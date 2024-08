Wat zijn Stretch Goals? (Voorbeelden, veelgestelde vragen)

We hebben allemaal wel eens een doel dat te mooi lijkt om waar te zijn, zoals geld investeren in de aandelenmarkt en miljonair worden. 💰

Zulke doelen zijn meestal moeilijk te documenteren, waardoor ze schijnbaar onmogelijk te bereiken zijn.

Gelukkig kun je stretch goals gebruiken om doelen die groter zijn dan het leven vast te leggen, bij te houden en te bereiken.

Stretch doelen zijn met opzet moeilijk te bereiken, maar motiveren bedrijven, teams en individuen om uit hun comfortzone te stappen en hoger te mikken.

In dit artikel definiëren we stretch doelen en bekijken we drie voorbeelden. We bespreken ook de instelling van stretch doelen, hun vier sleutel voordelen en drie belangrijke limieten. Daarna gaan we in op de beste manier om stretch doelen bij te houden, samen met gerelateerde FAQ's.

Laten we beginnen!

Wat zijn stretchdoelen?

Stretch doelen zijn doelen die je bestaande capaciteit om te werken te boven gaan.

Ze hebben twee unieke functies.

Ten eerste zijn stretch doelen meestal uitdagend om te bereiken. Ze zijn niet helemaal praktisch of rationeel. Stretch doelen houden ook rekening met de best mogelijke uitkomst voor een activiteit.

Ten tweede zijn stretch doelen gebaseerd op nieuwigheid. Je moet je bestaande doel op een geheel nieuwe manier benaderen.

Op deze manier stimuleren stretchdoelen je om grotere en betere overwinningen te behalen.

Nu we de definitie van stretchdoelen hebben besproken, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden.

3 voorbeelden van stretchdoelen

Dit is hoe stretch doelen een onderdeel kunnen zijn van verschillende niveaus van een organisatie:

1. Strekdoelen organisatie

Op organisatieniveau zijn stretchdoelen visieverklaringen die geen bepaalde tijdlijn hebben.

Instance, als onze favoriete juridische adelaars van Suits op zoek waren naar een verhoging van hun top-line inkomsten voor 2021, zou het stretch doel er als volgt uit kunnen zien:

"De omzet met 120% verhogen en het nr. 1 advocatenkantoor in de V.S. worden"

Je denkt waarschijnlijk dat dit soort financiële targets gek klinken.

Maar daar gaat het juist om!

2. Strekdoelen management

Managers stellen verwachtingen op voor hun teams om geweldige resultaten te behalen. In het geval van een verkoopteam dat uitzonderlijk goed presteert, kan een manager een rekbaar doel instellen dat er als volgt uitziet:

"Verdrievoudig het individuele verkoopquotum voor de leden van het team tegen het einde van 2021."

3. Individuele doelen

Het instellen van stretch doelen voor individuen in een team kan hen helpen nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen en hun talenten uit te breiden. ✨

Een voorbeeld: een lid van een team dat nog nooit een leiderschapsrol kan individuele doelen stellen om een heel project zelfstandig te beheren.

De volgende keer dat je een persoonlijk doel stelt, kanaliseer dan wat Harvey Specter zelfvertrouwen en reik je doelen.

3 essentiële stappen om doelen op te rekken

Hier zijn enkele van de sleutel stappen die je moet nemen om doelen te stellen en ze te stretchen:

1. Trek tijd uit voor de instelling van doelen

Wat hebben het stellen van doelen voor je team en je voorbereiden op een gevecht in de rechtszaal met elkaar gemeen?

Beide vereisen tijd en uitgebreide abonnementen.

Je moet ervoor zorgen dat je stretch goals aansluiten bij het werk van je team en persoonlijke ontwikkelingsdoelen .

Het is ook cruciaal om rekening te houden met de huidige werklast van je team en de beschikbare middelen voordat je doelen instelt.

2. Focus op sleutelgebieden

Als je te veel doelen stelt, loop je het risico dat je jezelf en je team te veel verspreidt. Het resultaat kan zijn dat je uiteindelijk niets bereikt.

