10 matrixsjablonen om uw projectmanagementideeën te organiseren

Een ongeorganiseerd project leidt tot chaos en chaos leidt tot ondermaats werk. 😵‍💫

Projectmanagers hebben al genoeg aan hun hoofd, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden om snel, efficiënt en op tijd werk van hoge kwaliteit af te leveren. ⚙️

In plaats daarvan kunt u zich richten op uw team en hun werkbelasting door te vertrouwen op een dynamische projectmanagementoplossing die is ontworpen om het zware werk voor u te doen.

Dit is geen nieuws-we weten hoe goed projectmanagementsoftware kan het stressniveau van elke projectmanager dagelijks verbeteren, maar deze tools zijn slechts zo krachtig als de mensen die ze gebruiken! Serieus, wat is het nut van al die investeringen in al die functies als je niet weet hoe je ze moet integreren in je workflows en delen met het team?

Dat is waar sjablonen om de hoek komen kijken. 🙌🏼

Er is tegenwoordig een sjabloon voor alles, en ze kunnen krachtige hulpmiddelen zijn voor het stroomlijnen van enkele van de meest tijdrovende aspecten van projectmanagement, zoals het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het plannen van volledige projecten, en workflows beheren .

Als je op dit moment precies met deze pijnpunten te maken hebt, op zoek bent naar een opfrissing van je huidige processen of gewoon zo snel mogelijk aan de slag moet, dan is deze blog echt iets voor jou. We hebben de zee van sjablonen afgestruind om u deze lijst van 10 matrixsjablonen te bieden voor het beheren, organiseren en uitvoeren van uw projectmanagementworkflows van brainstormen tot uitvoering . 📈

Wat is een matrixsjabloon?

Matrix-sjablonen helpen bij het organiseren en uw ideeën te prioriteren volgens de levensvatbaarheid van het project en de waarde voor de gebruiker. AKA, je matrixsjabloon zal je helpen bij het creëren van een proces en managementsysteem om te bepalen welke potentiële projecten de meeste kans van slagen hebben.

Het goede nieuws is dat, ongeacht uw werkstijl, u een kunt gebruiken matrixdiagram voor elke use case.

Misschien wil je extra kolommen of rijen toevoegen aan je matrixdiagram om ruimte te bieden aan zaken als grote gegevenssets, extra details, media of context. Maar niets is verplicht, het gaat erom wat voor jou het beste werkt! Spreadsheets tabellen en diagrammen zijn allemaal uitstekende raamwerken om je matrix op te bouwen, waardoor tools als Microsoft Excel en PowerPoint veel gebruikt worden. Maar dat deze tools populair zijn, betekent niet dat ze het meest functioneel, intuïtief of flexibel zijn. 👀

Dit is deels de reden waarom matrixsjablonen zo'n essentieel startpunt zijn. Ze leggen de basis om u te helpen deze tools efficiënter te gebruiken en, nog belangrijker, ze helpen u uw matrixdiagram sneller te maken!

P.S., we hebben sjablonen bijgevoegd voor Excel, PowerPoint en meer, dus je hoeft je favoriete software niet te veranderen om het meeste uit je matrixsjabloon te halen. 🙂

Maar hoe ziet een goed matrixsjabloon er eigenlijk uit? En wat zijn de must-have elementen die je moet weten voordat je gaat downloaden? We laten het je zien. 🤓

Wat u moet zoeken in uw volgende matrixsjabloon

De beste matrixsjablonen zijn:

Aanpasbaar

Samenwerkend

Gemakkelijk te bewerken

Zeer visueel

Intuïtief te gebruiken en te lezen

Dit klinkt misschien als no-brainer kwaliteiten, maar het is moeilijker dan het klinkt om sjablonen te vinden die op elk van deze gebieden uitblinken.

Als uw sjabloon niet aanpasbaar is, dan is het geen sjabloon. Matrix-sjablonen bieden een kant-en-klaar raamwerk voor het bouwen van uw matrixdiagram. Ze bieden niet alleen ruimte om uw projectgegevens in te vullen, maar geven u ook instructies over welke informatie waar moet komen.

Een van de belangrijkste voordelen van het maken van een matrixdiagram is het visualiseren en duidelijk overbrengen van je topprioriteiten in volgorde van urgentie, belang en haalbaarheid. Met een van de volgende matrixsjablonen kun je beginnen met het sorteren of filteren van je projectideeën om je tijd op de meest waardevolle manier te investeren.

