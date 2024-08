10 beste tools voor affiliate marketing om meer inkomsten en meer verkeer te genereren

Heeft jouw bedrijf overwogen om een affiliate marketingstrategie te implementeren? Kent u de beste affiliate marketing tools om de klus te klaren?

Affiliate netwerken groeien snel. Sterker nog, een Statista stelt dat bedrijven in de VS in 2022 in totaal $8,2 miljard hebben uitgegeven aan affiliate marketingcampagnes!

Affiliate marketing is een van de populairste reclamemogelijkheden geworden dankzij de gebruikersgerichte en overtuigende aanpak. Het gaat er niet alleen om dat bedrijven hun doelgroepen beter bereiken - deze marketingstijl vergroot ook het passieve inkomstenpotentieel van makers van digitale inhoud.

Met populariteit komt ook concurrentie - succes behalen in affiliate marketing vergt een aanzienlijke inspanning. Maar als je de juiste tools gebruikt, is er een grotere kans dat je bedrijf boven verwachting zal bloeien.🌻

We hebben de 10 beste affiliate marketing tools uitgekozen om de rankings van je website te verbeteren. We nemen de beste functies en prijzen onder de loep en helpen je een product te vinden dat bij jouw merk past.

Wat is affiliate marketing?

Affiliate marketing is een online prestatiegericht reclamemodel waarbij een derde partij (de affiliate) een bedrijf of dienst promoot. Affiliates zijn meestal makers zoals bloggers en influencers die items verkopen aan hun lezers/volgers door de juiste links op te nemen in hun inhoud of e-mailmarketingcampagnes (nieuwsbrieven).

Dit soort promotie is subtiel en ziet er niet smakeloos uit zoals opzichtige website-advertenties. Bedrijven gebruiken affiliatemarketing om specifieke klantengroepen te vinden die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in hun producten en bieden meestal een affiliatelink aan. Het idee is om het gebruikersbestand van de affiliate aan te boren voor marketing en met een affiliate link kun je precies zien hoeveel verkeer of leads afkomstig zijn van deze unieke markten.

Klantgegevens van uw affiliatemarketingprogramma beheren, samen met persoonlijke taken in ClickUp

Als marketeer moet u een commissie betalen aan uw affiliateprogramma-partners telkens wanneer zij een lead, bezoeker of verkoop genereren. Over het geheel genomen is het potentieel een goedkope, high-ROI marketingtool!

Om een succesvolle affiliate marketingstrategie te creëren, moet u affiliate marketeers vinden die geschikt zijn voor uw niche, SEO-geoptimaliseerde inhoud creëren, prestaties bijhouden en de marketingcampagnes van uw concurrenten evalueren.

Gelukkig zijn er affiliate marketing tools om je werk gemakkelijk te maken.

Wat te zoeken in een affiliate marketingtool

Bij het kiezen van een affiliate marketingtool kun je deze belangrijke factoren in overweging nemen:

Gebruiksgemak: De tool moet een soepele navigatie en toegankelijkheidsfuncties hebben om je marketinginspanningen te vereenvoudigen Tracering en analyse: Je kunt op zoek gaan naar affiliate marketing tools met tracking mogelijkheden om kliks, conversies en commissies te monitoren Integraties van affiliate netwerken: De tool moet integreren met de specifieke netwerken die u van plan bent te gebruiken, omdat dit het proces van het beheren van uw affiliate links, het bijhouden van prestaties, of het helpen met zoekwoord onderzoek stroomlijnt Schaalbaarheid: Het moet geschikt zijn voor een toenemend aantal affiliate marketeers of klanten, producten en campagnes naarmate uw bedrijf zich uitbreidt Dashboards: Een goede affiliate marketingtool heeft dashboards die dienen als centrale hub voor het bijhouden van leads, promoties en advertentie- of e-mailmarketingcampagnes

Om ervoor te zorgen dat uw affiliate marketingcampagnes renderen, is het gebruik van kwaliteitstools een must. ⚒️

We hebben de 10 beste affiliate marketing tools verzameld die kunnen werken voor zowel marketeers als affiliate partners. Laten we ons eens verdiepen in hun unieke functies!

1. ClickUp #### Beste voor het beheren van affiliate marketingcampagnes

Organiseer uw affiliatemarketingprogramma met meer dan 15 weergaven in ClickUp, inclusief Lijst, Bord en Kalender

Introductie van ClickUp-een alles-in-één projectmanagementsoftware die beschikt over een uitgebreide set functies voor het beheren en organiseren van uw affiliate marketingcampagnes.

