10 Beste HubSpot integraties & Partners voor E-mail & CRM in 2024

Maak jij optimaal gebruik van automatisering? Eigenaren van bedrijven weten dat CRM-software bedoeld is om nieuwe leads binnen te halen. Maar ze weten niet waar ze zich eerst op moeten richten. Als het je doel is om marketingtools zo effectief mogelijk in te zetten, is tijd de meest beperkende factor.

Als het gaat om het kiezen van CRM-software, is HubSpot een vertrouwd platform waar bedrijven dol op zijn. En een groot deel van de reden waarom klanten van HubSpot houden, is te danken aan één simpel woord: keuze. Gemiddeld installeren klanten van HubSpot zeven apps. Om HubSpot een platform te laten blijven waar klanten van houden, moeten we de integraties bieden die onze klanten graag gebruiken.

Daarom blijft de HubSpot app marktplaats groeien met

meer dan 1.000 integraties

!

Als je je CRM hebt gebruikt als een veredeld telefoonboek, is het tijd om een stapje verder te gaan. Door gebruik te maken van deze 10 HubSpot integraties zal je team veel minder tijd besteden aan handmatig werk en meer aan wat echt belangrijk is: het opbouwen van een business. 👏

In dit artikel ontleden we 10 HubSpot integraties die je misschien niet kent, maar wel zou moeten kennen. 😉

Wat is een HubSpot integratie?

Integraties verbinden HubSpot met tools van derden die het delen van gegevens, automatisering en andere handige functies mogelijk maken. De

HubSpot App Marktplaats

biedt meer dan 1000 integraties.

Door je favoriete apps te integreren met HubSpot kun je die apps gebruiken zonder Hubspot CRM te verlaten. Je vindt HubSpot integraties die helpen met analytics, klantervaring en inbound marketing,

online samenwerking

en meer.

Deze integraties kunnen helpen de gaten in uw

projectuitvoering

en productiviteit.

Top 10 HubSpot integraties in 2024

Hier zijn 10 van de nuttigste HubSpot integraties om je verkoopteam de boost te geven die ze nodig hebben om elk project te beheren

fase van het klanttraject te beheren

met gemak en maximaliseer de marketinginspanningen van je team.

1.

ClickUp

Beste voor alles-in-één projectmanagement en teamsamenwerking

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp, een alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit, helpt teams van elke grootte in verschillende sectoren hun werkstroom te vereenvoudigen en is de beste optie om al uw werk in één ruimte onder te brengen. Het staat vooral bekend om zijn volledig aanpasbare platform dat honderden geavanceerde functies biedt om elk team en elk gebruik te ondersteunen.

Het integreert met meer dan 1000 werktools om je technische stapel te superchargen. En als een van de native Hubspot integraties, wanneer je HubSpot in ClickUp integreert, kun je het volgende creëren

krachtige geautomatiseerde workflows te creëren

.

Alleen zo kun je projecten sneller opleveren, customer journey-processen automatiseren en je verkoop- en marketingteams de zichtbaarheid geven die ze nodig hebben om optimaal te werken.

Wat kun je doen met de ClickUp en HubSpot integratie:

Verbind je Hubspot en ClickUp workflows : Lever sneller waarde aan de klant, stroomlijn activiteiten en wees productiever met naadloze integratie tussen je HubSpot CRM en ClickUp

: Lever sneller waarde aan de klant, stroomlijn activiteiten en wees productiever met naadloze integratie tussen je HubSpot CRM en ClickUp Breng client teams dichter bij project teams: Handoff werk van client-facing processen naar verschillende project teams in de business met automatisering die gesloten deals verplaatsen naar Taken en projecten binnen ClickUp

Handoff werk van client-facing processen naar verschillende project teams in de business met automatisering die gesloten deals verplaatsen naar Taken en projecten binnen ClickUp Snelle oplevering van projecten: Gebruik meer dan 20 verschillende manieren om werk tussen ClickUp en HubSpot te automatiseren, zodat projecten sneller verlopen en informatie sneller aankomt bij de teams die het het meest nodig hebben

