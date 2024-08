60+ OKR Voorbeelden – Hoe Effectieve OKR's Schrijven 2024

OKR - een van de populairste methoden voor doelenbeheer die wordt gebruikt door bedrijven als Google, Netflix en Twitter - is het geheime middel om afstemming te creëren rond meetbare doelen en doelstellingen in een organisatie.

Als ze op de juiste manier worden gebruikt, kunnen teams de doelen van vandaag halen en tegelijkertijd vooruitgang boeken voor de uitdagingen van morgen. Zo niet, dan zullen er barrières ontstaan voor projectmanagement en zal dit uiteindelijk het succes van een bedrijf schaden.

Het kan intimiderend zijn om een systeem voor het stellen van doelen zoals OKR's te implementeren. waar beginnen we? Wat zijn de juiste doelstellingen om ons op te richten? Hoe meten we resultaten? Moeten we OKR's voor het bedrijf, individuele OKR's of beide opstellen?

Of u nu midden in een herstructurering van uw bedrijf zit, op zoek bent naar doelen inspiratie voor het volgende kwartaal, of op zoek naar schrijftips om je doelstellingen en belangrijkste resultaten te verbeteren - bij ons zit je goed!

Als je meer een visuele leerling bent, bekijk dan deze vlog over het schrijven van effectieve OKR's!

Laten we beginnen!

Wat zijn OKR's?

OKR (Objectives and Key Results) is een raamwerk voor het stellen van doelen dat een bedrijf helpt individuele en bedrijfsdoelen te definiëren en een manier te bedenken om ze te meten.

Het OKR-raamwerk heeft twee componenten:

Doelstellingen: Doelen die specificeren wat u wilt bereiken

Doelen die specificeren wat u wilt bereiken Kernresultaten: Metrieken die uw vooruitgang bij het behalen van uw doelstellingen bijhouden

In één zin: Je voltooit een reeks belangrijke resultaten om je doelstelling te bereiken.

60+ Team OKR's voorbeelden

Blader hieronder door onze bibliotheek met OKR-voorbeelden en voel je vrij om elk voorbeeld te gebruiken als een springplank naar OKR's voor je team!

OKR Voorbeelden voor inhoudmarketing

🏆 Nuttige en informatieve blogartikelen maken

Interview 20 thought leaders uit de industrie Zorg voor 1 miljoen organische bezoekers naar de blog tegen die tijd Verdien 400 PDF downloads dit kwartaal

Bekijk deze_ blogging tools !

🏆 Optimaliseer de SEO (Search Engine Optimization) van elke blogpost

Neem minstens zeven interne links per blogbericht op Bereik 80-100 inSEO score per blogbericht3. Beschrijvende alt-tekst opnemen voor elke statische afbeelding en GIF per blogbericht

🏆 Verbeter de documentatie van blogprocessen

Audit het huidige blogproces elke twee weken Feedbackrondes van afdelingshoofden terugbrengen van vijf dagen naar twee dagen Een dashboard voor het blogproces maken om 100% van de knelpunten te elimineren

OKR Voorbeelden van creatieve activiteiten

🏆 Implementeer bedrijfsbreed proces voor creatieve verzoeken

Gebruik een balanced scorecard om 10-15 veelvoorkomende verzoeken te identificeren en taaksjablonen te maken De achterstand met 60% verminderen voor alle afdelingen Tevredenheidsscore van team verhogen met 85% aan het eind van het jaar

🏆 Creëer een Creative Learning Wiki als enige bron van waarheid voor alle creatieve teamleden

Verminder eenmalige e-mailverzoeken in de gedeelde inbox met 55% Ontwikkel drie videotutorials om het aantal persoonlijke trainingsbijeenkomsten te verminderen Identificeer een eigenaar en drie co-auteurs om dewiki-document Maximaliseer de productiviteit van creatieve teams Verlaag de gemiddelde tijd om afdelingsverzoeken goed te keuren van drie dagen naar één dag Elke twee weken controleren of de teamagenda relevant is voor vergaderingen Het percentage op tijd voltooide taken verhogen van 60% naar 90%