Het is beter om één of twee aandachtsgebieden te kiezen voor het werk van je team en op basis daarvan stretch doelen te stellen.

3. Gebruik SMART doelen

We hebben het tot nu toe gehad over de instelling van stretchdoelen om al je onpraktische maar buitengewone doelen vast te leggen.

Maar je vraagt je misschien af: hoe kan ik deze doelen bijhouden en zien of ik voortgang boek?

Dit is waar SMART (Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden) doelen om de hoek komen kijken.

Per definitie, SMART doelen zijn precies het tegenovergestelde van stretch doelen.

Het zijn praktische, haalbare en proximale doelen.

Maar dit is geen stretch doelen vs. SMART doelen scenario.

Stretch doelen en SMART doelen passen perfect bij elkaar. 😍

Dit is hoe je ze samen kunt gebruiken:

Stap 1: Schrijf je stretch doelen op

Schrijf je stretch doelen op Stap 2: Verdeel elk doel in kleinere stappen en haalbare SMART doelen

Deze stappen zullen je agenda voor het stellen van je stretchdoelen gemakkelijk maken.

Het zou echter helpen als je een paar factoren in overweging neemt voordat je stretch doelen gebruikt.

Bonus:_ Student SMART Doelen

2 Factoren om te overwegen voor je doelen instelt

Je kunt naar twee sleutel factoren kijken om te voorspellen of je team baat heeft bij het gebruik van stretch doelen:

1. Recente prestaties

Een team dat recent succes heeft gehad, zal eerder geneigd zijn om stretch doelen te accepteren.

Winnen heeft invloed op de houding van je team en zorgt ervoor dat ze bereid zijn om uitdagingen aan te gaan.

Maar als ze niet goed hebben gepresteerd en je besluit ze te overladen met ambitieuze doelen, zullen ze waarschijnlijk niet goed reageren.

Voor een beter prestatiebeheer is het cruciaal om het succes van je team regelmatig te evalueren en je doelen bij te stellen.

Bekijk de doelen en doelstellingen voor topprestaties voorbeelden die u kunt gebruiken voor uw bedrijf!

2. Beschikbaarheid van bronnen

Een goed uitgerust team kan een mislukking aan. Ze hebben ook een betere positie om te innoveren en creatief te zijn.

En al deze factoren zijn cruciaal voor het bereiken van ambitieuze doelen. ⭐️

Als je team krap bij kas zit, is het misschien niet zo'n goed idee om te experimenteren met een stretch goal (vooral een ambitieus financieel doel).

Je wilt je team niet in een positie brengen waarin ze gedurfde doelen in kaart hebben gebracht om er vervolgens achter te komen dat je niet de middelen hebt om ze te ondersteunen. 👀

Voordelen van Stretch Doelen

Laten we eens kijken hoe stretch goals de productiviteit van je team kunnen verhogen.

1. Verhoogt de creativiteit

In de meeste gevallen kun je gemeenschappelijke doelen bereiken door gewoon meer uren te werken.

Anderzijds kunnen stretch doelen jou en je team helpen om buiten je comfortzone te stappen en de creatieve sappen te laten stromen. 💡

Je trekt je pak aan, gebruikt een flinke dosis hersenenergie en benadert het probleem op een innovatieve manier. Dit creatieve proces kan resulteren in ontdekkingen en probleemoplossende ideeën.

2. Maakt je team ambitieus

Stretch doelen kunnen je team inspireren om een schijnbaar onmogelijk doel voor ogen te zien en na te jagen.

Als je merkt dat je team conservatief is met hun doelen en ambities, kunnen stretch goals hen helpen hun grenzen te verleggen.

3. Geeft vertrouwen

Zelfvertrouwen krijg je niet van motiverende praatjes.

Het komt van daadwerkelijke prestaties.

Het instellen en bereiken van ambitieuze doelen kan je zelfvertrouwen vele malen versterken.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je de productmanager bent van een nieuwe dating app genaamd Rhoo. Je hebt als doel gesteld om binnen 4 weken een volledig functionele video chat in de app te bouwen.

