12 Beste software voor teams om doelen te stellen in 2024

Dromen over alle ongelooflijke doelen die je wil bereiken is makkelijk, maar doorgaan en ze ook echt stellen... niet zo veel.

Maar laat je niet ontmoedigen!

Het is volkomen normaal omdat we afgeleid worden door verschillende dingen.

En soms weten we gewoon niet hoe we realistische doelen moeten stellen.

Dat is waar doelstellingssoftware je kan helpen.

In dit artikel leggen we uit wat software voor het stellen van doelen is en belichten we 12 fantastische tools die je helpen je doelen te stellen en te bereiken zoals Elle Woods.

Laten we beginnen. 👛🐕

Wat is software voor het stellen van doelen?

Of het nu op persoonlijk of professioneel niveau is, doelen leiden je focus naar waar je wilt zijn in het leven . Het verhoogt ook de betrokkenheid van werknemers en zorgt ervoor dat bedrijven niet stagneren.

Maar we weten allemaal hoe frustrerend het kan zijn om doelen te stellen en houd de voortgang handmatig bij.

Hoe stel je doelen en volg je dagelijkse voortgang zonder dat het je moeite kost?

Door een app doelen stellen te gebruiken

Met een app voor het stellen van doelen kun je doelen stellen en je voortgang bijhouden SMART doelen , KPI's en OKR's .

Wacht... wat zijn dat?

Hier is een snelle uitsplitsing:

Een SMART-doel is een handleiding voor het bereiken van doelen waarbij je s specifieke, m easbare, a haalbare, r ealistische en t tijdgebonden doelen stelt

is een handleiding voor het bereiken van doelen waarbij je specifieke, easbare, haalbare, ealistische en tijdgebonden doelen stelt AKPI (Key Performance Indicators) helpt bedrijven te bepalen of ze vooruitgang boeken ten opzichte van kern bedrijfsdoelstellingen

bedrijfsdoelstellingen OKR (Objectives and Key Results) is een methode om doelen te stellen die teams en individuen helpt doelen te definiëren en een manier te bedenken om deze te meten

Elle kan bijvoorbeeld OKR's opstellen zoals:

Doel : toegelaten worden tot Harvard Law School

toegelaten worden tot Harvard Law School Kernresultaat 1: Studeer drie uur per dag

Studeer drie uur per dag Kernresultaat 2: één oefenwerkstuk per dag maken

één oefenwerkstuk per dag maken *Key result 3:**score 179 op de LSATs

Goal management software helpt je hierbij met verschillende functies zoals:

Geautomatiseerde systemen om je doelen bij te houden

Dashboards en voortgangsrapporten om je voortgang nauwkeurig te analyseren

Werkstromen om je doelen op te splitsen in eenvoudige to-dos

Tekst- en e-mailmeldingen om op de hoogte te blijven van deadlines

Mobiele apps om je doelen opnieuw te bekijken op je roze telefoon 😉

Met een app voor het bijhouden van doelen dan kun je elk doel aan dat op je pad komt, zelfs als je als 'Malibu Barbie' je rechtenstudie wilt afronden of die droombaan wilt bemachtigen.

12 Beste software voor het stellen van doelen in 2024

Hier zijn de 12 beste software voor het stellen van doelen waarmee je net zo zelfverzekerd als Elle je doelen kunt stellen:

Meet je doelen en volg de voortgang met ClickUp Goals

ClickUp is een van de hoogst gewaardeerde doelen stellen en software voor projectbeheergebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Van doelen prioriteren naar ze inplannen op een dynamische kalender clickUp is de ultieme tool voor het beheren van doelen.

Dit is hoe ClickUp u kan helpen al uw doelen te stellen en te verpletteren Doelen in ClickUp zijn doelstellingen op hoog niveau die u kunt opsplitsen in kleinere, meetbare

doelen . Om je doel te bereiken, hoef je alleen maar deze eenvoudige doelen te voltooien.

En terwijl u deze doelen aan het neerhalen bent, berekent ClickUp automatisch hoe dicht u bij het bereiken van uw doel bent.