OKR Voorbeelden

🏆 De capaciteiten en training van de leden van het Customer Sucess team verbeteren

Stel persoonlijke ontwikkelingsplannen op met 100% van het team Het succespercentage van taken verhogen van 80% naar 95% Dien 5-8 trainings- en coachingsmogelijkheden in

🏆 Assisteer onze klanten als een stem van binnenuit om te garanderen dat hun input de bedrijfsresultaten beïnvloedt

Elke maand 30 klanten interviewen om suggesties te geven voor een beter gebruik van producten/diensten Productgerelateerde klachten verminderen van 45 naar 20 Twee managers voor klantensucces aannemen

🏆 Het team de ondersteuning bieden die nodig is om te slagen en bedrijfsbrede doelen te bereiken

Assisteren bij het leiden van vier trainingssessies Handhaaf een responstijd van maximaal 24 uur in de supportwachtrij Succesvol12 nieuwe klanten aan boord ### OKR-voorbeelden voor klantenondersteuning

🏆 Creëer een vaste norm voor training om loopbaanontwikkeling en groei te bevorderen

Gedefinieerde documentatie van 3 kernverantwoordelijkheden: Lead, Manager en Specialist Opstart ondersteunende afdelinggroeiplan en organisatiestructuur door [datum] (Bekijk deze SOP-sjablonen &SOP-software!) Launch Lead en Manager "certificering" en voortdurende vaardigheidsopbouw/training door [date]

Efficiënt toezicht op consistentie van ondersteuning met prestatiemetingen

Bouw een feedback-loop dashboard tussen managers, leads en teamleden Feedbackpercentage van klanten verhogen van 8,9 naar 9,9 Tevredenheidsscore medewerkers verbeteren van 7,6 naar 8,9

🏆 De efficiëntie van het supportteam maximaliseren om klanten 24/7/365 met spoed en optimisme te woord te staan

Reorganisatieplan voor squad lanceren door ƒÂ¢Ã¢Â'‰Â"¢ Promoveer twee Leads Percentage opgeloste supporttickets per week verhogen van 60% naar 80%

Engineering OKR Voorbeelden

🏆 Het aantal door klanten gemelde bugtaken verminderen na grote lanceringen

Zoek 30-50 vrijwilligers in de hele organisatie om functies te testen voor de lancering Verkort de tijd om kritieke bugs in de productie op te lossen van 24 uur naar 16 uur ControleerQA testen elke drie weken voor efficiëntie

Leer over_ projectmanagementsoftware voor engineeringteams !

🏆 Agile beheer implementeren in het hele engineeringteam

Pilot een testproject in de eerste vier maanden voor individuele feedback en resultaten Implementeer geautomatiseerde prestatierapportage per kwartaal en jaar Start communicatiedashboard voor alle problemen en risico's in [kwartaal en jaar] (Bekijk dezesjablonen voor communicatieplannen)

🏆 De respons bij kritieke bugs in tests verbeteren

Neem zeven ingenieurs aan tegen die tijd Reactietijd verbeteren van 20 naar tien minuten Niet-kritieke vergaderingen op de teamkalender elke twee weken controleren om te bepalen of ze nodig zijn

Volg deze OKR's met engineering sjablonen !

Gebeurtenissen OKR Voorbeelden

🏆 Organiseer een succesvolle persoonlijke brancheconferentie in een jaar

Bereik 40.000 inschrijvingen Bereik een bezoekersbeoordeling van 9,5 1.200 badges scannen tijdens het evenement

Creëer een goed presterend evenemententeam

Neem tegen het einde van het kwartaal vier nieuwe evenementencoördinatoren aan Elke twee maanden deelnemen aan 3-5 evenemententrainingen Stel per datum 8-10 individuele bijdrage taken vast en volg deze op

Zorg voor een record ROI van marketingevenementen

Verhoog percentage post-show engagement van 12% naar 40% Organiseer een maand voor het evenement trainingssessies voor alle vrijwilligers op locatie Genereer 500K in verkoop pijplijn van het evenement tegen [datum]

Gebruik deze_ ROI sjablonen **_om verkopen bij te houden!