Dus laten we zonder omhaal beginnen. 🛠

10 matrixsjablonen die elke projectmanager nodig heeft

Matrixdiagrammen wegen het potentiële risico af tegen de potentiële beloning van een bepaald idee. In theorie kun je zelfs een matrixdiagram maken om te bepalen welk van deze sjablonen het beste bij jou past!

Hoewel je een matrixdiagram vanaf nul zou kunnen maken, helpen sjablonen je om extra kritieke informatie toe te voegen als dat nodig is, en wat nog belangrijker is, ze helpen je om je diagram snel op te bouwen. 💨

Bovendien zijn ze leuk om naar te kijken! Wanneer u uw keuzes moet verantwoorden aan hogere leidinggevenden of belangrijke belanghebbenden, kunnen matrixsjablonen dienen als een schoon en duidelijk visueel hulpmiddel om ideeën snel te presenteren.

Gebruik een van deze 10 matrixsjablonen om een visueel en samenwerkingselement toe te voegen aan uw besluitvormingsproces voor projectmanagement met ClickUp, PowerPoint en Google Slides.

1. Veronderstellingenraster besluitvormingsmatrixsjabloon van ClickUp

Gebruik dit besluitvormingshulpmiddel om ideeën te ordenen op basis van de mate van zekerheid en risico's

Of het nu gaat om budgetplanning, het managen van een afdeling of het opzetten van een marketingcampagne, een strategische besluitvormingssjabloon is een must-have voor elke technische stapel. Niet alleen is ClickUp het ultieme productiviteitsplatform om deze grote projecten te beheren, maar de Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon door ClickUp is de ultieme sjabloon om de gerelateerde keuzes met gemak en vertrouwen te maken.

Deze aanpasbare en flexibele matrixsjabloon rangschikt uw ideeën ten opzichte van elkaar op basis van zekerheid en risico met behulp van ClickUp's samenwerkende whiteboards . Op dit vooraf opgestelde diagram kunt u belangrijke context toevoegen aan elk idee op zijn eigen sticky note en ze vervolgens sorteren op een matrix met kleurcodes.

Dit matrixdiagram bevat de basis en laat ruimte over om meer details, kleuren en media toe te voegen naarmate je ideeën zich ontwikkelen. Plus, terwijl software voor digitale schoolborden is een populaire projectmanagementtool, ClickUp Whiteboards zijn de enige optie die u de kracht geven om elk idee direct om te zetten in een uitvoerbare taak. Dit betekent dat u deze sjabloon kunt gebruiken om uw beste idee te prioriteren en onmiddellijk taken kunt aanmaken en toewijzen om de volledige workflow op te bouwen.

Nog een groot voordeel van het gebruik van deze ClickUp sjabloon? Er wordt automatisch een Aanzetgids toegepast ClickUp Documenten om u door elk detail te leiden en ervoor te zorgen dat u deze sjabloon optimaal gebruikt.

Deze sjabloon downloaden

2. Impact Inspanningsmatrix Sjabloon by ClickUp

Met behulp van een inspanningsmatrix kun je een visuele weergave maken van de inspanning die nodig is voor elke functie, zodat je taken en middelen beter kunt prioriteren

Strategische besluitvorming omvat het definiëren van het probleem, het verzamelen van informatie, het identificeren van alternatieven en het monitoren van de resultaten. De Effect Inspanningsmatrix Sjabloon door ClickUp vereenvoudigt dit proces door projectmanagers te helpen de hoofdoorzaak te identificeren van problemen en het sorteren van oplossingen op basis van inspanning en waarschijnlijkheid van impact.

Deze aanpasbare sjabloon, ook wel bekend als de actieprioriteitenmatrix, is net zo populair onder managers als onder teams en helpt leden hun taken efficiënter te prioriteren en snel te bepalen waar hun tijd het beste kan worden besteed. Met meer strategische werklasten die gebruik maken van ClickUp Whiteboards, helpt de Impact Effort Matrix-sjabloon teams hun taken te optimaliseren projecttijdlijnen en middelen om hun doelen te bereiken en verspilde tijd of moeite te verminderen.

De veelzijdigheid en het intuïtieve ontwerp maken deze matrixsjabloon waardevol voor projectmanagers, teamleiders en scrum masters die de teamproductiviteit willen maximaliseren.