**Maar wacht... hoe stel je doelen?

Doelen stellen in ClickUp is net zo eenvoudig als leren buigen en klikken!

Ga gewoon naar "doelen" in ClickUp en maak een nieuw doel door op de knop "+nieuw doel" te klikken. Dit is wat u nog meer kunt instellen:

De naam van uw doel

De vervaldatum

Wie er verantwoordelijk voor is en meer

en voilà!

Je hebt een vastgesteld doel.

Met ClickUp kunt u haalbare doelen instellen om gefocust en gemotiveerd te blijven, zelfs wanneer je gewoon de hele dag in bed wilt liggen met een doos chocolaatjes. 🍫

hoe?

Je kunt je doel opdelen in behapbare doelen. Klik gewoon op de knop "doel toevoegen" en zie hoe je doelen onder je algemene doel verschijnen.

Splits eenvoudig elk doel op in meetbare doelen met de doelfunctie van ClickUp

Met ClickUp kunt u verschillende doelen instellen, zoals:

Aantal: numerieke cijfers zoals wat u wilt scoren op uw toelatingstest voor de rechtenfaculteit 📖

numerieke cijfers zoals wat u wilt scoren op uw toelatingstest voor de rechtenfaculteit 📖 Waar of niet waar: invoeren of iets gedaan is of niet. Bijvoorbeeld of je een belangrijke zaak hebt gewonnen of niet

invoeren of iets gedaan is of niet. Bijvoorbeeld of je een belangrijke zaak hebt gewonnen of niet Munteenheid: houd uw geld bij. Bijvoorbeeld hoeveel u gaat uitgeven aan uw shoppingtrip 💰

houd uw geld bij. Bijvoorbeeld hoeveel u gaat uitgeven aan uw shoppingtrip 💰 Taken: als een van je taken is om bewijs te verzamelen dat Chutney haar haar niet heeft laten permanenten, kun je die individuele taak toevoegen aan je doelen

En als je al je doelen hebt gesorteerd, sla je ze gewoon op in Doel mappen . Met doelmappen kun je gelijksoortige doelen groeperen in overzichtelijke mappen.

Soortgelijke doelen netjes opslaan en categoriseren in doelmappen in ClickUp

De volgende stap is het bijhouden van uw voortgang.

ClickUp stroomlijnt het bijhouden van doelen op de volgende manier:

1. Volg uw voortgang voor elk doel: als het uw doel is om tien examens te halen op de rechtenfaculteit, kunt u zien hoeveel u er tot nu toe hebt gehaald

2. Zie hoe je doelen hebben bijgedragen aan je algemene doel: als je tot nu toe 25% van al je doelen hebt gehaald, is je doelvoortgang 25%

Op deze manier heb je altijd feedback over je voortgang.

Controleer uw voortgang met het percentage van uw voltooide doelen in ClickUp doelen

En net als Elle Woods zitten wij ook vol verrassingen!

Dus hier is een voorproefje van wat ClickUp voor u in petto heeft:

Andere belangrijke ClickUp functies

ClickUp profs

Een krachtig Forever Free-plan met onbeperkte gebruikers

Gebruiksvriendelijke interface met online enOffline modus Samenwerken aan komende doelen, kennisbanken en meer metDocumenten Taken toewijzen aanmeerdere geadresseerden zodat teamleden samen aan doelen kunnen werken

Voer discussies over uw persoonlijke en werkdoelen naast uw werk metchatweergave* Privacy, gasten en rechten laten u bepalen wie toegang heeft tot uw doelen

Synchroniseer uw ClickUp taken met uw Google Agenda, Outlook Agenda en Apple Agenda metkalendersynchronisatie Integreert met verschillende software van derden zoalsGoogle Assistent,Calendly,Evernoteenmeer Voeg taken toe en maak herinneringen met behulp van onze krachtige iOS en Androidmobiele apps* Ondersteunt Apple, Windows en Linux platforms

ClickUp beperkingen

(Nog) geen tabelweergave in de mobiele app

Kijk eens naar ClickUp's stappenplan om te zien hoe we zulke kleine nadelen oplossen.

En mis niet alle spannende functies dat deze gratis OKR software voor u in petto heeft!