Bedrijfsvoering OKR Voorbeelden

🏆 De hele organisatie laten groeien en op één lijn brengen door middel van maandelijkse bedrijfsvergaderingen

Creëer 5-7 maandelijkse onderwerpen voor transparantie op hoog niveau Verzamel 10-15 post-meeting enquêtes voor evaluatie (bekijk dezeSurveyMonkey alternatieven) Deelname verhogen van 70% naar 90%

Bonus: Zie hoe Spekit gebruikt ClickUp om driemaandelijkse OKR's bij te houden !

🏆 Verbeter de procedures voor informatiebeheer aan het eind van het kwartaal en het jaar]

Cloud-gebaseerde software ontwikkelen en testen voor lancering in [datum]] Verwerk beleidswijzigingen van 24 uur naar acht uur Tevredenheidsscore werknemerskantoor verhogen van 7,8 naar 9,8

🏆 Een succesvol en opwindend bedrijfsuitwisselingsprogramma lanceren voor werknemers op kantoor en op afstand

Elk kwartaal een nieuw product aanbieden Verzend pakketten binnen 11 werkdagen Zet een beloningssysteem op voor gratis bedrijfsspullen

OKR Voorbeelden

🏆 Een kantoor van wereldklasse onderhouden

Implementeer driemaandelijkse training voor facilitair personeel Tevredenheidsscore kantoor verhogen van 88% naar 98% De uitgaven aan kantoorbenodigdheden verlagen van 20% naar 10%

🏆 Een succesvol online reserveringssysteem voor vergaderzalen implementeren per kwartaal en jaar

Zoek en test 3-5 reserveringssoftware met mobiele mogelijkheden Evalueer het huidige ruimtegebruik om 5-8 oplossingen voor te stellen voor werkplekontwerp en kosten Verminderen van boekingsconflicten van 20% naar 12% tegen het einde van het kwartaal

🏆 Alle verzoeken voor afdelingswerkzaamheden stroomlijnen naar ticketing systeem voor beheer en tracking

Verminder de tijd die besteed wordt aan het schakelen tussen inboxen en voicemails van 14% naar 5% Verlaag de oplostijd van 24 uur naar tien uur Een kennisbank opzetten voor 10-20 meest voorkomende verzoeken die kunnen worden opgelost zonder een ticket aan te maken

Bonus: QBR Sjablonen !

OKR Voorbeelden

🏆 Individuele carrièregroei stimuleren

Bied een persoonlijk trainingsprogramma aan voor in aanmerking komende teamleden Bied elke maand twee medewerkers de kans om het leiderschapsteam te volgen Om de zes weken gratis opleidingsseminars organiseren voor alle teamleden

Implementeer een inkoopbeheerproces

Integreer alle inkoopaanvragen in cloud-gebaseerde software tegen die tijd Presenteer 3-6 biedingen voor aankopen van meer dan $10k De uitgavenniveaus op alle afdelingen met 30% aan te passen zonder aan kwaliteit in te boeten

🏆 Altijd een nauwkeurige administratie bijhouden

De uploadtijd voor contracten en betalingen terugbrengen van twee uur naar 30 minuten 89 of hoger scoren bij externe audits De tijd die wordt besteed aan het natrekken van ontvangstbewijzen en logboeken is teruggebracht van twee weken naar drie dagen

Personeelszaken OKR Voorbeelden

🏆 Kwaliteitskandidaten interviewen

Ontwikkel 5-7 trainingsmaterialen voor HR-coördinatoren om interviewvaardigheden op te bouwen 7-10 handmatige taken voorstellen om te automatiseren met behulp vanHR-software3. Een implementerendoorverwijzingsprogramma voor werknemers tegen het einde van het kwartaal

🏆 Versterk de communicatie voor updates van het werknemersbeleid

Daling help tickets van 20% naar 8% Maak een 2-4 minuten durende video voor beleidsupdates en bewustwording Zoek en lanceer één communicatiekanaal binnen de eerste 20 dagen in [datum]

