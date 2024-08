10 Beste apps voor het maken van content voor creatieven in 2024

Of je nu een professionele ontwerper bent die merkafbeeldingen maakt of een projectmanager sociale media op zoek bent naar nieuwe manieren om klanten aan je te binden, kan het creëren van prachtige content je helpen om de klus te klaren. Maar het kan ook tijdrovend zijn, vooral als u een groot project voor content beheert.

Dat is waar technologie en AI tools voor het aanmaken van content komen eraan. Met deze tools en apps kun je tijd besparen op afbeeldingen, branding en marketingmateriaal. Hier laten we je zien waar je op moet letten bij apps voor het aanmaken van content en belichten we de 10 beste opties die elke maker zou moeten kennen. 🎨

Wat moet je zoeken in apps voor het aanmaken van content?

Er is niet één specifieke app voor het maken van content die alle tools verslaat. De juiste software voor jouw bedrijf hangt af van het soort content dat je moet maken, op welke gebieden je ondersteuning nodig hebt en hoe het past in je grotere organisatie productieproces van content .

Apps voor het genereren en aanmaken van content die je helpen de klus te klaren moeten:

Het gewenste type content maken: Elke app is anders. Zorg ervoor dat de app die je overweegt het type content kan maken dat je nodig hebt - of het nu gaat om bewerking van video's, afbeeldingen voor sociale media, infographics of een hulpmiddel om een website te beherencontent workstroom *Integreer met je andere tools: Goede apps voor het aanmaken van visuele content bieden integraties met andere ontwerp- en publicatietools om het proces te stroomlijnen

Elke app is anders. Zorg ervoor dat de app die je overweegt het type content kan maken dat je nodig hebt - of het nu gaat om bewerking van video's, afbeeldingen voor sociale media, infographics of een hulpmiddel om een website te beherencontent workstroom *Integreer met je andere tools: Goede apps voor het aanmaken van visuele content bieden integraties met andere ontwerp- en publicatietools om het proces te stroomlijnen Heb prijsniveaus die bij je budget passen: De beste tools hebben verschillende prijsniveaus, zodat je kunt kiezen welke optie het beste bij je behoeften past

Nu je weet waar je op moet letten bij tools voor het maken van content, duiken we in de beste apps die je moet proberen. 🛠️

De 10 beste apps voor het maken van content in 2024

Als ontwerper, marketingspecialist, social media manager of andere gerelateerde rol is het maken van content een groot deel van je dagelijkse werk. Het vinden van de beste AI-tools en content tools kunnen je helpen tijd te besparen, zodat je nog meer verbluffende content kunt maken.

Hier volgt een overzicht van onze top 10 apps voor het aanmaken van content waarmee je een efficiëntere workflow kunt instellen. 🤩

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Dankzij ClickUp is het voor ontwerpers en marketingmanagers over de hele wereld gemakkelijker geworden om workflows te stroomlijnen en efficiënter te werken. Met nieuwe AI-tools om processen te stroomlijnen en sjablonen voor contentstrategie om sneller content te creëren, is het geen verrassing dat meer dan 6 miljoen gebruikers hebben ClickUp een integraal onderdeel gemaakt van hun programma's voor contentproductie.

De nieuwe assistent in ClickUp AI is ontworpen om slimmer te werken bij het aanmaken van content en tijd te besparen terwijl u uw schrijfvaardigheid verbetert. Het is gemakkelijk om te werken vanuit een specifiek team prompt in ClickUp Documenten -of het nu gaat om sociale media, SEO, verkoop of techniek - om creatieve ideeën te genereren en lange teksten samen te vatten.

En met Universal Search is het nog nooit zo eenvoudig geweest om bestanden te vinden in apps zoals Google Drive, Slack en Figma - allemaal vanaf één gecentraliseerd platform.

ClickUp beste functies

ClickUp AI is een krachtige maker van content voor teamspecifieke behoeften

Methonderden sjablonenis het eenvoudig om razendsnel elk type content te maken

De functie voor tijdsinschatting en tijdsregistratie biedt zichtbaarheid in uw workflows en maakt het eenvoudiger om projecttijden toe te wijzen aan grotere projecten waarvoor veel tijd nodig is voor foto- of videobewerking

De gebruiksvriendelijke interface maakt WERKEN teamsamenwerking en werkbeheer een fluitje van een cent

Met 15+ weergaven kunt u een abonnement nemen op content plannen in een kalender bord- of lijstweergave, waardoor het perfect is voor het beheren van kopij en publicatiedatums op al uw sociale mediaplatforms

ClickUp limieten

De gratis versie van ClickUp is beperkt tot vijf gebruikers, wat een uitdaging kan zijn als u een groter team hebt

Het dashboard geeft veel informatie weer, maar gebruikers kunnen het uiterlijk en de informatie in hun instellingen stroomlijnen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Canva

Maak eenvoudig ontwerpen, marketingmateriaal en meer met Canva Canva is een van de beste alles-in-één grafische ontwerptools. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en duizenden sjablonen om een project te voltooien of je te helpen je database met content op te bouwen in enkele minuten.