De ClickUp Impact Effort Matrix Sjabloon zet activiteiten af tegen:

Het niveau van inspanning : Het tonen van de capaciteit en middelen die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken

: Het tonen van de capaciteit en middelen die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken Het niveau van impact: Om te bepalen hoeveel waarde het resultaat zal hebben voor het project of bedrijf

Deze sjabloon downloaden

3. Sjabloon voor berichtenmatrix door ClickUp

Gebruik deze sjabloon om ideeën voor berichtgeving te lanceren met een stappenplan voor de positionering van je merk

Je hebt maanden gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw product - nu is het tijd om het met de wereld te delen! Zorg er voor de lancering voor dat je de juiste kanalen kiest om je doelgroep te bereiken.

De Sjabloon voor berichtenmatrix door ClickUp helpt u de meest effectieve strategieën voor berichtgeving te gebruiken met een kant-en-klaar en aanpasbaar stappenplan voor uw merkpositionering.

Bedrijven leunen vaak op promotiecampagnes om buzz en enthousiasme rond hun product te genereren voor de lancering. Deze matrixsjabloon vat de berichtgeving van je merk samen en systematiseert deze om ervoor te zorgen dat alle inhoud die je uitbrengt in lijn is met je kernwaardepropositie.

Deze Map gebruikt functies zoals Tags, aangepaste statussen en meerdere projectweergaven om u te helpen de kritieke actiepunten van een succesvolle productlancering voor e-mail, sociale platforms, websiteteksten en sms.

Deze sjabloon downloaden

4. Eisenhower Matrix Sjabloon van ClickUp

De ClickUp Eisenhower Matrix kan worden bewerkt in een whiteboardsjabloon om uw ideeën te visualiseren voordat u actie-items maakt

De Eisenhower-matrixsjabloon van ClickUp is een geweldig startpunt voor beginners met matrixdiagrammen. Gebruik ClickUp Whiteboards en lijstweergave, helpt deze sjabloon visuele denkers en probleemoplossers bij het beheren van taken, tijd en ideeën.

Deze eenvoudige maar effectieve sjabloon is favoriet bij projectmanagers voor snel prioriteren van taken met behulp van Aangepaste velden en het ontwikkelen van ideeën uit de planningsfase op hun gezamenlijke Whiteboard.

De ClickUp Eisenhower-matrixsjabloon dient als een up-to-date en betrouwbare bron van waarheid gedurende het projectmanagementproces om teams te helpen de prioriteiten en deliverables beter te begrijpen op hun projecttijdlijnen .

Ons Whiteboard matrixdiagram bestaat uit vier kwadranten gebaseerd op Urgency en Importance zodat projectmanagers effectief delete, delegate, do, of decide kunnen maken over hoe verder te gaan met komende actiepunten:

Kwadrant 1 is voor belangrijke of urgente taken

is voor belangrijke of urgente taken Kwadrant 2 is voor belangrijke maar niet urgente taken

is voor belangrijke maar niet urgente taken Kwadrant 3 is voor minder belangrijke maar dringende taken

is voor minder belangrijke maar dringende taken Kwadrant 4 is voor minder belangrijke en niet-urgente taken

Deze sjabloon downloaden

bonus:_ *Technisch Schuldenkwadrant*

5. Sjabloon voor prioriteitenmatrix door ClickUp

Gebruik deze ClickUp Prioriteitenmatrixsjabloon om kritieke taken te identificeren op basis van urgentie, impact en belang

Als je op zoek bent naar een voorbeeldsjabloon voor een matrix om je taken te sorteren en ervoor te zorgen dat er niets belangrijks per ongeluk op de lange baan wordt geschoven, dan heb je de Sjabloon voor prioriteitenmatrix van ClickUp ! Deze sjabloon is een besluitvormingshulpmiddel om u te helpen focussen op langetermijndoelen door een overzicht te bieden voor het prioriteren van dringende taken.

