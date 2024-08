Hoe je effectieve SMART doelen schrijft in 2024 (met voorbeelden!)

misschien kijk ik nog één aflevering ik begin er morgen aan te werken _"Ik kan het net zo goed opgeven. Ik word nooit beter

Als je ooit een van deze dingen tegen jezelf hebt gezegd, dan weet je hoe moeilijk het kan zijn om doelen te bereiken.

Je wordt misschien afgeleid door Netflix of gedemotiveerd omdat je doel om buikspieren te krijgen door urenlang te lachen onrealistisch bleek te zijn. 😢

Gelukkig kun je een doel instelling zoals SMART doelen om effectieve doelen te stellen en gemotiveerd te blijven.

maar waar staat SMART doel voor, en hoe kun je het gebruiken om _succes _ te bereiken?

Maak je geen zorgen!

In dit artikel onderzoeken we wat SMART doelen zijn, hoe je ze schrijft, enkele voorbeelden en de beste tool voor het stellen van doelen om je te helpen je doelen te bereiken. We behandelen ook de sleutel voordelen van SMART doelen.

klaar, stel doelen!

Wat is een SMART doel?

Als je denkt dat een SMART doel gewoon een superslim doel is dat iemand heeft bedacht, dan heb je het niet geheel mis.

SMART doelenhelpen je om haalbare, goed doordachte doelen te stellen. Het SMART doel acroniem definieert een reeks criteria waarmee teams en individuen het letterlijk reëel kunnen houden

SMART staat voor doelen die:

Specifiek2. Meetbaar3. Haalbaar4. Relevant5. Tijdgebonden Als je ooit aan een vaag doel hebt gewerkt zonder enige manier om de voortgang bij te houden, moet je SMART doelen stellen. Of het nu persoonlijk is of professionele doelen de SMART-criteria kunnen je helpen om een realistisch doel te creëren, een duidelijke tijdlijn vast te stellen en gemiste targets te identificeren.

Hoe schrijf je een SMART doel?

Onthoud dat een SMART doel staat voor specifieke, mrealiseerbare, haalbare, rrelevante, en ttijdgebonden doelen. Om SMART doelen te schrijven, moet je door alle vijf elementen heen werken om traceerbare, duidelijke doelen te stellen.

Laten we nu elke stap in het SMART doelen raamwerk doorlopen:

1. Specifiek

Om te voorkomen dat je een algemeen doel instelt, moet je een specifiek actieplan maken.

Het enige wat je hoeft te doen is de veelvoorkomende 'w'-vragen beantwoorden:

Wat: geef een gedetailleerde beschrijving van wat je precies wilt bereiken

geef een gedetailleerde beschrijving van wat je precies wilt bereiken Wie: maak een lijst van de mensen die deel moeten uitmaken van je doel. Dit is cruciaal als je naar een team toe werkt prestatiedoel *Wanneer: kies de startdatum en einddatum voor je ingestelde doel

maak een lijst van de mensen die deel moeten uitmaken van je doel. Dit is cruciaal als je naar een team toe werkt prestatiedoel *Wanneer: kies de startdatum en einddatum voor je ingestelde doel Waar: indien van toepassing, moet je een locatie selecteren voor je doel

indien van toepassing, moet je een locatie selecteren voor je doel Waarom: definieer de reden waarom je dit specifieke doel wilt bereiken. Je moet inzicht krijgen in hoe je doel aansluit bij waar je in de toekomst wilt zijn

definieer de reden waarom je dit specifieke doel wilt bereiken. Je moet inzicht krijgen in hoe je doel aansluit bij waar je in de toekomst wilt zijn Waarom: bepaal alle uitdagingen of vereisten die de voortgang van je doel zullen beïnvloeden om te weten of je een haalbaar doel hebt ingesteld. Voorbeeld: als je doel is omeen nieuwe website te lancerenmaar u hebt geen ervaring met webontwikkeling, dan zult u waarschijnlijk tegen een aantal obstakels aanlopen

voorbeeld van een specifiek doel: Verhoog het organische verkeer naar uw website met 10%.

2. Meetbaar

De volgende stap is beslissen hoe u meet de voortgang naar je doel.

Als je deze statistieken definieert, wordt je doel tastbaarder omdat je duidelijk kunt zien hoe dicht je bij het bereiken ervan bent.

Bovendien, als je een lange termijn doel hebt gesteld, kun je jezelf motiveren door mijlpalen in te stellen

Wat zijn mijlpalen.

Mijlpalen zijn de belangrijkste prestaties op de tijdlijn van je doel. Als het bijvoorbeeld je doel is om een winkelwebsite te lanceren, kan het maken van de UI een mijlpaal zijn.

Het vieren van je mijlpalen kan je helpen gemotiveerd te blijven om nog meer doelen te bereiken! 🥳

Voorbeeld van een meetbaar doel: Controleer maandelijks de analytics om het organische verkeer naar je website met 10% te verhogen voor het einde van Q1.

