat AWeber echter onderscheidt, is hun uitstekende klantenservice.

Hun team is 24/7 beschikbaar via verschillende kanalen en helpt je bij elke stap.

AWeber beste functies

Grote selectie van kant-en-klare sjablonen en een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor

Autoresponder mogelijkheden voor efficiënte e-mailautomatisering

Ingebouwde analyses voor het monitoren van campagneprestaties

24/7 klantenondersteuning via e-mail, telefoon en live chat

AWeber beperkingen

De interface kan verouderd lijken in vergelijking met modernere nieuwsbriefsoftware

Sommige gebruikers melden beperkte segmentatie- en personalisatieopties

AWeber prijzen

**Gratis

Lite: $12,50/maand

$12,50/maand Plus: $20/maand

$20/maand Onbeperkt: $899/maand

AWeber beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Beste voor dienstverlenende bedrijven

via Constant contact De e-mailmarketingsoftwarefuncties van Constant Contact zijn speciaal bedoeld voor kleine bedrijven en non-profitorganisaties.

Dit platform biedt een moeiteloze gebruikersinterface met meer dan 100 aanpasbare e-mailsjablonen. De hulpprogramma's voor evenementenbeheer en integraties met platforms zoals Shopify en WordPress maken het veelzijdig voor verschillende bedrijfsbehoeften.

Meer dan 100 aanpasbare e-mailsjablonen en een krachtige sleep-en neerzet-editor

Robuuste rapportagetools bieden inzicht in opens, clicks en shares

Tools voor evenementenbeheer en integraties met populaire platforms zoals Shopify en WordPress

Uitstekende klantenondersteuning, waaronder live chat, telefonische ondersteuning en een uitgebreide bibliotheek met bronnen

Automatisering kan beperkt zijn voor complexere campagnes

Sommige gebruikers vinden de prijsstructuur wat hoog voor groeiende bedrijven

Lite: $12/maand

$12/maand Standaard: $35/maand

$35/maand Premium: $80/maand

G2 : 4.0/5 (5,000+ beoordelingen)

: 4.0/5 (5,000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Keap

Beste voor dienstverlenende bedrijven

via Keap Keap, voorheen Infusionsoft, combineert krachtig relatiebeheer (CRM) met e-mailmarketingsoftware.

Dit alles-in-één verkoop- en marketingplatform is ideaal voor kleine bedrijven en wordt geleverd met geavanceerde automatiseringsfuncties, waaronder gedragstriggers.

Met Keap kun je gepersonaliseerde follow-ups maken en inzichtelijke statistieken bijhouden voor goed afgeronde e-mailcampagnes.

Keap beste functies

Krachtige CRM geïntegreerd in de e-mailmarketingtool

Robuuste automatiseringsfuncties, inclusief campagne builder en gedragstriggers

Gepersonaliseerde e-mailcampagnes met opeenvolging

Uitgebreide rapportage voor inzichtelijke tracking en analyse van e-mailcampagnes

Keap beperkingen

Duurder in vergelijking met andere e-mailmarketingtools

Steilere leercurve vanwege de vele geavanceerde functies

Keap prijzen

**Pro:199,maand

**Max:289 dollar per maand

Keap beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

10. HubSpot

Beste voor dienstverlenende bedrijven

via HubSpot HubSpot, een reus in de wereld van verkoop en tools voor het beheer van marketingmiddelen beschikt over een geavanceerde e-mailmarketingsoftware boordevol functies. Met de personalisatietools kunt u inhoud op maat maken voor elke ontvanger, terwijl gedetailleerde analyses waardevolle inzichten bieden in campagneprestaties.

Deze CRM-marketing software biedt naadloze integratie met andere e-mailmarketingplatforms, waardoor het een geduchte keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een holistische marketingoplossing.

HubSpot beste eigenschappen

Personaliseringsfuncties maken het mogelijk om content op maat te maken voor elke ontvanger

Gedetailleerde analyses bieden inzicht in e-mailcampagnes

Een geweldige duizendpoottool voor beheer van sociale mediavoor teams die op zoek zijn naar een one-stop-shop marketingsoftware

Geavanceerde automatiseringsfuncties stroomlijnen uw e-mailmarketingproces

Onberispelijkintegratie met HubSpot CRM en andere HubSpot tools

HubSpot beperkingen

Hogere prijs vergeleken met andere tools

Het kan overweldigend zijn door het grote aantal geavanceerde functies

HubSpot prijzen

Neem contact op met HubSpot voor prijzen

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Elk e-mailmarketingplatform heeft unieke sterke punten; de beste keuze hangt af van uw specifieke behoeften. Of het nu gaat om geavanceerde automatiseringsfuncties, strakke designtemplates of robuuste analysetools, software kan uw nieuwsbrieven helpen verbeteren.

Onthoud echter dat de magie van het effectief maken van nieuwsbrieven ligt in de juiste software en strategische planning en uitvoering.

ClickUp is er om u hierbij te helpen. We raden u aan om te kijken naar ClickUp's Nieuwsbrief Whiteboard Sjabloon om te zien hoe onze plug-and-play formaten het gemakkelijker kunnen maken om snel nieuwsbriefinhoud te creëren. En u kunt uw marketingkalender in een handomdraai met De kalenderweergave van ClickUp .

Deze hulpmiddelen kunnen het planningsproces van uw nieuwsbrief verder vereenvoudigen door een visuele lay-out te bieden om de voortgang bij te houden, deadlines in te stellen en ervoor te zorgen dat uw nieuwsbrieven altijd aan de verwachtingen voldoen.

Ontdek ClickUp vandaag nog en ervaar het verschil dat het kan maken in uw e-nieuwsbriefproces! Maak een gratis account aan