🏆 Bied ontwikkelingsprogramma's aan om alle teamleden te helpen hun carrièredoelen

Elke maand vijf carrièrestappenplannen lanceren Behoud werknemers voor meer dan 80% Creëer gratis en beschikbare 24/7/365 online professionele programma's voor de top 10 functies

OKR Voorbeelden

🏆 Word een mobiel-eerste werkplek

Zoek en implementeer een mobiel-vriendelijke software in de eerste 30 dagen van het bestaan Verlaag de gemiddelde reactietijd van een ticket via mobiel van een uur naar 15 minuten Aantal trainingsvideo's en -materialen verhogen van één naar vier

🏆 Softwarekosten optimaliseren

Bepaal, volg en beheer de prijsvoorwaarden voor de 3 belangrijkste bedrijfskritische systemen Stel 3-5 operationele doelmodellen voor die tegen die tijd moeten worden ingevoerd Verlaag maandelijkse uitgaven aan software van $10k naar $5k

🏆 Communicatietechnologie verminderen

Breng het software- en applicatiegebruik terug van 12 naar drie Voer elke vier weken audits uit om individuele werklasten en softwaregebruik te beoordelen Operationele efficiëntie verbeteren van 78% naar 89%

Juridische OKR Voorbeelden

🏆 Interne afdelingscommunicatie afstemmen

Publiceer 5-8 workflow visuele hulpmiddelen Stel 3-5 oplossingen voor een mobile-first communicatietool voor Een score van 90 behalen in interne communicatie-enquêtes

🏆 Leveren van strategische initiatieven en activiteiten

Het voltooiingspercentage van doelen verhogen van 74% naar 89% Ontmoet 10-15 teamleden voor rolspecifieke behoeften en problemen Maak een plan voor het gebruik van gegevens en publiceer dit in de eerste 30 dagen van het jaar

🏆 Implementeer een evaluatie-intakeproces

Verhoog de goedkeuringstermijn van drie dagen naar één dag Creëer vier niveaus om het type verzoek te categoriseren Ontwikkel nieuwe formulierovereenkomsten om te lanceren voor [datum]

Marketing OKR Voorbeelden

🏆 Start rebranding op [datum]

Netto Promotor Score (NPS) verhogen van 30 naar 45 of beter Zoeken naar 3-5 marketingbureaus voor middelen en berichtgeving Laat vier publieke previews plaatsvinden voor de lanceerdatum

🏆 Succesvolle lancering podcastcampagne in jaar en kwartaal]

Schrijf 15 blog posts om de podcast te promoten Krijg 5.000 podcastabonnees in de eerste maand na de lancering 40 potentiële gasten vinden door [date]

Probeer deze uit_ podcast sjablonen !

🏆 Beter klantbehoud en customer lifetime value (CLV)

Deel 20 casestudies van klanten door [date] Verhooge-mail nieuwsbrief open rates van 40% naar 60% Verhoog positieve vermeldingen van klanten van 50 naar 80

voor meer tips over marketing OKR's, lees onze diepgaande gids_ ._

OKR voorbeelden

🏆 Bied een positieve inwerkervaring voor externe werknemers

Stuur alle hardware en toegang tot applicaties binnen drie dagen na hun startdatum Vervang handleidingen en gidsen met tekst door visuele hulpmiddelen Onboarding dashboard implementeren om overlappende werkzaamheden terug te brengen van 12% naar 5%

Schaal het onboardingteam

Neem twee coördinatoren aan per jaar Bied 5-7 online cursussen aan voor verdere groei Elke acht weken rolspecifieke training

🏆 Ontwerp inwerkprogramma

Stroomlijn alle taken en HR-papierwerk in één takenlijst per rol door [datum] Ontwikkel trainingstools voor het product tegen [datum]] Bepaal één inwerkcoördinator die toezicht houdt op de inwerkactiviteiten van individuele afdelingen

