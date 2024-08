10 gratis Balanced Scorecard-sjablonen voor uw bedrijf

Als je de prestaties van je bedrijf wilt verbeteren, krijg je te maken met veel gegevens, wat overweldigend kan zijn. Vrees niet, want balanced scorecard-sjablonen helpen je om er gemakkelijk mee om te gaan. šŸ™Œ

Met deze sjablonen kun je niet alleen alle gegevens bijhouden, maar ook de resultaten evalueren en deze helder en beknopt overbrengen aan het hoger management. Met zo'n goed doordacht evaluatiesysteem kun je weloverwogen collectieve beslissingen nemen en effectiever strategieƫn ontwikkelen.

We presenteren 10 van onze favoriete balanced scorecard sjablonen met hun belangrijkste kenmerken en voordelen. En het beste is: ze zijn allemaal gratis te gebruiken!

Wat is een Balanced Scorecard Sjabloon?

Balanced Scorecard sjablonen zijn kant-en-klare raamwerken voor strategische planning. Je kunt ze gebruiken om bedrijfsdoelen te communiceren, strategieƫn te ontwikkelen en de voortgang op vier belangrijke gebieden bij te houden:

Financiƫn: ROI, winst en inkomsten Klantperspectief: Klanttevredenheid Interne bedrijfsprocessen: Productiviteitspercentages en time to market Leren en groei: Prestaties en vaardigheden van werknemers

Balanced scorecards stellen je in staat om cruciale informatie te verzamelen van leiders op deze vier gebieden, met name hun doelstellingen en initiatieven. Ze geven je een duidelijk beeld van de algemene prestaties van je bedrijf en detecteren zowel zwakke punten als punten die je een concurrentievoordeel geven.

Balanced scorecard-sjablonen zijn documenten die kunnen worden aangepast aan verschillende scenario's en doelgroepen. Ze stellen u in staat om alle informatie op Ć©Ć©n plek te bewaren en ondersteunen naadloze communicatie en samenwerking tussen sectoren en senioriteitsniveaus.

Wat maakt een goed Balanced Scorecard-sjabloon?

Een goed ontworpen business scorecard sjabloon is:

Recht door zee : Eenvoudig, to the point en gemakkelijk te begrijpen

: Eenvoudig, to the point en gemakkelijk te begrijpen Actiegericht : Bevat specifieke en haalbare maatregelen

: Bevat specifieke en haalbare maatregelen Veelomvattend : Integreert met succes alle vier de perspectieven

: Integreert met succes alle vier de perspectieven Overeenstemming met uw strategie : Weerspiegelt de waarden en missie van uw bedrijf

: Weerspiegelt de waarden en missie van uw bedrijf Relevant: Up-to-date en onderhevig aan regelmatige reviews en herzieningen

Als de sjabloon op de juiste manier wordt ontworpen en gebruikt, kunt u taken plannen en prioriteren om succes en stabiele groei te garanderen, zodat u uw strategische doelen bereikt. U kunt dit document ook gebruiken om de effectiviteit van eerdere initiatieven te evalueren en efficiƫntere initiatieven voor de toekomst te creƫren.

10 must-have Balanced Scorecard sjablonen voor effectief leiderschap

Begin met een van onze 10 favoriete balanced scorecard sjablonen in ClickUp, Excel of PowerPoint en bespaar kostbare tijd. Zo kunt u zich richten op dringendere zaken, zoals de bloei van uw bedrijf. šŸŒ»

Houd er rekening mee dat sommige van deze sjablonen niet exact het balanced scorecard-raamwerk volgen, maar wel relevant zijn voor een of meer van de vier cruciale aspecten ervan.

1. ClickUp Balanced Scorecard Sjabloon

ClickUp Balanced Scorecard Sjabloon

Laat u niet misleiden door de eenvoud van deze whiteboard sjabloon . Als je het goed gebruikt, kan het een krachtig hulpmiddel zijn dat je bedrijf kan veranderen.

Om te beginnen met het gebruik van de Balanced Scorecard Sjabloon van ClickUp raadpleeg de korte instructies aan de rechterkant. Zoals het sjabloon suggereert, is de eerste stap het definiƫren van de belangrijkste visie van uw bedrijf. Als u er al een heeft, kan deze dienen als geheugensteuntje en alle partijen voorbereiden op de komende discussie.

Vervolgens moeten de leiders in hun respectieve gebieden hun doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR) en kom tot initiatieven die werken voor alle betrokkenen. Verdeel ze in stappen en wijs verantwoordelijkheden toe aan elk teamlid.

Naast gewone tekst kun je in de sjabloon ook checklists opnemen om het makkelijker te maken taakprioritering . Je kunt ook interactieve elementen toevoegen zoals banners, knoppen en links om de inhoud visueel aantrekkelijker en informatiever te maken.

