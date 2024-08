Het plannen van een Affiliate Marketing Campagne: Een stap-voor-stap handleiding

Sam O'Brien

Een business runnen is moeilijk. Je moet een dozijn hoeden dragen en proberen alles perfect te doen, maar natuurlijk passen niet al die hoeden even goed. Voor velen, marketing blijft hun grootste uitdaging als eigenaar van een klein bedrijf.

Leads binnenhalen, de aandacht vergroten en de verkoop stimuleren kan het moeilijkste zijn, maar het is ook het meest bevredigende. Het doel van je business is verkopen, winst maken en het geld binnen laten rollen. Ka-ching! 💰

Affiliate marketing kan het antwoord zijn op je problemen. Het werkt heel eenvoudig. Je biedt een andere marketeer een commissie voor het aanbrengen van leads en het vergroten van het bewustzijn over jouw producten en business.

Je betaalt je affiliates alleen als ze presteren, waardoor je ROI stijgt en de kans op een mislukte investering bijna nihil is. Je winstmarges zijn iets kleiner, maar omdat je partner alle marketing doet, is het de moeite waard.

Neem de ClickUp partnerprogramma als voorbeeld. Affiliates krijgen een indrukwekkende 20% van alle transacties van gebruikers die zich aanmelden via hun affiliate links. ClickUp profiteert ondertussen van de extra zichtbaarheid en het genereren van leads door te werken met affiliates van topkwaliteit. Het is de definitie van wederzijds voordeel. 🤝

Volg de acht eenvoudige stappen hieronder om zelf een goed presterend affiliate marketing programma te ontwikkelen!

8 stappen voor het ontwikkelen van een goed presterend affiliate marketingprogramma

1. Bepaal uw target doelgroep

Weet u wie uw product koopt? 🤔

Voordat je aan een affiliate begint marketingcampagne Je moet weten wie je klanten zijn, waar ze wonen, wat hun leeftijd is, wat hun inkomen is, enz. Je moet weten wat de pijnpunten van je product zijn en wat de behoeften en zorgen van je targetmarkt zijn.

Zoek uit wie je wilt bereiken en maak een avatar voor je bedrijf. Hoe duidelijker het beeld van je targetklant, hoe beter je begrijpt wie ze zijn en hoe waarschijnlijker het is dat je ze bereikt en naar beneden duwt in je verkooptrechter. Het is van cruciaal belang om je merk af te stemmen op de doelgroep, zodat je hen het beste kunt aanspreken en bedienen in alles wat jij - en je partners - doen.

Probeer erachter te komen waar je klanten rondhangen. Zitten ze op YouTube of Instagram? Wat zoeken ze op Google? Welke beïnvloeders volgen ze? Welke blogs lezen ze en op welke podcasts zijn ze geabonneerd? Veel filialen gebruiken hun volgers op sociale media om volgers te overtuigen op filialen te klikken.

Zodra je het antwoord op deze vragen hebt, weet je welke affiliates je moet inhuren om je target doelgroep aan te spreken.

via EasyAffiliate

2. Objecten instellen

Als u geen doelen hebt, hebt u niets om uw succes of falen aan af te meten. Bepaal SMART doelen: specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden. Deze marketingdoelen zullen u helpen om te beoordelen of uw affiliateprogramma werkt.

Een voorbeeld van een SMART verkoopdoel zou kunnen zijn dat je in twee maanden 20 affiliates wilt hebben die minimaal 2.000 leads binnenbrengen. Je moet het succes van je affiliate marketingcampagne beoordelen aan de hand van deze doelstellingen en ook KPI's definiëren om de dagelijkse en wekelijkse prestaties te meten.

De instelling van meetbare doelen helpt bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van uw marketingstrategie zodat u op het juiste moment de juiste wijzigingen kunt aanbrengen.

