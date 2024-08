11 Beste software voor werknemersbetrokkenheid voor enquêtes en meer in 2024

Welkom bij de toekomst van betrokkenheid op de werkplek. De dagen van ongeïnteresseerde werknemers die in hun hokjes zaten te wachten tot het vrijdag was, zijn voorbij. In het hedendaagse bedrijfslandschap begrijpen organisaties het belang van werknemersbetrokkenheid als katalysator voor succes.

A Gallup onderzoek kwam tot de conclusie dat "de betrokkenheid van werknemers in de VS voor het eerst in tien jaar is gedaald - van 36% betrokken werknemers in 2020 naar 34% in 2021"

Dus, wat kun je doen om je team betrokken te houden?

Gelukkig heeft technologie ongelooflijke mogelijkheden ontsloten om de betrokkenheid van werknemers te bevorderen. Van enquêtes die waardevolle inzichten opleveren tot interactieve platforms die de teamgeest aanwakkeren, de betrokkenheid van werknemers is uitgegroeid tot een digitale tuin vol mogelijkheden.

In dit artikel worden de 11 meest opmerkelijke softwaremogelijkheden voor werknemersbetrokkenheid besproken. Laten we erin duiken!

Op welke functies moet je letten bij software voor werknemersbetrokkenheid?

Bij het kiezen van de juiste software voor werknemersbetrokkenheid is er veel om rekening mee te houden. Maar wees niet bang!

Wij hebben een duidelijke checklist voor je waar je op moet letten. Geen ingewikkeld jargon, gewoon duidelijke richtlijnen om je te helpen de perfecte software te vinden voor de behoeften van jouw organisatie.

Houd rekening met het volgende:

Naadloze integraties : Zorg ervoor dat de software voor werknemersbetrokkenheid die je kiest goed aansluit op je bestaande systemen en tools. U wilt software die naadloos samenwerkt met uw huidige HR-software encommunicatie kanalen.

: Zorg ervoor dat de software voor werknemersbetrokkenheid die je kiest goed aansluit op je bestaande systemen en tools. U wilt software die naadloos samenwerkt met uw huidige HR-software encommunicatie kanalen. Activeerbare gegevens : Personeelsgegevens zijn je beste vriend om de betrokkenheid te verbeteren. Zoek naar tools voor werknemersbetrokkenheid die robuuste analyse- en rapportagefuncties bieden. De gegevens helpen u om de resultaten van enquêtes te visualiseren, trends te ontdekken en datagestuurde beslissingen te nemen.

: Personeelsgegevens zijn je beste vriend om de betrokkenheid te verbeteren. Zoek naar tools voor werknemersbetrokkenheid die robuuste analyse- en rapportagefuncties bieden. De gegevens helpen u om de resultaten van enquêtes te visualiseren, trends te ontdekken en datagestuurde beslissingen te nemen. Gebruiksvriendelijke interface: Wie houdt er niet van eenvoudige navigatie? De ideale software voor werknemersbetrokkenheid moet responsieve en gebruiksvriendelijke dashboards hebben. Kijk uit naar platforms die prioriteit geven aan eenvoud zonder functionaliteit op te offeren.

De 11 beste software voor werknemersbetrokkenheid voor gebruik in 2024

Of je nu een teamleider of HR-professional bent met een brandend verlangen om je werkplek te revolutioneren, deze lijst is voor jou! Het zal je helpen de beste software voor werknemersbetrokkenheid te kiezen om je organisatie om te vormen tot een centrum van productiviteit, samenwerking en, het allerbelangrijkste, werknemerstevredenheid.

Verwelkom nieuwe werknemers in stijl met de algemene inwerksjabloon van ClickUp

ClickUp, onze favoriet, is een van de beste softwareaanbiedingen voor werknemersbetrokkenheid met essentiële functies voor het aannemen, inwerken en ontwikkelen van werknemers . Het biedt veel HR-sjablonen inclusief onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers, standaard werkprocedures (SOP's) prestatiebeoordelingen, actieplannen en meer.

Naast een stellaire Software voor HR en werknemersbetrokkenheid clickUp is een complete projectbeheertool waarmee u altijd en overal kunt communiceren en samenwerken met de rest van uw team.