Na voltooiing dient de sjabloon als een kaart van de reis van je bedrijf naar innovatie en groei. Het is een uitstekende manier om toekomstige strategische doelstellingen aan belanghebbenden te presenteren en iedereen op Ć©Ć©n lijn te krijgen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Balans Sjabloon

ClickUp Balans Sjabloon

Gezonde financiƫn zijn het fundament van elk bedrijf. Daarom moet je er met uiterste zorg en precisie mee omgaan. ClickUp's balanssjabloon laat u op de hoogte blijven van uw financiƫle situatie . Het is een document dat bestaat uit verschillende velden en tabellen die je kunt gebruiken om je financiƫle gezondheid te evalueren. Het bevat de volgende categorieƫn:

Financiƫle activa, zoals contant geld en vorderingen

Niet-financiƫle activa, zoals land, apparatuur en infrastructuur

Schulden en schuld, namelijk bankleningen, leases en belastingen

Netto waarde, d.w.z. de totale activa min de totale passiva

Het gebruik van de sjabloon kan niet eenvoudiger. Vul alle velden in en maak je eigen velden als dat nodig is, bereken dan de bedragen om te zien waar je staat. Je kunt taken toevoegen en links insluiten naar documenten waarin je de verkoop van individuele producten bijhoudt.

Als je een aangepaste vergelijkingstabel toevoegt aan deze sjabloon, kun je met dit balanced scorecard-model de huidige cijfers vergelijken met die van voorgaande kwartalen. Je kunt ze ook afzetten tegen benchmarks uit de branche en je concurrenten. Met alle informatie op ƩƩn plek kunnen jij en je team altijd op de hoogte blijven en verstandige financiƫle beslissingen nemen op basis van gegevens. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Grote Strategie Matrix Sjabloon

ClickUp Grote Strategie Matrix Sjabloon

Elk bedrijf streeft ernaar beter te presteren dan zijn concurrenten, een aanzienlijk marktaandeel te verwerven en meer winst te maken. Maar om dat te doen, moet het altijd de markt in de gaten houden en zich daaraan aanpassen. ClickUp's Grote Strategie Matrix Sjabloon bestaat uit een twee-bij-twee raster, met groeitempo aan de ene kant en concurrentiepositie aan de andere in dit balanced scorecard-model. Nadat je de cijfers hebt berekend, plaats je jezelf in de matrix naast je rivalen. Je kunt precies zien hoeveel waarde je toevoegt aan de markt, je sterke en zwakke punten identificeren, verbeterpunten bepalen en de nauwkeurigheid van je voorspellingen controleren.

Het is makkelijk om je te verliezen in al het werk en je te focussen op specifieke taken. Met deze sjabloon kun je het grotere plaatje zien en je werk stroomlijnen strategische planning dichter bij je primaire doelen komen en de markt overnemen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Business Model Canvas Sjabloon

ClickUp Business Model Canvas Sjabloon

Gebaseerd op een bekend framework met dezelfde naam, de Business Model Canvas Sjabloon door ClickUp is een compleet hulpmiddel voor het ontwikkelen van een businessplan. Of u nu een nieuw businessplan wilt maken of uw bestaande businessmodel wilt documenteren, de balanced scorecard-sjabloon maakt uw werk gemakkelijker door gedetailleerde richtlijnen te geven.

Het heeft negen componenten, die elk staan voor een cruciale vraag met betrekking tot beheer van bedrijfsprocessen :

Waardepropositie: Wat ga je je klanten bieden? Key resources: Wat heb je nodig om je waardepropositie te bereiken? Klantensegmenten: Op wie richt je je? Kanalen: Hoe ga je je doelgroep bereiken? Klantrelaties: Hoe ga je de interactie aan met je klanten? Key activities: Met welke middelen gaat u uw doelen en strategische doelstellingen bereiken? Key partners: Met wie ga je samenwerken? Kostenstructuur: Hoeveel gaat dit alles kosten? Omzet: Op welke manieren ga je je winst verdienen?

Met al deze kennis netjes georganiseerd in Ć©Ć©n sjabloon, kun je je bedrijfsactiviteiten effectief plannen en uitvoeren. Door vanaf het begin een duidelijk stappenplan te maken voor het bereiken van je doelen in je balanced scorecard, zorg je ervoor dat je bedrijf in de juiste richting start en dat je tegelijkertijd het klantperspectief aanpakt. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Naar Marktstrategie Sjabloon

ClickUp Naar Markt Strategie Sjabloon

Vergeleken met het starten van een nieuw bedrijf, lijkt het introduceren van een nieuw product misschien een fluitje van een cent. Toch vereist het een nauwgezette planning, net als elke andere zakelijke onderneming. ClickUp's sjabloon voor marktstrategie helpt u bij de lancering van een nieuw product, functie of dienst met deze balanced scorecard-achtige Doc. Terwijl de vorige sjablonen beginnersvriendelijk waren, vereist deze sjabloon meer gevorderde kennis door zijn complexiteit.