Product OKR Voorbeelden

🏆 Voer gedetailleerde producttests uit voor elke grote lancering

Aanmeldingen voor tests verbeteren van 20% naar 35% Voer testgesprekken met tien belangrijke accounts Verhoog de snelheid waarmee bugs in producten worden opgelost met 75%

🏆 Een productteam van wereldklasse opbouwen en leiden

Neem 2 UX-ontwerpers en 3 productmanagers aan tegen die tijd Voer zes één-op-één producttrainingssessies uit voor nieuwe medewerkers binnen 60 dagen na hun startdatum Evalueer 3-5 individuele medewerkers die verder gaan dan hun rol om processen en producten te verbeteren

Bonus: UX Ontwerpsoftware !

🏆 Productleren binnen de organisatie vergroten

Organiseer vijf Lunch and Learn-sessies om nieuwe functies onder de aandacht te brengen voor de late lancering Verhoog de leertijd met elke afdeling van 5% naar 15% Vijf functieoverschrijdendekennisdeling sessies

Bonus: Leer meer over product OKR's .

OKR-voorbeelden voor public relations en communicatie

🏆 Creëer een voorbereidingsstrategie voor Awards-promotie

Publiceer elke week drie originele merkverhalen Promoot via 5 nieuwsberichten uit de branchepersberichten3. Aanwezigheid op Reddit vergroten van 15% naar 28%

🏆 Plaatsen van partners verbeteren

Creëer een op maat gemaakte creatieve collateral kit door [date] Elke vier weken controleren op noodzakelijke updates Verhoog outreach activiteiten van 20% naar 40%

Verbeter upgrades van partnerprogramma's

Beïnvloeders omzetten in affiliates van 8% naar 20% Interview tien huidige affiliates voor feedback Genereer meer dan $90K aan inkomsten door [date]

OKR Voorbeelden

Definieer duidelijk beleid voor het voltooien van taken

Publiceer officiële criteriagids door [datum]] Score van automatiseringstests verhogen van 75% naar 89% Datavalidatie is voltooid binnen een uur na het testen

Verbeter functieoverschrijdende vergaderingen en processen

Identificeer één leidinggevende op elke afdeling om tweewekelijks feedback over communicatie te verzamelen Deel de voortgang van onafgemaakt en voltooid werk twee uur voor het einde van de werkdag Teamvergaderingen terugbrengen van twee keer per dag naar één keer per dag zonder aan kwaliteit in te boeten

🏆 Een bugtoewijzingsproces instellen

Een reactietijd van minder dan acht uur handhaven voor elke taak Maak een Master Feature en Team Lead lijst per datum Identificeer 5-7 categorieën van bug ernst door [datum]]

Verkoop OKR Voorbeelden

Inkomend demosucces verhogen

Elke maand drie tests met aanvraagknoppen uitvoeren Aanvragen van demo-formulieren verhogen van 40% naar 60% Verzamel 20 testimonials van gebruikers

Verhoog aanwervings- en trainingsactiviteiten

Neem vier sales team leads aan tegen die tijd Eis één deelname aan een webinar voor ondernemingen en één deelname aan een webinar voor starters per maand Werk samen met het productteam om een kenniswiki te maken voor [datum]

Bonus: OKR software voor starters !

🏆 Verhoog klantbetrokkenheid

Verhoog klanttevredenheidsscore van 50% naar 89% Publiceer 15 veelgestelde vragen van klanten tegen die tijd 5-7 strategieën implementeren voor persoonlijke presentatieplannen voor zakelijke klanten

Vind meer verkoop OKR voorbeelden in onze gids._

OKR-voorbeelden sociale media

🏆 Linkedin-content en engagement verbeteren

Verhoog maandelijkse leiderschapsposts van 20 naar 50 Verhoog publieksimpressies van 16.00 naar 20.000 4 video's per week plaatsen

🏆 Verhoog merkbekendheid en -betrokkenheid

Verhoog de respons op opmerkingen in sociale media van 45% naar 65% Verhoog het aantal Twitter-vermeldingen en -antwoorden van 2.000 naar 4.000 tegen die tijd Bron 3-5mogelijke hulpmiddelen voor het beheer van sociale media door [date]