Je denkt dat het mogelijk is met de hulp van een video chatten API maar je team denkt dat dit moeilijk is (wat het ook is, maar dat is het punt van stretch doelen!) en ze maken zich zorgen.

Om de zorgen van het team weg te nemen, verdeel je dit stretch doel in meerdere SMART doelen. Je ontdekt dat de gemiddelde vertrouwensscore van het team 5 uit 10 is. En het lijkt erop dat motiverende citaten en video's veranderen niet veel aan dit gevoel.

Een paar maanden later heeft je team 2 van de 3 SMART doelen bereikt. Nu vraag je je team om te beoordelen hoe zelfverzekerd ze zich voelen - en de gemiddelde score is 9 op 10!

4. U houdt de controle

Een streefdoel instellen is een manier om zelfcontrole uit te oefenen, zelfs als de omstandigheden niet in je voordeel zijn.

Het legt een routekaart vast voor het hele team. 🗺

Net zoals Harvey de uitkomst van een proefversie voorspelt nog voor die begint. De kracht!

Stretch doelen helpen iedereen zich te concentreren op specifieke doelen en op koers te blijven met hun business doelen.

Ondanks deze voordelen hebben stretch doelen ook hun limieten. Laten we eens kijken.

3 Beperkingen van het instellen van Stretch doelen

Net als een rechtbankdrama met twee tegengestelde kanten, heeft onze zaak van stretch goals ook een negatieve kant.

Hier kijken we naar drie beperkingen van het instellen van stretch doelen:

1. Verhoogde burn-out binnen het team

Natuurlijk kan een uitdagend doel ons team stimuleren om beter te presteren.

Maar, hun stretch target niet halen kan hun vertrouwen in hun capaciteiten schaden. Het kan ook de betrokkenheid van werknemers .

Je wilt niet dat je team harder werkt om zich vervolgens opgebrand en ongemotiveerd te voelen.

Stel je alle advocaten uit Suits voor, ineengezakt over hun bureau in de bullpen.

Ja, dat willen we ook niet voor onze teams! 🙅🏽‍♀️

2. Te veel risico's nemen binnen het team

Stretch doelen kunnen je team gefixeerd maken op het meten van resultaten. Door deze praktijk kunnen ze geneigd zijn om buitensporige risico's te nemen.

Het nemen van risico's kan ervoor zorgen dat ze het grotere geheel en het oorspronkelijke doel uit het oog verliezen.

Je team zou zich richten op "klein verliezen" in plaats van "groot winnen"

3. Onethisch gedrag

Als je team onmogelijke doelen nastreeft, is het waarschijnlijk dat ze tegen de muur staan en te weinig tijd hebben. Het resultaat is dat ze op alle mogelijke manieren proberen hun targets te halen... zelfs als dat betekent dat ze de kantjes eraf lopen om het Klaar te krijgen.

Een probleem als dit heeft uiteindelijk te maken met het teken van het teamlid, maar zelfs Harvey Specter heeft onder druk de wet overtreden. 👀

Nu we de voor- en nadelen van stretch doelen hebben besproken, laten we het hebben over het bijhouden ervan.

Hoe stretchdoelen bijhouden

De juiste stretch doelen instellen voor je team is nog maar het begin. Om resultaten te zien, moet je regelmatig je voortgang bijhouden.

Met de juiste tool voor doelbeheer kun je je uitdagingen op het gebied van doelen bijhouden de baas!

A hulpmiddel voor instelling van doelen zoals ClickUp laat u uw voortgang naar uw stretch doelen bijhouden via verschillende parameters zoals SMART doelen, KPI's en OKR's .

ClickUp is een van de met de hoogste beoordeling tools voor productiviteit en projectmanagement gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Het heeft ALLE functies die je nodig hebt om je doelen eenvoudig te maken en te beheren.