Stel marketing KPI's in met behulp van ClickUp Doelen hefboomwerking ClickUp Dashboards om te zien hoe uw affiliate marketeers presteren en strategieën te ontdekken die uw inkomsten verhogen. Analyseer uw campagnes via grafieken, sprints, tabellen, tijdregistratie en meer dan 50 widgets. 📊

Verken 15+ weergaven om Dashboard-taken te overzien. Organiseer en visualiseer workflows met de ClickUp Kalenderweergave . Moeiteloos taken plannen door te slepen en vergaderingen te starten via Google Agenda en Zoom-integraties om naadloos te communiceren met partners en teamgenoten.

Voeg momentum toe aan uw marketingcampagnes met ClickUp AI . De AI-assistent wordt geleverd met kant-en-klare marketingspecifieke aanwijzingen voor taken zoals het maken van campagneschetsen, het schrijven van contentbriefings voor uw filialen, het opstellen van promotie-e-mails en het samenvatten van vergadernotities.

Een stap-voor-stap affiliate marketing gids ? De ClickUp ChatGPT-prompts voor Affiliate Marketing-sjabloon helpt u AI-tools te gebruiken voor het genereren van ideeën voor effectieve campagnes en het stimuleren van conversies.

Gebruik ClickUp's ChatGPT Prompts voor Lead Generation om aangepaste ideeën voor doelgroepen te krijgen

Deze sjabloon wordt geleverd met een goudmijn aan prompts voor doelgroepsegmentatie, koude e-mails, copywriting en klantenbinding, die u gegarandeerd helpen om effectieve campagnes te voeren. 📈

Verzamel uw marketing- en partnerdocumentatie in ClickUp Documenten . Bewerk items in realtime en werk samen via opmerkingen en tags. Profiteer van ClickUp Automatiseringen om terugkerende marketingtaken af te handelen, zoals het bijwerken van affiliate statussen of het verzenden van e-mails.

ClickUp beste eigenschappen

Software voor marketingprojectbeheer

Duizenden aanpasbare sjablonen

15+ weergaven om uw affiliate marketing inspanningen te overzien

100+ ClickUp Automations om routinetaken te stroomlijnen

Integreert met 1000+ apps zoals Slack, GitHub en DropBox

Eenvoudige visuele samenwerking via aanpasbareClickUp Whiteboards* ClickUp AI schrijfassistent

Dashboards voor eenvoudigvoortgangscontrole* Beschikbaar op mobiele en desktop apparaten

UitgebreideHelpcentrum ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op desktop (een mobiele versie is onderweg)

Het kost tijd om de enorme hoeveelheid functies voor affiliate marketeers onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. CJ - Beste Affiliate Marktplaats Tool

Via: CJ CJ (Commission Junction) is een van de oudste en grootste affiliate marktplaatsen met duizenden legitieme, hoogwaardige adverteerders zoals Office Depot en Hello Fresh, evenals topuitgevers zoals BuzzFeed.

Als je een adverteerder bent, blader dan door hetRecruit Partnersdashboard om compatibele affiliate marketeers te vinden op basis van trefwoordfilters.

Publishers die op zoek zijn naar nieuwe adverteerders en merchants kunnen hun opties beperken met behulp van filters voor commissiepercentages of categorieën zoals reizen, beauty en techniek.

Het CJ affiliateprogramma werkt op basis van een kosten-per-verkoop model. Het biedt concurrerende commissiepercentages (affiliate-inkomsten) afhankelijk van factoren zoals productcategorie, klantstatus en locatie. 💰

Gebruik de benchmarkingtools van CJ om erachter te komen waar klanten het meest contact hebben met uw bedrijf. Je kunt ook de affiliatebijdrage beoordelen en zien hoe je presteert ten opzichte van je concurrenten.

CJ beste functies

Real-time voortgangscontrole op verschillende affiliate netwerken

Samenwerkingsverbanden met meer dan 3.000 merken

Gebruiksvriendelijke interface geschikt voor beginners

Toegankelijk op mobiel voor de affiliate marketeer onderweg

CJ beperkingen

Beperkte analysetools

Dicteert minimale prestatievereisten om lidmaatschappen te behouden

CJ-prijzen

Beschikbaar na contact

CJ beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (20+ beoordelingen)

: 3.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

3. ShareASale - Beste Affiliate Netwerk voor Bloggers

Via: ShareASale ShareASale dient als een affiliate marketing platform dat het ontdekken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden vergemakkelijkt, voornamelijk in Noord-Amerika. 🔎

Het platform verbindt uitgevers met adverteerders die hulp zoeken bij het stimuleren van de verkoop . Deze compensatie kan worden geschaald voor elke websitebezoeker of elk telefoongesprek dat wordt gegenereerd voor de adverteerder.