🏆 Verbeter de inhoudsstrategie voor sociale media

Klanttevredenheidsscore verhogen van 78 naar 89 Neem twee sociale inhoudsspecialisten aan tegen ƒÂ¢Ã¢Â'‰Â"¢ Stel 2-4 strategieën voor om inhoud te promoten en te verspreiden

OKR Voorbeelden voor talent en ontwikkeling

🏆 Ontwikkel ontwikkelingsprogramma's voor managers

Stel een financieel plan op voor kostenimplementatie en technologische middelen per [datum]] Interview 20 managers omlacunes te bepalen in loopbaanontwikkeling Gebruiksoftware voor talentbeheer om vijf topfuncties te identificeren voor een proef door [date]

🏆 Boost werknemersbetrokkenheid

Start prestatiecoaching door [date] 200 teamleden te interviewen om feedback over leermogelijkheden te verzamelen Wijs 20 uur per T&L teamlid per maand toe aan training naleving

🏆 Een sterk werkgeversmerk opbouwen

Bereik een wekelijkse medewerkerstevredenheidsscore van >8 Onderzoek tien kandidaten en 100 nieuwe werknemers voor verbeteringen Samenwerken met de marketing- en creatieve teams om de meest bekekenmerkmateriaal bonus: *[_OKR Sjablonen](https://clickup.com/nl/blog/41742/okr-sjablonen/)* ### Video productie OKR voorbeelden

🏆 Een studio van wereldklasse onderhouden

Ontwerp een geluidsmixstudio door [date] Bouw tien duurzame sets voor eeuwig gebruik Ontwikkel trainingsmateriaal voor het omgaan met apparatuur door [datum]

🏆 Schaal video productie team

Werk samen met het recruteringsteam om vier functies van videograaf op oproepbasis in te vullen Neem twee editors en vier videocoördinatoren aan Bied elke zes weken een trainingsseminar aan voor alle teamleden

🏆 Voer een nieuw idee en uit schrijfproces voor alle videomaterialen

Verduidelijk rol en opdrachten door [datum] Interview tien teamleden voor feedback over het huidige proces Onderzoek goed en minder goed presterende videocontent om 3-6 schrijfstrategieën voor te stellen

Drie voordelen van OKR's

Natuurlijk gebruiken Google en veel andere bedrijven OKR's om hun bedrijfsdoelen te beheren. Maar waarom gebruiken ze het?

1. Snel te maken en makkelijk te gebruiken

Veel bedrijven doen er weken over om een grootschalig doel te ontwikkelen in plaats van tijd te besteden aan het bereiken van dat doel.

Maar het schrijven van OKR's is geen probleem - je hoeft alleen maar een doel te identificeren, de belangrijkste resultaten en de initiatieven die je zult nemen om ze te bereiken.

Bovendien zijn OKR's super eenvoudig te gebruiken.

Je een meetbare doelstelling opsplitsen in eenvoudige resultaten die je helpen om snel te bepalen of je het doel bereikt hebt of niet.

2. Verhoogt de focus en toewijding aan doelen

Als je OKR's instelt, beperk je je focus tot specifieke doelstellingen en belangrijke resultaten.

Uw bedrijf kan bijvoorbeeld twee jaarlijkse OKR's opstellen, elk met vier belangrijke resultaten.

Op die manier hoeft het team zich alleen maar te richten op het aanpakken van die 8 belangrijkste resultaten gedurende het jaar!

En als je je kunt concentreren op op het doel, kun je je er volledig op toeleggen.

3. De tweerichtingsaanpak helpt je om doelen beter op elkaar af te stemmen

In de meeste bedrijven beslist het topmanagement wat de doelen zijn en iedereen moet ze volgen.

Dit is een cascadebenadering van doelen stellen.

Wanneer je doelen alleen inzichten van het topmanagement bevatten, slaag je er niet in om ze af te stemmen op de eigen doelen van je werknemers, waardoor de betrokkenheid van je werknemers afneemt.