De balanced scorecard-sjabloon splitst de go-to-market proces in zes hoofdstappen, elk bestaande uit verschillende subtaken:

Ontdekken : Strategiekaart klantreis,concurrentieanalyse *Analyse: Product roadmap, prijsstrategie

: Strategiekaart klantreis,concurrentieanalyse *Analyse: Product roadmap, prijsstrategie Onderzoek : Financiƫle projecties, risicoanalyse van strategische doelstellingen

: Financiƫle projecties, risicoanalyse van strategische doelstellingen Planning : Product GAP-analyse, releaseschema

: Product GAP-analyse, releaseschema Implementatie : Plan voor klantenbetrokkenheid en leadgeneratie

: Plan voor klantenbetrokkenheid en leadgeneratie Rapportage: Verkooprapport, engagementanalyse

Je kunt taken aanpassen, hun status bijwerken en afhankelijkheden van andere taken bepalen, maar ook checklists en andere bijlagen toevoegen om je te helpen de taken te voltooien.

U minimaliseert de risico's en vergroot de kans dat u met succes de markt betreedt met uw product als u een gestructureerd kader hebt en al deze punten aanpakt voordat uw productlancering . Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Projectgegevens Sjabloon

ClickUp Projectgegevens Sjabloon

Voor wrijvingsloze projectuitvoering gebruiken ClickUp's project statistieken sjabloon . Deze balanced scorecard-sjabloon is beginnersvriendelijk en zit boordevol nuttige informatie en functies voor alle teamleden.

Het is gebaseerd op taak- en subtakenlijsten, georganiseerd volgens hun status ("Te testen", "In uitvoering", enz.). Zo kun je ze beheren:

Definieer doelen en meetmethoden voor elke taak en label ze met kleurgecodeerde categorieƫn Te leveren prestaties aan teamleden toewijzen Stel deadlines om de verantwoordelijkheid te vergroten Prioriteitlabels toevoegen aan elke taak om de mate van urgentie aan te geven Bepaal belangrijke prestatie-indicatoren

Voor een soepeler teamsamenwerking kunnen gebruikers opmerkingen, bestanden en checklists aan taken toevoegen. Ze kunnen hun tijd op drie manieren bijhouden (met een timer, een tijdspanne of het totaal aantal gewerkte uren) en zo gemakkelijk factureerbare uren vastleggen. Gebruikers hoeven niet om te gaan met meerdere tools, zoals tijdregistrators berichten-apps en metriekdocumenten. In plaats daarvan is het eenvoudig om de meeste aspecten van een project in-app te beheren.

Met deze sjabloon hebben teamleden altijd een nauwkeurig overzicht van de omvang van het werk en de voortgang van elk project. Ze kunnen er telkens naar verwijzen als ze iets nodig hebben om aan te werken. In Ć©Ć©n oogopslag weten ze precies wat er moet gebeuren en wanneer, in plaats van dat ze hun collega's hoeven te pingen. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Financieel Management Strategie Sjabloon

ClickUp strategie voor financieel beheer

Excel-vellen kan een redelijke tijdelijke oplossing voor accountplanning maar ze missen veel functies. Voor een uitgebreide oplossing kunt u terecht bij ClickUp's strategie sjabloon voor financieel beheer .

Het is een all-in-one oplossing waarmee u betalingen, facturen, offertes, vergoedingen of elk ander aspect van uw financiƫle vooruitzichten kunt bijhouden.

Het bestaat uit lijsten die per type in clusters zijn ingedeeld. In de kolommen kun je de vervaldatum bekijken en de status van elke boeking wijzigen. Of het nu gaat om een persoon op de loonlijst of aankomende aankooporder krijg je meer details te zien door op de naam van de invoer te klikken. Je kunt aangepaste kolommen toevoegen en kiezen uit tientallen opties, van eenvoudige tekst en selectievakjes tot formules en voortgangsbalken.

Net als in de vorige sjablonen is het eenvoudig om prioriteitslabels, tags en opmerkingen toe te voegen om de communicatie te vergemakkelijken. Raadpleeg de kalenderweergave om komende deadlines in de gaten te houden en mogelijke vertragingen en boetes te voorkomen.