U kunt ook het volgende instellen doelen stellen. Dit zijn targets die je huidige capaciteiten te boven gaan, maar die je aanmoedigen om harder te streven, groter te worden en beter te winnen. 🎯

via Bodybuildingmealplan.com

3. Bekijk de wedstrijd

Wat houdt je tegen om de wereld over te nemen? De concurrentie! Als u uw business wilt laten groeien, moet u weten waar u staat ten opzichte van uw rivalen. Een grondige concurrentieanalyse kan je helpen om een referentiepunt te bepalen voor je affiliateprogramma.

Je onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden:

Wat is hun strategie voor het delen van inkomsten? Verdient de affiliate per klik of ontvangt hij een standaardcommissie?

Maken ze gebruik van een affiliate netwerk om affiliates te vinden?

Hoe ondersteunt de merchant de affiliate? Wordt er training aangeboden?

Wat zijn de voorwaarden van het affiliate programma?

Welke statistieken gebruiken ze om de voortgang bij te houden?

De reden voor dit onderzoek is dat je zo de juiste affiliates kunt aantrekken en ervoor kunt zorgen dat ze jou verkiezen boven je concurrenten.

Door de affiliate programma's van uw concurrenten te beoordelen kun je zoeken naar mogelijkheden om ze te verbeteren en manieren vinden om het nog beter te doen. 📈

4. Optimaliseer je conversietrechter

Affiliates houden rekening met uw conversiepercentage voordat ze u verkiezen boven anderen. Werk aan uw gebruikerservaring, websiteontwerp en verkoopteksten om dit te verbeteren. Dit heeft een directe invloed op uw EPC en verhoogt de adoptiegraad van uw programma.

De meeste affiliates zijn geïnteresseerd in de inkomsten per klik (EPC). EPC is een meting van de winstgevendheid van een affiliate marketingcampagne. Affiliates besteden hun kostbare tijd liever aan het promoten van producten en diensten die hen het meeste geld opleveren.

Je zult het moeilijk vinden om filialen met een lage EPC te krijgen. Het is een wispelturige wereld, zeggen we je!

De inkomsten zullen verbeteren naarmate de conversiepercentages stijgen. Het heeft geen zin om honderdduizend leads te hebben als je er maar 100 omzet in kopende klanten. Optimaliseer je conversietrechter om het maximale aantal leads te converteren en een samenwerking met jou winstgevender te maken.

Hoe meer zij kunnen verdienen, hoe meer goede filialen je zult aantrekken.

via Crazyegg.com

5. Beslis of je een affiliatenetwerk wilt gebruiken

Afhankelijk van je doelstellingen kun je besluiten om je affiliateprogramma zelf uit te voeren of je aan te sluiten bij een affiliatenetwerk. 👥

Het zelf doen kan een gedoe zijn en verhoogt de werklast die je in de eerste plaats wilt verminderen.

In plaats daarvan kun je je aansluiten bij een netwerk dat je helpt om filialen te vinden en vergemakkelijkt uw relatie met hen. Affiliate netwerken nemen echter een deel van de commissie voor elke verkoop waarbij ze betrokken zijn, wat een probleem kan zijn.

Als je besluit om alleen te gaan en rechtstreeks met affiliates te werken, heb je het volgende nodig software voor projectmanagement om te helpen met middelenbeheer, Taakbeheer en het definiëren van duidelijke doelen.

Of u nu kiest voor affiliate marketing management software of een partnernetwerk, moet de keuze worden gemaakt op basis van uw budget, prioriteiten en capaciteit.

via Entrepreneur.com

6. Geschikte filialen vinden

Dit is het hoogtepunt van je affiliate reis: de juiste mensen vinden . Wanneer je begint met je affiliate programma, moet je actief op zoek gaan naar partners. Sociale mediaplatforms zoals Facebook en LinkedIn hebben bloeiende affiliate communities waar je lid van kunt worden.