Wat zo geweldig is aan deze Whiteboard matrixsjabloon, is dat het kan worden aangepast en toegepast op vrijwel elk gebruik, waardoor het ideaal is voor drukke teams, hele afdelingen of managers die de algehele productiviteit willen verhogen. Deze kant-en-klare matrixsjabloon helpt bij het analyseren van taken door ze in vier kwadranten te verdelen:

Kwadrant 1 voor urgente taken om Doe-het-eerst te doen

voor urgente taken om te doen Kwadrant 2 voor belangrijke maar niet urgente taken die u Later kunt doen

voor belangrijke maar niet urgente taken die u Kwadrant 3 voor niet belangrijk maar wel dringend taken die gedelegeerd kunnen worden

voor niet belangrijk maar wel dringend taken die kunnen worden Kwadrant 4 voor taken die uiteindelijk Gelimineerd kunnen worden

Dit sjabloon downloaden

6. BCG Matrix Whiteboard Sjabloon by ClickUp

Probeer de ClickUp BCG Matrix Sjabloon om uw besluitvormingsproces over producten met hoge of lage groei te visualiseren

Ook bekend als een groei-aandeel matrix, de BCG Matrix Whiteboard Sjabloon door ClickUp is een raamwerk voor portfoliomanagement voor middelgrote tot grote bedrijven om hun productlijnen te beheren.

Deze BCG-matrixsjabloon organiseert portfolioproducten in hanteerbare categorieën op basis van factoren zoals prijs (populariteit), kwaliteit (premium) en functionaliteit. Deze sjabloon is vooral handig voor projectmanagers vanwege het gebruiksgemak en de mogelijkheid om complexe en abstracte informatie visueel over te brengen.

Groei en marktaandeel zijn de twee primaire maatstaven voor het bepalen van het succes van een product met behulp van deze sjabloon en ze worden weergegeven langs de twee assen om de vier matrixkwadranten te creëren:

Cash Cows : Vertegenwoordigt producten met een hoog marktaandeel maar in een categorie met lage groei

: Vertegenwoordigt producten met een hoog marktaandeel maar in een categorie met lage groei Dogs: Vertegenwoordigt producten met een laag marktaandeel en lage winst in een volwassen industrie die moeten worden stopgezet

Vertegenwoordigt producten met een laag marktaandeel en lage winst in een volwassen industrie die moeten worden stopgezet Stars: Zijn goed presterende producten die constante investeringen vereisen om de concurrentie voor te blijven en hun marktaandeel te behouden

Zijn goed presterende producten die constante investeringen vereisen om de concurrentie voor te blijven en hun marktaandeel te behouden Vraag Merken: Producten in deze categorie moeten grondig worden geanalyseerd. Investeren kan deze producten veranderen in melkkoeien of falen en verworden tot honden

Deze sjabloon downloaden

7. Stakeholderanalyse door ClickUp

De ClickUp Matrix Sjabloon voor Stakeholderanalyse helpt u te begrijpen hoe u de verschillende partijen die bij uw bedrijf betrokken zijn, kunt benaderen

Hoeveel tijd en onderzoek je ook hebt gedaan om de argumenten voor je nieuwe initiatief te verzamelen, het hangt allemaal af van projectbelanghebbende goedkeuring. 😳

Het is noodzakelijk om de buy-in en goedkeuring van belanghebbenden te krijgen voor uw projecten, of het nu collega's, medewerkers, leidinggevenden of klanten zijn. Uw belanghebbenden moeten snel en gemakkelijk begrijpen hoe uw project past in het grotere geheel.

De Matrix Sjabloon voor stakeholderanalyse door ClickUp helpt teams en projectmanagers te bepalen hoe ze op de juiste manier met leiders, klanten of potentiële belanghebbenden om moeten gaan op basis van macht, invloed en belang.

Deze uitgebreide analyse maakt gebruik van een matrixdiagram om de belangrijkste belanghebbenden te identificeren en te prioriteren op basis van de invloed en het belang van elke persoon. A stakeholderanalyse in dit geval, bereidt je voor op de belangenbehartiging die je nodig hebt - en op de mogelijke tegenstand die je kunt tegenkomen.

Deze ClickUp wordt ook wel een power interest grid genoemd Whiteboard projectbeheer sjabloon helpt u:

Vertrouwen te winnen om buy-in te krijgen voor toekomstige projecten

Essentiële informatie verzamelen voor een succesvol project

Vooruit plannen en voorbereiden op mogelijke tegenslagen

Middelen en investeringen veiligstellen om op schema te blijven

Deze sjabloon downloaden

8. Matrix PowerPoint Sjabloon

Via SlideBazaar Of je nu een projectbeoordeling of een SWOT-diagram kan de Matrix PowerPoint-sjabloon de klus klaren. 💪🏼

Deze aanpasbare sjabloon schittert echt als je productontwikkelingsprocessen wilt laten zien, de informatiestroom wilt benadrukken of complexe matrixdiagrammen wilt maken waarin ideeën worden afgewogen tegen meerdere verschillende factoren.