Deze sjabloon is een krachtig hulpmiddel voor financiƫle planning, vooral voor bedrijven met beperkte middelen . Optimaliseer uw budget voor succes op lange termijn en mis nooit kritieke informatie over uw financiƫle vooruitzichten. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Matrix Stakeholderanalyse Sjabloon

ClickUp Matrix voor analyse van belanghebbenden

De ClickUp Matrix Sjabloon voor Stakeholderanalyse is een eenvoudig raster met twee dimensies-belang van de stakeholders en de macht of invloed die ze hebben op uw bedrijf. Ze kunnen hoog of laag scoren op beide dimensies, wat neerkomt op vier groepen in totaal.

Nadat u uw stakeholders hebt geĆÆdentificeerd, moet u gegevens over hen verzamelen, zoals hun verwachtingen en behoeften. Sleep vervolgens elke naam naar een van de groepen en onderneem dienovereenkomstig actie:

Nauwgezet beheren: Hoge macht+hoge interesse Blijf tevreden: Hoog vermogen+lage interesse GeĆÆnformeerd blijven: Laag vermogen+hoge interesse Monitor: Laag vermogen+weinig interesse In kaart brengen van belanghebbenden is een integraal onderdeel van de strategische initiatieven van elk bedrijf. Gelukkig kunt u dit met ClickUp's sjabloon voor strategiekaarten heel eenvoudig doen. Door te bepalen waar elke partij staat in de matrix, weet u hoe u middelen kunt toewijzen om aan hun behoeften te voldoen. Deze sjabloon downloaden ### 9. Excel Balanced Scorecard Sjabloon

Probeer een andere visuele benadering met Creately's Balanced Scorecard Template

Als je liever spreadsheets gebruikt, bekijk dan deze Balanced Scorecard Template voor Excel van Creately. Het volgt een verschillend formaat van de standaard twee-bij-twee matrix .

Het is een tabel met vier rijen die de vier essentiƫle bedrijfsfuncties aangeven, wat eenvoudig genoeg is, toch? Maar de vier kolommen vertegenwoordigen doelstellingen, maatregelen en doelen.

Doelstellingen zijn cruciaal voor het succes van je strategiekaart en je balanced scorecard framework, en de tabel laat je dat zien door ze op te nemen in individuele kleurrijke ellipsen. Er is ook een apart gedeelte waar je de missie en visie van je bedrijf kunt schetsen, zodat je weet wat je belangrijkste prestatie-indicatoren zijn.

Naast .csv kunt u de sjabloon ook exporteren in andere formaten, zoals .jpeg, .svg en .pdf.

Deze sjabloon downloaden

10. SlideModel PowerPoint Balanced Scorecard Sjabloon

Breng de belangrijkste aspecten van uw bedrijf op Ć©Ć©n lijn met SlideModel's eenvoudige Balanced Scorecard PowerPoint Sjabloon

Als je een vereenvoudigde versie nodig hebt om aan een breder publiek te presenteren, overweeg dan SlideModel's Balanced Scorecard sjabloon voor PowerPoint. Net als ClickUp is de sjabloon in deze strategiekaart verdeeld in vier kwartalen, die elk een cruciale bedrijfsfunctie vertegenwoordigen en de visie en strategie centraal stellen.

In tegenstelling tot ClickUp, ontbreekt het aan specifieke velden voor specifieke doelstellingen en targets. Hoewel je er een aantal in de presentatie zou moeten opnemen, hoef je niet elke keer in detail te treden. Dat hangt af van aan wie je presenteert en met welke reden - of het nu is om een financieel perspectief te krijgen of om belangrijke prestatie-indicatoren te meten.

Om de sjabloon te downloaden en te gebruiken, moet je je aanmelden op de website. Je kunt kiezen uit drie lay-outversies.

Deze sjabloon downloaden

Balanced Scorecard Sjablonen-Een Overzicht

Hier volgt een overzicht van alle sjablonen en hoe ze allemaal nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf:

balanced scorecards - een rapportagekaart voor uw bedrijf

Hoewel de meesten van ons op school een hekel hadden aan rapportcijfers, kunnen we niet ontkennen dat ze ongelooflijk nuttig waren. Ze gaven ons en de leraren richtlijnen en stimuleerden onze motivatie.

Net als een rapport, laat een balanced scorecard sjabloon zien welke gebieden meer inspanning en aandacht nodig hebben, of het nu vanuit het perspectief van de klant is of voor je investeerders. Maar anders dan op school kun je niet alleen je ouders teleurstellen als je dit niet doet, maar ook je bedrijf laten floppen.

Om zulke sombere scenario's te voorkomen, kun je een van deze balanced scorecard sjablonen gebruiken als een strategiekaart en de voortgang of prestatiecijfers op belangrijke bedrijfsgebieden in de gaten houden. Als je ze goed gebruikt, kun je betere, datagestuurde beslissingen nemen en je bedrijf naar de top brengen. āœØ