Behalve betrokkenheid bij sociale media u kunt contact opnemen met filialen door middel van e-mails, door lid te worden van filiaalwebsites of door berichten te sturen naar beïnvloeders die producten zoals de uwe hebben beoordeeld of die een soortgelijke aanhang hebben als uw target. Vergeet niet om een handtekening voor de e-mail van de eigenaar van het bedrijf om uw ontvangers te laten zien met wie ze spreken.

Wees voorzichtig bij het selecteren van partners en accepteer niet iedereen die zich aanmeldt. Je wilt of hebt geen content van lage kwaliteit nodig - dit zal je reputatie schaden. Accepteer alleen sollicitanten die op één lijn liggen met de doelstellingen van je merk.

Affiliates werven die een aanwinst blijken te zijn is moeilijk, maar als er eenmaal een goed team voor je werkt en de verkoop begint binnen te rollen, zullen ze gestimuleerd worden om nog harder te werken. 🤝

7. Ondersteun je partners

Niet alle partners die je inhuurt zullen professionals zijn. De meesten hebben weinig tot geen training in affiliate marketing.

Je moet klaar zijn om je affiliates te ondersteunen met een fantastische affiliate toolkit. Een ander goed idee is om een affiliate manager te hebben die hen kan ondersteunen om hun verdiensten te verhogen en, op zijn beurt, jouw verkopen.

Creëer een actieve community waar je voortdurend in contact bent met je affiliates en help ze waar nodig. Online Facebook groepen worden door veel bedrijven gebruikt om de kennis en het begrip onder hun partners te vergroten.

Je kunt ook af en toe een gebeurtenis organiseren of misschien een webinar organiseren om tips en trucs te delen om nieuwe partners te helpen en hen te trainen in het gebruik van bijhoudsoftware en dashboards.

Onthoud dit: Hoe beter je affiliates presteren, hoe meer winst je zult maken.

8. Test alles

Als je affiliateprogramma eenmaal draait, controleer het dan regelmatig en breng waar nodig verbeteringen aan.

Testen is cruciaal

Idealiter zou je A/B-tests moeten gebruiken. Test twee affiliate marketingcampagnes naast elkaar en gooi degene die niet werkt eruit.

Gebruik je objectieven om KPI's te ontwikkelen voor je filialen en om hun prestaties op te volgen.

Vraag feedback van uw filialen zodat u actief wijzigingen kunt aanbrengen die de resultaten verbeteren. Blijf uw marketingmateriaal, promotiemateriaal en codes voor aanbiedingen bijwerken.

U kunt uw affiliates aanmoedigen door hen exclusieve kortingen te e-mailen, commissiepercentages te verhogen of hen een geschenk te sturen.

krijg meer ideeën voor het verbeteren van uw affiliate marketingcampagnes met onze AI-aanwijzingen ._

Gebruik Affiliate Marketing

Nu zou u een beter idee moeten hebben van hoe je een affiliate programma start. Of je nu kleding, juwelen of een dienst in de SaaS-ruimte verkoopt, een affiliate marketingcampagne kan je bedrijf naar nieuwe hoogten stuwen.

Affiliate marketing kan ongelooflijk lucratief zijn. Het kan zelfs uw meest succesvolle marketingkanaal worden als u eenmaal uw doelgroep hebt bepaald en uw doelen hebt ingesteld. Het is ook een 'veilige haven' als je geen tijd hebt om budgetten bij te houden. Je kunt ervoor kiezen om lid te worden van een affiliatenetwerk of een manager inhuren om nieuwe partners voor je te vinden en te ondersteunen.

Affiliate marketing is een van de meest kosteneffectieve manieren om een massapubliek te bereiken dat je niet zou bereiken via traditionele verkoop- en marketingcampagnes. Het beïnvloedingsmodel gebruiken kunt u potentiële klanten bereiken voor een fractie van de kosten van adverteren.

Een succesvolle affiliate marketingcampagne kan als geen ander marketingkanaal verkeer genereren en leads genereren en is uiterst risicomijdend. Waar wacht u nog op? Stap vandaag nog in de fascinerende wereld van affiliate marketing. 🤝