Voor bloggers en influencers biedt het ShareASale netwerk een verscheidenheid aan tools die zijn ontworpen om affiliate marketeers te helpen bij het vinden van nichegroepen voor het promoten van producten.

De affiliate marketing tool omvat aanpasbare productlinks en banners, een doorzoekbare database van merchants en de optie om deeplinks te maken die direct naar specifieke pagina's op de website van de verkoper leiden.

Met de geavanceerde rapportage- en analysetools van ShareASale kunt u uw verdiensten en commissies controleren, klikken en conversies bijhouden en campagneprestaties optimaliseren. 🥇

ShareASale beste functies

Geschikt voor bloggers, vloggers en influencers op verschillende affiliate netwerken

Doorzoekbare database met filters voor 39+ consumentencategorieën

Real-time rapportage over uw affiliate marketing inspanningen

Maandelijkse lancering van nieuwe programma's

ShareASale beperkingen

Kan betere rapportagefuncties gebruiken om handmatige commissieberekeningen te vermijden

Onboarding ondersteuning kan worden verbeterd

ShareASale prijzen

Beschikbaar na contact

ShareASale beoordelingen en recensies

G2 :3.5/5 (30+ beoordelingen)

:3.5/5 (30+ beoordelingen) Sitejabber: 2.8/5 (70+ beoordelingen)

4. Voluum - Beste hulpprogramma voor het bijhouden van affiliate-advertenties

Via: Voluum Volg je advertenties eenvoudig met Voluum, een geavanceerde affiliate marketing tool voor het monitoren, verbeteren en stroomlijnen van advertentiecampagnes.

Het platform biedt inzicht in de prestaties van je advertenties, zoekwoorden en landingspagina's door middel van een uitgebreide reeks rapportage- en analysetools. Vertrouw op de krachtige traceermogelijkheden om klikken, conversies, bezoeken van andere webpagina's of zoekmachines en inkomsten te controleren. 💵

Bespaar tijd door de Automizer functie van het platform te gebruiken om conversies te beheren, biedingen te wijzigen, campagnes te pauzeren of te activeren, verkeerskosten bij te werken en waarschuwingen te ontvangen.

Met de Traffic Distribution AI functie zal Voluum automatisch een groter deel van je verkeer naar landingspagina's en aanbiedingen leiden. Het stelt je ook in staat om campagne reeksen te maken die het hoogste rendement, conversiepercentage en inkomsten per klik opleveren voor optimale prestaties.

Voluum beste functies

Gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare dashboards

Kan worden geïntegreerd met Google Ads, Facebook Ads en tools van derden zoals WordPress en Zapier

Real-time rapportage

Ondersteunt meerdere valuta

Advertentie-impressie bijhouden

Voluum beperkingen

Steile leercurve voor nieuwkomers

Moeilijk te gebruiken met grote advertentiesites zonder klantenondersteuning

Voluum Business prijzen

Start-up : $599/maand

: $599/maand Bureau : $999/maand

: $999/maand Onderneming : $1.999/maand

: $1.999/maand Zakelijk : $4.999/maand

: $4.999/maand Executive: $9.999/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Voluum beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. AffJet - Beste Affiliate Netwerk Prestatiehulpmiddel

Via: Affjet Als je betrokken bent bij meerdere affiliate netwerken, is AffJet een handig hulpmiddel om verschillende campagnes in de gaten te houden. ❣️

Het dashboard van het platform combineert gegevens van meer dan 100 affiliate netwerken en laat je de effectiviteit van je campagnes beoordelen door de best presterende campagnes te analyseren. Volg statistieken zoals klikken, conversies en vertoningen om nieuwe trends en kansen te ontdekken. Bovendien kun je je verdiensten van verschillende partnernetwerken in één rapport zien, dat je kunt aanpassen op basis van de statistieken van je voorkeur.