Maar wanneer je OKR's opstelt, is het een ander verhaal.

In plaats van een trapsgewijze aanpak is het proces tweerichtingsverkeer - het OKR-proces omvat iedereen in het bedrijf! Hier relateren het topmanagement en alle anderen hun doelstellingen en belangrijkste resultaten aan elkaar om een samenhangend plan te maken.

Je kunt ook bedrijfsbrede OKR's opstellen, waarbij de hele organisatie zich committeert aan dezelfde doelen, zoals de missie van het bedrijf.

Geëngageerde vs. Aspirationele OKR's

Er zijn twee soorten doelen in de OKR-methodologie die je moet kennen: committed en aspirational.

Geëngageerde OKR's

Toegezegde OKR's zijn de overeengekomen doelen die prioriteit krijgen om het succes van het bedrijf te bereiken. Mensen, middelen en planningen worden herschikt om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. Bedrijven willen 100% van hun toegezegde OKR's bereiken.

inspirerende OKR's

Aspirationele OKR's (moonshots) zijn ambitieus en uitdagender om te bereiken, maar ze stimuleren ons om buiten de gebaande paden te denken en te innoveren. In tegenstelling tot toegewijde OKR's hebben ze geen duidelijk pad voor voltooiing of feitelijke kennis over hoe ze er moeten komen. Dus als je ten minste 70% van je ambitieuze OKR's hebt voltooid, beschouw dat dan als een succes!

voor meer informatie over de grondbeginselen van OKR's, bekijk onze gedetailleerd bericht over OKR's ._

OKR Schrijftips

Ongeacht in welke branche of markt je actief bent, concurrenten grijpen voortdurend kansen om de pijnpunten van je gedeelde doelgroep aan te pakken. Als je van plan bent de concurrentie voor te blijven, moet je team beschikken over de meest eenduidige richting, middelen en statistieken.

Daarom is het schrijven van effectieve OKR's belangrijk om te begrijpen hoe hun dagelijkse werk en prestaties van invloed zijn op het grotere geheel. Niemand wil tijd besteden aan projecten die eigenlijk niet gestart hadden moeten worden. Of uren van hun dag verspillen met het zoeken naar informatie om hun taken af te krijgen.

Voordat we ons gaan verdiepen in het maken van OKR's, lopen we eerst het verschil door tussen doelstellingen, belangrijke resultaten en taken.

Wacht-zijn kernresultaten niet hetzelfde als taken? 😳

Belangrijke resultaten zijn resultaten, geen taken. (Hint: dit is waar je goede OKR's omzet in effectieve OKR's!)

Je hebt deze OKR-formule waarschijnlijk al gezien: ⬇️

Ik zal ík ík zal ík ík zal ík ík ík zal ík ík zal ík ík zal ík ík zal ík (doelstelling), zoals gemeten door ík zal ík ík ík ík ík ík zal ík ík ík ík (kernresultaat). meten

Een truc om te helpen bij het onderscheiden van een kernresultaat en taak is om te onthouden:

Kernresultaat = doelpaal 🥅

Taak = de tactieken/activiteiten om daar te komen 🤾‍♀️

Nu we het onderscheid kennen tussen een doelstelling, kernresultaat en taak, duiken we in de schrijftips!

🏆 Tip #1: Kies tussen 3-5 doelstellingen

Een doelstelling beantwoordt de vraag: Wat is het onmiddellijke probleem, de verandering of het gewenste resultaat dat we willen?

Streef naar driemaandelijkse in plaats van jaarlijkse doelstellingen om de doelen gemakkelijker te beheren

Moedig uw teams aan om u hun geprioriteerde lijst van problemen en vraagstukken te sturen

Laat de geschreven doelstelling geen ruimte voor interpretatie? (Als iedereen anders antwoordt, betekent dit dat de doelstelling niet op elkaar is afgestemd)

🎯 Tip #2: Kies tussen 3-5 belangrijke resultaten per doelstelling

Een belangrijk resultaat beantwoordt de vraag: Hoe weten we of we onze doelstelling hebben gehaald?