Of je nu een influencer bent die net begint met het gebruik van tools voor het maken van content of een professional die gebruik wil maken van apps voor het bewerken van foto's om je content naar een hoger plan te tillen, Canva is een geweldige optie. De geavanceerde bewerkingstools zijn ideaal voor zowel foto- als videobewerking.

Het werkt goed als een enkel platform voor je team dat al het denkbare brandingmateriaal kan bevatten en een plek voor de juiste grootte van afbeeldingen voor je sociale medianetwerken. 👩‍💻

Canva beste functies

Meer dan 420.000 sjablonen van ontwerpen totcontent kalenders (sommige betaald en sommige gratis) betekent dat de mogelijkheden voor content bijna eindeloos zijn

Gebruikers kunnen hun content naar een hoger niveau tillen dankzij de enorme foto- en videodatabase

De foto- en video editor ondersteunt meerdere content types van video content zoals Reels, Instagram Stories en TikToks tot GIF's en infographics

De grote lettertype database maakt het gemakkelijk om branding assets te maken die jouw typografie en stijl functie hebben

Het integreert met honderden tools en mobiele apparaten, zodat je het op je iPhone, iPad of Android-apparaat kunt gebruiken om onderweg te ontwerpen

Met de talrijke tools voor ontwerp en bewerking van video kun je overgangen, vervagingseffecten, snelheidscontroles en animaties maken

Canva AI voorAI kunst genereren Canva beperkingen

Sommige functies zijn beperkt tot betaalde gebruikers, wat frustrerend kan zijn als je je zinnen hebt gezet op een premium sjabloon dat net buiten je budget valt

De leercurve kan steil zijn, dus maak een abonnement aan om de tool onder de knie te krijgen

Canva prijzen

Gratis

**Pro: $119,99/jaar per persoon

Canva voor Teams: $149,90/jaar voor de eerste vijf personen, daarna worden extra kosten in rekening gebracht

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Canva alternatieven !

3. Jasper

Via JasperJasper is een AI-tekstschrijver die het schrijven van content sneller maakt. Makers van content kunnen Jasper gebruiken om zowel afbeeldingen als blogberichten of inhoud voor sociale media en advertentieteksten te maken om hun marketingdoelen te bereiken.

Gebruik het om een AI-gegenereerde afbeelding te maken en ga dan naar de maker van de tekst om een bijschrift of infografietekst bij het ontwerp te maken. Polijst de content met de ingebouwde bewerkingstool en maak je klaar om je glimmende nieuwe content te delen. ✨

Jasper beste functies

De tool heeft een merkstemgeheugen, dat wordt gebruikt om content te maken die overeenkomt met de toon van je merk, zelfs als je verschillende soorten content maakt voor al je verschillende sociale medianetwerken

Kies uit de grote database met sjablonen om nog sneller content te genereren

Met de extensie voor de Chrome browser kunt u snel werken zonder een nieuwe app of tool te hoeven openen

Genereer professionele biografieën met AI

Jasper beperkingen

Jasper is duurder dan alternatieven, waardoor het een uitdaging is voor kleine teams of teams met een beperkt budget

Voor beginners kan de interface in het begin moeilijk te gebruiken zijn

Uiteraard geen functies voor bewerking van foto's en video's

Jasper prijzen

Maker : Vanaf $39/maand, beperkt tot één gebruiker

: Vanaf $39/maand, beperkt tot één gebruiker Teams : Vanaf $99/maand, inclusief drie gebruikers, met de optie om er nog zeven toe te voegen

: Vanaf $99/maand, inclusief drie gebruikers, met de optie om er nog zeven toe te voegen Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

4. HubSpot

Via HubSpot Van hoogstaande blogartikelen over de beste praktijken voor het aanmaken van content tot handige tools die workflows eenvoudiger maken, HubSpot is al lang toonaangevend in de industrie voor het aanmaken van content. De Marketing Hub-software van het bedrijf omvat een CRM, automatisering, rapportage en campagnefunctionaliteit.

Maar het aanbod van HubSpot is niet beperkt tot grote platformoplossingen. Probeer de Brand Kit Generator als je net begint en branding-elementen wilt maken zoals een favicon, logo en kleurenschema. De Blog Ideas Generator tool is een geweldige manier om zoekwoorden te onderzoeken en te bepalen welke content je moet maken voor je publiek.