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vijf prijzen plannen:

Free Forever Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Enterprise (neem contact op met de verkoopafdeling voor prijsinformatie)

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Databox

via Databox

Databox is een hulpmiddel voor prestatiebeheer dat al je gegevens samenbrengt zodat je je doelen gemakkelijk kunt bijhouden. Met de app kun je ook vooruitgang volgen met KPI-gegevens dus als je een aankomende prestatiebeoordeling databox zou nuttig kunnen zijn.

Dit doel planningssoftware heeft vrij dure prijsplannen, dus je zult al je financiën bij elkaar moeten sprokkelen om het te kunnen gebruiken.

de belangrijkste functies van #### Databox

Visualiseer de voortgang van je doelen in dashboards

Controleer de voortgang met behulp van voortgangsbalken, tabellen, lijn- of staafdiagrammen en meer

Ontvang een melding wanneer het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is dat je je doel gaat halen

Doelen toewijzen aan teams en individuen

Databox voordelen

Organisatorische doelen stellen voor komende weken, maanden en kwartalen

Maandelijkse doelen worden automatisch voorzien van passende wekelijkse en dagelijkse doelen

Toegang tot je doelgegevens via je laptop of mobiele apparaat

Databox beperkingen

Het gratis plan van de software voor het stellen van doelen heeft slechts drie doelen-dashboards

Je kunt rapporten niet aanpassen (je bent beperkt tot wekelijkse of maandelijkse rapporten)

De eerste installatie kan moeilijk zijn

Databox prijzen

Deze tool voor het stellen van doelen heeft vier prijsplannen:

Gratis 3 gegevensbronnen 3 gebruikers 3 dashboards En meer

Basis ( $59/maand) 10 gegevensbronnen 10 gebruikers 10 dashboards En meer

$59/maand) Plus ( $119/maand):

Annotaties Query bouwer Slack integratie En meer

$119/maand): Zakelijk ( $299/maand):

50 gegevensbronnen 20 gebruikers 50 dashboards En meer

$299/maand):

Databox klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

3. Doelencape

via Goalscape

Goalscape is een visueel hulpmiddel voor het stellen van doelen dat je helpt om grote uitdagingen op te splitsen in behapbare subdoelen.

Maar als je je afvraagt of deze gratis software voor het stellen van doelen kanban-borden , Gantt-diagrammen of zelfs een kalenderweergave..

Helaas bent u beperkt tot een cirkelvormige weergave of de lijstweergave.

Belangrijkste functies van Goalscape

Stel doelen en creëer een visuele hiërarchie om ze te beheren

Verantwoordelijkheid voor doelen toewijzen aan individuen of groepen

Real-time voortgang bijhouden

Stel doelprioriteiten in door ze met verschillende kleuren te markeren

Voordelen van Goalscape

Nodig gratis externe gebruikers uit om mee te werken aan je doelen

Mis nooit een deadline door vervaldatums en tijdskaders toe te voegen aan je zakelijke doelen

Pas uw doelen aan metnotitiesbijlagen en hyperlinks

Beperkingen van Goalscape

Geen functies voor het bijhouden van langetermijndoelen

Het gratis plan is beperkt tot één online project

Geen ingebouwde functie voor het bijhouden van tijd

Goalscape prijzen

Deze software voor het plannen van doelen heeft drie prijsplannen:

Goalscape online gratis Visueel doelen stellen Eén online project Mobiele metgezel app En meer

Goalscape online onbeperkt ($6/maand):

Onbeperkt aantal online projecten Online delen met iedereen Volledige ondersteuning Gratis updates en meer

($6/maand): Goalscape desktop (eenmalige betaling van $60):

Offline projecten maken Levenslange ondersteuning en updates En meer

(eenmalige betaling van $60):

Goalscape klantwaarderingen

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 5/5 (4+ beoordelingen)

Bonus: SMART doelen voor studenten

4. Doelen.com

via Goals.com

Goals.com is een persoonlijk doel instellen app met een transformatie dagboek en een gewoonte tracker om je te helpen goede gewoonten te creëren, zoals elke dag naar de sportschool gaan.