ClickUp beste eigenschappen

Alle-in-één platform: ClickUp is een gecentraliseerde hub voor al uwteambeheer behoeften. Of het nu gaat om projectbeheer, het bijhouden van taken, het delen van documenten ofsamenwerking op afstandclickUp brengt alles samen in een naadloze en intuïtieve interface - niet meer heen en weer springen tussen verschillende tools

ClickUp is een gecentraliseerde hub voor al uwteambeheer behoeften. Of het nu gaat om projectbeheer, het bijhouden van taken, het delen van documenten ofsamenwerking op afstandclickUp brengt alles samen in een naadloze en intuïtieve interface - niet meer heen en weer springen tussen verschillende tools Actieplan-sjabloon : ClickUp heeft eensjabloon voor actieplan werknemersbetrokkenheid dat u helpt om problemen van werknemers te identificeren en aan te pakken of om de strategieën voor het verbeteren van de betrokkenheid op de werkplek te verdubbelen

: ClickUp heeft eensjabloon voor actieplan werknemersbetrokkenheid dat u helpt om problemen van werknemers te identificeren en aan te pakken of om de strategieën voor het verbeteren van de betrokkenheid op de werkplek te verdubbelen Sjabloon voor enquête: Met ClickUp kunt uenquêtes over werknemersbetrokkenheid maken en bruikbare feedback van werknemers krijgen waarmee u de algehele ervaring van uw werknemers kunt verbeteren

Met ClickUp kunt uenquêtes over werknemersbetrokkenheid maken en bruikbare feedback van werknemers krijgen waarmee u de algehele ervaring van uw werknemers kunt verbeteren Werkruimten : Met ClickUp kunt u werkplekken maken, eraan deelnemen enschakelen tussen meerdere werkruimten met unieke teamgebruiksgevallen. Werkruimten zijn het hoogste niveau van de ClickUp opslaghiërarchie. Werkruimten bestaan uit ruimten die mappen bevatten gevuld met takenlijsten

: Met ClickUp kunt u werkplekken maken, eraan deelnemen enschakelen tussen meerdere werkruimten met unieke teamgebruiksgevallen. Werkruimten zijn het hoogste niveau van de ClickUp opslaghiërarchie. Werkruimten bestaan uit ruimten die mappen bevatten gevuld met takenlijsten Views : Aanbieden van 15+aanpasbare weergaven zoals lijsten, borden, kalenders en meer, kunt u met ClickUp taken, projecten en workflows visualiseren in de indeling van uw voorkeur Probeer ClickUp's HR-sjablonen ClickUp beperkingen

Sommige weergaven zijn niet beschikbaar op mobiel

Niet alle functies voor werknemersbetrokkenheid zitten in het gratis plan

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Ondernemingen: Prijzen op maat beschikbaar - als u software nodig hebt om uw werknemers betrokken te houden, neem dan contact op metClickUp verkoop om u te helpen wanneer u klaar bent.

ClickUp klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. WorkTango

via WorkTango WorkTango, dat vroeger Kazoo heette, is een uitgebreid platform voor werknemerservaringen voor het betrekken, inspireren en behouden van werknemers. Het platform is eenvoudig te navigeren en aan te passen aan de behoeften van uw team.

Met WorkTango hebt u toegang tot tools om prestaties van werknemers te vieren, naar hen te luisteren en hun zorgen aan te pakken, en om duidelijke doelen te stellen teamprioriteiten .

WorkTango beste eigenschappen

Feedbackonderzoeken en -inzichten voor werknemers

Tool voor werknemersherkenning, incentives en beloningen

Doelen en continue feedback voor de ontwikkeling en het succes van uw werknemers

Integraties met uw favoriete HR-platforms en samenwerkingstools

WorkTango beperkingen

Gebruikers wilden graag een document met een samenvatting na het invullen van enquêtes voor meer bruikbare inzichten

Enigszins beperkt voor HR-teams die een robuustere oplossing nodig hebbenhulpmiddel voor prestatiebeheer met kennishubfuncties

WorkTango prijzen

Neem contact op met WorkTango voor prijzen.