HubSpot beste functies

Er zijn veelHubSpot integratiesinclusief met ClickUp, zodat je je favoriete tools samen kunt gebruiken om er nog meer uit te halen

Het HubSpot klantenserviceteam reageert snel, waardoor het gemakkelijk is om hulp te krijgen als je vastloopt bij het ontwerpen

HubSpot limieten

Geavanceerde functies zoals A/B testen en marketing automatisering zijn gelimiteerd tot betaalde gebruikers

De CRM enautomatisering software behoort tot de duurdere opties, wat het gebruik ervan kan beperken tot teams met meer kapitaal

HubSpot prijzen

Professioneel : $800/maand

: $800/maand Enterprise: $3.600/maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (9.800+ beoordelingen)

: 4.4/5 (9.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.500+ beoordelingen)

5. Buffer

Via Buffer Net als HubSpot is Buffer bekend. In de marketingindustrie staat Buffer bekend als een handige tool voor het plannen van content voor sociale media, maar het assortiment tools van het merk is uitgebreid met analyses, het bijhouden van betrokkenheid en een AI-assistent.

Gebruik Buffer om sociale-mediaposts en aankondigingen te plannen voor marketing samenwerkingen . Deel content van blogberichten, podcasts en tutorials naar uw content marketing doelen te bereiken . Gebruik de functie voor bijhouden om te zien welke content in sociale media de meeste betrokkenheid genereert. Volg je posts eenvoudig binnen de kalender door te schakelen tussen week en maand. 📝

Buffer beste functies

Plan content om op verschillende social media accounts te plaatsen en stel tijdsloten in zodat toekomstige content op hetzelfde moment wordt gepubliceerd

Uw marketingcampagnes beheren door de kalenderweergave te gebruiken om te zien wat er wordt gepubliceerd en eventuele gaten op te vullen

De foto editor, Pablo genaamd, heeft meer dan 600.000 functies zodat je direct in de app content kunt creëren en deze op je social media kanalen kunt plaatsen

Buffer limieten

Publiceren naar Instagram en Pinterest is niet inbegrepen in de gratis versie van de app

Mogelijk moet je de app aanvullen met andere tools zoals Tailwind of Hootsuite om in contact te komen met gebruikers van content en content te plannen op elk social mediaplatform

Buffer prijzen

Gratis : Verbind maximaal drie kanalen

: Verbind maximaal drie kanalen Essentials : $6/maand voor één kanaal

: $6/maand voor één kanaal Teams: $12/maand voor één kanaal

Buffer beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

6. Typeform

Via Typeformulier Typeform is een bedrijf dat het gemakkelijk maakt om gegevens van uw gebruikers te verkrijgen of om ze zich te laten aanmelden voor een nieuwe dienst of een nieuw aanbod. De formulieren zijn aanpasbaar en hebben een gestroomlijnde interface, waarbij de nadruk ligt op de informatie in plaats van op de styling.

Informeer structuren voor projectmanagement zoals mindmaps met behulp van de resultaten van uw Typeform-enquêtes. Of gebruik de tool om feedback over uw marketingcampagnes te genereren.

Typeform beste functies

Integreert met meer dan 200 apps en diensten zodat u het bijna overal kunt gebruiken

De gratis versie biedt onbeperkte formulieren zodat u het naar hartenlust kunt gebruiken

Voorwaardelijke logica loodst gebruikers door naar de volgende stappen op basis van hun eerste antwoorden

Met leadmonitoring kun je de prestaties bijhouden en gegevens vastleggen

Typeform beperkingen

Er zijn niet zo veel privacy controles in vergelijking met soortgelijke tools

Sommige beginnende gebruikers vinden de aangepaste tools overweldigend bij het maken van eenvoudige enquêtes

Prijzen Typeform:

Basis: $25/maand inclusief maximaal 100 reacties en één gebruiker

Plus: $50/maand inclusief maximaal 1000 reacties en drie gebruikers

Business: $83/maand inclusief maximaal 10.000 reacties en vijf gebruikers

Typeform beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Typeform alternatieven !

7. Unsplash

Via Unsplons Unsplash is een door gebruikers gegenereerde database van foto's en video's. Ontdek alle soorten visuele content, van collages en cartoonstickers tot animaties zoals Giphy. Het is eigendom van Getty Images en je vindt er duizenden afbeeldingen van hoge kwaliteit die je gratis kunt gebruiken om je content aan te maken te ondersteunen. 🖼️

Unsplash beste functies

Royalty-vrij en van hoge kwaliteit, deze afbeeldingen kunnen je content aanvullen zonder de bank te breken

Vind eenvoudig afbeeldingen door te zoeken in vooraf ontworpen categorieën of door een trefwoord in te voeren

Downloaden duurt maar een paar seconden en je kunt je favoriete afbeeldingen opslaan om opnieuw te gebruiken

Unsplash beperkingen

Er zijn geen vectorbestanden of stockvideo's, wat het nut van de site limiet voor grotere teams die content aanmaken

Het kan veel tijd kosten om foto's te vinden die je nog niet op andere sites hebt gezien

Geen editor voor afbeeldingen of video's

Unsplash prijzen

Gratis

Unsplash+: $7/maand (alleen leden content, onbeperkt downloaden en verbeterde juridische bescherming)

Unsplash beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (80+ beoordelingen)

: 4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: NA

8. InStories

Via InStories InStories is ontworpen voor bloggers, influencers en social mediamarketingprofessionals die prachtige video content willen maken. Om te beginnen met het ontwerpen van content, selecteer je gewoon het format of een sjabloon uit de database. Voeg afbeeldingen, bijschriften en overgangen toe om de betrokkenheid te vergroten.