Helaas zijn de meeste essentiële functies voor het bijhouden van doelen, zoals doelkaarten en de gewoonte-tracker, alleen beschikbaar in de betaalde plannen. (Waar zijn die endorfines als je ze nodig hebt! 😢)

Belangrijkste functies van Goals.com

Ingebouwde gewoonte tracker

Een berichtenplatform waarmee u één-op-één berichten en groepsberichten kunt sturen

Ontvang regelmatig voortgangsrapporten en succesoverzichten via sms en e-mail

Maak een krachtigevision board om gemotiveerd te blijven Doelen.com profs

Maak contact met een gemeenschap van doelzetters die je geïnspireerd houden

Stel herinneringen in die je een melding sturen terwijl je thuis of onderweg bent

Gebruik een aangepaste doelsjabloon of maak je eigen sjabloon

Doelen.com beperkingen

De functie persoonlijk dagboek is alleen beschikbaar in de betaalde plannen

Kan geen taken toewijzen aan teamleden

Geen ingebouwde tijdregistratie

Goals.com prijzen

Deze tool voor het stellen van doelen heeft drie prijsplannen:

Basis (gratis):

Herinneringen Focus van vandaag Gemeenschap En meer

(gratis): Persoonlijk (neem contact op met Goals.com voor een offerte op maat):

Doelkaarten Mobiele coaching Visie bord Gewoonte tracker En meer

(neem contact op met Goals.com voor een offerte op maat): Teams ($6,99/maand per gebruiker):

Doelenkaarten voor teams Mobiele coaching voor teams Bestanden delen En meer

($6,99/maand per gebruiker):

Goals.com klantwaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Doelen op schema

via Doelen op koers

Goals On Track is een tool voor het stellen van doelen en het beheer ervan, gebaseerd op het opsplitsen van elke hindernis in SMART-doelen en een gerichte actieplan .

Het aanpasbare kanban-achtige dashboard geeft je een dagelijks overzicht van de belangrijkste aankomende doelen en taken, terwijl de functies mijlpalen en subdoelen je helpen om consistente en beheersbare stappen te zetten in de richting van het voltooien van die doelen.

Dit platform biedt ook een functie voor het bijhouden van gewoontes naast een doelenjournaal en virtueel visiebord om je te helpen dagelijks gezonde en verstandige gewoontes op te bouwen.

Doelen op koers belangrijkste functies

Maak doelen vanuit een van Goals On Track's voorgemaakte sjablonen of maak je eigen sjabloon om later te hergebruiken

Functies voor het bijhouden van tijd en gewoontes

Bekijk uw persoonlijke doelen en OKR's in een interactieve grafiek en doelrapportage

Terugkerende doelen instellen om dagelijks, wekelijks of maandelijks te herhalen

Goals On Track voordelen

Ondersteund op iOS- en Android-apparaten om je doelen ook buitenshuis bij te houden

Integreert met anderekalender-apps zoals iCalendar, Google Calendar, Outlook en meer

In staat om de voortgang te delen met anderen in Teamversie

Doelen op schema beperkingen

Kan geen doelen aan anderen toewijzen of commentaar geven op taakdoelen

Beter voor het bijhouden van individuele doelen en gewoontes dan teamdoelen

Beperkt tot kanban-achtige dashboard- en agendaweergaven

Doelen op koers prijzen

Deze tool voor het bijhouden van doelen en gewoonten biedt twee betaalde plannen:

Lidmaatschap ($68/jaar voor individueel gebruik) Onbeperkt gebruik op het web en de mobiele app Onbeperkt gebruik van functies Toegang tot alle doelsjablonen en toekomstige uitbreidingen Gratis technische ondersteuning

($68/jaar voor individueel gebruik) Teamaccount (neem contact op voor prijzen) Inclusief alle voordelen van individueel lidmaatschap Functies voor meerdere gebruikers Gratis technische ondersteuning Bonus e-boeken en bronnen

(neem contact op voor prijzen)

Goals On Track klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Bevlogen

via Engagedly

Engagedly is een prestatiebeheersysteem om werknemers te helpen productief te blijven. Het proces is gebaseerd op het creëren van een cultuur van frequente feedback om op koers te blijven met doelen, OKR's, en talentontwikkeling beheren .