Verbeter uw besluitvormingsproces en verhoog je inkomsten met de AffJet Megatracker. Het helpt je bij het identificeren van slecht presterende opties, toppresteerders en links die geld opleveren binnen al je netwerken samen.

AffJet beste eigenschappen

Campagneprestaties monitoren over meerdere netwerken

Gemakkelijk rapporten delen

Opties voor filteren van gegevens

Trend volgen

Mobielvriendelijk

AffJet beperkingen

Het gratis plan ondersteunt slechts 75 transacties per maand

Er is geen API-toegang beschikbaar tenzij u een aangepast plan aanschaft

AffJet prijzen

Gratis voor altijd

Standaard : $5/maand per 500 transacties

: $5/maand per 500 transacties Medium : $15/maand per 1.600 transacties

: $15/maand per 1.600 transacties Groot : $30/maand per 4.500 transacties

: $30/maand per 4.500 transacties Custom: Neem contact op met het verkoopteam

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

AffJet beoordelingen en recensies

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar

6. Google Analytics - Beste analysehulpmiddel

Via: Google Analytics Google Analytics biedt waardevolle inzichten in het verkeer op uw website, zodat u uw affiliate-gerichte inhoud effectief kunt optimaliseren.

Door de GA-eventtrackingfunctie te gebruiken, kunt u zien wie er interactie heeft met uw affiliatelinks en hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op uw website. Het helpt je ook om te bepalen welke berichten het meeste verkeer genereren. Gebruik de gegevens om betere inhoudstrategieën te ontwikkelen en je omzetcijfers te verhogen.

Gebruik het platform om de zoekmachineprestaties van je website te verbeteren. Het biedt inzicht in de zoekwoorden die bezoekers gebruiken om uw site te vinden, waardoor u mogelijkheden kunt identificeren om uw SEO-inspanningen te verbeteren, wat resulteert in meer organisch verkeer naar uw website. 🚙

Google Analytics beste functies

Doelen bijhouden

Ingebouwde automatiseringen

Geavanceerde real-time rapportage

Kan worden geïntegreerd met andere Google-oplossingen zoals Google Ads en Google Cloud

Aangepaste gegevensanalyse met vooraf gedefinieerde rapporten

Google Analytics-beperkingen

Beperkte aanpassingen

Vertrouwt sterk op Google voor websiteanalyse

Google Analytics-prijzen

**Gratis

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.500+ beoordelingen)

7. Grammarly - Beste Grammaticacontrole

Via: Grammarly Voor makers van affiliate marketing content is geloofwaardigheid een belangrijke valuta en het is cruciaal om deze niet in gevaar te brengen met elementaire schrijffouten. Dat is waar Grammarly je redder is! 🦸

Gebruik deze tool om je berichten, e-mailcampagnes of blogs vrij te houden van fouten en tikfouten. Grammarly verbetert de communicatie met het publiek door je inhoud te polijsten om de merkperceptie te verbeteren, waarbij de focus vooral ligt op het stimuleren van boeiend, aandachttrekkend taalgebruik.

Grammarly ondersteunt het schrijven van overtuigende teksten en helpt je om affiliate links op strategische plekken in te voegen. De tool moedigt affiliate marketeers aan om consistente taal te gebruiken en te schrijven met een actieve stem.

Pas de ingebouwde stijlgids aan om een op maat gemaakte verzameling van woorden, termen en zinnen te creëren en je tekst consistent te houden voor verschillende campagnes.

Grammarly beste eigenschappen

Plagiaat checker

Werkt met platforms zoals LinkedIn en Workday

Marketingvriendelijke, AI-ondersteunde suggesties

Ondersteunt alle vormen van inhoud

Bedrijfsspecifieke stijlgids voorsamenwerking op de werkplek Grammarly beperkingen

Detecteert sommige jargon woorden en zinnen niet

Beperkte suggestieve functies op de gratis versie

Grammarly prijzen

**Gratis

Premium :$12/maand per gebruiker

:$12/maand per gebruiker Zakelijk:$15/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Grammarly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

8. Frase - Beste voor onderzoek en AI-ondersteund schrijven

Via: Frase Frase brengt samen AI capaciteiten met geavanceerd onderwerponderzoek.

Deze tool kan nuttig zijn voor zowel bloggers als marketingbureaus. Het biedt een intuïtief onderzoekspaneel voor het analyseren van de inhoud van concurrenten biedt essentiële SERP-metriek en gebruikt AI om uitgebreide, geoptimaliseerde contentbriefings te maken.