InStories beste functies

Kies uit meer dan 500 stijlvolle sjablonen om foto's te bewerken en prachtige afbeeldingen te maken

Video's rechtstreeks in de app uploaden en bewerken

Voeg een deuntje toe door een rechtenvrij nummer te selecteren uit de grote bibliotheek met muziekbestanden

InStories limieten

Voor beginners is de interface van de app niet altijd even intuïtief

De app hapert soms en heeft een lange wachttijd bij het voltooien van de content van de video editor

InStories prijzen

Gratis

**Pro Vanaf $11,99/maand

InStories beoordelingen en recensies

G2 : NA

: NA Capterra: NA

9. Notion

Via Notion Notion helpt je productiviteit te beheren en al je gegevens over het aanmaken van content bij te houden. Maak lijsten met taken om de volgende hoeveelheid content te schetsen en stel een aparte pagina in om statistieken van eerdere posts bij te houden.

Werk je met een team van makers van content? Maak een content stijlgids in Notion waarin ontwerpers regels, best practices en richtlijnen kunnen vinden voor het maken van visuele content.

Notion is ook uitstekend geschikt voor de structuur van projectmanagement. Creëer een database met informatie over het bedrijf en maak snel duidelijk wat de rol is van elk lid van het team, welke beslissingsbevoegdheid ze hebben en wat hun verantwoordelijkheden zijn communicatiestrategieën voor teams . Gebruik Notion AI om hersenloze Taken te automatiseren, vergaderingen in seconden samen te vatten en de belangrijkste punten uit verkoopgesprekken te markeren.

Notion beste functies

Organiseer je Notion zoals jij dat wilt. De blok stijl maakt het makkelijk om een layout te ontwerpen die jou en je team aanspreekt

Met de functie voor slepen en neerzetten kun je content verplaatsen, zodat je nieuwe advertentieteksten kunt maken, een blog kunt opstellen of trefwoordonderzoek kunt doen, allemaal in één ruimte

Ondersteunt asynchrone communicatie en samenwerking in teams, zelfs in de gratis versie

Notion limieten

De uitgebreide mogelijkheden kunnen in het begin overweldigend zijn

Voor kleine Teams die content aanmaken of individuen die slechts hier en daar wat content aanmaken, kan Notion overkill zijn (probeer deze eensNotion alternatieven)

Notion prijzen

Free: Tot 10 gasten

Tot 10 gasten Plus: $8/maand, tot 100 gasten

$8/maand, tot 100 gasten Business: $15/maand, tot 250 gasten

$15/maand, tot 250 gasten Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

10. Procreate

Via Procopnieuw Procreate is een app voor digitaal schilderen, ontworpen voor kunstenaars die content aanmaken. De bekroonde tool werkt met iPad Pro en Apple Pencil om de ervaring van levensecht schilderen in een digitaal format te creëren. Gebruik het om schetsen en aangepaste illustraties te maken als aanvulling op je blogs, logo's en sociale media. 🖌️

Procreate beste functies

De bibliotheek van meer dan 200 penselen geeft kunstenaars de tools die ze nodig hebben om verbluffende beelden met een klassieke uitstraling te maken

Met voltooide kleurcontrole kies je de tint, toonharmonie en dynamiek voor elk element

Creëer beelden met aanraakbediening en snelkoppelingen

Procreate limieten

Beeldresolutie van 300 DPI is beperkt tot prints van 36 inch en kleiner

De app kan langzamer worden naarmate je meer content maakt

Prijzen van Procreate

$12,99 eenmalige aankoop (geen abonnementen)

Procreate beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (60+ beoordelingen)

: 5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

Of je nu visuele content maakt voor sociale mediaplatforms of op zoek bent naar een tool om je branding mee op te bouwen, deze apps voor content kunnen je helpen je doelen te bereiken.

Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Probeer ClickUp eens . Onze AI-schrijfassistent kan je helpen bij het opstellen van content voor sociale-mediaposts, advertentieteksten, blogposts en nog veel meer. Gebruik vervolgens het sjabloon voor het inhoudsplan om alles in het aanmaakproces te plannen en bij te houden. 🌻