3. Haalbaar

Nu moet u bepalen hoe haalbaar uw doelstelling is.

Terwijl je een superuitdagend doel instelt (zoals een stretch doel ) je zou kunnen helpen om nog beter te presteren, zou het je kunnen demotiveren als je het niet kunt bereiken.

In plaats daarvan moet je denken aan nieuwe vaardigheden, verandering in houding, software voor de instelling van doelen , apparatuur, cursussen, enz. die je nodig hebt om je doel te bereiken.

Als je merkt dat je een vaardigheid of certificering mist, moet je bepalen hoe je die kunt behalen.

Maar denk aan je financiële en tijdsbeperkingen!

Voorbeeld van een haalbaar doel: Om je online business te laten groeien, zul je waarschijnlijk webontwikkelaars moeten inhuren. Maar je moet ook beslissen of je die ontwikkelaars kunt betalen. 💰

4. Relevant

Het instellen van relevante doelen helpt ervoor te zorgen dat je een goed doel stelt dat zinvol is voor je toekomst.

Als je SMART doelen instelt die niet in lijn liggen met je carrièreontwikkeling of persoonlijke doel op lange termijn, zul je je waarschijnlijk nogal 'meh' voelen als je ze bereikt.

Bijvoorbeeld, als je ziet dat je in de komende maanden je eigen online winkel gaat runnen, dan zou je je doelen moeten instellen om cursussen in verkoop en marketing te volgen.

Maar als je in plaats daarvan een doel stelt om de komende drie maanden cursussen stand-upcomedy te volgen..

Als je al die cursussen hebt Voltooid, zul je je niet dichter bij je uiteindelijke doel voelen.

Relevant Voorbeeld van een doel: Op basis van de gegevens dat het organische verkeer van uw site vorig kwartaal met 8% is toegenomen, is het zinvol om een doel te stellen om het organische verkeer dit kwartaal met 10% te laten toenemen.

5. Tijdgebonden

Doelen moeten een deadline hebben.

Zonder een deadline reiken je doelen tot in het oneindige en verder, samen met je uitstelgedrag !

Bijvoorbeeld, om een realistische tijdlijn te maken voor een online business, moet je dingen overwegen als:

Moet ik leden van een team werven?

Moet ik een ruimte huren?

Wat voor administratieve documenten moet ik indienen?

Hoe lang duurt het om leveranciers te vinden?

Tijdgebonden doel voorbeeld: Verhoog het organische verkeer naar uw website met 10% voor het einde van Q1.

Zodra je deze vragen hebt beantwoord, weet je hoeveel tijd je nodig hebt om je doel te bereiken.

Voordelen van het schrijven van SMART doelen

Hier zijn twee fantastische voordelen van het gebruik van SMART doelen:

1. SMART doelen kunnen zelfontwikkeling verbeteren

Een kader voor de instelling van doelen zoals SMART doelen helpt ons psychologisch. Voordat we een SMART doel instellen, moeten we begrijpen wat onze kernwaarden en ervoor zorgen dat het doel dat we instellen in lijn is met die waarden. Op die manier is de kans groter dat we op de lange termijn profijt hebben van onze doelen.

Bovendien moeten we bij het instellen van een SMART doel ons vermogen accepteren en realistische verwachtingen voor onszelf stellen.

Als je bijvoorbeeld een senior marketingmanager wilt worden, moet je ervoor zorgen dat je de vereiste certificeringen hebt, zodat je niet in een situatie als deze terechtkomt:

Maar als we eenmaal succes hebben, voelen we ons zelfverzekerder en gemotiveerder om meer doelen te stellen en te bereiken!

2. SMART doelen zijn gemakkelijk om mee te werken

De criteria voor SMART doelen zijn supermakkelijk te begrijpen en je hebt geen uitgebreide training of dure hulpmiddelen nodig om ze in de praktijk te brengen.

Daarom is het een uitstekende instelling voor doelen voor individuen en teams van elke grootte.

Voorbeeld: je kunt je persoonlijke doelen op één lijn brengen met je doelen van projectmanagement & KPI's om de voortgang bij te houden zonder een fortuin uit te geven.

Laten we er slim over doen!

Het SMART-raamwerk gaat over het maken van een strategisch abonnement dat je helpt te focussen op haalbare objecten.

Hoewel het SMART-doelensysteem u kan helpen om praktische persoonlijke en carrièredoelen te stellen, kan een hulpmiddel voor het stellen van doelen zoals ClickUp het proces een stuk eenvoudiger maken.

Met functies zoals Prioriteiten , Doelen mappen en tonnen Integraties hoef je geen tijd te verspillen aan het handmatig documenteren en bijhouden van doelen.

Word slim en maak vandaag gratis gebruik van ClickUp om SMART doelen te behalen die net zo goed zijn als u uw lichaam traint! 🥊