Elk belangrijk resultaat is tijdsgebonden, specifiek en bevat een getal

De teams moeten de belangrijkste resultaten ontwerpen en schrijven - niet de hogere leiding. Teams zijn de materiedeskundigen en eigenaren van het werk

Wijs een kampioen in kernresultaten aan om toezicht te houden en leid de wekelijkse/maandelijkse OKR-controlebijeenkomsten

📘 Tip #3: Gebruik duidelijke en eenvoudige terminologie

Doelstellingen en kernresultaten moeten gemakkelijk te begrijpen zijn voor anderen. Helaas sluit bedrijfsjargon mensen uit die niet de middelen hebben om te decoderen, en het is niet productief (of eerlijk!) om erop te vertrouwen dat werknemers vragen wat het betekent.

💬 Tip #4: Communiceer om een geweldige bedrijfscultuur te bevorderen

Bedrijven moeten een communicatieplatform voor werknemers gebruiken dat zowel mobiel als desktop beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van hun werknemers behoeften van een hybride personeelsbestand . Dit is ook een kans voor werknemers om te leren over grote en kleine overwinningen van verschillende afdelingen. Hier zijn een paar plaatsen om OKR's te vermelden:

Hulpmiddel voor projectbeheer

Gemeentehuis/alle-hands vergaderingen* Wekelijkse/maandelijkse afdelingsvergaderingen

Individuele prestatieplannen

Bureaublad achtergronden

Interne nieuwsbrieven

⚙️ Tip #5: Gebruik een gratis software voor projectbeheer Een projectmanagementtool is een waardevol hulpmiddel om afstemming, verantwoording en betrokkenheid op één plek samen te voegen. Als je je team wilt helpen zich te concentreren op het belangrijkste werk, voortgangsrapportage wilt automatiseren en het doel sneller wilt bereiken, kijk dan eens naar

ClickUp .

ClickUp gaat een stap verder in het beheer van doelen stellen met een speciaal Doelen in ClickUp zijn containers op hoog niveau die uw doelstellingen opsplitsen in kleine, meetbare doelen.

Uw doelstellingen = ClickUp doelen 🏆

Uw belangrijkste resultaten = ClickUp Doelen 🎯

Uw activiteiten = ClickUp taken 📋

Bedrijfs OKR-sjabloon door ClickUp

Gebruik ClickUp's bedrijf OKR's sjabloon om uw team op één lijn te krijgen en de voortgang naar het bereiken van uw doelen bij te houden.

Met ClickUp kunt u gemakkelijk duidelijke OKR's maken voor elke afdeling of elk team binnen uw organisatie, zodat iedereen weet wat prioriteit heeft om de klus te klaren. ClickUp Bedrijf OKR Sjabloon ClickUp doelen (openbaar of privé) kunnen worden gebruikt om elke meetbare prestatie bij te houden. Als u een taak bekijkt, weet u of deze aan een Doel is gekoppeld.

Klik op de naam van het doel in een ClickUp taak om naar de pagina Doelen te gaan

Vergeet niet dat uw medewerkers elke dag met heel veel informatie omgaan. Een projectbeheertool moedigt teams aan om zich hun voortgang toe te eigenen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Begin met het volgen van de OKR's van uw team met ClickUp!

Maar al te vaak voelen we de druk van onze individuele en werkdoelen, waardoor we aan het einde van de dag mentaal en fysiek uitgeput zijn. Dus zeggen we "ja" op elk verzoek en vertellen we onszelf dat dit gewoon bij het werk hoort.

OKR's helpen ons om grenzen te stellen en moedigen ons aan om "nee" te zeggen als ons gevraagd wordt om de verkeerde dingen na te streven. We hopen dat deze voorbeelden en tips je duidelijkheid en structuur hebben gegeven om je schrijfproces te optimaliseren . ✍️💡

Als je een afleidingsvrije ruimte nodig hebt om je gedachten te ordenen probeer tijdens het schrijven van uw OKR's en taken ClickUp vandaag gratis uit !