Maak moeiteloos contentoverzichten door rubrieken te selecteren uit SERP-resultaten of genereer er direct een met AI-hulp. Met de Outline Builder kun je rubrieken eenvoudig organiseren door ze te slepen en neer te zetten.

Maak SEO-geoptimaliseerde inhoud met de AI Writer tool die inspiratie haalt uit de beste zoekresultaten voor je trefwoord. Een affiliate marketeer kan het gebruiken om content te genereren zoals blog intro's, headings en FAQ's.

Frase beste eigenschappen

Trefwoord optimalisatie

Onderzoeksfunctie voor affiliate marketeers

AI-gegenereerde inhoud

Geoptimaliseerde inhoudsoverzichten

Frasebeperkingen

AI-schrijver creëert soms repetitieve inhoud

Niet helemaal gebruiksvriendelijk voor de gemiddelde affiliate marketeer

Frase prijzen

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Team:$97.75/month

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Frase beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (250+ beoordelingen)

: 4.9/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Surfer SEO - Beste SEO Inhoud Optimalisatie

Via: SEO surfer Surfer SEO grondig onderzoekt pagina's van concurrenten en biedt een uitgebreide strategie om je rankings omhoog te stuwen. 💫

Gebruik Surfer's Keyword Research tool om talrijke onderwerpclusters te vinden die gerelateerd zijn aan uw belangrijkste trefwoord. Met de Content Editor hebt u toegang tot trefwoorden die u helpen beter te scoren op de SERP.

Bovendien kunt u met Surfer's Audit add-on uw zoekresultaten monitoren, beheren en uw content workflow te verbeteren of u nu zelfstandig werkt of in een team. Het is ideaal voor het beoordelen van de prestaties van uw website, het onderzoeken van uw concurrenten, het up-to-date houden van oude inhoud en het opsporen van SEO-fouten.

Surfer SEO beste eigenschappen

Real-time schrijffeedback

Surfer AI om verkeersbevorderende inhoud te schrijven

Chrome-extensie om schrijftips te krijgen op Google Docs

Audit add-on voor content optimalisatie

Surfer SEO beperkingen

De functionaliteit voor zoekwoordenonderzoek kan inflexibel zijn

Beperkte flexibiliteit met de betalingsopties

Surfer SEO prijzen

Essential :$69/maand

:$69/maand Advanced :$149/month

:$149/month Max :$249/maand

:$249/maand Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Surfer SEO beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (400+ beoordelingen)

:4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

10. Pathmatics - De beste marketinggegevens

Via: SensorTower Micro-analyseer je concurrentie, klant of markt met Pathmatics van SensorTower. Deze tool bekijkt populaire platformen zoals Instagram, Facebook, TikTok en YouTube in zijn zoektocht naar oude en actuele trends. #️⃣

Verkrijg waardevolle inzichten in wereldwijde topmerken, waaronder uw concurrenten, om effectieve marketingstrategieën te plannen . Vergroot uw bereik in goed presterende segmenten door succesvolle promotieaanbiedingen, markteigenschappen, positioneringstactieken en strategieën voor filiaalmarketing te analyseren.

Gebruik de Pathmatics Explorer om marketingvooruitzichten te bepalen, nieuwe zakelijke pitches aan te passen, leads te prioriteren en klantrelaties te verbeteren. Deze aanpak kan resulteren in het binnenhalen van meer deals, het laten groeien van bestaande accounts en het verbeteren van de algehele prestaties van affiliate marketeers.

Pathmatics beste eigenschappen

Evaluatie van concurrentmarketingcampagnes* Inzicht in digitale kanalen

Trendanalyse advertentie-investeringen

Voorspellende Pragmatiek Verkenner

Pathmatics beperkingen

Beperkte zoekgegevens en productdetails

Navigatie zou beter kunnen in vergelijking met andere affiliate marketing om

Pathmatics prijzen

Beschikbaar na contact

Pathmatics beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

Optimaliseer Affiliate Marketingprestaties en Cultiveer Groei met ClickUp

Haal het meeste uit prospects door de veelzijdige affiliate marketingtools te gebruiken die we hebben besproken.

Als u functies wilt voor allround marketingondersteuning en merkpositionering, overweeg dan u aan te melden voor een gratis ClickUp account . De handige functies zijn ontworpen voor stressvrij beheer en communicatie met uw affiliatepartners en klanten. Ga aan boord en ontdek het platform zelf! 💗