WorkTango klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (120+ beoordelingen)

3. Nectar

via Nectar Nectar is een platform voor werknemersherkenning dat monetaire en maatschappelijke stimulansen gebruikt om het behoud van werknemers te verbeteren. De app helpt teams om prijzenswaardig werk te erkennen, een gemeenschap te vormen, het kernwaarden en beloningen inwisselen.

Nectar is gericht op het stimuleren van het werknemersmoreel en het opbouwen van een verbonden team op afstand, wat leidt tot een lager personeelsverloop. Het maakt ook gebruik van gamification om werknemers te betrekken door hen aan te moedigen hun collega's aan te moedigen en aangepaste uitdagingen te faciliteren, zoals wellness-activiteiten, feedbackonderzoeken en meer.

Nectar beste eigenschappen

Kan gemakkelijk worden geïntegreerd met uw HRIS-oplossing (Human Resources Information System)

Analytics laten zien hoe vaak werknemers erkenning krijgen of geven

Geautomatiseerde werkverjaardagen om de bedrijfscultuur en de werknemerservaring te stimuleren

Geplande verjaardagsuitnodigingen voor betere communicatie met werknemers

Gratis proefversie beschikbaar

Nectar beperkingen

Beperkt of helemaal niet beschikbaar in sommige landen

Soms trage rapportgeneratie

Beperkte native integraties

Nectar prijzen

Standaard : $2,75/maand per gebruiker

: $2,75/maand per gebruiker Plus: $4/maand per gebruiker

Nectar klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (3.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (280+ beoordelingen)

4. Prijsco

via Prijsco Net als Nectar gelooft Awardco dat het geven van beloningen op de werkplek zorgt voor een gelukkiger omgeving voor werknemers en hen aanmoedigt om hun beste werk te doen. Het platform biedt een stimuleringsprogramma waarbij werknemers de beloningspunten die ze ontvangen kunnen inruilen voor een geschenk dat ze leuk vinden bij Amazon.

Awardco beste eigenschappen

Erken functie voor het prijzen van collega's

Geautomatiseerde viering van mijlpalen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten

Lifestyle-uitgavenrekeningen om werknemers te betrekken met meer waardevolle geschenken

Integratie van systemen voor werknemersbetrokkenheid met belangrijke tools zoals Slack, Microsoft Teams, Workday en meer

Offline erkenning via inwisselbare beloningscodes

Awardco beperkingen

Sommige gebruikers vonden de gebruikersinterface ingewikkeld

Er is geen archieffunctie om bruikbare inzichten te verzamelen

HR-teams die onderweg zijn zullen het missen dat er geen mobiele versie is

Awardco prijzen

Neem contact op met Awardco voor prijzen.

Awardco klantwaarderingen

G2 : 4.8/5 (1300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3800+ beoordelingen)

5. 15vijf

via 15Vijf 15five verwijst naar zichzelf als een software voor continu prestatiebeheer . Met relevante functies zoals 360-graden prestatiebeoordelingen, OKR-tracking, 1-op-1's en polsbeoordelingen zorgt het platform voor efficiënte managers, betrokken medewerkers en goed presterende bedrijven.

Je kunt ook een positieve bedrijfscultuur opbouwen met de app door eerlijke feedback te geven over de prestaties van werknemers, levenscyclusonderzoeken uit te voeren, betrokkenheidsanalyses te bekijken en nog veel meer.

15five beste functies

Sjablonen voor functioneringsgesprekken

Inzichten in de ervaring van werknemers

Werknemersenquêtes

360-graden feedback van werknemers

Slacks, Teams en Google-integraties

High fives voor peer-to-peer erkenning en waardering voor continue feedback

OKR (doelstelling en belangrijkste resultaten) training prestatiemanagement

15vijf beperkingen

Sommige gebruikers uitten hun bezorgdheid over de klantenservice in vergelijking met andere softwaretools voor werknemersbetrokkenheid

Recensenten wensten een mijlpalenfunctie

Er is geen geschiedenis of checklist van voltooide taken

15five prijzen

Engage: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Presteren: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Focus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Totaal platform: $14/maand per gebruiker

15five klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (1700+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (870+ beoordelingen)

6. Bonusly

via Bonus Bonusly is een app voor werknemersbetrokkenheid die zorgt voor erkenning en beloningen voor werknemers, zowel openbaar als privé.