Gebruik meer dan 20 verschillende manieren om werk tussen ClickUp en HubSpot te automatiseren, zodat projecten sneller verlopen en informatie sneller aankomt bij de teams die het het meest nodig hebben Weergave van klantgegevens met projectmanagement: Krijg zichtbaarheid in deal- en klantstatus direct binnen ClickUp, zodat teams kunnen bijhouden hoe hun werk het succes van elke klant beïnvloedt

Integreer HubSpot met ClickUp

Met de Hubspot ClickUp integratie kun je direct vanuit je Hubspot account een ClickUp-taak creëren

Met deze integratie kun je HubSpot gebruiken om

leads en verkopen bijhouden

en ClickUp om uw items beheren en taken. U kunt taken instellen om automatisch takenlijsten te maken wanneer u een nieuwe deal met een klant begint of wanneer u een nieuwe deal met een klant sluit

marketingbureau

via HubSpot.

Het is net zo eenvoudig als het maken van een sjabloon! Dus voor elke nieuwe deal zullen in je team dezelfde Taken verschijnen.

Met de Hubspot ClickUp integratie kun je aangepaste automatisering in ClickUp maken om handmatige processen te automatiseren en een naadloze werkstroom te creëren

Beste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies Lijstweergave, Gantt chatweergave, Boardweergave en meer om het werk te bekijken dat het meest zinvol is voor jou, je team en de hele organisatie

: Kies Lijstweergave, Gantt chatweergave, Boardweergave en meer om het werk te bekijken dat het meest zinvol is voor jou, je team en de hele organisatie Volledig aanpasbaar platform : Pas elk aspect van uw werk aan en configureer ClickUp zodat het past bij uw unieke en groeiende bedrijfsbehoeften met ClickApps

: Pas elk aspect van uw werk aan en configureer ClickUp zodat het past bij uw unieke en groeiende bedrijfsbehoeften met ClickApps Honderden flexibele en krachtige functies : Stroomlijn uw werkstroom, houd processen consistent en verbeter de samenwerking tussen teams met digitale Whiteboards, ClickUp Docs, Mindmaps en meer

: Stroomlijn uw werkstroom, houd processen consistent en verbeter de samenwerking tussen teams met digitale Whiteboards, ClickUp Docs, Mindmaps en meer Pre-built en aangepaste automatisering : Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

: Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is Dashboard met real-time rapportage : Bouw uw eigen dashboard en pas deze aan ClickUp Dashboard voor elk bedrijfsscenario om een overzicht op hoog niveau te krijgen van uw taken, projecten, middelen en meer

: Bouw uw eigen dashboard en pas deze aan ClickUp Dashboard voor elk bedrijfsscenario om een overzicht op hoog niveau te krijgen van uw taken, projecten, middelen en meer Bibliotheek van sjablonen : Kies uit meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team

: Kies uit meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team Mobiele app : Altijd en overal toegang tot je werk met de mobiele app

: Altijd en overal toegang tot je werk met de mobiele app Integratiemogelijkheden: Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools om uw werkstroom te stroomlijnen en de efficiëntie te maximaliseren

Prijzen

Free Forever : Gratis abonnement met veel functies

: Gratis abonnement met veel functies Onbeperkt : $5 per maand/gebruiker

: $5 per maand/gebruiker Business : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Business Plus : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (6.624+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (6.624+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.633+ beoordelingen) ### 2. Xoxoday Pruim

Beste voor het maken van een beloningsprogramma om de groei met klanten te versnellen

Maak een beloningsprogramma met incentives en voordelen met Xoxoday

Xoxoday

is een groeiend fintech SaaS-bedrijf dat bedrijven helpt groeien. Ze bieden beloningen, incentives en voordelen die bedrijven helpen hun beloningsprogramma te vereenvoudigen.

Als je de HubSpot integratie gebruikt, kun je je klanten belonen, en het beste deel is dat je het gedoe van contact opnemen met meerdere leveranciers kunt vermijden. De app verzamelt gegevens van formulieren,

enquêtes

en e-mailmarketing.

Het enige wat je hoeft te doen is triggers instellen om clients te belonen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kies vervolgens wat je wilt aanbieden uit de catalogus met geschenken van Xoxoday Plum.

Zo kun je bijvoorbeeld automatisch cadeaukaarten versturen op basis van hoeveel een klant besteedt, hoe lang hij al geregistreerd is of een andere trigger.