Belangrijkste functies van Engagedly

Functies voor het volgen van strategische doelen en OKR's

Real-time feedback

Meerdere manieren om naar de teamdoelen en individuele doelen te kijken

Voordelen van Engagedly

Heeft verschillende producten en functies voor het bijhouden van doelen, analyses, beloningssysteem en mentorschap

Dashboards, boxen en mindmap-achtige weergaven beschikbaar voor sommige producten

Engagedly beperkingen

Meer voorHR- en managementteams dan individueel gebruik

Geen tools voor het bijhouden van gewoontes in app

Engagedly prijzen

Neem contact op met de verkoopafdeling van Engagedly voor meer informatie over prijzen

Engagedly klantwaarderingen

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (74 beoordelingen)

7. Rooster

via Lattice Lattice is een prestatiebeheersysteem voor werknemers met afzonderlijke producten voor het bijhouden van doelen om managers te helpen de professionele vaardigheden van hun teamleden te vergroten en doelen te bereiken die gericht zijn op het verbeteren van de werkplek.

Belangrijkste kenmerken van Lattice

Vijf afzonderlijke producten, waaronder Prestaties, Doelen en Groeien, die elk gericht zijn op het stimuleren van prestaties, OKR's en het verbeteren van de werkomgevingvoortdurende verbetering* Dashboards in het product Goals helpen u om te zien wie op koers ligt en om ruimte voor groei te identificeren

De voordelen van Lattice

Integreert met andere administratievetools zoals Zenefitsrippling en ADP en kan gebruikt worden door zowel teams in persoon als teams op afstand

Dankzij meerdere producten kunnen werkgevers software kiezen die is afgestemd op de doelen van hun team

Beperkingen van Lattice

Is niet gebouwd voor eigen doelen

De app biedt geen functies voor het bijhouden van gewoontes of tijd

Prijzen van Lattice

Deze people management tool biedt vier betaalde plannen

Groei ($3/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd) Groeiplannen Groeigebieden 1:1 en beoordelingen integratie Carrièretrajecten

($3/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd) Prestaties ($9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Rapportage en analyse van prestaties OKR's en doelenbeheer Wekelijkse updates Slack, Google apps en Outlook-integraties SSO Lattice-universiteit Mobiele app

($9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Prestatie & Betrokkenheid ($12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Alle functies in Performance-plan Rapportage en analyses over werknemersbetrokkenheid Historische benchmarks Sjablonen voor enquêtes Prestatie trainingen Regelmatige consultaties

($12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Enterprise (neem contact op met Lattice voor prijzen) Training op locatie Aangepaste plannen Productpakketten op maat Rolgebaseerde prestatie- en betrokkenheidstraining

(neem contact op met Lattice voor prijzen)

Lattice klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (2.600+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

8. Weekdone

via Weekdone

Weekdone is software voor het bijhouden van doelen die is gebaseerd op OKR's om ervoor te zorgen dat je voortdurend doelbewuste stappen zet en je doelen nastreeft die in lijn zijn met de bedrijfsdoelen.

Belangrijkste kenmerken van Weekdone

Wekelijkse planning en check-in functie om productieve gewoonten op te bouwen

Rapportage en gegevensvisualisatie met visuele dashboards

Wekelijkse voortgangse-mails

Weekdone professionals

Live chat en OKR-coaching om uw Weekdone-ervaring te optimaliseren

Integreert met Slack, Teams, Zapier en meer omde betrokkenheid van werknemers te verbeteren enteamcommunicatie bijhouden van doelen Weekdone beperkingen

Dit platform is gebouwd voor managers die de prestaties van een team willen volgen enprofessioneel doelpunten bijhoudengeen individuele doelen of gewoontes

Geen functies voor het bijhouden van gewoonten of tijd

Biedt geen meerdere weergaven

Weekdone prijzen

Deze software voor het bijhouden en beheren van doelen biedt een gratis en premium plan