Het platform vermindert teamwrijving en draagt bij aan een gezonde werkcultuur door alle lofuitingen van managers en collega's te stroomlijnen in één eenvoudig systeem voor werknemerserkenning. Bonusly helpt HR-teams ook bij het vaststellen van een norm voor goed prestatiemanagement voor andere medewerkers.

Bonusly beste functies

Maandelijkse beloningen

Bonusfeed voor een betere werknemerservaring

Betekenisvolle beloningen voor werknemers cadeaubonnen, contant geld, donaties aan goede doelen en meer

Interface helpt betrokken werknemers te behouden

Integraties met Slack okta, BambooHR en meer

Bonusly beperkingen

Beperkte opties voor het inwisselen van punten

Geen gratis softwareoptie voor werknemersbetrokkenheid

Ingewikkelde puntenfunctie die een steile leercurve creëert - mogelijk nadelig voor de ervaring van uw werknemers

Bonusly-prijzen

Basisplan : $2,70/maand per gebruiker

: $2,70/maand per gebruiker Pro-abonnement : $4,50/maand per gebruiker

: $4,50/maand per gebruiker Custom: Kan worden aangepast aan uw behoeften

Bonusly klantwaarderingen

G2 : 4.8/5 (1900+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1500+ beoordelingen)

7. Fond

via Dol op Fond, onlangs overgenomen door Reward Gateway, is een uitstekende tool om werknemers te erkennen en hun harde werk te belonen. De oplossing voor werknemersbetrokkenheid biedt collega's de mogelijkheid om positieve feedback te delen, exclusieve bedrijfskortingen te krijgen en trends van werknemers volgen .

Met Fond kun je ook service awards gebruiken om werkjubilea bij te houden en de betrokkenheid van werknemers te vergroten.

Fond beste eigenschappen

Bedrijfskortingen

Prestatie-analyse

Sociale erkenning

Service awards

Beloningspunten

Zeer aanpasbaar

Gezinsdeling

Integraties en uitbreidingen

Fond beperkingen

Er zijn beperkte opties voor het inwisselen van punten

De conversie tussen punten en geld was niet intuïtief voor sommige gebruikers

Admins zeiden dat het installatieproces behoorlijk wat tijd in beslag nam

Geen gratis versie maakt het moeilijk om te testen voordat je koopt

Te lage prijzen

Neem contact op met Fond voor prijzen.

Fond klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (2500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Cultuur

via Cultuur Culture Amp, een topplatform voor werknemersbetrokkenheid, biedt verschillende functies zoals 1-op-1's en OKR-tracking om u te helpen het werknemerssentiment beter te begrijpen, de voortgang te volgen en optimale verandering voor het bedrijf te stimuleren.

Met Culture Amp kun je een programma voor werknemersbetrokkenheid opzetten dat de nadruk legt op teamwelzijn en gepersonaliseerd leren.

Culture Amp beste functies

Voorspelling personeelsverloop

Gebruiksklare enquêtesjablonen

Bijhouden van doelen/OKR

Vaardigheden coach

1-op-1 gesprekken tussen managers en teamleiders

Krachtige analyses

Feedback uit meerdere bronnen - peerfeedback, feedback van de manager en zelfreflectie

Integraties

Cultuur Amp beperkingen

Gebruikers vonden het lastig om door de prijsstructuur te navigeren

Culture Amp vereist dat gebruikers elke keer als ze de app openen opnieuw inloggen

Sommige gebruikers hielden niet van de gebruikersinterface voor de beoordelingssectie en trainingsmodules

De Shoutouts-functie op Slack was een beetje ingewikkeld voor sommigen

Sommige beoordelaars ontdekten dat de app de prestaties van de website vertraagde

Prijzen van Culture Amp

Neem contact op met het Culture Amp-team voor prijzen.

Cultuur Amp klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen

9. Outback Teambuilding

via Outback teambuilding Outback Team Building is een bedrijfs teambuilding en tra i ning bedrijf voor virtuele en persoonlijke werkgroepen. De organisatie is geen echte app voor werknemersbetrokkenheid, maar biedt meer dan 60 trainingsoplossingen voor teams en wordt aanbevolen door meer dan 14.000 groepen in heel Noord-Amerika.