Hoewel PowerPoint al ingebouwde matrixstijlen heeft, zijn ze behoorlijk gedateerd. Deze sjabloon zorgt ervoor dat je diagram er esthetischer en beter leesbaar uitziet, met de keuze uit verschillende ontwerpstijlen die passen bij verschillende projecten.

Deze sjabloon downloaden

9. Matrixsjabloon voor besluitvorming voor PowerPoint

Via SlideHunter Als projectmanager zult u heel wat moeilijke keuzes moeten maken, maar deze sjabloon biedt een duidelijke structuur om de emotie en het giswerk uit uw besluitvormingsproces te halen.

De Decision Making Metrix Template kan gebruikt worden in PowerPoint of Google Slides en wordt geleverd met drie dia-ontwerpen, waardoor het een nuttig visueel hulpmiddel is voor het verantwoorden van grote keuzes aan managers en belanghebbenden tijdens vergaderingen.

Vooral bij het presenteren van risicobeoordelingen, het modelleren van een gewogen beslissingsmatrix of het voorstellen van een hoofdoorzaakanalyse zal deze sjabloon je helpen om tot haalbare conclusies te komen en deze te communiceren voor een breed scala aan onderwerpen.

Deze sjabloon downloaden

10. Sjabloon communicatiematrix

Via DiaModel Het mooie van dit sjabloon is dat het kan worden gebruikt voor Google Slides, PowerPoint of Keynote! De communicatiematrixsjabloon is handig wanneer een projectmanager, HR-afdeling of teamleider wil communiceren wie verantwoordelijk is voor welke fase van een project en wat de verwachte resultaten zijn.

Deze sjabloon is ideaal voor het maken van een actieplan om over uw afdeling te verspreiden. U kunt elke kolom aanpassen afhankelijk van uw specifieke gebruikssituatie om dingen over te brengen zoals komende actiepunten, gebieden met kansen of budgetplanning, en vervolgens de mensen die betrokken zijn bij de volgende stappen uitsplitsen.

Dit is ook een geweldig visueel om toe te voegen aan uw SOP's waarin de juiste communicatiekanalen en voorgestelde interne communicatierichtlijnen met andere afdelingen, managers of belanghebbenden worden beschreven.

In deze matrixsjabloon zijn verschillende categorieën voor interne communicatie gerangschikt in aparte kolommen, waaronder:

Formaat : Communicatiemiddelen zoals e-mail, videogesprek, chat en messaging

: Communicatiemiddelen zoals e-mail, videogesprek, chat en messaging Frequentie : Hoe vaak u berichten moet sturen

: Hoe vaak u berichten moet sturen Eigenaar : De afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van verzoeken

: De afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van verzoeken Distributie : De betrokken afdelingen

: De betrokken afdelingen Opschaling: Manieren om vragen of verzoeken te verwerken en door te sturen

Bekijk deze_ communicatieplan sjablonen !

Deze sjabloon downloaden

De 'enige' oplossing voor uw matrixsjabloonbehoeften

Bewerkbare matrixsjablonen geven teams een duidelijk en helder pad naar betere communicatie en samenwerking.

Of het nu tussen uw belangrijkste stakeholders of een paar teamleden is, het verduidelijken van uw projectdoelen en ideeën verhoogt aanzienlijk je kansen om deadlines te halen, want laten we eerlijk zijn, niemand werkt graag aan een slecht gecommuniceerd project.

Gelukkig biedt ClickUp de functies, middelen, integraties en kracht die nodig zijn om dit alles en nog veel meer te bereiken.

De matrixsjablonen in deze lijst zijn slechts een kleine greep uit het aantal manieren waarop ClickUp u kan helpen processen stroomlijnen van bovenaf. De steeds groeiende sjabloonbibliotheek voor elk gebruik, en omdat ClickUp tonnen krachtige functies in elk prijsplan verpakt, is deze alles-in-één productiviteitstool biedt oplossingen van muur tot muur voor uw hele bedrijf.

Krijg toegang tot deze aanpasbare matrixsjablonen, een rijke set samenwerkingsfuncties , meer dan 1.000 integraties , onbeperkte taken en meer wanneer u zich aanmeldt voor ClickUp's Gratis Altijd Plan . En ontgrendel nog meer functionaliteit met betaalde plannen vanaf slechts $5. Meld u gratis aan voor ClickUp om vandaag nog te beginnen met het organiseren van uw projecten en het uitvoeren van uw ideeën.