Gratis proefversie (4 of meer gebruikers gedurende 14 dagen) Alle functies inbegrepen

(4 of meer gebruikers gedurende 14 dagen) Gratis plan (tot 3 gebruikers) Alle functies inbegrepen

(tot 3 gebruikers) Premium (begint bij teams van 4-10, $90/maand jaarlijks gefactureerd, prijs varieert afhankelijk van teamgrootte) Alle functies inbegrepen

(begint bij teams van 4-10, $90/maand jaarlijks gefactureerd, prijs varieert afhankelijk van teamgrootte)

Weekdone klantwaarderingen

G2 : 4/5 (20 beoordelingen)

: 4/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

9. Profit.co OKR's

via Profit.co Profit.co is een hulpmiddel voor personeelsbeheer en -betrokkenheid met een reeks producten om uw bedrijf te helpen de teamprestaties op verschillende manieren te verbeteren.

Het product OKR's Management helpt bedrijven om prioriteiten te stellen voor de doelen van hun team, tijd te besparen, werknemers te betrekken en een cultuur van teamsamenwerking en voortdurende verbetering te bevorderen.

Profit.co OKR's belangrijkste kenmerken

Afstemmingsdashboards om het team te helpen doelen te creëren die het grote geheel ten goede komen

Zeven soorten kernresultaten om alle soorten doelen te volgen

Taken koppelen aan belangrijke resultaten binnen Profit.co

Profit.co OKR's pro's

Meer dan 400 vooraf gemaakte en aangepaste KPI's

Sjablonen naarstrategische doelen te creëren* Meerdere dashboards en functies binnen dashboards om voortgang te filteren, bij te houden en te belonen

Profit.co OKR's beperkingen

Niet voor het stellen van persoonlijke doelen

Niet geschikt voor het bijhouden van gewoontes

Profit.co OKR's prijzen

Profit.co biedt een gratis proefversie en drie soorten plannen voor haar productensuite

*Gratis Tot vijf gebruikers Meer dan 300 ingebouwde KPI's Kant-en-klare OKR-sjablonen Tijdschema's instellen voor het maken/bewerken van OKR's Geautomatiseerde herinneringen en notificaties Wekelijkse check-ins Gratis mobiele app

Growth ($7/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Alle functies van gratis plan Pas uw OKR-lijstpagina aan Mets voor belangrijkste resultaten en doelstellingen In staat om de meeste andere extra functies toe te voegen 24/7 ondersteuning via telefoon en chat Extra integraties

($7/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd) Enterprise (neem contact op voor prijzen) Alle functies van Groeiplan Alle extra functies inbegrepen 24/7 ondersteuning met prioriteit Speciale klantsucces manager Plaatselijke implementatie

(neem contact op voor prijzen)

Profit.co OKR's klantbeoordelingen

G2 : 4.8/5 (175+ beoordelingen)

: 4.8/5 (175+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (115+ beoordelingen)

10. 15vijf

via 15five

15five is een professionele prestatietool met afzonderlijke doelgerelateerde producten om managers en HR-afdelingen te helpen de voortgang van hun teams te overzien.

Het biedt meerdere productplannen, waaronder Performance en Focus, om het team te helpen doelen te bereiken en deze op te splitsen in SMART-doelstellingen die in de loop van de tijd in de app kunnen worden gemeten.

15five belangrijkste functies

OKR's en teamdoelen volgen om bovenop de belangrijkste doelstellingen te blijven zitten

In staat om real-time feedback te geven of persoonlijke doelbeoordelingen uit te voeren

Voortgang bekijken in een live dashboard

15five voordelen

Handig voor managers die toezicht houden op meerdere teamleden

SMART doelen gericht en OKR gedreven functies

15five beperkingen

Geen functie voor het bijhouden van gewoontes of tijd

Niet geschikt voor eigen doelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en weergaven

15five prijzen

Deze software voor het bijhouden van doelen is onderverdeeld op basis van de grootte van het bedrijf of team dat het gebruikt

Engage ($4/maand per gebruiker) Aangepaste onderwerp-gebaseerde beoordelingen Historische benchmarks Dashboard met actieplannen Inzichten briefings en strategische planning Beschikbare coaching voor managers en medewerkers