Beste functies

Kant-en-klare, gehoste beloningen in de vorm van een storefront

Voer marketingcampagnes met beloningen en gepersonaliseerde inwisselervaringen uit met behulp van naadloze automatisering van de werkstroom

Het openpercentage, doorklikpercentage en inwisselpercentage van uw beloningen bijhouden

Prijzen

Abonnementen beginnen bij $166,58 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (259+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (259+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (120+ beoordelingen)

3. Zapier

Beste voor het verbinden van apps

Webservices verbinden en repetitieve taken automatiseren met Zapier

Zapier is de leider in no-code automatisering. Je kunt HubSpot verbinden met je favoriete apps, zelfs als ze geen speciale integratie hebben. Door

zapier te downloaden

kun je meteen 5.000+ extra tools gebruiken.

Maak verbinding met klanten op WooCommerce, exporteer gegevens naar Google Spreadsheets en neem contact op met je clients in Slack, allemaal via de no-code automatisering van Zapier. Met Zapier haal je alles uit je HubSpot CRM contacten.

Wil je er zeker van zijn dat nieuwe contacten van Google worden gedeeld met het HubSpot platform? Zapier doet het. Nog te doen

formulieren gebruiken om leads te verzamelen en te genereren

? Deze HubSpot integratie kan de verzonden formulieren automatisch opslaan in een Google Spreadsheets document. Gebruik Zapier om het beste uit je gegevens te halen.

Beste functies

Automatiseert HubSpot en een groot aantal apps

Maakt invoer van veel gegevens overbodig en je kunt gegevens exporteren naar Google Spreadsheets

Werkt met veel van de populairste opties in de app marktplaats

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $19,99 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (1.076+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (1.076+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (2.549+ beoordelingen)

4. Canva

Beste voor het maken van visuals en grafisch ontwerp

Maak eenvoudig ontwerpen, marketingmateriaal en meer met Canva

Canva

is een alles-in-één platform voor visuele communicatie en gebruiksvriendelijk grafisch ontwerp. Canva's slepen-en-neerzetten

ontwerptools

zijn al jaren populair en de integratie met HubSpot maakt het nog eenvoudiger.

Met de HubSpot integratie heb je binnen HubSpot direct toegang tot Canva. Maak je ontwerpen

met de tools van Canva

gebruik ze dan in je HubSpot e-mails en social media advertentiecampagnes, of upload ze naar je eigen gratis webpagina . Bestanden die zijn opgeslagen in je HubSpot CMS kunnen ook worden weergegeven in de Canva app.

Beste functies

Toegang tot Canva ontwerpen in de HubSpot suite

Gebruik Canva binnen HubSpot voor eenvoudige toegang

Automatisch deel wanneer je de twee koppelt

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $12,95 per maand, plus $6,99 per extra team lid

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (3.987+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (3.987+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (11.053+ beoordelingen)

5. Lucky Orange

Beste voor het bijhouden van gebruikersactiviteiten via heatmaps, enquêtes en meer

Krijg een beter inzicht in de acties van je klanten op je website met de Lucky Orange app

Lucky Orange

is een heat mapping tool die u helpt de klantervaring te verbeteren door te laten zien hoe bezoekers door uw website bladeren en waar ze op klikken. Vervolgens levert het rapportages rechtstreeks aan uw e-mail.

Door Lucky Orange te integreren met je HubSpot account krijg je een meer gedetailleerde weergave van deze analytics (en andere Google Analytics). Je kunt zelfs opgenomen sessies weergeven om te zien waar bezoekers afhaken en hoe je dat in de toekomst kunt minimaliseren.

Beste functies

Weergave van heatmaps en activiteit van je bezoekers binnen HubSpot

Rapporten over activiteit ontvangen

Sessies van HubSpot CRM-contacten op je website opnemen en weergeven

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $14,40 per maand

6. RollWorks ABM

Beste voor accountgebaseerde marketing

Houd de voortgang van uw target accounts tijdens hun kooptraject bij met RollWorks

RollWorks ABM

is een account-based marketingplatform dat helpt om je marketingcampagnes te verfijnen voor specifieke doelgroepen. Met deze HubSpot integratie kunt u uw accounts nauwlettend in de gaten houden en ze organiseren in gesegmenteerde lijsten. Gebruik deze lijsten vervolgens om gepersonaliseerde e-mailcampagnes te sturen.