Als je niet zeker weet waar je moet beginnen met werknemersbetrokkenheid, biedt Outback Team Building een gratis adviessessie om je te helpen beslissen.

Outback Team Building beste eigenschappen

Virtueel en persoonlijk teambuildingactiviteiten * Groepstrainingen en ontwikkelingsprogramma's

Gratis gidsen over werknemersbetrokkenheid

Mobiele app voor iOS en Android

Real-time klassement voor teambuilding spellen/uitdagingen

Outback Teambuilding beperkingen

Geen prijstransparantie maakt het moeilijk om de kosten-batenverhouding te beoordelen

Outback Teambuilding prijzen

Neem contact op met Outback Team Building voor prijzen.

Outback Teambuilding klantwaarderingen

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

10. Verkoopscherm

via Verkoopscherm SalesScreen is een van de toonaangevende oplossingen voor werknemersbetrokkenheid en is speciaal bedoeld voor verkoopteams. De software maakt gebruik van gamification en continue feedback om hard werk te erkennen, verantwoording af te leggen en de productiviteit te verhogen.

SalesScreen beste eigenschappen

Tools voor gegevensvisualisatie voor het volgen van individuele en teamKPI statistieken* Munten en badges om werknemers te belonen

Geautomatiseerde planning, 1:1 sessie gidsen, enscorekaarten* Shout outs om overwinningen te vieren en betrokkenheid te stimuleren

Gamificatiefuncties zoals klassementen en team-tegen-teamtoernooien

SalesScreen-beperkingen

Geen gratis versie

Sommige gebruikers vonden de gebruikersinterface complex

Speciaal gebouwd voor verkoopteams, dus dit is misschien niet de juiste app voor iedereen

Een kleine bibliotheek met wedstrijdsjablonen en afbeeldingen

Geen privé team chat

SalesScreen prijzen

Neem contact op met SalesScreen voor prijzen.

SalesScreen beoordelingen

G2 : 4.8/5 (150+ beoordelingen)

: 4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

11. Karma bot

via Karma bot

Karma is een populaire en gebruiksvriendelijke tool voor werknemersbetrokkenheid die binnen Slack werkt. Karma richt zich op het erkennen en belonen van collega's en helpt positief gedrag te stimuleren en een teamcultuur op de werkplek te creëren.

Karma beste functies

Het erkennen van het harde werk van een collega is eenvoudig, direct en interactief met Karma. Gebruikers kunnen hun collega's "karma-punten" geven voor goede daden op Slack, die kunnen worden gebruikt om kleine beloningen te claimen

Managers hebben toegang tot analyses en rapporten om de teamprestaties te volgen

Karma helpt bij het creëren van een transparante werkcultuur met open einde communicatie voor feedback en suggesties

Het beloningssysteem en de prestatierapporten kunnen worden aangepast

Kan worden geïntegreerd met andere tools zoals Trello, Jira en Github voor naadloze activiteiten

Karma beperkingen

Gebruikersreviews suggereren dat de tool sterk afhankelijk is van Slack, wat het gebruik van Karma kan beperken tot alleen Slack-gebruikers

Het ondersteunt geen real-time betrokkenheid of onderzoeken naar de tevredenheid van medewerkers

Karma prijzen

Karma heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $30/werkruimte per maand.

Karma beoordelingen

G2 : 4.9/5 (30+ beoordelingen)

: 4.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3 beoordelingen)

ClickUp - De ultieme tool voor werknemersbetrokkenheid

ClickUp is een holistische oplossing voor werknemersbetrokkenheid. Met zijn belangrijkste functies en gebruiksvriendelijke interface houdt de app rekening met de hele levenscyclus van de werknemer en transformeert hij de manier waarop teams samenwerken communiceren en hun doelen bereiken.

Het combineert ook naadloos projectbeheer en het bijhouden van taken, werknemerscommunicatie talentbeheer, samenwerking en documenten delen

waardoor meerdere tools overbodig worden.

Klaar om uw engagementstrategie te transformeren en het volledige potentieel van uw team te ontsluiten? Kies vandaag nog voor ClickUp als uw systeem voor werknemersbetrokkenheid !