($4/maand per gebruiker) Perform ($8/maand per gebruiker) Alles in Engage Inzicht in gegevens iOS- en Android-apps Kalibratie HRIS-integraties SSO

($8/maand per gebruiker) Focus ($8/maand per gebruiker) Doelen volgen met OKR's OKR grafiekweergave Integratie met Jira en Salesforce Inzicht in gegevens HRIS-integraties SSO

($8/maand per gebruiker) Totaal platform ($14/maand per gebruiker) Alles uit lagere plannen DPA's en beveiligingsvragenlijsten

($14/maand per gebruiker)

15five klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

11. Trakstar

via Trakstar

Trakstar is een software voor het bijhouden van doelen die is afgestemd op zakelijke doelen, prestaties en vooruitgang door middel van feedback.

Deze tool is meer voor managers en HR-professionals, en hoewel het geen in-app functie voor het bijhouden van gewoontes biedt, zijn er zeker voordelen aan het gebruik van deze software als je een team beheert en hen helpen individuele doelen te stellen.

Trakstar belangrijkste functies

SMART-doelstellingsfunctie om doelen te definiëren, prestaties bij te houden en de voortgang van werknemers te bewaken

Bewaak de voortgang met prestatiebeoordelingen, het bijhouden van gepersonaliseerde doelen, onbeperkte beoordelingscycli en continue feedback

Game-changing 360 Graden Feedback - stimuleer betrokkenheid, verantwoordelijkheid en ontwikkeling van werknemers met eencontinue feedbacklus in real-time

Geautomatiseerde e-mailherinneringen

Trakstar voordelen

Biedt meerdere producten voor verschillende doelen of professionele behoeften

Dashboards met real-time gegevens

Gebouwd voor teams om individuele en algemene vooruitgang te verbeteren door middel van SMART-doelstellingen

Trakstar beperkingen

Geen functie voor het bijhouden van gewoontes of tijd

Niet gebouwd voor persoonlijke doelen

Meer eenHR-platform alternatief dan een gewoonte- of doeltracker

Trakstar prijzen

Neem contact op met Trakstar voor een offerte

Trakstar klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (180+ beoordelingen)

: 4.3/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

12. Joe's Doelen

via Joe's Doelen

Joe's Goals is een webgebaseerde app waarmee je onbeperkt doelen kunt stellen.

En hoewel deze online tool voor het stellen van doelen helemaal gratis is, bevat de gratis versie heel veel advertenties.

Niet wat je wilt zien als je ambitieuze doelen probeert te stellen, toch?

de belangrijkste functies van #### Joe's Goals

Aangepaste checklists voor je doelen toevoegen

Gebruik het logboek om je activiteiten en doelen te noteren

Meerdere vinkjes zetten bij hetzelfde doel als je je extra productief voelt

Joe's Doelen pro's

Gebruik de dagelijkse score om je doelen bij te houden

Maak negatieve doelen om ze kwijt te raken

Voeg zoveel individuele doelen toe als je wilt en werk ze bij vanuit één interface

Joe's Doelen beperkingen

Geen offline ondersteuning

Geen geavanceerde functies voor werknemersproductiviteit zoals herinneringen

Geen mobiele apps beschikbaar

Joe's Goals prijzen

Joe's Goals is gratis te gebruiken.

Joe's Goals klantwaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Heb altijd vertrouwen in jezelf 🎓

Tools voor het stellen van doelen helpen je om ambitieuze doelen te stellen en je vooruitgang op weg ernaar bij te houden met functies zoals gewoontetrackers, herinneringen, gemeenschappen voor het stellen van doelen en meer.

En met de juiste tool voor doelenbeheer kun je al je doelen buigen en vastzetten. 💁

Met andere woorden, begin met volgen met ClickUp!

Met functies zoals startdata en vervaldatums om u te helpen uw tijd efficiënt te beheren om Aangepaste velden clickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw doelen bij te houden op de manier die u wilt. Word vandaag nog gratis lid van ClickUp om al uw doelen te verpletteren!