Door je HubSpot CRM-gegevens te gebruiken met je RollWorks-account, kun je werken aan het maken van zeer gerichte advertenties die precies de juiste mensen op je lijst met contactpersonen bereiken. Alle gegevens van HubSpot CRM-contacten worden tussen beide programma's gesynchroniseerd, zodat je er zeker van kunt zijn dat je informatie up-to-date is.

Beste functies

De integratie van Hubspot voor snellere instellingen is eenvoudig en heeft een goed team voor klantenservice

Gegevens (bijv. Google Analytics-gegevens) worden tussen beide platforms gesynchroniseerd om je accounts up-to-date te houden

Target accounts op basis van hun intentie, houd je succes bij

Prijzen

Abonnementen beginnen bij $ 975 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

Gartner : 4.1 van 5 (20+ beoordelingen)

: 4.1 van 5 (20+ beoordelingen) TrustRadius: 7.8 uit 10 (30+ beoordelingen)

7. Zoom

Beste voor webinar en video marketing

In realtime samenwerken met teams en clients met de Zoom app

Zoom

zoom, het alles-in-één intelligente samenwerkingsplatform dat vooral bekend is om zijn immer populaire videochat, kan worden verbonden met je HubSpot CRM, je helpen bij het promoten van webinars, het bijhouden van bezoekersaantallen en het automatiseren van planningen.

Je kunt zelfs de gesprekken die je op Zoom voert opnemen, analyseren en transcriberen in je HubSpot account. Controleer wanneer deelnemers binnenkwamen, wanneer ze weggingen en hoe lang ze hebben gekeken. Neem vervolgens contact met ze op vanuit je HubSpot platform met wat targeted outreach.

Beste functies

Target klanten op basis van hun rente

Aangepaste integratie zodat gegevens tussen beide platforms synchroniseren

Gemakkelijk in te stellen, goede klantenservice

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $14,99 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (52.821+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (52.821+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (13.517+ beoordelingen)

8. Dwarsbalk

Beste voor partnerrelatiebeheer

Synchroniseer je Crossbeam en HubSpot accounts om nieuwe marketingkansen te vinden

Crossbeam

is een platform voor partnerecosystemen met een aangepaste integratie in HubSpot. Het helpt je door je te koppelen aan andere bedrijven met een vergelijkbaar klantenbestand.

Wanneer Crossbeam is ingesteld als een HubSpot integratie, heb je nog meer gegevens om te vergelijken. Je kunt informatie vergelijken met een partner (of je Hubspot CRM contacten), bepalen welke gegevens je deelt met anderen en je vergelijkingen filteren om je alleen te richten op wat voor jou belangrijk is.

Beste functies

Breng je account in kaart met extra partners

Controle om alleen die informatie te delen waar u zich goed bij voelt

Overlappingen en invloeden identificeren op basis van wederzijdse clients

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $500 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (175+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (175+ beoordelingen) Capterra: 4.0 van 5 (4+ beoordelingen)

9. Mixpanel

Beste voor analytische rapportage

Bekijk al uw belangrijkste statistieken in één oogopslag met Mixpanel

Mixpanel

biedt gegevens en rapportages over hoe klanten omgaan met uw website of software. Het programma laat zien wanneer gebruikers afhaken, hoe nieuwe functies presteren en waarschuwt u wanneer bepaalde drempels worden gehaald.

Door Mixpanel te integreren met HubSpot krijg je een holistisch beeld van wie je klanten zijn en hoe ze je product gebruiken. Mixpanel en HubSpot delen hun gegevens zodat je de meest geïnformeerde

werkstroom voor klantrelatiebeheer

.

Beste functies

Synchroniseren in twee richtingen, waardoor minder invoer van gegevens nodig is

Standaard velden in kaart brengen

Filter gegevens die je niet wilt delen

Prijzen

Gratis versie beschikbaar

Abonnementen beginnen bij $20 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (959+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (959+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (116+ beoordelingen)

10. Trechter

Beste voor het centraliseren en visualiseren van gegevens

Gastschrijver:_

Alice Sol

is een Digital PR Manager die zich richt op content partnerschappen en samenwerkingen. Alice werkt al meer dan 4 jaar bij HubSpot en is gevestigd in Boston, Massachusetts.