Hier volgt een korte blik op enkele van de volgende functies ClickUp functies :

ClickUp Doelen : Maak verschillende soorten traceerbare doelen, waaronder:

Teams Doelen : stretch Doelen voor het hele team bijhouden Sprint Doelen : bewaak de voortgang van uw Agile en Scrum Sprint Persoonlijke doelen: Maak er een dagelijkse gewoonte van om uw voortgang naar persoonlijke doelen bij te houden OKRs: Gebruik ClickUp's Doelen en Targets voor het instellen van een Objectieven en sleutel resultaten kader . Gebruik de OKR's om uw voortgang naar uw Doelen bij te houden

Maak verschillende soorten traceerbare doelen, waaronder: Doelen : doelen die helpen bij het bijhouden van een bepaald Doel. U kunt een Target op verschillende manieren meten, waaronder:

Nummers: elke waarde van nul tot oneindig Waar/Onwaar: voorwaarde voor een Taak die ofwel voltooid of niet voltooid is Valuta: elke hoeveelheid geld Taken: een taak of lijst van taken die Voltooid moeten worden

: doelen die helpen bij het bijhouden van een bepaald Doel. U kunt een Target op verschillende manieren meten, waaronder: Weekly Scorecards: weten aan welk doel je team leden zullen werken gedurende de week

weten aan welk doel je team leden zullen werken gedurende de week Dashboards Overzicht: krijg een overzicht van alle activiteiten in uwWerkruimte, inclusief de voortgang van doelen, de tijd die eraan is besteed en meer

En het beste deel?

U kunt gratis in ClickUp stappen en bekijk een nog grotere verscheidenheid aan functies!

Veelgestelde vragen over Stretch Doelen

1. Wat is het verschil tussen SMART- en stretchdoelen?

Stretch doelen en SMART doelen verschillen op basis van twee sleutel factoren:

Verschil in doel: een strechdoel inspireert ons om ambitieuzer te zijn en ons te richten op het grote geheel. Een SMART doel richt zich op een concreet abonnement dat kan helpen om een strech doel te bereiken.

een strechdoel inspireert ons om ambitieuzer te zijn en ons te richten op het grote geheel. Een SMART doel richt zich op een concreet abonnement dat kan helpen om een strech doel te bereiken. Verschil in tijdsbestek: Een strechdoel heeft geen specifiek tijdsbestek. Een SMART doel daarentegen is tijdsgebonden.

Slimme doelen en stretch doelen zijn beide effectieve maatstaven voor productiviteit. Door de twee samen te voegen, creëer je een praktisch doel dat resultaatgericht is.

2. Wat moet je doen als je je stretchdoel niet haalt?

De vergadering over een strechdoel wordt meestal weergegeven als een voorbeeld van menselijke uitmuntendheid.

Maar het niet voltooien zou niet negatief moeten worden weergegeven.

Stretchdoelen bereiken is niet de belangrijkste prioriteit. In plaats daarvan zijn ze vooral bedoeld om de motivatie van je team te verhogen en hen te helpen een groter doel te bereiken.

Meestal vraag je je team om 60-70% van een OKR te halen in plaats van 100%.

Het is tijd om je Stretch doelen te bereiken

Een goed stretchdoel kan jou en je team in staat stellen om een groot doel te bereiken en creatief te zijn. Ze zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je gemotiveerd blijft en op koers blijven om je visie te bereiken.

Als je je doelen weergeeft aan de hand van SMART-doelen en OKR's, kun je je belangrijke en ambitieuze doelen opdelen in meetbare taken en kleine successen.

En met de hulp van een project maker en projectmanagement tool zoals ClickUp, is het instellen en bijhouden van stretchdoelen gemakkelijker dan ooit!

ClickUp kan uw bedrijf helpen om zijn doelen beter te beheren dan Harvey Specter zijn advocatenkantoor beheert. 😉 ClickUp helpt u om uw doelen beter te beheren dan Harvey Specter zijn advocatenkantoor beheert Ontvang ClickUp vandaag nog gratis kanaliseer uw innerlijke Harvey Specter en begin uw doelen te stretchen als een pro!